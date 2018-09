El adiós al dramaturgo más importante depués de Shakespeare

Voz 2 00:00 no

Voz 0874 01:36 hombre que en un programa de televisión en mil novecientos ochenta decía reír de esa manera Johnny Carson fue un escritor del que se dijo que era después de Shakespeare el dramaturgo con más éxito de todos los tiempos quedaban mil Simon ha muerto a los noventa y un años en su ciudad en Nueva York esta mañana inaugura la nueva temporada de otro barrio que no está Luis Alegre cómo estás Luis buenos días hola qué tal Javier nuestras en Zaragoza no estoy en Málaga de vacaciones o algún festival

Voz 1326 02:02 no en el Festival de Cine de Málaga hay una actividad paralela que consiste en que dos personalidades charlan de su cinefilia el viernes Javier Gurruchaga y Álex de la Iglesia y ayer José Luis Garci Pepe Sacristán pues protagonizaron dos charlas estupendas en las que se un de Neil Simon claro

Voz 0874 02:21 esta sección necrológica en la suele protagonizar gente mucho menos celebre que lo hemos elegido en parte porque parece que la repercusión en España también de su muerte no ha estado a la altura de la categoría de este gran personaje verdad

Voz 1326 02:34 desde luego Neil Simon fue un grande de la cultura del siglo XX y hubiese merecido algo más de atención

Voz 0874 02:38 en grandes de la cultura que en España fue conocida sobre todo gracias al

Voz 1326 02:41 cine si en los años sesenta a su nombre comenzó a resultar muy familiar en los ambientes cinéfilos y teatrales por dos películas basadas en obras de teatro guiones suyos Descalzos en el parque y sobre todo la extraña pareja una de las comedias más popular del la historia por ciento la película favorita de Carlos Llamas solían citar diálogo escasez de memoria de esa película

Voz 0874 03:03 en mil Simon ha muerto en Nueva York la misma ciudad en la que

Voz 1326 03:05 nació si nació en mil novecientos veintisiete en el Bronx en una familia judía muy humilde su infancia en esos años de la Gran Depresión fue muy complicada sus padres llevaban fatal Se acabaron separando así recordaba Neil Simon aquellos tiempos oscuros que marcaron su vida y su obra

Voz 7 03:22 pues en el Bloc a mi padre y mi madre sea separaban tan a menudo pero que después de un tiempo ya no era una novedad para mí teníamos que alojar a huéspedes en casa para ayudar alimentarnos se sentaban en la mesa de mi madre les preparaban la cena pero no realmente duro para mí porque pensaba que mi padre debería estar aquí no es hombre no fueron desagradables pero fue algo muy difícil de hacer

Voz 1326 03:48 en esa época tan triste cuando ni él y su hermano mayor Dani una persona crucial para él descubrieron como el sentido del humor o comedias como las de Charles Chaplin podían hacer mucho más llevadera la vida el estudio llegó a estudiar muy poco pasó de manera fugaz por la Universidad estuvo un tiempo en el Ejército y luego gracias a su hermano que trabajaba en la Warner Brothers encontró trabajo en el servicio de Correos de esa productora aquella escribía en esa época entonces sí sí también su hermano fue decisivo en el cubrimiento su vocación Dani detectó enseguida al talento de Nil para la escritura y la comedia desde que eran adolescentes escribían juntos cómo colocaban esas primeras historias bueno no tardaron son llamar la atención sobre todo desde que la televisión reparó en ellos fueron contratados para escribir series de comedia muy populares de los años cuarenta y cincuenta mil Simon llegó a estar nominado a los Premios Emmy de televisión de la tele

Voz 0874 04:40 sin haciendo o al teatro

Voz 1326 04:41 debutó como dramaturgo en mil novecientos sesenta a los treinta y tres años y muy pronto logró estrenar sus obras en Broadway el mítico barrio de teatros de Nueva York sí se interesó enseguida porel como creador de historias como guionista su primera obra ya fue llevada al cine con el título en español de Gallardo y calavera con Frank Sinatra dijo tacos Gallardo ical

Voz 0874 05:04 era protagonizada por Frank Sinatra no hemos hecho nada ni bueno uno de ídolos de películas de la uno

Voz 1326 05:12 no es extraño porque la película pese a la presencia de Sinatra pasó completamente inadvertida al menos en España el título original de la película de la canción que Sinatra interpretaba era Come Blow Your Heart

Voz 8 05:28 me quedo pensándolo

Voz 6 05:46 bordan yo era su primer gran éxito Luis

Voz 1326 05:50 pues en el cine fue Descalzos en el parque basada en el guión que él mismo escribió sobre su obra de teatro inspirada a su vez en su relación con su primera esposa esta película de mil novecientos sesenta y seis disparó la popularidad de la pareja protagonista Jane Fonda y Robert Redford

Voz 6 06:06 si quieres entrar este es un el respetable ha sido un beso pues mira así me delante los besos vano ser así no te molestes en volver a las cinco y media

Voz 9 06:17 Cory no puedo besar temas tengo los labios en tu mecido si ahora entra

Voz 6 06:21 si no me das un beso un peso de Porta ahora mismo

Voz 1326 06:28 Natra Jane Fonda Robert Redford desde muy temprano nombres bien porque eran ilustró hicimos con asociados han el Samu si él también fue buena parte responsable del brillo de alguna de esa gente como Robert Redford por ejemplo y otras dos figuras muy ligadas a Neil Simon fueron los dos genios que interpretaron La extraña pareja Jack Lemmon igual tema Tau que también la había interpretado en el teatro

Voz 6 06:51 yo a mí mismo no sabes cómo me odio no te odio

Voz 10 06:57 has te adora este figuras que tú eres el único que tiene problemas creí que eras amigo mío lo soy por eso te habla así porque te quiero casi tanto como tú a ti mismo entonces porque no me ayudas cómo puede ayudarte si no soy capaz de ayudarme yo que es difícil convivir contigo Black me preguntaba qué hora vas a cenar yo decía no sé no tengo apetito y a las tres de la madrugada la despertaba diciendo ahora he sido uno de los redactores deportivos mejor pagados estos diez años y sólo conseguimos ahorrar ocho dólares y media no paró nunca en casa juego quemó la tapicería con el cigarro Bebo como un pez Le mentía a todas horas cuando nuestro décimo aniversario de boda la llevé a ver un partido de hockey desde la banda y perdió el sentido de un pelotazo en fin yo creo que me dejó porque también es difícil convivir conmigo

Voz 1326 07:43 desde luego que sí qué pedazo de dialogo e te quiero

Voz 0874 07:45 casi tanto como tu optimismo La extraña pareja

Voz 1326 07:48 fue su mayor éxito desde luego sí sí ya fue un éxito descomunal la función de teatro una de las obras más representadas en el mundo en los últimos cincuenta años aún hoy que esa historia de amistad y convivencia de dos recién divorciados de personalidades antagónicas mantiene una enorme vigencia

Voz 10 08:03 esta noche te quedas a dormir mañana vas a recoger tus cosas si que está aquí conmigo no no eres tú apartamentos sería un estorbo si hay ocho habitaciones pueden pasar huraño sin que nos veamos entendido quiero que te vengas aquí pero sí soy la ya lo no hace falta que lo digas porque quieres que venga por la sencilla razón de que también a mí me fastidia vivir solo y haz el favor de no ponerte pesado

Voz 9 08:26 Oscar si hablas en serio creo que puedo ser útil diestro en las cosas de la casa le arreglara a mi mujer el secador del pelo no tengo secador se lo llevó Blaise déjame hacer algo Oscar tengo que hacer algo

Voz 10 08:36 está bien quita de las toallas las iniciales de mi mujer lo que quieras

Voz 1326 08:41 aquí en la habitación de la estrella pareja ya reparto de roles dio lugar a dos series de televisión a una serie de dibujos animados protagonizada por un perro y un gato es una versión interpretada por mujeres que también escribió Neil Simon y no hubo una segunda parte una secuela un primer y si un una película de la que casi nadie se ha acordado ahora cuando se ha hablado de Neil Simon la películas Estreno treinta años después de la primera en mil novecientos noventa y ocho volvió a ser escrita por Neil Simon protagonizada por Jack Lemmon con setenta y dos años y Walter mata o con setenta y siete el título fue la extraña pareja otra vez

Voz 11 09:22 voy a tratar de no perder la calma mientras digo lo que te a decir si no está ahí dentro dime dónde coño es también maldita maleta conjetura pero yo diría que está delante de la agencia en la que alquilamos el coche que todos tenemos que volver a por ella

Voz 12 09:45 hemos tardado dos horas hasta aquí tardaremos por lo menos otras cinco en volver porque no tengo ni idea de dónde estamos además habría que parar tres veces una para mear otra para quedarte encerrado en el servicio y pagar cinco pavos como coso para sacarte y luego habría que parar otra vez para que quieras te vas haciendo una idea de lo que supone todo eso

Voz 1326 10:07 la comedia era resultó fue una delicia volver a ver a esos dos monstruos juntos pero su principal problema era el peso de la película original que la acabó aplastando

Voz 0874 10:17 pero mil Simon fue mucho más que el autor de Descartes en el parque de La extraña pareja

Voz 1326 10:20 sí sí sí escribió multitud de obras de teatro y guiones basados en esas obras además de algún guión original para el cine como el de la pareja chiflado muchas de sus historias contaban con humor del bueno ironía y melancolía los conflictos de relación y convivencia entre seres con caracteres muy diferentes

Voz 0874 10:38 sería muy realistas y muy cotidianas con las que el espectador medio se sentía identificado no

Voz 1326 10:43 bueno es que esa fue una de las claves de su éxito algunas de esas historias inspiraban en sus vivencias más duras incluida alguna tan amarga como la muerte de su esposa Joanne a los treinta y nueve años pero en general su obra es una buena pintura de la sociedad norteamericana de la segunda mitad del siglo XX además de un buen ejemplo de humor judío

Voz 0874 11:01 yo he Bay porque dirías que se distingue el humor judío

Voz 1326 11:05 bueno es un humor que han cultivado judíos tan ilustres como Ben Hecht Ernst Lubitsch y Billy Wilder Mel Brooks So o Woody Allen se distingue por ser un humor brillante inteligente y ácido que da lo mejor de sí mismo en las situaciones desgraciadas au trágicas el humor es fundamental en la cultura judía como una manera de desafiar el dolor tan asociado a la historia de este pueblo

Voz 0874 11:25 sí incluye un poco también reírse mucho de sí mismo no unir Simon logró algo que siempre es muy complicado grandes éxitos de público al mismo tiempo un gran reconocimiento también de especialistas de críticos de profesionales entre ocho

Voz 1326 11:37 las distinciones logró varios premios Tony de teatro un teatro de Broadway lleva su nombre fue candidato al Oscar al mejor guión en cuatro ocasiones con la pareja chiflado chica del adiós California Sweet y cómo no la extraña pareja también ganó el Pulitzer por el drama perdidos en Juncker su gran éxito de la década de los noventa vamos a volver a escuchar in Simon

Voz 7 12:00 nunca pienso en mejorar suelo curvo y así ganar un premio pública para poder hacer esto y sólo pienso que consigue la obra tenga vida propia tal vez haya has hecho algo bueno para otras personas con suerte algo bueno también para tira para los actores o lo que sea sólo quiere sacar adelante el escrito quieres que las cosas qué piensan sobre la vida salten al escenario

Voz 0874 12:25 no sabe si mil Simon viendo alguna vez a España pero algo

Voz 1326 12:29 pues sí aunque que yo sepa no por razones profesionales en sus memorias cuenta su experiencia cuando vino con su mujer a pasar unas vacaciones en Mallorca resulta que no tenían los papeles en regla y la policía les retuvo en España durante más de veinte

Voz 0874 12:42 días así que no se llevó el mejor recuerdo en España no

Voz 1326 12:46 seguro que tendría mejor recuerdo de la cantidad de derechos de autor que cobraría por la cantidad de veces que se ha representado la extraña pareja en España a lo largo de los años

Voz 0874 13:03 incorpore a la conversación David Serrano guionista de obras como El otro lado de la cama director de cine también de teatro ahora con con Billy Elliot muy prolífico cómo estás David buenos días hola buenos días gracias por madrugar también etíope atrás es supongo que cuando leíste la noticia sobre la muerte de Neil Simon tus Isaías que si se si sabía quién era que que has aprendido de él

Voz 13 13:25 bueno lo que más me gusta de Neil Simon sobre es cómo retrata a sus personajes no los quiere muchísimo siempre es un autor que que ama profundamente a sus personajes son siempre imperfectos seres humanos muchas veces muy inseguros que están en un mal momento de su vida como decía Luis es muy autobiográfico escribiendo entonces todo lo que todo lo de lo que suele en sus obras lo conoce también que tiene ahí un poso de realidad y de verdad que es difícilmente igual hable

Voz 0874 13:51 a Luis que actores han interpretado La extraña pareja

Voz 1326 13:55 bueno pues en España actores como Francisco Piquer Manolo Gomez Burt que fueron los que la estrenaron en mil novecientos sesenta y cinco pero luego gente como Fernando Esteso y Andrés Pajares Paco Morán Joan Pera Antonio Dechent Raúl Cimas hoy Juanjo galón o una pareja también mítica del teatro español Pedro sin haga Joaquín

Voz 0874 14:16 a mí me tiene sabemos no ha tenido mucha importancia en el teatro Teatro teatro cómico no si él además siempre no la he dicho lo es pero él siempre prefirió el teatro

Voz 13 14:24 cine yo creo que el nunca estuvo de todo contento con con sus películas con los guiones de sus películas son que él siempre ese se mostró mucho más favorable al al teatro siempre ese estuvo mucho más contento con con sus obras decía que el cine era más también una un sitio donde el director es mucho más que es una sociedad tratando

Voz 0874 14:46 es decir antes Luisa Joaquín Kremel Joaquín buenos días hola buenos siete tú has has contado cuántas veces has interpretado a a Félix

Voz 14 14:56 hace yo no me quería ir de esta tierra plana sin sin el placer darme el gustazo de interpretar a Félix no y entonces pues pues nada

Voz 15 15:13 el momento en que mi productora teatral empezaba a caminar oí son cuestión donde quiero que fueron ocho mil dólares ser la lugar a Estados Unidos y que su oficina ahí no hay nada en texanos contacté con Pedro sin hagan mi querido te oí entonces empezamos nos pusimos y lo ahí empezó a a empezó nuestra maravillosa historia con una saña pares en sí

Voz 0874 15:46 supongo que no habría que corregir ni una coma del guión

Voz 15 15:49 bien e hice la versión como mandaban mucho en es la conducción pues hice la versión y pues evidentemente como tú dices es ahí hay funciones que mil peligros son ya es una de ellas no porque era

Voz 16 16:08 la comedia soltura

Voz 15 16:13 se sabía pasar de momento histriónico

Voz 16 16:18 cómico que a la al melodrama en una desleales

Voz 15 16:22 según no realmente gran Simon están todas sus como hablabais antes que pasando por por lo que es función suya de teatro por eso antes oye qué tal a él tenía predilección sobre sobre el teatro todo eso sobre el cine de teatro sólo cine perdonando vamos no son que están entonces por ejemplo en la extraña padres a una de las cosas más importantes que teatros conflicto poner personajes en conflicto oye Yeste Oscar Madison sí ahí metidos en ese apartamento neoyorquino pues claro está al estado encerrados ahí dentro el conflicto crece muchísimo no entonces claro que hacen en las películas los directores de cine cree que baje un mismo decorado todo lo sacan a pasear por Nueva York no entonces pierde pierde la esencia de la de la historia porque ahí encerrados a la olla pues además que produce más el conflicto

Voz 0874 17:43 Joaquín que al final los encierra es casi una cabina telefónica como quien dice hay puede desatar más si tú tú tú crees David que en el teatro desprecia en cierta medida al valor de la comedia

Voz 13 17:55 sí sí me Díaz estos días leí un artículo de Marcos Ordóñez en el que se quejaba amargamente de que evidentemente no lo había tenido todo tipo de reconocimientos pero que no le porque hasta el año noventa y uno con perdido sin John Kers cuando escribió una obra dramática no entonces es como que todo lo lo cómico siempre se ve desde un sitio

Voz 1326 18:16 desde la crítica un poco por encima del hombro al ser

Voz 13 18:19 obras más populares y que desde luego históricamente siempre ha tenido mucho menos reconocimiento que el drama aclaro

Voz 0874 18:26 serranas guionista de cine es también director de cine y de teatro lo hace todo en este arte David gracias por venir un abrazo Joaquín Kremel a seguir interpretando a Félix sea Oscar un abrazo gracias hasta Sabero IEA Luis Alegre a ti te escucho seguramente la semana que viene si es que no estás de festivales

Voz 17 18:44 ojalá ojalá

Voz 6 18:47 sí

Voz 19 19:14 el creemos

Voz 20 19:23 no sé si antes no

Voz 21 19:29 no