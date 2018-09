Charlamos con dos afectados por la fibrosis quística

Voz 1 00:00 supone que no pueda llegar a coger el bus que no puedo hacer una carrera porque no no puedes no te lo permite el cuerpo te hago gastos es Itar Tass en recuperar todo pues lo mejor media hora hasta que dejas de ser eh derivaciones de la enfermedad tienes diabetes eh tienes pancreatitis

Voz 2 00:19 también afecta al hígado con oxígeno para dormir no poder viajar no poder coger un avión es muy limitado que pasa que si cuando consigamos este fármaco todos estos problemas que yo tuve se lo das a un niño de doce años muy posiblemente esos problemas no los va a tener va a tener una vida evidentemente con sus tratamiento pero como puede ser tener una persona con diabetes

Voz 1 00:46 se trata de retrasar la máxima posible es la necesidad de un trasplante incluso suavemente puede salir frente a una persona entre pues aguantar un mes para que llegue el trasplante o que puedas hacer una vida más normal en desarrollarse como persona al final en tu casa tus esta esta mándame

Voz 2 01:04 sí yo llevo desde febrero del dos mil dieciséis tomando el fármaco como uso compasivo esto qué quiere decir que el fármaco se administra a pacientes con una capacidad pulmonar muy baja antes de entrar en lista de trasplante pulmonar bajo su responsabilidad si tú te al tomar el fármaco empeora aquí nadie se hace responsable nada más que tú porqué porque se ha demostrado que este fármaco en los primeros tres meses tiene unos efectos secundarios más o menos graves entonces en mi caso yo me lo tomé si es verdad que estuve casi un mes muy mal muy mal muy mal de estar enganchada a los hizo veinticuatro horas en no poder moverme del sofá pero sí es verdad que mi caso porque estoy hablando de mi caso

Voz 3 01:45 pasadas esas esas tres semanas

Voz 2 01:48 yo no volví a tener una tos yo no volvía a tener un ojo yo me vuelvo a estar enganchado a los y llevar una vida relativamente normal para la capacidad pulmonar que tengo que están entre el treinta y cinco y el cuarenta por ciento el problema es pues eso

Voz 1 02:01 que que es caro porque es muy caro pero bueno creo que es que merece la pena la media de esperanza de vida pues a los cuarenta años Mossos menos ahora anime