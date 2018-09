Homenaje a Josep Fontana

Voz 1 00:00 no no

Voz 2 00:06 a ver si vamos a tener instalado

Voz 1142 00:17 un sistema de de trabajo que permite los contratos a cero horas que son mucho más rentables que la esclavitud porque en esta actitud por lo menos habría que mantener vivos han estado alimentando los ahora puedes tener un contrato de ser de cero horas y no preocuparte pues si se te muere de hambre el contratados y ese es el panorama de futuro es decir sigamos a perder realmente todo lo que se ganó en dos siglos de luchas sociales estamos apañados lo primero que hay que hacer es empezar a recuperar un hecho

Voz 3 00:49 miedo

Voz 4 00:52 par mucha eh

Voz 1142 01:00 el gran problema sigue siendo el que el tipo de de política austeridad que tenemos es el que mantiene la gran máquina fabricante de desigualdad y mientras eso no se rompa en mientras el Estado no sea capaz de sacar dinero de donde lo tiene que sacar que son de las rentas altas y sus beneficios empresariales evidentemente no va a tener recursos para mantener una buena

Voz 2 01:22 bueno sanidad

Voz 5 01:27 a ha

Voz 2 01:30 han sido

Voz 6 01:35 hombre hombres Josep Fontana era Josep Fontana posiblemente el mejor historiador

Voz 0874 01:39 ha tenido este país en las últimas décadas desde luego el más comprometido con la clase trabajadora hace seis años cuando empezamos este programa Youssef fue nuestro primer entrevistado desde entonces fue uno de nuestros colaboradores al no le gustaba mucho la radio porque cualquier cosa que no fuera a trabajar el lo consideraba una pérdida de tiempo casi murió hace unos días en Barcelona lo sentimos mucho repasando algunas de las conversaciones que tuvimos con él nos hemos dado cuenta de que cada frase que pronunciaba era una demostración de sentido común

Voz 6 02:09 asimismo de la inteligencia gran Chano pero precisamente eso lo que genera es la conciencia de la necesidad de hacer algo a conciencia la necesidad de no resignarse de no estar parado de de esforzarse en cambiar las cosas por poco que sea con poco que que vayamos cambiando hombre hemos empezado el proceso para cambiarlo

Voz 5 02:30 no

Voz 0874 02:33 hoy en este programa Queremos hablar de cómo la economía mundial empezó a desmoronarse a partir de un acontecimiento del que estos días se cumplen diez años sobre todo de cómo podemos estar en un escenario similar que de nuevo acabe resuelto con más austericidio es más pérdidas de derechos de la clase trabajadora como nos decía Fontana

Voz 6 02:52 antes queremos rendirle homenaje lo hacemos con

Voz 0874 02:55 dos personas que también colaboran con este programa que compartieron muchos diálogos con él uno es el catedrático de Geografía Humana Joan Romero también Antón Costas catedrático de Política Económica y ex presidente del Círculo de Empresarios de Barcelona

Voz 7 03:08 han ido cuatro profesores en mi vida que me han dejado huella pero sobre todo dos el primero que me enseñó a leer e iba recorriendo las aldeas desterrado enseñando a los niños Antonio del Moral Josep Fontana el último era distinto y me dejó una huella imborrable quienes tuvimos el privilegio de asistir a sus clases pues lo lo recordamos intentamos desde entonces aproximarnos aquella forma inigualable en su compromiso con las causas justas su mirada crítica sobre el mundo actual su batalla contra el aumento de las desigualdades su interés por explicar especialmente a los jóvenes que las cosas pueden caer que pueden ser de otra manera y en cuarto lugar a mí me ha dejado una huella imborrable como referente ético creo que forma parte formará parte para siempre de un grupo extraordinario de mujeres y hombres que dedican su vida a defender y explicar con argumentos que hay otras formas más decentes de hacer las cosas Él solía decir que su programa máximo era tanta igualdad como sea posible dentro del mayor nivel de libertad que que sea posible son para mí la conciencia global por eso siempre le estaré agradecido

Voz 6 04:16 maestros con capacidad de hacer discípulos

Voz 8 04:19 es crear escuela hay muy pocos Josep Fontana fue uno de ellos no coincidía con él en algunas visiones sobre la evolución política social y económica española pero siempre le he admirado como historiador e intelectual riguroso y honesto los últimos años tuve la oportunidad de debatir con él en este mismo programa sobre la crisis económica la política y el futuro del capitalismo y también compartir vivencias personales relacionadas con la enfermedad del cáncer pude disfrutar en estos debates de su humanidad de su tolerancia de su amistad algo que ahora quiero recordar y agradecer

Voz 9 05:03 en Siberia gays y de Cuba informe no han sido es son mucho menos Girona Bridge fio Doris How soon todo gay que han en un Honda Watson

Voz 10 05:15 a menos May dentro de vistoso Samu un año y el centro X el siglo Ed son sus frente al proceso

Voz 11 05:28 eh

Voz 12 05:33 no

Voz 5 05:41 aquí sí

Voz 13 05:46 ir

Voz 6 05:49 pero nos falta una voz más para entender a este gran historiador de su visión social de la economía lo haremos ahora de su vida nos habla alguien que con la muerte de Fontana ha perdido también a un buen amigo es José Martí

Voz 1113 06:05 como todos seremos algo de cotilla supongo que les gustará saber cómo era el piso se Fontana en el salón dos televisores una pantalla frente a un sofá la otra hacia la mesa ovalada del comedor en la cual solían haber orquídeas una habitación del piso estaba dedicada a libros sobre marxismo la República y la Guerra Civil en las paredes que no ocupaban las estanterías dos grandes carteles titulados los nacionales de aplastar al fascismo junto a dibujos originales del Equipo Crónica en un pequeño rincón al que se accedía por un estrecho pasillo formado por montones de libros una mesa y un ordenador que era su lugar de trabajo la segunda habitación estaba dedicada a literatura catalana de los siglos XIX y XX la tercera la llenaban libros que estudiaba en el periodo comprendido entre mil ochocientos ocho mil ochocientos sesenta y ocho en un rincón del pasillo primeras ediciones y ediciones raras en el comedor montones de libros de arte en la cabecera de la cama más libros teniendo en cuenta que Josep Fontana ya donó XXXV mil libros de Historia en la Universidad Pompeu Fabra no pude por menos que preguntarle un día donde los metida tengo un pequeño almacén al margen del piso me respondió con naturalidad no fumaba lo bebía sólo hacía una semana al año de vacaciones pregunta preguntamos cómo veía España te arremetía al maestro Ramón Carande país con demasiados retrocesos

Voz 5 07:33 hoy día su yo son