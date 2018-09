Con la C: Celia Villalobos

Voz 1 00:00 notan

Voz 2 00:34 ha sido muy cerca ya te has preparado bien hacemos un poquito de prometer venga vale pero te guarda un hueco ganar vamos a empezar porque tenemos un personaje que lo merecen no quiere decir que a lo mejor a este diccionario no le quedan muchas palabras no tuyo ahí pensando no no digamos nada que el año es largo pero hoy en tu Diccionario de conceptos políticos hablamos de Celia Villalobos

Voz 0444 01:04 a sus sesenta y nueve años lo ha sido todo alcaldesa de Málaga ministra de Sanidad y vicepresidenta el Congreso ahora caído en desgracia su marido Pedro Arriola ha dejado de ser asesor del PP haya ha pasado a ser diputada rasa

Voz 2 01:15 esto que ha pasado porque entre otras cosas

Voz 0444 01:17 por eso el PP no apoyó precisamente a Pablo Caro

Voz 1860 01:20 casados extrema derecha lo casado no sé yo creo que no pero lo que les rodea mucho de los que están a su alrededor que han dado su apoyo sí

Voz 2 01:27 esto me lleva a pensar así a bote pronto que Villalobos de natural sutil

Voz 0444 01:31 mucho mucho muy sutil el nivel máximo de sutileza la alcanza esperando a su chófer un día la salida del Congreso

Voz 5 01:45 pero hay más como pobre Manolo

Voz 0444 01:49 por ejemplo ella siempre ha sido muy beligerante con los comportamientos corruptos del PP mientras unos le decían a Bárcenas aquello es muy fuerte ella optaba por finura como esta lo que tiene que es el señor Bárcenas explica y justifica los cuarenta y ocho millones que se ha llevado a Suiza es lo que tiene que hacer in echan mierda mierda es también han sido muy combativa pero bueno no te creas no salir imagino Manilla que tuvo que pedir perdón por referirse así a este diputado de Podemos que llegó al Congreso con rastas

Voz 1860 02:18 a mí que hunde que un diputado de Podemos o que fuera del Partido Popular de donde fuera lleve rastas yo tengo sobrino y familiares eh chavales que tienen rastas a mí con que lo lleven limpias para que no me te digan rompió la RAE parece perfecto podemos decir no obstante que ya formaba parte

Voz 0444 02:33 el ala más progresista del PP al menos en algunos asuntos

Voz 2 02:36 sí como por ejemplo pues en temas como el

Voz 0444 02:39 Porto ella estaba a favor se refería con esa sutileza tan característica a los compañeros del PP que pesaban lo contrario

Voz 6 02:46 Cavendish Esteso las que dice al aborto a las relaciones prematrimoniales a las madres solteras no porque todo Roca

Voz 2 02:54 claro lo que pasa es que que se utiliza la verdad llevado más de una vez a meter la pata pues sí

Voz 0444 02:58 por ejemplo ya fue ministra de Sanidad en la época de las vacas

Voz 2 03:01 y esto me lo perdí qué suerte si el Gobierno no

Voz 0444 03:03 yo había prohibido utilizar el hueso de espinazo pero ella en una entrevista así como para transmitir calma dijo oye pues igual o mejor que nadie

Voz 7 03:11 el obús yo le diría que lo que significan los restos que ya se están retirando los Mer si se quieren sentir más segura yo lo digo lo que yo hago el hueso no tiene porque está la médula etcétera etcétera pero yo yo ayer hizo un caldito clásico hueso de ternera cerdo que está buenísimo la ahí no pasa nada

Voz 2 03:33 sí estoy máquinas al frente de la lucha antiterrorista está todo controlado por esa calle no iría

Voz 0444 03:39 bueno pues volver nunca te voy a poner otro otro ejemplo que es el tema de la sostenibilidad de las pensiones primero le dijo a la gente Ojo cuidado tenemos la obligación de decirle a lo que hoy tiene cuarenta y cinco años cuidó preocuparnos del ahorro y después arremetió contra los que provocaron inquietud entre los jubilados y se quedó tan pancho

Voz 2 03:57 pero lo que a mí me parece impresentable es que asusten a los mayores las pensiones están aseguradas con crisis económica pero crisis económica con fondo de reserva sin fondo pero cuidado eh recuerdo mal Villalobos le pillaron jugando con el iPad nada mientras presidía

Voz 0444 04:13 si primero se dijo que estaba jugando al Candy cracks pero luego resulta que era el juego de Frozen el caso es que ella lo explicó así

Voz 1860 04:19 esto sí que estaba cerrando mi hay para ir no había forma humana de cerrar había conseguido mide millones de punto estaba intentando cerrando quince segundos oye me han destrozado

Voz 0444 04:30 yo creo sinceramente que ese fue el inicio de su fin tanto es así que generó parodias como esta de Joaquín Reyes

Voz 8 04:36 hola mi nombre Celia se puntúe punto tengo un problema yo ya de Italo videojuegos yo creía que controlaba que podía dejarlo cuando quisiera pero un día te ve jugando al puto Frozen mientras su jefe está dando en el Congreso la medida para salvar el TAD Isabel toca fue

Voz 2 04:58 yo te digo Walid sí sabemos cómo les sentaban a Villalobos es días España

Voz 0444 05:03 pues sí es coherente no le podían sentar mal porque ella también ha hecho humor

Voz 2 05:07 este hombre es la diputada bueno sí sí

Voz 0444 05:10 algo más atención a este documento Celia Villalobos en los inicios de la Sexta participando en el club de la comedia y hablando de niños pequeños sentados

Voz 9 05:19 en tazas de váter mamá de qué color es la piel de Dios John no tiene piel es estéreo etéreo como el rollo Cassez ahora cuando tú come a tu hijo lo levantas tuve que tu hijo se queda así con la manita apoyada en la taza mirando dentro dice mamá los negros de la Casa Blanca

Voz 0444 05:52 bueno en todo caso lo que es evidente es que Celia Villalobos es una mujer con carácter así se las gastaba en el Congreso cuando no estaba jugando al Frozen

Voz 2 06:01 señor Amilivia no

Voz 1860 06:03 a favor se le oye lo que dice usted aquí imagínese eh

Voz 10 06:11 señoras señores y señoras apalabrado señor no

Voz 1860 06:34 la chica si tiene tiempo suficiente para no payaso payaso termina el artículo setenta y uno creo que usted va a vivir que son querría no

Voz 10 06:46 los niño eh yo no lo infanto juvenil

Voz 1860 06:50 usted cree que llamarme payaso usted y no tiene usted la señora lo siento señor ministro hagan el favor de guardar silencio en este pleno se han dicho cosas muy dura pero entiendo que ningún grupo parlamentario de esta Cámara merece ser llamado sinvergüenza yo ustedes nosotros ni ninguno

