Crónica de la presentación de temporada de La SER

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 4 01:11 a ver esta sintonía deberían comparecer aquí dos individuos que son Javier Cansado e Ignatius novio Javier

Voz 1194 01:19 no no voy a coger todo protagonismo para mí que es lo que siempre ha querido la clave es como una mancha de aceite que se va haciendo con la porque es ley de vida arte de tu plan inicial claro claro Javier Cansado tiene hay que darse cuenta a pesar de que lo que él intenta perseverar en el oficio que tarde o temprano servido por la Mancha Ignatius bueno Javier están de vacaciones no estaba pena hacer devolver exacto te damos te damos libro qué tal el principio de año escuchado por cierto el primer episodio de la vida moderna estáis en público este año sí público y eso llamamos Edicions así mi carta de lo más crudo posible crudo crudo y la gente no va a gente que se ha enfadado muchísimo porque claro no es el ambiente eufórico como otro tono totalmente distinto que es como una telecomedia se le quita las risas sí cuando perdón por la comparación pues deja en mal lugar claro lo han comparado como una travesía por el desierto después de haber tomado ayahuasca bueno también nos ponen puestos tiene colgando por estabais un poco más arriba sí nosotros mismos nos hemos puesto una un palo entre las ruedas queremos descarrilar dice el programas yo creo que bueno es como si que tres amigos quedarán para merendar si no se podía definir de mejor manera yo diría para merendar usaría otro verbo pero bueno usaría otros productos encima de la mesa sí claro a ver yo quería hablar contigo un primero un poquito primero sobre la programación de la SER sí seguramente vamos a meter algún jardín por qué no se ha que tenga más fama de ser políticamente correcto se halla a mi me gusta también mucho arrimar me al borde del abismo también me gusta no caerme ten cuidado con esto no intentaré porque quiero hablar de la programación de la SER que me invitaron a estar molesto lo primero a mí me hizo estabais aquí está todas las estrellas de la SER fíjate la de periodismo acumulado la de egocentrismo acumulado ahí estabais vosotros tres sino una espinita David que que tú compartiendo un solo micrófono tanto lo primero no hay fotografías que que narran perfectamente lo que pasó David que ya integrados en la mesa pero yo todavía desubicado totalmente fuera de sí estás un poco fuera de la mesa exacto y además mirando para el lado equivocado que decir claro que lo cambiamos todos si no cambiamos pero estabais ahí sí a mí me hacía sentir cierto orgullo porque era como decir bueno pues el humor sea diplomado no osea graduado en la SER ahora la SER acepta que el humor tiene que estar en la mesa principal claro fíjate que a los cómicos antes serán excluidos de la sociedad no sé si sabes la anécdota de los cómicos de la legua si no los que se llamaba así en el siglo de Oro porque iban a actuar a donde tocara a la ciudad donde tocara pero no les permitían dormir en la ciudad tenían que dormir al menos a una legua del sitio donde ellos fueran actuar porque eran considerados los más bajo y las tres se les permitía entre tenerte pero no se les permitía convivir con dijo cruzarse contigo en un pasillo aquí hemos hecho lo mismo siempre vosotros tenéis vuestros pasillos no pero ahora ya os dejamos en baños muy importante lo que pasa es que si ese día fue muy importante el día de la presentación a gente gente decía que la SER no tenía cambios yo creo que desde que a mi se me permite compartir este tipo de situaciones ya suficientemente cambio suficiente cambio en la hacer la míster ya no quiere hacer más cambio en en año vamos a exitoso paso pequeños pasajes mira este primer pasa

Voz 5 04:54 bueno lo decía también Gavela no hay ahí

Voz 6 04:56 pocos cambios en realidad pero siempre ajustamos un poquito las antenas

Voz 1194 05:01 yo lo que tengo ahora esas empezar John el cambio por el cambio no ha creído nunca

Voz 6 05:06 podemos ir cambiando modulando día a día semana incorporando cosas prescindiendo de cosas y no nos gusta tú tu tu qué sentías cuando

Voz 1194 05:15 además esto voy a contar una cosa es la trastienda saliendo que vosotros justo antes para Christie's por aquí me enseña estéis cuatro peluches con unos garabatos escritos al al grito de esta es la temporada completa de la vida moderna si no tenemos más pero lo que tiene distantes cuando de repente estas con esta gente claros un poco como que no eran lo suficientemente profesa Canal o por lo menos tu manera de de trabajar no no está a la altura de de de la profesionalidad ahora lo hay una tensión con Pepa que tú conociste claro yo lo que hice mi mi estrategia fue en cuanto vio a Iñaki Gabilondo y darle un abrazo hubiera todo el mundo muchas cometiera es de algo más ya que mirándome diciendo quiénes te digo si la gente me vea abrazar así a Iñaki ya no nos mirarán de otra el respeto Abelló quiero que sea un poco también el Carlos Boyero en la presentación y que me hagas una especie de crítica no también sabes que tenemos sintonías nuevas cuando vosotros de hecho ahora como vais a pelo pueden verse os que mi crueldad tenemos pero por ejemplo esta sintonía informativos mira tú eres conocido por tu sensibilidad entonces la dónde te transporta esta sintonía buenos días esto es una Lucio maquinillas afectaron no entendía de informativos con esto ahora entrar las noticias enterado hombre pues claro no puede ser informativo al mismo tiempo gimnasia tiempo está bien no helicóptero la la camiseta la música la cambiar a todos los programas y si a todos nos han avisado a vosotros no a nosotros no no no lo incluyen en ese tipo de la Tierra oye tú conociste en esa presentación de la programación a nuestro nuevo director general sí sí sí sí de una manera con pantalones pantalones largos yo ah porque te has comentado las cortos cuando yo me presente ese día de la presentación de la programación con pantalones largos o hubo que hubo gente que se dirige a mí sorprendida para bien pero que se dirigía a mí daba dos pasos hacia atrás para contarlo esto es la figura claro quiere decir joder es verdad que cuando quieren estar a la altura lo consigue por fin Daniel dijo cosas como ésta en la programación y me gustaría que todos

Voz 9 07:57 y nos propongamos aliviar en la vida a la gente que está muy achuchados les damos un coñazo de muerte o a veces somos transmisores de coñazo es que eran otros

Voz 1194 08:08 qué te parece te Ignatius el director general este lenguaje que vosotros nunca usáis en vuestro programa a mí me me que me callé le conocí en el tren en el AVE aquel en el que fuimos cuando los premios en Sevilla los premios ondas ondas premios la conocimos en el tren me cae bien en el sentido de que se le eleven los ojos o una pizca de locura si me recuerda a Charlie y la fábrica de chocolate sí él tiene aquí la Cadena SER en su pequeña locomotora ir llega actuaba como si fuera una especie de Jim Carrey creo que usa este lenguaje tan tan Franco claro te parece Ben Ali los sintiendo del protocolo no fuera estrella pero claro si luego seguro que de su casa será bueno lo más correcto por supuesto seguro que utiliza ese lenguaje no porque él les alguna manera natural sino para ponerse nuestra altura de la vuestra o la nuestro general en general para para por ejemplo pero tú y yo hay una distancia quiero decir a mí me impone estuvo ningún este programa pero desde la altura con el que Daniel Nos mira todos somos iguales para desde su punto de vista entre uno ahí somos chusma radiofónica mira desde tan alto digamos no el baja el bajaba digamos a la tierra a ver qué lenguaje tiene que emplear sabes que todos no se equivoca nunca se sabe con quién está hablando Daniel Gavela buenos días

Voz 10 09:43 buenos días yo yo niño pudo modista hecho un pelotas adiós mira pero pero bueno espero que no pero bueno Ignatius con ellas yo ya no vamos mal le mi mamá yo yo esperaba un Croce

Voz 1194 10:01 Daniel es que es peor todavía es que yo esperaba es que acabará insultando te y entonces es cuando tú vas a entrar para defender pero es que los dos

Voz 11 10:09 no es que me he abrazado vistes como los boxeadores sexo y yo que te iba a hacer era yo aquí para que no pegara

Voz 1194 10:18 la hizo muy blandito muy blandito bueno la gente en las distancias cortas se suele sorprender de mí porque la gente piensa que soy un caníbal y en las distancias cortas cuando me ven tan cariñoso sólo defraudar pero fue si estás de acuerdo en que fue el el gran killer de la presentación final sí sí sí a mí me esto me molesta un poco claro es verdad que que el que desde entones era el jefe es que algo no funciona del todo eh

Voz 11 10:45 sí claro todo absolutamente es lo primero absolutamente en la mejor de las formas yo te pido que esto todo esto lo tomemos con moderación porque porque el que pues el que puede cambiar también que es el jefe sabes lo que va a depender mucho hagáis vosotros estoy puesto en manos

Voz 1194 11:04 qué quieres que te diga derecho es como un mono con una pistola disparando al aire tu director general día obligada

Voz 11 11:13 eso empieza esto empiece el bien esto yo estoy no olvides se siempre cuando Bella más negritos pregunta ante quién puede ser el primero

Voz 1194 11:24 hombre acuérdate que en esa presentación yo dije que seguramente uno de los que estaba sentado en esa mesa no cabría la temporada te estaba mirando atrás claro

Voz 11 11:33 yo meto con ello

Voz 1194 11:36 de acuerdo usted que decía yo no el el humor yo creo que Seat chat graduado en en esta emisora Hay no solamente es bueno ver a los humoristas sentados en la mesa principal sino verlos también un poco definir la esencia de la de la Cadena SER

Voz 11 11:48 absolutamente yo creo que no hace falta hablar de la importancia de la información y de la información normal no la chicos consumimos habitualmente los medios menos en la Cadena Ser que es una potencia informativa pero yo creo que sí hay que poner derbi ver de rendirme otras cosas no ir el cómo el yo creo que también hay que trabajar en que se que eso es cuando cuando decimos que hay que mirar a la gente y a la vida estamos cambiando el qué pero es muy importante cambian como el cómo no sólo es el humor en sentido estricto sino la mirada sobre la vida sabes eso es fundamental y hay que mirar la vida con cierto relajo verdades como decía decía aquí kurdo que padeció siempre fantástico es decir oye no te más a la muerte porque cuando tú estás la muerte no está y con todo ya está tú no estás osea sea que vamos a relajarnos

Voz 1194 12:38 aquel que le Ignatius director general que esto es un director general aquí Tele un romance es decir que curo lista tiene que ser el bufón pero cuando el director ya Marc ese camino determinar en fin nada

Voz 11 12:55 yo lo que creo no no no hay que aterrizar pero pero hay que aterrizar lo que hay que es defender de los cielos tío eso es esas lactosa no hay que defender y poner los pies en la tierra ni tampoco está tan mal no este es un país que tiene muchos problemas de un país yo yo vi nacer la Constitución ni dormir hoy ver si es verdad que aquí hay muchos problemas en este momento pero pero como ha cambiado a bien la vida los españoles viendo han cambiado los políticos la hemos cambiado nosotros y es verdad que ha habido políticos se han sabido canalizar las energías de la gente pero eso es lo que le pido a la radio contemos las cosas a la gente porque es la gente la que tiene que cambiar el mundo no lo Kameni renunciemos a esa soberbia de querer cambiarlo nosotros no

Voz 1194 13:40 bueno pues eso luego director general

Voz 11 13:42 pero al coso de momento

Voz 1194 13:46 Daniel Gavela un abrazo ya te puedes ir otra vez al monte a

Voz 11 13:48 es decir yo también tengo la novela de gritos y siguen

Voz 12 13:52 el Estado

Voz 1194 13:55 no

Voz 12 14:00 un mono con pistolas

Voz 1194 14:02 al final estuvo a la altura al final al final al final estuve a la altura lo bueno estuve a la altura de lo que se esperaba de mí no queda poco tiempo para hablar con que queríamos hablar así que lo que hacemos si quieres que saludamos a esta persona así claro a lo mejor pues ponemos la conversación incluso además mira me interesa que esté Javier de vuelta Javier Cansado porque también tiene cierta vinculación por lo que vamos a hablar con alzas no la verdad es que sí pero presentan Rosa no bueno Rosa Pons gracias por venir Rosa bueno con Rosa hacerla guionista de un programa que vamos a empezar dentro de poco Iggy Rubín yo que se va a llamar la comedia con media con dos en la comedia con dos m vales de Comedy Club muy alternativo donde cabe un poco de todo y a propósito de que Rosa Hay Dina van a ser las guionista queríamos hablar de de de de como yo pienso que la industria del entretenimiento cada vez o por lo menos eso es lo que se está exigiendo cada vez va a haber más más mujeres cuando expone su teoría sobre feminismo y comedia que Rosa responda y ahí lo dejamos bueno es que te mire yo creo que ver ese es el camino de una manera natural cada igual que ahora no os parece extraño cuando vemos a alguna persona fumando en la tele en en en una entrevista de televisión dentro de unos años no va a parecer extraño que por ejemplo no haya tía en un programa de comedia

Voz 1973 15:28 no se supone no sé no sé si ese camino

Voz 1194 15:30 recorrerá del todo pero hoy en día la la opinión social es esa este Tour Rosa notando aunque esto lógicamente ha cambiado nuestra cabeza pero en la cabeza de quiénes deciden al final quién da la cara y quién contrata tú notas ese pequeño K

Voz 1973 15:42 está cambiando pero como muy recientemente creo hay gente que estaba abriendo que te has estado dando cuenta de que es necesaria como una visión de de las mujeres también en la comedia no como no darle la oportunidad pero porque realmente aporta cortar la mitad de la población la edad su visión no dé el humor no el que veníamos adaptándolo como hablábamos antes no

Voz 1194 16:07 a ver si te durante la citada pregunta sin notas que lo que se pide de ti todavía es que seas una mujer haciendo comedia no una cómica

Voz 1973 16:15 sí yo creo que todavía eso de que hay que superarlo y avanzar un poco más todavía quizás y se entiende a las mujeres cómica como un humor de mujeres algo así que me dijeron hace poco si para mujeres tiene claro entonces no ser Si los temas legalmente cree que son tan concretos los de las mujeres que no son universales como el resto no creo

Voz 1194 16:36 ahora te voy a dar un titular yo creo que las mujeres son las nuevas negro este es el mismo estudio más pero la digo no digo de broma pero lo digo en serio que igual que los negros haciendo comedia en los setenta tuvieron que antes no era normal que un negro se pudiera explicar con esa libertad ellos tuvieron que recorrer ese camino yo creo que hoy en día les toca las mujeres hacer ese tipo de comedia el poder expresarse como cualquier otra persona claro ese es un tema que en la que tenemos que indagar más además mira está ahí tu novia en la pecera no ha querido entrar a pesar también forma parte de ese proyecto así que tienes como un par de semanas para convencerle de que de que se sienten el micrófono también es que además el el concepto novia de Ignatius ya tiene una entrevista por lo que casi casi primero hablo yo cuando ya poco y luego Rosa Ponce nada que ver con Jorge por cierto no

Voz 1973 17:26 en el que viene andaluces

Voz 1194 17:28 es que gracias por venir y estás invitada dentro de poco tiempo muchas gracias hasta luego Ignatius yo dije el otro día esto de que uno no acabara la temporada me parece que ese uno está sentado en esta mesa no ella es como un reality show esto no se va a quedar fuera estaría bien hacer un programa sobre esa no sí sí sí nos vamos pronto hasta luego

