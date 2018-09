La Script: Programa especial Festival de Venecia (08/09/18)

Voz 2 00:00 en el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 1457 00:21 hola qué tal buenas tardes abrimos esta escribe especial desde el Festival de Venecia cuyo palmarés como decían conoceremos a partir de las siete en la siguiente hora vamos a hacer un análisis de este certamen que cumple setenta y cinco años y que en esta edición asiste a un cambio de modelo en la industria audiovisual Il la llegada a la cumbre del cine de una generación de directores mexicanos superdotados

Voz 6 01:33 los en Canarias ya viviera en el sur de la SER en Venecia tengo a Pepa Blanes qué tal Pepa hola buenas tardes bueno Pepa y te ha picado una denuncia pero he vivido has sobrevivido aquí estamos se va

Voz 6 01:48 a este gran vidente laboral de accidente laboral ella

Voz 7 01:53 hemos puesto pomada estamos estamos bien para analizar este es decir también me puso un poco solemne porque es que la verdad es que creo que estamos viviendo estamos de acuerdo en que este festival consuma este cambio de modelo de la industria audiovisual que durante muchos años los espectadores se empeñan en ver las películas en su casa la industria no quería pero

Voz 7 02:20 en todos los aspectos de de este veneciano

Voz 1463 02:23 también vamos a hablar por supuesto de las favoritas las mejores situadas para ganar el León de Oro esta tarde vamos a hablar del feminismo y las suspicacias

Voz 1463 02:33 las que han pasado por aquí de la política que reflejan todas estas películas porque al fin y al cabo como decía Costa Gavras todo esto

Voz 0152 02:40 político también las películas deben N VA El vestido de plumas de Lady Gaga muy bueno

Voz 1463 02:46 pues como decíamos a todas aquellas estrellas todos esos directores mexicanos que están triunfando ahora mismo y que apuntan a también hacia el Oscar no me gusta lo eché a lo mejor se vuelve a conseguir el León de Oro para México hizo bueno el año pasado lo conseguía Guillermo del Toro

Voz 6 03:21 nosotros no somos pitonisa su saque no vamos a hacer

Voz 1463 03:23 hoy solemos fallar siempre es un reto

Voz 1457 03:29 el toro en las calles de Venecia haciendo compras y claro evidentemente el decía que había sido una una muy dura la de liberación que habían tenido que ver películas dos veces e incluso Ike bueno pues que hay películas muy interesantes pero la realidad es que la crítica ha coincidido cosa que a veces no ocurre con que coincida con el jurado pero sí que una película que ha gustado mucho es nuestro tiempo de Carlos Reygadas ir roma de Alfonso Cuarón que parecen candidatas segura ya hemos comentado no durante todo el festival la buena acogida que ha tenido Roma esta película en blanco y negro muy muy autorial es un fresco sobre su infancia su vida familiar en un barrio de la alta burguesía que se llama Romà de la Ciudad de México en el año setenta y uno tenía Cuarón diez años ha centrado su cámara no en el mismo o en su madre sino en la M

Voz 1457 04:24 mi mujer indígena y él nos decía que la miraba desde desde su memoria actual

Voz 10 04:30 estás escribiendo tu cuando creces con alguien que en realidad no cuestionan su identidad e IAC y de pronto me Force este proceso me forzó a ver a Clegg vivo como una mujer como una mujer contó una complejidad a alrededor de ella una mujer que pertenece a las clases bajas una mejor mujer que viene y que tiene origen indígena entonces esto creo un todo una nueva un punto de vista que que quizá yo no lo tenía yo

Voz 1463 05:06 claro bueno es un fresco sentimental pero también es una película muy política una mirada desde el seno de la alta burguesía donde lo normal era tener dos empleadas del hogar hay quince percibe el racismo y clasismo los conflictos políticos de aquellos momentos y que también pueden reflejar los momentos actuales es una película de Netflix que no permitió no permitió competir en el en su pasada edición que tiene las hechuras de haber ganado o de poder ganar la paz de oro ahora se va a estrenar en Estados Unidos en cine después de toda la polémica y eso le va a permitir también pues opta

Voz 1457 05:39 para los Oscar y el otro director mexicano Carlos Reygadas no es un director de cine comercial no ha hecho películas en Estados Unidos y es muy muy de autor con cine muy visualmente muy potente su película se llama nuestro tiempo ir quería ahondar en los límites del Poli amor de una pareja con hijos

Voz 7 06:00 en pareja que además interpretan ellos ellos mismos es también una especie de en el análisis no sobre el comportamiento machista del protagonista dentro de un rancho de toros eh

Voz 1457 06:13 ya además Reygadas su su mujer y sus hijos con escenas de sexo ir en fin una película bastante valiente en inaudita en ese sentido lo que podría deslucir el premio son que los actores desde mi punto de vista somos

Voz 1463 06:31 creo malos sea el mismo

Voz 1457 06:33 pero él Carlos Reygadas explicaba los motivos de su decisión

Voz 12 06:38 si me quedo como buen actor o no creo que

Voz 1457 06:41 pero el papel el dignamente me para

Voz 12 06:43 ese como director una vez que veo a los personajes filmados para mí dejo de ser yo deja de ser Natalia de ese perfil Mis hijos dejan de ser mis hijos son los personajes Estopa ocurrió de una manera muy muy rápida e instantánea practicamente al al al filmar inmediatamente ya ya no somos nosotros claro yo no

Voz 1463 07:14 claro actores que pudieran interpretar un personaje de de un hombre pues que ese déficit que se debate un poco entre molestarse porque su mujer le ha puesto los cuernos Hinault molestarse porque se cree excesivamente moderno como para tener ese ese complejo de celos no es una película interesante pero sí me decía María pues se quizá lo de esas malas interpretaciones en un jurado que lo tiene difícil pero que también tiene muchos actores que a lo mejor no les no le gusta ver que no que no haya actores profesionales buenos son las dos películas poco discutibles sobre todo en el caso de Roma que es muy redonda el problema que le vemos a Roma bueno pues es que es una película de Ned Price eso puede hacer que el jurado no se atreva por todo lo que puede significar como decíamos antes premiar la también puede pasar que el pudor de Guillermo del Toro pues le evite premiar a sus paisanos

Voz 13 08:01 yo soy presidenta del jurado no dictador del jurado

Voz 6 08:04 bueno hay muchas veces a lo largo de un festival

Voz 1457 08:08 porque evidentemente el ha insistido Guillermo del Toro en que va a ser justo que lo importante es lo que hay en el rectángulo es recordamos que ganó el León de Oro el Oscar a Mejor Película el año pasado Ike claro su paso por Venecia fue muy muy fue decisivo no por eso decía que Anar un festival tiene mucha importancia ir conlleva una gran responsabilidad

Voz 13 08:32 pero a sorprenderme espero descubrir a pero servir en un jurado a renueva un pacto con el cine que va más allá de su parte comercial su parte cultural es una parte muy íntima eh que tienes la relación con el cine estable

Voz 1457 08:55 es un animal muy personal

Voz 13 08:58 la experiencia maravillosa y una experiencia única porque sabes que de alguna manera de alguna manera le vas a cambiar la vida a alguien no

Voz 1463 09:09 el aroma de los festivales ha cambiado en este hemos visto como otros idiomas que no son el inglés pues están ya también en la cumbre eso se debe en parte a como decíamos esa potencia que es América Latina en el aspecto cinematográfico en este tipo de fe estivales está explotando su cine también están explotando sus reflexiones y su modo de ver el mundo por ejemplo el actor argentino Leonardo Sbaraglia que ha presentado aquí pues un thriller fallido que es acusada pero pero con algunas cosas muy interesantes explicaba lo que suponen las redes sociales para la sociedad y también para ellos para las estrellas

Voz 1287 09:42 eh en el gran tema o el Wall el gran asunto es que yo creo que para para el para el conjunto de la sociedad y para para nosotros en particular que que estamos de alguna manera expuestos a los medios el tema es no quedar pero eso de eso no se no quedar encerrado en esa situación no creer que ese en definitiva es el único mundo real es parte de una realidad impartió una identidad del mundo real pero hay otras muchas identidades muy complejas y que y que hacen justamente como decía Pepe Mújica ver a la a la propia libertad no irá propia libertad destaca no

Voz 1457 10:43 sonaba Sbaraglia a Pepe Mujica el ex presidente de Uruguay que ha sido además una de las estrellas de del festival un poco a su pesar no porque hay pocos expresidentes encima de países latinoamericanos que puedan bueno haber es ser los protagonistas de dos películas en Venecia además venir porque es cierto que hay bastantes a Oliver Stone ha sido una gran aficionado del documentales pues echó de Fidel también de Chávez pero evidentemente no no vinieron bueno pues estas películas que de las que hablamos en las que está PP Mújica una de ellas es coproducción española se titula La noche de doce años es una historia de ficción que recrea los años que pasó en la cárcel

Voz 16 11:29 estos pueden hablar con nadie nadie puede hablar con ellos para la guerra

Voz 1463 11:40 bueno pues eh Múgica es un presidente inusual vive en una casa de campo muy austera no en digamos Palacios So sedes de gobiernos más luz cosas él mismo limpia no contaba Antonio de la Torre que le habían pillado un día que fueron fregando el suelo no les atendió hasta que no se secó cocina cultiva sus frutas nunca va en traje aunque venga una alfombra roja esos son detalles que lo convierten en un político muy especial y muy inusual eso hoy por ejemplo que no quiere hablar ni de su legado ni de su fama

Voz 1121 12:08 no no de mi presidencia que como muchos agujeros muchos un niño que no pude concretar eh par presidente habría que elegir avisa quien hay comandante el cuerpo bombero una pagador de incendio efectivo tienen que ser hay que sacarles hombre rojo y todo eso eh

Voz 9 12:34 bueno pues en efecto en la edad las películas y sobre todo la noche doce años es muy interesante porque da a conocer lo que fue ese cautiverio esas torturas atroces

Voz 7 12:45 eh que vivió Eli y otros otros compañeros suyos tu Pamarot durante

Voz 1457 12:50 bajo la dictadura uruguaya desde el setenta y tres al ochenta y cinco pero lo que ha sido muy interesante es ver a un hombre íntegro ir esa naturalidad esa manera de la que tiene a hablar de su vida Él es un comunista convencido vive como tal hice definía como estoico no decía que quizá a esa manera de ser bueno pues tiene sus anclajes precisamente en esos años de cautiverio de torturas que refleja la película de Álvaro Pérez

Voz 1121 13:18 no no no no justamente justamente por eso y porque la noche que tenía un me ponía contento igual tener una tasa de agua también estaba contento cuando podía original estaba contento y entonces se lío bárbaro por nada ir pasamos angustia

Voz 1463 13:42 bueno pues para la prensa española aparte de este encuentro era muy importante también para preguntarle a alguien que como B hemos y como cuenta esta película ha sido víctima de una dictadura la de teatro la dictadura uruguaya y cómo veía el el trato que España da la memoria histórica en este momento en el que seguimos esperando pues la exhumación de Franco el PP pues tiraba de cita con Machado

Voz 1121 14:06 la eterna contradicción de fondo hay hay adicional de pandereta Ale España de España que sembró gente por toda nuestra medio millón de españoles cayeron en una enorme digo esto porque ahora se asustan de los inmigrantes inmensa figura porque bueno ahí está la España feudal todavía

Voz 6 14:38 Múgica confesaba que había visto sólo una vez esta película sobre su cautiverio

Voz 1457 14:43 que no que le resultaba muy duro además sobre todo por la presencia

Voz 7 14:46 la de su madre que que iba a las cárceles eh

Voz 6 14:50 a buscarle muchas veces pensaba que había muerto como su madre eran personas sin personaje vital a la hora

Voz 1457 14:55 de de de animarle a seguir y salir de de la enfermedad mental que pues que tenía que padecía en esos momentos entonces es lo que más sorprende tanto en la película como en él es la falta de odio hacia hacia sus verdugos

Voz 1121 15:10 no sé de ser masoca no hay que cultivar y lo he ido y el ciego como el amor probable amor siendo ciego creador hilo de Struth por eso no se trata Ny ni de cobrar ni de perdonar se trate de poner la mochila ahí en leyenda

Voz 1463 15:42 la otra película sobre el ex presidente uruguayo que se ha presentado aquí en Venecia es un documental que ha rodado su amigo Emir Kusturica sobre su vida como político algo que para el director serbio o de películas como Underground ha significado todo un descubrimiento decía que le dijeron eh hay un presidente de un país que va en tractor y que cultiva frutas

Voz 0152 16:01 dijo dichas Maiden allí voy yo no

Voz 1463 16:04 bueno pues decía que había sido muy sorprendente el que venía de de la Europa del Este ver el fracaso de la izquierda y que ahora pues Múgica su única esperanza ya había prendido en todo este proceso que la libertad lo que te da te la da precisamente esa austeridad en la que vive el policía

Voz 11 16:18 con Bale

Voz 18 16:22 tiene el FIS to be free

Voz 9 16:24 decía que mi último objetivo en la vida es ser libre la libertad

Voz 1457 16:28 es lo que siempre he buscado durante toda mi vida he hecho lo que he querido me siento el hombre más privilegiado del mundo la definición de lo que es ser libre es hacer una película sobre Mujica algo que me ha permitido ser libre trabajar en lo que creo

Voz 1457 17:32 decía es lo que le pasa los festivales que

Voz 7 17:34 estar por aquí sí a Lady Gaga pasamos de el escote más brutal al a la película

Voz 1457 17:41 más oscura por supuesto que sí porque aunque no

Voz 1463 17:43 te lo creas CIA pone la banda sonora a una de las películas con mayor mensaje

Voz 9 17:48 el político que ha tenido la sección oficial de Venecia fíjate bueno si se creo que creo creo pero

Voz 1463 17:57 no me ha picado la avispa no es el veneno de la avispa haciendo locuras

Voz 6 18:00 la es que la política como decíamos ha estado muy presente

Voz 1463 18:03 este festival en realidad lo está en todos no pero bueno vamos a destacar lo que ha pasado en Venecia es que ha habido muchas películas con debates interesantes debates que bueno pues que reflejan la violencia y el odio que existe en la sociedad actual quizá no sean películas que vayan a ganar el León de Oro pero sí que ha sido muy inspirador verla a flexiones de sus estrellas de directores

Voz 6 18:23 es el caso de Vox Lutz un drama convertido musical con la música decía como decíamos del director Brady Colbert uno de los actores de de las últimas películas de Haneke bueno son puede dar miedo pero la realidad es que no no es una película de Haneke es tan duro como el jefe yo creo que no va no

Voz 1457 18:39 finalmente no sea de Oscar pero sí que es es interesa

Voz 6 18:42 ante sobretodo porque la trae al mundo Milene al no entonces es un una historia una amalgama de muchas

Voz 1457 18:48 estrellas mayores idea ahora y es la historia de un adolescente que empieza en mil novecientos noventa y nueve que es víctima en la adolescencia los catorce años de un tiroteo en un instituto in It s convierte en una pop star no la protagoniza Natalie Portman canta baila canciones compuestas considera que no podemos poner porque hay un a lo que hacen estos festivales es mostrar un poco de la muestra en la película

Voz 6 19:12 está todo embargados las canciones los tráilers los periodistas todas así no se entonces no podemos y sabemos que las ha escrito si a las interpreta en la película Nathalie

Voz 1457 19:23 forman que como ella lo hace bien todo pues la verdad es que lo hace lo hace muy bien es interesante ver cómo es el suceso del que parte la película ese tiroteo en del que ella sobrevive en los noventa osea inspirado en la matanza de Columbine se ha ido repitiendo ir casi incrementando en la actualidad esto decía la actriz

Voz 1463 19:43 anoche no es a hotel en Porzuna mente se ha convertido en un fenómeno en Estados Unidos los sufrimos muy regularmente se ha convertido casi en una guerra civil que tiene un gran impacto psicológico en cada la niño que va a la escuela cada día me preocupa que esos pequeños actos de violencia aislada puedan crear situaciones de terror colectivo

Voz 1457 20:05 a Ferreira en bueno de lo del miedo ir yo la sociedad norteamericana está aterrorizada también nos lo comentaba una con un periodista que vive en Estados Unidos y que decía que en efecto ir todas las mañanas cuando dejan a los niños al colegio aunque piensen que sea el colegio más seguro pues cruza no por la cabeza esta esta idea es interesante porque Natalie Portman que es en nacida en en Israel eh

Voz 6 20:31 pues es muy contra ha tenido muchos muchos encontronazos con algo

Voz 1463 20:35 donado la la violencia del Gobierno de Netanyahu rechazó un premio que el Gobierno israelí le dio dijo que era por la por el trato que Israel daba a los palestinos no sé que es es una mujer además ella estudió psicología digamos que es una mujer sí preocupada porque por estos temas sobre el surgimiento de de la

Voz 6 20:52 tiene ya había reflexionaba sobre cómo un estos hechos aislados ponían a la todas las noches

Voz 1457 20:58 queda en un clima de terror ideó odio no

Voz 1463 21:02 luego es una película que aunque no sea redonda quizás le falte explicar muy bien las conexiones entre entre esa construcción de la estrella pop y los los sucesos de violencia de del de los dos excedentes la verdad es que la historia de esta cantante millennials eh pues eh una estrella prefabricada por la industria discográfica que utiliza su condición de víctima permite al director pues analizar esas consecuencias de cuando se banaliza la violencia de educar por solamente centrados en el éxito no es algo similar a lo que ya exploró en su primera película La infancia de un líder donde imaginaba cuál había sido la educación de un dictador tipo Hitler Stalin

Voz 5 21:41 yo soy Chupi monstruos lo decía el director tiene el personaje no es un monstruo es más más bien

Voz 1457 21:50 una víctima de esta era la película establece como el siglo XX estuvo marcado por la banalización del mal y XXI lo estará por la explotación comercial de ese mal eso está muy ligado a lo que vive el personaje que no es es un monstruo la verdad es que esto es es muy interesante lo de la esta glorificación esta comercialización de de tanta violencia también se ha presentado una película interesante aunque falle Vida de Se titula veintidós de julio de el director Paul Greengrass director de Domingo sangriento y otros y bueno pues thrillers así políticos omite testimonio como United noventa y tres aquel vuelo en el que se veía cómo los terroristas y los pasajeros habían luchado buenos habían enfrentado y acabó el avión contra el Pentágono bueno pues esta es una película muy espera cada veintidós de julio y también por dos motivos porque se especuló que iba a Cannes porque es de Netflix pero por eso no puede estar y además porque es un thriller sobre el atentado de Noruega de dos mil once y también porque por parte de de este ultraderechista Breivik

Voz 1463 23:11 bueno es una película que decíamos será difícil que tenga premio no es un thriller redondo pero sí que es muy interesante porque no sólo asistimos a los atentados como ocurría en otras películas del director sino también una reflexión sobre las causas de lo dio en Europa ese resurgir de la extrema derecha homófobo a Breivik el el asesino mató a setenta y siete jóvenes eran hijos de políticos socialdemócratas que estaban en un campamento de verano en esa isla de Utoya el motivo que alegaba durante el juicio que también recrea este documental el juicio y la composición un poco de las víctimas también del país no un país donde la demócratas ya era perfecta hay sin embargo pues se tenía estas heridas eh bueno pues eh el motivo que alegaba era que su Gobierno el gobierno socialdemócrata estaba abriendo Noruega a los inmigrantes

Voz 1457 24:00 pero

Voz 20 24:03 hay decía Greengrass

Voz 1457 24:05 como resultado de eso tenemos un virulento aumento del odio y es una cuestión que nos amenaza a todos pero especialmente a la gente joven porque van a tener que luchar contra ese odio Hinault con policías o ejércitos o políticos sino con la fuerza de las ideas es lo que hemos querido mostrar decía en esta película es como los jóvenes noruegos fueron los que fueron atacados las propias víctimas se presentaron en el juicio para combatir a Breivik en el plano de las de las ideas y la verdad es que es interesante que esta película que es fallida pero cinematográficamente hablando que la verdad es que yo creo que eso es un problema que hay en los festivales es que claro siempre los premios son para las películas son perfectas hay otras que son imperfectas pero son muy necesarias y el hecho de esta película en inglés no que eso también choca para un festival que hacer una película sobre Noruega y en inglés pues ya choca no pero quizá Pepa tú como millennials te parece que esto esta película que esté en Netflix claro que tenemos en nuestro público que no podemos no tenemos micrófonos para daros Candela Manuela que son dos estudiantes de la Universidad de Venecia que han venido a escuchar las y bueno pues que es interesante que esta reflexión se traslade directamente a los millennials a la gente joven

Voz 1463 25:21 sí y curiosamente era el motivo que alegaba Greengrass no de de de porque está en Netflix no uno suponemos que habrá más pero decía que iba a llegar a una audiencia joven que podía haber este peligro y la verdad es que los lo significativo de la película es como como cualquier atentado no las víctimas pues siempre responden quizá con bueno pues con esa ese dolor no y aquí aparte del dolor también hay un plano no intelectual en el que dicen bueno utilicemos esto para luchar contra enemigos de la de la democracia no es verdad que que eso es está bien formulado quizá a lo que parece es que Mas es un telefilme que tiene poco poca incidencia a mí lo que menos me gusta es el retrato de del asesino no de Breivik me parece que al dotarlo como común loco pierde toda pero toda la efectividad de que al final pues si de un problema psicológico tendría pero esto tiene causas son ya les tiene causas políticas que hay que combatir porque puede salir un loco pueden salir cinco no entonces es verdad que es una película necesaria que abre debate pero quizá pues no es tan perfecta como como otros thrillers de esto

Voz 1457 26:22 en directo hombre lo que ese es interesante es lo que él quiere el director además insistía mucho es como Breivik había utilizado el la publicidad de caso o no y todo el todo el dolor del de de Noruega e hilos para el el propio bueno el terrorista este este fanático había utilizado el el juicio para propagar sus ideas se había hecho de de esto una especie de de anuncio continuo que decían que en dos mil once parece parecía que sus ideas contadas eran una un disparate pero que ahora mismo pues son ideas que Salvini que un montón de o de políticos no están exacerbado ahí están ahí metiendo caña para fomentar el odio a los demás los nacionalismos extremos todas estas estas luchas que da la sensación de que estamos también era muy pesimista

Voz 1463 27:11 la esgrima es sea legitimado ese ese discurso de alguna manera evidentemente en no tanto pero sí se legitimado un poco ese miedo a la inmigración ese odio a la inmigración y claro eso es lo peligroso no que que esto no se vea como lo que es como un atentado terrorista en toda regla y quizá uno de los políticos que ha fomentado ese odio es Stade Banon

Voz 1457 27:30 pues sí hemos tenido la Mostra

Voz 6 27:33 de todos vamos a ver los festivales de cine

Voz 1457 27:35 me tienen una parte es claro es escaparate gratis que eso es una de las cosas más deseadas por todos estrellas productoras políticos en efecto Greengrass ha hecho una película la explicado exhaustivamente pero también ha estado por aquí si uno de los políticos que ha fomentado el odio de desde Estados Unidos que es este Banon ex jefe de estrategia de Trump de la Casa Blanca fue despedido y ahora ha contado a los trapos sucios del presidente en bueno pues en la escrito da hecho en fin el él se dedica a contar cosas negativas de Trump pero hay un documental que se llama American Karma en el que el el documentalista Errol Morris Le Le entrevista no in idem digamos que el abre en canal su pensamiento Morris es todo un referente del documental conocido por duras conversaciones con personalidades de la derecha como Mc Namara o Russell al que le preguntaban muchos americanos enfadadísimos

Voz 21 28:36 como le había dado voz a un tipo

Voz 1457 28:39 cómo cómo va

Voz 1463 28:43 porque lo que me asusta mucho es que tenga tanto éxito tanto éxito aquí en Europa probablemente quiera destruir la Unión Europea destruir la moneda común quiera regresar hacia este pasado de odio en el periodo de entreguerras aquí en Europa o destruir todos sus estados es un tipo muy peligroso pero yo me hago una pregunta retórica porque somos conscientes de la historia de América probablemente no

Voz 17 29:08 no

Voz 1457 29:13 era es que fue muy interesante esa rueda de prensa porque están muy muy enfadados los periodistas norteamericanos porque no entendían cómo le había dado cancha a este este a este hombre que ha estado haciendo charlas que en Youtube que son espeluznantes además verlo con un con unos argumentos muy peligrosos muy Le Pen como está recogiendo aplausos por todas partes INC que da la sensación de que está creía que queriendo crear un clima pre Segunda Guerra Mundial no sea un ascenso el ascenso de de los fascismos pero así en toda regla

Voz 1463 29:50 claro el problema de este tipo de de documentales es que por un lado pues sí que pueden hacer lo que decía el director no alertar sobre un fenómeno y conocer bien quién es este tipo de gente que que luego pueden ser votados y pueden ganar una presidencia como ha pasado en Estados Unidos pero por otro pues es darle una una plataforma donde estas ideas pueden calar más su saque hay hay un debate complicado que también ha sido un debate que Fomento un festival de cine que no sólo fomenta como vemos bridge brille estrellas

Voz 1457 30:20 hombre el problema es que el brillito Iggy es lo que lo fácil no lo otro el más difícil de masticar entonces el problema de los festivales yo creo es que se queden solamente en el bridge Brigitte Ike este discurso no no cale saque porque es es muy interesante escuchar esta gente pero es verdad que a lo mejor deberían también en diseñar una estrategia de comunicación más eh más potente es el caso ah bueno director israelí muy combativo Amos Gitai sí

Voz 1463 30:53 la venido aquí también con otro documental también fuera de concurso como el de eh Errol Morris es una poética reflexión sobre la violencia que el ejército de su país comete en la franja de Gaza se titula una carta de mi amigo en Gaza hizo bueno pues ese bastante duro con su Gobierno también lo fue así en la rueda de prensa

Voz 18 31:12 una vez hecho desde el que el que el médico oí

Voz 1457 31:20 digamos que el mejor homenaje que puede hacer un artista su país es ser crítico con el las culturas fuertes tienen desafíos lleno Israel por ejemplo ahora hemos el debate sobre la cultura donde el mi mixto el ministro que cree que la cultura es propaganda es lo que piensa el ministro el ministro de Cultura este es un mal gobierno la cultura es un punto de vista

Voz 1463 31:47 bueno pues la verdad es que ha sido un documental bastante interesante también cinematográficamente algo flojo pero bueno es curioso no que posición de Amos Gitai que desde es uno de los directores israelíes que mejor ha retratado a la sociedad israelí y ahora se haya centrado precisamente en en lo que ocurre con los palestinos lo que ocurre en Gaza algo que los que los israelíes o la o la izquierda intelectual israelí le había costado mucho hacer no este documental es es muy valiente porque ha traído aquí también a a activistas palestinos aquí y la verdad es que no ganará premios pero

Voz 6 32:25 no pero ha sido ha sido muy gratificante escucho

Voz 1463 32:27 dar a Amos Gitai aquí pues sí

Voz 6 32:30 ahora una canción para beber un poco de agua Pepa porque veo que la abeja la abeja el veneno de James está eso íbamos con el tema de la escasez de las mujeres pues no no tenemos esa canción pero bueno esperábamos una canción te nos cayera de

Voz 1457 32:47 del cien bueno otra de las fábricas Delphi

Voz 1457 33:14 Mino Joe yo decía que no le provoca alegría It's not me parece eh ojalá tuviera a mis hermanas cineastas aquí compitiendo conmigo es muy importante que luchemos por la paridad es básico el cine me no está reflejando el trabajo del cincuenta por ciento de la población y esto es muy serio

Voz 1457 33:42 tensiones no

Voz 1457 33:47 pues sí ha sido muy interesante porque además ha habido una actitud que yo creo que que es como para analizar en general en Hoy es comprobar la actitud de algunos de algunos hombres algunos compañeros también críticos sobre qué claro lógicamente pasa pues son en su mayoría hombres algunos de ellos recibieron de una manera muy desabrida la película de Ken el ruiseñor de Night in gay que es una historia de venganza de una mujer violada de una convicto irlandesa en el siglo XIX en Australia el siglo XIX que ve cómo matan a su familia los soldados británicos es una película que recibió abucheos quizá lo más que otras películas irregulares pero de hombres hay como una sensación de no nos contéis la cuota

Voz 1463 34:34 eh exactamente si eso también pasó en no con la película de Nadine la aquí que es cuando una mujer falla como unos abucheos porque piensan que aunque sea mal al han traído eje cuando a lo mejor al jurado le ha parecido que tenía cosas interesantes también es la la de Paul Greengrass también es mala eh una película que se monta en que no nos ha gustado nada con lo cual hay películas flojas de hombres a las que no se les abuchea

Voz 6 34:58 de esa manera tan visceral como las

Voz 1463 35:00 mujeres a las que pues se les exige una exigencia e que no es normal no bueno la cinta es verdad que es menor pero es muy interesante por eso

Voz 6 35:08 no por eso creemos que estaban fuera de lugar

Voz 1463 35:11 los gritos de coñac de algunos periodistas tras el pase de prensa uno de ellos incluso gritó puta Ana no y ahora pues se ha quedado sin acreditación

Voz 1457 35:19 bueno si hay que decir que era un periodista de diecinueve

Voz 6 35:22 años que luego lo dijo en en fin

Voz 1457 35:24 es Bud y lo que es preocupante es que se utilice es lo lo de la realidad no que la realidad donde está aquí o allá insultó en Twitter ya gratis insulto aquí pasan cosas porque hay hay testigos y además hombre los testigos es que estaba la prensa internacional en entonces que que precisamente en a mi me parece que que lo malo es que haya es es ese sentimiento y que de alguna manera uno se sienta protegido por decirlo en las redes sociales Illa realidad aparezca que no es importante estamos muy vigilantes a esta actitud de algunos sectores que que no es toda ni muchísimo menos eh pero es verdad que algunos sectores del están bueno pues sienten que hay una cierta tensión que hay temor también algunos hombres algunos hombres de la profesión a que a ser acusados a Terme a temer por perder el sitio no es curioso pues las diferentes maneras de los directores hombres a responder a esta pregunta que ha sido muy muy habitual por ejemplo escuchamos al combativo Jackson Trial pues

Voz 1463 36:30 se pregunta que tenemos que hacernos no es sobre el sexo de las películas que es algo metafísico sino la pregunta es un festival tienes sexo es una cuestión esencial y la respuesta es sí llevo veinticinco años llevando películas a festivales en todo el mundo y nunca he visto mujeres al frente de ellos creo que es un problema y es que durante estos años siempre veo las mismas caras la misma gente esto es un error del sistema podemos hablar sobre el comité de selección de Venecia pero esto es un asunto que va muchísimo más allá bueno pues la verdad es que odiar tenía razón se puso muy enfadado duelen porque hay una cosa es que mandó una carta es mandó una carta a todos sus sus compañeros hombres porque como decimos son veintiún hombres hay que dejarlo claro eh diciendo que tendrían que hacer algo para condenar no que sólo hubiera una mujer o para para mostrar un poco su desacuerdo bueno pues no obtuvo respuesta de ninguno de ellos eh bueno a odiar es director de películas muy sociales de Un profeta de Di pan con la que ganó la Palma de Oro ha presentado aquí un western un poco peculiar se llama se titula Los hermanos Sisters tiene coproducción española mantiene las las particularidades de este género así tan masculino el western pero también se acerca es un tema que el ente que que hemos visto en todas sus películas gente la violencia en la sociedad también muestra unas masculinidad es pues mucho menos tóxicas que las de John Wayne y compañía con Joaquin Phoenix de ahí Helen Hall Jones y Reilly como estos vaqueros protagonistas

Voz 1 38:02 nuestros brazos

Voz 7 38:11 historia como de vaqueros con

Voz 1457 38:17 porque tiene una masculinidad más suave digamos que los John Wayne de la vida

Voz 7 38:23 Joaquim Phoenix John si Reilly que son dos hermanos

Voz 1457 38:28 no quiere dejar la violencia el otro

Voz 7 38:30 eh de llora por la noche porque es como si si

Voz 1457 38:33 mira que da clado en en en en traumas infantiles entonces bueno pues han sido interesante no ver

Voz 1463 38:39 machín los que quieren ser Ciruelos y no pueden

Voz 1457 38:42 sí o Machín unos que que muestran au entre ellos demuestran sus debilidades

Voz 7 38:48 eh hablábamos de los

Voz 1457 38:51 de Aldán hablan de hablan de Ci de directores que les molesta que les pregunten sobre la paridad y la igualdad pues en ver el mexicano Carlos Reygadas dijo que no es solo problema de género que hay más

Voz 1463 39:04 hay otros muchos muchos otros problemas

Voz 12 39:06 es que algunos les importan más a unos menos eh que pueden ir más allá de las modas e por ejemplo de veintiun películas dieciocho son del primer mundo Ibo son mexicanas una zona argentinas que unas Argentina que pues una especie de segundo tercer mundo pero todas menos la japonesa son de el mundo cristiano por ejemplo

Voz 22 39:33 eh

Voz 12 39:34 en películas de cristianos así es así es la vida por ahora

Voz 25 39:47 la razón por favor

Voz 6 40:23 SICA pero yo quiero comentar el corte Reygadas antes de seguir bueno decía que no que el mundo es así que solamente que el hay pobres en América Latina que hay pobres en África y que hay de chico que la vida es así más o menos venía de cuadro nunca diría eso yo ahora ya pues bueno es que Pepa de verdad me pones luego problemas diplomáticos porque la realidad vamos a contar esto es que los periodistas mexicanos decían bueno a ver si alguien lo pregunta porque no queremos o no han salido

Voz 1457 40:55 casos de mi tú por qué

Voz 6 40:58 de hecho no ha salido México no han salido en España pues será que mucho poder muchas presiones digo yo la verdad es que es Reygadas estuvo ahí muy rápido

Voz 1457 41:06 con echando balones hacia Asia ir diciendo que era un festival Cristiano tanto que Cristiano porque cristianas hay muy pocas pero bueno vamos a dejar esa polémica vamos a otra que es lo que nos gusta a nosotros las polémicas la resistencia de la industrial consumo en pequeña pantalla en streaming esa guerra silenciosa que que ha estado ahí venga ya en el pasado Festival de Cannes explotó por qué vetó eh pare que para competición películas que no se estrena en cines en Francia Venecia que es un poco como el pragmatismo italiano por encima de todo ha dicho que sí que sí que vengan aquí con todo su material hombre no es tan bueno todo el material que

Voz 1463 41:47 no esto sólo es buena una así

Voz 1457 41:49 Salva con magnífica Roma

Voz 1463 41:52 sí de hecho decíamos que es magnífica e quizá porque pensamos que ha sido la espinita de Cuarón no el que ni unos ni otros le hayan dejado pues ir a cambio optar a una posible Palma de Oro que sigue siendo el premio de prestigio en el cine y que creemos que tenía muchas posibilidades de ganarla la verdad frente a con el pobre Kore eda eh pero sin embargo Cuarón sí que reconocía que el cine de autor ya no puede ignorar a estas plataformas porque en muchos casos pues es la única manera de llegar al público

Voz 1457 42:19 es que esto película vamos

Voz 10 42:21 destruido en muchísimos territorios tanto en pantalla en gran pantalla como en plataformas eh creo que también es un poco injusto cuando se piensa que película está eh a hacer ciertos juicios con se piensa que película cuando conocemos perfectamente la realidad la que las complejidades de la realidad de la exhibición y distribución de cine especializadas sabemos perfectamente que este tipo de cine en una película en español en blanco y negro y mis Deco eh que es un drama que no es una es una película de género e tiene mucha dificultad en encontrar espacios en donde tenga

Voz 1457 43:11 dónde pueda tener un gran parado

Voz 10 43:15 eso ha sido un gran regalo que hemos tenido con nuestra relación con Netflix

Voz 1457 43:19 también decía bueno claro evidentemente el festival de Cannes hasta su propio director decía la pena de haberse quedado sin esta película ahora la faena es que a lo mejor esta noche entre que si uno es mexicano y otras tal cosa que muchas veces muchísimo festivales habido director me presidente el jurado mexicano digo

Voz 1463 43:35 americano hipotermia americano y nadie decía que era

Voz 5 43:37 es corrupto no bueno no es lo que era pasan como bueno yo Clinic le dio la Palma de Oro

Voz 1457 43:45 al ficción y nadie pensó que él mismo para que sabia saca una mano osea que aquello era como lo más normal porque la película se lo se lo merecía entonces bueno pues Cuarón debe tener el dolor en su corazón de no tener una Palma de Oro que es como la gran en fin la Gran Cruz de Honor de del cine de autor se va a estrenar esta película final mente después de tanto lío se va a estrenar en cines Inés decía en algunos de algunos países suponemos que en Estados Unidos porque para presentarse por ejemplo a los Oscar tiene que estrenarse en el condado de los Ángeles eso es otro debate también muy interesante el que también pueda haber sangre si una película de Netflix en llega al cine puede conseguir un Oscar esos otro tabú ya hablando de tabúes y ha estado por aquí el gran David Cronenberg que aprovechaba para crítica dar una patada a posturas como Almodóvar ante lo inevitable de la industria

Voz 20 44:40 esto

Voz 1463 44:45 Nos dorados del cine donde el finés experimentaba en comunidad casi con una experiencia religiosa creo que Almodóvar en su defensa a ultranza de las salas de cine se deben bueno se debe a una postura religiosa que sólo se entiende desde alguien que es católico creo que el cine debe ser siempre destructivo que nunca puede ser igual

Voz 27 45:06 en

Voz 1457 45:31 Don nadie va a la Filmoteca o casi nadie porque mucha gente no tiene ni cine en su ciudad y mucho menos a la Filmoteca ver las grandes películas del pasado así que no aceptamos esta nueva situación pero

Voz 1463 45:44 pero con ojo crítico Pepa

Voz 1457 45:46 da sustos asustados bueno por aquí este festival ha sido uno de los trampolines de los ganadores de los Oscar Bardem es la primera vez que fue candidato pues ganó aquí la Copa Volpi por Antes que anochezca buen también pasó por aquí la película de Amenábar Mar adentro es que es una sola es esto es un disparadero hacia los Oscars Emma Stone por ejemplo ganó el año pasado a mejor actriz con la la Alain luego el Oscar invierno del toro se lo llevo todo

Voz 1463 46:17 sí es un festival que como decías es un trampolín así que vamos a estar muy pendientes ganen o no de las actuaciones sobre todo de la de William Dafoe en el biopic de Van Gogh que ha rodado Julian Schnabel es una película muy subjetiva que nos adentra en la creación de la artista en su locura en esos cuadros llenos de trazos pido que en realidad bueno a mí es que no me ha gustado pero voy a decir que no aporta nada nuevo al mito del pintor holandés que fíjate tiene una escena que sí que me ha gustado en la que se compara con Jesús así lo explicaba el actor

Voz 28 46:48 Arona Vectra hizo

Voz 29 46:52 que prevé no sé pero Van Gogh

Voz 1457 46:54 Saba que la Biblia era el mejor libro que había leído creció en una familia muy religiosa y él mismo quería esa quería haber sido ser pastor al principio de su vida en esa escena en la que se menciona a Cristo eran cosas que él había escrito

Voz 6 47:10 porque escribió muchas cosas como por ejemplo que pensaba que Cristo estaba loco

Voz 1457 47:14 y entonces eh a continuación Julian Schnabel que tan diré por qué

Voz 6 47:19 defensas talón con buen pie hasta director de muertos

Voz 1457 47:22 un nombre muy arrollador pues dijo que eso no lo hemos metido en la película saque no dijo que Dios estaba loco pero es la manera de justificar que que que va a legitimar a su propia enfermedad mental dicen buenos es normal porque porque Cristo que lo vio todo pues veía que te que es hubo pues que estaba loco

Voz 1463 47:39 bueno es una interpretación maravillosa la verdad lideró la peyorativo eh

Voz 6 47:42 es pero la película es densa el de Astún

Voz 1463 47:45 no mirado el año pasado por Florida Project no se lo llevó a que tiene complicada la nominación yo creo que la Copa Volpi Sisla puede ganar esta tarde pero eh no sabemos qué va a pasar con con la mejor actriz que es quién tiene muchas papeletas es en las reinas atención bueno ella hace de Ana Estuardo en de favorecer la favorita es la incursión en el cine de época de este director griego tan radical que es Yorgos lanzamos cuenta las manipulaciones de dos mujeres en la corte en el siglo XVIII en mil setecientos la actriz interpretada también a la reina Isabel II se ha interpretado a la primera reina de Inglaterra Ana Estuardo ya la última Isabel Segunda lo hará la tercera temporada de la serie The Crown para Netflix y bueno pues le preguntamos en las entrevistas Si entre la primera monarca la última había evolucionado mucho

Voz 0152 48:33 Sarkía

Voz 30 48:34 aunque

Voz 1457 48:37 a a acacia

Voz 1463 48:39 Dios no lo sé no puedo comparar a las dos eh lo más difícil ha sido interpretar a alguien que está vivo porque aunque sea en la época de los sesenta sigue viva pero también ha sido difícil volver a este periodo de la historia pasada bueno

Voz 6 48:54 pero pero menudo Hardy metiendo en un jardín mentira este a este señor que claro pero me decís aquí reina Vima no además es decir bueno pues que han evolucionado tanto lanzamos lo dijo dijo haga me parece un absurdo que existan Reyes pero es que es Griego claro hay algo que echaron a los suyos pero bueno es verdad que que colman no ha echado a los suyos ciencia nunca me preguntan preguntado si soy monárquica o no es bueno en fin esta chica lanzaba balones fuera todo el rato cosa que con me me meto

Voz 1457 49:23 con desconcertar es normal bueno también veremos si Rachel Weisz pueden ser candidatas por esta película que ayer un compañero nos decía que había habido poco tema LGTB que no sea quiero decir ahora está todo claro súper analizado en esta historia en este esta película la favorita en protagonizada por tres mujeres sí que hay allí o sea hay hay o lésbico no sabemos muy bien si era solo sexo o conveniencia pero había Ali oyes fue poder entre mujeres que quieren el poder así como los hombres y la verdad es que tiene tiene su gracia ya la comentaremos cuando se estrene Pepa que es mala persona tiene que terminar este repaso con un tortazo al guapísimo que qué pasa

Voz 1463 50:07 qué ha pasado con Ryan Gosling no es favorito de nada sabes modernos guapo ha venido aquí y con su cara Sosa guapísimo eso sí pero vamos es que he interpretado a Neil Armstrong el primer astronauta en pisar la Luna era la película de apertura casi nos hemos olvidado de ella en las quinielas nadie se acuerda de esta película hiela pues casi ha hecho un actor sin personalidad en un biopic muerto

Voz 1457 50:34 yo que soy la parte amable de voy a contarlo dijo en la rueda de prensa que da cómo era trabajar con el que el que había repetido con la la l'Any decía que se habían conocido en Estados a pensando en esta película porque había fichado para esta antes de hacer el musical de La La Land y que tenemos la misma idea los dos de hacer películas en la gran pantalla para que sean experiencias para el público y aquí un doctor pensaría muy bien porque además como son experiencias pagadas para que el público vaya masivamente bueno esta es nuestra versión de lo que ha dado de sí el festival como Guillermo del Toro nosotras no somos de dictadores así que hemos hecho una encuesta entre nuestro compañero y compañeras periodistas para que eso sí les hemos puesto como condición que hablen en en español para que nos cuenten quiénes son los favoritos de esta edición que les ha gustado más de Venecia y lo que no les ha gustado nada

Voz 33 51:51 eh

Voz 34 52:28 así que que hay

Voz 0419 52:31 yermo le de un poco de reparo

Voz 34 52:33 eh apoyar cien por cien y clara

Voz 0419 52:36 mente una película mexicana que ha hecho un amigo pero yo creo y confió mucho en Guillermo y que como él ha dicho desde principios que primará la obra preciso les si es así va a ganar Román otro periodista mexicano Salvador Franco hacía una reflexión muy relevantes sobre la importancia que tiene el éxito del cine de su país a nivel internacional

Voz 29 52:54 hoy esta tarde alguien en una tienda me habló de Guillermo del Toro una persona que atendía el negocio no entonces me parece que tienen una trascendencia fantástica de los cineastas mexicanos pero me preocupa una cosa me preocupa que son los mismos es Cuarón Iñárritu del toro no irrigadas pero de ahí aunque bien hay una generación fuerte no ha trascendido como nos hubiera gustado no Osán no falta que estos señores de tienes cincuenta años dos tan sobre los cincuenta que venga una generación sobre los treinta y otros de los veinte que empiecen hacer cosas que en unos años podamos hablar de que éstos están llevando a los premios importantes creo que sería fantástico para un país que está en una transición muy importante porque la izquierda como saben acaba de ganar por primera ocasión en años en nuestro país no Seng setenta años más de setenta años creo que es una inspiración como lo ha sido para todos nosotros estar cerca Ibeas los logros de estas figuras que simplemente son geniales