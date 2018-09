Alkorta define cómo es Luis Enrique entre amigos

Voz 2

00:09

no hemos visto nada aforado vamos a Luis de Luis es asturiano y noble y en serio cuando tiene que ser se dio pero Luis ex nuncio divertido sea yo éramos vecinos en la época de Madrid nos hemos reído muchísimo hemos bajado muchísimo a entrenar juntos hemos hemos estado con amigos del amigos menos hemos juntado todos pero ese es un tío fantástico lo que pasa es que un carácter que él va por su línea no no no tuerce entonces a veces él no torcer pues te crea problemas evidentemente él es así es su manera de ser pero yo te digo que el trato con los jugadores va ser un trato bueno bueno y además él tiene tiene un una una una línea hay muy muy vacilón hay muy Catón no podía cuando les estaba recibiendo L