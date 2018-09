SER Aventureros: Javier García Pajares, sordociego y muy feliz (08/09/2018)

Voz 1 00:00 comienza la Cadena SER

Voz 1025 00:51 qué tal aventureros buenos días bienvenidos a toreros que todos los que nos sintonizáis a través de la Cadena SER hemos vuelto al horario siempre a las seis de la mañana nosotros con el cambio este que te quito volvemos al madrugón a las seis de la mañana ya durante todo el año estaremos acompañando de seis a siete ir también hemos vuelto a la normalidad que seguíamos normalidad a través de la doce sesenta de Radio Caracol en la costa este de los Estados Unidos que tal América cómo estáis encantado saludarlos por la tarde a vosotros escucháis por la tarde muy buenas tardes José Luis Angulo qué tal

Voz 4 01:26 estás estoy bien y estaba pensando si al final España cambiar la hora que pasa seguimos ahora se si es bueno

Voz 1025 01:32 yo yo creo que hay mucho muchas opciones de que el cambio sea a nivel europeo total ir no se parece ser que ha de vivir

Voz 5 01:41 vamos un cambio horario ahora aldea pasaríamos al horario de invierno que es el que se van a quedar corto

Voz 1025 01:47 que por qué amanece más tiempo

Voz 5 01:50 plano porque sino en el horario de verano en invierno a las dos de la mañana es de noche

Voz 4 01:54 y entonces parece ser que nos daríamos con el invierno pero insisto esto es una noticia que avanzó pero exacto la vía en la costa Este en Europa ha ido

Voz 1025 02:06 es una cosa muy nuestra esto pinta bien en dos cosas déjame que salude al resto de la tropa tengo por ahí a Chema Rodríguez dos Chema qué tal estás

Voz 6 02:15 muy buenos días pues aquí a manos de buenas poco es verdad gran película

Voz 1025 02:20 por cierto contigo tenemos que resolver entre los oyentes varias cosas la semana pasada nos dejamos una cabecera sin meter de una de sus secciones gran error no es claro que eran corruptos ahora lo resolveremos en la segunda hemos hecho una versión B porque en la gente como que no lo he terminado de gustar la musiquita de la versiona de este nueva cabecera entonces lo ahora mismo te pondré una versión B hilar comentábamos entre todos valoramos la valoramos si antes que nada déjame que salude también Ángel Colina hola Angel qué tal estás

Voz 1963 02:50 hola buenos días amigos

Voz 1025 02:53 Anta cómoda te digo todo

Voz 1963 02:56 no que digo que no por mucho madrugar amanece

Voz 0181 02:58 más temprano

Voz 1025 03:01 por cierto tanto José Luis Angulo y estas primicia del programa tanto José Luis Angulo como Ángel Colina como próximamente por qué todavía no está Juanjo víspera John víspera van a tener cabeceras propias

Voz 1963 03:14 quién es decir oye Jose Luis mira que nos ha costado eh

Voz 7 03:20 bueno todo un verano varios veranos nuestra

Voz 6 03:23 se está dando un poquito tiempo mala os cuento que Carlos Barrabés Alfonso Ojea también material

Voz 1176 03:29 la siguiente es que nos ponen la cabecera en hojita nosotros no se queda claro

Voz 1963 03:33 no tipos de que vamos a ver cinco horas de programa con cabeceras

Voz 0970 03:38 es lo que voy a poner el motor que tengo el motor en marcha espera

Voz 1025 03:41 si para el motor por favor oye eso dice

Voz 0970 03:44 desde el pantano aquí

Voz 6 03:46 quédate ahí aparcado ahora mismo lo que es la que está viviendo por cierto déjame que que agradezca la magia de Ser aventureros de verdad que que sólo puedo dar las gracias

Voz 1025 04:02 As a todos los que estáis al otro lado a los que nos escucháis porque nos hemos llevado la gran sorpresa que un par de empresas que escucharon el programa que hicimos con Carlos Soria llamaron a Carlos Iliana ayudado con dinero

Voz 1963 04:18 no me digas te lo prometo una

Voz 8 04:20 ya no es una empresa que hace piscinas de cemento en Ibiza

Voz 1963 04:26 se llama Di el nombre me dio el nombre ya que pone dinero estoy en marcha estoy quién no me acuerdo de las dos una

Voz 1025 04:34 llama piscinas de cemento como suena empresa empezó la impermeabilidad de IVE con la tiene piscinas contemplando una enorme a porque ellos están tienen la base en Islas Baleares un abrazo enorme

Voz 4 04:48 fíjate en el trabajo piscinas dar lo tenía el cargador Carlos Soria con alguna no pero yo

Voz 1025 04:53 le dije que podíamos haber una piscina en el campo va a ser la David que se lo pensara la otra empresa sinceramente que me perdonen que no me no tengo ahora mismo el dato porque me he acordado al entrar el programa qué les quería las gracias pero insisto me llamó Carlos Soria me hijo de una manera súper cariñosa como siempre es Carlos hay que ver las que sin saberlo y es verdad porque ser aventurero echémosle una vez más y estaremos en el da aula con Carlos Soria con con la mano que les ayer luego comentamos yo tengo la nevera rota digo

Voz 1963 05:25 yo necesito una piscina y nada más

Voz 6 05:28 hasta aquí la sección de hijo de caradura

Voz 1025 05:32 dicho lo dicho voy por partes que el que tiene más prisa es Chema Rodríguez vamos a ver Chema el porque tienes el quieres que empezamos pidiendo perdón a los oyentes ir porque ellos han dado cuenta eh Rosell aventureros que no sabíamos dejado una sección y pondremos todo lo que han sido Tusk Ciedes

Voz 9 05:51 el otro día hicimos son hicimos un recuento de las secciones que hayamos tenido anteriormente el pasillo para ver las cabeceras así poder valorar si las esas cabeceras eran mejores que la nueva que que tenías pensado ponerme in os dejamos ser corruptos

Voz 0970 06:09 es una afección que quedó lo bastante tiempo Ángel Colina le encantaba

Voz 1025 06:14 pues Next

Voz 10 06:16 ahora será el tu debemos ser corrupto Con y Chema Rodríguez

Voz 1025 06:24 en la que ya es equipo

Voz 0970 06:27 si voy tengo hasta que le quita vamos a ver al equipo de estas sinceras yo está narrado Ador sobre todo con Sensi planes esa esa sección que se subasta pues

Voz 1963 06:35 ha arrollado Orleans Málaga pues muy vía sexual para conocer el mundo cabía hallado

Voz 0970 06:46 que el éxito fue tan arrollador funcionó tan bien que lo vamos a ver tú empezaste a pagarme

Voz 9 06:51 es mucho mucho tanto tanto que me que me ha sido posible para contratar un equipo y tengo a mi alrededor pues un equipo de gente y yo quería que mi equipo estuviese en la en la cabecera también por eso va desde el año pasado el equipo está la clave

Voz 1025 07:03 vamos a oficialmente el concurso empieza la semana que viene ya tenemos ya podemos a avanzar luego contaremos más pero que vamos a entrar Rey entradas vamos a regalar entradas Panea al cine hay camisetas de ese de Ser aventureros ya hay lotes del libro esa

Voz 1963 07:19 las cosas siempre estamos forrados estamos fuera pero es eso

Voz 1025 07:23 vendrá con la nueva sección de Chema que no empieza hoy yo quería enseñarte récord darte la la cosa que hizo con el chiquitín me ha gustado

Voz 4 07:33 pero siempre velando Ésta es la cabecera que te preparo

Voz 1025 07:38 minado

Voz 11 07:43 no todo es mentira con Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 1025 07:54 vale estas nos han dicho que era

Voz 6 07:56 Andy elocuente básicamente vale los comentarios Sanyo por ahí la gente que una

Voz 9 08:01 esa cabecera esa cabeceras a lo que pasa es que es tan altas desde luego la la la la la idea que tiene la gente es que detrás va a venir una sección acojo amante y eso y eso lo a venimos a ver que yo no quiero que la gente se lleva a engaños

Voz 1963 08:16 claro claro pero no pero no te voy a enseñar lo que hemos preparado para esta semana a ver qué te parece

Voz 11 08:24 no todo es mentira

Voz 1 08:29 con Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 12 08:40 bueno bueno bueno bueno cómo cómo es esto bombeo sabré yo lo veo lo veo

Voz 1963 08:46 verdad acorde a las expectativas el grito es muy importante que se mantenga mucho más tiempo datos

Voz 12 08:52 no veo queriendo se mantiene y luego viene ese redoble final que anuncia que va a venir que sí que no no vamos a Beyoncé lo llevó Vigo

Voz 1963 08:58 bien es decir que que no el autor

Voz 6 09:03 como si acabó Rodríguez la mejor técnico que hemos tenido nunca que se encargó de ello por fin a nadie le gusta

Voz 0322 09:14 tiene a tiro de merecer el trabajo de Fermín Agustín no

Voz 1025 09:16 no pero yo yo voy a poner la imagen Fermín Agustín estaba la semana pasada montando estas cabeceras con una mano en el ratón de ordenador la computadora como querer llamar la pelota

Voz 1963 09:27 no no no me diga dónde si te lo voy a decir

Voz 1025 09:29 Trincado un trozo de treinta que detrás de Benasque ya era como no podía ni hablar porque tenía la treinta en la boca y sólo iba a Picasso demasiado bien vamos dale un milagro

Voz 1963 09:39 sí hombre lo bueno es que con eso no se corta como yo con la moto sí claro efectivamente entonces la semana que viene empieza oficialmente tu sección quiere recordar no no no

Voz 9 09:49 que pero que no todo es mentira es una sección en la que lo que vamos a contar historias en las que parte de la historia será verdad Davis horas de viajes expediciones de da igual yo otra parte un otra parte serán mentira bueno cómo es la vida misma ir ni tú imagínate esa acción conjunta imagínate que éstos sección fuese eh hemos hecho toda es toda es todos los programas de radio fuese así por ejemplo el otro día estuvo por poner un ejemplo que no estuvo el señor Pedro Sánchez con Pepa Bueno por la mañana he aquí la cadena se tú imagínate que al final de la Pérez de la entrevista que fueron veinte minuto veinticinco minutos pues alguien o el propio Pedro Sánchez hubiese cogido se he dicho pues todo eso que he contado y la verdad no esto esto y eso es mentira o sea

Voz 0970 10:33 a él le había que se a todos

Voz 6 10:36 pero el problema es que ahí tendríamos que a lo mejor cambiar la sección bis gremios gremio

Voz 13 10:44 verdad que no hay casi nada que sea verdad claro alguno habrá

Voz 1963 10:47 es que no todo es mentira está muy bien

Voz 9 10:50 pero qué raro para responder a la realidad no todo es mentira no todo lo que cuentan en mentira entonces se podían dar premios los oyentes podrán participar de este proceso que ha dicho hecho casando pues de tal bocadillo digan

Voz 6 11:00 no puedes cuenta

Voz 1963 11:02 puesto de vuelta que todo buen rollo

Voz 9 11:06 todo está basado en una parte de verdad aderezado con un montón de Pequeñas mentiras claro entonces tener una especie de mentira metro al final de cada intervención de que va entrevista o de cavar programa eso sería herramientas eran aplica una explicación que funcionaría muy bien

Voz 0970 11:23 más que nada me viene dime tú que yo creo que también estaría bien empezar dio una vez que nos cuente algo y tal porque llevamos tres semanas con que es verdad que es mentira que

Voz 1963 11:33 dice que la semana que viene empieza a contar dice no a ellos sección sí

Voz 9 11:39 me tengo preparada yo siempre yo siempre estoy listo para contar una historia en la que gran parte estoy preparado

Voz 1963 11:45 voy pero pero yo creo que llama de la semana que viene

Voz 9 11:47 el estudio oí ya me lo tengamos y lo que vamos a regalar a los oyentes son entradas al principio pensaba regalarle nada desde el estreno de de mi película de los gigantes no existen y que rodé que que es estrella el veintiocho de septiembre

Voz 1025 12:01 vamos a gritar a los oyentes si es verdad es verdad si es verdad palomitas y bebidas gaseosas

Voz 9 12:10 yo estaré yo también en el estudio que creo que me quitan los puntos ya mañana lo pasado

Voz 1963 12:15 yo no

Voz 6 12:18 el partido antes de que te vayas Chema ya que está ahí Ángel Colina a ver qué te parece

Voz 1025 12:23 lo que hemos hecho con Ángel Colina

Voz 14 12:28 la mirada crítica del fotógrafo

Voz 1 12:30 en y

Voz 13 12:38 es una música country de Cantabria donde el efecto de la Cámara

Voz 4 12:42 como la cámara de la motosierra lo personal eh

Voz 1963 12:45 hemos visto lo hemos hecho

Voz 6 12:48 cierra para Chema Alonso

Voz 1963 12:50 bueno ellos no nombre yo lo primero

Voz 9 12:53 va a empezar veo una cosa no una cosa que pongamos Ángel Colina que algo que acaba de empezar a cabecera no tiene equipo te ves en la cosa es que los los fotógrafos sobre todo y los que deben especial trabajamos solos claro claro en la veo me parece que va acorde Navidad es un tiempo clubes despierto a la vez que activo que da viaje da sensación de de de actualidad es un tipo desde esta mesa de correcto para lo que es Ángel Colina sin equipo

Voz 0181 13:23 sí sí sí yo sencillo

Voz 1963 13:26 pues no tengo nada más que decir Chema más que expediente a ti porque ya me vine la próxima semana que que no eh

Voz 9 13:33 la pregunta es que va a venir detrás de la cabecera de que

Voz 6 13:35 él le echó mirada crítica el que cuenta gana

Voz 9 13:39 hombre yo yo ahora mismo fíjate ahora mismo lo que pasa es que claro me gustaría hablar sobre pues no se la marcha sobre los derechos civiles es decir no no ni se te ocurra ni se te ocurra hablar de eso porque claro lo de sí ahora que de verdad de verdad que hemos vuelto a la dictadura íbamos a luchar por los derechos civiles y todas estas cosas

Voz 1025 13:58 yo no sé yo creo que se son temas interés

Voz 0970 14:00 no es fácil salir al título

Voz 1963 14:03 lo lo lo tiene fácil que desde la cabecera

Voz 9 14:06 tras poquito eh

Voz 6 14:09 incluso el el invitado

Voz 9 14:12 la por saber qué es la conocer la cabe esperar de John viste Jon viste José ésta no se llama

Voz 1963 14:19 sí sí

Voz 1025 14:19 estamos trabajando en ella porque nos está costando con la música porque claro buscamos una música un poco así de a lo loco

Voz 0970 14:26 hombre ya hay música de de los de los de los nativos australianos no una mucho

Voz 0181 14:31 el banquillo hago algo

Voz 0970 14:33 Ban Ki del pan

Voz 1025 14:36 Chema hasta aquí tu sección

Voz 9 14:39 o bien había un abrazo

Voz 6 14:41 no San Ángel que vamos a ir ahora mismo con la primera gran historia de Ser aventureros

Voz 15 14:48 los resultados de la resonancia magnética y la punción lumbar nuestra hacen pensar que estamos delante de una enfermedad llamada esclerosis múltiple

Voz 19 15:40 claro

Voz 1025 16:02 y cuando seguimos en esta mañana de entrevistas una entrevista mágicas que que llegan a ser aventureros hace unos días le hago una historia de Javier para de Javier Pajares Javier es sordo ciego

Voz 21 16:16 in va utilizaron a media

Voz 1025 16:18 adora para esta entrevista para que se pueda comunicar con nosotros para que le pueda ir contando las preguntas que nosotros hacemos Almudena Espinosa es esa mediadora se que me está escuchando los dos sin en manos libres así que les mando un abrazo y les doy las gracias a los dos muy fuerte

Voz 8 16:38 de Yes que el bueno de Javier a conseguir

Voz 1025 16:42 todo una hazaña absolutamente Spain

Voz 8 16:44 macular Él y su equipo como diría Chema Rodríguez porque

Voz 1025 16:49 se han estado subiendo bajando montañas de cuatro mil metros como tú yo nos tomamos una horchata ahora en verano

Voz 1963 16:56 a ver si un día a otro te da sí bueno sea empezamos del ocho de agosto dicho cuatro mil

Voz 0970 17:01 metro sí sí sí sí estamos en la piel

Voz 1025 17:03 a mí me de Vincent cuatro mil doscientos quince El nuevo de agosto descansamos luego nos fuimos a Van Meoni a que son cuatro mil cien luego eso incapaz de pronunciar el próximo pico el corto Nero todavía que es de cuatro

Voz 1963 17:17 todo tú más fácil el último duelo muy bien

Voz 1025 17:20 de cuatro Punta Parrot de cuatro mil cuatrocientos Chuck es toda una historia así que vamos a saludar a a Gabi el lunes pero no ha dicho unas cuantas pero me me metió en el lío de los nombres difíciles Javier qué tal estás bienvenida a Ser aventureros pues muy bien muy bien encantado de saludarte y que nos acompañe en esta entrevista oye cómo surge este proyecto cómo surge la idea de subir todos estos picos de más de cuatro mil metros

Voz 22 17:53 todo esto surgió un lío en que yo estaba haciendo un viaje hacia Portugal iba diste desde el norte de Extremadura hice una pared de la estación de autobuses de Badajoz allí me encontré con un matiz queda el explicarle que era una persona sordo ciega que no brilla New York vio explicarle cómo podía comunicarse conmigo y tres mayúsculas Almadén y mandos de dicha se quedó impresionado pero había como una perrita comunicativa por qué no se rifi vía cogerme Lambert hasta aquí al final la curiosidad pudo me tomó la mano IMI empezó a inscribir letra por letra recuerdo que médico viaja solo es que nunca he visto a una persona así yo le dije que claro que sí Lecompte un poco sobre mí sobre lo que había dicho lo que estaba haciendo hilo que me gustaría recuerdo que el camarero se emociono cada vez más emociona hasta aquí al finalista yo sin me dio un abrazo después llegó José Antón que es mi psicólogo de Extremadura mi guía y compañero de montaña el episodio que habíamos vivido fue como el comienzo de todo decidimos que podíamos hacer algo muy grande que podíamos tener visibilidad de la Figuera que podríamos romper barril eliminar miedos de todo fue la chispa Illa puso dice cámara fija

Voz 1025 19:38 fíjate qué bonito que esa chispa llegado hasta aquí a Sasser aventureros a nosotros nos llegó ese email que también nos lleno de ternura dijimos bueno es un proyecto espectacular da José Luis si la duda que nos que no surgiese como escogí este mes las cimas en que os pasasteis para escoger todos estos picos de cuatro mil metros

Voz 22 20:00 José Antonio este psicólogo en once de Extremadura ni bien compañero de montaña Tamim expresidente de la Federación Extremeña de monte añadió escalar al fin que empezamos a pinchar en proyectos de montaña en el proyecto nos planteamos retos y pensamos en un peñas y emblemática dentro de de Ci vimos que una de ellas sería al mentor otra Mont Blanc otra tú mismo Mosad el PES con la intención de subir el Mont Blanc pero finalmente no pudimos porque hubo un comunicado público y oficial entiende desaconsejaban subirlo por riesgo de aludes

Voz 1241 20:47 apelan Belén achique no

Voz 22 20:50 Nos desaniman no nos vinimos abajo que hicimos mucho más que el Mont Blanc finalmente nos pusimos las pilas y al final conseguimos escalar eso Siete Picos en seis tíos

Voz 6 21:04 espectaculares José Luis pero

Voz 1055 21:06 a preguntas Javier bueno dos preguntas son así Si bueno os toque comentamos sordo ciego de nacimiento o ha sido posterior y luego bueno yo creo que mucha gente cuando hace una montaña pues cuando llega arriba pues lo típico observa el paisaje se hace fotos si se recrea un poco Antesa ante esa belleza tú qué es lo que haces no se respiran más fuerte tocase el suelo tienes algún algún alguna ceremonia

Voz 1025 21:31 ya verás más fuerte pobres porque ve llegar a los cuatro mil era por fax ya pero es dando por disfrutar

Voz 22 21:38 yo nací sin tener discapacidad cuando tenis amasó menos tres años empecé a perder la audición poco después a los catorce o quince empecé a perder dicho ahí ya me convertí en una persona sordo ciego fue un periodo muy duro muy difícil en que sobre todo porque mucho Bull pero al final me sobrepuso Sira sobre todo con la ayuda de mi familia de mi padre que dio el paso inmediato afilió Bravo desde ahí empezar una ayuda en toda la montaña lo que se vive en lo que se siente yo cuando iban hacia hombre actué hacia una cima siempre voy concentrado en la mente en decirme ánimo Hall vamos a conseguirlo vamos a lograr porque requiere mucho esfuerzo pero lo demás bollo acompañado de un grupo de compañeros fantásticos y ellos me van interpretando todo por ejemplo ahora tenemos delante dar Muntanya inmigrar describe ahora vamos a hacer tal cosa saltar un glaciar o lo quise irme lo dije y así poco a poco me voy enterando de todo como cualquier otra pero eso

Voz 1025 22:59 qué bien oye Javier cuál es el próximo proyecto ya tiene salgo para volvernos a sorprender no

Voz 22 23:06 este fin de semana los bombos hay subí el Almanzor ir luego en diciembre tenemos prevista una aventura ve cosas para intentar subir el Tour y esperamos conseguir de cara al futuro más lejano estamos pensando en hacer nuevos proyectos de montaña y también en extender los tres personas con discapacidad o personas que simplemente quieran plantear sus retos es el sueño que tenemos describe un mundo con sentido que es el nombre del proyecto esperamos conseguirlo porque queremos concienciar creció

Voz 0181 23:46 le quería preguntar cómo es su día a día cuando no estas

Voz 22 23:48 subiendo montañas yo siempre digo que como el de cualquier otra aprovechó yo ahora mismo estoy trabajando la asesoría jurídica del grupo y lo vio así que todos los días voy para allá al trabajo y estoy trabajando en la oficina con mis compañeros y compañeras que me han acogido perfectamente muy bien muy contento después por la tarde pues tengo mis cosas que si el deporte que sí dedican al proyecto quedar con los amigos Agus editó la año viajes leo libros escribo todo lo que me gusta y lo que haría cualquier precisó además tengo días muy intensos así que no me puedo quejar porque yo busco vida y eso me gusta

Voz 1025 24:37 pues quedó Heidegger que sepas que aquí nos vas a tener a tu lado para seguir dando visibilidad a todo el mundo de los sordos ciegos todas las actividades que haces un abrazo enorme gracias también al Espinosa a la mediadora de fuego Avs por echarnos una mano en esta entrevista

Voz 22 24:55 muchas gracias y aprovechó para verlas gracias a todo mi equipo ya desde las personas que nos apoyan también

Voz 6 25:02 fenomenal gran enorme nosotros seguimos Co

Voz 1025 25:07 lo más cositas más Historias en Ser aventureros la verdad es que estás Historial verdad José Luis Helen

Voz 0181 25:32 me parece a mí me me parece un crack me parece tan admirable que dices bueno es de qué nos quejamos muchas veces ante esa dices joder qué pereza seréis total lo dice o te quejas de de esto de lo otro pero vamos a ver que este hombre es un crack

Voz 1055 25:44 es un subidón macho esa te queda te quedas un poco a plata Nao cuando cuando empieza la historia Hay luego porque además la evolución de imagínate con trece años empezar a perder todos

Voz 0970 25:57 eso eso eso eh

Voz 1025 26:00 vamos me parece que el de un espíritu mágico el seguir hacia adelante como sigue Javier

Voz 0181 26:07 ahora lo que también hay que hay que resaltar no oí Ikea importante es el ayudar a estas personas no

Voz 1963 26:15 claro que dos no en el darle

Voz 1025 26:18 das subida efectivamente totalmente de acuerdo bueno también nosotros estamos haciendo un acto de de ayuda ahí de dar visibilidad en el planeta Tierra a un personaje como John el PP porque claro yo también me méritos para estar aventureros yo veis dos días que creo que siguiendo a Llorca a estas horas hola

Voz 1241 26:40 hombre si estamos aquí en Nueva York

Voz 6 26:43 qué tal vimos en Nueva York sigo Kiko

Voz 1241 26:46 el sube ciento nueve

Voz 0970 26:48 sí si no pero que me han

Voz 1241 26:50 novecientos sesenta ya

Voz 1025 26:54 dicho que ha ido a su hijo y todo

Voz 1241 26:56 sí sí ha venido aquí Aitor Zubiarrain

Voz 6 26:59 a la vista él el camarote de los hermanos Marx parece

Voz 1241 27:03 a Aitor había Ray triatleta es un triatleta que va a ser una en en consumo El en Cozumel en México acabo entrenando con él estado entrenando con él aguantó un par de entreno pero no sé si el tercero no sé por qué me entró una pájara pude seguir pero el agua aguantó un par de tío bueno Aitor Zubiarrain joven triatleta de la ostra

Voz 1025 27:30 sí por dónde has estado corriendo la gente se ha se han pasado cosas extrañas como uno ya pasado no

Voz 23 27:36 no no no no no pasa nada extraño

Voz 1963 27:38 bueno este año

Voz 1241 27:41 lo que se hace es un calor porque tal osea hace un calor que sale de el hotel ITP choca toca al calor pero a las seis de la mañana eh vimos a las seis y agua no se pueden ir Espinar casi aquí es impresionante y luego yo cara no me extraña que la pájara porque no yo no puedo dormir porque Zubi gobernado ver esto tengo que a la hora de lo es pero gran pantalla grande me me canta conciertos advierte al contar con él

Voz 1025 28:16 concierto de ronquido para piano y orquesta

Voz 0970 28:19 tú puedes visto

Voz 1025 28:22 ponte algo

Voz 1241 28:23 oye nada ahí pero no nos llevamos bien que se enfada se enfada conmigo se cabrea

Voz 6 28:29 le jode

Voz 1963 28:31 pero pero su vida no tengo no te oye pasa no espera espera espera

Voz 1025 28:38 pero espera ahora me lo pasa espera antes te vea te voy a decir una cosa que me pasó el otro día en la presentación de la nueva temporada de la Cadena SER

Voz 1963 28:46 o no tanta si bien porque si no este año fui este año fui si este año

Voz 22 28:51 boicot boicot

Voz 1963 28:54 pero te voy a contar una anécdota que nos

Voz 1025 28:57 hasta ahora hemos estado hemos estado vital pero me pasó me pasó una situación que yo me atrevería de tachar de embarazosa por tu culpa me da igual no sé

Voz 6 29:12 estoy por entrar en la presentación

Voz 1025 29:15 se me acerca que en ese momento estaba hablando con otros grandes directivos de la empresa Iñaki Gabilondo

Voz 1241 29:22 yo estoy de Donosti él él es el único tío que podría venir con nosotros a nuestra habitación porque en nuestra habitación estamos donostiarras que no vivimos en Donosti y que trabajamos o colaboramos en la Cadena Ser

Voz 1963 29:38 claro lo único que le abriría la puerta y amigos de habitante amigos también tenían

Voz 24 29:45 la semana pasada si existe

Voz 1963 29:48 bueno pues hace falta cumplir cuando cumple los requisitos

Voz 6 29:52 me alegro que Iñaki Gabilondo que sepa a estas horas está imputado en la habitación de su llevamos ya de Nueva York no no veo mejor plan para al fin levantar talante sí

Voz 1241 30:08 yo yo

Voz 6 30:09 no se me ha dicho que te baje para que pueda hacer nada hasta que te cante

Voz 0970 30:18 sube en calzoncillos una foto los tres ahí donostiarra

Voz 6 30:22 sí me imagino bueno

Voz 1241 30:25 Trias mucho dinero esa foto

Voz 6 30:27 han mucho lío pero imagínate los tres medios Molina puedes que sería que de la quito

Voz 1176 30:33 ante el amparo

Voz 6 30:34 que me vine aquí me dijo vamos a ver vamos a ver tenemos que hablar de John B P dije adiós a ver me dice

Voz 1025 30:41 claro es que le escuché con el todo ese que tiene Iñaki que padece a ella ya me en cojo me dice como que sólo queda un vasco de palabra que yo no soy un Baco elige pues que no sé es que sólo hijo obispo un día un amigo vasco que le devolvió cinco euros que hacía no sé cuánto tiempo claro que pare

Voz 1241 31:07 año claro pues parece que estaba dolido porque él día

Voz 1025 31:10 sé que hay hay muchos vascos de palabras Yeles es un vasco de palabra por ejemplo

Voz 1241 31:15 yo sólo conozco

Voz 6 31:18 en suma suma Iñaki ahora mismo

Voz 1963 31:21 en La nosotros

Voz 1241 31:26 qué puede ser yo no tengo trato con él para saber quién sube te pasas fui que es amigo de sube

Voz 6 31:36 bueno ya ya que ya te estás saqueando de Gabilondo

Voz 1241 31:40 Iñaki Gabilondo es amigo de subias rain

Voz 1025 31:42 ya pero entiendo que vasco palabra también

Voz 1241 31:46 es un mundo

Voz 6 31:49 sí sí estamos fuera de la SER te vamos a ver

Voz 0970 31:55 Dios me parece un milagro que sigas en esa habitación

Voz 6 31:58 no sepas eh no yo no tengo colgó

Voz 0970 32:00 o de la lámpara y luego dice que yo hago si si bien sabéis que recomienda una así que que vaya a quien ya aquí

Voz 22 32:16 y yo aquí desde que éramos niños porque yo que he hecho el número nueve en en el número cinco y once años al colegio Sagrado Corazón juntos todos los su Ubis luego hacíamos la playa Éramos los más grandes

Voz 0970 32:30 ya sea que yo cosa aquí claro que el compañero competido con

Voz 22 32:34 todos en todos los tengo muy buena amistad no llevamos toda la vida muy bien

Voz 1025 32:38 tras día me Pep me paro Iñaki Gabilondo con que el el el descerebrado dice que duerme contigo dijo que sólo conocía un vasco de palabra que era un amigo suyo que no me acuerdo cómo se llama ya ya ya lo sé cómo de algo que de acuerdo claro vino me vine esta semana Gabilondo m oye tío que yo también soy un bajo comparado celo a a David P le dije voy yo ya se lo diré en el próximo programa que hable si se lo digo

Voz 0970 33:00 yo no se lo voy a decir yo lo voy a que es cada vez más escarpada que no diga tonterías

Voz 6 33:06 en Madrid había va de no lo toque peor

Voz 0970 33:12 tengo eso es tengo sus zumitos de limpiar cogidas nadie oye si es cierto de hecho de que se pasea desnudo por la habitación

Voz 1025 33:19 vale

Voz 0970 33:20 a mí también b7 es cierto que para tanto vaya de tengo que dar con la toalla mojada además de buen baño y el agua el agua pero no salga de la ballena sino que si llega el techo de la del baño allí a Madrid

Voz 6 33:38 madre mía once minutos

Voz 1963 33:40 Juan Pablo cada falta de Bobby cuidaros mucho cuidado cuidado no claro

Voz 1025 33:54 a lo que te pasa qué vas a decir

Voz 25 33:57 oye que ya no estaba

Voz 6 33:59 eh

Voz 0970 34:00 las dejamos oye una pregunta no una pequeña reflexión no no solamente solamente bueno no que me alegra bueno no me alegra

Voz 6 34:09 me entristece saber que no somos amigos tuyos con gente viene Nando entre amigos pero el usamos de Donosti que la El pisito

Voz 1963 34:21 sí la verdad es que ver temblando me ponen

Voz 0970 34:24 M

Voz 6 34:24 venga hasta aquí a mi me da igual el día nubes como de la familia

Voz 25 34:30 yo suben le tengo que coger

Voz 1241 34:32 Lleno por la noche es una cosa extrañísimo necesita hielo han dado con el hielo del pueblo pasa de un lado a otro yo lo diré Le pegó un grito el otro día quiero es estate quieto con el hielo es que eres muy raro Zubiri

Voz 26 34:51 con alcohol

Voz 1963 34:53 sexsimbol suerte

Voz 26 34:56 no

Voz 29 35:42 síguenos también en Cadena Ser punto com quiero que conozcan

Voz 1963 35:45 cambia amigo a mi mejor amigo

Voz 29 35:48 cómo se llama

Voz 30 35:49 las tanto a gusto el gusta suyo eh

Voz 1025 36:11 bueno este otoño una mujer nuestra próxima en vetada Raquel García el mundo pues cántabra ella por cierto hombre de tu tierra ya ha decidido que se quiere convertir en la primera mujer española en realizarla trece la travesía del Himalaya a pie

Voz 1963 36:28 qué Tela Marinera eh pues te voy a decir una cosa kilómetros eh si es cántabra lo voy a conseguir ya por esto no el uno por eso

Voz 1025 36:40 de ahí veo que creo que tiene además apoyo por parte del Gobierno de Cantabria Raquel García qué tal estás buenos días

Voz 31 36:46 buenos días chicos aquí estamos

Voz 6 36:49 muy bien tu primera aventura sido contactar con nosotros vía redes sociales un montón

Voz 31 36:56 sí hay está ahí te llevas una sorpresa que tengo

Voz 1025 36:59 dónde estaríamos no

Voz 31 37:00 pues la verdad es que sí porque es que encima lo comenté digo va digo pensé que nos lleva a la red de setas llevarán contestarte tu directamente un poco la verdad

Voz 6 37:12 a probar pues nos encanta tenerte con nosotros a ver Raquel cuéntale los oyentes como es el proyecto que que va a realizar este otoño

Voz 31 37:20 vale bueno pues el proyecto se llama junto al tren del Himalaya de Nepal he yo voy a intentar a intentar realizar este proyecto que trata de hacer de es de este de Nepal unos mil seiscientos kilómetros

Voz 6 37:36 siempre caminando es una paliza cuánto cuánto calcula que va a tardar en hacer todo eso

Voz 31 37:40 bueno pues como sólo hay un precedente de una mujer en el mundo que lo ha hecho en no tengo más pues pues no lo sé

Voz 1963 37:49 entonces

Voz 31 37:50 de haberse es tema un poco que sean de ochenta a noventa días

Voz 9 37:58 eso te perdona Raquel en solitario lo vas a hacer

Voz 31 38:00 no he ahí voy yo me voy a llevar un cámara porque esto va a estar documentado va a ser un cámara que se va a hacer bueno lo contárselo hacer

Voz 1176 38:11 oye vamos a que va caminar a tu lado

Voz 6 38:13 entiendo que se bonitas otras creo

Voz 1176 38:16 ah eso es chocante de Madrid chulería

Voz 1963 38:22 no le ha votado

Voz 0970 38:25 te cuando les te esperas para que te claro

Voz 31 38:28 ya pero yo lo digo por eso sabes para que saque buen plano no entonces me buena parte de de Guillermo que va a ser el cámara eh voy a llevar a una mujer ser Palin que es lo que más me está costando conseguir a un hombre para que sea día porque me está costando conseguirá más Cerpa ni porque el Larrazábal Cerpa pues en mujer más panes desde a porteadores es muy difícil conseguir entonces ya estoy diciendo bueno pues si no sepa ni que sea nepalí pero me quiere llevar a una mujer quiero llevar a una mujer porque ya que yo véase luego a intentar ser la primera mujer española pues me gustaría que al lado mío estuviera una una mujer Serpa anímicamente no existe

Voz 9 39:12 no Raquel existe Einstein pasa

Voz 31 39:14 a que que habían las conoces

Voz 6 39:17 sí que no tienen tanta visibilidad

Voz 1025 39:19 no me extraña que pasan en este planeta

Voz 31 39:22 hasta mentes sólo el hombre Serpa el hombre para todo el mundo aquí en Santander hace pocos y que ha subido veintitrés S hecho

Voz 6 39:31 sí sí pero

Voz 31 39:33 eres están escondidas y yo no quiero

Voz 1176 39:38 de dónde nace este proyecto lo decidido

Voz 31 39:41 cómo es este proyecto nace de una persona que yo creo que conocéis que se llama Javier Campos y aventurero y es expedicionaria también si es de él el proyecto lo que pasa que bueno por motivo

Voz 32 39:55 dos de salud

Voz 31 39:57 en Kenia tras piensa ha tenido en conmigo Mi no va a poder ser entonces le ha dado de su mano en ha dicho adelante estudio y puedes hacer el proyecto

Voz 1025 40:10 oye cuéntame la cosa co cómo se prepara alguien para un tipo de de aventura de esta

Voz 0181 40:16 características prosigue eso eso es que antecedentes tiene Raquel me refiero para hacer este tipo de cosas

Voz 31 40:22 pues mira antecedentes deportivos llevo toda mi vida haciendo esto por supuesto que no porque a mis cuarenta y cuatro años ahora que me haya dado por esto pues ya poco locura pero

Voz 6 40:33 es lo que tiene que tiene comercio leal en mañana Andy Cartagena

Voz 31 40:36 Alex galletas de chocolate madre ama todo lo que tenga azúcar a mí me vale eso me ha subido entonces eh bueno pues ellos siempre hecho Ara empecé empecé con la escalada siempre hecho trekking senderismo jugado al tenis Patino que vivo al lado de la playa no la piso eso tenemos que decirlo sea yo soy más como las cabras de monte siempre he tenido mucha relación con el con el deporte ya te digo que tan extremo como este no pero bueno la preparación tampoco es excesivamente dura porque yo no trato de hacer un tiempo récord un maratón yo lo que trato es de de llegar no sabe salir de llegar a donde te que llegar que es Case la la frontera india

Voz 1176 41:19 oye una pregunta de Voltaire resulta un poco

Voz 1055 41:22 bueno no sé cuántos pares de botas

Voz 1176 41:25 bueno he

Voz 6 41:28 claro porque porque son mil seiscientos kilómetros sí sí sí veinte kilómetros por pura piedra entiendo

Voz 31 41:34 pues sí Corcuera piedra pasando ahí voy a tenerlo yo el tramo más complicado ellos también entre comillas va a ser un paso de casi cinco mil metros y bueno veremos a ver cómo está remató lógicamente ahora mismo aquello la nieve que bueno ventisca se lluvia

Voz 1025 41:54 cinco poca broma Panda han nos caso mete un par más

Voz 6 41:59 me pesa mucho

Voz 1176 42:00 claro que a acuerdo

Voz 4 42:03 la recomendación de San Antonio no digamos después oyes no lo acabé porque me faltó un par de voto

Voz 1176 42:07 a ver si lo decimos con conocimiento

Voz 1963 42:10 a mí me preguntan

Voz 31 42:11 me ha dicho que con dos me vale que le hizo el tres y el eso del gran del que va por encima no aldeas y él llevo dos pares entonces yo hago caso

Voz 1176 42:20 bueno es que no quieren que acabe se ja ja

Voz 0181 42:26 aquel que qué condiciones meteorológicas porque es que hay que tú basado viajar que os hicieran meteorológicas te vas a encontrar

Voz 31 42:33 pues allí comienza el invierno

Voz 6 42:38 que te puedes encontrar con puntos complicadísimo no

Voz 31 42:40 sí sí sí sí sí no más espero que no sean tan complicados pero bueno también quiere decir que que como cosa de seguridad que no estoy loca le en el sentido de que no me voy me voy a la aventura pero nota nas sin saber lo que hago se va a llevar el restará creer entonces bueno ya sabes que es el sistema seguimiento por satélite tiempo real aparte de eso lleva al botoncito este el pánico que llana y en cualquier momento vamos cualquier momento tenemos una cosa grave

Voz 6 43:12 de ahí claro exactamente el punto más cercano

Voz 31 43:15 el helicóptero de rescate recoger

Voz 0322 43:18 te lleva muy bien

Voz 1025 43:21 el vamos a estar muy pendiente de ti vamos a poder seguir te por redes sociales entiendo que si no

Voz 31 43:25 pues sí mira en la página web del proyecto se inaugura el sábado

Voz 6 43:30 pues mira

Voz 1025 43:32 osea que vamos a a ver qué cómo es esa pagina por cierto punto com Nepal extraen punto com muy bien

Voz 33 43:41 sí a través de esa página

Voz 31 43:43 de todas las redes sociales que Banega enlazadas a esa parte

Voz 33 43:46 Mina eh vais a poder seguir pues

Voz 31 43:49 pues todo todo todo todo el camino a ver y el resto presupuesto que es el que va a corroborar que el la travesía a chocolate

Voz 6 43:56 estás también muy bien oye un beso enorme mucha suerte estaremos pendientes de tierra aquel gracias

Voz 1176 44:02 sí todos llevan azúcar escasez de azúcar

Voz 13 44:09 a habrá de enormes Raquel García Thao ya sabéis

Voz 1025 44:14 atentos a esta nueva aventura que también nos va a poner en el mapa bueno vamos a empezar a estrenar secciones de quienes que ya las hacemos

Voz 4 44:24 bueno que le hemos puesto un poquito adorno como largo

Voz 2 44:27 el camino más corto para encontrarse uno Asimismo da la vuelta al mundo el camino más corto de Manuel

Voz 1 44:33 aventureros

Voz 34 44:36 viajar desde el sofá

Voz 1 44:39 los libros de José Luis

Voz 4 44:43 para este chaval no quería eso es lo que mejor de aporte que tener pues un texto de Manu Leguineche amigo no es lo más techos te vamos cambiando todas las semanas empezamos con mano y la verdad es un lujazo tenerla bonita la entrada no son libre has traído y me encantó no vamos a la India nos vamos a Bono

Voz 1055 45:09 el fascinante libro que acaba de salir lo ha publicado errata natural en la verdad es que es difícil no recomendar cada uno de los libros que saca esta maravillosa editorial y en este caso pues no vamos a conocer algo más del tigre el Tigre una zona muy concreta el Tigre en la India en la en la bahía de Bengala esa frontera ante Bangladesh y la India bueno digamos que no solamente vamos a conocer los Tigres sino que es un es un animal mágico está inmerso en la cultura la gente el subtítulo del libro es absolutamente fascinante un viaje al lugar donde los Tigres se comen a los hombres y los hombres adoran a Los Tigres está escrito Wozzeck Montgomery es una mujer que tiene un montón de premios documentales libros naturalista historias fascinantes en en en esas preparaciones de libros y de documentales y en este caso como digo se va al corazón de buenos uno de los países donde se puede conocer el el tipo de especial como digo es el título de de la de la Bahía de Bengala bueno pues es un poco como las como en Galicia es decir bueno era un tigre mágico hay historias que parecen bueno que ya al principio no las cree entre comillas y luego cuando estas allí bueno pues al menos dice bueno pues que no eh realmente es un libro que se le no es una novela pero se le practicamente como una como una novela y como digo recién calentito calentito y bueno la verdad es que dan muchísima ganas de ese para hay conocer bueno pues a uno de los felinos más maravillosos que hay en el planeta ICO muchas particularidades

Voz 1025 46:41 cómo se llama el embrujo del tigre

Voz 1055 46:44 si hacíamos un viaje al lugar donde los Tigres a los hombres y los hombres ahora los Tigres errata natural la la editorial si Montgomery curiosear por por Internet veréis no vamos a decir al animal para que lo descubre vosotros qué animal desnuda haciendo un documental así Montgomery

Voz 1025 47:00 pues ahí lo dejamos como siempre Icon que estamos de estrenos otro más venga

Voz 1 47:08 la pone Carlos Barrabés

Voz 11 47:11 en Ser aventureros

Voz 1963 47:15 estamos que lo tiramos de cabecera no acaba hoy hay que meter un problema o dos carros buenos días a

Voz 6 47:29 la madre vía qué locura qué tal amigo de andar por Madrid está de viaje

Voz 0322 47:36 no estoy ahora mismo pues en Madrid pero saliendo a que te vas de viaje ya sí la verdad es que empieza el otoño caliente pero fíjate que ahora estaba hablando con unos amigos ayer no si desde la masificación de la montaña no sé qué es brutal no pero también estaba pensando por los billetes de avión de la masificación de los aeropuertos no tenemos hemos una masificación tremendo oye

Voz 1025 48:00 qué te te puedo tirar una muy rápida que no estaba prevista en en guión dentro de la masificación de la montaña el otro día leí un artículo enorme eh sobre si finalmente acotan la subida de gente al Aneto no parece ser que no se ponen de acuerdo del alcalde Benasque EMI la Asociación de Turismo ni porque hay una hay lo ha montado allí vertía porque claro es que ya en verano ese formando unas colas en el paso de Mahoma que no es normal

Voz 0181 48:30 eso tiene una solución cincuenta euros por persona que quiera subir

Voz 0322 48:34 pues esto es lo que acaba de pasar en Chamonix no con el món blanda denunciar que van a cobrar sí sí que van a limitar no serio sí sí sí sí bueno no sabía como si fuera el eres vamos que ahora mismo es impagable vamos es carísimo es lo que vamos a ver la la cuestión es por qué pasa esto no porque de repente un montón de gente cree que puedo hacer cualquier cima no porque ya no es el Aneto Diego es que estamos hago más locales del Moncayo en sino que ahora de repente la gente ese Balmón blanco con una tranquilidad el Montblanc es casi cinco mil ojos claro os a Aconcagua al Aconcagua es un vamos por por su latitud tiene un peligro tremendo porque es como si tuvieras así mil metros más no sea que estás hablando de que es muy normal tener congelaciones allí ya es un poco como ahí como una especie de pérdida de respeto no como como que todo el mundo puede ir a todos los sitios no todo el mundo puede ir a una selva perdida todo el mundo puede ir a cualquier sitio y claro la mayoría de la gente que va pues no está preparada para ir a sitios pero entonces pues sí que es cierto que hay muchos más accidentes pero es cierto también que a la mayoría de la gente les sale bien no el el hacer una cosa una vez

Voz 0181 49:47 pues con humilla con entonces

Voz 0322 49:50 empieza empezar problemas de la masificación que nadie sabe cómo controlar no porque pueblo habéis visto por el mundo tú te vas a la ciudad prohibida en en Beijing y eso es increíble es que se van a acarrear la ciudad prohibida dentro de veinte años igual no existe porque va a haber un surco no

Voz 0181 50:07 Carlos pero le digo que eso tiene mucho que ver es que somos muchos cada vez somos más y cada vez la gente veía jamás y tú te vas a salir de vacaciones pues hay muchísimos más coches que hace diez o quince años te vas al cine no sé qué basan a donde vayas siempre hay mucha más gente y hay filas ya que antes no había si decimos que es la población va creciendo también el felicité Ivo o que no han hecho más asequible no sé

Voz 0322 50:35 la población con capacidad crecido yo lo que creo que hay que al mundo le da un ataque de actividad Illa en muchos a muchos ámbitos eh no sólo en este nuevo también en restaurantes en ir al final incluso muchas capas de la sociedad que tienen poca capacidad económica pues a lo mejor hacen muchas cosas en Internet hacen a la gente hacemos muchas más cosas que antes bien esto tiene mucho que ver también las redes sociales primero que lo puedes contar entonces al darlo tienes un aliciente no

Voz 6 51:05 no es contar sino que hay como una necesidad de contarlo no era lo veían ya se tira en plancha

Voz 0181 51:12 si me permitís rápidamente una reflexión yo tengo varios sobrinos tengo mi hijo tengo bueno jóvenes a mi alrededor no ir realmente tienen una especie de de inquietud permanente de de estar viajando de están haciendo algo es decir vuelven de un viaje a los dos días están pensando ya dónde se van hice tienen que ir

Voz 0970 51:32 nosotros sí yo creo que no éramos cuatro acusados

Voz 1025 51:36 claro pero nosotros época vamos lo que viene siendo un culo inquieto

Voz 0181 51:42 sí puede puede ser lo que pasa igual que quizá es que hay que entonces pues había menos menos posibilidades deje de coger un avión irse a cualquier punto de

Voz 0322 51:50 es que el acceso a las barreras de acceso han bajado muchísimo no porque lo que antes era un Inter Rail juega ahora es Ryanair no Lisieux extraterrestre pero el sabor aquel del Inter Rail pues se sigue teniendo este año ido muchísima gente al Inter Rail es alucinante no la cantidad de gente que ha vivido una verdadera aventura porque a esa edad dieciocho de tipo de años esos una pedazo de aventura para mucha gente pero el problema es que yo creo que se distingue el riesgo cada vez está más detrás de la niebla no una cosa así de Inter Rail que tiene su riesgo pero hombre es una cosa aceptable en en Europa en julio creo que que es que es bueno hacerlo y otra cosa es ir a una montaña de cinco mil metros no te o otra cosa es irte a hacer un trekking en el Himalaya es que eso tiene problemas eso no es raro ah bueno vale que no le pasa nada a casi nadie

Voz 0970 52:44 pero lo más sorprendente pero no te puede pasar

Voz 0322 52:48 cayó a veces pienso joder igual no es tan peligroso claro pero luego dice bueno sí qué pasa realmente pasan los más cosas de las que parecen igual distingue dolorosas o menos jugando

Voz 0181 52:58 hasta menos cosas de las que las que podían pasar porque también por ejemplo el viajar solo que hay hay zonas donde a veces viajamos au hay gente que viaja sola que son muy peligrosas y sin embargo bueno consiguen pasar

Voz 24 53:09 pero no todo ello problema mayor acceso Andy nada accesos más fáciles sí

Voz 1055 53:15 a mayor cultura o mayor pues bueno no de cultura mayor conocimiento lugares pues hace que evidentemente somos pues se fijen

Voz 0322 53:22 sí eso te ese es su gran punto José Luis yo creo que el hecho de que haya más información tanta información hace que haya menos problemas porque es verdad que la gente se prepara mucho las actividades sabe sabe sabe mucho dónde va y eso esta medida medidas bueno también se contratan por ejemplo en montaña más día incluso en otros países no pero lo cierto es que hay una que al mundo le da un ataque actividad y que y que va a más porque claro imagínate nosotros todavía no tenemos chinos en nuestras montañas pero los Alpes yo creo que probablemente de la razón por la que hacer sin Nepal