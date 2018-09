Hora 25 Deportes: Luis Enrique y Ramos van de la mano (07/09/2018)

Voz 1 00:00 Gallego buenas tardes buenas tardes qué gran programa hiciste ayer en mi tierra en esta atrae Berio ahí tienes sin intereses y bueno no es imparcial

Voz 0919 00:11 dónde eres tú yo yo soy deja raíces

Voz 2 00:16 de Trujillo así dignos para poner gasolina en Trujillo hemos pasado buenos parado poner gasolina ante el próximo programa de Extremadura lo podemos hacer en mi pueblo la hacemos juntos claro voy yo que la alcaldesa es amiga mía íbamos al colegio junto a Jeffrey Tejo pues venga el próximo

Voz 0919 00:30 la selección y ahora la selección que está en Londres entrenando a esta hora para jugar mañana para debutar mañana en la liga de las naciones ante el equipo de Inglaterra Luis Enrique en la previa en la rueda de prensa no ha querido confirmar el once luego lo vamos a escuchar hablar de que no tiene dudas en la portería aunque lo que más ha llamado la atención en esta rueda de prensa anterior al partido es cuando explicado sus nuevas normas de convivencia ID comportamiento llevamos unos días hablando de Luis Enrique ha impuesto a rajatabla una serie de normas bueno pues se dice que va todo bien Él más que incluso algunas de esas normas nuevas los jugadores las han agradecido

Voz 1336 01:11 pues un poco de todos esta semana hecho charras individuales hecho charlas colectivas la mayoría sido colectivas pero individuales también depende del grupo I de algunos grupos con los que negociado más hay los como otros grupos que menos no ten

Voz 3 01:26 con método cerrado hoy

Voz 1336 01:29 eh impermeable que sólo llevó adelante sea quien sea el equipo no en función de lo que veo de lo que yo creo que necesita el equipo para desarrollar en las normas de conducta y de convivencia normales que siempre he visto y que siempre he tenido cualquier equipo de los que haya estado desde juvenil miles tenía normas eh les decía el entrenador hasta que sido profesional los años que ha sido nada extraño nada anormal y en función de lo que yo veo que lo que yo creo que necesita el equipo pues puedo estiraron más o menos en este sentido sólo puedo decir que el comportamiento de los Juegos ha sido intachable y que incluso algunas normas como esta de los móviles que que pueda sorprende tanto al revés casi unos jugadores han aceptado antes que yo que yo era quizás un poco más reticente pero al final hablando y comunicándose es todo mucho más fácil

Voz 0919 02:17 claro que sí que le quitas a los niños el teléfono móvil en las comidas y los niños terminan agradeciéndole sí lo han hecho los jugadores de la selección pues los niños igual hombre enseguida estamos en Londres más cosas del día en la Vuelta Ciclista España la carrera llegaba la montaña de Asturias en la campeona ha ganado un chaval de veintitrés años que se llama Óscar Rodríguez vaya etapón que sea marcado Jesús Herrada sigue siendo el líder de la general aunque ha perdido tiempo se han acercado Simon James Nairo Quintana ir recordemos la gran cita del día es esta próxima madrugada en Nueva York semifinales del Open USA Nadal Del Potro Vaya partidazo luego estamos allí para ver cómo está el ambiente y cómo está Rafa antes de intentar meterse en su quinta final del Open de los Estados Unidos tenemos fútbol de Segunda está en juego ya en Las Palmas Nàstic a cero luego nos damos una vuelta luego a las nueve se jugará el Mallorca Cádiz pero como siempre en el inicio

Voz 4 03:12 del programa ojito vuestros mensajes de guasa la chiquititos

Voz 5 03:21 yo no quiero decir el tema este de Luis Enrique

Voz 6 03:25 sí con la noche con la tarde cuando me lo preguntó a Javier Guerra el tema es estoy cómo está la selección y cómo encuentras el ambiente no se dice pues por primera vez en mucho tiempo la veo como alicaída sabe dijo o entristecida bueno no me acuerdo ahora mismo la palabra quién preo que empleo pero vaya que más ameno eso queriendo hacer de eso un internado franquista porque ya los son de otra manera este señor que tiene que hacer ver a todo el mundo que que les ordeno y mando y que él es esta

Voz 7 04:04 de que él tiene poderío no dijo no el poderío no se demuestra si tú no la tiene y no la tendrán lo mismo que el señor y todo el furgón está

Voz 0919 04:19 el poderío el poderío es una cosa muy difícil dejado vuestros mensajes

Voz 8 04:24 queremos que los oyentes me Hora veinticinco Deportes seáis parte de él Nos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 0919 04:38 incívicos Girona Barcelona en Estados Unidos te habla te hablo de desde México como lo veo yo desde aquí es que el Girona pierde la calidad de de

Voz 9 04:49 el local pues la verdad no estoy de acuerdo con que sea pero que sean los estoy de acuerdo con el otro oyente que que de que sean los Barcelona Girona y yo que soy del Real Madrid buje sea el Real Madrid y Oviedo o no no le quiten al Oviedo la taquilla creo que aquí se vende sacrificarse los equipos grandes saludo desde México de Hora veinte

Voz 8 05:07 el Depor PES se hizo nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 05:16 está el tema del partido de Miami Caliente caliente caliente lo último es que bueno Luis Rubiales el presidente de la Federación en una entrevista en el diario inglés The Guardian Le llama a Javier Tebas el presidente de la Liga de Fútbol Profesional el hombre que está intentando ya

Voz 10 05:32 dar un partido a Miami entre otras cosas le llama irrespetuoso y maleducado esto va a traer cola

Voz 0919 05:40 dejamos con Luis Enrique con Javier Herráez que ha estado en esa rueda de prensa previa al entrenamiento que se desarrolla ahora mismo no no ha querido dar muchas pistas Luis Enrique sobre el equipo de su debutó la Javi buenas tardes hola qué tal Gallego ninguna

Voz 11 06:07 en una pista la verdad que ha sido una rueda de prensa bastante anodina tanto la de Luis Enrique como la de Sergio Ramos se han dado jabón mutuamente bueno que esperar es una nueva etapa ojalá que vaya todo bien y que Sergio Ramos esté aquí muchos años de capitán también Luis Enrique el entrenador significará que la cosa va a ir muy bien España debuta aquí en este magnífico escenario que es Wembley ahora mismo está vacío trabajando los futbolistas el disparo a portería y están todos los convocados por el técnico gijonés para este debut en este torneo de las Naciones vamos a escuchar lo que ha dicho por ejemplo Luis Enrique en torno a la portería bueno eh De Gea hizo un mal mundial como muchos futbolistas estaba ahí la duda de si va a jugar o no cuál era su portero vamos a escuchar pregunta respuesta del propio Luis Enrique en esa conferencia aquí en Wembley que preguntarle por la portería eh creo saber si usted lo tenía claro ya desde que fue nombrado seleccionador quién va a ser su portero o ha tenido

Voz 1336 07:02 dudas no suele suceder en el futuro pero en esa posición

Voz 11 07:10 de Gea De Gea es el efectivamente es el portero que que va a jugar mañana frente a ir

Voz 0919 07:17 la tierra y el segundo nombre propio las

Voz 11 07:19 segunda voz es la de Sergio Ramos se ha hablado mucho este verano de que bueno de hecho Luis Enrique no le llamó por teléfono al capitán algo que mucha gente vea normal y uno tanto toda vez que bueno Sergio Ramos el capitán de la sección española el futbolista con más partidos jugados en el terreno de juego en campo está todavía por delante Iker Casillas pero en campo es Sergio Ramos esto es lo que ha dicho preguntes respuesta también Luis Enrique sobre su relación con el Camero

Voz 12 07:46 yo quiero ser muy directo has tenido la sensación este verano de que habían fichado a Luis Enrique para limpiar a Sergio Ramos

Voz 1896 07:52 la verdad es que eh el mismo momento no lo había pensado pero no sé si a veces ha habido cierta parten no de la prensa que no se ha intentado enfrentar por lo que he dicho anteriormente porque somos dos personas muy clara que siempre hemos oído de frente y que hay que tener mucho carácter pero todo lo contrario al final no uno en la selección Luis Enrique para mí también es un reto porque después de todo lo que se habla mi antes de jugar algo o a alguien me gusta conocerlo en persona a día de hoy sólo te puedo decir halagos de él como entrenador

Voz 0919 08:22 dos personajes con mucho carácter Sergio Ramos y Luis Enrique lo importante es que convivan se lleven bien Easy la selección va ganando hoy llevamos jugando bien pues entonces se llevarán mejor porque es cuando vienen los malos resultados luego sale las las cosillas no luego salen las cosillas como alguno vio en Krasnodar el presidente de la Federación entre ellos Luis Rubiales algo más Javi bueno cuestionada

Voz 11 08:47 la selección entrena arriba van a jugar Asensio Morata Isco en el centro campo Busquets va a ser el pivote en defensa Sergio Ramos Nacho Carvajal Marcos Alonso y en la portería De Gea debut de España mañana aquí en un Campazzo Wembley

Voz 0919 09:01 un abrazo Javi una opinión sobre uno de la selección de mañana sobre el de Luis Enrique de hoy lo que esperamos de este estreno de la nueva etapa del seleccionador Marcos López buenas tardes buenas tardes Jesús qué qué qué crees que vamos a ver mañana de España porque él ha dicho presionar arriba de cree con muchas más ocasiones que el rival y además pero eso cómo se va a traducir porque el último equipo al que entrenó Luis Enrique tenía a Messi a Neymar ya Luis Suárez y eso condicionaba todo que que España crees que va a intentar tener Luis Enrique

Voz 13 09:34 una España con energía una España con chispa una España atrevida a una España agresiva a la hora de recuperar el balón algo que ya tenía con

Voz 0919 09:41 eh con Lopetegui pero yo creo que va a ser una España que

Voz 13 09:43 a fondo que va a representar o al menos va a intentar representar Luis Enrique no lleva practicamente en una semana dirigiendo este equipo lo que es el cómo

Voz 14 09:51 o lo que era él como jugador

Voz 13 09:53 jugador de ida y vuelta un jugador que le encantaba pisar el área yo creo que el rasgo más importante igual me equivoco mañana pero el rasgo más importante que quiere trasladar Luis Enrique es al igual que hizo en el Barça aunque es evidente que aquel tridente Le acabó condicionando todos porque cuando tú tienes a Messi Neymar Suárez te condiciona todo en lo bueno y en lo malo pero aquel equipo se recuperó del año del Tata es decir era un equipo alicaído sin energía sin fuerza sin alegría llegó Luis Enrique después de los seis meses en los que tuvo problemas con Messi Yves de Anoeta hasta Berlín fue un equipo alegre enérgico y que va a tener chispa luego el fútbol acabará colocando y más ante esta Inglaterra vamos a velar respuesta que tiene España

Voz 0919 10:34 después de los seis meses cubos problemas con Messi cayó una cosa es tener problemas con Messi diosa y otra tenerlos con Jordi Alba ha quedado claro David

Voz 1704 10:45 sin duda un abrazo muchas gracias hasta luego

la selección esperemos que se inicia ante Inglaterra con triunfo aquí con buenas sensaciones la etapa de Luis Enrique seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 4 11:44 ahora Carrefour

Voz 0919 12:00 el asunto del partido en Miami va a provocar ha provocado ya un enfrentamiento entre la Liga de Fútbol Profesional presidida por Javier Tebas y la Federación Española presidida por Rubiales Welles no había hablado está hoy aunque ya se sabía que se iba a poner a que se jugase un partido ese partido en Miami hoy en una entrevista que le hacen en el diario The Guardian con motivo del partido de mañana entre Inglaterra ir a la selección española cuando le preguntan sobre ese partido que quiere llevar la Liga EEUU Leo textual lo que dice la entrevista dice Rubiales Javier Tebas habló con todos menos con las personas con las que tenía que hablar es una falta total de respeto desleal e incomprensible este presidente exige mucho de los demás cuando su propio comportamiento deja francamente mucho que desear no hemos tenido ni una sola llamada no hemos visto el contrato así que no puedo decir mucho pero el presidente de la FIFA protege la competición doméstica llevar la competición a otro lugar representa una invasión a ese país dice añade Rubiales sobre Javier Tebas su comportamiento ha sido terrible carente de respeto dicho sin rodeos Javier Tebas es un mal educado la cosa está la cosa caliente Javier Tebas en una respuesta oficial de la Liga esa entrevista

Voz 16 13:24 insiste en que

Voz 0919 13:26 el el acuerdo que está firmado no obliga a ningún club a ir contra su voluntad que la Liga de Fútbol Profesional sabe que necesita permiso de la Federación estadounidense añade la Liga que en su momento informó a la Federación Española de su voluntad de jugar un partido en el extranjero y que lo hizo aprovechando que la federación se llevó la Supercopa de España fuera de España será llevó a Tánger que sí está más cerca de Miami pero se la llevaron fuera de España la llevaron por pasta no se la llevaron por expandir el fútbol en el continente africano por pasta como se hace todo por la pasta la liga de las naciones comenzó ayer con un empate a cero entre Alemania y Francia la campeona del mundo ante la anterior campeona del mundo aparte del partido de la selección española mañana hay otras cosas en juego donde tenemos que fijarnos tanto hoy como mañana Bruno Alemany buenas tardes

Voz 0301 14:28 hola Gallego muy buenas pues hoy sobre todo el partido entre Italia y Polonia que arranca ahora justo ha empezado o está a punto de hacerlo ahora mismo en Italia esa nueva era con Mancini en el banquillo un once bastante ofensivo con Balotelli como titular va a ser parece ser una de las señas de identidad de Machine en el al banquillo setenta de Polonia recordamos que es Liga a es la misma liga que juega la selección española se juega también un Turquía Rusia y Lituania Serbia en las ligas ve hice respectivamente hicieron el fin de semana destaca sobre todo el domingo el partido ese en el que van a enfrentarse en las selecciones de Francia

Voz 17 15:04 de Holanda Nueva Holanda con Koeman en el banquillo que ya jugó ayer un partido amistoso contra Francia en este caso empató a cero contra alemanes lo más destacado del fin de semana bueno mañana

Voz 0919 15:13 vamos con Inglaterra y luego jugaremos con Croacia que ayer disputó un amistoso ante Portugal determinó también el empate no

Voz 0301 15:20 sí empate sin Rakitic sin varios de los habituales titulares en la selección de Croacia se notaba que era amistoso jugó Modric jugó también Kovacic lo hicieron como titulares pero bueno el once era bastante mezclado para que la gente saca una idea muy poco que ver con lo que vimos con el once que vimos de Croacia en el tramo final de del Mundial y que alcanzó a a jugar la final en Moscú ante ante Francia seguro que el próximo martes veremos un once de gala y con jugadores bastante diferentes y más competitivos

Voz 1704 15:48 gracias Bruno vamos al fútbol en directo ha comenzado una nueva jornada de Segunda División desde las ocho están jugando la Unión Deportiva Las Palmas y el Nàstic de Tarragona ahí ya se ha movido el marcador Rafa León buenas tardes muy buenas su así el más listo de la clase el de siempre el goleador de la Unión Deportiva Las Palmas anteriormente goleador del del Rayo del Huesca de muchísimos equipos Rubén Castro aprovechaba e una pelota que estaba atrasado

Voz 0919 16:11 ya da para marcar el uno cero Anteriormente sabía Martí

Voz 1704 16:13 todo arrasó el Defensor del conjunto catalán al vestuario con roja directa Rubén legaron carrera fue frenó propició que el jugador del equipo catalán la garra no fue mucho pero Rubén se tiro y forzó la tarjeta amarilla como decimos a punto de llegar a tiempo de descanso gana la palmas en el Gran Canaria uno será el Nàstic

Voz 0919 16:31 la Unión Deportiva Las Palmas que se pondría con ocho puntos en la parte de arriba de la tabla si esto termina así ya las nueve juegan en Mallorca el Mallorca y el Cádiz un cartel mucho tiempo de primera división hay ambiente hay expectación Pedro Morla buenas tardes

Voz 1104 16:47 qué tal buenas tardes puede ser el Real Mallorca busca esa noche su segunda victoria en su estadio y continuar en la zona alta de la clasificación tras dos victorias y no hacen falta para este encuentro no podrá jugar Martín quienes está con la selección eslovaca Belén Dokic con el Congo hizo lesionado el TAS quiere mejorar la imagen del último partido contra el Oviedo donde está Dios dos puntos en el tiempo de descuento bajas importantes en los agitados como son Jairo casi dos años que somos al menos Mallorca que está como decíamos en las zonas altas de la clasificación tras nada

Voz 0301 17:23 estos dos partidos hoy pero vamos a destacar lo mejor de él pymes

Voz 0919 17:26 mana en esta segunda división Héctor González qué tal

Voz 0301 17:29 llegó también varios partidos como el de Son Moix con ese aroma primera en esta cuarta jornada mañana Málaga Tenerife en La Rosaleda con los andaluces líderes con nueve puntos han empezado lanzados Iker reciben al conjunto de Joseba Etxeberria el Tenerife que lleva tres empates en tres partidos también mañana en el Tartiere Real Oviedo Zaragoza dos equipos que van a estar arriba hay que todavía no han perdido en lo que va de Liga llegan ambos con cinco puntos y el domingo en Riazor deporte

Voz 0919 17:52 vivo de La Coruña Sporting de Gijón los coruñeses con cinco

Voz 0301 17:55 puntos que podrían ser más ya que les está costando cerrar los partidos en este inicio de temporada y enfrente el Sporting segundo pero sin afición en este desplazamiento por culpa de las obras del estadio de Riazor

Voz 0919 18:06 y mañana comienza la Liga Iberdrola la Liga de fútbol femenino que crece año tras año porque tenemos una grandes jugadoras que están llevando a la selección lejísimos vamos a destacar cómo se presenta a la Liga Femenina Uxue Caballero buenas tardes

Voz 1509 18:21 qué tal Gallego si ya está de vuelta de la Liga Iberdrola los dieciséis equipos ya están preparados este año el Málaga vuelve a la máxima categoría del fútbol femenino español tras completar una temporada perfecta en Segunda junto al equipo andaluz en Logroño debuta por primera vez en su historia en la competición y ojo porque Las Gaunas será la causa la casa del equipo las colchón buscarán defender un título que han conquistado dos temporadas consecutivas son las favoritas junto a Barça y Athletic Club la Liga arranca mañana con el Málaga Atlético de Madrid a las cuatro y el Espanyol Betis a las siete

por supuesto en uno de los propósitos de este año seguir prestando cada vez más atención al fútbol femenino seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 20 19:47 en Hora veinticinco Deportes

Voz 22 19:53 Jesús Gallego

Voz 0919 19:59 la Vuelta Ciclista a España como nos decía ayer Íñigo Marquínez llegaba a montar

Voz 0301 20:05 ya asturiana ya había

Voz 0919 20:08 expectación por ver cómo resistía el líder Jesús Herrada hoy el final de etapa en la campeona Íñigo ha ganado

Voz 4 20:16 chaval de veintitrés años bueno es que se llama muy buenas que se llama

Voz 0802 20:19 carrera Rodríguez que es es navarro de burlaban que pertenece al equipo Euskadi Murias y que ha dado un auténtico pelotazo una exhibición sobre todo en la parte final en los últimos kilómetros de ascensión al puerto de primera categoría de la campeona no ha hecho recordar Gallego aquel equipo Euskaltel Euskadi que hace apenas dos telediarios pues teñida de naranja prácticamente las carreteras

Voz 0919 20:43 la vuelta a las carreteras del Tour de Francia

Voz 0802 20:45 en cuanto a los favoritos bueno por lo que decías cerrada podido aguantar se ha dejado un minuto y cuarenta y cinco segundos con los favoritos pero bueno ha podido aguantar el jersey de líder ojo Nairo Quintana ha enseñado los dientes en el día de hoy lo mismo que Miguel Ángel López el otro colombiano que ha estado soberbio después de esta jornada errada sigue de líder ahora con uno cuarenta y dos de ventaja sobre Simon tercero es Nairo Quintana un minuto y cincuenta y un segundos Valverde ahora que ha dejado unos gritos es cuarto a casi dos minutos del maillot rojo

Voz 0919 21:13 no te pregunto por lo que tiene por delante Rada hoy ha resistido va a ver si resiste mañana pero Borja Óscar Rodríguez el gran protagonista veintitrés añitos y ganar una etapa en la Vuelta en ese sitio

Voz 0298 21:23 no debía estar como loco no qué tal Gallego si efectivamente la verdad es que hemos vivido momentos emocionantes con todos los miembros del staff con el propio Óscar Rodríguez cuando llegaba a la meta visiblemente emocionado ya ha cumplido el sueño que muchos profesionales no consiguen que es conseguir una victoria como profesional y además la primera sido en un escenario como la Vuelta a España así que desde luego mejor imposible esto es lo que decía el ciclista de Burlada en meta tampoco ha sido un ataque ataque

Voz 11 21:46 se ha ido a mi ritmo sigue cuando el ese rebasado he puesto un puntito más pero luego hoy ha ido otra vez a mi ritmo y he conseguido aguantarlo hasta arriba mira para atrás

Voz 0301 21:55 hay veía que llegaba ahí la verdad que increíble una agonía terrible

Voz 0919 22:00 pensaba tampoco pueden respirar y no Maureen muy importante pensar en respiración no ha tenido que ser duro entonces mañana también tiene sí

Voz 0802 22:14 es tremendo a ver si aguanta lo va a tener muy complicado redada Herrada para defender ese maillot de líder es la segunda de este tríptico que tenemos de altísima montaña una jornada de ciento setenta kilómetros que va a salir en Cistierna que va a terminar en el spray eres es una cima inédita nunca esa subida hay una expectación tremenda es un puerto cortito de apenas cuatro kilómetros pero ese brutal pero no sólo eso eso puerto hay que subir también en varios entre ellos

Voz 0919 22:37 dos de primera el Alto de San Isidro

Voz 0802 22:39 hoy también el alto de La Collada mañana errada lo va a tener realmente complicado para seguir derruido

Voz 1704 22:44 lo escucharemos gracias compañeros era un poquito más de una hora

Voz 0919 22:48 la que empiece una semifinal del Open de los Estados Unidos de tenis que disputan Rafa Nadal Juan Martín del Potro a qué temperatura afecta calor que expectación ahí ahora mismo Miguel Ángel Zubiarrain hola buenas tardes

Voz 23 23:02 hola buenas tardes bueno hay mucha expectación lógicamente es un partido que todo el mundo quiere ir por fortuna no hace calor ha bajado la temperatura como como digo eso será dado llega hoy si la humedad total así que se puede jugar al tenis no creo que deba no han tapado el techo aunque las previsiones tampoco son demasiado buenas pero bueno se puede jugar al tenis de juega al tenis era porque no sabe superar un partido largo nacido competido Nadal haga once cinco en las acusaciones particulares entre ellos las tres últimas bueno luego para los que todo el mundo dice que Del Potro está jugando muy bien lo que pasa es que Nadal también está jugando muy bien y además hay que darle una escapadita a este partido en una final que sería una gran cosa para ganar Rafa hizo cuando puntos además de cara amante del el número uno del mundo largo y tendido

Voz 0919 23:55 Miguel Ángel no contará desde allí atentos gracias Zubi luego recuerdo que jugará Djokovic con Nishikori la otra semifinal motociclismo ha empezado Gran Premio de San Marino después de el lamentable bueno la lamentable imagen de Valentino Rossi negándole la mano a Marc Márquez como ha sido el día ha sido caliente Mela Chércoles buenas tardes

Voz 1104 24:17 o es que el día sigo como uno más solamente ha primado los deportivos pero sobre lo que pasó ayer la rueda de prensa entre Márquez y Rossi con Rossi negándole la mano amar margen opinar Jorge Martínez Aspar departió eso

Voz 24 24:30 bueno la verdad que es una acción que no es bonita para nadie pero bueno yo creo que lo más importante es que se respeten en la pista que es lo lo importan luego que se den la mano no es bonito gracias al responsable de la angelitos

Voz 1104 24:43 quien recordó Katy con Dovizioso al frente Maverick tercero por otros de Craslow eh Maverick cuarto poner tres luego Márquez quinto En Moto2 en el más rápido con MIR como el mejor no soy cuarta plaza Jorge Martín el mejor en tres

Voz 0919 25:00 mañana en la pelea por la pole a ver cómo están grafias Mela y otro de los grandes protagonistas del día vamos a cerrar con el programa se va después de habernos hecho disfrutar a años y años del mejor baloncesto la bomba Navarro Juan Carlos se ha despedido esta mañana del Barça en un acto emocionante yo creo que no

Voz 11 25:20 Cesáreo Chaves seis uno Barcelona buenas tardes buenas tardes Gallego pues sí lágrimas de Juan Carlos Navarro en una rueda de prensa de su adiós

Voz 1982 25:26 el Barça le va a retirar la camiseta el veinticinco de noviembre en el partido de Liga frente al Real Madrid en el Palau su nuevo trabajo manager de la sección pero Gallego Navarro quería seguir un año más ya lo habíamos comentado in no le ha gustado la decisión la decisión del club y así lo han comentado también esta mañana

Voz 1896 25:44 bueno pero es difícil como dije pues me hubiera gustado depende de otra manera pero sobre todo con lo que respecta al club y al equipo la decisión es está claro si ellos te comunican quiere que que quieren que del siguiente paso el siguiente reto eh pero que no es en las pistas pues al principio choca un poco lo que estamos hablando choca pero hay que asumirlo pese a que lidera continuar otro año más aceptado que que ha llegado el momento ella a partir de ahora seguir seguir formando parte del club

Voz 1982 26:16 bueno seguirá formando parte del club ha sido una jornada emotiva habrá más homenajes para Navarro que nos deja después de treinta y cinco títulos ganados

Voz 9 26:26 muchas gracias a Navarro hoy H

Voz 4 26:27 Nos hizo esta semana cerramos el programa con Rosalía

Voz 1176 26:37 que no te doy bueno en todas las semanas algún título y a ver si un triangular en Vitoria con dos equipos de Primera en juego

Voz 25 26:42 lo están Alavés cero soso cero luego se juegan a Alavés Real Sociedad y luego el Real Sociedad asó el equipo francés además en marcha de la nueva temporada de la Liga Asobal de Balonmano de Frankie Granollers Guadalajara se ha visto retrasado por inundaciones en el pabellón está en juego también el Bidasoa Irún ocho Anaitasuna diez el Huesca diez Frigoríficos Morrazo once recordemos favorito obviamente el Barça y que han ascendido extraño el gremio sin fin el grupo cecina Alcobendas

Voz 1176 27:06 aquí lo dejamos continúa Hora veinticinco Ángels Barceló a las once y media El Larguero buen fin de semana se felices

Voz 26 27:13 el lunes ocho y media volvemos

Voz 0919 27:15 sólo de Gallego adiós