Gastronomía en Hora 25: Propósitos de la temporada

Voz 0194 00:45 temporada ya saben que si hay que cambiar lo que no funciona pero no tocar lo que nos encanta por eso fieles a nuestros viernes retomamos nuestra sección de Gastronomía y además lo vamos a hacer con nuevos propósitos que siempre se hace cuando se empieza temporada Carlos Cano responsable de la sección Garzón la Cadena Ser buenas noches o sea en el verano pues

Voz 0335 01:02 era muy bien si para mí es la única época del año en la que como sólo por placer y no por trabajo enteras comida he comido ya que has disfrutado comiendo afrutado y además hoy un poquito burka Holy lo reconozco y tiene ganas de volver además acosaba de propósitos vengo con tres que creo que nos van a sacar un poco de la zona de confort pero que son

Voz 0194 01:20 aquí venga pues vamos por orden primera propuesta para esta temporada que empieza a propósito

Voz 0335 01:25 pues mira seguir poniendo nuestro granito de arena para apoyar el comercio local y de proximidad algo que con lo que vamos a salir ganando todos porque se apoya la economía local pero también nuestra propia cultura nuestro legado gastronómico el del lugar en el que vivimos vamos y además es es muy probable que es el productos de temporada no ha viajado mucho pues éste más rico que eso eso es así en este sentido me gustaría comentar una medida que se va a poner en marcha en Barcelona ya en poco en pocas semanas se llama viva es una tarjeta de fidelización al estilo de las tarjetas de fidelización de

Voz 0194 01:58 de los supermercados exacto de las grandes tiendas

Voz 0335 02:01 Europa no sé si las cadenas que te ofrecen descuentos con compras bueno pues lo mismo pero para los mercados de Barcelona los mercados municipales y los comercios de barreras pequeñas tiendas de barrio

Voz 0194 02:10 espero que Madrid se lo Coppi

Voz 0335 02:12 sólo Madrid te das tu padre porque compra claro pero una sola tarjeta para todos esos mercados para todos los comercios

Voz 0194 02:19 ha de servir para aunque no sea el de tu barrio vayas a otro

Voz 0335 02:22 exacto a mercado municipal te aplican ese descuento sigue acumulando puntos exalta no sólo eso sino que lo hiciéramos eso te da ventajas para irá gimnasio So instituciones culturales que de alguna manera estén dependan de el Ayuntamiento no me parece la verdad una una buena iniciativa que ojalá adopte Madrid pero que también serviría pues sí yo que sé grupos de consumo tipo La colmena que dice que si formidable todo eso sirve para apoyar el comercio de proximidad amén

Voz 0194 02:53 comercio de proximidad sobre todos los mercados las de citas

Voz 0335 02:56 es un propósito porque este la verdad es cuestión de voluntad éste se puede hacer un poquitín más complicado pues un poco más complicado pero muy disfrutaron muy de capricho que es comer en Portugal yo creo que es un propósito que deberíamos plantearnos todo sí porque es un país que tenemos al lado literalmente que está lleno de virtudes gastronómicas y que sin embargo para muchos española sigue siendo un gran desconocido este tema requiere algunas explicaciones más eso sí vale has estado en Portugal si estaban Portugal si ese de lo que estoy hablando venga pues vamos a buscar

Voz 0194 03:27 esas explicaciones Nos vamos a Portugal con uno de sus

Voz 0335 03:30 a Doris

Voz 0194 03:52 donde dice Salvador Sobral tunda de momento no te vas Carlos qué nos puedes contar de la cocina portuguesa de esa experiencia veraniega que extendidos

Voz 0335 03:59 bueno no es el primer año que voy a Portugal yo me estoy aficionado yo creo que la gente que lo descubre suele volver lo cierto es que vista con ojos españoles La tiene portuguesas muy divertida porque reconoce la misma despensa que tenemos nosotros tres interpretada de otra manera somos todo esto me resulta familiar pero lo hacen diferente no eso ya de entrada pues es muy chulo hay que probar por supuesto el bacalao habrás que es quizás sudando más icónico aunque en Portugal dicen que tienen una receta de bacalao para cada día del año que su producto nuestro producto estrella su producto fetiche luego otro de los grandes iconos es la nata el el pastel de Belén pero más allá de los platos de las recetas en concreto yo creo que es un país en el que hay que descubrir el producto y en el que hay que disfrutar de la amabilidad de los portugueses eso es muy importante no sabemos si queréis os recomiendo restaurantes venga eso sí antes

Voz 0194 04:47 de antes de cerrar por no faltar a nuestras costumbres tú presentas al invitado Henriques a Pessoa

Voz 0335 04:52 sí es el chef del restaurante Alma un restaurante de Lisboa que tiene una estrella Michelin que bueno también tiene otros otras cinco restaurantes más aparatitos en en Oporto Lisboa restantes de platos creativos también alguno de hamburguesas o de tapas es el es la la tapa portuguesa dijéramos el abuelo de Enrique esa pesó era catalán Él ha trabajado con Santi Santamaría y con los hermanos Roca su ex novia es del Barcelona así que bueno conocen muy bien la la cocina española sobre todo de la catalana y además lleva unos años presentando su trabajo en congresos como Madrid Fusión como el Fórum Gastronómico de Coruña el gastrónomo de Valencia así que estamos nosotros también empezando a conocer su su trabajo y nos está escuchando saludo

Voz 0194 05:37 Enrique muy buenas noches

Voz 3 05:39 a rachas Enrique dime una cosa que Montero

Voz 0194 05:43 ella Mike estés aquí con nosotros a través de Skype pero se te escucha perfectamente Dimona cosa si tuvieras que definir la cocina portuguesa como la definirías que dirías

Voz 3 05:52 la chica A Coruña muy muy producto pero muy sencilla en una Costinha todos todavía muy enraizada la cocina tradicional

Voz 0194 06:01 pasa como pasa en España que la cocina portuguesa no es una sola cocina que que hay más de una dependiendo entiendo de la zona sí sí sí yo creo que sí

Voz 3 06:10 como España era el creo hace e Italia la cocinera varía mucho de norte centro sur a pesar de que Portugal es un país muy pequeño pero todavía la cocina es muy distinta en el norte y el centro

Voz 0194 06:23 Sul muy muy muy distinta hay un elemento común en todas las cocinas que es el bacalao o hay alguna zona de Portugal donde no se consuma bacalao

Voz 3 06:32 no no hay ninguna zona de Portugal que no sé

Voz 0194 06:35 eso es imposible pero SAG de diferente manera sí sí

Voz 3 06:39 es como como Carlos que la cocina ya la lo que hay trescientos sesenta y cinco días para hacerlo acá ya oí para cada día una receta diferente no cese a tantas pero es verdad que cae muchas formas de Harvard y que claro hay dos o tres platos icónicos como al bacalao abrazo callaba como esa son recetas que que que las ves en casi todos los restaurantes pero sí es verdad que que hay muchas receptores de norte a sur de de bacalao

Voz 0194 07:10 tú que tienes una estrella Michelin que entiendo que es una cocina elaborada es así no Carlos es original y creativa el bacalao está ante estos ingredientes en tu carta iba calado

Voz 3 07:20 sí sí tengo tres es platos con bacalao tengo un plato que en unas cocochas de bacalao y hacemos con unas una una salsa verde cilantro lo hago tengo vestido de bacalao habrás les llamamos Calzada de bacalao porque tenemos esa presentación muy creativa hay visualmente es como la a la calle portuguesa carpaccio de bacalao con con acetona negra y luego tengo un bacalao con con con con caldo desfilan por tanto sigue

Voz 0194 07:58 entiendo que a ti te gusta no tantos

Voz 3 08:00 al frente no hay ningún portugués bacalao

Voz 0194 08:04 porque sino pobre el dirija que exiliarse exiliarse del país importancia Enrique tiene el hecho de que este año por primera vez se celebre allí en Portugal la presentación de la Guía Michelin de España en Portugal

Voz 3 08:14 sí sí es un para nosotros es una gran de es el primer año y creo que como está ya hablando creo que tardó muchos años lo que ha celebrado en Portugal pero creo que es el momento es el mejor momento porque entramos gastronómicos y hablando de estrellas Michelin yo creo que Portugal está pasando momento muy grande una gran revolución en la cocina portuguesa moderna hay un movimiento de hechos que está haciendo un trabajo muy bonito creo que lo que pasó en España hace veinte años está pasando ahora en Portugal demos de de están tres astronómicos de la nueva alta cocina portuguesa allí creo que este año es daño muy bueno para para cerrarlo aquí y cómo los reciben este este un esta revolución que te dices como las reciben los portugueses los portuguesas con orgullo claro que claro que en este momento sentimos que que es un momento muy positivo pero también sentimos claro que el terrorismo no estoy últimos años el en Portugal y concretamente en la ciudad portó en Porto y Lisboa me ha dado mucho en en en en que nuestros negocios van funcional Mudial claro a este tipo de cocina es una cocina que es para ocasión especiales claro tener tener tener gente en tu ciudad gente que quiere conocer la cocina portuguesa moderna ahí crearon una experiencia más gastronómica por eso es importante también haber está este tipo de gastar antes lo cierto es que

Voz 0335 09:49 en España hay Portugal tienen trayectorias paralelas desde hace siglos la crisis económica de la última década también la hemos vivido en paralelo aunque el máximo gestionando lo mejor que España también te digo pero es lo que se refiere a gastronomía también han aparecido en paralelo ese esos negocios de esos restaurantes un poquito más asequibles no más baratos que una estrella Michelin es algo compartido España Portugal

Voz 0194 10:14 dime una cosa Enrique que que sabes que no sabes pues Castelo ha contado que nosotros colabora con nosotros en esta sección Martín Berasategui que esta semana no ha podido estar pero que el viernes que viene ya se incorpora que significa para Portugal que Martín Berasategui abre restaurante allí

Voz 3 10:32 para nosotros es un honor tener un monstruo como Martín abre hemos gastado el deporte sólo de que Portugal en este momento destino cada vez más gastronómico para Martín venir a Lisboa es porque para Martín es interesante tener gastar ante a Lisboa allí para nosotros chefs locales pues bueno tener un Martín Berasategui que son chef con ocho salas Michel en en España minera es es un es un honor no podemos dice otra cosa es como tener un sabes como tenemos ahora Madonna quiere comprar una casa en Lisboa o tenemos Louboutin con una casa en Lisboa pues ahora tenemos Martín Berasategui en un restaurante es muy muy positivo luego le digo con quién les comparado que están encantados Enrique muchísimas gracias y muchísima suerte gracias a hombres

Voz 0335 11:30 venga Carlos y el timo propósito más el tercero del tercero si este en realidad tienen poco que ver con con el primero porque va de reducir el consumo

Voz 0194 11:39 plástico si yo estoy en plena campaña de eso de en plena campaña

Voz 0335 11:43 vale pues entonces vamos con con toda la fuerza la verdad es que es algo que tiene mucho que ver con la sostenibilidad y con el respeto al medio ambiente algo que también se puede hacer desde la cocina de hecho hay una gran campaña internacional ha aglutinado bajo el lema break free Plastic en la que hay cientos de organizaciones de todo el mundo incluida Greenpeace

Voz 0194 12:04 vamos a saludar a Alba García que es la responsable de la campaña de plásticos de Greenpeace Salva muy buenas noches

Voz 0268 12:09 hola buenas noches Alba porque hay que evitar el

Voz 0194 12:11 consumo de plásticos de un solo uso repita muslo porque haberse a la gente le mete en la cabeza porque hay que decir que no a los envases de plástico de un solo uso

Voz 0268 12:19 bueno pues la problemática usan este tipo de envase que realmente lo usamos blanca muy poco minuto y luego tardan cientos de años en degradarse recordemos que consumo que que hacemos de estos productos es brutal es muy grande y luego no todos pueden ver reciclarse mucho acaban en en en el medio ambiente in hasta doce millones de toneladas todos los años llegan al más que en el mar causa muchísimos problemas la fauna marina puede ingerir los pueden quedarse con ellos y sabemos que causa grande mortalidad y también estos plásticos que la fauna ingiere luego también pueden llegar hasta nuestros plato

Voz 0194 12:51 el ciudadano al base puede concienciar pero claro tú vas a una gran superficie por ejemplo si va son mercados fácil porque yo aunque le decía Carlos que estoy concienciada yo cuando voy al mercado y me van a poner algo en una caja siempre digo no no me lo pongan una caja no no me de la bolsa de plástico pero si vas a una gran superficie por muy concienciado que estés a veces tienes que coger la caja

Voz 0335 13:12 que no te miran mal claro cómo se lucha contra esto

Voz 0268 13:15 efectivamente la campaña que nosotros llevamos a cabo ahora mismo se centra mucho en la grandes empresas y en los supermercados sobre todo porque al fin y al cabo son ellos los que nos proporcionan acopla aquí hay un el uso así que me da que estamos intentando que ellos cambien ese modelo trepar tienen cada vez más consagran el por ahora que podemos hacer bueno pues sé que es difícil que la gran superficie encontremos un objeto de productos de consumo a granel pero sí que puedan intentar en la mayor medida llevan nuestra propia bolsa intentar a lo mejor pues llevando por lo posible a granel tienen que es muy difícil entonces también hay otro tipo de establecimientos igual sí que proporciona esto alimento a granel como por ejemplo pues la frutería los sitio

Voz 0194 13:59 los mercados en los mercados sobre todo claro

Voz 0268 14:02 efectivamente pero esperamos que con el tiempo los supermercados y otra grandes superficies vayan cambiar ese modelo que vayan proporcionando cada vez menos plástico John sólo uso además ahora mismo está debatiéndose la propuesta de directiva en Europa para los plásticos de un solo uso que ya quieren incorporar predicciones en algunos objetos como la pajita de plástico a los cubierto lo vas entonces esperamos que el año que viene ya empieza a haber medida efectiva porque son muy necesaria dado el urgente problema que tenemos que soluciona

Voz 0335 14:32 hace unos meses se hizo viral una foto de un supermercado del Reino Unido en el que vendían plátano sin la piel y envasado en plástico sea la habían quitado el envase natural de plátano para ponerle plástico

Voz 0194 14:43 ya es que la gente además es muy cómoda es verdad que tienes que hacer un esfuerzo no no te manchan las cosas cuando las llevas en cajitas has de estas pero creo que hay un esfuerzo particular de cada uno de ellos estar pendientes cuando te van a poner a la merluza que has comprado bien puesta en una cajita que es verdad que luego tú las mentes directamente en la nevera ya está no pues tenemos que hacer el esfuerzo de decir que por favor no nos la meten en en la cajita decía Salva hablabas de las pajita de las cucharilla es de plástico de los cubiertos de plástico se consumen muchos en España

Voz 0268 15:10 realmente los datos que se consumen de todos los GP de plástico de un solo uso no son conocidos pero en lo últimos días y que hemos publicado datos de consumo de pajita idealmente son bastante alarmantes sabemos que cada día en España se consumen trece millones de paginas de plástico lo cual en muchísimo por persona y año son ciento diez entonces realmente este problema así que podemos frenando dejándole consumidos de plástico de un solo uso y apostando por medida ojos cosa reutilizable es decir podamos seguir utilizando pajita pero en vez de de plástico porque no son reutilizables como el acero de vidrio

Voz 0194 15:45 templo en algunos lugares que antes daban cubiertos de plástico ahora de esta especie de madera que son quienes biodegradable exacta iba a ser utilizable ovillo de agradable y una última cosa también para que la gente se conciencie cómo afecta esto a los animales cuál es la imagen de un animal que vive entre los plásticos

Voz 0268 16:05 a ver tengamos en cuenta que la frascos tardan entre la decena Hay cientos dañan degradarse no tiene de plástico por ejemplo es un quinientos años entonces cuando esto objeto llegan al mar no se degrada no sino que acaban fragmentado en pequeños trozos eso tratan muy fácil para los animales marinos confundirlo con comida entonces Biden en un ambiente en el que algunas cosas han comida y otras cosas son sustancias tóxicas es decir los práctico llevan muchísimo la sustancia química adherida a su superficie que cuando son ingerido pueden causaba de otro lema lo primero físico porque a digerir estos plástico pues como como objetos que no podemos deshacernos de yo estoy no no no aportan ninguna nutrición pero sí que nos llena el estómago y pensamos que no tenemos beso entonces no llegaban alimentar más pueden morir incluso pues inclemente por inanición o por fatalidades por falta de alimento la otra cosa que también sucede es que eso químicos que llevan los plástico adherido pueden acumularse en su tejido de es mucho problema alguno causan problemas hormonales de reproducción etc tiene perdemos que estos propio químico hay plásticos que Cannes ingería Endo lo ves otro animales marinos también nos pueden llevar dos M y ante las cosas que que compramos o que o que construimos del mar

Voz 0194 17:21 venga pues hagamos todos un esfuerzo dejemos de utilizar el plástico digamos que no quedándonos lo ofrezcan y no lo cojamos cuando en la estantería tenemos la opción de cogerlo con plástico o sin plástico Alba

Voz 0335 17:32 muchísimas gracias a vosotros venga hasta luego Carlos la semana que viene más con Martín a ver si ha con Martín muy bien buenas noches sí

