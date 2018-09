Punto de Fuga: La represión silenciosa de Nicaragua (09/09/18)

no me aunque van barres puntos de fuga no estar vivos María Guerra Gil la Cadena SER se vive

siente de Guatemala Jimmy Morales un antiguo actor de comedia en ese país ha dinamitado por completo el Comité Internacional contra la Impunidad un organismo que también depende de la ONU que ha sido desmantelado después de acorralar al poder salpicado por su relación con la mafia en unos minutos hablaremos con uno de los principales activistas en este país la idea armas del polémico negocio de España hablaremos también en la segunda parte del programa con Jordi arma Dans director de Fundi Pau para que no remate que otro países señalados por incumplir los derechos humanos también compran armas españolas con el visto bueno del Ministerio de Defensa bueno como siempre amplifica haremos la voz a quienes viven en este mundo el mundo que también importa hoy iniciaremos ese viaje Mundo Express con saga selva bueno un auténtico equipazo de Punto de Fuga en el que también contamos con la ayuda de Lucía Riera ya será quién conseguirá que cada semana nos escape ni un solo detalle del programa no sólo en nuestra web en Cadena Ser punto com también en nuestro Facebook y en Twitter al que también os invitamos a que su Meis os recordamos arroba Punto de fuga bueno tenemos tiempo que perder pone hemos esto en marcha programa que hoy no sería posible si la ayuda en los mandos de Beatriz Montalvo comenzamos

Voz 8

06:33

bueno en realidad no es en rigor una expulsión no no teníamos una oficina en Nicaragua la situación de derechos humanos era monitorear e desde la Oficina Regional para Centroamérica que tienen Panamá lo que hubo fue una invitación del Gobierno para acompañar una comisión de verificación una vez que se abrió el diálogo lo que hizo el Gobierno es notificar nos que eh esa invitación había terminado como tal pero no es no fue un cierre de oficinas no fue una declaración de persona non grata Via Veneto