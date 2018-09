El "Ecce Homo" coloca al pueblo de Borja en el mapa

Voz 0313 00:00 hoy estamos contando esta historia de de un pueblo pequeñito de apena apenas dieciséis habitantes en en la raya entre salas y Tineo en Asturias donde la estanquera del pueblo en ha restaurado una talla que no soy sabes estaba no policromada del siglo XV una talla de Santana ha provocado en fin según los expertos un auténtico estropicio Yeste nos ha nos ha hecho recordar nos ha traído a la memoria aquel episodio de hace seis años lo recuerdan los oyentes verdad en el en el pueblo de Borja donde Cecilia Giménez sueco una pintora aficionada en restauró una pintura mural del Ecce Homo en el Santuario de Misericordia con el resultado en fin que creo que todos los oyentes recordarán bueno eso fue lo que fue IBI resultó muy comentado y fin dio la vuelta al mundo y tal pero ha generado un flujo de visitantes que antes Borja no tenía

Voz 1 00:50 Eduardo Alcalde buenas tardes hola buenas tardes cuánta gente puede haber pasado por Bojan estos seis años

Voz 2 00:55 no yo creo que el fenómeno de ese Homo además de de hacer que que Borge se conozca por otro motivo aparte de que tenemos un buen vino muy bueno pues eso está claro eh pues bueno ha supuesto ya el que estemos a puntito de conseguir esos doscientos mil visitantes

Voz 1 01:12 doscientos mil en cuanto a los seis años desde que en cientos mil contabilizados dos uno que hay más ya son beneficio económico como en cuanto se traduce

Voz 2 01:21 bueno es beneficia tampoco me gusta con todo respeto no me gusta benefició porque al fin el fenómeno se ha convertido en fin social todo va para nuestra residencia ahí para no

Voz 1 01:31 eso está bien pero está muy bien si al final acabó bueno pues

Voz 2 01:33 estamos hablando de unos ingresos de en torno a los cincuenta y cinco mil euros anuales que financian a los dos conserjes que que sean general a generar empleo los puestos de trabajo aquí en torno a unas cuatro cinco becas de ayuda a personas que no tienen recursos para pagar la cuota de la residencia que tenemos de la fundación

Voz 1 01:52 pues bendita chapuza en la que se hizo verdad desde luego porque Borja recordemos que tiene de cinco mil habitantes tendrán a cuatro mil y pico cuántos tiene ante sí sí

Voz 2 01:58 hemos ahí en el límite es de siempre luchando por conseguir que que no reconozcan la cifra de más de cinco mil pero bueno

Voz 1 02:04 cuántos turistas llegaban antes bueno esto es vicio

Voz 2 02:08 si hay una estimación de nuestros museos de los museos que tenemos también que tenemos un rico patrimonio esto hay que decirlo aquí siempre pues estábamos en torno a unas visitas de de cinco cinco cinco mil seis mil personas

Voz 1 02:19 sí había a seis años y doscientos mil miles

Voz 0787 02:23 muy bien yo creo que no quiere decir que no vio ninguna diferencia al Ecce Homo y a las numerosas Fonda así posada donde aquí durmió Napoleón no o aquí

Voz 1 02:30 comió Adecco me hace nada de eso lo que lo que quería pedía

Voz 0787 02:34 alcaldes la gente viene específicamente a ver el Ecce Homo y luego les gusto le defrauda cuál es el sentimiento general de estas doscientos mil turistas

Voz 2 02:43 bueno yo creo que hemos tenido de todo no podemos tener visitantes joven sobre todo por personas que vienen por por ese icono pop no como se leía mayor y que de alguna manera aquí en verlo también tenemos pues no es de los que vienen a de alguna manera criticar lo que Saizar no pero por supuesto son muchos más son sobre todo extranjeros son gente que tiene dinero para acciones de fuera si tenemos un cifrados en torno a ciento veinte países eh registrados puesto que les pedimos a todos diletantes que en los que que que que no sabe cómo en su banderita en un mapamundi que tenemos varios mapamundis emprenderá ya no ya no ya no entra en las banderitas y bueno es verdad que tenemos un alto porcentaje de personas de extranjeras que cuando visitan España para ver el rico patrimonio que tenemos toda en todo el país pues bueno deciden también el poder ver este este icono y esta ya está restauración fallida y que vamos a nosotros más que que que bien por el hecho de que como he dicho anteriormente se ha convertido ya en un fenómeno social que al final enchufismo final

Voz 1 03:48 me gusta el concepto restauración fallida políticos de desde no está muy bien pero pero está muy bien está muy bien

Voz 2 03:57 bueno yo yo creo que sí conociera personalmente creo que que que que es haya de lo que es eh la figura de Cecilia Giménez entendería es el cariño que se detiene y al cabo es yo creo que es la figura elegida es esta es una restarán y creo que no hace daño no

Voz 1 04:10 una cosa no quita la otra alcalde por curiosidad ha visto lo de la ermita de Orio

Voz 2 04:17 si yo acabo de ver al programa de televisión olores de quizá los colores pues es lo que más hace eh llama la atención no yo creo que decir como cómo como he escuchado el programa de televisión afina quieras hasta bonito no de a verlo de una comparación a a la otra no pero bueno al final acabó yo creo que

Voz 0787 04:37 al alcalde yo no estaría por la restauración fallida es un caso de espontaneidad creativa como el de miles de youtubers influencer es que hoy en día tienen más seguidores visitas que lo que los medios de comunicación para mi desgracia tradicionales no es bueno para no

Voz 1 04:49 en tallas dos youtubers de momento no les den no des ideas tuvimos un yo estuviera aquí así

Voz 2 04:55 no puedo decir el nombre porque desde luego Nerón

Voz 1 04:57 You Tube relevante no sé si los pío pero

Voz 2 05:00 a mí soy dijo que le iba a dar un un impulso también a subir a tu desarrollo de de página que tenía y que lo iba lo iba comenta

Voz 1 05:09 desde luego Matías cuando no noticia empieza diciendo la estanquera del pueblo arrestan generado una imagen una talla del siglo XV la cosa muy bien muy bien es acabar no

Voz 0787 05:21 hacemos un youtuber de dieciocho años pues información dramáticas información de escritura tal consigue cómo lo consiguen un millón de seguidores que hemos de decir los profesionales no pues la evidencia

Voz 1 05:32 la no lo que aquí estamos hablando de otras cosas no hacía estaríamos hablando de hombres y un grafitero entra mañana en el Museo del Prado ya hace un graffiti en Las Meninas seguramente se multiplicarán los visitantes del Museo del Prado pero casi es mejor digamos dedicar su arte a otros menesteres no

Voz 2 05:48 pero fíjate yo sí querría ir es decir una cosa que a lo mejor si se hacen en el Museo del Prado desde luego ya llevaba mucho la atención pero también hemos conseguido otra cosa con gol conseguido saber ir a conocer el pintor original que era alias García y en este caso también se sea ayudado a conocer su obra

Voz 1 06:06 muy bien Eduardo Arilla alcalde de Borja muchísimas gracias por asomarse a la ventana un abrazo muchas

Voz 2 06:11 gracias a vosotros y como siempre digo a los medios de comunicación han tenido mucha culpa pero esa culpa es toda buena