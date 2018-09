Sucedió una Noche: De fundadores de Hollywood, emperatrices de cine y cómicos travestidos (9/09/2018)

Voz 1685 00:00 bienvenidos a sucedió una noche un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos

Voz 2 00:10 algo muy bueno bueno no Gucci no

Voz 1 00:27 sí

Voz 2 00:30 sí

Voz 1 00:39 es un programa producido por Cadena Ser el canal de televisión TCM dirige

Voz 0229 00:50 hola muy buenas bienvenidos otra semana sucedió una noche las era arrancado esta semana con su nueva temporada nosotros comenzamos ya el sábado pasado House contarnos entonces que tenemos nueva sección dedicada a la comedia pero en general Sucedió una noche no ha cambiado mucho misma sintonía mismo patrocinador el canal de televisión TCM y más o menos la misma oferta de contenidos es decir las míticas grandes estrellas y directores música historias personajes y entre otros estarán por aquí Mervyn Monroe Jack Warner Sissi Emperatriz Giulio Andreotti Dubai pero como veis tampoco hemos cambiado nuestra costumbre de empezar con nuestra apuesta de la programación de ITC así que comenzamos

Voz 4 01:35 no

Voz 5 01:37 lo llama

Voz 6 01:40 el espectáculo está a punto de comenzar pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrada

Voz 0544 01:46 es un montaje excelente Tom

Voz 7 01:49 estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que su fotografía es perfecta la película de

Voz 0229 01:58 F M nuestra apuesta de esta semana la programación de TCM es Il Divo una película del año dos mil ocho dirigida por Paolo Sorrentino uno de los realizadores italianos más destacados de los últimos años autor de películas como una gran belleza o la juventud Il Divo gira en torno a uno de los políticos italianos más famosos del siglo XX

Voz 8 02:20 sí

Voz 0544 02:22 siete presidencias de gobierno e infinidad de ministerios y cargos públicos desde que en mil novecientos cuarenta y siete fue nombrado ministro por primera vez Giulio Andreotti fue el político que más años ha estado en el primer plano de la escena política europea

Voz 9 02:36 la Bolton

Voz 5 02:38 no montar esta

Voz 9 02:41 no en dar si su voz la voz de un hombre

Voz 0544 02:43 de de apariencia gris pero astuto a menudo un desconocido incluso para quienes le rodeaban falleció en el año dos mil trece su biografía está llena de luces y de sombras en la década de los noventa por ejemplo Andreotti fue acusado de conspirar con la mafia también se les relacionó con el asesinato de un periodista en su currículum hay escándalos económicos pertenencia logias masónicas traiciones políticas pero sin duda el capítulo más espinoso de subida tuvo nombre propio

Voz 1782 03:12 yo no el presidente de la Democracia Cristiana Aldo Moro y un gravísimo atentado el dieciséis de marzo de mil noventa

Voz 0544 03:19 ciento setenta y ocho las Brigadas Rojas secuestraron a Aldo Moro presidente de la Democracia Cristiana Andreotti presidente del Gobierno por entonces y miembro del mismo partido no hizo según algunas versiones todo lo que pudo para que fuera liberado más bien lo contrario cincuenta días más tarde Aldo Moro apareció asesinado pero Il Divo más que una película biográfica es un ensayo cinematográfico Paolo Sorrentino director

Voz 5 03:45 sí Andreotti me sembrando toda una síntesis perfecta de lo que pudo ahora Andreotti me pareció una síntesis perfecta de lo que quería contar la verdad que era un hombre que siempre había estado ahí mismo una presencia constante luego a nada que profundizó un poco en su biografía descubres que subidas paralela grafía habitable no hay evento significativo en este país desde el final de la guerra hasta los años noventa en el que no haya participado Giulio Andreotti otra vez Sondrio

Voz 6 04:15 la película arranca con la llegada

Voz 5 04:16 el poder una vez más de Andreotti en mil novecientos ochenta y nueve cuantas a partir el siete veces presidente del Consejo un veinticinco veces ministro nunca tuvimos un parroquiano tan ilustre todos somos ilustres a los ojos de Dios son los años en los que el político se sentó en el banquillo en los que afloraron muchos

Voz 0544 04:37 sus escándalos la película habla de ello

Voz 5 04:39 pero trata sobre todo de ahondar en su personalidad

Voz 6 04:42 Montanelli decía Degas perilla experiencia iban juntos a misa y todos pensaban que hacía pero no así en la iglesia de Kasper y hablaba con Dios Andreotti con él los curas votan

Voz 0544 04:56 los hierático y aparentemente insensible nada parece afectarle Andreotti se esconde siempre tras su cinismo

Voz 1685 05:03 qué tal el Papa es también estuve en emisión para promocionarlo

Voz 1 05:07 eh

Voz 1685 05:07 se hablaba de sacerdotes en crisis cité a luce quién cuando le hablaban de un sacerdote crisis decía cinco palabras siempre las mismas quisiera como seria en la señora

Voz 1782 05:20 ha dicho estar forma gracias por lo de pucherazo

Voz 0544 05:25 a la película arrasó en los Goya italianos de dos mil nueve los premios David de Donatello protagonista Toni Servillo el actor de la gran belleza ganó también el premio al mejor actor europeo

Voz 5 05:35 este papel servirlo no quiso estudiar vídeos de la Andreotti real presidente póngase de dicho

Voz 1685 05:41 que así estoy tan cómodo se limitó a través

Voz 5 05:44 estar sobre el guión a eso y mostrar ciertos a somos de humanidad bajo el hieratismo del personaje Toni Servillo o Evita

Voz 0229 05:51 sí mediría evitar a toda costa la imitación como un acercamiento subjetiva dicho en el Chano de alguna forma ya no sea vista

Voz 0544 05:59 vivo es Rato realista pero a menudo se desliza hacia la caricatura incluso hacia el surrealismo o lo onírico Paolo Sorrentino

Voz 0229 06:07 quisiera una justificada del tema inspector sino conocer algunos presentes que han andaría una especie de hostilidad el tema respecto al cines debatiera una figura en sí misma anticipó te gráfica es la comparecencia de la ciudad

Voz 5 06:21 incluso podría resultar aburrido para el espectador ni idea fue conseguir la puesta en escena en contra

Voz 10 06:27 hay propiedad no podía caer en el peligro era hacer una película sobre el uso aburrida no era eso lo que yo no quería Sirius vino

Voz 0544 06:38 vivo junto a otras películas como Gomorra la gran belleza o la mejor oferta es responsable de lo que algunos críticos han llamado el renacimiento del cine italiano en la última década películas que muchas veces se inspiran en la realidad tan convulsa del país ahora podéis verla en TCM Il Divo un retrato de Giulio Andreotti el personaje más longevo y enigmático de la política italiana

Voz 1685 07:01 la malévola periodista de siempre golpeó en la única claqué que es capaz de tocar mi facción política según IRNA repleta de malas compañías tuvo que el te dijiste que nunca se es lo bastante prudente en lo que se refiere a los que nos rodean por otra parte incluso Jesucristo entre los apóstoles tenía juntas

Voz 5 07:28 ahora otro clásico del progre

Voz 0229 07:29 más que continúa también esta temporada nuestro

Voz 5 07:32 luego de las películas con otros títulos que también se pueden

Voz 12 07:35 en TCM la semana que viene veréis Se trata de un órgano que imita a otras formas de vida cuando esta cosa atacó a nuestros perros intentó digerir los absorber los dio en el proceso tomó la forma de ellos no es un pero es una imitación llegamos antes de que terminara termina aquí

Voz 0014 07:53 su limitación de los perros

Voz 15 08:25 a juzgar por el Plaza tras de García años

Voz 16 08:35 Kinski gasté una porque

Voz 15 08:39 que es cree ahora no estoy tan seguro

Voz 18 09:01 sí

Voz 1 09:03 sí

Voz 1528 09:19 como asilo vendimos cuatro kilos a unos moteros cuando regresa vamos al motel con toda la pasta nos dimos cuenta de que la paz más foie por los moteros como Amanda estaba con nosotros dijimos que éramos una familia en los subimos al coche y nos abrimos Basté Amanda contigo que podía hacer dejarla abandonada

Voz 1685 10:16 cuál es el plan el área ese banco como si fuéramos cazadores con el tiempo acertar vemos ya name que tienen de comer por aquí

Voz 20 10:25 qué es lo que no quieren pues llevo trabajando todo el mundo siempre chuletón a la brasa con tanta al menos un gilipollas en Nueva York intento

Voz 5 10:38 Mejías Tron mil novecientos ochenta aquí no sólo son mis

Voz 21 10:45 así o no quiere o no

Voz 22 10:50 las judías de es lo que no quieren nada nada

Voz 23 11:20 ah

Voz 22 11:22 que yo

Voz 5 11:37 bueno hoy jugábamos con un clásico del terror

Voz 1814 11:40 por tres película relativamente recientes el clásico del terror era la cosa de John Carpenter con música de Ennio Morricone a continuación Tilda Swinton hablaba con su hijo encarcelado después de cometer una masacre en su instituto tenemos que hablar de Kevin una película de dos mil once circula bandas sonoras incluía el informe decís Boix que he escuchado la tercera película era Adiós pequeña adiós dirigida por Ben Affleck y con música deja Ritter Exxon Williams para terminar el sheriff Jeff Bridges y su ayudante se disponían a almorzar en el bar con la camarera más borde de todo Texas coman

Voz 0229 12:16 sería una película que fue candidato al Oscar hace un par de años y en cuya banda sonora estaba este tema del canadiense Colt Wall que aún suena de fondo

Voz 1685 12:25 F M el cine que ya tenías que haber visto te lo que el cine

Voz 24 12:33 dejo es tan difícil será alguien que la gente no

Voz 25 12:37 hace cuarenta años tal día como hoy el nueve de septiembre de mil novecientos setenta y ocho fallecía Jack Warner uno de los fundadores de la industria de Hollywood dirigió la Warner Brothers durante más de cuatro décadas compañía que él mismo creó junto a sus hermanos queréis conocer su historia

Voz 0229 12:55 le llamaban el magnate de las buenas peleas y dos chistes malos Debbie Reynolds

Voz 26 12:59 hoy ha puesto hoy tenía Cotillo finas sobre los labios siempre iba muy arreglado hoy con tapas los chistes más malos que se pueden imaginar todo el mundo reía a carcajadas I'll le encantaban los chistes

Voz 0229 13:10 lo de las peleas venía a cuento de sus constantes disputas con actores directores y otros estudios Jack Warner se jactaba de tener cientos de enemigos

Voz 1685 13:19 es que Weligton era el general de moda pues no era donde hasta que tuvo que enfrentarse a la por qué porque a la muerte lo guardo fue el odio que sentía lo que le hizo triunfar pero ya que igual que esto

Voz 0229 13:33 controlaba con mano férrea su estudio manejando a su antojo las carreras de estrellas y directa

Voz 0544 13:38 eres quiero hacer algo menos peligroso

Voz 1782 13:41 una película bélica o West déjale las películas bélicas y los western

Voz 0229 13:46 por entrando a saco en todos los departamentos que intervenían en una película incluido por supuesto el montaje

Voz 1782 13:51 aquí hay tanta tela que cortar que voy a tener que ir a mi sastre para que había

Voz 0229 13:55 la Warner era también un presumido alardeaba de conquistador siempre le gustaba aparecer rodeado de bellas actrices

Voz 1782 14:01 dime de llega tarde a una comida de que a Devine con Lana Turner

Voz 9 14:07 con nada

Voz 0229 14:09 con Joan Crawford decían de él que era un cómico frustrado y que gastaba continuamente bromas tampoco graciosas como sus chistes aunque a veces sí que tenía alguna ocurrencia ingeniosa durante la Segunda Guerra Mundial hizo que los pintores dibujaron una gigantesca Flecha en el tejado de sus estudios tenía miedo de que los aviones japoneses confundiera la Warner con una instalación militar cercana prefería indicarles el camino correcto

Voz 27 14:39 es el porque eso suena acoge la Expo lo no

Voz 0229 14:43 todo empezó con el caballo de papá los cuatro hermanos Warner Jack Harry Albert Issam eran hijos de un Zapatero polaco tenía olfato para los negocios pronto se dieron cuenta de que las proyecciones cinematográficas podían serlo

Voz 9 14:56 como se fotografías una baje señor pura magia

Voz 0229 15:02 así que vendieron el caballo de su padre y con el dinero compraron un proyector y unas cuantas películas un año más tarde ya tenían su propio local después compraron otro y otro hasta hacerse con una cadena de cines de ahí pasaron a fundar sus propios estudios su primer éxito fue una película titulada Mis cuatro años en Alemania que rodaron en Pensilvania acababa de terminar la primera guerra mundial y la película gustó mucho al público

Voz 0014 15:27 exacto

Voz 9 15:28 se produjo la película llevaba las cuentas Harry era el poli malo tíos rompía corazón

Voz 0014 15:35 mientras Harry se quedaban en el Stein

Voz 0229 15:37 cargados de la distribución Jackie Chan se marcharon a California Hollywood donde comenzaba a florecer la industria cinematográfica americana

Voz 9 15:45 exigiera lo tengo como sea fíjese usted esos esos son los actores obra vea que no tuve esa cosa cosas pan es esta

Voz 0229 15:55 cámara los novatos aprendieron rápido y en poco tiempo pudieron codearse con estudios consolidados como la Fox la Paramount o la Metro a diferencia de estos estudios la Warner se caracterizó por su producción a destajo casi nunca competía con nosotros por la película del año en cambio producían muchos Films quedaban casi todos pequeños beneficios

Voz 5 16:15 historia esto va a ser una gran película una buena película ya te he dicho que no quiero buenas películas se Casquero el martes desde

Voz 0229 16:23 si eso era lo que decía Jack Warner siempre cuando le proponían una película pronto el estudio contrató sus propias estrellas como John Barrymore tuvo bastante éxito con una serie de títulos protagonizados por un actor de cuatro patas

Voz 28 16:36 esto feliz terminaba yo embalado por lo que has llegado a mis oídos es muy un perro de protagonista

Voz 0229 16:44 no obstante a mediados de los años veinte la compañía atravesaba serias dificultades financieras

Voz 5 16:51 cuenta que para repasar menos sana al teléfono pasa pasa veloces rápidamente se mira ya creo que tengo la solución para nuestro problemas

Voz 0229 17:00 Sun Warner había comprado una emisora de radio y allí había entrado en contacto con los experimentos que desde hacía años se venían realizando con la sincronización de imagen y sonido poco después el estudio rodaba Don Juan la primera película con bandas sonoras sincronizada de la historia aunque estás evitaba sólo a la música algunos efectos de sonido pero la verdadera revolución llegaría el veintiséis de octubre de mil novecientos veinte

Voz 24 17:24 eso

Voz 6 17:26 esta gran estreno en el Wert

Voz 5 17:30 él cantar

Voz 0229 17:33 la película era muda pero incluía algunas canciones son analizadas en un momento dado el actor al Lloll son se dirigía directamente al público y pronunciaba estas palabras

Voz 29 17:42 bueno luego luego

Voz 0229 17:48 espera en un minuto todavía no han escuchado nada decía al Lloll son por primera vez un actor hablaba en la pantalla con esa sencilla frase el cine entraba en era del sonido

Voz 30 17:59 vengo de una revolución el estreno del cantor cuando se de la pantalla cree que oír las campanas tocando a muerto por el cine

Voz 0014 18:05 por lo que una también

Voz 0229 18:08 sin embargo los hermanos Warner no pudieron disfrutar de ese momento el día del estreno de El cantor de jazz Sun Warner murió de una hemorragia cerebral dejando a Jack en solitario al frente del estudio

Voz 31 18:25 eh

Voz 0229 18:27 el auge del sonoro hizo que la Warner a muchas películas musicales esta que suena de fondo la Calle cuarenta y dos el primer gran éxito comercial del género pero en su época clásica la Warner se caracterizó sobre todo por dos tipos de películas el cine gay duras con Errol Flynn como gran estrella cine negro

Voz 1782 18:45 no tienes escapatoria del con las manos en alto dice que te pareces más eh aquí tienes mi respuesta asqueroso

Voz 0229 18:56 Declan de Caster protagonizadas por actores como Eduardo y Robinson o James Cahill Jack Warner tenía buen olfato para descubrir nuevas estrellas aunque también metía la pata veces como aquella en que desechó a Clark Gable por tener las orejas grandes y desplegadas por acabó fichando por la metralla también utilizaba todo tipo de tretas para que se hablase de sus rodajes de sus estrellas tenemos que hacer ruido si podemos Carlet mucho librería Tous los públicas acceso

Voz 1685 19:24 quiero ir más allá porque tienes que hacer que se tiren de los pelos yo me asegura que de que salgan en los periódicos cuando llegaba al

Voz 0229 19:32 todos los Oscar se dejaba la piel en promocionar a sus candidatas

Voz 1685 19:35 cuando salgan las nominaciones quiero que cojas así que estrecha manos y PES pollas aunque tú no haya salido nominada esto puñetera responsabilidad fiduciaria

Voz 0229 19:44 cambió durante la época de la caza de brujas Jack Warner fue quién abrió la veda el primero en dar oficialmente nombres de trabajadores de su estudio a la Comisión del senador y es que Warner era un anticomunista

Voz 1685 19:56 que de repente eres comunista tienes aquí contra el capitalismo eh lo que estamos viendo en esa pantalla es un claro ejemplo del mercado League es una competición vigorosa es el estilo Amer

Voz 0229 20:07 Jack Warner libró más batallas con los actores que ningún otro magnate de Hollywood las estrellas se quejaban del férreo control sobre sus carreras que ejercía el estudio y actores como Flynn Olivia de Havilland o Charlton Heston

Voz 1685 20:20 Aaron a los tribunales yo entregué mi declaración a dos abogados Jaguar Isaac hizo lo mismo en un momento como respuesta a una pregunta dijo subsectores se merecen lo que les pasa miedo dado dijo muchas gracias

Voz 0229 20:38 eso es todo lo que necesitamos llegamos a un acuerdo también fueron míticas sus disputas con Bennet Davis la forja de Belvís Mi demandó en mil novecientos treinta y seis para librarse del contrato mandó literalmente tu niño al palco principal que le provocó una hemorroides tengo interés pueden semana Jack intentó hundir sin éxito la carrera de la actriz aunque según contaba Bet con el tiempo fueron olvidando las rencillas vivo

Voz 32 21:03 me voy a nosotros realmente al final acabamos por respetarnos uno al otro creo que el finalmente me respeto o al menos se somete

Voz 24 21:11 pues mira

Voz 0229 21:15 con el paso de los años el sistema de estudios terminó y las estrellas pudieron elegir libremente sus papeles

Voz 5 21:21 bueno Tomás Tomás no

Voz 33 21:26 Fuentes

Voz 5 21:30 tanto lo también animo a Jesús de mil novecientos cuarenta la Warner produjo también cine de animación creando su particular constelación de estrellas de los dibujos animados

Voz 0229 21:39 porque si el Pato Lucas Elmer el gruñón y por supuesto el único Conejo ganador de un Oscar

Voz 22 22:00 me voy

Voz 0229 22:01 a mediados de los años sesenta ya tu Warner era el último de los fundadores de Hollywood que aún seguía en activo Goldwyn

Voz 1782 22:07 está acabado Mayer ha muerto y Selznick estaba un bocadillo de Pastora mi de sufrir un infarto pero Jack Warner sigue dirigiendo la Warner Brothers por cierto a cuántos hermanos puedes ver en este despacho pero es el único exacto

Voz 0229 22:22 soy el último puñetero Dinosaurios mil novecientos sesenta y siete a los setenta y cinco años de edad ya viejo y cansado se vio obligado por los jóvenes ejecutivos del estudio a vender su paquete de acciones mucho dinero pero no fue feliz el resto de sus días

Voz 34 22:37 no eres nada sino tienes una productora yo antes tenía poder eran Dios

Voz 0229 22:42 ahora soy el mismo día en el que el veterano magnate salía por la puerta de la productora un joven estudiante de cine entraba para realizar sus prácticas se llamaba George Lucas iba a trabajar en una película dirigida por otro joven barbudo llamado Francis Ford Coppola por allí andaba también montando otro novato apedreado Scorsese

Voz 5 23:03 que el día de mil novecientos sesenta y siete viejo Hollywood se cruzaron en la puerta

Voz 35 23:20 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el resto de tu vida de su vida este Casablanca toda vivida ha estado esperando decir

Voz 0544 23:33 hoy conversamos con agua que acaba de estrenar

Voz 5 23:36 segunda película como realizador titulada

Voz 0544 23:38 en las estrellas Un film protagonizado por Luis Callejo y Macarena Gómez que habla de la relación entre un padre y un hijo y la pasión por hacer cine un largometraje que cómo vamos a escuchar cuenta algunas cosas de la propia vida de Zoé Derry a tu padre a Zoe conocimos siendo un chaval en la película África junto a Elena Anaya pero siempre soñó con convertirse en director de cine

Voz 0014 24:08 todo el mundo piensa que yo soy un actor que se pasó la dirección pero es mentira porque yo siempre fui un intruso la interpretación

Voz 37 24:14 también a veces es que en las tripas por la boca y me den las primas sus calambres que te mueres pero yo es que ni lo pienso son mías no pues ellas lo que me da la gana y si me caigo pues me levanto pues sino no quiero Carme más pues no sigo

Voz 0014 24:26 desde pequeño yo lo que quería ser es dibujante de cómics era mi padre el que dirigía películas películas que generalmente no acababa Ése es el origen en parte también esta película

Voz 38 24:36 Víctor que ya no tenemos actores no importa lo contrario de espaldas y daremos el plan

Voz 0014 24:40 el empezaba a lo mejor a rodar una película sin presupuesto y actores yo iba con él ayudada y mi hermano también mi hermana era como un vale esto es tiene familia esto sí que es tiene familiar de hecho nos íbamos a buscar los restos de los decorados las obras de otras películas en euskera vamos ahí para rodar en ese proyecto

Voz 1685 24:59 de decorado me acaba de ocurrir una nueva película

Voz 6 25:06 esta vez va a ser una película comercial esa frustra

Voz 0014 25:09 acción de no poder acabar las películas de ver a mi padre que no terminaba nunca de de ser reconocido como el genio que yo pensaba que era cuando era niño es lo que a lo que ha producido esta película es ese ha sido el trauma que ha generado que yo hago una película como ésta mis directores de referencia siempre han sido Fellini Terry Gilliam Kurosawa entre muchos otros también también más modernos pues es Jon Bon Jovi Foo el director de Memories of Madero Mother también me han influido mucho de hecho personaje Macarena como el fantasma yo creo que viene de una pequeña secuencia de modo donde están investigando la muerte de una muchacha la chica cobra vida como una especie de fantasma que habla susurrando desde los muertos desde el mundo los muertos

Voz 1685 26:03 se llamaba estudiaba segundo en el instituto has llamado a su casa tenía familia bueno tiene una abuela pero padece demencia aparte de que yo me pueda basa en esos que la película el juego de esta película es el eterno homenaje

Voz 0014 26:15 hay homenajes todas las películas fantásticas del estreno TIM sea el personaje protagonista hay un toque en que encuentra en la una ciudad construida con los decorados de todas las películas de la historia no iría mucho

Voz 5 26:30 todos aquellos robots indicó

Voz 39 26:31 dos películas antiguas fueron propiedad de un viejo producto cuando murió

Voz 6 26:36 los bancos embargaron sus bienes decidieron deshacerse de

Voz 40 26:40 Soto en una gran ópera no sólo de los robots

Voz 5 26:44 también de los decorados

Voz 1685 26:46 dicen los decorar todas las películas antiguas olvidadas estaban en algún sitio estaban aquí escondidos y entonces encuentra los decorados de intolerancia la película de Griffith de que están están ahí metidos junto a los de Metrópolis junto a los dos

Voz 0014 27:01 Coloso de Rodas junto a a un decorado de el caso de Fellini junto a los del planeta de los simios está todo está junto hay entonces en ese mundo fantástico todo cabe todas las homenajes a otras películas cabe es una película fantástica articulada en en tono de comedia es un drama que yo he querido plantear de una forma dulce de una forma divertida es la primera una comedia tiene transiciones a otros géneros de repente parece la ex mujer muerta que parece como de película de terror y la historia que cuenta el padre es una historia fantástica llena de monstruos marinos el robots gigantes y ciudades perdidas parte transcurre en la luna el padre viaja por el espacio en una lavadora convertida en una nave espacial

Voz 1528 27:59 pero una noche los robots escaparon del fuego que llevaron consigo todo lo que pudieron escondieron en las montañas en un lugar donde los bancos no pudieran encontrar jamás

Voz 0014 28:13 hay un montón de fantasía en esta película planteada como si fuera una película de los años sesenta o setenta de cine analógico donde los monstruos se nota que están construidos que son muñecos de

Voz 1528 28:24 su ciudad perdida sería custodiada por el robot más grande de todos una enorme guardián donde los fondos están pintados

Voz 0014 28:34 donde hay un esqueleto gigante de King Kong que podría ser de Brian de Palma de Palma construye un King Kong de de cincuenta metros de alto una brutalidad

Voz 15 28:45 ya sólo repiten

Voz 1685 28:49 luego existe traiga mucho trilita cuando

Voz 15 28:51 pues bien cuanto veo monos de más de dos metros

Voz 5 28:53 van bien un robot que se movía de verdad promesa algunas partes entonces esos elementos esa especie de de ruinas del cine son los que cobran vida en esta

Voz 0014 29:03 Perico contando con que los los cortos también son películas eficiente llevo unas cuantas pero he conseguido acabar estas dos largometrajes gracias al apoyo de Alex de la Iglesia que ha confiado ciegamente mi junto a él Carolina Bang Kiko Martínez entonces tengo mucho que agradecer porque te sale yo he roto lo que yo llamaba la maldición de los Berry atún de mi padre Luciano Berry actúa yo

Voz 1782 29:39 vamos a terminar esta película como yo quiero porque no se pueden cosechar el sueño de un artista pero es nuestro dinero ganarán una fortuna pero callen Segi déjenme trabajar a mí

Voz 1685 29:47 yo creo que nadie sabe

Voz 0014 29:50 lo que es realmente el cine comercial todos los productores creen tener una idea los los guionistas que publican libros a ver cómo escribir guiones bueno pues tienen ligeras ideas sobre lo que creen que es comercial pero yo no creo que lo sepan como ellos creen nadie lo sabe nadie te la fórmula Seeley leyeran ahora mismo alguien de Eduardo Manostijeras seguramente pensaremos es una película marciana y que no se puede levantar supongo

Voz 42 30:15 aquí debería empezar de las tijeras bulo no hay muchas clases de tijeras una vez incluso un nombre que temía tijeras en lugar de manos

Voz 0014 30:28 yo creo que una película minoritaria bien hecha es una película mayoritarios es una película comercial

Voz 5 30:35 os están diferente este misteriosa

Voz 0014 30:44 entonces yo voy a seguir intentando hacer las películas que a mí me gustaría haber voy a hacer cine personal pero como lo puede hacer Tim Burton también que hace cine personal y hace cine comercial sucedió una noche un programa de la Cadena SER el canal de televisión TCM

Voz 0229 32:22 suena la música de Rachel por Man compuesta para la película adaptación de una novela de Jane Austen que protagonizó Gwyneth Paltrow gracias a esta partitura en mil novecientos noventa y siete Rachel Portman se convirtió en la primera mujer de la historia al AVE el Oscar a la mejor banda sonora premio que sólo ha logrado después otra mujer darle por la música de Full Monty y es que en esto de la música de cine la paridad está todavía bastante lejos pero ahora os vamos a hablar de otra mujer bastante singular un título escribirá

Voz 1782 32:55 en ciclo mañana lunes día

Voz 0229 33:00 diez Se cumplen ciento veinte años del asesinato de Isabel emperatriz de Austria reina de Hungría murió a manos de un anarquista italiano a orillas del lago Leman en Suiza quizá el personaje histórico nos diga mucho pero seguro que os suena del cine donde nos conocimos por su apodo Sisi e interpretada por Romy Schneider en cuatro películas

Voz 33 33:20 es un pecado sabe base situada asesinada Ágreda quiste Galliano asesinó al emperador Akihito ha perdido casi deberá Calduch

Voz 24 33:34 del viernes septiembre de mil ochocientos noventa y había mucha niebla y la emperatriz camina vamos a orillas del lago hacia el embarca íbamos a todo aquel que cruza Vilà con Lehman hacia el otro y el muelle estaban llenas de gente a repetir aquel hombre tropezó con la actriz Michelle retó al sobrero esto fue muy rápido tan rápido que en el uno nos dimos cuenta de que había pasado pero actriz se anotó diciendo que estaba bien y pudimos ordenó contiene en cuanto del vapor acababa de zarpar se desmayó al abrirle la camisa aprovechar del corsé contó descubrimos una pequeña mancha de sangre del tamaño de una moneda no hay vida producida por el de estilete muy afinado ocho acudo pymes produjo el Guaje según los vecinos las Sadiq Greco chocó otra cota en el Peri Carty que el corzo se fue para el fomento

Voz 5 34:45 así es será conocía como Sisi pero su nombre real era Isabel Amalia Eugenia de Beatles va tampoco creo que sea Austria

Voz 1685 34:52 que no tampoco soy sin

Voz 5 34:56 las películas de los años cincuenta la presentaban como una princesa de cuento de hadas extrovertida atraviesa una de esa cohabitación

Voz 1685 35:03 vas a volver anda la tramitación

Voz 44 35:09 no

Voz 0544 35:12 a una joven a la que le gustaba brincar por los montes y montar a caballo

Voz 5 35:21 chatín

Voz 0544 35:25 Se convirtió en emperatriz de Austria al casarse con su primo el emperador Francisco José

Voz 5 35:29 pero Francisco cómo vas a casarte con apenas tiene diecisiete años no tiene educación

Voz 1782 35:35 sí sí es la emperatriz ideal una mujer como no encontraría otra es la virtud personificada un don que nos envía la providencia sí sí es un tesoro y no permitiré que nadie me lo rebate

Voz 0544 35:47 las películas convirtieron este matrimonio de conveniencia en una de las historias de amor más románticas y empalagosa es de la pantalla pero la

Voz 6 35:54 en realidad era bien distinta un marido al que buscar antes de darme cuenta de que era una mujer odiosa que me quitaba el derecho Amis hasta que de improviso descubre que la casa que te albergado disentería

Voz 5 36:21 al parecer Isabel

Voz 0544 36:22 amaba realmente a Francisco pero los asuntos del imperio le mantenían siempre alejado de su esposa de esta forma Sisi se fue convirtiendo en una mujer neurótica anoréxica tremendamente infeliz hasta que decidió seguir el consejo que un día le había dado su padre

Voz 6 36:37 mi recuerdo disgustos Alija abrió su esposa

Voz 5 36:44 ya ven traté en Moscú

Voz 0544 36:46 en el bosque sino que se dedicó a viajar por toda Europa huyendo de su corte

Voz 6 36:50 es como me defiendo con la fuga dicen que soy extravagante pero también de diamantes cuando comprendieron que como que no quería o marido siempre lejos de ni de uniforme siempre sienta bien a perdiendo la que no hay por qué por qué no hacer lo que siempre vestida de negro

Voz 0544 37:09 hoy con la cara cubierta por un abanico o un velo no quería que la gente diésel

Voz 5 37:13 las arrugas en su rostro ya sabéis que el texto que me observen si lo que están pensando si está más viejo no sería serán corriendo sus casas para contarle todo el mundo que han visto la emperatriz más bella a la mujer más bella del mundo

Voz 0544 37:27 así hasta que encontró la muerte en Suiza en un atentado que en principio ni siquiera iba dirigido contra ella el anarquista Luigi Lou Kenny había planeado asesinar a un aspirante de la casa de Orleans al trono francés pero su visita Ginebra fue cancelada a última hora y esa mañana leyó en el periódico que la emperatriz Isabel estaba en la ciudad así que decidió cambiar de objetivo para desgracia de Sisi un final que nada tiene que ver con aquel relato al mi parado lleno de valses y miriñaques de las películas películas que convirtieron en leyenda Rosa la vida de una mujer tremendamente desgraciada

Voz 6 38:06 en el

Voz 0544 38:08 cine siempre imaginamos así si con el rostro de Romy Schneider

Voz 6 38:11 un personaje para el que parecía predestinada

Voz 0544 38:14 ya que su abuela Rosa Rossetti fue nombrada actriz principal de la corte por el mismísimo emperador Francisco José

Voz 1685 38:20 dime qué que pagina Francisco José bastante ácrata hable un puente un hombre extraordinario la primera

Voz 0544 38:27 película Sisi estrenada en mil novecientos cincuenta y cinco fue un éxito mundial con su nombre aparecieron revistas infantiles Cuentos muñecas y colecciones de cromos incluso Caramelos probablemente tan pegajosos como la propia película

Voz 5 38:41 en hija mía es que es ha dicho nada transmites enseguida se planeó rodar

Voz 0544 38:46 la secuela pero Romy Schneider no quería volver a interpretar el personaje prefería desarrollar su carrera de actriz con otros papeles

Voz 24 38:53 no que si sitos email un día fui a ver la amistad trece ahora y me enteré que Toto se habían puesto que ha IV sin contar con mi casi esta inmediatamente al productor mientras mamá escuchaba en silencio hice acopio de fuerzas Claudio tranquila y relajada no voy a hacer si sitos

Voz 0544 39:19 pero nadie la hizo caso a su madre la actriz Magna Sneijder interpretaba a la madre de Sisi en el filme como Romy era menor de edad tomaba las decisiones por ella hubo segunda película Sissi Emperatriz y una tercera el destino de Sisi hasta que un día Romy Schneider dijo basta

Voz 5 39:36 no voy a hablar antes

Voz 0544 39:41 la actriz abandonó la tutela de su madre y se marchó a París a seguir con su carrera de actriz donde conocería al gran amor de su vida al en Delon

Voz 45 39:49 eh

Voz 0544 39:54 en realidad es Romy Schneider no cumplió su palabra allí en mil novecientos setenta y dos Se puso a las órdenes de Luchino Visconti para interpretar de nuevo al personaje en Luis II de Baviera el Rey Loco una película desde luego muy diferente a las anteriores

Voz 6 40:08 también caras nuevas es suficiente para que una curiosa por naturaleza como se sienta satisfecho

Voz 0544 40:17 sí sí era prima del rey de Baviera esté la amaba aunque acabó casándose con su hermana casi Delirio

Voz 6 40:26 sólo el amor también esto el tuyo es el de construir una realidad

Voz 0544 40:32 Visconti le dio a Romy la oportunidad de interpretar a la verdadera Isabel de Austria una mujer madura hay triste también un así si madura y triste fue la que compuso Ava Gardner en la película Mayer Lin dirigida en mil novecientos sesenta y ocho por televisión en todo caso es una felicidad graves

Voz 5 40:50 una monotonía de esa frase tiene cierto nunca

Voz 0544 40:53 Mayer Lin protagonizada por Omar Sharif y Catherine Deneuve contaba la historia del hijo de Francisco e Isabel Rodolfo que se suicidó junto a su amante cuando el emperador se negó a aprobar su matrimonio

Voz 5 41:04 a saber cómo está mi Le veo preocupa pobre no nació para esta vida que obligan a vida

Voz 0544 41:13 también sí sí en versión animada en mil novecientos noventa y siete la televisión francesa produjo una serie de dibujos animados y en dos mil siete Se estrenó la película El reino de los chiflados una producción alemana también de animación que contaba en tono paródico la historia de amor de la pareja imperial

Voz 1 41:31 sí sí

Voz 5 41:35 sí

Voz 0544 41:39 Isabel de Baviera es hoy en día recordada sobre todo por el cine aunque algunas de las películas que la han retratado nada tengan que ver con la realidad

Voz 24 41:47 el reinantes como tienen

Voz 1685 41:50 sirven de ostentación se les olvida pronto a menos que nos den algo de importancia

Voz 0014 42:06 sucedió una noche un programa de la Cadena SER el canal de televisión TCM

Voz 48 42:30 un lado le todo

Voz 5 42:37 estoy

Voz 50 42:43 no ha sido a si hubo Anson Sojo Bar

Voz 0229 43:07 este es víctima money cantante italo americano que fue marido de la actriz Tirant lo que canta es la canción de mesas separadas la estupenda película de de Lieberman por la que David Niven ganó el Oscar al mejor actor y ahora vamos a reírnos un rato Jack

Voz 5 43:22 el Bom presenta quiero hacer una comedia

Voz 0544 43:24 de Rugy risas define el billete de vuelta

Voz 13 43:42 hola qué tal amigos

Voz 5 43:44 la semana pasada inauguramos esta sección dedicada a la comedia en el cine que nos va a acompañar durante toda esta temporada comenzamos entonces con un homenaje a sucedió una noche la película que da nombre a este programa pero en este segundo capítulo no podía faltar la película que el año pasado fue votada como la mejor comedia

Voz 0544 44:04 la de la historia del en una encuesta realizada por las BBC entre doscientos cincuenta y tres críticos de todo el mundo me estoy refiriendo a Con faldas y a lo loco de Billy Wilder estrenada en mil novecientos cincuenta y nueve una película que a pesar de tener casi sesenta años los sigue divirtiendo y fascinando cada vez que la vemos

Voz 12 44:24 me emocionó y Gento algo dentro de mí que me den como embobado ocurrencias y nunca falla

Voz 1814 44:32 las críticas fueron en su día unánimemente elogiosas Wilder siempre la señaló como su película favorita y aseguraba que desde el primer momento supo que tenía oro puro en sus

Voz 34 44:43 en cuanto es Ibiza con faldas y a lo loco nos dimos cuenta de que prácticamente salía el sol y es entonces cuando descubres Karadzic la idea inicial es buena

Voz 1814 44:53 en faldas y a lo loco se basa en una obra teatral de la que ya se habían rodado dos películas una francesa y otra alemana en la semana por ejemplo los músicos se disfrazaba de chicas para tocar en una orquesta de señoras pero también de negros para hacerlo en otra de jazz Wilder traslada la acción al Chicago de los años veinte y convierte a Jack Lemmon y a Tony Curtis en testigos de la matanza de San Valentín

Voz 5 45:17 se tiene que siga la racha

Voz 1814 45:19 así queda justificado que los protagonista lleven ropas de mujer para ocultarse de los mafiosos que les persigue

Voz 1685 45:24 yo me llamo no habéis salvado la vida

Voz 1814 45:32 lo que no sabía Wilder por entonces es que el rodaje de la película se iba a convertir en un quebradero de cabeza para él y para todo su equipo

Voz 52 45:47 yo

Voz 1814 45:51 los trastornos que ocasionó Marilyn Monroe durante aquel rodaje han llegado a ser legendarios los problemas comenzaron antes incluso de dar el primer golpe de claqueta

Voz 53 46:00 pero en la película debe ser en blanquinegro porque si fuese de color se notaría mucho

Voz 34 46:06 con maquillaje de Jackie de Tony quedaría muy bien

Voz 12 46:09 pero es que mi contrato con Lakua nos dice claramente que todas mis películas tienen que ceder en color

Voz 1814 46:14 Wilder tuvo que rodar algunas escenas en color para convencer a la actriz de que los resulta serían grotescos además Marilyn se presentó al rodaje con diez kilos de más y todos sus vestidos tuvieron que ser retocados eso sí reineta y todo la rubia conservaba intacto todo su atractivo tridimensional

Voz 1685 46:32 qué manera de moverse me recuerda la jalea de membrillo

Voz 1814 46:35 se ha escrito mucho sobre los constantes retrasos ausencias y olvidos de la actriz durante aquel rodaje lo habitual era esperar la durante horas hasta que la estrella será la vas líder de su camerino Billy Wilder con su ácido humor lo explicaba así a la prensa

Voz 34 46:49 cese presentaba el jueves cuando habíamos empezado a volar un ahora se presenta en otoño cuando empezamos volar en primavera

Voz 1814 46:57 sus compañeros en la película Jack Lemmon Tony Curtis eran quiénes más lo sufrían llegamos aquí seis

Voz 34 47:02 horas vestido de mujer con estos zapatos junta con es que unos están destrozando los pies y no hemos dado un solo metro de película no puede ser peor te equivocas sí que puede Sergio mira te al espejo afeminado espejo se te empieza a notar la barba tendrás que adaptarte de nuevo después maquillaste otra vez la madre

Voz 1814 47:18 y cuando aparecía ABC será peor de las veces se confundía otras olvidaba el texto y cuando no se echaba a llorar víctima de la inseguridad daría que maquillar la de nuevo famosa es la escena que tuvo que repetirse sesenta y cinco veces

Voz 53 47:32 era la secuencia la que Marín triste deprimida se dirigió a la habitación del hotel donde estaba ella sólo tenía una frase que dijo que tenía que decir era donde está el coño no era nada complicado yo estaba bajo la cámara estaba ya Toni subidos en esos zapatos de tacón altísimo

Voz 0544 47:49 sí la verdad que Marilyn

Voz 53 47:51 lo único que conseguía era decirlo billete

Voz 33 47:55 dónde estáis

Voz 53 47:57 algo estáis que hay cortes la verdad es que lo hicimos treinta cuarenta tomas describimos dentro del cajón sus diálogos sus frases para que pudiese leerla es que le treinta cuarenta ya al final en la toma sesenta recuerdo que me

Voz 34 48:15 la llevé a partir de esta Liga si no tienes una parte que ocupa el hombre que me tengo que preocupa

Voz 1814 48:22 Tony Curtis en particular desarrolló una profunda antipatía por Marilyn Monroe pero la verdad es que la actriz estaba viviendo un momento personal difícil su marido Arthur Miller intentaba hacer de ella una mujer culta sofisticada y eso le provocaba una enorme tensión tampoco estaba convencida de que su carrera fuera por buen camino para paliar esos eres abusaba de los tranquilizantes y el alcohol

Voz 12 48:44 no penséis que falló una pero no puedo dejar de beber en cuanto quiero sólo que no quiero sobre todo cuando estoy triste

Voz 1814 48:49 después de cada escena Mervyn pedía un café y su secretaria le traía un termo que según Tony Curtis contenía Martí

Voz 12 48:56 no comprendo por qué haces eso porque soy tonta yo no diría eso un poco inconsciente quitad

Voz 1814 49:02 a pesar de todo nada ni la tensión ni el cansancio ni el alcohol se dejan ver en la pantalla Jack Lemmon y Tony Curtis no pueden estar más divertidos y Mary Lynn realiza una de sus interpretaciones más brillantes y sensuales

Voz 33 49:27 sí sí les de euros habría mucho sí pero

Voz 1685 49:36 ganó el Globo de

Voz 1814 49:36 pero por su papel en mil novecientos cincuenta y nueve el personaje de Sugar Kane la marcó profundamente hecho a partir de entonces ese sería el nombre falso que utilizaría para registrarse en los hoteles con faldas y a lo que está repleta de momentos divertidos diálogos ingeniosos toda la comicidad de la película radica en el hecho de que aunque Curtis y Lemmon van vestidos de mujer seis procesos de pensamiento son del todo masculino

Voz 5 50:03 a ti te gusta jugar que a mí me gusta

Voz 12 50:05 la ha visto en el autobús muy acaramelados Guti que ambos murmuró doy prestándose el lápiz de labios la una a la otra está diciendo Sugar tú suban solos como en vano está bien entonces yo seré vuestro abuelita varias escenas que merecen formar parte de

Voz 1814 50:19 cualquier antología de la comedia en el timo por ejemplo la primera aparición de los dos protagonistas travestidos en la estación tambaleándose sobre sus

Voz 12 50:27 con cómo pueden andar con estas cosas como pueden guardar el equilibrio debe ser según la distribución del peso vamos

Voz 1814 50:33 esa secuencia que Jack Lemmon definió como la mejor escena en la que había participado en toda su carrera tras una noche de tango con el millonario que pretende está tan metido en su papel de mujer que le confiesa ilusionada Tony Curtis que acaba de prometer sí

Voz 12 50:46 enhorabuena y quienes ella ella soy yo

Voz 5 50:50 se me ha declarado pensamos casarnos en junio

Voz 12 50:52 los bonistas diciendo tú no puedes casarte con los vivimos demasiado viejo para mí no te acuesta extra Sandra quieres dejar de tratarme como a una niña no soy idiota ya sé que es un problema Dural vente que lo es su madre eso es lo que me preocupa pero me da su consentimiento porque no fumo

Voz 1814 51:10 la olvidable también es la escena en la que Mary Lynn intenta curar la supuesta friki de de Tony Curtis a base de esos sensuales

Voz 1685 51:16 me parece que va usted por buen camino ahí porque los que están sin pitan empaña

Voz 1814 51:22 por cierto que a Tony Curtis se le atribuye un famoso comentario despectivo cuando los periodistas le preguntaron cómo había sido que Sara amén algo que el actor desmintió cuando visitó el festival de Sitges

Voz 0544 51:34 era una expresión que se supone dije Sarah Palin era como besar a Hitler mentira nunca dijo

Voz 1814 51:40 pero si hay una secuencia que merezca ser destacada sobre las demás esa es la escena final uno de los momentos más clásicos de la historia del cine lo curioso es que Billy Wilder supo Bellavista Diamond escribiera la escena un par de días antes de firmarla cuando estaban a punto de terminar el rodaje

Voz 34 52:01 entonces el dice quieres que no no no no no le importa ahí está la gracia puede decir cualquier cosa vaca cosa sé nada no no me gusta no me gusta no me gusta

Voz 53 52:10 el Alto Tata acuerdos de aquel chiste de un marido estudió pedirle contesta nadie es perfecto porque quiero decir una cosa así nadie es perfecto

Voz 34 52:20 vamos a nadie es perfecto perfecto no sé no no no me gusta mucho la verdad bueno mira estar tarde estamos cansados vamos nos lo dejamos así de momento y si mañana se nos ocurre algún y demás la cambiar ni

Voz 1814 52:31 alguno de los dos estaba satisfecho del todo con la frase incluso se pensó en rodar Un final completamente diferente pero para entonces era difícil saber la disponibilidad de Mary Lynn ya que había descubierto que estaba embarazada se pasaba el día en la cama si os fijáis bien en el plano final sólo están Lemon Joey Brown el actor que hace de millonario Se supone que en el asiento de atrás de la lancha Tony Curtis inmerso y Monroe se están besando pero no se les ve porque simplemente no

Voz 0229 52:58 están

Voz 1814 52:59 días antes había rodado el momento en que la rubia sube al barca

Voz 12 53:02 otra madrina de boda no es la florista das cuenta de lo que haces es que no soy muy listo

Voz 1814 53:08 estaba claro pues que en el plano final sólo estarían y Brown así que como no se les ocurrió otra cosa aceptaron como definitiva la idea que habían dejado como provisional una frase tan redonda que nos demuestra que quizá nadie lo sea pero que en ocasiones un final de película sí que puede resultar perfecto

Voz 12 53:25 debe ser sincera contigo tú y yo no podemos casarnos porque no primero porque no soy rubia natural no me importa que fue ximo igual tenga una horrible pasado desde hace tres años estoy viviendo como un saxofonista te lo perdono nunca podré tener hijos los adoptaremos nombre componentes a un hombre bueno nadie es perfecto

Voz 24 53:50 no

Voz 0544 53:59 tras el estreno de la película cuando le preguntaban a Billy Wilder si volvería a trabajar otra vez con Mary Lynn el respondía he hablado de esa posibilidad médico psiquiatra es me dice

Voz 5 54:11 en qué se demasiado viejo y demasiado rico para

Voz 0544 54:13 volver ha pasado otra vez pero a pesar de todas las peleas y quebraderos de cabeza que le ocasionó el director siempre reconoció que la Monroe era una magnífica actriz existe

Voz 34 54:23 más libros sobre Marilyn que sobre la Segunda Guerra Mundial

Voz 0544 54:26 hay una cierta relación entre ambas Mary Linera el infierno pero validada hasta la semana que viene amigos

Voz 0229 54:47 hoy no tenemos tiempo para más solamente recordaros que nos podéis escuchar cuando queráis en los podcast de Cadena Ser punto com y Canal TCM punto com Nos despedimos con crisis Guti Jamie Cullum cantando la canción de la película Gran Torino que tengáis un feliz domingo hasta la semana que viene

Voz 29 55:04 mucha mucho mucha

Voz 0544 55:25 todo

Voz 29 55:34 chao en Irán

Voz 55 55:59 no no

Voz 15 56:39 vale más gordos a cabo no

Voz 55 56:48 no ha habido

Voz 15 56:52 Baros K

Voz 56 56:56 ya profunda

Voz 47 57:02 pero

Voz 15 57:05 sí lo es

Voz 1 57:08 eso

Voz 56 57:14 son de verdad soy un escudo sí sí

Voz 47 57:20 pero no

Voz 55 57:25 no no

Voz 56 57:47 eh no

Voz 1 57:51 sí sí sí sí no no no

Voz 56 58:16 el avance de la miro y a la verdad

Voz 57 58:28 a eso

Voz 56 58:34 verá Laser

Voz 58 58:43 no no no

Voz 50 58:48 ha sido bajo

Voz 56 58:57 es una más

Voz 1 58:59 eh

Voz 56 59:04 no lo sé

Voz 59 59:09 sí

Voz 60 59:13 eso

Voz 15 59:16 viuda no va más gol incisa

Voz 1 59:27 eh

Voz 55 59:28 los no ha hablado

Voz 15 59:33 Baros K

Voz 56 59:37 ya

Voz 15 59:46 hueso

Voz 56 59:48 años

Voz 15 59:49 no

Voz 56 59:54 el sol de era

Voz 15 59:58 a ver

Voz 55 1:00:05 no una