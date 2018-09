A vivir Madrid | El Madrid de Rita Maestre

Voz 1 00:00 hombre lo que a lo largo de septiembre

Voz 4 00:14 pues a principios de marzo aquí mismo muy cerca de donde estamos Manuela Carmena descubrió la placa

Voz 1751 00:19 con el nombre de de Arturo Barea un escritor republicano afiliado al UGT que tuvo que exiliarse a Inglaterra durante la guerra civil que vivió su infancia en este barrio en en Lavapiés Iker escribió una trilogía de las más importantes de la narrativa de posguerra titulada La forja de un rebelde aquí en la plaza de Arturo Barea muy cerca en la plaza Arturo Barea el primer lunes de septiembre Nos hemos dado con la portavoz y concejala del Ayuntamiento de Madrid Rita Maestre qué tal muy buenos días muy buenos días hemos elegido finalmente un café cercano

Voz 1821 00:47 la él parecía muy agradable es una plaza muy agradable pero ésta

Voz 5 00:52 en obras y creo que es poco difícil la conversación hemos intentado probar que dependería de aquí marcamos la X uno como en la casilla de la Iglesia sino por primera que es de su mapa

Voz 1751 01:03 en estoy café estamos aquí hoy yo no sé si es un homenaje a los exiliados de la guerra a las víctimas del franquismo muchos familiares todavía siguen esperando a que se cumpla la Ley de Memoria Histórica o en realidad se trata de un homenaje a las plazas donde surgió lo que terminó siendo Podemos bueno es una bonita recopilación debería hacer esas tres cosas y además bueno pues

Voz 1821 01:27 mi experiencia personal y vital no en este barrio que se barrio maravilloso en el que desde hace muchos años pues pasó mucho tiempo creo que la placa de Arturo Barea allí el recuerdo el homenaje que se le hizo al al ponerle ese nombre a la plaza aunque hay alguna gente que se ha quejado poco porque Agustín Lara pero

Voz 1751 01:47 dio su su centralidad con el cambio

Voz 1821 01:50 y era de las pocas plazas de los pocos placas más bien dedicadas a un a un cantante ya hubo alguna alguna critica cariñosa pero en todo caso de Arturo Barea era muy necesaria muy muy merecida llegaba tarde y efectivamente en todo ese trabajo de llenar las calles de Madrid con la Historia de Madrid la memoria de Madrid pues este es un punto central

Voz 1751 02:11 con una memoria que muchos no reconocen no no quieren reconocer

Voz 1821 02:14 yo creo que que son menos de los que parece que la mayor parte de la de la gente está de acuerdo con que cosas tan básicas como que las personas puedan enterrar a sus muertos es familiares muertos en una tumba con nombre y poder ir a visitarles una vez cada año que entre todos seamos capaces de construir una memoria democrática que no pasa por olvidar o por negar una parte de la historia sino para afrontarla con con honestidad poniéndola encima de la mesa trabajando la después hay quién habló de revanchismo yo creo que no lo entiende nadie eso porque es lo que se trata es de un hacer un ejercicio de reivindicación de la memoria de contar nuestra historia y eso nunca puede ser una revancha contar lo que ha pasado por contar lo que pasó recordarlo comprarlo tenerlo presenten no puedo eso nunca una revancha es un ejercicio democrático establecer una metáfora de cómo estamos estamos no

Voz 1751 03:09 ya estamos otra frase en Madrid no existe se ha sorprendido alguna vez caminando por las calles de Madrid maldiciendo las obras como una ciudadana de a pie como nos ha pasado todos en un momento determinado pues sí

Voz 1821 03:20 la verdad es que yo llevo desde el

Voz 1751 03:22 quince de agosto aquí en Madrid

Voz 1821 03:25 ese día sí volví y cuando volví tuve que pasar hacernos cosas por por sol y de repente me encontré en una de las esquinas de de la calle Carretas dije Dios mío qué es esto no puedo caminar no se puede caminar

Voz 1751 03:36 You Mandi directamente Human pero

Voz 1821 03:38 yo también creo que aunque siempre provoca molestias Si siempre provocan quejas y es normal no hay ninguna forma esa invitado de ninguna otra forma transforma una ciudad que haciendo obras que intentan hacer en verano porque son unos molestas sí sobre todo porque queremos que el centro todas las nuevas cosas que están haciendo en el centro incluyendo la Gran Vía pues estén listas para Navidad que es como su momento de máxima visibilidad las prisas no tiene nada que con las elecciones que se avecinan por eso espero terminarla sobre lo de Navidad para nada es lo que decía la Gran Vía del centro tiene que ver con la Navidad porque es cuando hay una afluencia descomunal de personas allí íbamos dos años haciendo esfuerzos para para facilitar la no el ingreso y que la gente pueda pasear por el centro y ahora pues vamos a hacerlo hacerlo bien

Voz 1751 04:21 a todo el mundo cuando estarán terminadas las obras de la Gran Vía fecha pues cruzando muchos dado así con mucha esperanza a finales de noviembre coincido con el alumbrado no claro claro judicial

Voz 1821 04:33 Ana

Voz 1751 04:34 la última de noviembre debería estar situado antes hablábamos de las plazas no como lugar de protesta esta plaza en la que estamos muy cerca no sé si usted cree que a su política le hacen falta las plazas si han perdido ustedes desde que está en el en el Ayuntamiento ya no digo toda pero cierta conexión con la calle

Voz 1821 04:50 pues la verdad es que te diría que no porque yo tengo la sensación como concejala de que recibo muchas más críticas sugerencias quejas y en ese sentido un pulso de cómo va la ciudad mucho más ahora que antes es decir como nosotros particularmente la alcaldesa pues hace Navidad razonables

Voz 1751 05:12 lo normal coge el metro por la mañana se comprando la misma

Voz 1821 05:14 lotería y además hace muchísimas visitas a los

Voz 1751 05:17 Barrios hice sienta delante de la gente a que le digan lo que va mal lo que todavía no funciona lo que hay que mejorar y también alguna felicitación pues yo la verdad es que tengo la sensación de que de que estamos muy de que tenemos un pie muy en

Voz 1821 05:29 Calle en el sentido de de mucho

Voz 1751 05:31 tocar mucho lo que hay en la ciudad en los barrios y la gente

Voz 1821 05:34 que está ahí

Voz 1751 05:35 lo cierto es que en esta legislatura que ya está agotando han descubierto lo que significa gobernar a que ilusiones proyectos políticos ha renunciado Rita Maestre desde que es portavoz algo que usted pensará que se podía hacer en política que ha descubierto ya desde el Gobierno que no se puede hacer

Voz 1821 05:52 pues he descubierto más bien que hay una cosa que no se pueda hacer que no tiene que ver con el Gobierno sino como con la política institucional no que es como eh bueno la imposibilidad de tener a relaciones discusiones y conversación

Voz 6 06:07 pues eh con otras fuerzas políticas como otros

Voz 1821 06:11 políticos razonables e interesado

Voz 6 06:13 antes al debate político me parece

Voz 1821 06:16 a esto la verdad en el nivel del debate creo que es muy malo todo el mundo es uno con normalidad que pues uno dicen los datos a Suu o para que les salga bien la imagen que quiere dar desde un lugar de otro todo el mundo sume que pues uno insulto dice cosas que son muy fuertes y luego sale te dice ya sabes no es nada personal es una cuestión política y eso pues al parecer forma parte o ha formado hasta la hasta ahora parte de la política yo no lo conocía porque yo pues siempre he militado siempre si activista pero no en esos mundos in me horroriza y además es imposible no en este momento yo no sé si es este momento se ha sido de diciembre lo cierto es que yo no lo conocía me apena mucho porque poco quiero dar por descartado no sé que que haya otras ideas buenas además de mi grupo político en espacio político y eso es casi imposible porque porque no hay un espacio real en el que porque hablas cosas con unas con las otras fuerzas políticas y cuando las salas hacia adentro se dicen unas cosas y luego las hablas fuera se dicen otras y sé que es parece ingenuo esto que estoy diciendo y probablemente lo fuera pero a mí me da verdad me me me molesta muchísimos algunos intentos al principio cambiar esa dinámica nos dimos cuenta que nos enfrentábamos algo muy grande y bueno pues lo sobrelleva

Voz 1751 07:31 por rotas las conversaciones con la oposición entonces

Voz 1821 07:33 no te conversaciones tenemos muchísima ese trabajo muchísimo eh particularmente con el Partido Socialista que es un partido que apoya a apoyó la investidura de Manuela Carmena con el que hemos negociado los los presupuestos todos los años y con el que además pactamos las principales políticas de de esta ciudad hoy está en la oposición en una oposición constructiva digo yo lugar los otros dos fuerzas políticas del Partido Popular Ciudadanos pues Abéché que hablar con ellos claro y lo hacemos sin sin sin problemas sea lo que me refiero a esa a esa dinámica de crispación de descalificación de cojo un dato lo sacó de contexto y qué más da

Voz 1751 08:08 tiene que ir al Partido Popular entiendo

Voz 1821 08:10 bueno sí sí como que los otros dos grupos que están frontalmente la posición ante cualquier cosa que hagamos bueno pues el estilo y la dinámica pues es es es complicado para mí

Voz 1751 08:20 estamos en septiembre se inicia un nuevo curso político

Voz 1821 08:23 Nico en el que va a haber elecciones dentro de unos meses y escucharemos lo acaba de de mencionar antes

Voz 1751 08:29 todos los partidos tapar sus defectos es decir que son los mejores pero usted pertenece con esto me lo confirma a esto que se acuñó como la nueva política por eso confió en su respuesta cuál es a su juicio el mayor fallo que ha convertido el el Gobierno de Carmena en lo que llevamos de legislatura

Voz 1821 08:46 pues te voy a decir más de uno incluso creo que un un pecado original de profunda ingenuidad idea vernos como tirado a la piscina en muchas cuestiones es decir haberlas tenido suficientemente preparadas por ejemplo pues mira la primera vez que pusimos en marcha tocó la anticontaminación que es una buena política que después se ha confirmado como algo que ya nadie cuestiona la primera vez que hubo restricciones al a la entrada de Madrid no si te acuerdas que fue hace exactamente tres años en septiembre de dos mil quince bueno pues aquello había que hacerlo nosotros no sabíamos cómo rebatido hacerlo pero lo hizo con una cierta descoordinación de hechos aprendimos mucho en esa primera vez luego son errores que hemos ido puliendo no y eso vamos es que sin no sólo sin sin temor sino que con bastante otra en realidad creo que hay que admitir los fallos porque es la única forma de gestionar los no pues ahí nos tiramos a la piscina porque había que hacer lo que había que hacer pues lo provoca más problemas alguna gente que no sabía mañanas cerraba Si se podía entrar con el coche no bueno pues esa cierta ingenuidad o a veces como como urgencias no como a esto hay que hacerlo pues vamos con todo pues no ha provocado a veces algunos problemas

Voz 1751 10:03 con problemas de comunicación agrade de comunicar cosas

Voz 1821 10:06 eh han fallado o yo creo que no es tanto una cosa de una cuestión de de de comunicación hay ahí bueno hay otro problema que también ha surgido mucho que es que éramos conscientes yo creo que es digamos que la vía judicial es una vía muy importante para paralizar decisiones lo acciones políticas son ejecutivas entonces bueno pues vamos a hacer el callejero vamos a cambiar el callejero no íbamos a aprobarlo en el pleno que el aunque tiene la competencia para hacer estamos a cambiar las calles que están claramente fuera de la ley de Memoria Histórica en nos encontramos con una marea de recursos judiciales y de impugnaciones y entonces pues aunque la decisión políticas correcta pues luego Nos enfrentamos a que el rigor y la precisión son fundamentales para que ninguna de esas acciones después te vea paralizada porque una asociación llamada a Francisco Franco pues te pones

Voz 6 11:00 la demanda hay te tiene parada de la calle durante dos meses

Voz 1751 11:05 Manuela Carmena sigue sin sin despejar si se presentará a las elecciones y se dijo que cesáreas pues no estamos en septiembre de momento nada no lo hace porque no lo saben o porque es una cuestión estratégica para no dar pistas a los partidos de la oposición ante un posible rearme de candidaturas y con esto me refiero a Partido Socialista bueno

Voz 1821 11:24 yo creo que no creo que los partidos de la oposición van tomando sus sus sus propios caminos o no la razón por la que no se comunica esta decisión es porque es una decisión personal de la alcaldesa de Manuela

Voz 6 11:37 que tiene que decidir ella

Voz 1821 11:40 el comunicar ella con todos nosotros como puedes imaginar pues una parte muy deseoso de que siga yo creo que es la mejor alcaldesa que tenía Madrid pues me gustaría que siguiera siendo la verdad pero también respetando mucho también desde el cariño

Voz 1751 11:54 la decisión no está tomada la decisión aunque porque me planteo el escenario que estuviera tomada y no lo quisieran comunicar y lo saben o ella a sus más allegados la decisión no está tomada

Voz 1821 12:03 suya yo creo que nos debemos pronto es es cierto yo creo que que a lo largo de este mes y se sabrá

Voz 1751 12:12 sabremos pero pero es suya

Voz 1821 12:15 suenan algunos nombres para repetir

Voz 1751 12:17 para el Partido Socialista en el Ayuntamiento hay quinielas

Voz 1821 12:21 eh

Voz 1751 12:21 con con qué ojos ve por ejemplo entre Grande Marlaska o Dolores Delgado con quién sería más fácil entenderse me pérdida este capítulo

Voz 6 12:30 eh de las filtraciones veraniegas que no lo sé la verdad no tengo

Voz 1821 12:36 el criterio para decidir si uno u otro francamente lo que sí creo es que creo que el Partido Socialista y nosotros hemos tenido una relación razonablemente por supuesto acoso los momentos de tensión razonablemente buena nuestras tres años la consecuencia de eso son políticas positivas para Madrid sino fuera porque con el Partido Socialista hemos trabajado muy bien pues en Madrid no habría ahora un plana de calidad del aire que es lo que nos ha permitido salvarnos de una multa de Bruselas por contaminación entonces lo que yo creo que lo más importante para para dos mil diecinueve es que esa colaboración se mantenga que encontremos una forma de de acordar que en la ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid pues haya un buen entendimiento porque creo que es fundamental

Voz 8 13:26 los viejos rockeros nunca mueren

Voz 1751 13:28 ahí como un huracán de Burning es la primera canción que que ha marcado en su mapa de Madrid es máximo exponente del rock madrileño buen amigo este programa yo ni de qué recuerdos le trae esta canción porque la escogido

Voz 1821 13:40 es que es la canción que sonaba mucho en mi casa en casa de mis padres que además era el verle justo enfrente de The Burning que era la Elipa vivía justo en la M treinta al la de ventas soy entonces siempre sentí fíjate que no han exigido al mismo pero una especie como de orgullo como si fueran un poco mío he como ese orgullo familiar ampliado porque eran como de la zona me gustaron mucho me gustaba muchísimo

Voz 8 14:16 pasear por el parque de La Fuente del Berro también está entre sus recuerdos con quién iba allí saltaba algunas clases iba allí

Voz 1821 14:23 o cómo cómo era era más pequeña porque yo luego fui a a estudiar al Liceo Italiano que no hasta mi barrio está bastante lejos de dicho que hasta en como por Chamberí pero es parque seguía siendo parque está unos diez minutos de casa hay que es un parque precioso donde por cierto si alguien no lo sabe quién era verlo hay unos al Real espectaculares y una biblioteca pública maravillosa desde la que escucharos a los pavos reales y no puedes pueden entrarte entras estudia es una visita muy recomendable como es el sonido del pavo es que yo pues una especie de pájaro grande haciendo ruido este pájaro grande pero sobre todo ha enseñado en las primas maravillosa sí es de verdad un vamos que no creo que haya muchos parques de Madrid pavos reales si antes no hombre de Annie

Voz 5 15:04 males nos referimos al igual que hay muchos con pavos pero pero pero si eres otro ajeno

Voz 9 15:09 es la especie un recuerdo de su infancia muy nítido que me ha gustado mucho descubrir es que escuchaba cantar por Concha Piquer este es un recuerdo que le

Voz 1490 15:26 asocia a su abuela no que cantaba mucho esta canción en cola en las puertas del patio abiertas mi abuela la cantaba la canta

Voz 1821 15:35 que ha sido íbamos muy tiene veintitrés años la cantaba mucho no particularmente bien pero bueno es una cuestión secundaria porque no es una canción paciente cantar

Voz 6 15:57 y además que también había alguna vecina que que

Voz 1821 16:00 la cantaba la Torrealba con las ventanas abiertas el patín que vivía en el sexto entonces todo lo que Se todo lo que pasaba en ese patio subía para arriba porque era tu muy chiquitito

Voz 1490 16:10 la tengo si es hacia mucho Madrid y no sé muy bien por qué cuando estaba lista para para el programa lo pensé me salió dije bueno exactamente porque entonces lo El patio de mi casa Mi abuela efectivamente lo tengo asociado como a como a casa a Madrid y a mi barrio

Voz 10 16:27 no

Voz 1751 16:35 estudio como decía antes en el Liceo Italiano yo no sé si fue su abuela que le animó a hacerlo que bueno que que le ha servido este este idioma en su carrera que entró el Rita Maestre en el Liceo Italiano como fue pues por las

Voz 1821 16:47 eso es así que en realidad son muy muy sencillos mundanas de la vida que es que los padres organizan para que sean eh razonablemente fáciles mi madre trabajaba el Ministerio de Medio Ambiente que está al frente de Liceo el colegio un buen colegio ha aceptado muy claro normal entonces pues mi madre si nos podía pudiera trabajar y recoger no llevarnos por la mañana y además bueno pues aprendíamos en idioma que para mí es un idioma maravilloso que ciertamente no lo habla mucha gente que para la carrera profesional pues a lo mejor es un inglés me hubiera venido bilingüe inglés tenía mejor pero creo que eso no estaba al alcance de la familia hay aún así pues me ha permitido conocer una cultura mucho porque porque la verdad es que es el que si bilingüe hombre sin eso no hubiera podido ir por ejemplo la televisión italiana explican el fenómeno de Podemos en sus inicios yo fui fui hace cuatro años así debe ser y además ahí que se quedar muy sorprendidos no sabía nada y salió muy bien me hizo una entrevista entera en TV3 de cinco semanas

Voz 1751 17:49 como pasa una de de estudiar en el que pues bueno se conserva amistades allí como pasa

Voz 1821 17:54 no

Voz 1751 17:54 de ese mundo en el Liceo Italiano tan diferente a la Universidad Complutense Ciencias Políticas

Voz 1821 18:01 la Universidad siempre son pasa yo creo que te cambia mucho la las perspectivas que te abre muchísimo a mí me abrió muchísimo la mente llegue de una escuela no pequeña pero mediana digamos de repente pues llegas a un mundo en el que hay muchas más historias de vida de las que tú conoces y eso fue un fue un shock dame incluso me hizo pensar que quizás me hubiera gustado estudiar en una escuela pública desde antes porque el nivel de conocimiento y de realidad es mucho mayor quizás hubiera estaba bien aunque me gusta mucho mi colegio ir a la universidad llegue a la facultades de aguas y me encontré con un mundo tan efervescente como que llegaba allí a las nueve de la mañana iba a las nueve de la tarde porque siempre había cosas además clases estudie si lo Texas es un sitio que siga siendo un hervidero de charlas seminarios en películas conversaciones con que siempre había cosas que hacer no había ninguna razón esa casa porque siempre había algún motivo cultural político

Voz 6 18:59 descubrió otra vida allí otra otra forma de ver la vida me cuentan que usted fue una de las fundadoras de de la

Voz 1751 19:07 Juventud Sin Futuro de Juventud Sin Futuro claro años después Rita Maestre nuestras aquí sentadas en esta cafetería Lavapiés cerca de la plaza Arturo Barea la juventud sigue sin futuro sí

Voz 1821 19:19 no no ha mejorado todo lo que creo yo debería haber mejorado si son ciertas que imagino que así no las mismas cifras macroeconómicas y la mejora general de la economía no cuando

Voz 1751 19:30 te hablo a pie de calle cuando por eso porque es la calle que la juventud no tiene futuro no tiene sueldos tiene pluriempleo tienen que seguir gente de treinta años viviendo con sus padres

Voz 1821 19:40 las razones por las que empezamos a aquellos teníamos un cartel muy grande que que hicimos entonces queda sin casa sin sin curro sin pensión que además entonces que aquella en aquel entonces acababa de ser la reforma de las pensiones que hizo Zapatero echó al al principio de la crisis iba a esas esas esas categorías a casa pues el problema del alquiler es un problema de cómo se están disparando los precios es un problema enorme en toda España particular en las ciudades pronto a España el problema del empleo que ha mejorado digamos ha mejorado las las cifras de empleo y sin embargo las condiciones del empleo requerida son lamentables y enciende lamentables y la cuestión de la pensión pues creo que seguimos exactamente la misma usted se considera feminista mucho se puede ser de derechas y feminista

Voz 1751 20:26 por ejemplo sostiene otra política de su generación Andrea Levy

Voz 1821 20:30 es una pregunta teórica casi como de tesis yo desearía digamos que que fuera así lo que sucede es que cuando en la práctica hay que mostrar el apoyo o la no cómoda de acuerdos está o no con una agenda feminista pues las políticas de derechas no lo está no entonces a mí me cuesta entender en qué sentido ellas se dice feministas me gustaría entender lo lo cierto es que no lo hago porque cuando hablamos de salud reproductiva va de derechos sexuales hablamos de la brecha salarial hablamos de la inserción de las mujeres en el mundo profesional a través de la discriminación positiva de las escuelas infantiles del estado del bienestar que es lo que permite que lo reparte los cuidados se reparta en todas esas cuestiones cuando luego serán en lo concreto pues ellas suelen estar en contra entonces bueno pues me me parece difícil no me gustaría que que fuera así porque creo que el feminismo es el movimiento político que que va a cambiar la sociedad en los próximos años pueda empezar a España que ha dado al menos a mí pero creo que mucha gente una subidón de esperanza y de alegría que hacía mucho tiempo que no que no teníamos y que ha cambiado el país en poco tiempo y que lo va a cambiar más

Voz 1751 21:47 comparte con Íñigo Errejón su pasión por el cielo de Madrid le voy a contar una cosa muy curiosa que nos ha pasado es que hace un año y Íñigo Errejón nos descubrió desde Las Vistillas su mapa de Madrid allá por septiembre hijo aquí en A Vivir Madrid creo que le gustaba era el cielo y el agua de Madrid nos explicó su teoría curiosamente Vermaelen esta misma teoría es la que usted nos ha desarrollado con estacas

Voz 6 22:07 dónde de Xoel López de Deluxe el cielo de Madrid si es que las madrileñas tenemos muchas cosas buenas sobre la ciudad de todas las repetimos muchísimo John no sé no sé si lo compartís pero pero hay algunas obsesiones del del madrileño como el agua y el cielo que que es casi como una tarjeta de presentación no vacaciones preciosa y hablan de una de las principales atributos de Madrid que espacial

Voz 1821 22:30 por Madrid mira sus colores

Voz 11 22:33 tres bares

Voz 1821 22:37 estamos llegando

Voz 1751 22:38 en este recorrido de este mapa a través de las canciones de del del mapa de Madrid de Rita Maestre el grado aproximadamente en qué siglo dejará de ser noticia quién políticos secarse en qué siglo calcula usted que que eso dejará de ser noticia

Voz 1821 22:52 desde haría que fuera que fuera pronto la verdad allí siempre dudo si si esto es pasen más como los nosotros hemos no debería dar a Madrid o no me he leído mucho bodas de bueno algunas famosas pero claro es que fue una boda de Estado aunque luego la mitad están en la carteles después muchos años después pero pero no muchas más

Voz 1751 23:12 de de los partidos así como más tradicionales a nosotros en cambio pues pues

Voz 1821 23:17 sin es no es es complicado tener vida vida privada

Voz 1751 23:20 por qué se usa como arma arrojadiza porque parece que que un político de izquierdas no se puede casar o cuál es cuál cree usted que es la hay el problema o por ejemplo no puede estudiar en el Liceo Italiano que es otra de las críticas que le hacen que cuál cree que es

Voz 1821 23:33 problema yo creo que es un problema que en realidad tiene muy poca gente porque yo he visto poco Twitter que la verdad que ayer no me he encontrado como con con muchos comentarios pero muy concentrados no en común en pocas personas y un tipo muy puede usted

Voz 6 23:46 en Topic y horas antes de su boda ahí ahí lo lo lo desconecte

Voz 1821 23:54 pero cuando luego lo vi bueno pues era una cosa así como de ámbitos como muy cerrados no muy pequeños es esta idea de que las personas que somos de izquierdas pues al parecer tenemos que vivir en una cabaña en el campo se confirmó es si no ir vestidos con taparrabos porque cualquier otra cosa es una incoherencia a nuestros ideas eso creo que es una tontería de un simplismo bastante apabullante creo que nadie incluso mucha gente derechas piensa que eso es una tontería a incoherencias flagrantes pero el feminismo para mí es elegir en libertad como quieres hacer tu vida hiciese eso incluye casarte pues creo que es F

Voz 1751 24:27 solamente una una muestra de libertad en coherente al contrario es muy liberador le han llovido las críticas usted ya está acostumbrada tiene un poquito de Cayo pero también de repente he buceando por las redes me encontrado algo que que quiero comentar con usted que es el pianista James no sé si ha tenido ocasión de verlo sí lo he visto

Voz 6 24:44 su boda le ha dedicado una melodía al piano te he visto lo visto otro otro madrileño militante es de acogida pero sí lo sabéis es es la persona que más a Madrid creo después de Manuela Carmena

Voz 1821 24:59 efectivamente me hizo muchísima ilusión y detalle precioso y la verdad es que eso es bueno así sillas

Voz 6 25:05 servido para eso para que me haga una melodía pues oye pinta mal Rita Maestre estamos aquí con usted una botella de de agua en esta en esta cafetería muy cercana a la plaza Arturo Barea le quieran hacer mucho que que haya aceptado bueno pues contarnos cuál es su mapa de Madrid en este primer programa de septiembre un placer gracias gracias

