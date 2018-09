A vivir Madrid | Agenda de ocio 8 de septiembre

Voz 1751 00:00 cincuenta y uno esta noche Cepeda estará en el Westin Center junto con Manel Fuentes Isidro Montalvo y un montón de artistas celebrando vive Dial y a mi lado tengo la suerte de saludar a alguien a quien admiro mucho que llevo mucho tiempo bueno pues siguiendo su carrera y que va a estar con nosotros esté bueno en esta temporada de de A vivir en Madrid que es Manuel Velasco Manuel qué tal buenos días y buenas villas encantado te admiro pero bueno pero mucho porque además eres el primer hombre en España que comparte portada de revista en una

Voz 0760 00:42 con Jaydy Paul McCartney con Paul McCartney si eso marca la infancia yo creo que marca la infancia te una infancia muy rara porque no sabe si el destino te preparado que seas un cruce entre Paul McCartney Heidi sea tú no sabes cómo comulgar eso sí es muy complicado subirán más portadas e el año que viene por mi cumpleaños subiré otra donde compartía también portada con otros dos personajes históricos variopintos vale eso ya va haciendo callo va marcando personalidad si tienes Manuel un montón de planes para este fin un montón de planes sobre todos los trenes que haría yo este fin de semana anterior

Voz 1751 01:12 que pasa es que has llegado hasta mañana me has dicho tenemos un problema esto

Voz 0760 01:16 el tiempo está regular pero se puede combinar todo con la meteorología

Voz 1751 01:21 empezamos por el cine balonmano se vamos por el cine pero antes déjame que salude a Cepeda capilla porque esta esta noche ya sabes que estará en la gala con Manel Fuentes en vive en el juicio encender Cepeda qué tal muy buenos días

Voz 2 01:34 hola qué tal muchas gracias y tengo recados tengo un recado para Titi le debes veinte euros a Isidro Montalvo Ia Manel Fuentes y si lo has escuchado no esto es real pues no lo sé realmente lo acuerdo pero bueno no se suele acordar una de estas cosas pero no me acuerdo de verdad que creo que saqueos

Voz 1751 01:56 Cepeda Cuéntame cómo se presenta la noche que cuál es el plan que vas a hacer esta noche la gala

Voz 2 02:02 pues muy con muchísimas ganas hubiéramos hecho prueba sonido esta mañana hemos estado muy bien ahí con ganancias de actual porque ocho

Voz 1751 02:10 no es un escenario que impresiona mucho estamos escuchando esta vez es una canción que que pudimos y bueno pues disfrutar aquí en directo este programa en A Vivir Madrid cuando firmas este discos en la Fnac hace unos meses la cola daba la vuelta a la manzana y unas chicas cantaban para nosotros en el programa es impresionante el fenómeno de masas yo no sé desde que ha salido de la academia de Operación Triunfo cómo lo estás llevando Cepeda este este tema de la fama ahí este tema de no poder salir casi a la calle porque la gente se te echa encima

Voz 2 02:40 hoy puede salir a la calle los y con el termalismo tampoco decirle hecha radioactiva pero pero esto es bueno yo con provocó pues yo con los pies en la tierra son estos momentáneo oí que hay que currar como el que más para para permanecer

Voz 1751 02:56 el buscando piso en Madrid estás que lo has compartido en las redes sociales se ha encontrado piso

Voz 2 03:00 porque puede hacer publicidad donde buscó ático

Voz 3 03:06 por favor escribirte busca su ático en el centro de Madrid prepárate porque los precios de los alquileres en Madrid están desorbitados es tan disparatados

Voz 2 03:14 de los en alguien que no alguien que no que no pertenezca a este mundo de los precios desorbitados sería coherente con el precio calidad han por favor que me escriba Instagram por Twitter no era igual

Voz 1751 03:26 buscas ático no vale un bajo un sótano hay que con eso no te conformas tiene que ser un ático

Voz 2 03:31 no yo necesito muy terracita para estar con la guitarra

Voz 1751 03:35 bueno Cepeda mucha suerte esta noche en el centro

Voz 2 03:39 un beso muy grande suerte con el país

Voz 1751 03:42 hasta luego ahora bueno están los precios de los alquileres Manuel esto esto es imposible es imposible gente que está huyendo de su casero porque realmente es que no a parar aquí además en chiquititos zulos vamos a decirlo nulos es de vergüenza

Voz 0760 04:00 bueno cuéntanos planes bueno os cuento rápidamente y termina el verano este fin de semana en el último oficialmente desgrana en cuanto a planes aunque todavía queda hasta el XXI veintitrés de septiembre no yo me me pero no me resisto Cibeles de cine así un cine de verano maravilloso que ha funcionado muy bien todo todo este verano porque además han puesto clásicos y clásicos entiendo películas de los ochenta que moran mucho vale entonces oye un programa doble maravilloso en el Palacio de Cristal del Palacio de Cibeles en la Galería de Cristal ponen a las diez

Voz 4 04:27 sí ya a las doce menos cinco casta fantasmas guau la gente dirá pero si va a llover Nos vamos a mujer hay tormenta acordaros amigos que en este y en caza fantasmas dos de las secuencias más importantes transcurren bajo la lluvia o tormenta

Voz 0760 04:41 entonces pues en este aspecto lo hacemos spoiler de te cuando éste ahí como arriesgó cuando se te muere entre comillas si es justo en un bosque cuando llueve muchísimo cuando se va con Elliot para llamar a su casa vale entre imagínate en un cine muerte de la falsa Anbar diu la falsa muerte de T es bajo la lluvia imagínate que suena tan bonita en un cine de verano a te muriendo con la lluvia y que esté lloviendo de verdad qué imagen más triste pero que me ha dado hoy sábado hete a las diez en el Palacio de Cibeles y luego a las doce menos cinco caza fantasmas y dirás tú qué pasa con tormenta en caza fantasmas cuando se abren todos los cielos de Manhattan este rascacielos empieza a atraer al más allá se produce un Thor Mentón de narices con Sigourney Weaver y Bill Murray allí subidos más gente que maravilloso que caigan unos rayos y unos truenos en Cibeles al tiempo que la película se desata el caos Itu tema

Voz 1751 05:28 ajenas a la gente esta noche lloviendo porque sombría

Voz 0760 05:31 aguas en el Palacio de yo voy a decir

Voz 1751 05:33 tal vas yo voy a ir si escenas

Voz 0760 05:36 el guateque no y luego lo mate que el domingo es la fiesta de clausura mañana domingo a las anoche el guateque que es una película de interiores no pasa al aire libre en nada menos lluvia me parece no yo es una película estupenda con Peter Sellers de Blake Edwards que hicieron juntos después del éxito de La pantera rosa creo que es de las comedias más divertidas la historia de El guateque mañana a las diez plan exposición en exposición ya ha cubierto en el Caixa Forum vale una exposición de Disney que se llama el arte de contar historias es una exposición maravillosa porque los era un gran dibujante Disney empezó haciendo anuncios para dentistas de muelas animadas entonces su hermano vio potenciada eh sí sí lo primero que dibuja Disney profesionalmente es una muela Un personaje una muela anda y que va al dentista para que el dentista le arregla entonces su hermano que es un visionario decide convertirá en un gran empresario que es lo que era porque era un creador pero en un gran dibujante entonces es la mano al hermano Roy Disney de hecho al principio los estudios llamaban hermanos Disney Studios Disney Studios pero como estaba Warner Brothers al lado quitaron lo de Brothers para que la gente no se confundiera esta exposición recorre todos los años de Disney hasta que éste muere al terminar el libro de la selva años sesenta y siete desde que Manuel más o menos empieza en el año veintiocho con el primer corto de Miki que es además el primer corto con sonido de la historia de estas en Caixaforum Caixaforum esto bastará hasta noviembre hasta noviembre vale pero un fin de semana para verlo Plan tres teatro es teatro taxi es una obra estupenda que ha dirigido Josema Yuste ha estado muchísimo tiempo la Latina pero este fin de semana vuelve este fin de semana vuelve el éxito de taxi esta vez al teatro Maravillas en el corazón de Malasaña es una comedia muy divertida en la que un taxista juega con una doble vida tiene dos mujeres tenido dos familias tiene dos casas de repente acaba en el hospital dos taxis tiene dos taxistas va por dos barrios distintos de Madrid entre comillas is se descubre el pastel es muy divertida has sido verla tú yo fui a ver

Voz 1751 07:22 bueno tú estás muy ocupado porque últimamente bueno estás de gira con el funeral que has escrito

Voz 0760 07:27 dije sí que vendrá a Madrid cuando viene a Madrid a partir del cuatro de octubre Latina y que vamos a poder ver una comedia sobrenatural muy divertida con Concha Velasco Jordi Rebellón clara Alvarado Cristina Valle Manuel Medina es una comedia sobrenatural tipo casa fantasmas el público asiste a un funeral de una actriz fallecido Vall s tú entras en el teatro es teatro iba son funeral sí vale y entonces está de cuerpo presente la actriz famosa Lucrecia ha fallecido el féretro ahí el público puede subir esa antigua Grecia es Concha Velasco Lucrecia Contés Concha Velasco pero en ese momento empieza el funeral funeral serio en el que el ministro de Cultura a la alcaldesa de Madrid y de repente se cierran todas las puertas del Teatro La Latina les conoce el ministro de Cultura cuál es el el el el de ahora ahora si juega siempre con la actualidad Laura Gil y ahora va al teatro o no va al teatro tú sabes qué pasa que yo desgraciada o afortunadamente muchos funerales de artistas donde está el el féretro en el escenario que siempre pensé que divertido sería ahora resucitará el el el cadáver el artista el fantasma es cerrara que a todos en el teatro entonces se convierte en la obra en una comedia muy disparatada de fantasmas y de mucha que llegará a Madrid en breve en el cuatro de octubre esta mañana

Voz 1751 08:34 con Manuel un placer los tenéis que nos has propuesto vamos terminando en el programa tenías un último plan que Police pero

Voz 0760 08:40 pues eso depende es el fin de fiesta de Acrópolis este verano este fin de semana pero bueno