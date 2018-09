Rabat: "El problema era el asfalto, no puede ser que asfaltaran de nuevo la pista y que no drenara nada"

Voz 0699 00:00 pues seguimos en el larguero y vamos a echar el próximo rato hablando de motociclismo que mañana bueno ya hoy se corre el Gran Premio de San Marino o lo que es lo mismo el Gran Premio en casa de Rossi una de las imágenes del día por cierto la dejado Mar Márquez ya escuchábamos al principio una caída sin consecuencias en los entrenamientos pero que le ha hecho tener que hacer tu Usain Bolt correr por el paddock pillar otra un scooter irá por otra moto que tratar de hacer y mejorar el tiempo que de hecho lo ha conseguido en la sesión de entrenamientos hola Mela Chércoles muy buenas noches

Voz 1104 00:31 US ráfagas para cojo es el soul de vez en cuando no nos hace cosas de éstas lo más impresionante de todo es que desde que se ha caído de la calificación hasta que vueltas salir a la pista a cinco de sus actrices corriendo por el vial de servicio es un scooter llegando a par de cruzarlo blando sólo ha tardado dos minutos diecinueve segundos quedaban seis cuando se ha caído es decir lo que para otro piloto probablemente hubiera sido el el adiós al entrenamiento para ha sido una anécdota ya ha podido pero si te has visto con cuatro minutos por delante yo he tenido la opción de rebajar su crono pero si quiere ha quedado del buen sabor de boca de subirse de nuevo a la moto Luisa dormir con la última sensación de la caída

Voz 0699 01:05 es verdad que ha sido Usain Bolt como como decíamos pero es verdad que hoy es el que mejor lo ha hecho en la categoría reina no ha sido Marc sino ha sido otro español ha sido Jorge Lorenzo

Voz 1001 01:18 vuelta de vuelta eh nunca hay que tira la toalla porque los buenos momentos siempre siempre llegan sí1 si uno se empeña en en seguir trabajando bueno ha sido la verdad es que un califa en espectacular no de uno de los mejores de la temporada Hay uno de los muy buenos de toda mi carrera y esta Vuelta la verdad es que va a ser recordada porque ponerle tres tres décimas al segundo no es fácil GP y la verdad es que ya desde la primera vuelta argentino siete tiene que estar muy concentrado oí realmente se muy preciso en todas las curvas así no es fácil

Voz 0699 01:50 estoy de vuelta dice Lorenzo se ha salido eh Mela lo ha hecho muy bien Jorge

Voz 1104 01:55 tanto es así que sus principales rivales hablan de posible escapada mañana de Lorenzo qué es lo que tendrán que intentar abortar desde el principio la primera fieles para Lorenzo seguido por Miller y Maverick Viñales que está muy bien de nuevo también de vuelta con la Yamaha la tengan posiciones y Dovizioso su compañero de box sale cuarto justo detrás de él ya he dicho eso que tendrá que estar muy atentos los primeros compases de la prueba para que no se escape Lorenzo Márquez tinto Valentino Rossi séptimo el que no va en la carrera de mañana que te hemos echar de menos Es Tito Rabat ayer tuvimos en el Larguero a un piloto que reaparecía a Pol Espargaró íbamos a tener alguno que está en el dique seco tuvo un accidente

Voz 2 02:28 qué gravísimo en el Gran Premio de hacen

Voz 1104 02:32 dos semanas el de Inglaterra ese caía por culpa del agua por culpa de un mal asfalto que no estrenaba nada es un momento en el que hubo caos cayó también Alex Rins electricista Aleix Espargaró física ellos Morbidelli con tan mala suerte de que su Honda arrolló a Tito Rabat fracturándose la pierna derecha por tres sitios fémur tibia peroné pero va todo de maravilla y me cuentan que el del rabino está con ganas devolver lo antes posible fíjate cómo será el tema que pudiendo estar en casa se ha quedado a vivir en unos quizás en la Dexeus de Barcelona para que la recuperación vaya todavía más rápidos

Voz 0699 03:03 madre mía bueno por cierto no hay cámaras en la radio pero según estas contando el accidente lo estaba recordando y se me ponían los pelos de punta hola Tito muy buenas noches hola buenas

Voz 1 03:12 no te lo primero que quiero saber es cómo estás bueno pues la verdad que que ya es mucho mejor no hace ya un par de días que puedo dormir por las noches es es muy importante mi el dolor de la pierna haya bajado mucho aquí cada principio la recuperación trabas empezado hace hace ya cinco días Rossi para todo desde el lunes pasado

Voz 0699 03:36 está muy bien ya siendo quitas de este ratito de sueño pero prometió terminar pronto cuando escuchas a Mela narrar el accidente otra vez tú tú qué sientes

Voz 1 03:46 bueno pues la verdad es que mejor no pensarlo mucho lo que si empeoró porque porque miedo cada esto queda bastante miedo pero pero bueno esas cosas que pasan y aparte son cosas que pasan que puede pasar que esos cosas muy puntuales no no es normal que la pista esté con tanta agua como estaba aquel día no es normal que que todo lo que pasó eso es una cosa normal pero sí que precede una gran elección que exclusivo repasar alguna cosa de estas si caer a tanta velocidad sin control pues antes de preocuparte por tu cuerpo del dolor que tienes algo de lo que es te puedes haber hecho pues salir corriendo de doce estés para desde la pista o de la escapatoria porque porque puede esto sí que dirá vejado al final final lo graves que te arrolla

Voz 0699 04:31 no sea uno ya en la en la mente quitarse de en medio cuanto antes no

Voz 1 04:36 el exacto no no pensar que dolor que es lo salir de ahí corriendo esto esto es esto es esto importante si pasa otra vez con una cosa de éstas

Voz 0699 04:46 dime Mela

Voz 1104 04:48 me he preguntado de Tito ese sentido no se dio cuenta de que Alex Rins no paraba de hacerle gestos precisamente justo para eso para que te apartar a hacer lo que nos contó después Renfe imagino que tú no les dice en ese momento no

Voz 1 04:59 Mela tú imagínate ir a trescientos y pico y que la moto agua planing que empiezas a dar vueltas por el suelo tú no ves no vendrá aquel momento cuánto te paran te duele todo por suerte por suerte al final abrir los ojos está Garrincha haciendo gestos y en el último momento en el último momento me levanté porque México me giré crecía gesto precisamente hoy que viene a una moto a toda velocidad no hacía vi yo estaba ya que había espacio filiación en el último segundo me levanto pum sentí un golpe seco que ver pero muy fuerte por suerte fue en la pierna no one el cuerpo a partir de ahí pues ya te puedo contar pues que todo lo bueno que es largo no pero es que viene largo del último Medical Team después llego el el doctor chárter que fue bueno fue una una pasada que pudiera estar ahí el de Horna porque porque la verdad que conocer a un doctor doctor de fuera pues pues es otra historia no bueno y todo ahí ya a partir de ahí a los me acuerdo de muchos hasta que llegue al hospital

Voz 0699 06:05 Tito hubo un mogollón de de accidentes la carrera se suspendió al día siguiente la pregunta recurrente que que haría un periodista que te voy a hacer yo es si todo esto se pudo haber evitado si a lo mejor no estaba la pista ni siquiera para salir a entrenar

Voz 1 06:18 yo no yo personalmente los deterioros que la dirección de carrera yo creo que es que es que pasa muy rápido estas cosas que sabes mil esas gordas hace unos años en Jerez y que había visto acordarán había aceite en la pista Louis claro tocar y tocar lo tocaron ese cayeron todos ahí como para hacer estos es muy rápido pasa todos la todo bandera roja pero claro hay que ver la y que a lo que al final de esta carrera hizo como pudo con las herramientas que tenía yo creo que el problema es el asfalto no puede ser que hayan respaldado el asfalto y que y que hubiera peor Grid hubieran los mismos baches gran parte que no hubiera al agua que cuartos y lo es que era un circuito que había un grupo muy bueno cuando llovía y bienestar yo

Voz 0699 07:08 bueno eso es lo que cuesta entender quiero decir que los reasfaltado para perder condiciones es decir para empeorar todo todo no

Voz 3 07:17 sí sí yo qué se han gastado el dinero para empeorar lo has visto

Voz 0699 07:21 no no desde tu punto de vista desde el punto de vista cualquiera porque al día siguiente no se pudo correr la carrera bueno vamos a dejar atrás el pasado que eso ya está el gustazo está nos ha contado cómo estás vamos a mirar un poquito al presente y al futuro cómo es eso de vivir en un hospital pudiendo vivir en casa

Voz 1104 07:35 bueno pues muy bien muy Puente

Voz 4 07:38 a ver qué pasa

Voz 3 07:40 para que la la semana que lo peor ha sido el dolor dolor que no se va cuánto te vas a dormir la pierde claro

Voz 1 07:47 la pierna no quiero estar aquí es la porque porque porque ese en la sangre

Voz 5 07:51 trabajo bueno como te diría el jurado hacia abajo te duele

Voz 1104 07:56 cambiarle postemporada segundo es no duermen en toda la noche

Voz 1 07:59 no

Voz 5 08:00 pero bueno la medicación icono pues dormir un poquito pues ahí tenemos la cruz para hacer recuperación controlado todo momento y creo que es la forma más rápida hay métodos de recuperación y creo que es la forma más rápida al recuperando para va

Voz 0699 08:25 de todas maneras los pilotos hoy la hostia lo digo así porque creo que es la palabra que mejor lo califica os quedáis ir a los dos días de fracturarse una pierna por tres sitios ya pensando en hacer la rehabilitación en reaparecer porque claro tú querrá reaparecer si fuera posible mañana mañana

Voz 5 08:40 hombre cuando estaban no me di cuenta una situación hasta pasado un cuarto cuando ahí que era como la clavícula pues bien pam que voy la Anglada clave y lo ponemos todo

Voz 0699 09:05 claro no desde luego pero pero Mena ves ya estás hablando de recuperación de rehabilitación de pasar las noches en el hospital para rehabilitar lo antes posible en fin Mela dime perdona

Voz 1104 09:14 Pacojó Paco sea el día siguiente de ser intervenido vale no habían pasado veinticuatro horas de la operación ya está vas andando por los pasillos de hospital con un andador me tu padre Tito es posible eso

Voz 5 09:26 bueno porque con la verdad muy fuerte dijo que lo hijo de ahí yo varón para podamos sangre otros por otro apoyado tu puta pueden los color pues la pierna derecha izquierda caso la cosa ya la la pierna derecha sólo a mí por suerte de una lesión iba dar ahí la pionera compras eficiente pero no las rodillas dígame una rodilla los temporales asistido por despreciar

Voz 0699 10:05 menos mal

Voz 5 10:06 comenzamos ya está mató a un soldado para para hijos Normandía pues te allí iba a ir y apoyar la pierda que tiene como objeto de de caminar poner kilos la pierna

Voz 0699 10:23 bueno era claro lógicamente para para qué

Voz 1104 10:26 más que nada para cojo no pero es una máquina que yo no

Voz 0699 10:29 el final hizo Tito lo único bueno no no hay parte buena de esto pero cuando ocurre una cosa así que la gente se vuelca se acuerda de tics supongo que ha recibido un montón de llamadas un montón lazo de mensajes hay algo que te haya tocado el corazón que que recuerdas especialmente de de estos días algún alguien que se ha preocupado de TIC que no esperaba eso que le ha hecho de una manera muy chula

Voz 1 10:52 sí pero no en general eh eh

Voz 5 10:55 echasen Roberto todos los pilotos

Voz 1 10:58 eh es de de todas las este de de qué tipo de Ducati

Voz 5 11:03 eh fue el palo que no hay mensajes de ánimo la verdad que sí al principio no voy a contestar pero después ya ya procesado todo eso yo no podía porque estaba mareado la pantalla después yo así lo he contestado todo el relato decidió esperar al pues muy muy bonito llevaron a la que que es muy motivador

Voz 0699 11:34 bueno yo no tenía confianza contigo y no te voy a mandar un mensaje de ánimo ya te lo traslado desde aquí desde desde El Larguero además creo que no hace falta porque animó Se te ve de sobra eh Tito que te recuperas lo antes posible y que te veamos muy prontito en los circuitos muy prontito no cuando te dejen bueno esto es que si fuera por si te un una planta mañana porque no puedo me lo veo para que fuera no ya te creo ya te veo no han tenido ninguna duda Lance es vale que esta noche descansas igual de bien que las últimas un abrazo muy grande un abrazo muchas gracias bueno ya vemos cómo está el crack y que tiene unas ganas de coger una moto que no veas yo tengo ganas de que me cuentes el resto de las categorías cómo han acabado Moto2 y Moto3 que también han sido los entrenamientos hoy

Voz 1104 12:22 pues mira anotó trece ha habido otra pole española la de Jorge Martí aún le molesta ligeramente de brazo izquierdo pero ha dominado con mucha superioridad saldrá mañana a partir de las once en la primera posición en la primera fila acompañado por Rodrigo Aragón Canet quien las doce y veinte la carrera de Moto2 ahí la primera fila ha quedado compuesto por vaginal y Pasini con el Espanyol Navarro sexto como mejor de los nuestros Márquez Alec saldrá octavo Joan Mir X y en Moto GP ya lo hemos dicho a las dos de la tarde el plato fuerte del día Lorenzo Miller Viñales esa primera fila Dovizioso Márquez Craslow la segunda Rossi parte de las desde la tercera recordemos que Márquez afrontará la carrera con cincuenta y nueve puntos de ventaja sobre Rossi setenta y dos sobre todo Vicioso es decir que va a intentar ganar pero que si no lo consigue el podio lo daría por más que bueno ir a por todas y después de la superponer ha conseguido eh es Jorge Lorenzo

Voz 0699 13:11 no quede ninguna duda dicen que no hay dos sin tres llevamos dos noches del Larguero con dos protagonistas de todas a ver si mañana va a ser la tercera y omeya

Voz 1104 13:21 pues te digo una cosa que como mañana gana a Márquez le metemos porque nos toca seguro Icex Lorenzo lo intentaremos