Rafa Panadero repasa su verano a través de la música

Voz 1775 00:00 entonces qué hacemos Rafa no sé no sé cómo estás contando que no es cosa mía a ver qué es lo que qué es lo que suena que al principio a las ocho

Voz 1 00:08 todo hecho hay una sintonía no todos los sintonía

Voz 1775 00:11 ya ya pero cuando hay una voz que es lo que dice la voz A vivir que son el que más que dice después con Javier del Pino con Javier del Pino del programa es de Javier del Pino no dice con Rafa Panadero el problema es tuyo tu saber lo que haces

Voz 1 00:23 pero a esta hora tú venías contaba hace una R P M que es una revolución pequeña musical es años los hechos

Voz 0960 00:29 yo yo diría yo venía por la ilusión la sí sí no no me costaba nada madrugar venía lleno de de momento cumbre

Voz 1775 00:34 la semana exacto pero acuérdate que el último sábado de la temporada anterior pues tú dijiste lo dijiste además hay poniendo mucho énfasis Ésta es la última de las últimas a lo mejor no iban serían premio no yo para mí Javier del Pino desigual la credibilidad creo siempre es que si finalmente es verdad que otros años había dicho algo parecido

Voz 0960 00:55 sí

Voz 1775 00:55 el anterior incluso vine incluso me despedí en plan emotivo vídeo de Costello Costello siempre Costello con pero luego me pusiste a que el cheque en blanco sobre la mesa para que volvieran fondo seguramente pero eso de que no tenía fondos lo supe luego no yo ya me comprometí hizo una temporada más pero este año todo parece distinto de hecho cuando el otro día en la presentación dejaste caer eso de puede sobrar uno aquí algo así difícil pero no fue eso exactamente además me refería a la gente que estaban a favor a mí yo me sonó un poco a mensaje personal como si me estuviera recordando que yo ya no estaba allí que estaba fuera de tu programa en cambio esto lo voy a contarte cómo fue llegas allí era la redacción te sientas oye me colé y me dice oye subraya el mentiroso dice bueno me dices bueno nosotros empezamos como siempre mañana te veo a las ocho y media

Voz 1 01:41 es todo mentira fue el miércoles sin no fue tan frío lo primero que te preguntes qué tal vez

Voz 0960 01:45 ah no jugar hasta dejar a los niños ya sí

Voz 1775 01:49 lo típico de Compromís igual si me pregunta este algo así pero el caso es que ya te dije yo no me había preparado nada porque te había creído que no te lo creas esto de la revoluciones eso de la revoluciones llevaba su tiempo esto no improvisaba ha sido un día para otro para salir del paso ya que además has venido ha tenido porque en el fondo me caes vienen algo no anda revolución pequeña el nombre yo he tenido siempre mucho material oye puedo seguir hablando sino aquella

Voz 0960 02:12 pero no me no me he dicho no Pino no me da tiempo a una

Voz 1775 02:15 teme de aquella como mucho te puede hacer PM de Rafa Pino Music R P M este al final que eso no has tenido ninguna música nada nada algo traído pero no sé no tienes otra cosa no te veo un poco pillado no no yo me pongo a leer cosas algo te lo pongo pues acaso venga

Voz 0960 03:35 exacto la temporada pasada pues su grupo How pero bueno la temporada pasada karate acabamos hayan a lo grande en todo lo alto con Nirvana

Voz 0874 03:42 por primera vez ya noche pensaba yo que les vuelto opino que el miércoles para pensar

Voz 0960 03:49 cómo se me ocurría nada estamos como dices un poco pues ahí el paso pues dije vamos a darle continuidad aquello aquello fuera lo que fuera no vamos a concurrir por aquello de gran novia novia de Kurt Cobain exacto y luego estoy pensando dirige buena pino me he dicho que empezamos hoy te pregunto primero por el verano insiste es que soy más les vale venga vale ahí está por el verano y ahí es donde todo encajó dije pues yo voy a contar algo con música pero de

Voz 0874 04:15 a mi verano de tu verano ya esto fuera la vuelta al cole la primera redacción de de de la temporada

Voz 0960 04:20 exacto un abrazo por cierto a los padres que acaban de dejar a sus niños

Voz 0874 04:22 por primera vez en el estado pasando mal un abrazo a los padres que que van a dejar ha empezado todavía no si si los niños pequeños empezaron el viernes el viernes pero hay verdad si la hija de Teo fue

Voz 0960 04:32 por supuesto ahí estábamos bastante bien opina Yolanda en fin Karni lo que tiene que ver con mi verano te estás preguntando atento estado en Almería en el Cabo de Gata cerca de taberna del desierto tres sustos ya suta ahí está ahí está Versión que Carnival of estuvo allí en mil novecientos ochenta y seis rodando una película

Voz 0874 04:55 hombre sería no escenarios del del Oeste que se montaron para los spaghetti western entonces sí exacto

Voz 0960 05:00 en el Mini Hollywood pues ahí estuvo rodando una parodia del spaghetti western en unos escenarios que he visitado yo este verano con mis herederos en una película que se llamaba directo al infierno

Voz 0874 06:07 buenos días de quienes están levantando ahora mismo sábado tranquilo directo al infierno esté tu Hello como aquella canción de los Class por eso pero no es ésta no

Voz 0960 06:15 hasta que trae dos poles on my back que estaban sus discos sandinista que también tienen su explicación enseguida lo vas a entender por lo de sandinista pero también porque en esa película del que te estoy hablando estaba también Joe extra

Voz 0874 06:25 creo guitarrista del cantante de The Clash exacto una vez que estuvo viviendo un tiempo en en Spa

Voz 0960 06:31 mañana cuando estado muy vinculado a Granada sí allí tienen una plaza incluso le dedicaron cuando cuando su murió

Voz 0874 06:37 yo no sé si mucha gente conoce el nombre de esta película conoce la pelea

Voz 0960 06:41 a ver la película cuando se o la verdad es que no llegó a estrenarse comercialmente fue más bien un empeño una cosa muy personal del director el británico Alex Cox que por entonces ya había tenía había tenido cierta repercusión porque había estrenado ya la película

Voz 0874 06:54 ni siquiera en la que contaba la historia de los Sex Pistols eso eso éxitos donde yace

Voz 0960 06:58 ya un papelito hay un papel vamos Karni Love que por eso estaba también en esta otra peli bueno la cuestión es que a Les Corts tenía metido en la cabeza a hacer algo por Nicaragua que por aquellos años estaba metido en plena Guerra Civil en plena revolución sandinista pensó en hacer una gira por allí con algunos de los músicos que habían participado en la banda sonora de esa película de Annecy en concreto pensó en de pos

Voz 0874 07:18 pero no salió mensajera no no era fácil no no

Voz 0960 07:21 salió lo contaron que no encontraron nadie que les asegurara no ir a tocar por allí parecía bueno parece lógico bueno el casi como ya tenía metido lo de Nicaragua en la cabeza había junto a los músicos dijo bueno algo hay que hacer de que junto a toda esta gente se le ocurrió vamos a España hacer una película íbamos en concreto a Almería

Voz 1775 07:37 me ha parecido no

Voz 0960 07:39 pero un un homenaje al spaghetti western escribió un guión hay en tres días consiguió financiación no estaba mal un millón de libras hice vino tabernas con todo ese equipo incluyendo a los músicos con los que había pensado antes en ir a Nicaragua

Voz 0874 08:25 de rock actuaron también en la película

Voz 0960 08:27 bueno de hecho el cantante se McGowan tipo muy peculiar pues tiene uno de los papeles protagonistas de la cinta pero además ya que estaban aquí claro aprovecharon para componer esta canción que se llama fiesta está inspirada en la Feria de Almería que visitaron durante el rodaje no equivale a seis semanas en cuatro le sobró tiempo no parece lo contrario a lo habitual según cuentan lo que estuve los que estuvieron aquí pues fue una auténtica fiesta continua parte el equipo de hecho hasta dormían los decorados no

Voz 0874 09:12 sonido mariachi que yo creo que la habían metido igual si hubieran robado la película

Voz 0960 09:15 el agua no iba a ser mezcla el efecto Almería y el efecto de spaghetti western no no tengan tal argumento de la peli merece la pena merece merece mira es la historia de una banda de delincuentes que se encuentran ahí atrapados en el desierto no queda muy muy claro por qué por casualidad acababan en una ciudad de lo esto un poco surrealista que está llena de asesinos adictos

Voz 0874 09:34 los alcalde asesinos adictos al café un pelotazo esta película entran ganas de verla

Voz 0960 09:39 bueno eso tiene solución los si quieres cuando programa hablamos claro es la tengo igual te llevas alguna sorpresa ten en cuenta que Alex Cox para hacer esta historia renunció a dirigir tres amigos

Voz 0874 09:50 tres amigos aplicaron la de John Lennon eso es es un clásico de la comedia americana pues el seis eso

Voz 0960 09:56 habían ofrecido a él pero él apostó por por directo al infierno aquí en en Almería igualan su empeño pues además de a in Love que más allá de cantante con el grupo Hole que escuchábamos antes y novia de Cobain pues Yeray es actriz incluso llegó a estar nominada a un Globo de Oro metió también como te he contado a Joe Strummer que dicen que se tomó muy en serio lo de ser actor y bueno qué más da el tipo en la en la actuación metió también hayan nombres importantes de cine en gente como Jim Jarmusch o Dennis Hopper que se apunta cualquier gesto que se ha apuntado sí bueno no sólo eso también había otros nombres importantes de la música igual esto te sorprende escasea

Voz 5 10:32 no

Voz 2 10:43 pero no sólo de

Voz 0874 11:17 no me digas que Elvis Costello también estaba ayer había gente con gafas de montura negra

Voz 0960 11:22 no esta película Elvis Costello no podía faltar en A Vivir ni en tabernas creo que estamos arrancando una temporada con fuerza en A Vivir dando dando esta gran noticia Costello estuvo spaghetti western en Almería en un papel pequeño pero bueno sí que aparece toda una historia de la de la en verano el tuyo lo otro ya mencionabas hallazgo de Mallorca tenis más poca cosa no comparable con esto o lo de siempre ganado un poquito mejor bueno sí me gusta sentirme verano porque al fin y al cabo pues todo esto pasó en el mismo lugar en exactamente un lugar donde yo estaba allí no con los herederos por cierto hablando Costello te has fijado en esto que suena no lo es exacto que estarán en octubre y me dijiste antes de verano que me digas a regalar como se siguen viniendo interés por aquí a ver me lo estás pidiendo por favor

Voz 0874 12:09 a la larga lista de espera para las personas que pero entonces no sé si vendes

Voz 0960 12:13 es algo que viene hacer un Rafa Pino hay algo de música ya no nos llaman no vamos hablando tras estas averías no está mal pero te digo la verdad esta lugar todos los sábados su muchos años hay Patiño seguro que tiene alguna idea ganarle venga hablamos