El gobierno busca reparar injusticias

Voz 1 00:00 que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 00:38 bueno pues este primer fin de semana de septiembre es el día en el que llegan los sustitutos de invierno ya queda menos para que vuelva al titular el verano que viene que es Lourdes Lancho cómo estás buenos días buenos días

Voz 1312 00:48 qué hace sentado en visillos Javier del Pino he comprado armas entendiendo

Voz 0874 00:50 no te gusta has a costa del dinero sí

Voz 1 00:54 has guardado

Voz 3 01:02 esta temporada van a cambiar muchas cosas por ejemplo esta

Voz 4 01:04 en medio los flotando en esa final

Voz 3 01:12 luego hablamos de esto no he guardado luego

Voz 1312 01:15 el pelo va sonar más música española bueno bueno ahora ya Piñero no sea puesta el día de los dos principales temas informativos mano al baño de realidad política que supone lo de la venta de armas a Arabia Saudí ya han visto que las convicciones y la decencia en política se puede convertir en un campo de minas nunca mejor dicho con perdón abrimos las comillas ahora de la ironía también comentaba ahora José Antonio Piñero la sorpresa de ciudadanos rompiendo el acuerdo de gobierno en Andalucía y abriendo así la puerta al adelanto electoral

Voz 0874 01:46 Ello cuesta creerlo volvemos después del verano siguen las obras en Gran Vía vuelve a haber otras elecciones en el calendario en el punto que paradojas de la política no Susana Díaz dicen que puede aprovecharla esa supuesta buena onda que da el Gobierno de Pedro Sánchez como escenario propicio para sus elecciones no era su entorno porque decía que Pedro Sánchez no sirve pero nos sirve

Voz 1312 02:07 sí ha pasado de ser su alfombra quién mejor está rescatando lo que el gobierno de izquierda significa o podría significarse si tuviese más apoyo no así sabes aquella frase famosa no aquello de que ojalá pudiese hacer lo que está haciendo pero pudiendo osea con mayor apoyo parlamentario

Voz 0874 02:23 claro él es decían que no se podía gobernar con ochenta y cuatro diputados

Voz 1312 02:26 bueno quizá no se lo repetía sí pero quizá no se puede todo pero nada impide que hagan anuncios de lo que harían si tuviesen un mayor apoyo que a veces es lo que está pasando porque entre esa coyuntura política y la falta de presupuesto pues no pueden hacer más que que anuncios no pero voy a rescatar una una de las iniciativas la una una iniciativa la anunciaba ayer tras el Consejo de Ministros Carmen Montón ministra de Sanidad Consumo y Bienestar Social

Voz 0385 02:51 vemos cuantificar para que la sociedad tome conciencia de la situación para poder actuar en consecuencia el número de menores que sufren malos tratos vejaciones acosos abusos sexuales o de cualquier otro tipo así como conocer quiénes son los que ejercen esa violencia contra ellos el Gobierno anunció

Voz 1312 03:13 la puesta en marcha ayer el proyecto de ley integral contra la violencia en la infancia que seguramente llevará al Congreso a principios de dos mil diecinueve

Voz 0874 03:21 es una ley muy demandada por las ONGs que trabajan con menores que sufren todo tipo de agresiones en su entorno escolar familiar en redes sociales recientemente James luego nuestro James Roig se ha convertido en la voz de esos niños muy desprotegidos ante esos abusos este verano después de la carta que publicó en El País James el Unión Moncloa con el presidente Sánchez para hablar de ese tema

Voz 1312 03:40 y así de contento está ante este primer paso

Voz 5 03:42 ha dado como Texaco infringe lo más emocionante para mí es que esto que ha pasado va a convertir a España en el principal país en el mundo protección a la infancia en Cannes tres en Iscar

Voz 1312 03:53 antes de cerrar el capítulo de de esta vuelta al cole una vez más el choque entre la realidad y las buenas intenciones porque crees que es posible que se prohiban los móviles en los colegios

Voz 6 04:04 tenemos demasiados adolescentes muy adictos a la tecnología Wi Si el tiempo escolar está libre al menos de esa dicción e es algo que en fin a reflexionar vamos a hablar con expertos porque hemos encontrado opiniones muy encontradas

Voz 0874 04:26 campo de minas como decías tú yo creo que si a los a los Chop cuando tú también tienes una hija adolescente los chavales dietas el móvil a lo mejor pensamos que van a atender lo que diga profesor pero yo creo que la nueva cabezazos contra las paredes podrían estar desorientados

Voz 1312 04:36 no vas a ver qué hacer desde yo creo que se está metiendo en otro berenjenal muy potente hoy antes de cambiar de tema eh nos estamos quedan te das cuenta que nos estamos quedando huérfanos de de referentes de grandes nombres que nos han dado estupendos momentos en en las redacciones de los medios de de este país no

Voz 0874 04:52 hay sin Rajoy antes lo mismo también la la comedia pero sí

Voz 1312 04:55 primero se fue Esperanza Aguirre Rajoy Cristina Cifuentes bueno en fin la despedida horas es de Dolores de Cospedal como ha cambiado la foto en el PP ayer anunciaba que dejaba la secretaria general del PP en Castilla La Mancha

Voz 1 05:07 ha llegado el final de una etapa en el camino para mí y que lo justo ahora es que yo ayude a quién haya de sustituir me siga con vosotros defendiendo nuestras ideas y aquello en lo que creemos pero desde otra posición

Voz 0874 05:25 cómo era aquello de los inmortales sólo puede quedar uno bueno una en este caso de momento no sabemos que está pensando en la otra mujer fuerte de la anterior legislatura Soraya Sáez de Santamaría porque no no se presentó a la reunión del Grupo parlamentario Popular estas

Voz 1312 05:38 si se se está presentando interesante no la segunda temporada de esta serie si habrá que verlo

Voz 9 06:02 sí

Voz 3 06:19 es decir que ha sido

Voz 0874 06:20 semana de anuncios de otra palabra que es el entendimiento se atendieron Pablo Iglesias y Pedro Sánchez para pactar los presupuestos de revertir algunas cosas no

Voz 1312 06:28 sí algunas algunas medidas no oí vamos con otro acuerdo el capítulo de la memoria histórica fue anunciado por Pablo Iglesias tras esa tras esa reunión en un acuerdo de retirar una de las medallas Antonio González Pacheco más conocido como Billy el Niño y más conocido también por ser uno de los peores torturadores del franquismo le quieren retirar la medalla y la consiguiente bonificación por ella en su pensión

Voz 0874 06:50 Billy el Niño tiene ahora setenta y dos años acumula cuatro medallas que suman en total un incremento del cincuenta por ciento de su pensión en la primera condecoraciones del setenta y dos vivía Franco la última se le concedió en marzo del ochenta y dos justo antes de la victoria socialista en octubre de ese año cuando ganó Felipe González en esta última medalla el aumento de pensión que suponía no la empezó a cobrar hasta que las reclamó por vía judicial en dos mil diez lo que ocurre es que la sentencia le dio la razón de percibir aquellos beneficios económicos

Voz 1312 07:18 pues Pablo Iglesias anunció en su comparecencia que se lo iba a retirar pero no dio más detalles de cómo se legalmente porque si hay sentencia judicial Luis este más complicado comamos creo yo cuando cuando pasa algo así cuando no me huele a tribunales me voy a una de mi secciones favoritas de la redacción de la SER

Voz 0874 07:33 a ver

Voz 10 07:34 Javi Álvarez como van a hacer para para quitarle una medalla los beneficios económicos comporta esa medalla cuando se lo ha reconocido una sentencia porque eso

Voz 1312 07:42 en principio no parece fácil

Voz 0689 07:44 Interior no sea querido precipitar en esto yo creo que está estudiando la posibilidad de modificar la ley o modificar un aspecto de la ley que otorga ese acompañamiento de más económico a la medalla no lo tienen fácil desde luego no va a ser corto porque probablemente el la capacidad de recurso de el propio Billy el Niño pueda impedir que sea ejecutada de inmediato porque él tendrá capacidad para hacer que la firmeza de la sentencia valga por encima de lo que dice ahora interior sí desde luego el va a seguir cobrando hasta que no haya una sentencia que diga que no debe seguir cobrando a partir de entonces quizá con una sentencia negativa se podría pedir una devolución de todo aquello que cobró de forma ilegal pero esto su futuro

Voz 1 08:28 el más impredecible aún que vaya a ser inmediato

Voz 0874 08:33 quiénes habrán recibido bien este anuncio son las víctimas de este torturador perfectamente y muchos de ustedes y lo escucharon seguro que lo recuerdan cuando hablamos del tema hace un año aproximadamente en este programa con algunas de las víctimas que todavía sufren hoy día las secuelas de ese encuentro con Billy el Niño que no solamente era un torturador era alguien que humillaba a las personas a las que torturaba ha actuado de una manera absolutamente chulesca era un personaje inolvidable no

Voz 1312 08:59 una de de esas personas nos está escuchando Chato Galante buenos días

Voz 11 09:03 más que hay muy buenos días aunque el proceso sea largo como nos contaba Javier Álvarez creéis que

Voz 1312 09:10 ese está haciendo por fin justicia que no sé qué tal los asentado Éste anunció que asentado esta anunció

Voz 1037 09:17 sin duda un paso adelante no es eficaz que muchos de las cosas por las que durante años hemos estado luchando son negados ese llamativamente pues se ha cometido una injusticia clara con con nosotros no yo creo que la consecuencia de que el relato sobre el franquismo construido la cayó de Electra dura pues hoy es rechazado por la amplia mayoría de la ciudadanía hay hay cosas que hoy no se puede soportar en una democracia en dos mil dieciocho como la existencia de fosas comunes los momentos y los honores a criminales de guerra o en este caso concreto pues la medalla que la remuneración extra a un torturador compulsivo es eso es una cosa de de auténtica Loja esta nos parece importante es es algo

Voz 12 10:25 en lo que llevamos cuarenta años efectivas yo te acuerdo chato buenos días cómo estás buenos días recuerdo aquel diálogo que tuvimos

Voz 0874 10:32 fue muy doloroso con todas las personas que estaban aquí contarlas que seguía teniendo pesadillas y secuelas tanto tiempo después de las torturas de este personaje tan tan sádico yo creo que no somos conscientes en España donde no sitúa que allá torturadores cobrando complementos de méritos por haber torturado a gente como tú

Voz 1037 10:49 no creo que ese es que ese es un aspecto clave a acabe es hacer referencia a las dificultades en el terreno de la justicia para la aplicación de esta

Voz 13 11:03 de esta medida

Voz 1037 11:06 sin ninguna duda porque el problema real y la misma propuesta que hacía Unidos Podemos por Iglesias al al al presidente del Gobierno era el de enmarcar eso en el en el reconocimiento y el amparo y la tutela efectiva del derecho a la justicia de las víctimas el franquismo porque la forma más sencilla de resolver ese problema sería investigar juzgar los crímenes contra la humanidad cometidos por este personaje entonces se acabaría el problema radicalmente igual que se cada la asistencia ya asociaciones que hacen apología del de de la dictadura y el fascismo igual que se acabaría con USA se crearía un marco jurídico muy pocos establecería una de la jurídica en la que dejará claro que sufrimos una dictadura en que se digamos se opuso al desarrollo de las libertades democráticas nosotros un gustara de las reivindicaciones es la anulación de nuestras sentencia

Voz 0874 12:14 el problema es que es una paradoja que tú sigas con esa hoja penal eh

Voz 1037 12:17 claro yo soy soy un delincuente IMI torturador cobra un cincuenta por ciento más y destrozado hace cuarenta años bueno es eso no es admisible ni en ese ni ningún otro país hizo lo hay un remedio ese remedio es el que el que se plantea el Consejo de Naciones Unidas de derechos humanos para todas las situaciones de transición democrática a base de los principios de verdad de justicia ideas reparación en primer lugar desde la justicia porque la justicia es el primer paso para la reparación y el primer paso para una investigación que permita restablecer la la verdad Ése es el el yo creo que si este Gobierno no se replantea su posición sobre el tema de la justicia si el Partido Socialista no se replantea su posición sobre la la necesidad de modificar Amnistía poder enjuiciar los crímenes contra la humanidad cometidos en en España esto se limitara a un gesto porque no hay un Billy el Niño hay mucho Billy el Niño y porque no hay un solo crimen de tortura hay muchísimos crímenes contra la humanidad cometidos en este país cometidos por por por

Voz 12 13:41 por distinto

Voz 0874 13:44 redes Chato Galante reiteró una vez más por estar en este programa un abrazo fuerte

Voz 1037 13:49 muchas gracias

Voz 14 13:52 eh

Voz 16 14:09 crece nos vamos a poner en Twitter el enlace aquella conversación que tuvimos con él y con otras víctimas de hecho recuerdo el testimonio de Lidia Falcón que era demoledor porque

Voz 0874 14:20 al hecho de ser prisionera se sumaba el hecho de ser mujer y lo que hizo este hombre con ella era terrible y así la gente puede recordar de qué estamos hablando

Voz 1312 14:26 enseguida lo colgamos en en nuestra web pero vamos a seguir ahora con los acuerdos que revierten la peor cara de los recortes del Gobierno del PP el Congreso ha aprobado tres decretos ley entre los que está él de recuperar la sanidad pública universal se intenta pues eso revertirá de aquel famoso real decreto de dos mil doce cuando el Gobierno de Rajoy Pego tijeretazo la atención sanitaria dejó fuera de la sanidad pública acerca de ochocientas mil personas según datos de dos mil dieciséis

Voz 0874 14:52 recordemos que sendos decía entonces que era una medida para paliar los dieciséis mil millones de euros en pérdidas que según el Tribunal de Cuentas arrastraba al Sistema Público de Salud de la ministra de Sanidad entonces Ana Mato dijo que esas día esto para evitar de otras cosas pero esos mil millones que el turismo sanitario no estaba costando a las arcas públicas estilismos

Voz 3 15:09 Ana Mato la misma que fue condenada como partícipe a título lucrativo por la trama Gürtel yo no sabía nada una ella no

Voz 1312 15:17 desde hacer turismo sanitario con nuestro dinero a un parque de atracciones quizá sí pero

Voz 0874 15:21 con sí o sí

Voz 1312 15:24 confeti bueno el caso es que no está claro que se haya combatido ese ese turismo de extranjeros de alto nivel adquisitivo que se operan aquí pero sí que se ha producido situaciones inhumanas entre los más desfavorecidos pero lejos de esa imagen de marginalidad no de un sin papeles que que en el senos quiere dar a veces pese el Real Decreto oeste de estaba fuera del sistema a españoles también otros ciudadanos con su situación perfectamente regularizada y que se veían sin ningún tipo de de asistencia es el caso de Grady Wilma que tiene la doble nacionalidad venezolana italiana hay reside en España con todos sus papeles en regla pero no lo atienden a la Seguridad Social ni a ella ni a su marido Grady buenos días

Voz 13 16:02 buenos días Grady cuéntanos

Voz 1312 16:05 cómo te afectó esta medida que dejaba sin atención sanitaria en España

Voz 13 16:09 bueno mi hace de una manera directa porque nosotros utilizamos en el dos mil catorce llevo mi marido

Voz 17 16:19 aquí en el dos mil quince llegué ello

Voz 13 16:22 creíamos nuevo este los papeles en regla para poder tomar el arresto vivencias solicitar nuestra pensión por Venezuela nosotros tenemos nuestra nacionalidad italiana por lo tanto no dieron residencia en Santa Cruz de Tenerife como iban a solicitar la pensión en Venezuela estarás hicimos unos ahorros para subsistir en Santa Cruz el tiempo necesario hasta que hemos llegado a la prevención ahora como hay progre más con Venezuela no hemos llegó la pensión no tenemos seguridad social teníamos seguridad por a través de un seguro por La Caixa yo tuvimos que cancelar nuestra deuda que por lo tanto nos quedamos sin Seguridad Social de ningún tipo ni marido sufre alzhéimer tiene el ochenta y cinco por ciento de discapacidad solamente estamos atendido por médico del mundo y médico del mundo hizo que no lo atendieran en el hospital San Juan de Dios solamente para el Alzheimer yo estuve hospitalizadas por la vesícula me hicieron un tratamiento hospitalizadas pero no me pudieron operar porte sencillamente no tengo seguridad social siendo tengo como va el paganismo

Voz 0874 18:04 así es que si no humilla

Voz 13 18:06 como me siento como estoy preocupada porque no tenemos seguridad social

Voz 0874 18:11 siento una ciudadana exactamente igual que cualquier persona que esté escuchando este programa cada cuánto tiempo visita tu marido breve

Voz 13 18:18 cada seis meses solamente por el Real no es otro tipo de de dolencia que tengan

Voz 1312 18:30 oye Grady estás esperanzada ante la decisión del Gobierno de recuperar la sanidad universal pública

Voz 13 18:35 un estoy maravillada de que sea así realmente que quisiera que ya estuviera en práctica en Santa Cruz porque así ya tendría la Seguridad Social yo podría estar con la Seguridad Social herido también o las que no se que también aquí a Santa Cruz

Voz 0874 19:00 un abrazo todo vaya vaya a mejor por lo menos hasta luego

Voz 13 19:03 veinte muchísima Gerard A

Voz 2 19:10 mira papeles en la puerta de los que te pareció horroroso

Voz 1312 19:12 eh tú lo has sufrido tú lo has visto que has estado pasando ya es es tremendo no la la aprobación en el Congreso pues eso la noticia evidentemente pero recuperar este derecho quizá vaya un poquito para largo hemos hablado con con una de las ONGs la mencionaba ahora Grady que que han estado ayudando a estas personas durante este tiempo es Médicos del Mundo y la doctora Ana María Pérez es su portavoz y presidenta en Valencia

Voz 18 19:38 ese convalidó para su aprobación como proyecto de ley para pasarme se pero lo que yo tengo entendido por lo menos varios meses pero lo que yo tengo entendido es que de momento se decreto sigue vigente ese Real Decreto sigue vigente y que ahora lo que queda pendiente es lamentarlo hay que reglamentar lo de la manera más minuciosamente que que se pueda en principio es lo que lo que pensamos que va a ser una cosa para larga también que va a haber una homogeneidad en la transmisión de instrucciones tanto a los trabajadores y trabajadoras sociales como a las personas de admisión que son muchas veces una barrera para para que te vendrá entrevistó para que queden la tarjeta eso también porque yo creo que el personal sanitario está concienciado y también la ciudadanía debe saber que tiene ese derecho y esto bebe permeabilización la población al igual que permeabilidad o lo contrario no sé si recuerdas que cuando salió el Decreto dieciséis dos mil doce los mensajes eh digamos propagandístico los mensajes que le dieron a la población era chino pagas no tienes derecho no si no tienes derecho tienes que suscribir un convenio la sanidad al hay que pagarle la sanidad los de todos pues nuestro no

Voz 13 20:46 sí fueron una serie de mensajes te

Voz 18 20:49 venció osos que fueron calando en la población en la propia población sobre todo migrante que ha tenido los estos problemas para para ser atendido

Voz 1312 21:04 te has enterado que se han muerto césped

Voz 3 21:07 que haya gente que no sepa quiénes pero cuéntanos venga tuvo desde muy de la movida no contar aquí yo pequeño

Voz 0874 21:12 hombre yo sé dónde vas pero es que sí que sí que dejó un poso de desorden gráfico no es es es es un referente de aquellos años desde luego sus portadas sus carteles de cine para Pedro Almodóvar esos cómics yo yo creo que los gráficos cuando vengan eran hacia el un buen homenaje

Voz 1312 21:31 dicen que fue el el ilustrador de de esos años tan

Voz 0874 21:34 tal no con seis años de los que dicen que quienes los vivieron no se acuerdan de ellos no

Voz 1312 21:37 si lo que cuentan es que no los vi bueno estamos a principio de curso la vuelta al cole esta mañana a las doce se concentran profesores Latín y Griego ante el Ministerio de Educación para reivindicar la vigencia de estas materias nuestra compañera de Radio Madrid Isabel Salvador que sabes que le gusta mucho estar siempre ahí al pie de la noticia

Voz 0874 21:58 el la y agregó le gusta mucho le encanta sigue sabe latín

Voz 1312 22:01 pues esa Salvador ha hablado con dos profesores de Latín y Griego para apoyar su causa y cuando me lo contó

Voz 11 22:06 Castellanos pero no para

Voz 1312 22:09 apoyar su causa de mantener la asignatura de clásicas Le pedí que les preguntará algo muy concreto

Voz 9 22:14 a vivir que son dos días es una expresión proverbial antes una expresión de uso no es no no tiene una traducción exacta es decir la tienen ingles los luego merle yo muy difícil decir claro los proverbios los crea cada lengua porque lo que nos está diciendo es Carpe Diem exactamente es carpe diem disfruta el día que se podrá ir con más pero no mejor carpe diem disfruta aprovecha el día en Griego los griegos procuraban disfrutar de la vida porque sabían que era corta tenían muy claro el sentimiento del paso del tiempo Carpe bien al fin y al cabo primeros al feo es quién comienza con el tema es un poeta griego esto no lo quiero decir para los jóvenes cuando Quirpe llevamos aquí a guardar las Candelas queda a dedo debía hagámoslo antes de que llegue la larga noche en la vejez algo así bueno ellos sabían que tenían que disfruta disfruta en la

Voz 1312 23:15 claro tú le dices la profana de de latino de griego les dice vamos ya no oye nada más que pedían IVE vamos ya están fuera de acuerdo

Voz 0874 23:23 hay que usar el ticket para rehacer la sintonía en latín Alonzo a lo mejor igual poquito bueno ya queda menos para la vivir de verano hasta lo volveré no somos nada tampoco es el escritor Javier Pérez Andújar