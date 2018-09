El Larguero (07/09/2018): La previa de la Selección y hablamos con Vicente Iborra

Voz 0699 00:00 buenas noches nosotros estamos dispuestos a pasar dos horas de radio deportiva con vosotros así que si os apetece irnos Day permiso nos ponemos a ello todos los que sujeta más Larguero de viernes que somos un buen puñado que en oye mucho a mí pero esto es trabajo de un buen montón de gente enviado diciendo que estamos en una noche de grandes nombres para abrir boca Sergio Ramos Juan Carlos Navarro Nairo Quintana son protagonistas además mañana debuta Luis Enrique dirigiendo a España en la Copa de las Naciones esta nueva pero que cree que os diga esta jugando Rafa Nadal a esta hora y esos son siempre palabras mayores en Nueva York en la pista central de Flushing Meadows Nadal está intentando llegar a la final del último Grand Slam de la temporada sus rivales el argentino Juan Martín del Potro lleva hasta allí que esta Miguel Ángel Zubiarrain con ganas de contaros aunque creo que lo primero que vamos a contar no va a hacer gracia nadie hola Zubi buenas noches

Voz 2 01:40 noches como Marjah que yo pues no ha sido mala suerte quizás un poquito de los momentos ecos mira llevado el primer set por siete seis siete palado yo creo que cualquiera lo podía haber llevado pero bueno al es en los momentos críticos y eso toma ventaja esto no es cómo empieza sino como acaba ya lo vimos el otro día por lo tanto con el seguir esperando que mejore poco a poco se gente va a ser el partido

Voz 0699 02:12 primer set largo por encima de una hora en el Thai break una cosa Zubia ha tenido que llamar Nadal al médico en el séptimo juego del primer set no

Voz 2 02:19 sí se ha puesto otra vez el vendaje en la rodilla pero dos juegos más tal vez de la quitaba el mismo porque él estaba molestando más que eliminando ya lo hizo también el otro día así que no debe ser muy grave la lesión cuando él mismo se quitar ventaja porque siente más molestias al como le entidad que por cómo le saca de sino de alguna manera

Voz 0699 02:38 bueno como dice Zubia esto no es cómo empieza sino cómo termina ha empezado ganando Del Potro siete seis el primer set pero no vamos a confiar en que esto dure cuatro en los próximos tres los gane Rafa te vamos llamando vale Zubi venga que vamos a visitar Nueva York más que Trump el Twitter y las redes sociales es decir que el tenis y esperemos que la victoria de Nadal van a ser el centro de este programa este que acabamos de empezar muy viajero porque el otro lugar del que llevamos el día bastante pendientes de Inglaterra que como os decía allí debuta mañana la España de Luis Enrique que con la incógnita si queréis el morrillo de su primer once titular y la primera duda la que le ponían Javier Herráez al técnico asturiano sobre la mesa en la rueda de prensa

Voz 3 03:20 te preguntarle por la portería quieres saber

Voz 4 03:22 si usted lo tenía claro ya desde que fue nombrado sexo

Voz 3 03:25 a quién va a ser su portero o ha tenido dudas

Voz 4 03:28 no sé lo que va a suceder en el futuro pero así

Voz 1336 03:30 posición

Voz 0699 03:33 duda esos estar contundente yo diría que eso significa que juega De Gea pero estoy en primero de Luis Enrique como seleccionador prefiero que luego lo cuenten los que ya con una semana hípico están en segundo estudian un Curso Superior de Sergio Ramos el capitán del Real Madrid de la selección que hoy ha tenido una salida curiosa la pregunta hoy Diego Torres el compañero

Voz 5 03:54 lo de El País que ayer la tuvo con Isco que ha pasado esto

Voz 0699 04:00 hola Sergio Diego Torres del país

Voz 6 04:04 habéis tenido cinco días para entrenar como como habéis vivido esta esta semana de preparación Express bueno yo sí te a contestar

Voz 7 04:15 hombre es cierto que como ha dicho

Voz 0699 04:19 pregunta pues preguntarnos Fender que tenemos una piel muy fina futbolistas que la tienen finísima hay funcionan a base de conceder entrevistas y respuestas a los que les hacen más la pelota por fortuna no les pasa a todos pero me gustaría que esos futbolistas en las vieron con la prensa de Estados Unidos son Inglaterra que al lado de George somos nosotros Clarisas de Monasterio pero bueno no me pongo en lenguaje de Iglesias que esos De otro lado lo que es de este es contaros el lío que no cesa con lo demandar la Liga Estados Unidos de Tebas hoy le ha respondido Luis Rubiales el presidente de la Federación Española de Fútbol yo voy a dar un

Voz 5 04:54 de lo que ha dicho Rubiales es un

Voz 0699 04:57 a falta de respeto es desleal

Voz 5 04:59 es incomprensible y hay más

Voz 0699 05:02 como la entrevista ha sido en el Gardian Ullate un motivo más para pasar por Inglaterra encima la entrevista la y lo que es compañero aquí en la SER también así que nada mejor que llamarle Il que el nos cuenta ellos cuenta lo que os cuento ya es que a falta de fútbol de primera idea segunda también os digo que yo tenía pensado darle más bola al fútbol de Segunda pero Málaga Zaragoza Tenerife no nos han dado mucha facilidad para hacerlo lo digo porque en los tres equipos hemos pedido una entrega

Voz 5 05:27 esta los tres nos la han negado que

Voz 0699 05:31 Goyo que hubiera estado genial que ellos ocuparan el puesto de el fútbol de Primera ya era nuestra intención pero diremos aquello de no ha podido ser digo es así en plan flojito por no aburridos mucho en lo difícil que ponen la vida dar bola a los equipos pero bueno lo vamos a intentar igual de hecho hoy se han jugado ya al Unión Deportiva Las Palmas cuatro Nastic cero con un estelar Rubén Castro que ha marcado un par de goles y acaba de tener en un ratillo el Mallorca uno Cádiz cero y luego voy a llevar con los dos equipos ganadores que son de ciudades con historia en Primera pero vamos que no es el fin de semana que más cosas van a pasar en el fútbol de nuestro país porque no hay Liga en primer

Voz 5 06:05 tenemos amistoso en la selección en fin

Voz 0699 06:08 que no son horas en donde das una patada ahí aparecen tres noticias pero algo vamos a rascar y lo que no rascó hemos lo vamos a compensar muy grande porque hoy tenemos previsto homenajear a Juan Carlos Navarro que a poco bien que lo hagamos lo vamos a hacer seguro mejor de lo que ha hecho el Barça el día que Navarro ha anunciado así su retirada

Voz 1173 06:26 no sé que me va a continuar otro año más eh hace todo que llegó el momento ella a partir de ahora todo parte del club pero desarrollando otra labor como ya ha explicado al presidente por hemos tengo ganas de sumar poner mis conocimientos y experiencia de estos veinticinco años para ayudar al club de otra manera especialmente especialmente ayudando a la gente joven en la transición de

Voz 0699 06:50 esta es la parte bonita del discurso porque luego la bomba ha soltado otra en su despedida otra bomba me hubiera gustado seguir un año más eh ha dicho Navarro y ha añadido estado un poco molesto al principio en cuando desde la decisión todo para mostrar su malestar Juan Carlos Navarro no ha dicho pero lo digo yo que le hubiera gustado despedirse en la cancha Illa puestos nosotros le vamos a despedir de la mejor manera que se nos ha ocurrido un poquito mezclando mi amigo Si Rivas pero eso será un poquito más tarde en un larguero que vamos a dividir un poco hoy entre fútbol y lo que no es fútbol que es por cierto mucho ciclismo también porque hoy se ha disputado en la vuelta al primero de los tres tapones con final en alto en la parte que se corre por carreteras de Asturias hoy final en la campeona un puerto seco qué ha hecho famoso un chaval de veintitrés años navarro de nombre Oscar de apellido Rodríguez que ha ganado como un jabato en una rampas de casi el veinte por ciento

Voz 0301 07:39 tampoco ha sido un ataque ataque pues he ido a mi ritmo sigue cuando les ser rebasado he puesto un puntito más pero luego hoy ha ido otra vez a mi ritmo y he conseguido aguantarlo hasta arriba mira para atrás Si veía que llegaba hay la verdad que increíble una agonía terrible no no pensaba tampoco hacen respirar bien no vino Morin

Voz 0699 07:57 afortunadamente no muerto y seguro que se ha pegado un buen respiro el hombre cuando sea consciente de lo que consigue con su victoria porque Óscar pertenece a un equipo que venía de invitado ganar en una etapa en alto hará que el próximo año no sólo les inviten estarán porque se lo han ganado hoy ha ganado él Inés lo ha hecho una buena etapa sacando segunditos aunque Jesús Herrada sigue líder a la espera de otro final en alto mañana en Prazeres de Nava Ike más pues además de ciclismo hoy de baloncesto os tengo que pasar por San Marino por donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de Motociclismo marcado por el nuevo capítulo de lo mal que se lleva Valentino con Márquez hoy de momento no no sabemos si la dado la mano le ha dado por algo distinto tenemos que al finalizar un pelín tecnológicos a ver cómo os cuento sencillo y para todos los públicos lo de los y sports que son competiciones de videojuegos y mañana Yunnan en Madrid que se disputan el pabellón de Vistalegre que tiene capacidad para quince mil espectadores dicen que se va a llenar para ver jugar al dijo of Legends que es un poco como la Champions League de los videojuegos de batallas que practican millones de personas así que un té Un bueno como este me parecía interesante acercarnos a él muy en mi plan que es el Plan de no tener mucha idea a ver como me sale que no soy un leña al precisa y ese es el plan E os confieso que tengo un ojo en el control de sonido con los compañeros y otro en Rafa Nadal y su partido de semifinales de la Open de Estados Unidos contra la Del Potro que están cero cero en el segundo set después de que el primero lo ya ganado Del Potro siete seis y os aseguro que me voy a pasar así el programa Larguero al que le hemos quitado un ratito y que oponen Inglaterra con el debut de Luis Enrique y además con un protagonista no tardaron llevaron al Congreso estáis en el Larguero y espero contar con otros un buen rato así que voy a ver cómo consigo que ese rato mojito de sueño o de otras cosas

Voz 5 09:40 o merezca la pena vamos allá

Voz 8 09:42 más vital no más dado que dando ahora con compras Coppola lo vives por ciento setenta y ocho euros al mes sin entrada con seguro mantenimiento y todo incluido en tu cuota y cada tres años lo cambias y conduces lo último oferta fue el espacio me renting consulta condiciones en punto es

Voz 0699 10:16 y no digo nada sobre Rafa Nadal es que no hay menos de bueno así que de momento no tengo nada el primer set lo ha perdido ha perdido el primer juego del segundo íbamos a la selección que mañana debuta Luis Enrique en la Copa de las Naciones Inglaterra España recordamos que estamos en el grupo con Croacia en grupos de tres que hay en la élite bueno más allá de lo medio amistoso oficial de el partido el encuentro vale para ir calibrando Luis Enrique lo que ha cambiado y quiere cambiar en la selección de Inglaterra en Londres Javier Herráez muy buenas noches hola qué tal Pacojó muy buenas noches antes de las declaraciones estás enterado de algo de como puede ser la España de Luis Enrique hoy mejor esperar a mañana hay ver

Voz 3 10:52 están en segundo de Luis Enrique llaman en primer pues no va a tener mucha misterio e un equipo que va querer la la posesión que va a ser muy vertical y agresivo dentro de los límites deportivos evidentemente de un equipo que va a morder lo va a intentar al menos esa es la idea que tiene Luis Enrique tengo alguna duda a quién va acompañada Sergio Ramos el portero Baser David De Gea además hoy el tono en el que lo ha comentado el técnico gijonés pues deja a las claras que que David De Gea de momento es su su portero además ha sido taxativo desde hace mucho tiempo sí a quién quiero bueno pues blanco y en botella

Voz 0699 11:27 no sé si fuera quepan habría dicho eso que ha dicho en

Voz 3 11:29 pasar de prensa además ayer probó con con David De Gea por la mañana no por la tarde que tan sólo ensayó jugadas a balón parado e Carvajal y Marcos Alonso van a ser laterales el central va a ser Sergio Ramos junto a él Albiol o Nacho veremos a quién pone finalmente el centro del campo

Voz 0239 11:45 esperamos a Busquets a Sergi Roberto las

Voz 3 11:48 derecha ya Saúl por la izquierda aunque Thiago también tiene alguna opción y arriba Isco Asensio Morata ese debe ser el once de España su primer once en este debut en esta competición de la Copa de las Naciones

Voz 0699 12:00 hoy ha sido día para escuchar a Luis Enrique ha sido día para escuchar a al capitán de la selección sobre todo de los cambios entre la etapa anterior la nueva etapa que ha estado muy encima de la mesa de la rueda de prensa de los dos Javi

Voz 3 12:14 sí ha sido muy floja la hora jarro de prensa mejor significa evidentemente que las cosas van bien que han trabajado

Voz 0699 12:19 lo como decía Luis Enrique como como a él le gustaría

Voz 3 12:21 como ha gustado y como buena demostrado Sergio Ramos bueno acude a Sergio Ramos evidentemente no conoce al al de camas un futbolista que ha sido pues en forma el mejor central del mundo en los últimos años ha levantado tres Champions y evidentemente Sergio Ramos es titular porque sólo gana en el campo bueno pues seis han echado flores los dos no me ha gustado lo último que vamos a escuchar a de Sergio Ramos diciendo que ha sido un enfrentamiento con la busca o parte de la prensa creo que no bueno a Luis Enrique en su presentación al decir que no tenía que llamar a nadie tampoco a Sergio Ramos levantó un poco hay una espita que bueno pues quizás ellos mismos han han han cerrado no va así que si te parece escuchamos primero lo que ha dicho el técnico de la sección española Luis Enrique que ha hablado un poco de todo hemos preguntado por el portero también cómo no por las normas de Luis Enrique así son

Voz 1336 13:09 depende del grupo oye algunos grupos con los que ha negociado más hay con los que como otros grupos que menos no tengo un método cerrado oí e impermeable que sólo llevó adelante sea quien sea el equipo no en función de lo que veo de lo que yo creo que necesita el equipo para desarrollar las normas de conducta y de convivencia anormales que siempre he visto y que siempre he tenido cualquier equipo de los que haya estado en este sentido sólo puedo decir que el comportamiento los jugadores ha sido intachable y que incluso algunas normas como esta de los móviles que que pueda sorprende tanto al revés casi unos jugadores lo han aceptado antes que yo que yo era quizás un poco más reticente pero al final hablando y comunicándose es todo mucho más

Voz 0699 13:53 mira que me extraña es decir mira que que me extraña que han sido no jugadores los que casi hayan puesto en la norma de de los móviles pero bueno que la siéndolo con las mismas a a Sergio Ramos lo de las normas y lo de los cambios no Javier

Voz 3 14:05 sí sí lo hemos ido con esa historia que bueno el dice que va que va bien no que que haya una disciplina yo estas cosas siempre chocan un poco porque significa que antes no había normas que era una selva yo esto no lo entiendo a veces no pero bueno hay que tomarlo como es yo imagino que también había disciplina antes porque sino la vía algo estaba fallando la selección española de fútbol lleva todo va perfecto como la seda de lo que al final lo que vales los resultados y que el equipo gane eso es lo que yo creo sinceramente íbamos a escuchar a Sergio Ramos hablando precisamente de Luis Enrique

Voz 9 14:35 yo quiero ser muy directo has tenido la sensación este verano de que habían fichado a Luis Enrique para limpiarse a Sergio Ramos no es verdad

Voz 0239 14:41 no

Voz 6 14:42 eh ningún momento no lo había pensado pero no sé si a a veces ávidos

Voz 1896 14:48 cierta parte de la prensa que no se intentado enfrentar por lo que he dicho anteriormente porque somos dos personas muy clara que siempre hemos ido de frente de que hay que tener mucho carácter pero todo lo contrario al final nos une la selección Luis Enrique para mí también es un reto porque después de todo lo que se habla Mi antes de jugar algo o alguien me gusta conocerlo en persona a día de hoy sólo te puedo decir halagos de él como entrenador

Voz 0699 15:10 dos personas muy claras sí que tenemos mucho carácter mira como Antonio Romero y Marcos López hola Romero muy buenas noches qué tal muy buenas a todos hola Marcos

Voz 4 15:18 qué tal buenas noches a todos voy a empezar por él

Voz 0699 15:21 tibio que en la portería Romero yo creo que no hay duda de que De Gea va a ser el portero

Voz 0239 15:26 bueno yo escuchando a Luis Enrique sin información tengo poca duda lo que a mí me surge la duda del rendimiento deportivo de los dos porteros en el arranque de la temporada bueno metro a los tres que pavos el meritorio que viene como tercer portero a aprender y le quito de la terna de lo que puede ser el portero titular indiscutible de la selección española pero sí tengo dudas Pacojó pero son personales no del seleccionador

Voz 3 15:48 sí de que portera empezaba mejor la temporada

Voz 0239 15:51 yo sí ver los partidos de la Premier como Kepa se ha puesto de portero titular prácticamente desde el primer minuto sin notar la presión en el Chelsea y que David De Gea no termina de levantar el vuelo pues a lo mejor momento para dudar pero es evidente que Luis Enrique lo tiene claro induciendo supo de su palabras que de David De Gea sigue siendo su portero otra cosa que David De Gea se haya merecido ser tan indiscutible como hoy todos lo hemos oído a Luis Enrique en la rueda de prensa como portero titular de la selección española

Voz 0699 16:20 pues Marcos da una primera decisión muy importante en un museo fundamental

Voz 4 16:23 es fundamental porque es el mensaje que lanza además está absolutamente legitimado como dice Antonio para tomar cualquier decisión a apostar por quepan nadie nadie podría echar en cara a Luis Enrique porque hoy sería el portero sobre que España va a construir su próximo proyecto como selección viniendo de donde viene con el rendimiento que ofreció De Gea en la portería en el en el pasado Mundial estamos ante un escenario nuevo y tú dices que estás en primero de Luis Enrique yo te diría que estoy en parvulario compartido tres años aquí en la en la en la información del Barcelona es un escenario nuevo incluso para él es decir él nunca ha dirigido una selección siempre dirigido a clubs al Celta a Roma al Barça B que fue su inicio y al Barça y por lo tanto está legitimado para tomar la decisión incluso que sería una auténtica sorpresa como Antonio colocara Pau como portero titular de la selección española

Voz 0699 17:11 lo siguiente es el capitán Romero cuanto me importante besa a Sergio Ramos en en la selección de Luis Enrique

Voz 0239 17:17 qué bonito todo no si si hubiera sido feo de puedo decir

Voz 1621 17:22 hago entrenamientos claro hubiera sido ya jorobado

Voz 0239 17:25 cierta tirantez en la primera rueda de prensa en la que se han puesto codo con codo el seleccionador y el capitán

Voz 3 17:30 pues hubiera sido la la noticia no

Voz 0239 17:33 a mí también me chirría en el momento de la presentación de Luis Enrique yo creo que Luis Enrique no lo hizo con la intención lo que pasa es que bueno les sale así pero a mí también me chirría el hecho de que llegue un seleccionador nuevo no tenga en cuenta el tipo más importante de la selección española en los últimos años y al capitán no yo creo que una llamada el capitán no es un síntoma de debilidad sino para mí incluso síntoma de responsabilidad pero dicho esto me parece yo estoy muy de acuerdo con Sergio Ramos que si los resultados van bien porque es el quid de la cuestión si al final en el tapete todo va bien dos te ojo la personalidad que tienen Luis Enrique y Sergio Ramos no tienen por qué estar enfrentados todo el día sino todo lo contrario el problema es cuando empiezan a torcer las cosas que digo yo no lo espero pero seguramente pase sector serán en los resultados y ahí será cuando lo de lo mobile no haga tanta gracia lo de ser tan estricto con la normas seguramente el vestuario pues no lo reciba también pero yo tengo muy claro que mientras los resultados acompañen un tipo como Sergio Ramos y otro como Luis Enrique que son dos hombres de fútbol no van a tener ningún problema

Voz 0699 18:34 cómo lo ves Marcos está marcando el territorio

Voz 4 18:36 si uno mira al otro el otro mira mira mira al jefe el jefe mira el capitán porque en realidad no está solo mirando el capitán está está mirando el retrato de lo que ha sido la selección española diría que es prácticamente Antonio control ahí Javi mucho mejor que yo pero es el último mohicano ya que queda ahí con Busquets bueno de hecho él ya estaba antes busque llega un poquito más tarde a la selección y ahora se están fijando están fijando las fronteras están están delimitando para mí no es casual que hoy justo antes del estreno comparezcan el capitán y el seleccionador ese eso me parece un mensaje interesante que lanza la Federación y que lanza el propio Luis Enrique pero a partir de aquí hay que ver esa convivencia cómo se gestiona is tan

Voz 0239 19:17 por el bien de la selección condenados entender

Voz 4 19:19 ese tanto el capitán como seleccionador es que una cosa

Voz 0239 19:22 ojo de dicho esto me parece muy inteligente todos tenemos derecho a equivocarnos cuando cuando empezamos una nueva aventura a Luis Enrique según el Barcelona aquella rueda de prensa que que seguramente red sino en en en el vestuario de el primer equipo del Barcelona cuando dijo aquí sólo de un líder y soy yo

Voz 0699 19:39 bueno pues yo creo que de eso también aprendió Luis antes

Voz 0239 19:42 que que aunque en la primera comparecencia como seleccionador tampoco le dio demasiada bola Sergio Ramos hoy sí que se ha deshecho en elogios hacia su capitán y me parece un síntoma de debilidad sino un síntoma de inteligencia entre otras cosas porque como dice Marcos aquí hay futbolistas que se han ganado el respeto ya pase lo que pase uno es Busquets el otro seguramente por encima de todos de los que hay ahora es Sergio Ramos

Voz 0699 20:04 en esa rueda de prensa también se ha hablado de Isco y yo creo que Luis Enrique el también le va a dar galones e Romero a Isco

Voz 0239 20:13 bueno no todo lo que ha dicho públicamente de Isco así o que le encanta arriba que le encanta en el centro del campo que es un futbolista de banda que él era un montón de opciones para manejar el partido ha dicho otra cosa en lo que yo no sé si bueno Marco controla más tácticamente como trabajo Luis Enrique en el Barcelona pero no sé si si es verdad lo que dijo es más un deseo que el sistema que va a utilizar en la selección española le viene muy bien a Isco Isco estaba antes rodeado de futbolistas como Iniesta como Silva la responsabilidad en el centro del campo entre los peloteros entre los jugones estaba repartida ya quedan pocos Iniestas pocos Silva en la selección empieza a ser una una especie rara entre comillas e Isco en en en el equipo nacional yo creo que que la disposición de Luis Enrique es que sean muy importante no sé si jugando arriba creo que sí o en el centro del campo que espero que mañana que no pero lo que lo que sí me tengo mucha curiosidad por observar cómo va a acoplar al fútbol vertical directo que en los últimos metros Le gusta Luis Enrique en sus equipos con el Fútbol Club Barcelona cómo se va a acoplar ese tipo de fútbol un jugador como Isco al que le gusta más tener la pelota dar el último pase desde amasar la idea de dominar un poco la situación en el centro del campo esa diferencia entre un jugador tocona como Isco y unos últimos metros verticales que es lo que pretende Luis Enrique es lo que más me apetece ver mañana en el partido frente a Inglaterra

Voz 0699 21:34 a mí lo que menos me apetece verles a Rafa Nadal que el estén dando otro masaje en la la rodilla derecha en el partido está parado en el segundo set tenido que pedir nuevamente eh ayuda al fisio ayudó al médico e ir Rafa Nadal está ahora mismo recibiendo un masaje en la Ser en la rodilla derecha que era el lugar en donde antes en el primer set le habían puesto el veto Page que se ha quitado así que bueno en las cosas no no pintan bien de momento para para Rafa aunque esperemos que pueda seguir y esperemos que pueda remontar a Del Potro que de momento lo ha ganado el primer set y una más ese marco sobre Luis Enrique ya sé que es pronto todavía pero que different ya sí que semejanzas encuentras con este Luis Enrique seleccionador del y que hay que te encontraste como entrenador del club en el Barça

Voz 4 22:14 para mí hay algo en común e cuando llega el Barça es el año después de Tata sea Tata Martino es un año terrible para el Barcelona es un año que le cuesta muchísimo a Messi es un año en el que Neymar acaba llegará al Camp Nou y no y no y no encuentra

Voz 1982 22:27 su hueco luego claro aquí quién es

Voz 4 22:29 caña no tienen el tridente no tiene a Messi Suárez Neymar solo que tuviera uno de ellos ya

Voz 0699 22:34 sería sería un cambio sustancial sin quitar ningún

Voz 4 22:36 mérito a los grandísimos jugadores que lección y creo que aquí ahora la selección llega también en un momento de depresión porque España viene de tres fracasos consecutivos Mundial dos mil catorce Eurocopa de Francia Mundial de Rusia y creo que es el tipo de entrenador que por la energía por el entusiasmo por la pasión que desprende es necesario para agitar el Vestuario no sólo a nivel de de conducta y de y de código interno sino a nivel a nivel futbolístico por eso es tan interesante el rol que tiene que

Voz 0239 23:05 jugar Isco ya no estoy Iniesta ya no está

Voz 4 23:08 Silva Thiago eso mejor distinto hiel él Isco tiene que ser el talento y el alma libre de la selección española y el hombre fundamental y por eso creo que la llenado de elogios consciente Luis Enrique de que lo va a necesitar Ike ahora ya no tiene excusas en el buen sentido la palabra Isco es su momento tiene que tomar el mando a nivel ofensivo de esta selección

Voz 0699 23:29 el debut de un seleccionador siempre es noticia el debut de un seleccionador si es de España es más noticia mañana debuta Luis Enrique y por eso es noticia de por eso la noticia de apertura de de El Larguero gracias Antonio Romero Marcos López eh a una pausa mínima hicieron Javier

Voz 7 23:46 ahora el síndrome posvacacional o inventar Tale de todo esto solo acaba de empezar o Pasteur de síndrome sí subí el Everest podría ser otros que hacen lo de siempre con el nuevo ha dicho en más equipado con llantas de aleación pantalla táctil a color sensor de parking trasero y

Voz 10 24:02 mucho más por trece mil novecientos noventa euros es el momento de aprovechar este momento a los que no pestañear en los penaltis los que dictan gol sin complejos a los que no quieren perderse ni un partido hola futboleros os esperamos en Movistar

Voz 11 24:15 Viola alquiler todo el fútbol toda la única toda la Champions y la Europa League y ahora fútbol cine series y Deportes gratis hasta dos mil diecinueve sin compromiso de permanencia

Voz 12 24:27 sí

Voz 13 24:32 refrigere

Voz 14 24:33 puntuales queremos celebrar las veintiuna etapas de agüita con ofertas imbatibles por eso hasta el diez de septiembre tienes el jamón ibérico cincuenta por ciento raza ibérica Antena de siete kilos y medio aproximadamente por ciento nueve euros la pieza y el chuletón de vacuno a diez euros con cincuenta Carrefour patrocinador principal de la Vuelta

Voz 15 24:52 siente la emoción del mayor espectáculo de motociclismo del veintiuno al veintitrés de septiembre Gran Premio de Aragón de Moto GP creábamos afición

Voz 16 25:00 Motorland Aragón Gobierno de Aragón

Voz 7 25:03 señora caretas sale Jaume Mata Hari o además de mi libertad también quiere quitarme el nombre Mata Hari significa el ojo del amanecer eso sí sí

Voz 17 25:13 SER Historia con Nacho Ares todo lo que existe saber de la historia la madrugada del sábado al domingo él

Voz 7 25:21 SER en la sección a la carta de la app de la Ser puedes elegir el audio que te interese ya sea en Hoy por hoy de Pepa Bueno o La Ventana de tu comunidad

Voz 18 25:30 toda la SER en tu smartphone lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga T nuestra aplicación

Voz 16 25:40 son realistas

Voz 7 25:44 tu arte un día sin que te lo esperes con tus amigos de Facebook oyentes pueden dejar de seguir tu jefe puede hecha

Voz 19 26:00 trabajo Braulio hay que en puertas la vida es incierto estar pendiente de un hilo pero tranquilo algo que nunca te abandonará la Cadena SER no exacto se veía venir

Voz 20 26:14 ya se veía venir desde el principio a ver si aprendemos a hacer giros inesperados en la cuña perdón

Voz 16 26:22 siempre estaremos contigo

Voz 20 26:24 a Andy la Nuño desde que empecé a oír las

Voz 21 26:37 Larguero con Francisco José Delgado

Voz 22 26:42 y no

Voz 0699 26:45 estábamos hablando del partido de selecciones de mañana del debut de Luis Enrique del Inglaterra España que hay que decir Herráez que juega en Wembley Ica supongo que soledad más tirón y más ambienta al partido de mañana no

Voz 3 26:56 sin duda sin duda es un Campazzo lo que pasa es que cada vez que venimos aquí edifica más alrededor abunda llamó a ver el estadio Pace una foto desde fuera de la vista a través de las deseas porque han edificado tanto de que vinimos aquí hace pues si no recuerdo mal estaba entonces Vicente del Bosque íbamos a Costa Rica yo estaba

Voz 0301 27:14 la luz de técnico

Voz 3 27:17 me aterra hace aproximadamente unos ocho años y cada vez que venimos cada año incluso con el Madrid el pasado con el Tottenham que juega aquí hasta que bueno reforme su estadio el equipo del como digo que Joaqui y cada vez edifica más osea que bueno por dentro es una maravilla pero por fuera se quedó esa quita un poquito la la mística que tenía este este estadio déjame que te diga que al margen de lo que ocurre aquí hombre pues sigue siendo noticia que Jordi Alba el futbolista del Barça y que fue para mí el mejor lateral izquierdo de la pasada campaña un hombre muy importante en el Vestuario capitán pues el hecho de que no está aquí es noticia esta compañera Silvia Barba de división española ha hablado hoy con él una entrevista en la que bueno Jordi Alba pues va a pelear Pacojó por volver a a la selección un lugar donde él está muy cómodo y es algo que no tiene explicación porque bueno el propio Luis Enrique cuando un futbolista no está dentro de los convocados no habla del caso de de Jordi Alba pues es algo extraño no muy decía eso ahora que quería el recuperar su plaza estar aquí al menos en la convocatoria luego jugar puede jugar Marcos Alonso que es bueno puede jugaré lo puede jugar Gayá que se merece estar en la convocatoria pero si me choca menos la ausencia de este de este futbolista

Voz 0699 28:27 de momento en el presente no está en el futuro ya verán el futuro e más próximos contar mañana el partido de la selección en karts hasta mañana Javi

Voz 1621 28:36 hasta mañana Pacojo bueno ver tampoco vamos a hacer

Voz 0699 28:39 así el partido de mañana de la Copa de las Naciones vamos a pagar un vistas un poquito más amplio con una español en la Premier hay un montón más de una treintena pero hemos elegido uno que cumple su segundo año en un equipo que ha sido protagonista por ganar una no hace mucho buenos desveló el jeroglífico el equipos el Lester nuestro protagonista Vicente Iborra hora Vicente muy buenas noches

Voz 23 29:00 hola buenas noches como te pillamos dónde estás bien

Voz 24 29:03 pues bueno ahora descansando en en mi tierra con la fama

Voz 23 29:06 sí bueno ahí

Voz 25 29:09 bueno Quini no semana rara verdad parar

Voz 5 29:11 así tan prontito

Voz 24 29:13 sí sí bueno la verdad que es un poco raro pero las últimas temporada ya ha sido así y bueno estamos con poco ya acostumbrado

Voz 23 29:21 se echa de menos la tierra o no

Voz 24 29:23 pues sí la verdad que sí se echa mucho de que no es la tierra a la familia y los amigos poco bueno

Voz 25 29:30 muy buenas tardes

Voz 24 29:31 que tu vida privada si es la vida

Voz 0699 29:34 el fútbol en en la selección y en la inglesa que cómo estás en Inglaterra te quiero preguntar si ha cambiado mucho la pasión por el equipo nacional después de de lo ocurrido en el Mundial de Rusia allí

Voz 24 29:46 bueno sí que es verdad que esas despertado hizo un poco más pues el tema de la selección después de del gran papel que hicieron Air en el Mundial pues bueno la cuenta que tienen un buen equipo jugadores y mucho potencial bueno quizá tras el el papel del Mundial como hemos dicho antes pues sí que es verdad que yo creo que que tiene muchas expectativas puestas en en esa selección porque porque además cubano es una selección joven con jugadores de de futuro y que y que ya no sólo en el presente sino el futuro yo creo que se pueda hacer un buen papel

Voz 0699 30:23 haznos de analista de Inglaterra que tiembla un poquito Axel Torres que se va a encontrar mañana enfrenta España por lo que tú conoces de la selección inglesa que que bueno jugar contra casi todos

Voz 24 30:33 bueno yo creo que en general para hacer un equipo muy físico no como los cívicos se equipos ingleses no jugadores muy físicos muy fuertes pero luego arriba es verdad que tiene gente muy rápida muy vertical y con mucha calidad luego tienes pues bueno esa referencia arriba como es como es Caine que que bueno que que cualquier bueno que que tiene va para adentro y bueno yo creo que también ha aparte de todo eso es un equipo que que balón las es muy peligrosos vienen de atrás muy fuerte y ID mucha envergadura que pueden hacer daño hay bueno en general creo que es un equipo que tiene muchos recursos

Voz 0699 31:13 dos coma gustos no hay nada escrito cuéntanos el tuyo qué jugador te gusta más de Inglaterra no se bueno que hay tantos que sí Caine casi Sperling que así no podemos ir atrás en la defensa con Walker no se él que tú veas

Voz 24 31:26 bueno yo creo que en general tienen un buenos jugadores muy buenos jugadores no consta pues pues bueno ese puedo hablar más de de que impone esa barbaridad de goles que que ha hecho desde el presente y el futuro que que tiene pero bueno yo me quedo con con uno de los bien

Voz 23 31:43 sí es verdad que sorprendió mucho años

Voz 24 31:45 el año pasado cuando llegue como es Javi vaya que sí

Voz 23 31:49 me compré el rally y bueno

Voz 24 31:51 Paco central muy bueno muy completo con una de la todavía para para hacer mucho en el fútbol y en la selección y que yo creo que es un jugador a tener en cuenta tanto el presidente como como los saques que viene

Voz 0699 32:03 mira que me lo había dejado yo para preguntarte después pero ya ha sacado tú uno de los mejores centrales del del torneo ese salón en Rusia muy muy bien

Voz 24 32:12 sí sí así es no estuvo muy bien está en un momento muy muy grande hay confianza es verdad que es muy fuerte que que tiene mucha salida muy buena salida de balón e ir luego pues por arriba es es es una bestia tanto es como como ofensivamente en acciones a balón parado tiene mucho peligro

Voz 0699 32:31 no de hecho hubo rumores hasta el último día de mercado estuvo relacionado con el hasta el United quiero decir que tiene tiene cartelón

Voz 24 32:38 sí sí así ha sido pues bueno es normal no ya el año pasado hizo una muy buena temporada y bueno ahí ahora empezado e igual no se suele suma se lo que lo que lo que se vio con con su selección en el Mundial pues lo normal no que que equipos de de de gran poder como como en este caso todo ha dicho el Manchester United pues quieren hacerse con él

Voz 0699 33:00 Nos ha sorprendido desde lejos desde la distancia la renuncia de Jamie Vardy a la selección y tú sabes porque lo ha dejado explicaba

Voz 3 33:08 sí

Voz 24 33:09 bueno pues no exactamente no no sé porque no todos los eh pero bueno es una decisión que toma yo creo que hay que ser más más personal que que deportivamente pues bueno hay que hay que aceptarlo y bueno quizá pensar un poco después el hecho de que puede pasar más fresco con nosotros eso Oteiza en estos estos parones de selecciones pueden estar entrenando con nosotros

Voz 0699 33:35 bueno que Jamie Vardy ex compañero de Iborra en el Lester por cierto el martes era juega contra Suiza en en vuestro estadio en el King Power lo te pilla para ir a verlo como como tienes

Voz 24 33:47 pues sí que estoy allí vuelvo vuelvo el lunes a los entrenamientos no sé no sé si podré ir de porque ya tengo a la familia

Voz 23 33:53 también mira igual no es un buen partido

Voz 24 33:56 en nuestro estadio pues si tengo la oportunidad así que

Voz 25 33:59 sí sí que sí que iré pero bueno no lo sé todo

Voz 24 34:02 la verdad es que mola el ambiente de fútbol inglés eh

Voz 0699 34:04 quiero decir vale que ha hablado mucho del ambiente de de Inglaterra en España hay campos y aficiones que da muchísimo colorido pero tú que lo puedes comparar lo del ambiente en la Premier en el fútbol inglés es diferente un jugador lo nota

Voz 24 34:20 ser diferente no porque porque no hay campo que que no esté lleno o sea prácticamente

Voz 1881 34:25 siempre están los estadios llenos es difícil

Voz 24 34:28 seguir entradas incluso comprando las bueno ya es bonito no también es bonito ver cómo cómo antes de los partidos sabes pues se mezclan ambas aficiones si hay un ambiente sano prácticamente no no ocurre nada raro es un ambiente diferente no allí la gente pues tiene otra cultura del fútbol con mucho más respeto y lo viven de de miras de manera diferente y bueno y al margen de de del tema clubes pues bueno con la selección pues pues también no se dedican a apoyar a la selección de su país dice sin nada de de temas extradeportivo sí bueno yo creo que está bien que que al final disfruten sólo de del espectáculo deportivo que es lo más importante

Voz 0699 35:11 ya en el en el que el año ha sido bueno pues una lesión te joroba un poquito la temporada a principio de año pero este año te ha ido incorporando al equipo poquito a poquito quizás un poquito menos de lo que esperaban no

Voz 24 35:24 pues sí bueno el año pasado sí que es verdad que tuve esas dos pequeñas lesiones que en principio no al final bueno al margen de ella puede disputar veintisiete partidos en total Ruano este año tengo tengo la ilusión hora de esa cifra que yo creo tiene que ser importante ahora es verdad que me está tocando esperar un poco más que el equipo está ganando estar bien con bueno a seguir trabajando y ya espera la oportunidad para cuando me toque jugar estar preparado aprovecharla ahí y ojalá que te lo haga bien mi pueda seguir disfrutando de

Voz 23 35:57 de muchos más partido ya que te tengo como se vive en la distancia el derbi Sevilla no hacía muchos kilómetros

Voz 24 36:03 pues bueno eso sigo sido incide pues muchos nervios pues no es verdad que en primera persona cómo se vive mucho más no pero pero sí que es verdad que que bueno cuando uno tiene sentimientos por por un equipo de los dos que como es el caso de verdad que pase mucho tiempo en en Sevilla en tiempo muy bonito pues bueno sabes lo que significa jugar ese Derby dar lo que significa ganarlo perderlo oí bueno pues está tocado me ha tocado la la cara amarga de la moneda pues bueno hay que seguir

Voz 0699 36:36 este año incluso hubo rumores que vinculaban al Sevilla también al Villarreal eso de los rumores y son rumores o hubo algo más que rumores sino pues contar eh

Voz 24 36:47 nada bueno al final Bush es verdad que yo con él se bien siempre tengo relación con la gente del club con los mismos directivos con con compañeros es es un club pues que que bueno sigo teniendo muy cerca hay bueno siempre hay conversaciones pero bueno al margen de lo que sea Sevilla diarrea de que sea lo que más vida Montse más orgulloso es que el Esther no me ha dejado aparte M de consideran jugador importante que que bueno pues es verdad que cuando te valoran de esa manera pues también se agradece

Voz 0699 37:25 vale mira has dicho en más de lo que yo pensaba dejado salir siempre hay conversaciones como un club como como ese Sevilla pero bueno lo que es seguro es que ha sido un verano importante para Ci me dicen por un tal Enzo no

Voz 24 37:38 sí ya que hace quince días hubo un tercer dijo de la verdad que que bueno contento y ahora pudiendo disfrutar de todos ellos

Voz 0699 37:47 da guerritas

Voz 24 37:49 no la verdad es que no que es muy bueno se porta bien come y duerme bien y esperemos que sí

Voz 23 37:54 hace falta decir ha salido a la madre no sé no sé si es verdad es que

Voz 24 38:06 pues no se porta bien y bueno yo estamos

Voz 23 38:09 SAS va a terminar Tamudo

Voz 0699 38:11 los soltado para mañana ese resultado que de estuvo lo voy a dar Joan el carrusel a ver si a ver si acierto

Voz 24 38:18 bueno yo creo que que España de los pero hay que haga un buen papel que sean litigio para para no seleccionador que yo creo que lo importante no que se una una ambiente alrededor de la selección pues de positivismo Sidonie de generar confianza como como los últimos años hemos tenido

Voz 0699 38:37 vale dos a cero me lo apuntado a lo importante cuida de Enzo vale

Voz 23 38:41 pues muchas gracias un abrazo un abrazo Vicente Iborra el análisis de un jugador de la Premier es decir el análisis de este

Voz 0699 38:49 otro de un partido como el de mañana el Inglaterra España que se jugará en Wembley no dejo el fútbol de hecho no voy a dejar la competición que jugamos mañana tengo que hablar de la Copa de las Naciones pero Si lleváis acusando Larguero desde el principio he dicho Si no os cuento cosas de Nadal es que no hay buenas noticias llevo mucho tiempo sin contaros cosas de Nadal así que voy a volver a Nueva York Miguel Ángel Zubiarrain no le va bien a Rafa

Voz 2 39:25 pues no no te va bien volvía al fisio le volvieron a poner el vendaje es grave ya con más intensidad un buen mensaje además en la pierna porque bueno es evidente que ya lo tiene fuerzas para cuando la bola al están pasando por otros lados esa perdiendo cuatro uno con ventaja para Del Potro sacan al al cinco uno así que esto está como partido creo que en fin invitado de acaba tenido enfrentamientos el árbitro Nadal porque parece estar DSK en la él y le he dicho al hombre dejaba un poco de respiro sí bueno vamos a ver parece que él quiere acabar el partido en el que quedarse fuera de la pista si acabar pero lo que está claro es que va a ser muy muy muy difícil que le dé la vuelta porque está tocado tocaba así que quiere pues además y es un grandísimo jugador yo lo veo muy negro muy negro pero bueno es lo que hay no podemos hacer más

Voz 0699 40:22 bueno la verdad es que yo creo que no estamos debatiendo entre que termine o no termine Rafa Nadal tal y como lo vemos en la pista pero es Nadal quiero decir si allí un deportista que es extraterrestre Rafa están chino pero cualquier cosa puede pasar seguimos pendientes de lo que ocurra Nueva York el momento lo que pasa es que ha perdido el primer set siete seis y está perdiendo el segundo cuatro uno con lesión en la rodilla de Rafa Nadal que ha tenido que llamar dos veces al fisio Araya Moyá Bruno Alemany

Voz 1579 40:50 en verano aunque no lo parezca la Navidad está en muchos sitios está en las luces de las verbenas en el helado de turrón en todas las bicicletas que trajeron los Reyes en la que pasean por la playa y cómo no en el sorteo de Navidad ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la ONCE con prólogo hay setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros y más de novecientos diez mil cupones premiados Sorteo de Navidad de la ONCE Lucas ha pues donde puede retomar

Voz 26 41:20 tal vez tan

Voz 8 41:22 no más que decidan ahora como no compras Coppola lo vives por ciento setenta y ocho euros al mes sin entrada con seguro mantenimiento olido incluido en tu cuota y cada tres años lo cambias y conduces lo último oferte fue espacio me renting consulta condiciones tiempo hasta qué punto es

Voz 1173 41:45 tener un partido director

Voz 0699 41:47 pero en Carrusel ha ganado Nadal el segundo juego

Voz 1173 41:50 el segundo dos

Voz 0699 41:53 domina Del Potro tesis buena esto que vamos a hablar de fútbol igualmente de la UEFA Nations League que es la Copa de las Naciones de la UEFA esta que se han inventado en donde formo mañana nosotros y en donde se están disputando partidos más o menos a la par eh por ejemplo hoy ha jugado en abril mira división que dónde está España pero en otros grupos ala Bruno Alemany muy una noches qué tal Pacojó muy buena hayan jugado Italia Polonia ya han empatado a uno no si empate a uno Podemos

Voz 0301 42:16 es decir decepcionante inicio de la era de la selección azzurra

Voz 4 42:22 verdad también que el la materia prima no es la mejor