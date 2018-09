Carrusel último tramo

Voz 1 00:00 a meter teme que tiene que romper claro es que tiene la música sabes que de menos

Voz 0699 00:17 bueno va lo primero que vamos a hacer el paterno por el lugar por donde pasan los protagonistas valga la redundancia de Inglaterra uno España dos postes y algo importante que contar vamos a ver posee de algún jugador español que que hacemos al vuelo Wembley Javier Herráez cómo está la cosa

Voz 1415 00:31 pues aquí estamos esperando Pacojo aquí en la zona mixta ha estado aquí por cierto Luis Enrique después de comparecer en la rueda de prensa de escuchábamos con Antonio Romero ya ha pasado por la zona mixta lo hacían siempre todos los seleccionadores y pensaba yo que quizá también por las radios pero no solamente hablado con alguna televisión luego nos contará al departamento de prensa porque no ha hablado con las radios si es que va a hablar en el futuro obsesión norma es la de no hablar con las radios nacionalista luego preguntaremos en cualquier caso es lo de menos lo que importa es el triunfo de la selección española de fútbol buen partido sí bueno es verdad que esa jugada eh que al final el árbitro anuló al equipo inglés nos ha beneficiado que habría sido el empate pero España bueno brotes verdes de Saúl ha estado maravilloso muy buen partido que acaba esta mañana la Fred ofrecerá rueda de prensa en el Rico Pérez el Ayuntamiento vespertino a las siete de la

Voz 2 01:20 arde el jugador de fútbol David De Gea que ha hecho un buen partido después de un mal Mundial bueno tenemos Carrusel ha

Voz 0699 01:27 estará una y media yo voy contando cosas

Voz 3 01:29 pero si ahí en medio de lo que yo voy contando

Voz 0699 01:32 protagonista volvemos a Wembley el lugar por donde nosotros conocemos como zona mixta que realidades el sitio por donde pasan y hablan todos los protagonistas en sobretodo vamos a realizar esta España de Luis Enrique que toca menos le falta ajuste atrás pero es más vertical arriba es mi opinión pero en la SER hay muchos mucho mejor que yo iba a ser bueno

Voz 1415 01:49 escucharlos

Voz 0699 01:50 el caso es que el debut de Luis Enrique en la Copa de las Naciones es la noticia del día en una competición que ya ha jugado también en Suiza seis Islandia cero como el resultado que más llama la atención que por cierto mañana June Francia Holanda que tiene muy buena pinta así de arranque pero el fútbol no ha parado en las elecciones ha habido fútbol de Segunda donde los grandes titulares son el Málaga hasta el pleno el Zaragoza se ha dado en el Tartiere al Oviedo y el Osasuna por fin ganar pero yo creo que se entiende mejor con los resultados Málaga uno Tenerife cero con esta victoria ya lleva doce puntos en cuatro partidos el equipo andaluz Oviedo cero Zaragoza cuatro aquí con el resultado está todo dicho y el primero ha sido el Osasuna tres Almería uno con Rubén García que marcó forzó un penalti participó en todo el peligro del equipo rojillo la frase que más me ha llamado la atención de lo de hoy en la segunda la soltado un clásico Anquela el míster el Oviedo transformar cero cuatro contra el Zaragoza

Voz 4 02:33 pasa absolutamente nada hay que seguir eh a ver si somos capaces de de levantarnos muy de saber que Kenia hace tres días éramos tan buenos como todo el mundo decía dice el resultado tenemos que quedarnos en la mitad y saber qué es lo que hay que hacer para competir y si no lo entendemos pasaremos muchos problemas no hay no hay más eh no hay más

Voz 0699 02:59 As ni hay menos la segunda va a ser de dientes de sierra de montaña rusa va va a ser de subir y bajar en resultados porque hay muy buenos equipos en la segunda como los hay en la Liga Iberdrola que ha comenzado hoy con un Málaga cero Atlético de Madrid cuatro en la Liga Femenina como resultado más destacado primera jornada hoy Huecco que te crió en en este final de Carrusel porque un rato de fútbol vamos a hacer con algún asunto más como por ejemplo lo que ha contado el internacional español Héctor Villepin que el está pasando en la Premier el jugador del Arsenal ha contado que en su estadio en el Emirates el recibe insultos homófobos de su afición le pasa por llevar el pelo largo recogido en una coleta ballerina contado que le llaman lesbiana la insultan desde la grada lo cuentan el Times muchas veces al vamos a la afición de la Premier pero por lo visto también allí abren el pozo y algún animal del Paleolítico llega para ver el fútbol lo vamos a comentar con Álvaro de Grado en Inglaterra ya de paso vamos a oír como las declaraciones de los protagonistas a los que no les gustan las críticas periodistas van en crecimiento en Argentina han dado un paso más en un partido de Copa han entrenado de Rosario Central Eduardo Bauza que en su día el seleccionador argentino no tenía fama de tener mucho aguante bueno pues en este partido criticaron el planteamiento

Voz 1 04:09 pasó la entrevista de después del partido cada uno que se lo otro

Voz 5 04:18 Leganemos porque piensa que tenemos veces cinco en el ámbito de ese tipo de cosas bueno pues lo que porque no entienden no entienden lo que siempre

Voz 6 04:29 y mucho menos un arte

Voz 1 04:32 el partido que el hecho con huevo si es que vamos por un caminito

Voz 0699 04:36 claro que lo que no es decirle que merece

Voz 2 04:39 no no si no o el premio al mejor entrenador del mundo

Voz 0699 04:41 la ya le molesta ver que la crítica educada en sirve para aprender otra cosa que te insulten mientan pero hay periodistas que hacen eso lo sacamos de la profesión y punto que hablar de los periodistas que malos sois todos los periodistas como decir que los futbolistas son todos Potes que es una mentira como una catedral en la inmensa mayoría de Lohan

Voz 2 04:59 también tuvo la oportunidad de ganar con Argentina no lo hizo

Voz 0699 05:01 por ejemplo ejemplo fin que a ver si no mejoramos unos a otros un poquito pero en fin lo que es mejor es que avancen lo que ha pasado este sábado que hay por ejemplo lo que hemos contado hace un ratito en Carrusel que Rafa Nadal como presumimos anoche se pierde la Copa Davis la eliminatoria de semifinales contra Francia por la lesión que ayer le hizo retirarse del Yuso Open de sustituye al Ramos era de esperar que nadan los hubiera lo que has sido inesperado es lo que ha sucedido en los entrenamientos del Gran Premio de Motociclismo en San Marino con Marc Márquez como protagonista hoy el problema no ha sido con Rossi sino con una caída que le ha hecho a Marc hacer una con una especie gincana para seguir entrenando

Voz 1415 05:32 lo primero que se me ha pasado por la cabeza cuando hay caída ha sido cruzar la pista pero digo a ver si de penalizará no hago mejor que no sé si porque no se cruza la pista quieras o no es peligroso pero que como estaba los Hawks de ahí digo serán será más rápido cuando desde ido he estado a punto de vista ya una una moto Don fotógrafo pero no estaban las llaves puestas

Voz 6 05:53 eh luego movería el el bandera

Voz 2 05:56 las

Voz 1415 05:57 con otra moto el el mar salí sí que ayer acción ha hecho un gran trabajo también porque ha ido muy muy rápido y el equipo también han sido hábil no que cuando llegado el voz a modo estaba lista fuera así calentadores y hemos ido más rápido de lo que me esperaba porque lo hemos podido dar

Voz 0699 06:11 bueno declaraciones de los compañeros de Movi Star y aún así de entrada la pole sala llevado Lorenzo Rossi sale por detrás de Márquez quinto y luego nos cuenta Mela como se debe que es mucho mejor que los que al Gobierno y a los que después de los pilotos han pegado un politono han sido los ciclistas en la Vuelta etapón otra vez final en alto nuevo alto progres de Nava con victoria de Jade liderato de Jade y con una sorpresa que nos de Jade resulta que los de Movistar han perdido tiempo en parte porque no conocían el puerto el puerto del final como confesaba al final de etapa Alejandro Valverde buena Ginés ha escapado multada

Voz 0072 06:45 no conocer la eh que pensaba que era más dura la parte canaria he aguantado aguantado claro cuando crío cambiar el ritmo ya era muy difícil Nairo pues ha hecho también todo lo que podía al fin sino subido muy exigente lo bueno cada uno hemos hecho yo he ido por delante hay un poco tirando marcando el ritmo por si venía Nairo pero que era muy

Voz 0699 07:03 llamó mucho la atención que en un mundo tan profesional como es un corredor no conozco un final de etapa con los medios que tiene el equipo su alcance y más siendo Movistar que no es un equipo invitado sino el que más medio tienes seguramente en España una así Valverde segundo en la general aunque haya perdido tiempo les haya puesto a veinte segundos de James luego lo hablamos y le pregunta

Voz 1 07:17 nuestro compañero por La Muela estaré comerse un puñado de gominolas de los ciclistas cuando acaban la etapa que se comen gominolas como las chuches

Voz 2 07:24 es rico no podemos que hemos como decía Silvia Tirado que estaban en el pero yo pensaba que eran algunas con bajo azúcar au algunas especiales pero no nos decía Silvia que está corrió y además es periodista que son tranquilitos palitos nube Si lo que se haya un motivo más para hacer fracasar

Voz 0699 07:40 el moreno haría dos dos dos kilómetros en el mejor de los casos dos euros

Voz 2 07:44 sí por la imagen del momento

Voz 0699 07:47 esto es el enfado de Serena Williams en la final de Yuso Open está jugando ahora mismo contra Osaka ha perdido el primer set Serena Williams y la hemos visto romper a llorar discutir con el juez de silla esto es lo que acaba de pasar en la pista central del Yuso Open entre Serena Williams y el árbitro del partido

Voz 1415 08:06 tú

Voz 7 08:30 sin enfado total el de Serena Williams

Voz 0699 08:33 bueno como esto de la presentación de Carrusel atropella lo protagonista Stage

Voz 3 08:37 Herráez con un protagonista de El en Inglaterra España Javi

Voz 1650 08:41 sí a hecho como te digo al final la victoria que lo importante lo hayan casar

Voz 1415 08:44 de hecho cuéntanos cómo ha sido el primer gol de ellos no jugará contra un buen pase de So esperemos que este bien el remate de Transport y tú no llegas a ese te pilla a contrapié

Voz 1650 08:53 sí ha sido una jugada rara a toda la defensa corriendo para atrás un poquito descolocados yo también he dudado meter el pie o no por vía así ha jugado demasiado rápida no ahora viendo la tele yo soy el primero que piensa que porque no metí el pie pero bueno ahí como te digo finales son jugadas que son muy rápidas de ahí hay que decidir en el momento a última jugada

Voz 8 09:10 de el gol anulado a Inglaterra tapia o cerca como lo has visto

Voz 1650 09:15 bueno al lado yo no duda en ningún momento que iba a pitar falta de verdad que lo con con todo el ruido del campo y tal ya no sabíamos iba se había pitado falta pero pero yo creo que creo que hay primero falta a Busquets y luego incluso De Gea en la área pequeña le tocan para mí falta clara

Voz 6 09:29 como los que hay que pulir del Mundial que juegas contra Rusia han pasado tiempo viene otro seleccionador vosotros notáis muchos cambios en cuanto al al juego esta semana

Voz 1650 09:40 en el anterior bueno el estilo de la selección siempre ha sido tener el balón es verdad pues que hoy hemos visto un partido donde incluso hemos atacado más tenía más líneas de pase los hemos encontrado muy como si es verdad que pues quizá en el Mundial en ningún momento en contra somos la línea que queríamos no queda pues un poco eso en muchas ocasiones y meter más goles pero bueno eso es pasado ahora estamos preparados para todo lo que viene

Voz 8 10:02 partidos como Belén

Voz 1650 10:04 claro es que De Gea bueno tampoco tenía que ser yo creo que dejar sin portero el Mundial ha demostrado durante muchos años son su equipo con la selección también es verdad que es que en el último Mundial pues lo pasó realmente mal con todas las críticas pero bueno yo lo compañera de deja tanto tiempo me alegro mucho por él partidazo de hoy es da mucha vida para nosotros y que si así todo

Voz 1415 10:28 eso que les dirías aquellos que dicen que después de la marcha de Piqué de España se queda huérfana

Voz 1650 10:32 trajes no creo el míster tiene mucha variedad para elegir a mi caso y me ha tocado jugar a mi titular tenemos la suerte de vivir en un país donde el nivel de fútbol es magnífico y bueno creo que el míster tiene bien dónde elegir

Voz 9 10:44 esto parece que que habéis dicho entre vosotros en la vitoriano lo puede tapar todo hay cosas que pulir las vigilancias tras pérdida neta bastante daño no

Voz 1650 10:52 sí por supuesto es el primer partido que estamos con el míster y al final en cualquier partido o no incluso cuando ganas cero tres fácil siempre hay cosas que corregir hoy seguramente mañana ya estaremos estudiando los errores pero pero bueno ahora hay que aprovechar esta victoria disfrutarla porque nunca es fácil ganar aquí

Voz 6 11:08 eso estoy hacía XXXVII años España no gana en Wembley nadie le había ganado en el viejo nivelón

Voz 1650 11:19 bueno bueno España con la selección que tiene esa para batir récord hubiera sido una más

Voz 1415 11:24 bueno pues ese es Nacho Fernández como ganó cortito y al pie no se complica mucho la vida es un hombre muy práctico y que juega muy bien al fútbol

Voz 2 11:31 verdad es que tiene mucho mérito que sea un

Voz 1415 11:34 central cuando es capaz de jugar muchísimo posiciones y siempre lo hace bien aunque su demarcación preferida es lateral o mejor dicho central zurdo hoy juega hace como central diestro toda vez que el capitán Sergio Ramos y el prefiere jugar en ese perfil y deja Nacho por la derecha como central

Voz 0699 11:49 unos de los multiusos de la defensa el primer protagonista en este carrusel después de el final del partido el partido que ha acabado es el de el final del Open USA Daniel ha ganado eh no la favorita no ha ganado Serena Williams que jugaba hoy su trigésimo primer partido en una final superando a Federer en una final de Grand Slam pero ha perdido

Voz 0458 12:09 no es una sorpresa muy importante están aún saca que es un tenista que es la la número diecinueve del del mundo que ya ganó en Indian Wells este año que sólo tiene veinte años y que dice que el tiene un futuro que les hace llegar a número uno pero evidentemente la escena Joe es la que relata

Voz 10 12:22 es en Carrusel y el cruce

Voz 0458 12:25 extracciones de las acusaciones además de Serena Williams que es la mejor tenista seguramente de la historia acusando un montón de cosas eh

Voz 0699 12:31 no mentira los ramos que ponen el árbitro de Serena Williams se ha puesto a llorar y ha dicho que ella no ha hecho trampas durante ese punto que hemos escuchado antes de final ya ha dicho que no en día que el árbitro fuera hombre abusando Carlos Ramos de que sus decisiones venían influenciadas de que ya era mucho

Voz 0458 12:47 ya no lado la mano por cierto anoche el partido nos han dado la mano

Voz 0699 12:49 sigue llorando e Serena Williams después de el final del partido buena noticia en directo en Carrusel y Serena Williams pierde la final de Yuso Open nosotros lo que no perdemos es mucho tiempo en volver a la zona mixta donde están los protagonistas después del debut de Luis Enrique en el Inglaterra uno España dos de la Copa Davis

Voz 0072 13:08 buenas noches

Voz 6 13:09 Luis Ortiz de Jack podría ser la combinación ganadora ha sido cuatro siete veintiocho treinta y seis cuarenta y tres soles uno seis el vendedor de la ONCE también en puntos de venta autorizados buen fondo son te punto es

Voz 11 13:28 bueno pues los viernes hay botes millonarios en la ONCE Mueve tu ilusión

Voz 0072 13:35 no

Voz 0699 13:38 voy a decir una frase muy de radio vamos a abrir sanedrín pero estamos con líneas abiertas con la zona mixta de Wembley por si hubiera algún protagonista que Javier Herráez nos pida paso e interrumpe

Voz 2 13:49 a las opiniones con gran no no te dentro de un minuto para que entonces sí que es el el sanedrín va a venir aquí de Marcos Alonso que ha a jugar aquí en su segunda casa en Inglaterra como absurdo

Voz 1415 14:01 en España hay sí déjame que te digo una buena noticia Nos recomienda los compañeros ingleses que llegan noticias tranquilizadoras desde el hospital donde está ingresado el futbolista de Inlaterra SAU parece que está bien y aquí viene Rodrigo qué tal el delantero de el Valencia está viviendo un poquito de bebida Moret tal Rodrigo buenas noches

Voz 2 14:19 muy buenas

Voz 1415 14:20 bueno pues una jugada muy bonita para hacer el primer gol qué sensaciones ha tenido en el partido aparte de tu gol con un pase maravilloso de Thiago Alcántara bien yo creo que Bono sobre todo la primera parte hemos tenido una primera parte un nivel muy alto nos hemos sobrepuesto árbol de ellos que bueno ante el en este escenario antillana un grandísimo rival que no es

Voz 12 14:45 carácter ganador muy bueno un equipo que quería quería darle la vuelta al marcador en la segunda parte falto seguir buscando la portería rival y poco a poco como diciendo tras porque ellos también grandísimos jugadores sobre todo en ataque pero bueno creo casi un buen primer partido el equipo ha estado bien qué hemos hecho lo que el míster nos pidió nada contento no no no yo yo tiene criticar al primer palo pero pero bueno cuadro que el balón fue justo ahí ellos también no no en ningún momento tirar hacia atrás y lo bueno que Sergio también el tiro ahí al segundo palo boca habilitó a todos y bueno creo que contento por el gol de la victoria más bueno al estadio en un escenario

Voz 1001 15:34 esto crea más fuerte en la banda la segunda B nueve donde te prefieren MR se siente más cómodo bueno

Voz 12 15:44 en banda así que bueno más o menos había preparado no no dio el equipo que no es normal hasta antes de venir al estadio más para en caso que fuera jugar pues lo haría eh pero bueno bien creo que en Valencia ha estado muchos años jugando ahí en la banda derecha luego en la segunda parte es verdad que no factura luego en la segunda va a llegar un poquito más arriba que pocos balones el desmarque pero bueno estamos intentando conservar más Salvador Ruano bien la disposición de día

Voz 8 16:15 de para lo que él decía una conexidad hace años dijo Luis Enrique que conocía el gran nivel de todos pero que la distancia corta alguno le ha sorprendido para bien que le parece jugador top no sé si es tu caso si Luis Enrique hablado contigo esta semana ha dicho algo si te ha confesado oye de cerca eres mejor que por la tele

Voz 12 16:32 no más cuál es la relación vía normal menos a hablar con todos es normal no me la semana de trabajo con él bueno en ningún momento me he dicho eso pero bueno siempre ha estado atento e intentando bueno hemos lo que él quería movimiento que él quiere que dijera en ataque en defensa así que bueno era relación pone fantástica Hay con unos compañeros igual que sí

Voz 9 16:56 entonces seleccionador nuevo y que a las primeras de cambio cuente contigo y con el partido tiene que ser un mensaje de de futuro muy muy importante para ti

Voz 12 17:04 no siempre es importante hacer grandes partidos independientemente que sea una nueva etapa con Bono y nada yo creo que hemos estado a un nivel alto hemos hecho lo que lo que el lo que él nos nos nos propuso antes del partido pero que él estaba satisfecho con lo que con lo que dio y bueno a partir de aquí es seguir creciendo porque bueno todavía creo que muchísimas cosas que que no hay que vamos a serlo

Voz 1415 17:27 son porta una curiosidad sala mucho hasta esta semana de las normas no a nuevas normas de Luis Enrique antes novia normas o es que ahora son mejores au explícanos un poco eso que yo no acabo de entender mucho

Voz 12 17:39 bueno bueno incluso esta semana he hablado un poco sobre el tema y he dicho que bueno es que antes en la en la época de Lopetegui tampoco es que aquí cada uno hiciera lo que quisiese que aquí que bueno no hubiese normas esto fuera como como si estuviera en su casa no al final son normas anormales de convivencia tema del teléfono que bueno emocionales veinte minutos durante la comida la cena y el desayuno que estemos un poco más cine móvil que es algo que casi adictivo y que no nos damos cuenta pero bueno guían en normas de comienza normales que el grupo aceptó con con total normalidad y que viene bien yo creo que sí sí cree que ese es el camino nosotros

Voz 6 18:18 vamos a muerte con con eso y la última estado muy pasional cuando la baja con el partido trayendo a David De Gea de las críticas que recibió tras superar tú crees que son necesarias ni momento herido lo durar llevó de vuestro trabajo no vosotros la prensa

Voz 12 18:39 el hasta para opinar bien o mal y esto es así

Voz 6 18:42 si esto no siempre fue así siempre va a ser nunca va a cambiar simplemente dije que bueno que cuando hay que hablar mal y se habla mal pues muy bien fue un todos

Voz 12 18:50 tenemos que aceptar críticas pero también me parece importante

Voz 0699 18:56 ahí va bueno iba a decir que es lo que ha acabado y ahora volverán española que cuando lo hace bien lo que hay que hacer es que De Gea reciba críticas positivas que yo creo que los que lo que les pasa a muchos pues no le llega la fijan sólo en lo malo y no le llega lo bueno cuando hoy por ejemplo en Carrusel hemos escuchado a Romero alabar la paradas de David De Gea como no puede ser otra manera cuando las cuentas

Voz 0458 19:19 hay una corriente extraña de que viene también de de los jugadores que están en su derecho de criticar la labor de la prensa por supuestísimo faltaría más nosotros no somos parte activa en en esto que dice que bueno pues que los medios de comunicación en España han atizado sistemáticamente a David De Gea yo pero en un ejemplo absurdo de una falta de tacto tremenda tabloide en Inglaterra con la llegada de De Gea no está claro qué pasa que si ha el dorado o no lo ha pagado Illa acusan directamente nada más llegar al United no aporta un tabloide decir que De Gea no había pagado un que es mal gusto tremendo jamás hasta siquiera ni tan siquiera se comprobó Si la hoy paga o no ha pagado y eso no ocurriría afortunadamente en la prensa española y le pasó en Inglaterra no por eso creo que que esté a disgusto completamente con la prensa es un porte Erazo hoy lo ha demostrado no tuvo la fortuna de hacerlo en el en el Mundial y afortunadamente España vuelve a demostrar que la portería tienen un gran un gran arquero

Voz 0699 20:10 punto y final hemos escuchado a Nacho hemos escuchado a Rodrigo seguramente a alguno más por esa zona mixta con Javier Herráez lo que recibimos son buenas noticias de Joe el lateral izquierdo lesionado en el choque con Carvajal que nos han cogido el corazón a todos acaba de poner un mensaje a través de las redes sociales gracias por todo el amor y apoyo que estoy recibiendo estoy en las mejores manos hoy un luchador así que volveré pronto eso ya nos deja a todos un poquito más tranquilos el primer tramo de acuerdo un partido desde protagonista pero también de análisis así que vamos a mezclar un poco lo protagoniza con el análisis eh Jordi Martí muy buenas noches buenas noches Pacojó Álvaro Benito buenas noches buenas noches saludo hoy voy con Herráez que creo que está con Tiago

Voz 9 20:52 las sensaciones malas que se quedaron a comer

Voz 2 20:55 ahora estoy con ellos en Wembley si si estás en ante Javi puede dar el futuro primero de todo la alegría porque llevas preparando este partido

Voz 6 21:03 durante toda una semana de los entre

Voz 0699 21:08 a ver mejor vamos a apañar nos allí en la zona mixta nos acercamos a escuchar a Halle

Voz 0458 21:14 o de economistas normal hay mucho micro

Voz 0699 21:17 no hay muchos compañeros Si hay mucho jaleo el lateral Mista para escuchar los protagonistas os quiero preguntar por la primera valoración ya que estamos pidiendo notas en el Twitter de Carrusel Jordi que no te pones a selecciona el debut de Luis Enrique

Voz 0985 21:29 alta

Voz 3 21:30 en una nota de es decir notable bien

Voz 0985 21:34 pues un notable e estoy contigo con un notable alto

Voz 0699 21:37 jo

Voz 0985 21:38 no hombre un notable es una nota antes ya está bien dejemos por lo tanto que haya también da ningún margen de mejora porque hay muchas cosas que se tienen que mojar por ejemplo hoy en la defensa pues bueno a veces el repliegue es una asignatura pendiente pero en general Pacojó Dani esta semana para Luis Enrique pues era complicada él ha tomado decisiones el ha intervenido él ha sacudido la convocatoria ha sacudido el once prácticamente son cinco los jugadores que han repetido desde el último partido contra Rusia en el Mundial incluso ha habido novedades en el once que probablemente no esperábamos las cosas la han salido bien incluso la cuestión de la disciplina interna bendecida por Rodrigo bendecida por Isco también ha salido bien y por lo tanto arrancar con victoria en Wembley algo que no se producía desde mil novecientos ochenta y uno por parte de España

Voz 0699 22:24 merece que le califique hemos con una nota

Voz 0985 22:26 muy positiva un notable auto venga Álvaro acto de Hebrón

Voz 0699 22:29 qué nota le pones

Voz 13 22:31 sí bueno yo creo que acerca el

Voz 0097 22:33 el notable también no yo creo que la primera parte ha sido ha sido muy buena con tramos fantásticos con la pelota ahí y sobre todo viendo algunas ideas que en cuatro días que ha tenido Luis Enrique es muy poco realmente para poder trabajar a un equipo entonces pues los esbozos de lo que de lo que seguramente quiere que es un equipo muy protagonista que vaya a defender hacia adelante y que que que intente esa presidentas pérdida no fundamental para equipos que que dominan y luego pues los últimos veinte minutos son los que han dejado más dudas no el equipo pues ha sufrido con balones en diagonal ICO en el balón parado pero bueno es normal no yo creo que ETA ha enfrentado también a un a un gran equipo que viene hacer una excelente Mundial con buen equipo el joven que yo creo que va que va a estar siempre luchando por las rondas finales en en los próximos campeonatos europeos y mundiales y sobre todo pues a nivel moral espectacular no esta victoria lo que es ganar en Wembley en tu primer partido con pocos días de trabajo pues le va dar alas al cuerpo técnico y seguramente a los jugadores también

Voz 0699 23:30 vale pues tras las notas las características es decir cuáles son las señas de identidad Álvaro de esta nueva selección española con Luis Enrique

Voz 0097 23:38 bueno yo lo que sí he visto que que no no se va a cambiar en en dos días pero sigue insistiendo mucho jugadores de romper al espacio no sólo todos los Rodrigo y Aspas también Saúl no llegando laterales pues siendo un poquito más verticales y intentando pues pues esa esa profundidad que le falta a España pues en en en Empoli pero en el Mundial y que la faltado durante muchas fases de estos últimos años no hemos sido los reyes del toque del balón al pie pero nos ha faltado combinarlo con un poquito más profundidad yo creo que hay Aspas y sobre todo Rodrigo la interpreta muy bien muchas veces no recibiendo el balón pero sí generando una cantidad de Espacios espectaculares y luego lo que te decía yo creo que Luis Enrique le va a dar mucha importancia lo que pasa cuando no tienes la pelota no hoy hoy se ha visto que tras una pérdida pues tan penalizado mongol yo creo que sí una jugada muy difícil de defender donde el pase de Sow ha sido maravilloso maravilloso escuchado Nacho ahora diciendo que que tenía que haber metido el pie mientras una jugada casi indefendible casi indefendible no te puedo decir del todo pero me parece un contraataque perfectamente llevado eh hiló con notas muy positivas en lo individual por ejemplo Carvajal yo hacía tiempo que no le veía jugando a este nivel ha sido un espectáculo y Saúl no sea Saúl que Theron jugar que no estaba teniendo todo el protagonismo que quizá pues estaba mereciendo por por su nivel me parece un jugador que es capaz de hacer todo en el campo hito o bien que que que no puede hacer DACA defiende regatea cortaba de cabeza por abajo tiene disparo tiene gol tiene centros no sé es que te haces inteligente tácticamente es es físicamente es un portento razón jugador tremendo

Voz 0699 25:16 se espera que haya un jugador tremendo en el micrófono de Javier Herráez Javi venga vamos ya está Sergio vamos y si no ya estamos Javi dale a ver venga que tenemos ahí un problema que no volver

Voz 6 25:28 a ver conciertos

Voz 8 25:29 el Ramón Fernando Sergio Ramos a las radios vamos a escuchar la primera impresión de El capitán de la sección española de fútbol que sonríe en su primera respuesta día no siempre que vengo es con con muchísimas ganas con mucha ambición mucha ilusión y al final trabajo pues tiene su fruto no preparar de cuerpo y alma para para el fútbol es aún muy con

Voz 1896 25:49 la única manera de de vivir no para para seguir jugando a este deporte que tanto me enamora no como como bien ha dicho estar a un buen nivel es lo mínimo que exige tanto mi club como has selección oí yo me siento bastante bastante a gusto no ejercer de capitán

Voz 8 26:05 eh nuestra selección y sobre todo en nuestro club también un asunto dos cosas muy importante para mí

Voz 1415 26:09 SER dices que cada verano te respeté para entrar con muchas más fuerzas este año quizás con más ganas porque tienen un nuevo técnico después del fracaso del Mundial cuáles son las expectativas que tú ves a este equipo con Luis Enrique en el banquillo

Voz 1896 26:23 hombre las expectativas son muy buena no es cierto que siempre que hay cambios pues no es nada positivo pero después de como bien dices de de un mal mundiales por el resultado no porque haya sido fracaso no desde mi punto de vista pues el fracaso es cuando el equipo no se deja el alma del equipo pues lo digo todo no después hay muchos hincapié es que muchos matiz que hacen que el resultado no acompañe pero hay que mirar al futuro no al pasado eso ya pasó y ahora como bien dices empezamos una una nueva era con con un nuevo entrenador que que tiene muchísima experiencia que ha ganado prácticamente todo y ojalá no sea el camino de de una época muy buena brillante con nuestra selección oí hoy puede ser un partido complicado ante una grandísima selección semifinalista de del Mundial Hay que mejor manera que empezar que ganando aquí en Wembley

Voz 1001 27:12 estás cómodo en el campo pero dejan tranquilos

Voz 1896 27:16 bueno sí sí que es verdad que hombre uno intenta ir no pero al final pues se siente pero me mantengo al margen de todo no influye en mi juego ni mucho menos hubiese gustado no otro recibimiento porque la gente al final pues se queda con a colación no puntuar de de la final ahí nadie se acuerda no de las amenazas de muerte que han recibido mi familia a mis hijos de eso nadie nadie mira atrás no por lo tanto es un tema muy delicado que la gente quizás pues se lo toma a broma por por pitar en campo un grandísimo estadio como dice pero yo como dije ayer pues eso está muy tranquila porque nunca he ido a hacer daño a un compañero de profesión formación que marcó pues de lo que marcó y bueno ya está ya está olvidado no tengo que dar más más aplicaciones como imagino que el objetivo

Voz 9 28:01 se da la sensación de que hay veces que la selección no sufra no sufre una pérdida en el centro del campo un balón mal entrenado yo eso hacen ocasión

Voz 1896 28:10 Paul y eso es lo que es lo que hay que ir

Voz 9 28:12 uniendo entre sí es cierto que

Voz 1896 28:14 es el riesgo no que tiene nuestro juego que al fin al cabo para ocupar mucho espacio tienes que abrir mucho el campo oí eso pues la precisión del pase pues siempre tiene ese riesgo y ese peligro que cualquier pérdida pues te coge un poco pues descargó desorganizado dice puede beneficiar el otro equipo pero es el el riego que hay que pasar no después disfrutamos mucho de manteniendo el control del juego la posesión del balón que es lo que siempre no nos han marcado no ha sido siempre nuestra filosofía esperemos mantenerla y así generar muchas ocasiones como como han pasado hoy vamos también debe ser bueno ya ya se verá yo creo que para mí aparte de gran amigos hay pocos jugadores no me siento tan orgulloso de tener en mi equipo sobre todo por esa amistad ahí porque es un grandísimo crack no yo a poco que me alegraría como si me lo hubiesen Gabino que que se lo llevase yo creo que ha hecho méritos para tal y bueno si lo tiene que recibir él pues se es muy merecido no que quizás haya jugadores que que tengan más marketing pues más nombre yo creo que Modric merecen perfectamente ese el galardón no sentó mal entre sentó malo de lo debido es bueno para nada pero bueno al final como no hay tampoco nada que defina realmente el premio pues al final

Voz 8 29:31 todo todo suma todo resta tiene una curiosidad se ha hablado mucho del famoso desayuno de las normas de Luis Enrique tuya confesarte que los días de partido que tú no bajan a desayunar en el Madrid tampoco bajas ni tampoco digo mal que te ha molestado que se hable de una forma tan despectiva de es que no bajaban a desayunar es que el desayuno como que los labios un poquito a la torera

Voz 1896 29:55 bueno no sé si buscáis uno busca no un enfrentamiento con con Julen por un desayuno no va pasar encontraron capitán es el primero que tiene que dar ejemplo sí que sí que es cierto que pues sí cada entrenador pues tiene pues su norma sumó su disciplina sus horarios Si como bien dice no nosotros quizás en el equipo tanto conciso como con Julen pues tenemos el desayuno voluntario porque hay gente que que no desayuna partido pero bueno tampoco pasa nada por levantarse y volver a costar de media hora más tarde no vale esa flexibilidad yo creo que al final acabará llegando hoy es cuestión de tiempo pero bueno ha ganado de una manera ha ganado de otras en las dos son respetables

Voz 1415 30:32 Sergio te preguntaba reúne te preguntaba

Voz 6 30:36 mira has echado de menos preguntan por Piqué

Voz 1896 30:40 hombre Piqué siempre he dicho para mi ha sido un grandísimo central ha dado muchísimo tanto en su club como en la selección y es un jugador obviamente que te marca la diferencia no pero al final hay que mirar al futuro y no al pasado estado muy agradecido de todo lo que hizo por España pero ahora hay compañeros también que vienen haciéndolo bien pisando fuerte y hoy pues es cierto que Nacho lo ha hecho muy bien hay compañeros también que pueden suplir el día de mañana esa posición y no hay nadie imprescindible pero sí que es verdad que Jedi siempre ha hecho un trabajo espléndido en en nuestra selección Sergio recinto cambiada llega a preguntar

Voz 1415 31:13 de por de Mendes cuando dijo que era ridículo lo de Luka Modric que consiguiera

Voz 1896 31:17 triunfo y Sergio no cada uno tiene su opinión es respetable

Voz 1415 31:21 esto ha sentado mal en el vestuario no lo sé

Voz 1896 31:24 a mí siempre respetado no el halago y la crítica pues al final son cosas que que están dentro de nuestro mundo no cada uno puede opinar lo que quiera yo si me preguntas de mi mi opinión súper merecido no el premio a Luka Modric

Voz 1415 31:39 bueno pues es Sergio Ramos que hija también ese asunto y nada pues la selección española que viaja a Elche esta misma noche para quedar concentrada y mañana a las seis y cuarto entrenamiento a puerta cerrada en el Rico Pérez de Alicante rueda de prensa

Voz 2 31:52 la es Saúl uno de los mejores de la selección española hoy aquí en Wembley Sergio Ramos e Rodrigo soy Nacho en este resumen de

Voz 0699 32:02 Carrusel después de el partido que esto es un poco un cóctel entre protagonistas y opinión y estábamos buscando opinión ya supongo que no quedará mucho más protagonistas dejamos la línea entre escucha pues caso quedará algo más que decir con Javier Herráez pero le iba a preguntar a Jordi Martí sobre las señas de identidad de esta selección de de Luis Enrique sobre lo que te ha parecido Dati que puede ser el sello de de Luis Enrique ya las primeras de cambio la selección Jordi

Voz 0985 32:25 sí ese libreto de Luis Enrique no ha sido una declaración de intenciones la suya hoy en Wembley un fútbol ofensivo un fútbol de ataque vertical de desmarque de buscar la espalda de los adversarios de someter también

Voz 2 32:38 al contrario a través de la posesión del balón

Voz 0985 32:41 de tener una posesión para hacer un para hacerlo circular con velocidad para provocar el desajuste de las defensas y sobre todo la presión que es otro de los signos de las cosas que da sentido al fútbol de Luis Enrique por lo tanto creo que ha sido fiel al estilo que él propuso en el Barcelona en lo que va a implantar en la selección española creo que esto le va a venir bien a la selección pero es verdad como dice Álvaro que en lo individual pues también hay muy buenas noticias yo creo que la de De Gea es muy importante hoy De Gea ha sostenido al equipo en distintas fases del partido todo el mundo sabe que cuando hay entrenador nuevo no hay nada asegurado no que se lo pregunten a Jordi Alba ya otros jugadores que han caído de la convocatoria Joy De Gea ha recibido un baño de confianza y autoestima

Voz 0699 33:24 en el tercero en opinar Daniel que a lo mejor tan pista

Voz 2 33:27 todas las que ellos son los maestros además

Voz 0458 33:29 coincido con lo que dice Jordi fundamentalmente con lo que dice Álvaro mira en Inglaterra ha podido presumir porque ha podido hacerlo de dos box to box como la copa de un pino y que además es fruto también del debate futbolístico a quién le gustaba más FRAM Fran Lahm par que le gustaba más Stevens y eso lo que todavía todavía Saúl tiene que evolucionan mucho y no lo estoy comparando a estas a estas alturas con ellos no pero sí lo puedo comparar con un box tubos que tiene Inglaterra y que para mí es inferior al nivel que puede dar en buenas condiciones que es desleal que ha tenido muy buena prensa me parece bien temen también un jugador más Honey incluso que Saúl tienen recorrido grande no pero yo me quedaría por lo que significa en esta España nueva de Luis Enrique con el futbolista del Atlético de Madrid estoy muy en la línea de Álvaro no me parece que agarrado galones que va a ser difícil que salga de la de la selección me parece que es un futbolista muy

Voz 1758 34:16 polivalente como lo fue Luis Enrique que llega a corta Brega va viene tiene llegada

Voz 0458 34:22 puede estar más o menos afortunado no pero me parece me parece que ese sello que pone sobre la mesa Luis Enrique al margen de los desmarques de ruptura a todos los entrenadores les gusta presionar muy arriba a ser posible una pelotita buena la espalda eso al final lo pueden tener todos los entrenadores ese juego un poquito más vertical no pero me parece que

Voz 10 34:39 Paul es es síntoma evidente

Voz 0699 34:43 de lo que quiere Luis Enrique por la selección en algún lugar de Wembley Antonio Romero muy buenas noches

Voz 14 34:50 cuando lo Soler

Voz 0699 34:52 los que buscan y encuentran la salida te voy a preguntar yo a ti lo que le ha preguntado tú a Luis Enrique que has sido lo que más te gusta de la selección Iker crees que es lo que tiene que mejorar la selección con Luis Enrique

Voz 14 35:06 bueno yo creo que lo que yo estoy de acuerdo la respuesta de Luis Enrique no

Voz 0422 35:10 es habitual

Voz 14 35:12 de la rueda de prensa que estoy muy de acuerdo pero hoy estoy de acuerdo me gusta mucho la actitud una puesta en escena las pinceladas de sobre todo de Saúl durante toda la primera parte un ratito de Thiago en la segunda Rodrigo Moreno que está en un nivel angular el trabajo y el compromiso de disco y además creo que era un partido muy importante para David De Gea que D

Voz 0422 35:32 esto no lo habíamos visto en el Mundial no estuvo afortunado pero

Voz 14 35:37 ha ratificado por la confianza la Luis Enrique ha hecho nosotros hermanos espectaculares a lo largo del partido y se ha convertido en uno de nuestro jugador más importantes y teniendo en cuenta Pacojó elogiaron que tiene Luis Enrique que va a ser nuestro portero también esta era creo que empezar como empezó la GEA así una buena noticia para todos y lo que menos me para mí los desajustes defensivos no sé trabaja alta que dé tiempo para Ana notan todos los atención pero la primera parte sobre todo en los dos costados no ya tanto que una madre individual por Marcos Alonso por Carvajal sino de funcionamiento táctico el equipo creo que en el repliegue cuando no tenemos pelota hemos sufrido que sufríamos ya en el Mundial con lo que te di por ahí tenemos que seguir trabajando para intentar evitar males mayores que ha podido hacer

Voz 0699 36:20 vale te voy a dejar que en la salida de Wembley antes de que perdamos la línea telefónica un abrazo Romero

Voz 15 36:26 otro Jorge son hasta luego a Álvaro

Voz 0699 36:31 estábamos hablando de las señas de identidad de lo bueno y lo malo de de la selección o no de lo bueno y lo malo sino de lo bueno y lo que hay que mejorar ir de David De Gea es verdad que es muy importante recuperar a un portero como De Gea que no tuvo un buen Mundial que hoy ha tenido un buen partido

Voz 13 36:48 sí sí sí bueno yo

Voz 0097 36:51 yo creo que David De Gea es es mejor portero de lo que de lo que todavía está ofreciendo en la selección que hoy le he visto todavía dejando algún destello de de de poca confianza no y le va a venir muy bien seguramente este partido los balones que ha sacado a bocajarro oí tengo dudas tengo muy me ofrece muchas dudas la la jugada de el del final del partido a mí no creo que él creo que el portero se tiene que proteger mucho más tiene que ir mucho más protegido mucho más contundente porque si no te pitan falta de la comes perfectamente porque es muy dudosa la jugada yo creo que esto haya mejor portero de lo que está ofreciendo según sin sin duda tuvo que afectarle mucho en la confianza pues todo lo que pasó en el en el Mundial que creo que las críticas fueron excesivas está claro que no estuvo bien pero seguramente la nivel ya no sólo profesional sino a nivel personal de afectado entonces tienen que recupera la autoestima a mí me parece un portero con grandes condiciones pero que todavía tengo me deja la sensación de que de que su nivel de confianza no está a tope no entonces si es si el técnico confía en él como como la manifestado públicamente sí enlaza dos o tres actuaciones como las de hoy pues pues seguramente volvamos a ver al David De Gea que todos que todos hemos visto no durante muchas temporadas en Inglaterra

Voz 0699 38:02 Jordi hay que encontrar la columna vertebral de Luis Enrique porque suele ser un portero defensa centrocampista y un delantero yo creo que el portero ya está claro desde el principio el centrocampista Saúl alguien contra el defensa referencia el delantero bueno a mí hoy mira

Voz 0985 38:15 yo hubiera apostado por Morata arriba también no hubiera apostado incluso por la titularidad de Asensio pero bueno Luis Enrique es como es tiene personalidad va a dar oportunidades a todos y arriba hoy en la primera parte junto con Saúl Rodrigo ha sido lo más destacado de España

Voz 0699 38:33 por su intuición

Voz 0985 38:34 partido por su participación por cómo se ofrece en fin me ha parecido que ha hecho un magnífico partido en Yossi en el así punto de De Gea que decía Álvaro me Paco Jose me permites lo que creo es que quise ser enrarecido un poco sean redención poco este asunto de De Gea situó hace escaso de las declaraciones que ha hecho Rodrigo al final las ha matizado un poco las mismas que ha hecho Nacho sobre las críticas y sobre todo e instar a los periodistas a que ahora por fin elogian su trabajo yo creo que este asunto de De Gea al margen de que su actuación en un Mundial con apenas una parada si no recuerdo mal contra Marruecos dejó mucho que desear o no fue la mejor creo que se han reaparecido por un entorno en el que las críticas a veces a los jugadores creo que les llegan las cosas magníficas no sea Alvaros y comparte esta opinión pero a veces los entornos no acaban de trasladar por críticas claro que se tienen que producir forma parte del ejercicio del periodismo pero yo creo que los entornos contaminen e intoxicar

Voz 0699 39:30 perdona eh Paco no no adelante Álvaro

Voz 13 39:34 sí que yo yo pienso Cabezas