M. Rajoy y la T. de Patata

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 2 00:04 no no no no

Voz 4 00:58 fieles a Rajoy no puedo evitarlo no

Voz 5 01:06 basta quién no dónde estará yo leíamos no me encoge igual podíamos entregar un poco luego está dando Charo cuestión si yo estoy fuera verdad pero si sabes algo de que ha hecho

Voz 0210 01:15 porque yo sé que ha comido mucho en un sitio en Santa Pola porque en embistió mis espías Acacio comer y verla

Voz 5 01:24 pues ya canina eso me hubiera ella y la Vuelta Ciclista a la Vuelta Ciclista

Voz 0210 01:27 claro es que el el las vacaciones que coincidan con la vuelta

Voz 5 01:30 está siempre siempre lo ha hecho este año la Vuelta Ciclista hay mundial tenido suerte hacía un año bueno

Voz 0874 01:37 bueno Joan Barrera Antonio Castelo Jorge Ponce hay una expresión más bien una más odiosa eso de cuando ves a alguien después de las vacaciones viene con las pilas cargadas como jefe si no

Voz 0210 01:47 las pilas cargadas con la batería de litio cargadas

Voz 0434 01:50 pero si después no se te acaba la conversación porque dice si si realmente es cansado tal pero sí

Voz 5 01:57 no no no tal cosa aunque putas con ella con la batería de un iPhone que tiene ya siete años que te dura a lo mejor las dos horas de la mañana jugando a si es tú ahora voy con todo tu colaboración me sentiré

Voz 0210 02:10 tú puedes puedes es creo que este año se puede ir al trabajo con una malísima actitud porque Madrid aún no está puesto Madrid alguien no ha hecho los deberes

Voz 5 02:19 que claro alguien está trabajando activamente para que no estén madridismo no he salido de casa aún no estaban puestas las calles literal bueno aunque sean las doce de la mañana

Voz 0874 02:27 explicar esto para que luego digan que es que sólo hablamos de Madrid y como vivimos en Madrid es que es que la Gran Vía va a ser mayormente peatonal dentro de no sé si en dos mil veintiocho una pero sí a mí me da la impresión de que esta obra que es Magna serán encargado a dos personas se vieron poco a poco a su ritmo no

Voz 5 02:44 estoy más a nosotros tampoco descarta Benito

Voz 0874 02:51 de de todas maneras claro la gente se piensa en sí que me dicen papá pero tu trabajo es divertido sí pero es trabajo el vuestro igual voy a la resistencia pero es divertido pero hay que trabajar

Voz 5 03:04 bueno pero vamos yo por ejemplo también en otro ámbito yo quiero mucho a dos somos Gavela se lo está pasando pipa pero también mucho a mi hija pues pistola yo quiero mucho a mi hija y estás en lo más feliz que machos y dejar a la guardería hombre ya te digo que esas cosas sobre el trabajo de una pregunta Jorge

Voz 1005 03:23 pegado ERC sí sí pegarle se puede considerar que es que

Voz 5 03:27 me ha caído involuntaria entrecomilla un año y aún no le has pegado ha caído tres veces de la cama y una de la cuna de pegar no solamente sitio sin querer

Voz 0434 03:40 a niños unas claro eso sí Miño sin pegar eh

Voz 5 03:43 la campaña de este año hará por favor metes fíjate que es vegetariana luego también con los Homeópatas vocerío sí sí ya tenemos Twitter desbordado antes del niño de tenéis muchos educar pegándose a tu libro no enseñar pegando que sale la segunda edición de Navidad muchos planes proyectos para este año la verdad es bueno de Antonio Javier acabo de estrenar

Voz 0210 04:07 es un programa hace unas horas de nada por todo

Voz 5 04:09 gracias a hablar del que es cuando hablas del humor en la SER realmente hablando de lo que os hija había nada un páramo anda un poco de promover

Voz 0210 04:20 esta ha estrenado esa estrenado a las cuatro y media de la mal

Voz 5 04:22 es una obra lo que llaman ahora Prime Time en la SER y que Gavela pero no aquí no hay mal la hora no hay mala ahora es verdad es verdad

Voz 0210 04:34 en un programa de cómo está basado en los monólogos que grabamos todas las semanas en en un garito en Madrid unas grabaciones de de monólogos de Standard que no hay nadie que esté grabando los cómicos hagan en España y lo sacó por Internet por You Tube y hablamos de eso en el programa hay hablamos de comedia es un primado Mori

Voz 5 04:52 no os metáis con otro así pero vamos a escuchar por curiosidad si cómo cómo será una promo del programa de Caster Semenya ante la curiosidad

Voz 6 05:00 el programa no está grabado hoy mismo pero ya ha ocurrido el incidente con Rober Bodegas y los gitanos Sierra no SL ha apuñalado en su portal sigue vivo el tema sigue coleando es verdad ahora mismo Rober Bodegas pueden no seguir vivo no os tras en ese caso programa en la memoria de Rober Bodegas a conocer el Almería B Juan Carlos Córdoba que ha muerto este verano no se nos puede morir dos cómicos a la vez hay que dejarlos

Voz 5 05:28 Rober Bodegas que podría estar humor blanco una como blancos si es verdad que Rober Bodegas podría estar muerto en estos instantes no lo sabemos Rober si está bien hacer una perdidas vamos a Juan Carlos Córdova que murió Esteve verán

Voz 0210 05:40 le mando un abrazo los amigos tendremos dedica al programa

Voz 0874 05:43 vosotros qué tal porque Jorge cada vez que veo más sitios haciendo más

Voz 5 05:46 que esto ya se estoy intentando llevar me dinero hacer espera tu hija ya empezado

Voz 0874 05:50 a guardería puedes puedes

Voz 5 05:52 lo importante es que la guardería

Voz 0434 05:55 por la mañana libres sigue sin dormir

Voz 1005 05:57 sí eso es lo que no voy a hacer este año es dormir de lunes a viernes la estoy dejando veintiocho horas al día la guardería porque no me dejan más en el rato que me da eso pues sigo empezamos el lunes la resistencia

Voz 0874 06:09 este lunes que viene el lunes si el lunes diez

Voz 1005 06:11 las doce de la noche voy a hacer una cosita para el intermedio y voy a estar aquí voy a estar

Voz 5 06:16 por otro caso si tu mujer algo no también estoy intentando hacer un peinado que se dice Javier del Pino ficha estabas en la mierda absoluta pues me siento una vaga vuestro captaban a un premio

Voz 0434 06:31 bueno sí pero luego Castelo me me dijo que si quería participar en su es que el mío de risa risa es que lo mío es hora y media para que eso monólogo bueno no es que sea dramático pero no es tan bueno

Voz 0210 06:44 mal llamó en España al estándar monólogos porque se confunde con los

Voz 0434 06:48 monólogos los monólogos la gente confunde un poco eso Cardona el monólogo el soliloquio de toda la vida de toda la vida no pues yo sigo con ello con la lista de mis deseos y es verdad esta noche me voy para Valladolid porque mañana a mediodía me entregan un premio como intérprete de la temporada toma otro al público del Teatro Zorrilla los amigos que Zorrilla pero sí

Voz 5 07:07 venga RAM en Iberia no no es en Valladolid

Voz 0874 07:10 intérprete total

Voz 0434 07:11 a Valladolid es una ciudad muy bonita grande sus gentes pero todavía no sólo de considerar que es como toda la Península Ibérica que nada vale vale

Voz 5 07:19 vale malo no pero espérate simplemente al tiempo

Voz 0434 07:21 eso sí me paso hacia hacia los más

Voz 5 07:25 oye entonces una mejores actrices españolas esquivando sabes que agradecía

Voz 0874 07:31 porque aquí viene con aquí vino una parte de Llum Barrera que es esta parte lo luego pasa al teatro ves parte dices que viene a mi programa exige no debería estar bien

Voz 5 07:39 claro claro es demasiado buena pero de verdad te lo digo

Voz 0434 07:44 pero es que a mí me gusta mucho esa dualidad me parece que la vida tiene eso tiene risa y tiene drama entonces me gusta mucho poder hacerlo

Voz 5 07:50 por cierto en el pues amar a tu

Voz 0434 07:53 no de más más muy bien muy bien los niños no duermen de mi camarote no duerme muy bien la verdad es que Mallorca es una maravilla voy a volver en breve porque es mi tierra y es verdad que con la edad como es volver más a ver si te pasa qué harías todo el rato sí pero no contiene sino porque por la edad tampoco me pasa con Washington que valoras más estar ahí con tu gente tal disfrutas mucho pillado todas las verbenas de las fiestas que me ha venido muy bien y eso me ha venido muy bien

Voz 0874 08:24 vaya hacemos el programa por cierto en directo en Bilbao el último fin de semana de septiembre en el festival Hall que es el festival de humor muy divertido está también Javier Cansado esta porque hay mucha más gente yo creo que fisios festiva seguramente porque sí sino lo que tú Antonino seguro que viene se ha apuntado a los que pueda es porque algo

Voz 5 08:41 lo voy a intentar voy a intentar hacer mía

Voz 0874 08:45 bueno tú querías hablar de Arabia Saudí enseguida

Voz 0210 08:47 ah no me pregunto qué base tu noticia favorita de este verano y digo para mí el conflicto diplomático que ha entrado en los cinco más importantes del año y hay guerras asaltado a a muchas guerras e importancia entre Arabia Saudí Canadá sabes que Canadá bueno un uno de sus organismos puso un tweet el grupo por un tuit el pulso que bueno los derechos humanos algunas detenciones de activistas por los derechos humanos en Arabia Saudí Canadá protestó bueno protestó puso un tuit bueno pues lo leyó El Príncipe el nuevo nuevo el nuevo mandatario de Arabia Saudí expulsó al embajador de Arabia Saudí

Voz 0434 09:23 así de repente ha repatriado a todos los chavales

Voz 0210 09:26 estaban estudiando en Arabia Saudi a todas las personas que estaban

Voz 5 09:30 temiendo un tratamiento médico en en Canadá ese tienen que volver a Arabia Saudí del Príncipe pocas bromas no me dijo que si no es vicio el Príncipe de la región tres sesenta de la redes no era muy sangriento no simplemente

Voz 0210 09:43 Canadá en el apoyo de los derechos humanos el activismo y que bueno que quizá árabe saudí en un futuro debe revisar sus políticas lo hará a la puta calle algo fuera todo el mundo da buena

Voz 0434 09:55 eso con lo de que no querían que se vendían las armas y los barcos que entran en un poquito en conflicto diplomático y no lo hay

Voz 0874 10:05 Iván dentro del propio Gobierno no sí sí sí sí hay

Voz 0434 10:07 hay una controversia porque por una parte está el negocio pero otra parte están

Voz 0210 10:11 si no quería líos con Arabia Saudí no vale

Voz 0434 10:13 yo tuiteo bastante poco yo creo que ninguno gusta discutir con la gente por Twitter sin mirarle a los ojos

Voz 1005 10:19 equipos de fútbol que hayan metido en problemas saudí no

Voz 5 10:21 ahí me tampoco no se posiciona amigos de la monarquía saudí

Voz 0874 10:32 oye eso es olvida que por mucho que Castelo tengan programa esto es la SER sigue teniendo el rigor tarde quise menciona algo trabaja que hay unos servicios informativos que son la espina dorsal de esta decisión

Voz 5 10:43 que yo sí que he trabajado hemos hablado al principio de rojo

Voz 0874 10:45 hoy qué tal te has mencionado no es una foto suya tumbada en un bar se de tampoco dice mucho de su vida laboral también te digo pero bueno no hemos intentado localizar a alguien que nos cuente algo en Santa Pola y hemos dado con el bar La Sal Concha Morales como estás Concha buenos días

Voz 8 11:04 hola buenos días a ver Concha estoy este dijo

Voz 0874 11:08 pues si no te rías que no no es escucha es muy serio

Voz 5 11:12 muy serio serio habéis visto al presidente

Voz 0874 11:14 por esas playas por la zona de tu bar

Voz 9 11:17 hola playa no lo hemos visto porque va claro porque está tramaba lo tiene claro

Voz 0874 11:23 nacida en Santa Pola no eres nadie de toda la vida

Voz 9 11:25 que no haya Santa Pola de toda la vida se Alemania del sur de Córdoba

Voz 0874 11:33 a ver Aido ha ido el señor Rajoy a comer alguna vez a tu restaurante Concha

Voz 9 11:37 mira si te digo la verdad la verdad no venimos pero va a venir porque decía lo tienen soso su guarda guardar Carlos con él pues si mil niños pequeños muchos niños yo soy vienen a comer aquí

Voz 0434 11:49 ah bueno entonces llaman mi niño de imagino porque me los imagino grandote es comen bien y dejan buenas cuentas

Voz 8 11:54 bueno tú no te puedes imaginar a ver estas gentes no

Voz 9 11:58 no lo que comen no yo no hago yo no sé lo que come entero no ve lo bien que les interesara

Voz 5 12:04 ya te estoy viendo por dónde va a Concha

Voz 9 12:05 vitamina más allá tempranos digo vaya qué importancia alguna

Voz 8 12:10 no no ya te oye pero pero Concha yo lo estáis imaginando

Voz 5 12:15 eso lo estoy imagínate

Voz 9 12:18 a dónde lo hará

Voz 5 12:21 a cambiar de tema Concha como una manguera de agua fría Concha hay que darle esa esa gente en bañador tiene una foto e Concha a hacer una súper generación no Evan Santa Pola no de niños nacidos cachas ya

Voz 9 12:36 ah no yo ya tengo ya no puedo pero van

Voz 5 12:39 no pero con la imaginación nunca se sabe

Voz 6 12:46 por otro lado a nivel y hay una cosa que llama lo que gozan las cosas y las buenas tardes

Voz 9 12:52 ah pues mira yo me quedo médico y me doy como se llama Maiso yo me entrego las la inquina de esta pasea experimento

Voz 8 12:59 te te te te das a lo que haga falta darse no oye Concha pero ahora en serio a ver

Voz 0874 13:04 tú habrás escuchado conversaciones de esos guardaespaldas

Voz 9 13:08 bueno sí pero Messi que puedo diese alguna a las iban a venir el lunes

Voz 5 13:13 bueno tú déjate si tú lo que quieres juegan oportuno pero no se vaya

Voz 0874 13:21 a ver alguna cosilla de que habla de fútbol por ejemplo hablan de ciclismo

Voz 9 13:26 por ello si poderes fútbol de hablan de sus cosas de la ruta que tienen café donde les toca ahí que no pero no lo hacemos bien

Voz 5 13:34 a Rajoy lo de Rajoy

Voz 9 13:36 habla de es que hablan de eso lo tiene dónde tienen que ir para arriba para abajo y ahora cuando ha tocado las vacaciones si tenía que paga a digo yo

Voz 0210 13:45 en chats tan loca es eso que cuentas a tus a tu familia que cuentan de Rajoy es

Voz 0874 13:51 lo gordo a tal de carnaza

Voz 9 13:54 pero hombre si es que hemos nombre Naciona malo me parece a mí yo creo que achacar a tasas más rejuvenecido uno lo lo ya no se tiñen de Philip Aíto de Ovi me gusta

Voz 8 14:07 te conozco tilde del asfalto aquí cariño te veían Halle una cosa

Voz 0434 14:12 ya te voy a hacer una cosa estoy viendo la distancia que hay yo el sábado que viene actuó en Alicante estás a a veinte minutos vea a verla yo estoy por ir a verte pero

Voz 9 14:23 lo ves pero van ven a verme come la tortilla esas famosas que no lo has probado es pero piden que no te puedes imaginar

Voz 0434 14:29 o que Rajoy ya me hago veinte kilómetros Rajoy

Voz 9 14:33 a ochenta y primer de que yo me enteré que les gustaba la tortilla de patata y entonces yo dije que le gustaba mucho tu tierra de patata no sé qué y quién se acerque periódicos unos donde se dieron que viene a comer Shakira tortilla todo de que está en venir a comer tortilla de ETA

Voz 6 14:48 tienes tienes tienes que llamarla te punto de patata la Tate punto de patata ya verás un no peleará gracias a él que entenderá una una broma privada

Voz 8 14:59 existe muy buena oye yo

Voz 1005 15:02 ha mentido no que by Rajoy sí

Voz 9 15:04 les digo a ese tema hay suave de haberme pues Rajoy promete una persona como si famoso que dije suele el acuerdo de esa digo si no te preocupes que antes de irme voy a ella

Voz 5 15:17 mira

Voz 8 15:18 tu zona yo voy a voy a hacer morir y coincidir con razón

Voz 0434 15:21 hoy también Mena contarlo

Voz 8 15:24 sí Deacon acciones Kevin nibelungo miércoles es que yo actúo los fines de semana

Voz 0434 15:27 los artistas somos así nuestra yo estaba

Voz 8 15:30 empieza el Vietnam

Voz 0874 15:34 Martí bueno pero sólo a ver a ver tú Concha sí que salen de vez en cuando pasar deprisa por delante suyo

Voz 8 15:40 te comes lo veo solo trabaja de lunes a miércoles

Voz 9 15:45 claro ahora mismo del una miércoles de alto los papeles averiguado fácil malos de Luna miércoles

Voz 8 15:50 me han dicho que venden poco

Voz 9 15:53 eso y entonces me tiene que firmar un poco

Voz 5 15:55 también me han dicho que come en el

Voz 0210 15:58 Batiste Concha en el caro en el sí

Voz 10 16:00 no ella sí

Voz 5 16:07 pero de la pena no contó a Garzón

Voz 9 16:12 el otro día digo que yo tengo está muy arriba Gonzalo Guedes no te gana

Voz 5 16:16 ver

Voz 9 16:19 que llaman que nadie me sentí lo mejor se va a comer el alcalde ha no deja vean lo y entonces se va con ello uno a otro sitio

Voz 0874 16:28 pero pero qué pasa con seis cada vez que pasa por delante de tu bar Le lanzas una frase al aire

Voz 9 16:33 yo a Dios le digo yo me mires cerril me dice adiós

Voz 5 16:36 hombre es que si siempre

Voz 9 16:41 que te lo prometo si está tiene Caleta eh que nosotros día

Voz 5 16:45 hola

Voz 9 16:48 un poquillo no porque te un poquillo digo a también

Voz 5 16:54 ten cuidado que Rajoy ha hecho una Aznar no

Voz 1005 16:57 no sé si tiene todo esto

Voz 9 17:00 los que lo ama es que está muy bien pero ha dejado limitan

Voz 8 17:03 algo está el hombre que te está pasando

Voz 9 17:08 yo que se fuera a refrescar a pesar de que todavía porque vamos metro harto está mejor alguno de sus guardaespaldas

Voz 5 17:17 está un pelín mejor está un pelín mejor que alguno de sus guardaespaldas diría sí sí

Voz 9 17:21 sí tiene tiene tres o cuatro que no veas pero a estar muy bien está mejor que uno que cargo somos

Voz 11 17:27 tiene buen pelo Mariano es verdad y casi casi casi

Voz 8 17:33 a los Beatles

Voz 9 17:35 cuando se va qué tío porque yo ya estoy harto de venir a las ocho de la mañana un montón de tortilla y a ir a un debate los huevos ocho a fama que viene la gente buscando la tortilla

Voz 0874 17:48 este ha sido el share de conchas corales dueño del restaurante La sal en Santa Pola a nuestra desde ahora corresponsal en

Voz 8 17:59 exacto que nos vais contando lo que no va a ir

Voz 0874 18:02 ando un poco pues esto es la evolución de la

Voz 8 18:04 bueno de manera totalmente gracias

Voz 9 18:09 de hecho aquí me parece que va estatales Mikado estupendo

Voz 8 18:11 tú lo vas contando con tú tú ves apuntando cosas

Voz 5 18:16 el sábado tiene te llamo Lynndie pregunta le cosas

Voz 0210 18:18 se pregunta Alex lloc ese igual da adivinar quién era m punto Rajoy con toda esta investigación exacto

Voz 8 18:27 es Davis esto se va perdiendo

Voz 9 18:30 yo lo que pasa que lo me yo prefiero Pesca uno de los que traen eres

Voz 5 18:35 el seis iba a funcionar como ha funcionado

Voz 6 18:54 que si me da tiempo yo antes había dicho que el iba el resto al digamos

Voz 5 19:04 en fin la vida fíjate yo no tiene

Voz 0874 19:08 que reincorporarse más tarde más pronto quiero decir porque ahora sí ha miércoles pero la pedido traslado a Madrid en pisos

Voz 5 19:14 claro os acordáis de esto escucha

Voz 12 19:20 por todos los candidatos a recibir no tanto cuando comienza a hacer Almoradiel cuando menos cada mira

Voz 5 19:29 aquella nada no mira mira ni contestan tiene Brujo Córdoba

Voz 0874 19:35 esta señora yo creo que el está esperando seguramente en la puerta de Génova bueno si es que va a Génova

Voz 1660 19:39 bueno no no no exactamente eh yo lo que le he dicho es que el tiene todos los medios y por supuesto todas las facilidades de su

Voz 0874 19:48 partido para establecer

Voz 1660 19:50 la actividad que quiera como expresidente o incluso bueno pues en la representación que quiera tener dependiendo de que elija yo creo que el va a elegir ya lo ha hecho en su carrera profesional como registradora un trasladó en Madrid

Voz 0874 20:02 a pocas veces LB nerviosa que se casaron sabes lo que parece un hijo hablando de su padre

Voz 1005 20:06 que mi padre lo que quiere es estar en la residencia

Voz 5 20:10 él está bien allí con verdad

Voz 0434 20:12 yo me he ido de casa pero le hecho copia de la llave para que el venga cuando

Voz 6 20:17 cuando un despacho con el suelo que es una de estas una cinta de andar todo el rato en el despacho

Voz 0874 20:25 su habitación es su habitación eh no hemos puesto manos a David

Voz 0434 20:28 no obstante la selección española del ochenta y seis ahí está

Voz 0874 20:31 bueno la desaparición de Rajoy hay que sumar nosotros tenemos que sumar de hecho como baja una más alguna más más de una

Voz 5 20:38 pero bueno una en especial el que dejó desierta

Voz 0874 20:40 él

Voz 1769 20:42 lo único que se ha dedicado el señor Sánchez intentar ocupar y asaltar las instituciones del poder a cambiaron meter a gente eh pues afín en el CIS en la Fiscalía General del Estado en la ocupación de las empresas públicas a enchufar incluso a su señora

Voz 4 21:01 ahí está ahí algo que ya no es portavoz me Partido Popular que dio la verdad

Voz 0874 21:07 ya no es Cassini irrelevante en su partido

Voz 4 21:09 editado más está por ahí no

Voz 1005 21:12 que ya Rafa Hernando en la oposición es redundante es decir la oposición ya por siempre a él es oposición asimismo a la vida

Voz 0874 21:20 es por qué ha pasado esto porque al fin y al cabo Fernando y Casado son un poco de la misma sintonía no

Voz 13 21:25 por eso es tan irresponsable pero también tan innecesaria la ley de Memoria Histórica por eso vamos a no consentir que se muerda el anzuelo de debatir sobre qué pasado hay que desenterrar por eso propondremos en las Cortes una ley de Concordia

Voz 0874 21:44 hay que decir que yo una entrevista con Fernando este verano en la que decía que él sentía que se había pasado un poco había pasado tres pueblos decía textualmente con todo lo que había dicho de Memoria Histórica

Voz 5 21:54 de la subvenciones tardado en esa es pedir perdón de exculpar siempre es lo que tienes católicos no se confiesa el Financial porque Pablo Casado adalid de la concordia

Voz 0874 22:05 a reconocer que es coherente con sus ideas a él le gusta que todo permanezca enterrado casos de corrupción de su partido los que están en las cunetas y como no eso que está en el Valle de los Caídos que esto es otra cosa

Voz 13 22:15 la absurda que esté el Gobierno

Voz 3 22:17 preocupado por muerto de hace cuarenta y tres años

Voz 13 22:22 que sin embargo este despreocupado por la economía por la seguridad por la inmigración por el empleo por el futuro de España es algo que es para hacérselo mirar un muerto casi no te te

Voz 0434 22:32 no lo voy a hacer carrera en el PP lo digo ha llamado un muerto

Voz 5 22:35 gente seis primero de mayo

Voz 0210 22:38 pues a cada uno ahí de votantes del PP que no sé lo buena que sea al final no suman es propiedad de todos los españoles no como ésta sea el yo habría que sacarle un rédito habría que hacer una gira con Iker por ejemplo que está ahora en teatros claro que sí

Voz 1005 22:51 hay una cosa que hacen en Guinea Papua que

Voz 5 22:53 los muertos lo sacan una vez al año sus familiares se hacen fotos con el hilo vuelven Nanterre no me parece mala idea él lo sacamos el año nuevo tenemos fotos como quiera cada uno lo volvemos Jorquera

Voz 0434 23:04 Quito porque sino como el muro de Berlín que se comercial

Voz 6 23:07 vaya vaya a perdona el toro esto la Iglesia católica lo hace mucho que todo el mundo tiene un trozo de la

Voz 5 23:13 tú sí claro

Voz 0874 23:16 la segunda baja ha sido más reciente ayer mismo nos enterábamos de que las señoras de los finiquitos en diferido también abandonar

Voz 5 23:22 ha llegado el final

Voz 14 23:24 al de una etapa en el camino para mí y que no justo ahora es que yo ayude a quién haya de sustituir me siga con vosotros defendiendo nuestras ideas y aquello en lo que creemos pero desde otra posición

Voz 5 23:40 esto es malo es mejor si nos dejan los puestos

Voz 0210 23:43 como cuando Sensación de vivir entraban los nuevos si decía algo peor no son lo mismo he oído que Cospedal va a entrar ahora en Black Water los mercenarios va a formar parte de los mercenarios

Voz 0874 23:55 en Afganistán se va haciendo bocadillos en Hogar Social me parece que no mire para no

Voz 0434 23:59 qué tal muy fácil

Voz 0874 24:01 o se queda porque es lo que va a hacer con su vida es la gran derrotada de las últimas primarias

Voz 4 24:07 yo primero todas estas cosas a Pablo Casado ha sido ya cuando tengamos algo que vernos transmiten como siempre para hablarles con tranquilidad y sabría que me ya

Voz 0874 24:27 no no no quería hablar lo dijo este jueves Soraya Sáez de Santamaría cuando llegó tarde es decir cuando dejó plantado de alguna manera Pablo Casado en la primera reunión del grupo parlamentario indicó por eso según la ex vice casado ya sabía que no llegaría a tiempo pero claro el problema que tiene pues por ejemplo un Rey cuando deja de ser Rey de su misma posición no tienes tanto sirvientes tú no tenían nadie que avise

Voz 5 24:48 ahora pero claro yo ahora nota de prensa así como sepa vivir vamos

Voz 0434 24:58 vicio de peluquería para mí es importante pero

Voz 0210 25:00 con que le vayan mal en la vida y esto es lo digo en serio sólo tiene que pensar en Pedro Sánchez es decir se puede

Voz 5 25:07 la mayor cortado

Voz 0210 25:10 Pedro Sánchez por ejemplo a Soraya le puede dar consejos de que Mc Donalds abren veinticuatro horas para lavarse a los baños por donde él ha pasado

Voz 5 25:17 claro

Voz 0434 25:19 no Gemma que ese hombre se puede dedicar en caso de que les vaya mal en las elecciones a dar a dar conferencias de cómo sobreviví a mi propio para Pedro Sánchez circunstancias

Voz 0210 25:29 el Citroen Xantia donde vivía toda esta época

Voz 5 25:32 ha ventilado todavía te toca Pablo Casado tiene despachos para todos

Voz 0874 25:38 tiene para Rajoy si lo pide también a lo mejor despacito para ella o no

Voz 16 25:43 sabes Soraya Sáenz Santamaría eh que tiene una plaza reservada en el comité ejecutivo y que al igual que el resto de exministros estoy convencido de que sus compañeros de grupo cederían eh muy gustosamente la con la presidencia de comisión parlamentaria que ella considerar que ella considere

Voz 5 26:02 a cualquiera lo que ha dicho de despacho en habla eh eso es verdad voy le hecho no tenemos a Rajoy se nos ha caído Hernando nuestra Cospedal a lo mejor no Rita

Voz 1005 26:13 está empieza

Voz 5 26:14 a la temporada más oscura e impresionantes una temporada oscura ha dicho no vamos a tener que darle política en serio habría que tomar alguna

Voz 0874 26:20 prisión con esta tertulia de cómicos yo lo entiendo

Voz 0210 26:23 política técnicamente Javier te pintar nunca comentamos nada

Voz 0434 26:25 yo le pedí que poco poco poco la la

Voz 5 26:29 convertimos lo que le en serio cuando

Voz 0874 26:31 se originó esta tertulia ahora que la gente que no le interesa la política sin darse cuenta se enterase de lo que ha pasado

Voz 0210 26:37 porque no hacemos como La Ventana que llamen los oyentes sino salgan las decían

Voz 0434 26:40 pero claro pero sólo oyentes graciosos porque es una tertulia cómica entonces hay que hacer una criba lo dejamos más

Voz 0874 26:48 bueno casi lo llamamos en tertulia solo pues

Voz 0434 26:51 en el música denunciados

Voz 0874 26:53 a quién no sé que esperamos convertir a alguien no es el más rabia

Voz 0210 26:56 hasta ahora si no se hombre ahí está ahora mismo en modo Super size Jean ha pasado de Super Guerrero Albert Rivera yo creo que eso es tu puesto Berlín de apuestas

Voz 0874 27:08 lo que hemos hecho hoy aquí limpiando el espacio público

Voz 17 27:10 símbolos ideológicos lo seguiremos haciendo hasta que el señor Sánchez deje de pagar el alquiler de la Moncloa a Torres

Voz 0874 27:16 Puigdemont reaccione es verdad que tiene tiene elementos para convertirse en ese personaje que estamos buscando

Voz 0210 27:20 yo empezaría a pintar las calles de amarillo por si salen a barrer la peña de Ciudadanos

Voz 0434 27:27 pero también de polen tal cosas

Voz 0210 27:30 los amarillos que queréis que esta gente limpie porque luego no podrán venir a La Ser los micrófonos amarillo se acercan sabes que estás haciendo

Voz 5 27:38 el micrófono abriendo mucho paquete de Bimbo

Voz 0210 27:40 en la cito este amarillo por lo tanto no

Voz 5 27:43 supermercado a toda la basura tú tú querías

Voz 0210 27:45 Jorge aquí en pedíamos Joan rabia mía personal un poco Dolors Montserrat sí sí sí sí porque es como me gusta mucho la admiración que tiene de casado desde esta posición de monja que le gusta mucho el Papa

Voz 18 27:59 pues bueno primero que todo

Voz 3 28:03 la cosa de la que nos diferencia el Partido Popular

Voz 18 28:05 de Podemos y del Partido Socialista es que cuando nosotros están

Voz 0874 28:08 en procesos internos nosotros no nos tiramos los platos por la cabeza

Voz 0434 28:11 es verdad que las ollas opera si que caliza mucho la entienden

Voz 0874 28:19 seamos realistas como creadores de contenidos que te decimos todos tiene envergadura para un secundario

Voz 0434 28:24 no es verdad es es es una Flandes es como como ejemplo así es una Flandes

Voz 5 28:32 sí pero Poli de Los Soprano

Voz 0434 28:37 no sé yo yo voy más fuerte y espero que no la retiren que no la jubilen ya yo voy por Celia Villalobos yo creo que nos va a seguir dando buenos momentos

Voz 0874 28:50 el taxi no hay señora responde ya como coño llego yo a Torremolinos

Voz 1005 28:54 pues mira yo este verano caballistas merecen de verdad

Voz 11 28:57 ella no oye

Voz 0210 28:59 pero es que como es La Bella estuve haciendo monólogos en el estudio

Voz 5 29:03 no obstante si yo hay que darle un programa es verdad ha estado muy bien esta época

Voz 0210 29:13 había los que no lo puedo contar lo siento

Voz 5 29:15 me lo has a ir ya es cometió un error porque bueno me a hundir la carrera yo no voy a de cuesta mucho jugoso del jugoso le podemos contar sería mejor que sea vas a ver quién va y se lo triste que es

Voz 0874 29:33 que justo cuando se publique el libro de Woodward y todo lo que cuenta yo tenga que guardar el secreto sobre eso no estoy como dos planos distintos estilos

Voz 5 29:41 nosotros estamos sujetos al mismo quiere te digamos que

Voz 0210 29:43 o cómica que que es porque ya toma la alternativa hecho monólogos hizo lo que hacemos

Voz 5 29:48 muchos cómicos cuando vamos a actuar a darle demasiadas pistas corta ahí te has queda mucho

Voz 1 30:23 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 19 30:28 Radio Madrid ciento cinco punto cuatro FM ochocientos diez Onda Media

Voz 4 30:34 y ahora Amelie

Voz 20 30:37 hoy recibimos a historieta Instagram y blogger colaboradora de la sirena hola qué tal se que tienes más de setenta mil fans en Instagram se quedan bien eres fan de la sirena ídem la alimentación saludable para toda la familia no

Voz 1537 30:50 así es y más ahora que hay que volver a la rutina ya hábitos saludables después de las vacaciones sí mira que cuesta de exacto para que sea más sencillo lo mejor es organizarse por menús semanales pero en lugar de hacerlo por platos en mi casa lo hacemos por alimentos por ejemplo lunes toca legumbres con cereales martes verduras y carnes o pescados miércoles cereales con verduras huevos y así eso

Voz 20 31:11 sirve también para la escena para cenar es mejor

Voz 1537 31:14 a comer temprano ligero como una crema hay pescado en la sirena encontrarán todos estos alimentos que al ser

Voz 0434 31:19 G lados mantienen todas las vitaminas y nutrientes

Voz 1537 31:22 ir te permiten organizar todo con antelación

Voz 20 31:24 verdad que en la revista de septiembre que encontraréis en las tiendas la sirena tenéis ideas y consejos de historieta y un sinfín de ofertas para un mes de ahorro gracias y hasta pronto estará hasta pronta Amelie

Voz 21 31:34 has visto la nueva vecina es súper maja que si la he visto pero si no puedo dejar de mirar su sofá de cuero que mejore si el decoro es majísimo y que merece desde dos cortinas sonda majas que me he quedado colgada de ellas

Voz 19 31:46 y que ahora más cerca ven a la tienda más maja de Goya hay encuentra toda la inspiración para tu salón en Goya cuarenta y siete más seny que a punto es

Voz 22 31:54 el Rey recibe la nueva novela de Eduardo Mendoza hay dos formas de contar la historia como sucedió y como la hemos vivido Eduardo Mendoza regresa con una novela que hace sonreír y sobretodo recordar

Voz 7 32:06 qué tele más rara nunca había visto una tele compuerta eso es una lavadora cómo va a ser una lavadora si pones al sol porque su lavadora Samsung qué quieres decir con qué es una lavadora Sansó pues que es una máquina que te lava la ropa Samsung hacer entender que Samson también hace lavadoras lo va a ser fácil lavadora Samson igual de buenas que nuestros televisores pero menos conocidas

Voz 0935 32:35 día maravilloso si pudiésemos ordena del mundo pero entender su desórdenes ya un gran paso los días veintiuno veintidós y veintitrés de septiembre ven a Córdoba el Congreso del Bienestar Sabiduría hay conocimiento el desorden del mundo hablaremos sobre las causas consecuencias y la realidad del mundo globalizado con Isabel Coixet Jordi Évole Ana Rosa Quintana José Álvarez Junco Montserrat Domínguez y muchos más entradas agotadas con la participación de Universidad de Córdoba Universidad Loyola Andalucía Universidad Internacional de Andalucía cátedra UNESCO de resolución de conflictos patrocinan Ayuntamiento de Córdoba Fundación Cajasur y Diputación de Córdoba con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte Junta de Andalucía y el Instituto Municipal de Turismo de Córdoba

Voz 24 33:26 septiembre vuelves con nuevas pero sí en el Corte Inglés te ayudamos a cumplirlas porque todo es mucho más fácil en un solo lugar

Voz 5 33:33 has City es propuesto cuidarte

Voz 25 33:36 va a correr tienes un veinte por ciento de regalo en artículos de textil y calzado de running

Voz 24 33:40 todo El Corte Inglés

Voz 4 33:48 te gustaría de un futuro mejor para miles de niñas y niños que el jueves trece de septiembre en la SER te vamos a ver muchas razones para sumarse al testamento solidario de Unicef y que tu legado se transforme en vacunas Feli finas dislocación si tenemos que pensar informante en testamento Unicef puntuales de estamentos Solidario Unicef

Voz 3 34:08 vidas que vida

Voz 24 34:12 septiembre vuelves con nuevos propósitos y en El Corte Inglés te ayudamos a cumplirlos porque todo es mucho más fácil en un solo lugar

Voz 25 34:20 has te has propuesto cuidarte más estar en forma a correr tienes un veinte por ciento de regalo en artículos de textil y calzado de Rania

Voz 24 34:26 todo esto propósitos en un solo lugar El Corte Inglés listos para tu vuelta

Voz 19 34:34 este fin de semana siéntate

Voz 26 34:37 la porque tienes casi dos horas de Carrusel deportivo

Voz 5 34:44 bienvenidos

Voz 27 34:46 otros datos lindo Carrusel deportivo

Voz 28 34:48 el sábado desde las cuatro una hora menos en Canarias y hasta la una y media de la madrugada toda la jornada de Segunda División los entrenamientos en San Marino del Gran Premio de Motociclismo sepa de montaña en la Vuelta a España con el comienzo de la Liga Femenina de fútbol deseando que a las veinte y cuarenta y cinco desde Wembley se juegue el Inglaterra España sabías carro lo más nueve horas Iberia de mejor hombre de la radio presenta le dar del programa Leader

Voz 26 35:28 Miguel Garrido Carrusel deportivo más grande que nunca

Voz 1 35:34 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 35:49 estamos un barrera con Antonio Castelo y con Jorge Ponce antes hablábamos de vuestra profesión de cómicos como Tyson

Voz 0210 35:55 Javier te puedo hacer una pregunta si estoy un poco me estoy incómodo y no lo digo porque no porque ahora ya no si nos metemos con Cebrián eso no tiene ningún valor ya no pasa nada y no las ven bromas que hago ha sido un día en La Ventana Francino me dijo que gracioso lo que dices de mí sí Gavela no está a favor de los cómicos que tremendas con él está más loco que nosotros por así decirlo sí sí sí

Voz 5 36:18 estar Nando mira yo te digo ahora mismo eres una esta rima su madre vulgar mismo te pueden meter con Camarón siquiera si quieres jugártela con siempre hay método

Voz 0874 36:27 hace tiempo una barbaridad sobre un político de la que no me arrepiento Ia hay Gavela era jefe en recuerdo que Gavela me dijo algo así como sea me pegó la bronca

Voz 0210 36:38 tenía tableta el político

Voz 0874 36:40 pataleta política me pegó una bronca y luego un poco por lo bajo me digo médicos así como prefiero que te pasa es que no llegues entonces yo no quiero decir esto porque es un riesgo pero

Voz 5 36:49 yo se dio pasándose los gitanos que asunto vales lo pensaré para la semana que viene

Voz 0874 36:57 me decía antes que vosotros seguís pasando factura si buscando pluriempleo sois de natural Pluriempleados sí es que parte de puesto de trabajo dedicáis a lo que ahora se llama networking que siempre ha sido

Voz 0210 37:07 pues bien todo puede ser un cero por ciento

Voz 0874 37:10 serio no habrá contactos llamar a uno otro hallazgo gasoil

Voz 0434 37:14 claro que sí

Voz 0874 37:17 acerca no el velo networking para tontos que Burque

Voz 3 37:22 es corporativa empresarial o profesional de hacer amigos

Voz 0434 37:28 mis hijos entre comillas osea redes sociales el fin no sólo no

Voz 3 37:33 según los que yo he elegido hacer el fin último es hacer amigos para que se conviertan en aliados prescriptores te ayuden a nivel profesional y personal Correas es hacer relaciones sostenibles en el tiempo con ese con ese fin hay que aportar muchísimo valor

Voz 0874 37:51 claro lo has dicho muy bien usado poco alguna serie de cómo de alegorías y tal pero en realidad lo que significa es hacer contactos para que luego te

Voz 3 37:58 bajo o dinero o hacer negocio o tener un mínimo amigos porque no

Voz 1005 38:05 perdona que me voy a desviar un momentito el tema muy rápido sabes que con ese pañuelo que tienes amarillo anudado al cuello

Voz 5 38:12 vais a Albert Rivera rápidamente de huella que está perdiendo

Voz 0434 38:20 sí eso es malo

Voz 5 38:22 ah vale vale

Voz 0210 38:26 el working pero nuestro mundo es bueno se hace muchísimo pero no es tan fácil porque por ejemplo en el mundo de los cómicos como la gente tampoco tiene dinero ni trabajo tampoco mucho mejor que hacer que a cuando no

Voz 3 38:38 que hay que tirar del networking para precisamente para posicionarnos en la mente de los demás y lograr generar una confianza que te conozcan generar esa sensación de presencia para posicionar te in y mantener Teknon of para mantenerte es relevante ir evitar ser desplazado sustituido

Voz 5 38:56 pero esas tardes sirviendo vuestra vida pero a la argentina Un

Voz 0434 39:01 de de actores y actrices es verdad que ya no solo tienes que hacer un buen casting en caso de ser mujer estar muy buena también te lo digo ya si no que además tienes que tener muchos sí horas en redes sociales porque eso cuenta también te da como puntos es como lo de los puntos para conseguir plaza en las instituciones públicas pues te da puntos tener muchos seguidores en redes sociales yo estoy en paro es secundaria o reparto mucha gente que se mantiene de actualidad por sus redes sociales es ahí donde donde mantienen sus mañas de todavía hay muchas cosas que igualmente

Voz 1005 39:37 es un camino que era que los artistas tenían que verse en sitios en eventos siempre se lo digo yo tengo que decir también que la gente que conozco que más me gusta cómo ha llevado su carrera de Nova eso es quiero decir Dios yo nunca una presión natural pero no me meto a mí pero de verdad la gente de verdad lo buenos cómico y tal no se han hecho la verdad suena bien

Voz 5 39:55 en el que los cómicos para conseguir trabajo tenían que ser graciosos hacía falta que tuviera una retenciones debería ser eso claro y ahora fíjate dónde estamos ajustando estamos

Voz 0210 40:04 el jueves fui a un cómic que aprobar el texto que lo hacemos muchos quién es ese es son actuaciones en las que actúan quince cómicos de de uno detrás de otro cinco minutos para aprobar texto para luego va a hacerlo en dos actuaciones a ver si es gracioso no hacen

Voz 3 40:19 hay quien me comidos claro al final él networking comienza en el mundo terrenal con cualquier acción que que que se haga cualquier obra que tengas cualquier hice expande gracias a lo digital pero no es al revés hay una generación

Voz 0874 40:36 de personas que dentro de unos cuantos años serán además jefes que sólo contrataran a empleados que hayan creado una red de networking digamos

Voz 3 40:44 a ver es que él no es una red la red lo básico eso es nuestra amistad y la Familia ahí comienza a es nuestra red más próxima a partir de esa tenemos que desarrollarla a nivel profesional y nos vamos posicionando en la mente de los demás para mantenernos visibles es la idea para con aliados empleadores a todas aquellas personas que nos interesen para seguir posicionando y mientras mejor o más alto su uvas más trabajo tienes porque tienes que mantenerte una cosas ajena y otra vez mantenerlas

Voz 1005 41:15 pueden hacer directamente una buena red familiar que si nacer Borbón por ejemplo ya está posicionada bastante alto ya no hay mucho no tiene que hacer mucho más para quedarte

Voz 0434 41:25 en ahí ha hecho ya está echada

Voz 1005 41:28 lo tendría que tirar fuerte ética sí sí

Voz 0210 41:32 hay gente que tienes que fomentar no Ellis tú que te dedicas Working donde haces networking en curso

Voz 3 41:39 en él en Kinshasa en cualquier lugar al él es menguar quién es cualquier espacio tiempo donde nos relacionamos con personas entonces puede ser en la cafetería puede ser en el trabajo puede ser en las redes sociales todos esos me cualquier pero la idea es que sí

Voz 0210 41:54 a mí siempre me han dicho gaste lo tú no tomas drogas las drogas hacen mucho networking patios siempre me lo han dicho como algo malo muy mal

Voz 5 42:04 no vamos a llegar a ningún los puestos altos no donde se claro claro siempre han dicho

Voz 3 42:12 por King a ver en España más del sesenta por ciento de las personas que consigue consiguen empleo es gracias a los contactos que mal que no es lo mismo que el

Voz 0874 42:20 su fe

Voz 3 42:21 pero pero funcionan entonces al final hay hay muchos cargos y hay muchos propuestas para no

Voz 0874 42:27 lo que pasa es que a mí me suena a lo mismo de siempre pero poco glorificar al final te quedas en la calle San mira ves subiendo pero ahí está Lourdes Lancho

Voz 5 42:37 en la calle porque nos gusta la hipótesis porque no pasar que te veo muy este año de a ver quién no acaba la temporada en la SER al final

Voz 0434 42:45 te veo muy de cortar al final es pues tu agenda

Voz 0874 42:48 tus amigos tus contactos pero que esto ya existe desde hace

Voz 3 42:52 y tú de se saben bien claro claro es al final ya es siempre hemos tenido redes la idea es desarrollarlas y aprovecharnos creando una red de calidad y aportando valor porque si no aportamos valor a la red no no no no va a funcionar y aportar valor significa ayudar al otro a que su proyecto o lo que tenga sea de éxito Ike en algún momento también nosotros podamos tirar de de de ellos no ven teléfono correo no para ya

Voz 1005 43:19 hay que saber utilizar ese red porque también hay gente que los distintos eventos sociales momentos de la vida que es huele que están todo el rato trabajando o viendo cómo se posiciona que eso puede ser contra un trabajo

Voz 5 43:32 ahí hay ay

Voz 3 43:35 el de la que yo hablo Éste no se va a un evento en el Guarín a vender y ya el primer día que conoces una persona no es vender es crear la relación entre en lugar de de abrir negocio se trata de crear relaciones

Voz 0434 43:46 tengo un amigo que no para de pedir trabajo y lo pide abiertamente darme darme trabajo

Voz 5 43:53 muy agresivo eh

Voz 0434 43:54 me trabajar por otra muy crecí

Voz 3 43:57 por supuesto que es el nuevo pero también hay que ver qué que funciona a vale eso sí porque pide a cada rato bueno porque

Voz 0210 44:03 más mejores trabajos en casa

Voz 0434 44:06 digamos en casa y quiere estar currando todo

Voz 0874 44:08 porque estamos hablando se hace para para comer a fin de Messi se puede comer mejor pues mejor que mejor ya tiene trabajo pero quiero un trabajo mejor cuando es un concepto nuevo y queríamos hablar contigo del Net Working para Davis para tantos hay que decirlo sí porque tiene una buena tiene claro hasta luego nueve y Arvelo adiós luego mira esta mujer que está ahí y que nos va a cantar ahora para empezar bien el año solamente voy a dar un dato de de ella antes de que escuchemos su voz seguramente no vais a conocer nunca en vuestra vida a alguien que ha sido telonero de Johnny Cash en serio así que vamos a escuchar

Voz 30 44:51 y sí

Voz 31 44:54 sí

Voz 32 45:02 sí

Voz 33 45:21 sí a mí

Voz 32 45:27 ah sí sí

Voz 33 45:54 a ver si os

Voz 32 46:14 son muy buenos Bon sí bueno muy bien Emma bueno

Voz 33 47:31 Juan

Voz 34 47:42 una hoy

Voz 33 47:46 eh

Voz 32 47:52 Juan

Voz 34 47:55 sí

Voz 33 48:05 buenas tardes

Voz 32 48:12 ya

Voz 0874 48:25 José Luis Carnes es el promotor que nos ayuda siempre a buscar gente como ella cómo estás José Luis unos días Javier Peña hace la mesa

Voz 35 48:32 bueno en realidad al revés es canadiense emigrada a Nueva Zelanda no hizo el camino de vuelta entonces pero vi como acabo de únicas pues porque ya tenía ella giraba con sus familias padres FIA canciones su madre formaban la Neil son Family era como una familia itinerante en uno de estos encuentros pues encontró con ella está avergonzada porque dice que conoció en pijama él es ella estaba encima de su padre dice que es un que fue muy emocionante conocerle pero

Voz 0210 48:58 dale siempre me ha gustado

Voz 0874 49:01 hay punto de Amy Winehouse verdad verdad

Voz 1005 49:04 no me casi negras bueno a veces sí sí sí sí sí

Voz 0874 49:06 n disco nuevo creo más pero pero conviene ir a ir a ver cómo canta escuchar como canta creo que actuó ayer en Madrid esta noche actúa en Valencia en Mañanes mañana de Barcelona

Voz 0434 49:19 que gira flipado me gusta un montón

Voz 0874 49:22 es que es increíble de hecho quería que está entrevistado discúlpeme José Luis fuera corta porque quiero que me dé tiempo escuchar otra canción te importa gracias por contacto con esta mujer gracias por traerla durante el año así que vamos a escuchar otra vez en la guitarra Dance canta también es

Voz 32 49:53 buena crítica yo quien quién

Voz 37 50:38 eh

Voz 32 50:59 yo miro a mejoren

Voz 39 51:45 la guitarra

Voz 5 51:46 sí porque el Ponce Llum Barrera Antonio Castelo gracias compañeros ánimo

Voz 40 51:57 ya

Voz 42 53:01 ah