Jenni Hermoso: "Tenía ganas de volver a España y hacerlo con el Atleti es un plus"

Voz 1 00:00 Gianni hermoso muy buenas noches

Voz 0699 00:03 más contado SUE cuatro cero en Málaga no es mala forma de empezar la Liga ni mucho menos eh

Voz 1365 00:09 no la verdad es que el resultado bueno y sobre todo que comenzaba él la temporada chico de tres puntos es aún mejor

Voz 0699 00:16 bueno con los tres puntos y con golito con todo incluido no

Voz 1365 00:19 sí sí ya hoy puede ser un poco barreras leal no no la verdad que muy bien y muy contenta empezar así creo que te da un poco más de energía no

Voz 0699 00:28 es tu vuelta a casa se puede decir no por Navidad como en el anuncio pero en verano como como te has sentido creo que ha sido Patti el primer partido oficial en el regreso con el con el Athletic Jenni

Voz 1365 00:39 bueno al final yo tenía muchas ganas de devolver a España de de poder disfrutar otra vez de de la que has yo en mi casa siempre hay bueno y hacerlo con el Atleti pues de al final un plus no porque ya conozco conocía la mitad de las jugadoras del equipo es el ambiente que hay para mí es un placer y poder a ver he hoy debutado y haber marcado oí ya ven que no hay mejor comienzo

Voz 0699 01:07 Jenni llegó al Athletic con doce años debutó en el Atlético Femenino con dieciséis en dos mil seis Luego jugó en el Rayo en Suecia en el Barça en el París Saint Germain que es como jugar en la élite de la élite ya vuelto otra vez al Athletic en lo nota muy cambiado o todo muy familiar

Voz 1365 01:25 bueno si no hubiera cambiado yo creo que más no porque hace ya hace bastantes años así se nota mucho la diferencia a todos los que han trabajado para llegar a día de hoy a esa altura a la que a la que está el Atlético de Madrid femenino creo que han trabajado mucho para llegar a hasta aquí y eso se ve en ve de fuera Hay sobre esté dentro cuando yo me fui era una niña la letra cambiada yo también he cambiado oí yo creo que todo lo que rodea al Atleti ahora mismo es muy bueno y creo que cada vez va a ir a más si progreso que es que esta teniendo

Voz 1 01:59 es bastante mejorable así que todavía no hay no hay un muro no dicho llega un Atlético de Madrid que su modelo favorito para el título

Voz 0699 02:07 que es verdad que el Barça hay el Levante parece que van a estar en la pelea eh

Voz 1365 02:12 sí por supuesto yo creo que este año la Liga basado mucho más competida ahí eso también da da más fuerza no hay más ganas todavía de de trabajar aún más porque sabes que si bajar los brazos al final no te lo vas a llevar así hoy como hacía el Atleti ha tenido suerte dígase La los dos últimos años muy bueno pero que este año han ido yo también hemos suele decir no ya

Voz 1 02:34 la gracia de todas maneras Jenni tu sitio

Voz 0699 02:36 sabe perfectamente lo que ganar una Liga que que ha ganado tres lo que pasa es que claro te faltan quizá ganarla con el equipo que más te apetece no

Voz 1365 02:43 claro bueno ahora pues estoy aquí obviamente quiero ganar las dos en el Atleti y a día de hoy hizo de Hay mi pues él mismo va a seguir aquí así que yo tengo meses hace hace grandes cosas con el Athletic una mujer

Voz 0699 02:59 has jugado en Suecia que has jugado en el París Saint Germain en a qué nivel se puede decir que está ahora mismo en la Liga Iberdrola después de haber probado en Suecia con un equipo grande y en Francia el París Saint Germain que es enorme

Voz 1365 03:14 bueno yo creo que aún aún queda un poquito no aún está por debajo de de esa ligadas porque la verdad es que físicamente creo que aún andamos por debajo me se nota mucho la la intensidad de todos los partidos se cuando compite Juan el último es siempre te cuesta marcar gol lo ha no es tan fácil no jugaron jugar a gusto como a lo mejor podemos jugar aquí algún partido que otro creo que todavía queda mucho que mejorar pero creo que es el camino que lleva la Liga Iberdrola de fantástico y se está viendo cada año y creo que como ya hizo este año va a haber mucha competitividad pero

Voz 0699 03:48 en cambio no Jenny no sólo ya a nivel deportivo en la Liga sino que por ejemplo a estas horas estemos hablando en El Larguero bueno estamos hablando en El Larguero porque hablamos tuyo pero que podíamos hablar en otro programa más en la tele y que yo creo que eso sí que vosotras mismas lo voy notando y eso ayuda no

Voz 1365 04:04 entonces se nota muchísimo y que fue que cada fin de semana todos los partidos se tramitan que se visibilidad a las chicas a nosotras nos ayuda mucho hoy y al final lo que no same crecer lo que no sacia también nosotras apostar y todavía y con con más fuerza para tirar adelante esta Liga que yo creo que qué tiene que ser una de las mejores porque la jugadora española así lo hizo la calidad que tienen no la hay en ningún otro sitio final los falta pues es un poco o mal de físico cero cero creo que poco a poco estamos yendo a más

Voz 0699 04:34 pero la pregunta es muy sencilla Jenny tu debuta este con dieciséis años en dos mil seis estamos en dos mil dieciocho cuál ha sido el cambio más brutal que han notado tu desde tu debut hasta ahora que diga mira es que esto no se parecía en nada en absoluto de lo que teníamos a lo que es

Voz 1365 04:48 bueno es que entonces teníamos muy pocas cosas es te podría decir que han cambiado casi todas a hablar porque tendrán que ir hicieron muchas cosas de las que has mejorado de tema de ropa y lo más mínimo tema de ropa tema e implementación vale pues de Viajes El cambio es inmenso ahí y creo que todo el trabajo que han lleva haciendo durante tantos años pensando en su

Voz 0699 05:14 bueno pues nada chica en podemos decir que es el día y la noche y así lo significa de manera clara el termino después de tanto trasiego ya has llegado al Athletic para quedarte quiero decir ya hay quiere decir mira yo ya aquí estoy a gusto y se llama quiero

Voz 1365 05:30 bueno ya sabemos cómo es el fútbol mañana estás aquí sea hoy estás aquí y mañana quién sabe yo a día de hoy jugada el Atleti irme un año oí lo que quiero y siempre lo he dicho que quiero ser feliz en el momento que se pensar en el más allá siempre Maese un poco pues es tener una paredes muros que luego tener que derribar así que yo lo que les propongo es a día de hoy disfrutar del momento ahí lo lo demás pues será lo que Dios quiera

Voz 0699 05:58 en la última pregunta que iba a ser que le pides al año pero me temo que va a decir lo del Cholo que va a ser partido a partir

Voz 1365 06:05 sí porque es lo que objetivos no personales y si vuelve a ser feliz con el fútbol y poder hacerlo en España que es lo que lo que quiero y hacer que la Liga española cada día está mejor

Voz 0699 06:19 ah bueno pues que sepáis que Jenni juega como habla quiero decir ese brillo que tiene la voz de alegría en el que además la jugando así que seguro que le va a ir bien esta temporada con el Atlético de Madrid que nos alegramos

Voz 1 06:30 hacia delante de vuelta que toda la buena

Voz 0699 06:32 jugadoras lo que deseamos hasta las en nuestra liga aunque les haya ido bien fuera vale

Voz 1365 06:37 vale perfecto muchísimas gracias deberán placer