Ernesto Valverde se pasa al ciclismo y Rafi Camino asesinó a los marqueses de Urquijo

Voz 2 00:00 no vino

Voz 1 00:07 ah

Voz 2 00:11 si se plantea

Voz 3 00:12 como una especie de Guerra de las Rosas Montes coso cuando desglosó populi retos

Voz 1371 00:18 muy a ver una fragmentación del partido

Voz 4 00:20 pero no lo Angus con el respeto a la ley ya la Constitución preservando el respeto entre y hacia todos y todas los españoles español y los españoles

Voz 5 00:31 hay una cosa más los padres de un bebé de cuarenta y tres años de un bebé de cuarenta y tres años han sido detenidos después de que llevara a su hijo un bebé de nueve meses queremos decir al servicio de urgencias hospitalarias porque tenía fiebre alta entre lo que es una precisamente en una sola veía Karim masticar Cali mastica como es como es la de la Diputación de

Voz 1371 00:53 el Granada culpo al Patronato de la Alhambra y tiene la Alaiz junto al Patronato de la Alhambra y tiene light

Voz 0827 00:59 es un puerto pero es una cuesta caro

Voz 1371 01:01 son apenas trescientos kilómetros de extensión

Voz 6 01:04 trescientos kilómetros de ascensión con un porcentaje del veintitrés por ciento San casi casi hay que asumir andando empujando la bicicleta

Voz 5 01:11 podemos cometer error iban los horrores

Voz 2 01:14 el rápido hay que emitir esta cinta esta caravana esto sin más dilación son las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias en esquíes U D V unidad de vigilancia

Voz 1371 01:31 es una fácil de la Volta Ciclista que bueno sin Ivo e muy bueno o muy bueno vivir el ciclismo

Voz 0827 01:36 sí es como el de Bilbao de apenas trescientos kilómetros a él le parece todo poco bueno comenzamos Francino la temporada número quince de esta unidad de vigilancia con este informe quinientos cincuenta y cinco en Rivas un número redondo con mala rima es verdad pero número redondo nos han echado de menos hoy hay que decirlo nos han echado de menos durante el verano claro estoy tenso

Voz 1371 01:56 Dios pero no podía dormir así que busca entre los consejeros de Internet no sabes que le llamamos con registre Isaías que están escuchando que lo decimos en broma lo primero que me dijo cuando volvió de vacaciones dice esto de concertistas digo eso no podemos no bromas esto que está entrecomillado es broma vale vale

Voz 0827 02:14 es mentira pero que mentiroso Roberto ellos no dice absolutamente nada y además se curan en salud parece que nos tienen miedo porque aunque la palabra que solemos usar exconsejero pues hay que recordar que el sufijo ista sirve para referirnos a ocupaciones o a oficios Yoyes y uno Se ocupa en dar consejos pues puede ser perfectamente consejero o conseguir por qué no va a serlo bueno comenzamos como corresponde de todas las maneras fustigar tomé porque aquí cabemos todos yo el primero y además así ya me quedo tranquilo tengo ya barra libre Juan Aranaz Vicente Palomino Mario Suárez idea orador me invitan abrir este informe por un error que cometí corrigiendo otro error de Itu en el último informe antes del verano hablábamos te acuerdas de la vida negra

Voz 7 02:58 pues yo creo que sólo se lo comentó la Mata pero es en la comer

Voz 0827 03:00 yo creo que sólo solo lo condenó la Mata pero nunca no explico cómo era posible e cambiársela sin comérselo Aitán pásela sin comer hoy zamparse la sin comérsela que viene a ser más o menos lo mismo me dicen ahí tienen toda la razón lo que nunca nos explicó Iturriaga es cómo es posible que la vida negra se coma su víctima sin matarla e eso es lo que tenía que haber dicho in me equivoqué en fin que aquí hay hueco para todos hasta para la gran Nieves Concostrina así sí sí que ayer al hablar de la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano confundió especias y especies

Voz 8 03:37 habían pasado tres años doce días desde que cinco barcos y doscientos cincuenta hombres bajo el mando de Fernando de Magallanes partieran de España no con intenciones de dar la vuelta al mundo que va ellos sólo pretendían llegar a las Islas de las especies llegar a las Islas de las especies allá por Filipinas

Voz 0827 03:53 bueno pues seguramente qué especies había también en las islas pero las islas lo que buscaban los exploradores españoles eran las especias tenemos que tener cuidado mucho cuidado que además está comenzando el estudio del EGM aunque la verdad es que si no salen las cuentas como los datos de las encuestas que plantea ya planteado este verano Pablo González Batista vamos a ir como un tiro en la Cadena Ser lo escucharon Domingo López Teresa Colomer Félix Martínez Rivas José María Riol

Voz 1646 04:23 pues mira hemos puesto una encuesta en nuestra cuenta de Twitter también hay bastante división aunque la mayoría de los oyentes se decantan por el horario de verano es decir seis de cada cuatro oyentes a seis de cada cuatro oyentes perdón preferirían permanecer en en verano

Voz 0827 04:38 seis de cada cuatro oyentes ni más ni menos y se queda tan tranquilo ahora debemos dejar constancia de que después del error de la pausa publicitaria llegó la rectificación por parte de Pablo la verdad es que esto de que no no salgan las cuentas no es algo nuevo por ejemplo Cristiano Ronaldo dejó el Real Madrid este verano ya en su fichaje al contar la noticia sendos fue un poquito la Manu

Voz 9 05:01 que recoge el diario Marca pero con este titular Real Madrid Cristiano Ronaldo acuerdo total cinco millones de temporada si esa cantidad nueve millones y medio de euros por cada una

Voz 0827 05:10 cinco millones de temporadas desde luego no ha cumplido no ha cumplido su contrato y una pasta vamos ni para contarte bueno resulta que en el momento de la despedida pues también se nos fue la olla es bueno este Ronaldo y además es muy eficaz como delantero pero quizás no tanto como dijimos Nos dicen David Rabanal José Manuel García ha pedido Paul Klee

Voz 10 05:29 no no está muy preocupado la vida sigue en Madrid está por encima de los jugadores

Voz 1371 05:34 sí aunque cristianos sea muy grande hay promedio cincuenta goles

Voz 10 05:37 por partido aunque no sea muy grande el promedio cincuenta goles por partido hoy pero esto es la vida

Voz 0827 05:41 bueno yo creo que la vida pero no cincuenta con lazos por partido unos parece un poquito desde luego es de crack y si encima es juega cinco millones de temporadas ya ni te cuento bueno Ronaldo dejó el Real Madrid y Ernesto Valverde no sólo ha dejado el Barça deja al Barça la verdad insisto cuando ha dejado el Barça ha dejado bueno el Barça y el fútbol en general se ha pasado al ciclismo por lo que escucharon Julen López Alejandro Lamas Juanfran López no se le da nada mal

Voz 2 06:09 Ernesto Valverde Ernesto Valverde ha ganado una etapa de la Vuelta y el segundo en la general Sampe

Voz 0827 06:14 a catorce segundos de esquí tras vencer en la etapa que termina

Voz 11 06:17 ayer en la meta de Caminito del Rey a sus treinta años

Voz 0827 06:19 ocho años no se pone metas bueno pues cambia de camiseta no esta mal ya hemos quitado dieciséis años eh así que hoy Ernesto no se puede quejar con nosotros Alejandro Alonso sí que se puede

Voz 12 06:32 por fin que esto y más centrado

Voz 0827 06:38 a la vida inmensa urbe cuando éstos son Andy Lucas que tuvieron una polémica por utilizar seguramente con todas su buena voluntad imágenes de niños desaparecidos y asesinados en España en uno de sus conciertos Hinault a todos los padres les gustó la idea a los de Gabriel por ejemplo pues no les gustó nada entonces tuvieron que hacer un vídeo de esos dennos disculpar pero pero bueno entran en la UVI no por ese vídeo sino por la mala utilización de un verbo que escuchó Alfonso Sanz

Voz 12 07:06 creo y culpa al aval siga molesto pero me parece increíble señora yo lo que quería era ayudar un eslogan político si Andy Lucas no se declinan por ningún partido político y no se declinan por ningún partido político somos populares desde hace dieciséis años

Voz 0827 07:20 bueno Andy Lucas no se declinan por ningún partido entre inclinarse decantarse pues decidieron declinar se como si hablasen latín no es el único verbo trastocado en estas semanas tenemos también por ejemplo el verbo repeler que este responsable de los Mossos d'Esquadra convirtió en repelidos tú del Qatar no no lo envía Mario Suárez esta persona

Voz 14 07:41 herido a la comisaría Icon una voluntad homicida sea abalanzado sobre la gente nuestra gente ha tenido que salir que repeler la agresión

Voz 1371 07:51 con el uso de armas de fuego mí catalán bueno pero igual es equivocada también

Voz 0827 07:55 acaso en castellano sería el verbo repeler

Voz 1371 07:58 eh

Voz 0827 07:59 otro verbo que se ha puesto de moda además en los últimos tiempos y que no acabamos de pronunciar bien Marta Pérez nos envía este momento el momento en el que hablábamos en la radio del cambio climático

Voz 15 08:11 el comité asesor del presidente Johnson en mil novecientos sesenta

Voz 16 08:14 cinco porque el protocolo de Kioto

Voz 15 08:17 no hay dos que hace años y años que sabemos pero hemos pro castigado mucho pro castigado mucho EPO hemos postergado las decisiones mucho

Voz 0827 08:28 bueno cuando diferir hemos abrazamos algo eso es pro que lastimar si es más difícil de pronunciar Se está extendiendo esto de pro castigar no sabemos si a lo mejor dentro de unos años la Real Academia acabará aceptando los oyentes creen que no tenemos claros algunos conceptos en la radio por ejemplo puede haber un pájaro indefinido que tenga un final conocido por es lo que se pregunta Pepe frutos después de escuchar esto

Voz 1646 09:01 los taxistas de Sevilla han decidido unirse a la huelga de hoy se suman a otras ciudades como Madrid Barcelona Valencia Bilbao el paro será indefinida hasta el próximo miércoles día uno de agosto el paro será indefinida hasta el próximo miércoles día nueve

Voz 0827 09:13 bueno pues sí sabemos que un paro acaba un miércoles un uno de agosto hombre muy indefinido muy indefinido no parece la verdad y Andre y Fernando Castro no descartan que pueda ser pero un parto de nueve meses parece un poquito largo cuánto tiempo has estado preparando la Andrea

Voz 1179 09:30 pues mira lo mismo comparto lo mismo comparto nueve meses nueve meses largos

Voz 0827 09:36 bueno pues nueve meses de tan es si se trataba de un parto hombre lo normal es nueve meses si hablamos de embarazos el parto hay un poquito largo pero quizás no llegue a tanto

Voz 1371 09:49 peleen catalanes replica que hablaban catalán el que tejido inglés

Voz 0827 09:52 nos habla en catalán e Nos viene de ahí bueno Carmen Espinosa no recuerda que un ahogado es una persona que muere por falta de respiración especialmente en el agua por eso les sorprendió un poquito esta información

Voz 1371 10:05 y una cosa más continúa en estado grave continúa en estado grave niño de seis años que se ahogó en el parque acuático de San Fernando de Henares

Voz 0827 10:11 pues tiene razón Carmen que uno ahogado es una persona que muere por falta de respiración así que si alguien está ingresado aunque sea en estado grave por fortuna no se ahogó es verdad que el verbo ahogar quién también otras acepciones más sencillas que yo creo que se están extendiendo seguramente hundía la Real Academia incluirá una nueva acepción lo contrario de lo que sucedió con la vigilancia anterior pasa con esta vigilancia cuando reforzamos innecesariamente una palabra con otra ya hablamos por ejemplo de Supervivientes con vida lobby el vigilantes de nuevo José María Riol

Voz 18 10:46 saludar hasta ahora al capitán de los Carabinieri Antonio Milani buenas noches señor Milani buenas noches y cuéntenos qué margen de esperanza sedán para encontrar a supervivientes con vida a supervivientes con vida entre los escombros

Voz 0827 10:58 pero evidentes con vida que podríamos decir como su propio nombre indica Mario Suárez vigila a Juan Cruz que usa la palabra contra fuerte cuando él cree que debería haber dicho cortafuegos hablaban de las falsas noticias y de cómo se controlan en las redacciones

Voz 1179 11:15 nosotros en el país tenemos que el periódico conoció una sección de hemos Fe de errores y también vendemos humor Guzmán y todo eso es Un contra fuerte contra fuerte ante la posibilidad de que nosotros nos contagió hemos de la rapidez para decir lo que nos de la gana

Voz 0827 11:35 bueno en el contexto yo creo que tiene razón el iban creo que sería más correcto hablar de cortafuegos porque Un contra fuerte precisamente es lo que refuerza Hinault querríamos rent a reforzar esa llegada de falsas noticias tú tienes una vigilancia Francino oportuna para sobre la palabra espejismo no no haber habernos y eres tú el que es el vigilante que esta semana uso un invitado aquí en La Ventana hablando de espejismo hablando de lo que hemos avanzado en España en los últimos años en materia de respeto a la diversidad

Voz 0866 12:05 Nos creemos que somos una sociedad muy moderno e que ya hemos avanzado nivel de adopción matrimonio igualitario pero en la práctica no claro yo creo que son poco un falso espejismo no falso espejismo no

Voz 0827 12:16 un falso espejismo bueno ya un espejismo es algo falso no porque es una ilusión óptica que nos produce hombre como espejismo siempre será real pero lo que nos muestra así creemos que real pues no estaríamos equivocados Vicente Palomino llama a la unidad de vigilancia a Sonia Sánchez a nuestra ex compañera ya a la que deseamos lo mejor en su nueva aventura por estas cuentas fallidas sobre las cuentas fallidas del Partido Popular en su congreso

Voz 19 12:43 en los dos equipos de los candidatos dicen que van a ganar los de Soraya Sáez de Santamaría decían ayer que iban a ganar por un sesenta y dos por ciento de los votos y los de Pablo Casado por un setenta y uno por ciento de los votos es decir que si sumamos esas dos cantidades no sale un ciento cuarenta y cuatro por ciento al un ciento cuarenta y cuatro por ciento saque que en fin que están contando más de los que existen digamos

Voz 0827 13:01 bueno está encontrando más ellos y estabas contando tu más eh vamos a ver vamos a ver si uno suman sesenta y dos y otro suman setenta y uno eso da ciento XXXIII a ciento cuarenta y cuatro como dijimos así que no les salen las cuentas ni al PP ni tampoco a nosotros

Voz 2 13:17 durante casi cuarenta años Melinda y Melinda Melinda viento

Voz 0827 13:29 bueno ese fue Rajoy que ya parece la prehistoria y se movió y mucho el tablero político y los nuevos actores van apareciendo por aquí también en la Unidad de Vigilancia nos preguntamos el cine Pablo Casado contra Tudela que tiene bueno se lo pregunta un vigilante José Luis vulgar no tengo ni idea de lo que tiene Frantino me lo dice esto que él escuchó al nuevo presidente del Partido Popular

Voz 20 13:49 eh Mariano Rajoy ha demostrado ser un señor mantener la neutralidad en todo momento yo creo que recordando a su predecesora Manuel Fraga aquí no hay ni tutelas ni tu días aquí no hay ni Tudela días

Voz 0827 14:00 aquí no hay ni ni tutelas ni tu tías suponemos que quería decir tutela que es lo que dijo Manuel el Manuel Fraga cuando rompió aquella famosa carta de José María Aznar y Pedro Sánchez hay en la herencia recibida cuántas veces han empleado aquello de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado algunos ministros del PP el ministro del Interior el ministro hasta de Cultura bueno pues él también ha caído lo escuchó Diego Martínez

Voz 0866 14:25 España necesita migración sí o no si necesitamos inmigración pero necesita una migración legal ordenada y sobre todo lo que no podemos aceptar sol actos violentos de asalto a la valla precisamente de ataque a los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el cosas del revalidar está dormida que es complicado eh pero es que yo no lo acabo de entender

Voz 0827 14:43 no no se acaba de entender no es ni más fácil ni tampoco creo que es que quiera llevar el lenguaje inclusivo tan lejos también tenemos al ministro del Interior que quizás hablar tanto de Franco le ha hecho un flaco favor lo escuchó Fernando Castro

Voz 21 14:58 el ex ministro Fernández Díaz confirmó en octubre de dos mil dieciséis su compromiso de reconsiderar la dispersión de ETA si se disolvía flaco favor hacen ustedes flaco favor hacen ustedes a España inyectando odio a través de falacias

Voz 0827 15:16 Franco Fagor que podría ser un flaco favor por todos los flancos pueden y también de manera indirecta entran en esta unidad las alcaldesas de Madrid y de Barcelona y al parecer Francino se están muriendo de hambre nuestros lo contamos en la SER y lo escucho Marisol Rojas

Voz 0866 15:30 mientras en nuestro país ciudadanos insiste en acusar a los denominados manteros de alterar el orden y la seguridad en ciudades como Madrid Barcelona César Zafra portavoz adjunto del partido en la Asamblea de Madrid aseguraba esta mañana que estas personas se lucran a costa del resto de vecinos y acusa de inanición

Voz 0827 15:48 le acusa de inanición a las alcaldesas

Voz 0866 15:50 de las dos principales ciudades adverbio las pobres suponemos

Voz 0827 15:54 que la acusación fuera de inacción que no es precisamente lo mismo Oslo aunque es verdad que el cargo a veces no te permite ni comer ya hambre mucha hambre deben pasar nuestros compañeros de Deportes que siguen el circo primero el Tour después de la Vuelta Ciclista bueno tanta hambre que en vez de pancartas acaban viniendo pandas

Voz 22 16:15 algunas vallas situadas junto a la línea de meta en las zonas VIP también algunas eh Campa carpetas también piezas también han salido pancartas ser

Voz 23 16:24 eso sí atención puesta querer hombre que más hambre tiene del mundo Borja cuando estaba conseguido eh facilitando los gazapos ahí estamos

Voz 0827 16:34 que y mira que lo agradecemos en esta unidad de vigilancia este verano también hemos ido recogiendo algunos suculentos expedientes X en Telemadrid por ejemplo en el programa Aquí hay Madroño recordaron el aniversario del asesinato de los marqueses de Urquijo sobre cuya autoría aunque hubo un asesino condenado se han mantenido las dudas hasta hoy bueno en el programa las despejaron resulta que fue el torero Rafi Camino el que asesinó a los marqueses Alfonso Dance quedó sorprendidísima

Voz 24 17:06 como el conocido abogado Marcos García Montes ha declarado que va a pedir que se reabra el sumario por la muerte de Rafi Camino por la muerte de Rafi Camino el único condenado por el doble asesinato porque dice que su amigo es inocente no fue él quién mató a los Marqués

Voz 0827 17:22 bueno pues nada dos en uno eh no sólo dos han al puede Rafi Camino El crimen de los Urquijo sino que además lo matan confirmamos desde la Unidad de Vigilancia que el torero a punto de cumplir los cincuenta sigue vivo y esperamos que por muchos años pero bueno oye tampoco nos pongamos muy finos porque aquí en la SER también matamos a la reina Isabel Segunda así si la pobre tenía sólo un resfriado poco antes de llegar las vacaciones de verano pero Tanzi Garrido ya la puso de cuerpo presente

Voz 25 17:50 en el noventa y dos años normal que los británicos están haciendo ya planes para cuando falta y aunque no estuvo en gusto conversar sobre la muerte de alguien que aún estará presente que aún estará presente eso es precisamente lo que vamos a hacer con Begoña Arce

Voz 1371 18:06 como que la reina está de cuerpo presente bueno bueno está presente

Voz 0827 18:13 allí salta la asumimos como vigilante de esta unidad no es la primera de que nos pasa esto

Voz 26 18:19 el cuerpo presente Rajoy tenga que declarar de cuerpo presente de cuerpo presente es una rareza en opinión de María Dolores de Cospedal que te acompañaba hoy al presidente del Gobierno en la cumbre de cuerpo presente es una rareza en opinión de Cospedal ID cualquiera

Voz 0827 18:34 en irse la verdad es que está cada vez más difícil aunque aquí los matamos es un gran negocio tanto que aparecida hasta una nueva empresa Francino que se dedica a las tumbas así suponemos sí porque es una empresa que se llama foso Casa Julio Bermejo se quedó muerto al escucharlo

Voz 5 18:50 con Josu con Josu foco con foto casa

Voz 0827 18:54 a casa foso casas oye viendo algunas ideas que hemos visto esta semana con buscando esos nichos que terminan siendo nichos de vivienda pues no es mala idea a mí me da publicidad nos diga también otro Expediente X de esos que demuestran que en materia de lengua el orden de los factores a veces altera el producto esto lo escuchó Pedro Luis García

Voz 28 19:19 blusas pero mujer a siete con noventa y nueve euros YSL Un vistazo a las sandalias que tienen precios muy pero que muy interesantes sandalias de piel de mujer sandalias de piel de mujer por nueve con noventa y nueve euros sandalias para hombre también nueve

Voz 0827 19:33 parece el silencio de los corderos sandalias de piel de mujer inquietante desde luego no es técnicamente un error eh pero da lugar al equipo a equívocos tal y como está construida la frase sandalias de piel para mujer os sandalias de mujer de piel habrían sido alternativas para evitar este macabro doble sentido algo semejante le pasó a Pablo Casado que repiten la unidad hablando de la excarcelación de Santi Potros lo escucho Fernando carne Lotto

Voz 29 19:59 hemos visto sale de prisión el sanguinario terrorista Santi Potros si los de venimos es que no haya ningún acto de homenaje jineteras definiendo a un terrorista que casi hace cero a cuarenta personas

Voz 0827 20:14 a un terrorista que casi asesinó a cuarenta personas no es lo mismo decir que casi asesinó es decir que no llegó a asesinar que afirmar que asesinó a casi cuarenta personas sabe que eso es lo que pasó con Santi Potros tampoco está mal visto que se nos había escapado Francino no sé en que estaremos Melilla ya no forma parte de España e al menos eso es lo que se deduce de esto que dijeron en Televisión Española en la retransmisión de la final de la Supercopa de España que se jugó en Marruecos con su propio nombre indica entre el Barça y el Sevilla fue el pasado doce de agosto lo escuchó Andrés Berrocal

Voz 30 20:44 muchos aficionados del Barça en el día de hoy a muchos seguidores del Barça en Marruecos pero también con mucha presencia en Sevilla algunos cambio de Melilla otros cambio de España unos cambió de Melilla cambió de España y que se llevan esta decepción por la derrota en la Supercopa

Voz 0827 21:00 buenas de Melilla otros de España buen habrán llegado de la península eh porque Melilla aunque no sea geográficamente Europa sigue siendo Año I desde luego si Franco levantase la cabeza bueno hemos hablado muchas veces de la posible exhumación de Franco al que suponemos enterrado en el Valle de los Caídos aunque quizás esté en el fondo de alguno de los embalses que inauguró lo decimos puesto que escucharon Pepe Frutos José Rodríguez y Mario Suárez en A vivir que son dos días hablando de cómo pueden estar los restos mortales del dictador que no en fin que si está acartonado lógicamente pero bueno que has pasado julio era

Voz 31 21:35 embalsamada embalsamiento embalsamiento para unos días de Juan Van Gaal ha cortado como recomiendan en algunas ocasiones la correcta

Voz 0827 21:46 bueno sí que es conveniente acordar palabras en unas ocasiones eh porque pero en este caso no desde luego porque una cosa es el SAR yo otra en Valls Samar e va a dar mucho de sí desde luego el lío de Franco pues nada aquí vamos acabando ya Francino como ves pasan los años pero no nos falta material

Voz 32 22:05 habla uno y a uno le parece bien y otro parece mal entonces desde el otro de adaptar hoy al que ha dicho usted que yo me he dicho

Voz 16 22:10 eh yo no soy de Torquemada estamos ya suena a servidumbre de intervenir en público no