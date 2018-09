La represión silenciosa de Nicaragua

Voz 1 00:00 Randy ERC aunque extraiga Adam Barret puntos de fuga no estar vivos habido errar se se vive

Voz 0861 00:58 sí han seguido y siguen la violencia y la represión observada en Nicaragua desde que comenzaron las protestas en abril son el producto de la erosión sistemática de los derechos humanos a lo largo de los años qué tal bienvenido suele semana más a punto de fuga esta cita pertenece al relator del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos misión que ha sido expulsada de Nicaragua les han invitado salir del país después del demoledor informe que realizaron este pasado mes de agosto en el que han relatado con todo tipo de detalles el nivel de brutalidad policial de represión paramilitar ya ha dejado por ahora más de trescientos veinte muertos también veintitrés mil personas en el exilio nicaragüenses que han pedido asilo en otros países como Costa Rica

Voz 5 01:44 por qué han sido amenazados de muerte pues me tocó huir de las balas me tocó ver cómo los cuerpos represivos Kemal Universidad donde estábamos protestando en manifestando de manera pacífica

Voz 6 01:59 hoy en Punto de Fuga vamos a tener la oportunidad de hablar

Voz 0861 02:01 con el coordinador de esa misión de la ONU que ha sido expulsada de suelo nicaragüense con su relator vamos a tratar de conocer las consecuencias que puede tener esa decisión para la seguridad de quiénes están sufriendo

Voz 1 02:14 un auténtico acoso en el programa

Voz 0861 02:20 bueno no sólo fijemos la mirada en Nicaragua porque no muy lejos de allí en Guatemala también reina la impunidad

Voz 7 02:28 estamos viendo de hecho un golpe de Estado en cámara lenta sumado esto que el presidente ha estado desplegando en toda la ciudad de Guatemala carros militares Kun con soldados tratando de intimidar a la población

Voz 0861 02:44 siente de Guatemala Jimmy Morales un antiguo actor de comedia en ese país ha dinamitado por completo el Comité Internacional contra la Impunidad un organismo que también depende de la ONU que ha sido desmantelado después de acorralar al poder salpicado por su relación con la mafia en unos minutos hablaremos con uno de los principales activistas en este país idea armas del polémico negocio de España hablaremos también en la segunda parte del programa con Jordi arma Dans director de Fundi Pau para que no relata que otros países señalados por incumplir los derechos humanos también compran armas españolas con el visto bueno del Ministerio de Defensa bueno como siempre amplifica haremos la voz a quienes viven en este mundo el mundo que también importa hoy iniciaremos ese viaje Mundo Express con Sara selva bueno un auténtico equipazo de Punto de Fuga en el que también contamos con la ayuda de Lucía Riera ya será quién conseguirá que cada semana nos escape ni un solo detalle del programa no sólo en nuestra web en Cadena Ser punto com también en nuestro Facebook y en Twitter al que también os invitamos al que su seis os recordamos arroba Punto de fuga bueno tenemos tiempo que perder pone hemos esto en marcha programa que hoy no sería posible si la ayuda en los mandos de Beatriz Montalvo comenzamos

Voz 1 04:04 puntos de fuga

Voz 8 04:06 no no

Voz 6 04:59 eh

Voz 0861 05:06 sandinista fue el cuarto álbum de The Class en los años ochenta la banda británica quiso dedicar su LP a los guerrilleros sandinistas que participaron en la revolución nicaragüense que puso fin a la dictadura de Somoza años después Nicaragua vídeo ahora otra terrible crisis una crisis de la que ya hemos hablado aquí en Punto de Fuga de la que os vamos a volver a hablar porque la situación empeora por momentos a las matanzas de los últimos meses se ha sumado ahora la represión silenciosa que están sufriendo todos los estudiantes y los movimientos sociales que se han levantado contra la impunidad de las armas del Gobierno nicaragüense bueno de hecho sin ir más lejos la semana pasada el presidente de este país Daniel Ortega retiró el permiso a la ONU para que una de sus misiones de paz estuviese en el terreno constatando el nivel de brutalidad que impera en este país en Nicaragua al frente de esa misión de la ONU estaba Guillermo Fernández Maldonado a quién hemos invitado al programa Guillermo qué tal bienvenido cómo estás

Voz 9 06:09 pues muy bien seguimos trabajando en el monitoreo de la situación de derechos humanos en Nicaragua pero esta vez desde la Oficina Regional que queda en Panamá

Voz 0861 06:20 eso le iba a preguntar están ustedes ahora mismo en en Panamá en lo hemos destacado al inicio de del del programa fueron ustedes expulsados del país expulsados de de Nicaragua le pregunto en primer lugar como por qué

Voz 9 06:33 bueno en realidad no es en rigor una expulsión no no teníamos una oficina en Nicaragua la situación de derechos humanos era monitoriza desde la Oficina Regional para Centroamérica que quieren Panamá lo que hubo fue una invitación del Gobierno para acompañar una comisión de verificación una vez que se abrió el diálogo lo que hizo el Gobierno es notificar Nos que esa invitación había terminado como tal pero no es no fue un cierre de oficinas no fue en una declaración de persona non grata de Véneto

Voz 0861 07:13 todo caso ustedes de alguna forma sí que les invitaron entiendo yo va a salir del país podrían haberle renovado ese ese mandato esa opción de de poder continuar en analizando la situación en en Nicaragua pero no lo hicieron

Voz 9 07:25 correcto si eh de hecho la invitación fue hecha de manera paralela a la Comisión Interamericana y al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos luego que presentamos nuestro informe eh vino la cancillería diciendo que en nuestro caso la invitación ya había cumplido sus objetivos y que debíamos abandonar el país

Voz 0861 07:48 bueno hay una evidencia que quizás sea innegable no es y no hay testigos en en el país en Nicaragua de alguna forma no se puede constatar el nivel de de abuso de o de represión le pregunto qué consecuencia tiene en este caso que su misión la misión de de del equipo que coordina a usted ahora mismo que pretendía de alguna forma a inspeccionar Nicaragua si ustedes no estará allí le pregunto a nivel de represión podría ser peor

Voz 9 08:11 pero lo lo que es evidente es que para la gente nuestra presencia allí es un elemento que les da más protección no lo decían directamente ustedes son los ojos de la comunidad internacional aquí a pesar de que el Gobierno nunca nos dio respuesta a todas las solicitudes de información de que no nos dejó salir de la ciudad de Managua no nos dejó en ingresar a ninguno de los centros de detención la gente decía permanezcan en el país porque eso nos da mayor protección pero la verdad es también de que la mayoría de los casos el Alto Comisionado realizó monitoreo remoto es decir no tenemos capacidad de estar en todos los países de manera permanente lo mejor es es el Alto Comisionado lo he dicho lo mejor tanto para el monitoreo como para la asesoría técnica es estar dentro del país y sobre todo estar con las víctimas

Voz 0861 09:09 hemos leído con con mucho detenimiento no el informe que que publicaron ustedes el dieciocho de agosto en en en el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU un demoledor informe en donde usted dan cuenta de de la brutalidad policial por ejemplo ejecuciones desapariciones forzosas detenciones arbitrarias torturas persecuciones de de grupos armados afines al al Gobierno ustedes han concluido le pregunto que la mayoría de estas violaciones

Voz 10 09:33 no han sido investigadas y aún así

Voz 0861 09:36 el Gobierno de Nicaragua se permite de alguna forma el lujo no de de no querer que ustedes sigan en el país vigilando lo que allí ocurre

Voz 9 09:42 ha sido un escalada de violencia pero generada por una represión muy violenta desde el inicio por parte de la policía y luego la aparición de estos grupos encapuchados no identificados fracturas no son las que con la política bueno las turbas fueron inicialmente luego no eran turbas eran gente armada con armas de creer que actuaban muy organizadamente para el levantamiento violento de los TRAM que eso barricadas en una última etapa para detener gente hay cientos de detenidos sin orden de detención

Voz 0861 10:25 han podido constatar por ejemplo tiene esas armas a estos grupos paramilitares o incluso quién les entrena

Voz 9 10:31 pues no lo lo que se evidencia es que es gente que tiene entrenamiento porque es se movilizan de una manera muy organizada digamos un una persona de a pie no no no sabe cómo utilizar una un arma sofisticada como como una Caruana

Voz 0861 10:52 veinte y siete no por ejemplo hemos leído

Voz 9 10:55 incluso con como se ha mencionado también ha habido casos de francotiradores como en el la marcha del del treinta de mayo la marcha de las de las madres no hubo ninguna detonación que se escucharan y cayeron dieciocho personas con un disparo o la cabeza o en el pecho

Voz 0861 11:13 de hecho me gustaría detenerme en alguna fecha concreta acaba de mencionaron una muy importante en el repunte de muertes no de que el día de la madre en mayo en miles de personas tomaron las calles entre ellas las madres de de de de jóvenes no cuyos hijos habían sido asesinados allí se detectó un repunte de violencia brutal en en Nicaragua sí ha sabido algo de de de quién estuvo detrás de de aquellos asesinatos

Voz 9 11:37 pues no casualmente la las recomendaciones son el que debe investigarse todos los casos hemos puesto en el centro el derecho de las víctimas que tienen derecho a saber la verdad realmente qué es lo que pasó y por qué pasó pero luego acceso a la justicia lo que hemos encontrado es que toda la cadena de investigación primero está orientada solamente en contra de quienes participaron en las protestas no hay ningún policía no hay ningún miembro de estos grupos progubernamentales armados que sea investigado o que haya sido ha acusado el Gobierno no ha reconocido ningún caso de exceso de uso de la fuerza por parte de agentes del está entonces es es muy difícil avanzar Si a esto se les suma además que las audiencias que conforma el estándar internacional deben ser públicas salvo excepciones son priva nadie puede entrar ni siquiera los familiares

Voz 0861 12:36 hay un día muy concreto que que ha llamado muchísimo la atención hundía en fin terrible no hallen en Nicaragua el dieciséis de junio seis miembros de una familia entre ellos un niño de tres años y un y un bebé murieron en un incendio provocado en su propia casa que hemos leído que le prendieron fuego porque no permitieron a los francotiradores utiliza su tejado ese es el nivel de impunidad con la que ahora mismo operan y trabaja en estos grupos paramilitares hay en Nicaragua bueno

Voz 9 13:01 han habido casos realmente terribles también han habido excesos por alguno de los de los que estaban de lado de la protesta la gran diferencia digamos es que de lado pro gubernamental se veía una clara organización de lado de la protesta eran precisamente los auto convocados pero también un obseso se han muerto veintidós policías

Voz 0861 13:26 sí pero usted qué diferencia bien en su informe como de alguna forma el Gobierno de Nicaragua ha utilizado una respuesta letal ante amenazas no letales no en esas desde protesta

Voz 10 13:37 las correr la la enorme

Voz 9 13:39 día de las personas que han salido a protestar lo han hecho de manera pacífica no añadido el cumplimiento de las medidas para manejo de multitudes no habido correcto uso de la fuerza es decir que que esta responda a una amenaza que sea progresiva sino ha sido lo dijo lo dijimos sería el el la cantidad de muertes que han ocurrido pertenecerían masón conflicto armado interno ignora la represión de una protesta fueron a la ley

Voz 0861 14:11 bueno en los últimos datos que hemos conocido no de de de muertos allí en Nicaragua según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hablan ya de trescientas veintidós personas muertas entre el dieciocho de abril y el veinte de agosto entre ellas incluyendo a a veintitrés niños ustedes Se lo destacan en el informe lo han tenido muchísimos problemas para poder conocer los datos oficiales el gobierno de Daniel Ortega ha sido bastante reacio nada en ese ese tipo de de información pero el producto también el el nivel de detenciones arbitrarias cabida hoy también ahí en el en el país había un nivel de represión muy alto Hinault sorprende por ejemplo que leemos también que las cárceles en Nicaragua están ahora mismo afinadas me gustaría verme de Maldonado centrarme también en una de ellas era una esas prisiones habremos de de de la cárcel de del chapapote cómo es sobre todo tipo de torturas Hernández detectado allí

Voz 9 15:03 el patrón que hemos visto con familiares de las víctimas es que las detenciones eran sin ninguna orden pues que luego de eso la persona literalmente desaparece por eso decimos que hay desapariciones forzadas temporales conforme la ley deberían estar dentro de las cuarenta y ocho horas ante un juez pero pueden pasar cinco días una semana a veces un mes y no Se sabe dónde está la persona la gente va al chipriota en los familiares van Achi pote ignore la razón no hay un centro donde uno pudiera preguntar si una persona está detenida o no

Voz 0861 15:42 ICREA han contado las personas que por ejemplo que ya entiendo que algunas personas que hayan podido salir de desde el chapapote con las que quizás se han podido contactar con con ustedes que relato les han hecho que les han contado de de los días que estuvieron allí detenidos encerrados

Voz 9 15:55 bueno en en términos generales de hecho ellos son la principal fuente de información para los familiares para saber quién está dentro y quién no desde la detención ya hay casos de uso de la violencia sin que haya resistencia a la detención propiamente dicha en la mayoría de los casos con lo cual es nosotros hemos tenido contacto además la detención no la hace la policía la hacen estas personas encapuchadas sin uniforme pero con armas o una serie de listas muchas las detenciones son hay más grupales de tienen a toda la familia por haber participado en la protesta la gente que sale habla de casos de malos tratos falta de asistencia médica hay gente que tiene condiciones que requieren una asistencia permanente no la están recibiendo en algunos casos familiares relatan qué marcas de de tortura pero además hay mucha gente que no quiere hablar hay un gran clima de intimidación de manera una atmósfera muy muy complicada aunque siguen haciéndose una especie de de héroes porque saben que varios de ellos van a ser detenidos una vez que sale

Voz 0861 17:08 no es cierto que que el nivel de de miedo no que se respira en en Nicaragua es evidente no sorprende por ejemplo cuando leíamos también que ha habido funcionarios públicos no que han sido objeto de represalias amenazas por ejemplo por atender a los a los heridos es cierto por ejemplo en lo hemos leído en su informe que hay se calcula no más de doscientos médicos por ejemplo que han sido despedidos por atender a algunos de los heridos en en estas protestas incluso bomberos voluntarios que también han sido despedidos esto es así

Voz 9 17:37 es correcto correcto varias partes de del país de hecho los últimos está mal leyéndola la prensa de Nicaragua e una conferencia de prensa los últimos que han sido despedidos el día de ayer en este lío de manera que es algo que tenemos sigue sucediendo pero son decenas de médicos que han sido despedidos profesores universitarios yo personal de asistencia médica en términos generales sea el es nuevamente algo sistemático y que si ha hasta este momento la la percepción que no tiene no es sólo que no están dadas las condiciones para el brote esta social el ejercicio la manifestación sino además que se buscara que nunca más hubiera algo como la manifestación masiva el treinta de mayo

Voz 0861 18:28 bueno estoy ya nos ha contado cómo trabaja no de forma remota desde Panamá tratando de de hacer un seguimiento exhaustivo de la situación en en Nicaragua pero le pregunto

Voz 10 18:37 intentarán volver de nuevo allí

Voz 9 18:40 bueno él el canciller en nuestra última reunión lo que dijo el que volvíamos a mantener la Real relaciones de cooperación como eran antes de la invitación como tal nosotros creemos que la situación en Nicaragua no es algo que se va a solucionar a corto plazo por tanto desde el punto de vista de derechos humanos requiere una atención tanto monitoreo como de asistencia técnica acompañamiento más a largo plazo lo ideal para nosotros nuevamente es siempre tiene una presencia permanente en el París en todo caso si esto no fuera posible se mantendría desde la Oficina regional de Panamá pero con un equipo dedicado únicamente a Nicaragua no pero la disposición por parte del Alto Comisionado está abierta y esto además ha sido solicitado por varios representantes de países o de organización de reconsiderar el haber suspendido la la invitación de manera que si se vuelve a un diálogo podría darse el caso pero lo que es importante es que dentro o fuera del país nuestro mandato nunca es decir su mandato mundial Se mantiene

Voz 0861 20:03 hay que recordar a los oyentes que esta crisis la crisis de Nicaragua comenzó en el mes de abril primero a raíz de las manifestaciones pacíficas lideradas por por grupos de campesinos y ambientalistas para denunciar no de alguna forma la lenta respuesta del Gobierno a los incendios forestales luego vino la decisión de reducir un cinco por ciento las pensiones allí en Nicaragua le pregunto do cómo creen que puede terminar este conflicto hallen en Nicaragua

Voz 9 20:25 pues curiosamente todos los todas las partes involucradas habrán de regresar al diablo lo que se está trabajando entiendo es en general las condiciones parece Diallo es muy difícil avanzar como país con la polarización que hay en este momento sí creo que los ojos primero en el ámbito regional por parte de la OEA y la Comisión Interamericana como por parte universal de modisto el Consejo de Derechos Humanos hace pocos días dialogando sobre Nicaragua vamos a ver esta semana empieza el próximo lunes perdón la Comisión de Derechos sumar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas donde probablemente salgan el tema en Nicaragua incluso en la asamblea general todos abogan por regresar al diálogo esto va a ser absolutamente fundamental entonces esperamos esperamos que eso sea el inicio de regreso sin dudarlo

Voz 0861 21:26 sin duda le decía que el dialogo y puede serlo debería serlo la solución a este conflicto pero ya para terminar me pregunto qué se puede hacer con esas veintitrés mil personas que según ACNUR por ejemplo han pedido ya asilo en Costa Rica hay familias enteras hay en muchos nicaragüenses que han que han huido completamente ya de del país confía en que pronto puedan volver a a regresar a su país

Voz 9 21:49 a lo que entiendo es que hay una combinación de personas que han salido por persecución y personas que buscan mejores situaciones económicas el impacto que han tenido las protestas las represiones que ha sido también económico hice va ahondar en siguientes semanas mucha gente esto lo decía un estudiante universitario líder universitario decía estamos atrapados en nuestro propio país porque tampoco podemos salir de aquí esperamos ACNUR está trabajando activamente en que pueda ser recibidos adecuadamente lo que han pedido refugio o asilo Ike una vez que se regresa al diálogo estén dadas las condiciones para que todos puedan regresar en un ámbito de seguridad con un acuerdo básico de construir hacia adelante

Voz 0861 22:39 pues Guillermo Fernández Maldonado coordinador de la misión de Naciones Unidas en Nicaragua de verdad le damos las gracias por estar con nosotros evidentemente seguiremos muy pendientes de cómo evoluciona la situación Lejeune en el País en Nicaragua un placer tenerle aquí con nosotros gracias muchas muchas

Voz 11 22:54 vuelve amaño da de comer durante

Voz 0861 22:57 todas las

Voz 12 22:59 magia son magos los te horas cenan las montañas en los Lagos la única verdad sólo no naciente tú a los árboles del nacieron

Voz 0861 23:10 brutas pues hemos invitado nuestros estudios también a una persona que ya nos visitó en el mes de junio estuvo en este mismo estudio acompañada

Voz 5 23:18 de otro joven también nicaragüense del uso de francotiradores por los patrones de los asesinatos en las personas me compañero la asesinan de un tiro en el corazón y otra una frente lamentablemente el nivel de represión con la familia han seguido estuvo presente en la represión principal de ahí su parte como otro grupo de jóvenes en la movilización de una de las universidades la Universidad Nacional de Ingeniería pues me tocó huir de la pala me tocó ver cómo los cuerpos represivos Kemal Universidad donde estábamos protestando manifestando de manera pacífica de igual manera me tocó sufrir a uno de los a compañeros nuestros que nos acompañaba ese día lo asesinaron

Voz 13 24:02 ya Line Aguilera bienvenida a punto de fuga qué tal cómo estás muchas gracias Javier por invitación estas paso muy necesario para mantener ese frente medial

Voz 0861 24:11 Deco activos sobre lo que está pasando en Nicaragua bueno sí porque nuestros oyentes recordarán perfectamente que en junio aquí en el programa hablamos con Berlín porque formaba parte bueno formas parte no derecho de de la caravana de solidaridad internacional con Nicaragua plataforma que se dedicó a recorrer todo Europa para contar al mundo el nivel de represión y violencia de este país de tu país ayer Lin por parte del Gobierno es administra de de Daniel Ortega ya importa voy a leer parte del Mail que les envía estoy hace hace unos días nos pidiese ayuda porque literalmente decías bueno el gobierno de Daniel Ortega está dando caza está persiguiendo incluso la gente que se ha desplazado forzosamente a hacia Costa Rica huyendo del terror frente a una eminente muerte te pregunto es tu caso sí

Voz 4 24:57 nosotras ahorita junto a otras compañeras y compañero de la Caravana Solidaria internacional estamos aquí en España porque posterior a lo que fue el recorrido en el recorrido de la caravana

Voz 0861 25:10 diferentes países pueda empezamos a recibir

Voz 4 25:12 el hostigamiento amenazas de muerte también IU consideramos postergar de nuestro retorno a partir de lo que fue la recién aprobada Ley de antiterrorismo que tratando de equiparar como en España sería una especie de ley mordaza en el cual se criminaliza la protesta social también las personas que se han movilizado en ayuda a la gente que ha estado en diferentes frentes activo de luchan entonces a nosotros hacemos empezó a acusar durante nuestro recorrido por acá que estábamos haciendo una solicitud o mejor dicho andábamos segunda recolecta dinero para comprar

Voz 0861 25:49 igual lo cierto es que estás de nuevo aquí en Madrid y me temo que no vas a a salir de aquí al mes durante un tiempo porque has pedido asilo en España ahora mismo por la situación que nos acabas de comentar es según los datos que maneja ahora mismo ACNUR solo entre abril y junio han recibido ya veintitrés mil más de veintitrés mil solicitudes de asilo de nicaragüenses en Costa Rica te pregunto es situar mismos regresen a tu país que podría ocurrir

Voz 4 26:15 sí bueno al igual que otros compañeros y compañeras que no soy el único caso en el somos el único caso en nos espera una un posible encarcelamiento ilegal como los presos políticos y empresas críticas que están horita que ha sido bajo una modalidad prácticamente de secuestro en nos espera también posiblemente a asesinatos como han pasado a gente que se ha expresado abiertamente en contra del Gobierno posiblemente una vida clandestina porque mucha de la gente que estuvo también participando atendió que recluirse en casa de seguridad porque los paramilitares del Gobierno contratado por el Gobierno han dado seguimiento también a estas personas llegando a saltar las mismas casas de habitación también orando llegando hasta menos Sara

Voz 0861 27:02 familiar porque eso acusan lo hemos leído en los últimos días en las últimas semanas os acusan abiertamente de ser terroristas es ergo golpistas incluso de de

Voz 4 27:12 plagas en la plaga sí sí evidentemente frente a un frente a la ausencia argumento principalmente a la primera dama ha recurrido a estos objetivos que practicamente evidencian que han perdido en el terreno ético pero también en el terreno ideológico porque se sienten evidenciado Gisela sienten o el rey está desnudo practicamente no tiene ninguna capacidad de contra argumentar lo que es lo que han sido las razones legítimas por las cuales se han utilizado la gente

Voz 0861 27:42 ya hemos escuchado hace hace muy poquito hace un momento el diagnóstico que que ha hecho el Alto Comisionado de de los Derechos Humanos de la ONU ahora mismo como está la situación en en Nicaragua Berlín ya has comentado en esas comenzó hace muy poquito que esa operación de limpieza en esa segunda etapa que que se inició pero exige que era tu país atraviesa una tercera etapa le llamáis de de represión silenciosa de qué tipo

Voz 4 28:05 exacto esta etapa tapa muy peligrosa sobre todo porque cuando los focos mediáticos apagan entonces hay un enfrentamiento prácticamente este año

Voz 0861 28:15 lado huérfana a la gente que da pero

Voz 4 28:18 además a partir del expulsión que sea sede de la misión del del Alto Comisionado entonces esta etapa en qué consiste bueno consiste en el secuestro como te mencionaba anteriormente de personas que han estado movilizada hace poco precisamente le acusó a una persona que llevaba víveres a los estudiantes de terrorismo son también que prácticamente no han tenido otra acción más que sólo pronunciarse y que también se les ha secuestrado entonces la modalidad en esta tercera etapa de represión silenciosa han sido secuestros encarcelamientos tortura y la violación también del marco internacional de los derechos de los presos porque mucho de aquí y me quiero detener este los han secuestrado por parte para policía o luego aparecen en una cárcel de Managua que sea Merche el símbolo de de de también

Voz 0861 29:11 la represión represión del somos sí sí

Voz 4 29:13 muchos de ellos no los han presentaba jueces muchos de ellos también en cuanto no se encuentra en una causen el sistema es decir no se les tipifica ningún delito entonces leída también de secuestro muchos de ellos también han sido sujeto de tortura algunas mujeres han denunciado también violación sexual

Voz 0861 29:31 Geraldine te pregunto en esta tercera etapa en esta represión silenciosa vuelve a estar detrás de todas estas amenazas extorsiones torturas las temidas turbas sí

Voz 4 29:42 que la turba o fuerza de choque básicamente son fuerza paramilitares equipadas que fueron equipadas por el Gobierno que representan también una amenaza a la seguridad nacional cuando la seguridad nacional me refiero a la misma población nicaragüense porque estas esta esto grupo fueron equipada de armas de alto calibre entonces en algún momento estas fuerzas también han dado operando han han han dado delinquiendo practicamente sin ningún control por parte de de de las instancias de las autoridades es que deberían desmantelar todo esta fuerza entonces esta esta fuerza prácticamente tienen luz verde para atacar agredir a cualquier persona que se identificara en Nicaragua como opositora

Voz 6 30:25 está bien de gritos

Voz 0861 30:28 pues ya Aguilera de verdad gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en el programa vamos a seguir muy pendientes de la situación en en Nicaragua tanto la de quiénes siguen allí como también la de quiénes estéis aquí ahora mismo nuestro país ya limpios verdad gran

Voz 6 30:39 es para estar con nosotros un placer muchas gracias Javier

Voz 0861 30:55 bueno el caso de Nicaragua no es el único escándalo que no llega desde Centroamérica en su vecina o Guatemala su presidente Jimmy Morales acorralado por la corrupción ha desmantelado la Comisión Internacional Contra la Impunidad este país un comité que también depende de la ONU y al que también han cerrado las puertas saludamos Álvaro Montenegro bienvenido a punto de fuga cómo estás hola qué tal muchas

Voz 7 31:20 gracias por el espacio bueno Álvaro es periodista

Voz 0861 31:22 es uno de los líderes de de la plaza uno de los activistas que han impulsado las protestas contra la corrupción en en Guatemala antes de nada Álvaro para quienes no lo conozcan aquí en España Hamdi porque la fiesta Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala y sobre todo porque hasta ahora ha sido tan importante

Voz 14 31:40 esto esta comisión tiene diez años de trabajar en el país in nace a raíz de un pedido de varias organizaciones y el mismo Gobierno

Voz 7 31:48 no de Guatemala ratificado por el Congreso para ayudar a las fiscalía hay investigar crímenes y casos de corrupción en donde se vean involucradas personas dentro del Estado guatemalteco porque se había llegado a la conclusión que la Fiscalía por sí misma no podía investigar delitos de funcionarios públicos porque ella a mí que la mayoría el Estado está infiltrado por el crimen organizado y en estos momentos desde hace tres años que esta comisión ha ayudado a destapar una serie de casos donde se han visto involucrados el actual presidente y los dos presidentes anteriores es mucho Estados congresistas e jueces magistrados empresarios banqueros una red de corrupción que atraviesan todo el Estado guatemalteco

Voz 0861 32:40 bueno en lo último que hemos sabido de hecho es lo comento además es que el Gobierno de Guatemala ha prohibido directamente las entrada de al país del Comisionado de la ONU contra la impunidad en lo intuimos Álvaro pero que teme el presidente Jimmy Morales porque ha desmantelado esa Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala

Voz 7 32:57 el temor de al presidente es que en estos momentos él no ha podido ser investigado porque el Congreso lo ha protegido porque tiene diputados que que son sus aliados que también están mucho de ellos acusados de corrupción entonces el temor del presidente es que el próximo año cuando él deje el Gobierno eh el pueblo en la cárcel tenga que ir a la cárcel entonces ellos están previendo que sin el apoyo de esta comisión internacional pueden fácilmente que controlar la Fiscalía ya que los cuatro ya en los cuadros bajos y medios son fáciles de captar por medio de de dádivas ID de su horno Álvaro te pregunto es descabellado pensar

Voz 0861 33:37 lo que quizás a corto plazo en Guatemala pueda sufrir un golpe de Estado

Voz 7 33:43 es estamos viendo de hecho un como dijo un abogado un golpe de Estado en cámara lenta con el fin de de de salvarse entonces si estaríamos en las puertas de un de unas medidas autoritarias dictatoriales sumaba esto que el presidente ha estado desplegando en toda la ciudad de Guatemala carros militares y Kun con soldados tratando de intimidar a la población pasando enfrente de la Corte de constitucionalidad pasando enfrente del procurador de la oficina el procurador de los Derechos Humanos que es otro funcionario que ellos quieren destituir que pasándolo en lugares donde donde se han dado muchas manifestaciones masivas para para atemorizar a la población ya que en ocasiones anteriores las manifestaciones han sido las que han ayudado a revertir estas decisiones arbitrarias

Voz 0861 34:37 qué papel han jugado en todo este tiempo las mafias allí en Guatemala

Voz 7 34:40 aquí se habla de captura del Estado o cooptación del Estado porque hemos visto desde las dictaduras que Guatemala entró en democracia en mil novecientos ochenta y cinco mucho de las de los de los aparatos que que reprimiendo a la población que estaban en una guerra en medio de la Guerra Fría se al al tomar el control de las aduanas de los territorios del Estado para que no entraran armas de la Guerra Fría ellos se convirtieron en el en mafias muchas de ellas ligadas al al contrabando al narcotráfico a la trata de personas tráfico de armas entonces muchas de las de las mismas estructuras que controlan que han controlado el Estado desde hace treinta años por lo menos o más están entre las el crimen organizado y para ello necesitan muchas muchos jueces muchos magistrados de las Cortes para tener aliados para garantizarse impunidad entonces todo esto es lo que se ha venido revelando desde hace tres años sí lo que ha hecho que cada vez diferentes grupos se hayan puesto en diferentes grupos poderosos se hayan puesto en contra de esta comisión internacional entonces ahorita por ejemplo muchos del sector privado que han salido involucrados en casos de financiamiento electoral de partidos políticos de manera ilegal desfalco al fisco que no han pagado adecuadamente los impuestos también están en que están haciendo campaña negra

Voz 0861 36:11 dicho bueno un enviado Álvaro no de de Naciones Unidas llegó a decir hace ya algunos años que que Guatemala es el país perfecto para cometer un crimen en letras en caminen noventa y ocho por ciento el nivel de impunidad que se sufre en en tu país en Guatemala te pregunto para terminar Álvaro sin esta Comisión Internacional Contra la Impunidad claro esa cifra del noventa y ocho por ciento a dónde va a acabar

Voz 7 36:35 sí sí es este gesto del presidente

Voz 15 36:37 que es es ofrecer pues tras

Voz 7 36:40 Kiko favorecer a a avanzar nuestro camino hacia un narco Estado que se ha venido desacelerando desde hace tres años el entonces ahorita es darle una un apoyo a todo lo ató a la corrupción país al hecho de decir que que quién comete un crimen no debe ser Castilla que el presidente Morales eh es un es una legado del narcotráfico e toda la corrupción por lo cual sería deseable que también que se cometan sanciones en contra el Govern

Voz 0861 37:13 bueno hay que olvidar de hecho no sobre todo para los oyentes que bueno Jimmy Morales el actual presidente de de Guatemala es un activo actor de un programa de de comedia yen en Guatemala que se postula a las elecciones si no me equivoco por un por un partido de de ex militares Álvaro Montenegro periodista y activista y en Guatemala de verdad gracias por estar con nosotros y seguiremos también muy pendientes de lo que ocurre en tu país mucha suerte gracias por estar con nosotros un placer