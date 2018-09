La invasión del pez loro y el plumero de la Pampa

Voz 0874 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 00:49 Vimos fueron e Íñigo Domínguez fiesta musical nos trasladar la prensa local La Prensa Ibérica que les llamamos esto lo hacemos cada dos semanas menos que es repasar los periódicos a los que no prestamos la debida atención durante la semana porque somos unos asquerosos centralistas que vivimos en Madrid nos creemos que Madrid en Madrid empieza y acaba todo que es un mal que tenemos que corregir cada día esos pericos descubren historias que no sabemos que existen en costumbres que pensábamos desaparecidas anécdotas divertidas en la vida real de momento bien definitiva pero no me he metido con nadie

Voz 0798 01:23 no todavía no hemos aguantado

Voz 0874 01:25 a dos semanas encontramos material para poder hacer estuvieron cuatro horas con un verano de por medio no quiero ni pensar lo que traes

Voz 0798 01:35 bueno pues es que además como vas por ahí leyendo periódicos es trabajar no porque ésta se en la playa hay otras bis pues vas viendo cosas te vas a la seguir apuntando es que desde el uno de agosto parece que fue hace mil años una pasado solo mes pero es que antes cuando ido en el informativo la expresión bajada generalizada de las temperaturas ya ha sido como el fin del verano no es expresiones pues sí hizo claro en un mes pues sabido pues después de todo no me puse a mirar los del uno de agosto ahora sí estábamos con avisos apocalípticos de olas de calor Gazeta asista en toda España las fotos de las piscinas luego lo habitual

Voz 0874 02:14 supongo también ocupación hotelera bueno en eso

Voz 0798 02:16 sí porque sube que baja todo esto todo esto pero pero hay cosas muy curiosas que vamos a contar por ejemplo en agosto todavía duraba la la resaca del Mundial que que es curioso no irse colaba están las noticias más insospechadas no por ejemplo hay una noticia muy bonita en la en la

Voz 0874 02:38 la Voz de Galicia por Galicia de los proyectos más donde lo dejaste como siempre te van a hacer doctor honoris causa de la redacción de la bodega

Voz 0798 02:47 bueno total que dos niños gallegos de nuevo Jones hoy once años campeones del mundo de cálculo en Rusia no entonces dice Sweet que bien no pues te pones a leer índice de Nicolás Moure de nueve años y Mauro González de once llegaron a Moscú la ciudad que unos días atrás vio cómo un penalti Yago Aspas terminaba presentación gallega en el Mundial no tiene nada que ver vencieron

Voz 0874 03:13 que de cálculo en el concurso que no tiene nada que ver con el fútbol pero aquí dijo esto

Voz 0798 03:16 claro es que Yago Aspas que es gallego puesto tienen que meter ahí también olvidar el protagonismo porque además dice terminaba con la representación gallega del Mundial de fútbol no con las serie fijas para el Mundial y me pregunto cuánto duró ese ahí sería que todavía dolía no la eliminación y tal pero es más curioso esto porque he seguido leyendo el periódico en otros sitios resulta que en cuenta es la misma noticia por ejemplo el diario de Almería no Samira también pero allí los niños gallegos no existen es el quinto puesto de un niño de Almería es es gallego que ganaron no existe ni se menciona es Albert Bonilla un genio en el cálculo es el niño que quedó quinto no que es que es de allí y entonces es gracioso porque encuentras la misma noticia hubo descubres que hubo niños de otros lugares de España que estudiará el Mundial y ganaron algo pero que sólo salen cada periódico yo de allí entonces es el Almería pues eso Andalucía ha sido la comunidad autónoma con mayor representación en el Mundial siete alumnos explicando Gallego tres de Granada dos deja en un Málaga no almeriense luego un quinto puesto tal cual nada los gallegos no existen pero bueno en Galicia por lo menos lo sabe no deja el campeonato estrés

Voz 0874 04:28 calculo mundial que tampoco sabía que había pasado quitas olas de calor agosto también en suele ser un mes en el que los periódicos locales dediquen mucho espacio las efemérides aniversarios se cumple tanto de esto cuanto de aquello no

Voz 0798 04:43 sí es muy socorrido cuando hay que llenar una página en blanco

Voz 0874 04:46 no sabe la gente lo que es una página en blanco buf

Voz 0798 04:49 si hay que llenar como sea en este caso debemos decir que justificadamente no porque es un aniversario del Diario de Ibiza que cumplió ciento veinticinco ya no que no que no está mal enhorabuena por alguna aldea de Ibiza la crónica que publicaron el uno de agosto que es el aniversario es muy divertida porque cuenta cómo nace El periódico no Icon con con algunos fragmentos de de uno de los fundadores que escribe un libro de la época y tal no bueno pues cuenta que que en la década de mil ochocientos noventa habían Ibiza tres semanarios así se llamaban Ibiza bueno bastante evidente no luego la gaviota más lírico este último es mi favorito el coco de vivir

Voz 0874 05:31 porque si quiera de información general

Voz 0798 05:33 es uno de los más cómico satírico no lo sé pero bueno Navia periódico no entonces también es verdad que había veinte mil habitantes sólo todos de allí alemanes todavía el noventa por ciento al alfabeto Si bueno pues vamos que de fuera anormal que novedad pero digo pero era difícil no entonces tres jóvenes así de Familia de la isla Bartolomé de Rosselló Antonio Puyol Torres y Lucas Costa Ferre pues pensaron que pues local las fuerzas vivas no ya sabes pues que habría que unir las tres revistas en un periódico y tal y cual que sería bueno que es mostrado no cálculos

Voz 0874 06:04 no soy el Niño de Almería o el de Galicia pero veinte mil habitantes el noventa por ciento de alfabetos quedaban pocos que supieran leer tres periódicos entonces sonar el semanario claro pero bueno que la idea que estaba estaba estaba pidiendo la idea

Voz 0798 06:18 sí total que es dijeron bueno porque no juntamos las revistas en un periódico en claro había que convencer a los dueños mientras pensaron que lo mejor era organizar una comilona y tal y al final cuando hubiera el clima necesario pues soltar la idea no

Voz 0874 06:33 fue te voy a decir una cosa en las grandes fusiones de medios de comunicación siguen pasando así eh

Voz 3 06:38 bueno supongo que también las las discusiones el el el

Voz 0798 06:45 nos cuenta las memorias dice mientras se servía el Cafés el cambiaron impresiones descrito licor vino al mundo en medio del más ardiente entusiasmo de todos los comensales el primer diario de vivir después de cuentan las grandes

Voz 0874 06:58 historias en este país esto es no

Voz 0798 07:00 luego ya es es muy curioso como inmediatamente empezaban a repartir cargos ahí no hay dice ya de sobremesa se convino que fuera su fundador director y propietario Francisco es que ellas no sólo porque entre los que reunían condiciones para seductor era al que menos se había significado en política no que bueno por lo menos dos en detalle sino porque era el propietario de la imprenta tres mi pelotas solo juegan los que yo digo bueno pero lo que a mí me hace más gracia es que de los tres chavalillos esto es que se habían juntado para para hacer el el diario Ibiza pues doce y le salió la jugada redonda no porque uno Se fue corresponsal en Madrid y en otro de

Voz 0874 07:36 pues claro que en esa época bueno pues

Voz 0798 07:40 dependo no y bueno el resto dice en sus memorias Reporter para todo como Las criadas de servir no que esto es una frase que se iban el primer número del uno de agosto que reproducían algunos párrafos decía uno de agosto de mil ochocientos noventa y tres se fíjate decía literalmente se hace sentir mucho el calor y con tal motivo se apresuró a la desbandada de los diputados ministeriales Sagasta impotente de contener los

Voz 0874 08:20 es decir ciento veinticinco años si seguimos abriendo con lo mismo no del calor insoportable que oye tarda mucho en salir no sé cuántos animales animales bueno ya sale ya salen

Voz 0798 08:31 iba a decir calienta que sales pero bueno ese precisamente Se debe a eso porque hablamos árabe animales calentamiento porque hoy el animales El pez loro a ver si seguimos en Ibiza lo que pasa es que es un nuevo pez en el Mediterráneo porque los buzos de Formentera concretamente salen encontrado por primera vez no era un animal que se que se veía en el mar Mediterráneo vea en zonas más templadas en las áreas en las Azores pero pero no aquí no bueno su señal más desde que está subiendo la temperatura de

Voz 0874 09:01 el mar Mediterráneo empezamos con un tiburón en verano Mallorca y acabamos con peces Loro Pepe la presencia de esta especie es un indicador de que estamos ante un mediterráneo en cambio dice el título del periódico en esa noticia del Diario de Ibiza así que vamos a juntar a Manu San Félix que es biólogo en Formentera no se escucha ahora cuando iba a escuchar un barco pero creo que no ha salido al final no estás en el barco Manu buenos días

Voz 5 09:23 hola qué bueno al final me a mi pesar me me atacó la oficina

Voz 6 09:30 así porque estará bien el mar no todavía no ha llegado el momento por allí

Voz 5 09:33 si no hay en poquito hay viento levante fresco pero bueno han salido los Oscar cosas han a bucear y bueno por temas organización no estará buceo por la tarde así que me quedo trabajando por la mañana en el ordenador

Voz 6 09:48 claro que ahora mismo no has dado envidia nadie no te preocupes

Voz 0874 09:53 tú crees como dice la noticia que estamos ante un mediterráneo en cambio

Voz 5 09:56 eh bueno sí creo que además es una frase mía esa serie nada eh sobretodo estamos ante un mediterráneo en cambio es es es clarísimo no sea eh yo llevo aquí ya buceando veintiséis años eh tanto las condiciones como como el paisaje las especies eh ha cambiado son son diferentes algunas que al que todavía todo ya no se ven o ante desaparecidos han desapareciendo ir están llegando nuevas eh no no en vano el Mediterráneo es el mar actualmente nuestro planeta con un mayor número de especies invasoras

Voz 0874 10:34 hablamos del pez loro claro de Íñigo yo ya te digo que tenemos un humor muy infantil ocurren muchos chistes tontos sobre cómo identificar aunque pero dinero no sé cómo cómo se presta o no eso

Voz 5 10:47 empate digo los peces Loro eh sonaba a familiares son las especies que hay eh están en mares tropicales en Arrecife es Coraline si está en concreto eh está en zonas que no ya hacer tropical pero casi eh templadas como son Canarias y las Azores yo estaba en alguna zona del Mediterráneo de hecho en su área de distribución estar mediterráneo pero bueno hayan veintiséis años no había visto absolutamente ninguno era en otros lugares como está antes Helena mediterráneos un poco misterio o me voy a hacer un poco de mi campo porque voy a hacer una reflexión histórica no es que al parecer un emperador romano creo creo que la Tiverio Javalambre hombre y ahí no no lo digo ya comenzaron sobre el terreno pues se apreciaba de estos peces y por tanto los llevó eh hace bueno pues bastante signos a la zona de de de Nápoles y por eso ya había una población que sucede que en estos últimos años se ha calentado muchísimo el Mediterráneo yo cuando empecé a bucear aquí bueno pegó en Vigo en el puerto de la Savina Formentera o tentado buceo imagen algo perfectamente en la temperatura máxima en el verano de mil novecientos noventa Iker Etxerat veinticinco veintiséis grados y este verano algo al que el pasado estamos ya en veintinueve grados pero la superficie a a diez metros de profundidad ahora mismo estamos en veintiocho entonces ese es un cambio tremendo

Voz 3 12:14 no no es nada de gran es grandes periodos de tiempo sino que tú lo ves día a día claro impar

Voz 0798 12:24 cómo es el el paisaje lo que tú ves cuando te sumerge es ha cambiado lo que uno ve osea ya es tú recuerdas aquellos tiempos en que era muchísimo más bonito que muchísimos más peces con con ha cambiado tanto

Voz 5 12:37 se se han cambiado lamentablemente han cambiado mucho en poquísimo tiempo Grecia veintiséis años puede sonar a mucho operaban naturaleza eso no es ni una para el fin de segunda vuelta en Son o periodo de tiempo absolutamente insignificante los padres han llegado especies eh pues el Índico al gas que que han invadido zonas enteras se encuentran a gusto aquí entre otras cosas por la temperatura y luego pues porque no tienen depredador es no eh optará Josa al que que ha cambiado es la aparición buenos muchos años que lo estamos sometiendo a mucha presión ha elegido propio mucho ha crecido el turismo ha agradecido los puertos han crecido los puertos ha crecido en los hospitales pero no han crecido al mismo ritmo las estaciones depuradoras y eso no es una cuestión concreta Unica de las Islas Baleares eso sucede en toda la costa española prácticamente en toda la costa del Mediterráneo entonces llevamos ya muchos años tirando desde el uno de enero hasta el treinta y uno de siempre aguas en suficientemente depuradas que sucede ese aporte extra que bueno sería nutrientes que siempre lo digo la palabra hasta un cierto nivel se habla nutrientes hablo en materia orgánica cuando supera ese nivel es mierda me perdón la la vulgaridad la presión pero es la palabra de los pero idioma entonces ese exceso de materia orgánica e con el agua caliente es el escenario en el que cuál se encuentran super a gusto los los virus y bacterias entonces por el fondo proliferan laboral son poco tener hartos no no salgas filamentos italiano bacterias que dan un aspecto de de de jugando estás buceando zonas de de fondo de Puerto o no más que de ese paisaje esplendoroso que que son los fondos de de Baleares soy del Mediterráneo genera

Voz 0798 14:40 pues hay que sales triste a veces de forma cuerpo a queramos eh

Voz 5 14:44 pues eh Ruanda así sobretodo en temporada siempre digo que bueno entristece un poco pero quiero lanzar un mensaje hoy sábado por la mañana muy Sage E positivo a mayo soy soy optimista ahí soy positivo y es decir vamos a absolutamente a tiempo tenemos ahora mismo el conocimiento y tenemos la tecnología para revertir la situación lo que no tenemos tampoco no nos podemos dormir si siguen diciendo que estamos a tiempo no nos queda mucho tiempo para seguir diciendo estamos a tiempo sea hay que reaccionar ya hay que aplicar esa ese conocimiento que tenemos esa tecnología iraquí verter agua se perfectamente depuradas otra cosa es combatir contra las especies invasoras no sabemos mucho nosotros nuestros barcos hemos abierto canales entre mares pues como al Mediterráneo Canal de Suez el Canal de Panamá el continente americano y eso favorece la conexión establece corredores para las especies que que antes no estaban entonces propicia ese cambio entonces ahora mismo es decir cómo va a ser aquí el el mediterráneo bajo el agua atentos de treinta años eh vamos ya no creo que haya nadie que se atreva a predecir lo pero desde luego sin ninguna duda va ser diferente

Voz 6 16:01 Manu San Félix es biólogo Formentera tiene esa suerte un abrazo gracias hasta luego

Voz 0874 16:11 mal cuerpo me ha dejado esto no si vamos a ser simpático resulta que ese es un síntoma como diría Obama más que una enfermedad no oye

Voz 0798 16:21 aquí el tema Marina pero también se ha hablado bastante de medusas que eso otra serpiente de verano serpiente Medusa de verano leyendo la prensa de Málaga te asustaba es bastante también porque la primera semana de agosto tuvieron que prohíbe el baño en todas las playas muchos días porque había una invasión de medusas no y bueno hasta se han creado aplicaciones Info Medusa entonces que ya desde hace años te informando del estado de las playas hay medusas sino lo que pasa es que Málaga

Voz 0874 16:49 agosto prohibir el baño en la playa pues seguramente va a los negocios no les habrá gustado mucho no

Voz 0798 16:55 no he sido ha sido un problema de hecho ha habido mucha información sobre eso y al final por ejemplo la XXXI en el sur diariosur pues que que eso era bastante alarmista no decían que ha sido un serio contratiempo para los no negocios que se dedican a actividades náuticas también obviamente pues en cualquier negocio que vive del turismo parques acuáticos etcétera no hay bueno y bien que el agua estaba mineras de medusas propietario de una empresa de parques acuáticos flotantes están ahí en el mar

Voz 0874 17:25 Juan

Voz 0798 17:26 decía eso la bastaba minada de medusas y que y que muchos días que cerró quince días enteros que para ellos es un desastre

Voz 0874 17:32 del Mediterráneo el Cantábrico tan pertenecen plan invasor esto no ahora en el mundo vegetal

Voz 0798 17:36 sí sí el mundo vegetal también aunque esto de viene de hace muchos más más años que es el el plumero de La Pampa había oído hablar el plumero de La Pampa

Voz 0874 17:44 qué pensaría habría que es el nombre de nombre festivalero de algún alguna folclórica es la Argentina

Voz 0798 17:49 no entonces pues bueno pues es es es que estaba en el Cantábrico en Asturias bueno en todo el Cantábrico habrá vista esta especie de juncos altos estos matorrales que terminan como con un penacho blanco Amparo Escudero a las medallas bueno pues es una especie invasora que ya es preocupante en La Nueva España en la prensa asturiana de varios artículos sobre esto porque se están gastando un dineral en erradicarlo y no hay manera iba a él hay trabajo para muchos años no hice ha pedido a la Unión Europea una estrategia nazi sin al para erradicar lo bueno pues pues bueno es un problema también

Voz 0874 18:21 hay otra cuestión que salen mucho en los periódicos durante todo el año Ikeda para mucho que hablar que es el tema en el tren que si el tren llega que no llega que si se reabre una línea que se cierra una línea el el tren yo creo que también de nuevo por culpa del centralismo no somos consciente de lo que significa para que no

Voz 0798 18:37 lugares bueno sí y aquí vamos a dar una buena noticia sin precedente que es que además de un tema que hemos hablado mucho aquí con detener el tren de Madrid a Granada que también a Jaén le pilla de camino bueno pues que llevaban tres años y cuatro meses sin él como hemos contado alguna vez que parece increíble no porque sabes Granada esta ciudad que sin apenas interés turístico no que nada para ir allí a Granada para que no bueno pues ya van tres años cuatro meses sin sin tren va a volver el tren va volver el tren y habrá un Talgo que saldrá a las ocho de la mañana hay vuelve a las cinco unas cinco horas es una línea que se cerró en dos mil siete y es que hasta ahora te tenías que ir hasta Antequera en autobús para coger allí el AVE que venía de Málaga una una locura no bueno esto una una buena noticia por fin ha visto esta que lleve el AVE sí eso ya porque en su día se paralizó de forma provisional pero ya ves lo provisional decentes lo más permanente hasta por las obras del AVE precisamente no

Voz 0874 19:32 claro que ahí están en ello todavía playas efemérides de pez loro a otros animales hemos tocado los temas del verano Nos

Voz 0798 19:41 a falta uno que nos daría para un espacio

Voz 0874 19:43 fíjate una especie de batería rápida que son fiestas populares

Voz 0798 19:46 fiestas populares efectivamente no ha ido a una fiesta popular este verano una verbena incluso pillado desprevenido pues aquí curioseando había de todo como te puedes imaginar has dicho produciendo curioseando terminó

Voz 0874 20:00 usando eso es de si confesaba

Voz 0798 20:03 o por Internet Vandal no soy sofisticada alguien percibirán y luego valoras lo no curioseando es mi falta de vocalización

Voz 7 20:12 eh en La Rioja eh

Voz 0798 20:15 pues ha habido polémica con las fiestas de Cervera del Río Alhama no no es la primera vez que Matías nació allí así pues mira es un pueblo de dos mil cuatrocientos vecinos ir desde tiempos inmemoriales expresión también he dicho no veían la hora de decirla que bueno en este caso justificado cuatrocientos años y bueno pues ahí los hombres bailan la danza de la gaita que van vestidos con unos chavales muy monos a ellos en finales hay que bueno desde hace una extensa inmovilidad porque las mujeres también quería bailar no en dos mil dieciséis se unieron algunas al baile y los dulzaineros dejaron de tocar tal como en protesta no cierto que es bueno que haya dulzainas caídas pero como protesta otras salieron a bailar incluida la alcaldesa bueno hubo lío división de opiniones eh pues lo ya este año ha habido incluso la política los políticos a favor en contra bueno pero pasado largo este año no bueno este este año había

Voz 8 21:08 la bueno en en en en la en

Voz 0798 21:11 de La Rioja decían textualmente ha aumentado la crispación entre los veteranos ya ha generado un sinfín de comentarios entre la opinión pública incluso a nivel de toda La Rioja una situación que no es nueva y que este diario ha recogido en estos últimos bueno pero esto es para rellenar otras para pero una capa de sus pese al final este año un grupo de mujeres bailó

Voz 0874 21:30 por eso a la vez no bueno digo yo no no lo sé si es una idea descabellada pero digo yo que a lo mejor habría que adaptar alguna tradición al siglo XXI no no sé alguna reproducen roles machistas a lo mejor habría que pensarlo no no

Voz 0798 21:47 bueno en estas en estas fiestas también claro es que son tradiciones muy antiguas muchas fiestas hay la figura de la doncella no que es la moda casa Vera que incluso va a una ermita hay hay una buena

Voz 0874 21:57 las cuestiones las sociedades gastronómicas

Voz 0798 22:01 bueno pues pues eso todo ritos de paso a la edad adulta en hombres mujeres que que al final pues con con una pátina cristiana tienen seguido no y bueno pues hoy en día pues hay quien quiere si quieren pues bueno define esta no sé

Voz 0874 22:14 bueno oye mira este el ejemplar de la nueva Crónica te tienes aquí es curioso cómo han estirado esto eh sí porque

Voz 0798 22:22 que cuando nos despedimos al final de verano intuíamos que lo de la cueva de Tailandia a estos niños que bueno ya parece hace mil años también que que podía haber sido una serpiente de verano porque bueno luego al final se solucionó pero estuvimos varias semanas toda la prensa de todas partes no abriendo con esto bueno pues todavía en agosto la nueva Crónica de León consiguió engancharse el tema porque uno de los buzos que participaron en el rescate apareció por allí en el pozo del infierno Vegacervera es una gruta por lo visto muy muy conocían de los especialistas ayer espiaron al hombre en un restaurante comiendo a un que un mundo un buzo británico ahí pues ya estuvo contando cómo fue todo

Voz 0874 22:59 decir que por la portada que tenemos aquí es portada a cinco columnas si la foto del buzón ataviados de buzo declaraciones del buzo y no ha pasado nada más importante que la presencia de seguro

Voz 0798 23:09 eso es oye hay acabado

Voz 0874 23:12 hemos hemos empezado en Galicia y yo creo que deberíamos terminar en Galicia porque allí sabes que te esperan con los brazos abiertos te inviten a visitar la redacción de varios periódicos pero la verdad es que titular el titular de este mira de la región

Voz 0798 23:25 sí bueno esto es también de animales y un tema que ya hemos tocado a mí desde titular me encanta

Voz 0874 23:31 una parte que te iba a decir a jabalíes a plena luz del día

Voz 0798 23:33 en el centro si el centro es lo que te hace no como como explica luego el se se dice dos jabalíes se pasearon mañana y tarde por o Carballiño sin ocasionar daños Graciela de mañana eterna prediquen dos turnos luego pararon a comer no es que eso es hacer de futuros juegos tonos de jabalíes eran las mismas no se sabe los mismos está organizado por grupos porque de lo que dice es que la Policía Local y los operarios de los guiaron hasta una zona de monte cercano de donde procedían pero que por la tarde fueron vistos de nuevo atravesando la rúa Carreira que que bueno comieron lo que fuera Pignoise luego volvieron a existe Z y lo bueno es que la foto es curiosa porque ves ahí en medio de la calle unas terrazas pues aparcaban ahí los jabalíes campando a sus anchas no sé si la gente hace como que no pasa nada no también mañana todos los días se hacen merienda cena ya oye pues

Voz 0874 24:25 Se había una noticia en La Voz de Galicia no sé si la tienes por ahí a principios de agosto sí pisó sobre el envejecimiento de la población que está también una cuestión de la que hemos hablado algún día hidra que tendríamos que darnos un poco más pues sí

Voz 0798 24:38 en en toda la prensa gallega ha destacado porque debieron salir las estadísticas pues que que Galicia lleva treinta años con más muertes que nacimientos que en dos mil diecisiete es la cifra más baja desde que existen registros históricos de nacimientos no sólo dieciocho mil trescientos doce niños bueno es con Castilla y León y Aragón es un son las comunidades autónomas donde más grave este fenómeno sea es evidente se llevan treinta años que que muere más gente de la que nace pues en la línea de esta clara no

Voz 0874 25:06 bueno pues como digo acabamos en Galicia si quieres el último titular hay que el es uno de los titulares en La Voz de Galicia se titula legañas si uno unos titulares del verano

Voz 0798 25:16 no porque eso que decimos de que hay que rellenar y bueno eso toda una página

Voz 7 25:20 que que que que rellena

Voz 0798 25:23 de forma muy habilidosa hay que decir que incumple

Voz 0874 25:26 muchos preceptos de muchos libros de estilo por ejemplo no se debe

Voz 0798 25:28 titular en pregunta y mucho menos con una respuesta que no respuesta exacta pero bueno eso toda una página dedicada a un asunto

Voz 0874 25:37 con este titular herir dice exactamente esto titula Se cumplen los tópicos gallegos depende Íñigo Domínguez hasta luego

Voz 9 26:10 a vivir que son