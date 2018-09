Fake news, ¿la nueva realidad?

Voz 1 00:00 que ya

Voz 2 01:05 Ramón Lobo buenos días buenos días qué tal iba a decir que hay cosas que nunca cambian como que tú estés aquí no soy menos hasta ahora pero te es que te has cambiado mucho bueno estoy en ello trabajando trabajando duro cuántos

Voz 1791 01:16 eh bueno llevo once kilos Si yo creo que otros diez de aquí a mayo y yo creo presentar el decidirlo el año que viene con veinte kilos menos que el año pasado es esto objetivo pero cuenta si quieres competir

Voz 0874 01:26 yo me Cirilo se sitúa hay gente está muy bien preparada no

Voz 1791 01:29 no no porque es que me puedo esto viene Servetto que adelgazó veintitrés kilos le dije bueno qué qué guapo estás no

Voz 3 01:36 ese reto tiene que sobre todo tiene cincuenta y nueve parecía que tenía que diez menos

Voz 1791 01:42 yo quiero yo quiero eso yo quiero es decir que que dice Ángela de todo esto me encontró ayer en el mercado que compartimos mercado bueno ya me ha enseñado los puestos en los que hay que comprar una sorpresa que no

Voz 0874 01:53 es una sorpresa pero sí que subir sigo Suri

Voz 1791 01:56 esta no voy a verla porque yo soy su gran fracaso pero es muy cara no me voy pero sigo su dieta e cero alcohol Ignacio investiga tres veces por cero alcohol cero cero cero cero permite una cerveza la semana pero también va a ser un vino pero hay cosas que a lo mejor no merecen la pena no sí sí me da pena porque lo que tengo que hacer es cambiar la memoria el cuerpo para giro se me vaya otras claro

Voz 0874 02:22 que no sea el efecto yo como lo llaman los no

Voz 1791 02:24 has estado en Madrid todo el verano y en Madrid

Voz 0874 02:28 como tú que ha viajado tanto de repente luego verano no aproveche para hacer alguna cosa hecho hecho

Voz 1791 02:33 Interior no estaba terminando una novela que por fin entregado una novela de ficción si es una de verdad ficción bueno hay gente que lo se dice que no suelen novelas es una mala novela pero yo he intentado hacer una novela

Voz 0874 02:44 las

Voz 1791 02:45 sobre un poco los pero nuestro trabajo de periodistas en conflicto y sobre todo como nos ha afectado la crisis esto me recuerda que dentro

Voz 0874 02:53 con Rato viene por aquí Eduardo Mendoza con su nueva novela el Rey recibe en teoría es ficción pero claro ves a Eduardo Mendoza en la novela es un personaje que pasa por Nueva York como pasó eh el pasa por determinadas cosas por las que la pasado luego lo mezcla con elementos de ficción algo me hace sospechar que en tu novela igual queremos reconocer a personajes

Voz 1791 03:12 pero no se eh bueno yo intento hacer un homenaje a Juan Carlos que fue un periodista el país desde hace muchos años es verdad que pertenecía a esa generación que es la mía pero que yo llevo un poco de los últimos y a ese periodismo es una novela también de amor de amistad hay buenos personajes que se encuentran ante dilemas

Voz 0874 03:32 cuáles tanto en paz pero hay una redacción de un periódico también hay una reacción que está en Londres si si quieren déjame antes de publicar leerla yo te aviso si sospecho que hubiera una demanda es decir no no creo que haya

Voz 1791 04:31 su vida Tillman Ésta es una canción bastante nihilista y los tiempos que corren sobre todo en Estados Unidos con Trump y todo lo que hemos tenido estos estos días me parece que era una canción que pegaba muy bien

Voz 0874 04:41 me han preguntado mucho esta semana que me parecía el editorial anónimo New York me parece a mí me parece bien yo siempre he dicho que creo que el otro bando ha dinamitado las normas de la ética la moral porque nosotros crucemos algún límite que hasta ahora teníamos marcados no pasa nada pero yo confío en que sí yo entonces me dice que esa pieza está firmada por no todo era un alto cargo de la Casa Blanca eso va a ser verdad me interesa lo que dice esa información sí que me interesa para mi conocimiento asco

Voz 1791 05:08 decide bastante con lo que dice el libro de Bubok que se pública el once de septiembre del que ya sabemos algo

Voz 3 05:16 después he estado viendo una serie de

Voz 1791 05:18 cuatro capítulos en lo tiene Movistar sobre el cuarto poder que es un poco la relación que ha tenido el New York Times controlan desde que es elegido presidente y es muy interesante ver el funcionamiento no y Urzaiz por dentro porque es un periódico está completamente enfocado en el en el mundo digital no sea en papel para nada en Saigón poco algunos titulares y que está todo enfocado hacia hacia en el mundo digital como el rigor y la forma de trabajar de la forma de trabajar de equipo muy interesantes

Voz 0874 05:48 yo creo que hablamos mucho de la fe y en realidad lo que hay no son noticias falsas hay una realidad falsa entonces ahora existen dos realidades la realidad real y la realidad que se cree esa gente la que se alimenta con medios como Fox nuboso con noticias que son claramente falsas pero ellos creen que esas noticias existen por lo cual a esa realidad hay que combatirla quizá torciendo un poquito las normas clásicas de la moralidad periodística yo creo que tampoco cometemos ningún gran pecado publican hoy un editorial firmado de manera anónima por alguien que sabemos que ocupa ese cargo en el caso

Voz 1791 06:19 Gemma aseguró el tan sabes quién es no hombre eh sino no lo cubría

Voz 0874 06:23 qué buenos son ellos que bueno estarán por ejemplo es movilizar a todo su electorado y movilizar a toda a todos aventuras digamos de comunicación en la Casa Blanca para desviar el foco de la atención de repente la noticia no es lo que se publica en ese editorial la noticia es busquemos a este tipo porque es un traidor movilizamos al fiscal general para tratar de saber quiénes este hombre bueno

Voz 1791 06:41 se le acusa New York Times de traición que es una acusación grave pero es que antes había acusado al New York Times algo se hace

Voz 3 06:49 viene de serie de Amigos del Pueblo eh

Voz 1791 06:52 es un presidente atípico y uno las cosas que dice este documental que mencionaba el cuarto poder es que claro nosotros estamos viviendo con la me la cabeza metida en otros presidentes esa eh temo se cambia por completo este esto es un sueño completamente distinto y hay una las periodistas de News Times que ya ha sido atrás veinte años desde ya trabajó para el New York Post y lo llevaba siendo veinte años dice que claro es un tipo que llega a Nueva York hace él ha vendido que son ocho Asimismo pero tío sobre el resto ese mismo cuando el millón de dólares padrino creo que es un hombre que cuando llega hípica hace un magnate Nueva York nadie las reconoce como uno de los nuestros y con a ser un gran en la tele siguen sin reconocer en la campaña no lo han reconocido como un candidato serio era tampoco reconocen es un nombre que está en una búsqueda desesperada al reconocimiento

Voz 0874 07:40 sí pero si nos centramos en la cuestión de la mentira es curioso que son hace un par de días por ejemplo a partir del libro de pop Good bye él cuenta en ese libro que de hecho a Trump le gusta llamar subnormal a la gente quiere insultar entonces él sale en Twitter diciendo yo nunca uso esa palabra de repente salen cuarenta grabaciones en las que Trump usa esa palabra sigue diciendo yo no uso nunca esa palabra diciendo a la gente se lo que significa esto no que hay que hacer es que hay dos realidades distintas

Voz 1791 08:05 está pasando en España está pasando en Italia en Reino Unido es decir el poder eh el problema de la crisis de los medios de comunicación clásicos es que la la verdad que transmití hemos de una forma digamos comprobada eh ahora mismo está en crisis eh hay una competencia que son las redes sociales donde fluye información muy buena fluyen mentiras hay gente que dice que la tierra es plana reporteros de fútbol esto es lo que hemos llegado a la luna entonces hay que recuperar ese prestigio ante la sociedad sea en las redes sociales a través de las informaciones en el móvil lo que sea pero eh sí es cierto que hay un grupo muy numeroso en Estados Unidos de millones de personas que se creen lo que dice otra

Voz 0874 08:46 es curioso como en el Congreso de Estados Unidos las comparecencias más seguidas ya no son las de los jueces que aspiran a ocupar cargos en el Tribunal Supremo sino los feos de Twitter de Facebook no conoces a Gustavo

Voz 1791 08:57 cierto no pero no conozco Isora Gustavo cuenta

Voz 0874 09:00 hala es experto en innovación digital que es buen amigo y hemos conseguido según dice lo que no ha conseguido su madre

Voz 1791 09:06 levante por la mañana para venir a Rayet

Voz 0874 09:09 estás gustará si se cantaba de estar aquí y tú lo sabes tú que eres católico practicante de Ramones que Gustavo Le puso Twitter al Papa que se sentó físicamente como el Papa explicó con este Papa este con el anterior pero que luego también el psiquiatra le explicó cómo se blogging contra se que contraseñas cogí este para Papa pues Espírito Santo cero me parece que estaba en latín estaba en Latina creo que si ahora que lo pienso espero que le hayan cambiado puedes meter ahí causar estragos ya una vez cada semana la quema de una vez a la semana si les sigues al Papa no sí bueno cómo estás acabas de regresar de California pues la verdad es que viajando mucho

Voz 0748 09:46 por Latinoamérica en verano está en Estados Unidos está o en Silicon Valley una temporada y me encontré allí un cambio de conciencia muy grande por parte de las tecnológicas no sé qué estado por ejemplo con Roger Magna mi que es uno de los que puso el dinero inicialmente para Facebook que ahora se ha convertido en su némesis sea dice que las redes sociales tienen que estar reguladas que no vale ya eso de que no son medios de comunicación en qué es lo que ya han estado aludiendo a hasta ahora decían es que no no regléis porque nosotros no somos medio somos plataforma de contenido quién quiere y nosotros no tenemos nada que ver claro ahora lo que se está haciendo es decir oye esto hay que hay que elegir hay que pedir responsabilidad esta gente y el problema están que la responsabilidad sólo la pueden ejecutar seres humanos no vale con algoritmos porque paga Barça para evaluar un vídeo de una persona que dice que la tierra es plana no me vale con que sea honró no es capaz de detectar la mentira todavía ellos lo están intentando pero no pueden y entonces Youtube Facebook Twitter están contratando gente en plan de treinta mil cuarenta mil personas para para revisar contenidos

Voz 0874 10:51 hablando es el fenómeno la lección su estoy ultraderechista todo porque es un proceso lento que ha ocupado muchas horas de comparecencia también en el Congreso de Estados Unidos porque tiene mucho que ver con lo que estás hablando y creo que es un paradigma de lo que pueden

Voz 0748 11:03 el fenómeno de la lección yo creo que estábamos viviendo en un reality estamos viviendo en este momento en un reality en una serie de televisión porque la elección es es un personaje que pueda estar perfectamente la serie Homeland es un tipo que tiene una sede no sé si es en Texas me parece que es en Texas unen el hangar increíble lleno de armas llenos de tíos de que les llevan la seguridad que habla constantemente de conspiraciones que no son verdad pero que inunda las redes sociales con vídeos con imágenes con Bale Air Comet se etcétera no en que vive de vender productos para Salvamento personal o sea que es un tío que cree que el mundo se va a terminar pronto insta facturando según el New York Times más de veinte millones de dólares al año vendiendo productos para que te hagas tú en tu casa tu refugio

Voz 0874 11:55 yo entonces el mejor negocio cuanto más comprando miedo te apuntes entonces ahora cuenta lo que ha pasado comer porque claro las redes sociales tiene que decir nos enfrentamos en divido como este que es claramente un desestabilizador nato de la realidad no solamente de la social le pierde

Voz 0748 12:13 es que en el caso de de los asesinatos masivos que hubo en Sandy Hook en aquel colegio en Connecticut él lanza una serie de vídeos diciendo que es mentira que eran actores que los personajes que hablan de lo que ha pasado en el colegio eran actores que estaban contratados y que eso es para tapar la crisis del Partido Demócrata no entonces eso resulta tan ofensivo para las familias de esta gente echaba el sentido común estaba bueno y que que entonces ya pidieron a los políticos que interviniese y al final lo que hago ha sido que tanto Apple como Twitter ahora

Voz 6 12:48 como Youtube como Facebook le han retirado

Voz 0748 12:52 sus canales de sus redes sociales no que es un paso bastante inaudito hasta ahora

Voz 0874 12:55 qué quiere decir que a Twitter le ha costado más que a los demás

Voz 0748 12:58 sí porque ellos y ellos no tienen problema con la difamación y con la mentira como red social pero sí lo tienen con el lenguaje ofensivo con lo que sean y amenazas públicas no y entonces se pero al final la presión social ha sido tan grande que ellos han tenido que recurrir a decir vale pues lo quitamos por por amenazas públicas pero en realidad lo tenían que haber quitado hace tiempo no

Voz 1791 13:19 esto es un hombre por trampa trampa a una de las últimas batallas de desviación de la detención ha sido contra Google y otros plataformas porque dicen que están de alguna forma manipulando los algoritmos sí para que no haya presenciado tanta presencia conservador

Voz 0748 13:37 esa es una batalla que los republicanos quieren dar en en el Congreso pero que no se sostiene porque la realidad es que primero Trump es el que más se queja de que se les trata mal en los medios pero él es la persona

Voz 0874 13:51 está constantemente en todos los medios

Voz 0748 13:54 osea que si él no debería quejarse de que no le afecta

Voz 0874 13:57 eso porque es mentira o sea está permanentemente ocupando el espacio de los se Él no se queja de que no lo hagan caso se queja de que si pones Donald Trump en buscador de noticias las primeras ocho son en contra suya

Voz 0748 14:07 eso no tiene base por varios motivos primero porque el osea el cada persona ve un resultado diferente cuando estaba buscando claro en función de las cubrición día dónde está de otras que has hecho en el pasado sábado algoritmo se podría decir que sí es verdad que a veces los algoritmos te llevan a vivir en la burbuja tuya yacer es una persona de derechas o de izquierdas pero lo que no es verdad es que privilegio unos resultados sobre otros no y el problema es que él puede lanzar esta batalla porque los algoritmos no son públicos que es una cosa que que yo creo que da los Estados están planteando por qué no hacen públicos cómo funcionan sus algoritmos para que veamos si puede haber algún tipo de manipulación

Voz 0874 14:48 no lo ella es que en este proceso de regularización máxima libertad absoluta que bueno lo defiende no solamente en ese sector económico ahora también en el sector tecnológico Donald Trump vinos más liberales en el sentido europeo digamos Él dice que tiene que ser el usuario el que distinga entre lo que es verdad y lo que es mentira hay que dejar que todo fluya y que sea la población la que decida lo que es verdad y lo que no es verdad en su intelecto donde te sitúa estuvo en

Voz 0748 15:14 hombre un osado independientemente de que considero que es un personaje de falso mentiroso y todo lo peor a nivel individual sí que creo que es verdad que estamos viviendo un momento en el cual hay una polución de cosas en las redes sociales qué ya están separadas como decía Ramón ya no hay una marca periodística detrás ya no hay un guardián detrás de esas informaciones que están pasando entonces ya sea en el mito político en el ámbito económico en el ámbito religioso hay mucha información circulando que son mentira saque de hecho yo ahora tengo un problema de conciencia serio porque estoy trabajando con partidos políticos en Latinoamérica me estoy encontrando con que si les asesoró en redes sociales tendría que empezar a enseñarles cómo manipular las redes sociales porque al final de lo que se está a lo que está haciendo las campañas ahora inundar las redes sociales con mentiras no con lo cual es peligrosísimo este proceso peligrosísima claro

Voz 0874 16:12 hay que decir que quiénes entendáis de esto y tú me lo has explicado alguna vez sí de hecho nosotros en parte lo hemos comprobado

Voz 0748 16:19 tú puedes saber cómo hacer que algo sea Trending Topic por ejemplo es una cuestión de ponerse a ello no no significa que las

Voz 0874 16:26 entre lo haya convertido en Trending Topic tú has sentado las bases para que eso lo sé manipulador gente

Voz 0748 16:32 entonces por ejemplo está comprobado que los Kirchner en Argentina tenían una red de más de doscientos voluntarios que durante la campaña anterior estuvieron metiendo falsedades y está comprobado también que hay muchos partidos jurídicos que que crean robots que están constantemente metiendo contenidos no ir las redes sociales habla la tratan de protegerse y de hecho tú que está teniendo que invertir tanta pasta en corregir ese problema que que ha anunciado ya que sus resultados van a ser peores con este asunto en concreto nadie piense que

Voz 0874 17:02 hemos demonizado Twitter lo que estamos expandiendo es que mucha gente piensa que Twitter y el New York Times por ejemplo se dedican a lo mismo no se dedican

Voz 0748 17:14 solamente no olvidemos que son plataformas que hasta ahora no querían responsabilidad lo que publicaban y ahora van a tener que asumirla no pasa un poco como con el tabaco en su día hay perdón por la comparación pero el tabaco durante años fue un prado esto de relajación fue un producto sano y sugerido por médicos los anuncios de tabaco primeros aparecían médicos y aconsejando el consumo y entonces estamos ante un momento en el que las redes sociales que hemos vivido una época de de euforia colectiva con las redes sociales estamos haciendo un momento sea un momento que eso tiene consecuencias no

Voz 1791 17:47 hay una tesis de Enrique Meneses periodista español que ya murió quiere decía que había tres grandes ciudades de nombre podemos meter que queramos pero la primera al descubrimiento de la agricultura la segunda al descubrimiento de la escritura hice que la tercera es mil novecientos sesenta y nueve octubre cuando se transmite primer documento de ordenador si aceptamos este juego pues me si quieres estamos al inicio de una resolución tan grandes como la agricultura el esquí

Voz 0748 18:16 y ahí va a haber que experimentará un periodo de ajuste claro estamos en eso en que estas ahora Gustavo patrióticas pues mira ahora estoy eh a ver estoy trabajando

Voz 0874 18:26 bueno lo primero te bajas en la tienda por por la cara

Voz 0748 18:29 la verdad es que soy muy fan no pero estoy a ver estoy trabajando a nivel consultoría con políticos y empresas haya Latinoamérica y luego estoy trabajando mucho el tema del bienestar digital que es un asunto del que deberían hablar claro

Voz 0874 18:44 yo espero que explica menores porque la Real

Voz 0748 18:46 ción de la sociedad y de las personas libre ante la manipulación de las redes sociales ante el tiempo que nos consumen la tecnología como uno se regula se hace su propio estilo de vida digital también está muy de moda en Silicon Valley sigue llegando pues a pensar con otra gente a trabajar con hay un tío muy interesante que baterista en Harry en Silicon Valley que ha creado una cosa que se llama Thain web tiempo bien sugiriendo a las redes sociales como a establecer mecanismos que nos permitan regular mejor el tiempo que pasamos de hecho en el

Voz 0874 19:20 el sistema operativo para los Alfons que sale este martes el miércoles una nueva aplicación Ramón eso tienes que saberlo que que va acumulando lo que tú haces con el iPhone no no no no solamente los datos de dónde vas que son prometen que no lo acumulan sino cuántas veces lo levanta de la mesa cuántas veces miras a la pantalla de la FOM cuantas veces lo pone encima de la mesa cuánto tiempo pasan tu bolsillo si quieres te puede decir está usted usando la pantalla del iPhone más tiempo que la media de personas de su edad eso no entonces esta idea por ejemplo sale de Tristan Harry así es y tres estoy colaborando

Voz 0748 19:53 esta gente idiota no muchas charlas en colegios bien para ayudar a la gente a hacerse su propia dieta digital

Voz 0874 19:59 es un tema hasta ahora es un tema a alguien el Washington Post la semana pasada otro tema que ha llegado ya a España también es qué hacer con los móviles y los chavales si permitirlo uno dentro de las escuelas y colegios en el debate muy denso hay hay hay condados en Estados Unidos que que incitan a eso invitan a que los niños tengan siempre el teléfono encima del pupitre y hay otros que quieren prohibirlo no era ayer comentaba yo con Lourdes que yo creo por experiencia personal que a un chaval de quince años le quitas el teléfono va a ser como un coche de hecho quedándose para no dejar donde pero pero eso forma parte del bienestar digital no sí sí sí sí

Voz 0748 20:34 lo que sí a un crío título

Voz 7 20:36 así la dependencia de la tecnología que te dé responde a todo que sí inmediatamente pues quizá lo estás no es un teléfono

Voz 1791 20:44 todo depende de la utilización que hagas las cosas porque un teléfono puede ser para estar chateando eh pastar copiando art tiene habla de ti o para estar informando claro esa es la la dualidad que tiene

Voz 0874 20:56 los el proyecto ya que estas aquí entonces que te marchas leí el otro día un concepto que tampoco sé qué significa siempre hemos hablado de la huella digital ahora sólo de la sombra digital

Voz 7 21:04 así no

Voz 0874 21:07 el próximo día de ver es cómo tienes que venir por aquí Gustavo a escuchar buena música era Gustavo entra un abrazo gracias un abrazo parciales ya tú Ramón pues nada la semana que viene a Kevin igual hay lo que tienes que si te esperamos en la semana no tiene que ver con tu peso porque esto es un homenaje a alguna persona

Voz 8 21:26 esto se un hornillo se este las voces una de las voces de la Transición escuchamos Donato hasta luego

