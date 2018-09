Diez años de la caída de Lehman Brothers

Voz 1 00:00 regla número uno en Wall Street a nadie aunque seas Warren Buffett televisiva FET nadie sabe nunca si un valor va a subir bajar ir de lado girar en puntos círculos y mucho menos los brokers Phil fácil una farsa un artificio

Voz 0874 01:22 la verdad es que encendía muy bien lo que pasó hace ya diez años en la caída de Lehman Brothers uno de los mayores bancos de inversión de Estados Unidos es historia pero sus consecuencias son puro presente su quiebra se convirtió en un símbolo del colapso de un sistema financiero al que como descubrimos en dos mil ocho no solamente le faltaba regulación también supimos que gastaba unos modales de casino casi no comenzó entonces una crisis financiera trasladó rápidamente a la economía real se extendió por todo el mundo desencadenando a su vez una crisis política y social que hizo temblar a muchos Estados transformó abruptamente la vida de la gente quién sabe si el populismo empezó también en ese año hoy echamos la vista atrás para preguntarnos siguiendo un poco la lecturas de Fontana si aprendimos algo de todo aquello lo hacemos con conocido de este programa hasta Ana Fuentes redactora jefa de la revista económica de córner ha sido corresponsal de la Cadena SER en Nueva York y en Pekín cómo estás Ana buenos días

Voz 0132 02:14 el buenos días con Lorenzo es trabajador

Voz 0874 02:17 tal es doctor en Sociología es director de Acción Social Cáritas España qué tal bienvenido otra vez buenos días las III de verte es Cecilia Castaño es catedrática de Economía en la Universidad Complutense de Madrid es miembro de la junta directiva de Economistas frente a la crisis Cecilia cómo estás muy bien buenos días Joaquín Estefanía economistas periodistas escritores colaborador de Hoy por hoy está muy buen amigo de este programa que tal Joaquín queremos sumar también una mirada un poco más especial del escritor Isaac Rosa estas Isaac

Voz 0815 02:45 buenos días Javier estás en Sevilla correcto si muy bien

Voz 0874 02:48 que el fin de la eh

Voz 0815 02:50 me preguntan a mí si te pregunta de sí sí sí yo voy yo creo que la quede que nos quedan unas cuantas películas tanto ficción como documental que que al menos no sirven para para volver a aquel dos mil ocho no y ver qué es lo que estaba ocurriendo

Voz 0874 03:03 nosotros queríamos Joaquín a partir de todas las enseñanzas que ha dejado Fontana en este programa hablar un poco de lo que él defendía que es de la visión social de la economía tú conociste a Josep también no

Voz 0958 03:13 claro yo siempre he pensado que de todas las ciencias sociales la que más avanzado en España en los últimos tiempos en ese es la historia no es porque ha habido un conjunto de de maestros de historiadores de distintas escuelas que era que están por encima de la media hay por supuesto Josep Fontana era uno de ellos

Voz 0874 03:31 no os voy a pedir a todos que mendiga es primero en pocas palabras que significó para vosotros aquella crisis económica sobre todo como recordáis aquellos inicios si imaginabais en esos primeros días con esas primeras informaciones que el mundo cambiaría como cambiado Tiko

Voz 7 03:46 pues mira en dos mil ocho nosotros precisamente acabamos desde Cáritas acabamos de presentar un informe todavía en el momento en el que todos los indicadores decían que iban fenomenal

Voz 0815 03:57 en él

Voz 7 03:57 que aparecían ya algunos riesgos en el corto y medio medio y largo plazo no con los primeros datos las primeras noticias sobre la crisis y evidentemente eran como está pasando va va a pasar esto que de alguna forma anunciábamos automáticamente las puertas de Cáritas comenzaron a verse cada vez más llena

Voz 0874 04:19 es decir le yo recuerdo

Voz 0538 04:22 algunas experiencias tremendas como a mí me sentó muy mal aquello de que no llamaran los Pixies los países que que que se decía que Portugal Italia Grecia y España éramos países que vivíamos por encima de nuestras posibilidades no lo decía en países como Alemania que después han tenido el problema del de las emisiones de los coches de la Wolkswagen que es como para para que hubiera sido mucho más fuerte y sobre todo me decir que desde el principio mi experiencia al menos es que hubo una lucha ideológica muy fuerte por vendernos que la crisis era culpa nuestra que estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades que no nos podíamos permitir el está el bienestar yo estuve en un debate en el que una dirigente de una asociación empresarial dijo que había que poner en suspenso la ley de igualdad la superar la que se a verla pero que tiene que ver la Ley de Igualdad ministro bueno eliminar el Ministerio de Igualdad que era un ministerio sin cartera decir yo me di cuenta de que de que aquella burbuja inmobiliaria había tenido una los efectos sobre la sobre el conjunto del país y que me gustaría que lo habláramos de ellos pero mi impresión primera fue esa no de una crisis que era que le habían ocasionado los bancos con su imprudencias los gobiernos con su falta de de control y de regulación y hay que en cambio desde el principio es en esa estaba vendiendo que era una crisis de la que teníamos la culpa a los ciudadanos y las mujeres

Voz 0132 05:55 yo recuerdo esa noche en Pekín cuando cayó Lehman estaba viendo el telediario de repente empecé a ver las imágenes y claro yo pues estudiado a chino pero tampoco habla perfectamente dije esto esto es muy raro y empecé a mirar pues en el ordenador informaciones en inglés porque pensaba que era otra noticia totalmente distinta cuando Biel la envergadura no a partir de ahí lo que fue curioso fue seguir en los primeros momentos de pánico y de análisis desde el otro lado desde el rival histórico de Estados Unidos no ver cómo no pues por un lado había mucha preocupación porque al final China es el mayor acreedor de Estados Unidos como las fábricas chinas esos meses empezaban a a temer por por por pedidos que iban a dejar de llegar no y efectivamente afectó mucho Iber también cómo se azuzó mucho el nacionalismo de fijaos que irresponsable Occidente la que han liado no entonces pues esos primeros meses fue muy interesante ver la evolución del rival con preocupación algunos sectores casi con eh bueno pues con con con cierto sarcasmo a la hora de analizar y bueno pues así y así fue

Voz 0874 07:06 pero con la perspectiva del tiempo de Joaquín es curioso como en ese momento grandes líderes políticos de la época ni siquiera sabían lo que tenían entre manos de hecho tú contabas ayer en el país como como George Bush días después en la Asamblea General de la ONU a penas dedica un párrafo la crisis económica había empezado

Voz 0958 07:20 no solamente eso sino que un partido como el republicano un grupo como el que estaba en aquel momento en la Casa Blanca de neocons que eran los los baluartes de del neoliberalismo es decir para empezar para arreglar este problema lo que hacen es introducir paladas de dinero público en el sistema y convertir el capitalismo financiero en un capitalismo de Estado es decir si no llega a ser por la ayuda del dinero público es decir no no se habría salido de de de este asunto no como una crisis cuando cae Lehman Brother que llevamos un año de crisis es el elemento fundamental pero ya había habido un banco de un banco de inversión el siguiente en la lista de por el ranking que había tenido que ser vendido había muchas dificultades como una crisis que había sido que había empezado a ser una crisis de los prestamistas es decir de los bancos de repente por un juego de manos que todavía hoy tenemos que analizar Se convierte una crisis de los prestatarios de los contribuyentes de los ciudadanos

Voz 0874 08:18 pero eso es lo más interesante y no eras eras capaz de imaginar entonces Isaac que estás grandes noticias de las que hablábamos de Freddy va Fannie Mae Lehman Brothers al final repercutiría en la gente que menos tiene

Voz 0815 08:31 claro yo yo si miro atrás Llagosta este meternos en la máquina el tiempo que nos propones no aunque aunque dos mil ocho es ayer como quien dice no nos parece que es algo muy remoto por esta aceleración en la que vivimos pero sin mirar atrás lo que recuerdo sobre todo es en los momentos de septiembre de dos mil ocho con la por los grandes gigantes de la banca y las finanzas tambaleándose yo me recuerda a mí nos recuerda a nosotros con concierta no sé si es decir fascinación no estábamos viendo en tiempo real un gran derrumbe una catástrofe un terremoto que no pensábamos que nos iba a caer encima lo lo veíamos como espectadores todavía lo cierto es que a la vuelta de diez años si uno mira atrás pues lo que lo que lo que más lo que más se fija lo que más recuerda no es la caída de Lehman Brothers no es esos momentos de tambalearse las finanzas sino lo que uno recuerda quiero que hace balance en donde estaba ahí que genera entonces no hay que tenía hay que ha perdido no yo sí miro a dos mil ocho lo que me viene sobre todo es quién era yo entonces si en qué situación estaba como estoy hoy no yo creo que eso es un un ejercicio de memoria balance que que todos deberíamos acerca como sociedad por supuesto de qué es lo que hemos perdido en estos diez años pero también cada uno en sí mismo no ha yo creo yo invito a los a los oyentes a que piensen en dos mil ocho trabajaban en qué condiciones trabajaban que sueldo tenía cuántas horas necesitaban trabajar para ganar ese sueldo que derechos sociales tenían que libertades qué porcentaje de sus ingresos tenían que dedicar a la vivienda de alquiler en muchos casos no o que confianza tenían en el futuro no yo creo que ese ese balance que todos deberíamos hacer a en cada uno de nosotros no oí como sociedad es la que nos da un poco la medida de que ha pasado en estos diez años

Voz 0874 10:08 es una de las grandes enseñanzas de Fontán era que cualquier derecho social lo cualquier derecho laboral por pequeño que fuera hemos tardado siglos en conseguirlo sin embargo una mala regulación una mala ley una mala decisión para acabar con ese derecho de un plumazo yo me pregunto Kiko si tú también notas que la gente se ha acostumbrado a que sus expectativas sean peores de lo que eran Nancy de España es claro pero sí mismo general

Voz 7 10:30 yo creo que es es una de las funcione es más duras que que cumplen las crisis y es la función pedagógica

Voz 0538 10:37 ah

Voz 7 10:38 es decir ya sabes lo que lo que puede llegar a pasar casi cualquier cosa es mejor que eso no es decir evidentemente un empleo muy precario que no es lo deseable es mucho mejor que estar en el paro por poner un ejemplo concreto no y en ese sentido yo creo que hay tiene una doble misión no la crisis cumple una doble una doble función pedagógica uno el de regular las expectativas es decir cómo crees que vamos a estar dentro de unos años pues viendo lo que hemos visto a partir de ahí eso supone aceptar conformar te no seguir construyendo no no levantar la mirada no soñar no bueno desde ahí una no yo creo que hay la función que es muy importante y es ojo que esto que nos han vendido muchas veces de lo comunitario de lo público de hay que desconfiar de yo aquí la salida está en lo individual un estudio que hicimos el año pasado dos datos solamente que yo creo que mostraba muy bien esto solamente el veinte por ciento de la población creía que dentro de cinco años íbamos a estar mejor solamente el veinte por ciento de la población reducción de expectativas claramente el setenta y cinco por ciento de la población pensaba que votar no servía para nada no cambiaba las cosas y el sesenta por ciento que no servía asociarse es decir la crisis evidentemente tiene unas consecuencias durísimas en términos económicos gente que ha perdido prácticamente todo gente que nos han vendido el discurso de reinventarse de emprender imposible para los que están en situación de mayor vulnerabilidad pero además de una segunda función que es la es decir ya esto sea lo que podemos aspirar salva te tú porque aquí en lo común no debes confiar demasiado lo cual evidentemente yo creo que es una una de las mayores rupturas las mayores negaciones que podemos hacer como sociedad en términos moral

Voz 0874 12:18 le Cecilia tú eres la única de esta muestra que se dedica a la docencia con futuros economistas como son esos jóvenes aspirantes a centrar un poco la economía tienen tienen un componente social más agudo de lo que tenían hace diez años que tal

Voz 0538 12:32 bueno yo soy profesora en la Facultad de Ciencias Políticas Sociología

Voz 0874 12:36 no sé si es mejor o peor a mí no estamos

Voz 0538 12:38 yo yo doy economía sociólogos y politólogos hice fíjate cuando fue la la burbuja inmobiliaria justo antes de la crisis yo tenía grandes discusiones con mis estudiantes porque todas querían comprarse una casa comprarse una mansión además era la idea me decían por qué no podría comprarme una mansión si el alquiler cuesta lo mismo que una hipoteca no es a grandes mentiras que nos han vendido esto ha cambiado muchísimo no los chicos ahora no piensan comprarse una casa ni de broma hilo que yo observo es que hay dos tipos de estudiantes los que quieren hacerse millonarios antes de los treinta y cinco años que eso siempre ha existido

Voz 0874 13:18 en la facultad de Políticas porque esto me preocupa todo no

Voz 0538 13:20 sí qué porque es la política hay hoy día en que los politólogos sale mucho en la tele y en la radio imaginan que ganan mucho dinero ven que hacen presidentes que pues hay mucho interés en ese sentido y luego hay otros que lo que quieren y eso me parece precioso es cambiar el mundo muchísima gente a lo que quieres cambiar el mundo hice lo que pasa es que no saben hacia dónde orientarse y adicta a la función no está de de convencerle de que para cambiar el mundo primero tienes que formar te mucho mucho tienes que tomarte tanto como el que se quiere hacer rico antes de los treinta y cinco años porque tienes que ser capaz de competir con él de convencer a la sociedad ya los políticos eh de que de de tus de tus ideas ir al mismo tiempo que no pueden ser ilusos entonces bueno yo creo que es muy bonito ahora trabajar en la la además está la historia de que les preguntas yo siempre les preguntan recibe cursó tú qué quieres hacer en la vida me dicen no sé por qué no sé cómo va a estar la la cosa yo les digo no no no me digas que vas a poder hacer qué quieres hacer no que eso es lo que yo creo que hay que transmitirle a la gente que tienes que tener claro a dónde quiere llegar a poner los medios para ello

Voz 0874 14:32 el PP no se muestran ese individualismo del que nos hablaba Kiko

Voz 0538 14:37 ah hay una parte del estudiante dado que si lo muestra oí esta historia de no copiar perdón de no copiar no de copiar de copiar y de de si pueden no prestarle los apuntes a otro pero en cambio ya en cuarto de Políticas Sociología están muy relajados en esa no son nada individualista valoran saben que no son nadie sin su grupo y eso es muy importante

Voz 0874 15:02 y tú estás ahí sólo en Sevilla no has dado escalofríos algo de agacho Cecilia como nosotros

Voz 0815 15:07 no yo yo coincido con ella que sí que sí que hay un cambio de mentalidad a lo mejor es por la por la parte del balance positivo de estos de estos diez años sí que hay un cambio de mentalidad respecto al respecto a dos mil ocho no en habido esa rebaja de expectativas de la que hablaba Kiko que ha sido obligada pero también se han rebajado las las las aspiraciones en ese sentido no en dos mil ocho la mayoría quería queríamos ser de clase media alta no y todos aspiramos a ganar el primer millón pronto a la vuelta de diez años pues la yo creo que sí que ha habido ese ese cambio de mentalidad lo que pasa es que si ahora ya la gente

Voz 8 15:43 no no mucha gente que no no no

Voz 0815 15:46 no necesariamente quiere comprar una casa resulta que por el lado el alquiler también han atrapado no ha sido eso también es triste no en este balance que la si recordamos que la crisis de la que estamos hablando en el más más globalmente las crisis financiera alguien que comienza a Estados Unidos pero si lo llevamos a España la crisis española en origen tiene un elemento sobretodo inmobiliario y su primera manifestación fueron precisamente los desahucios y que a la vuelta de diez años no haya estallado en la cara a un problema como el alquiler no la burbuja del alquiler quiere decir que no que no hemos aprendido nada no

Voz 0958 16:17 el otro día recibí un tuit en que es una conversación entre dos jóvenes y uno le dice al otro mi padre tenía mis padres habían comprado casa a los treinta años trabajarían para el narcotráfico preguntaban no

Voz 9 16:31 pues no

Voz 0874 16:40 siempre te vas hablado de cómo lo que pasó nos ha cambiado hay que hablar también sobre si lo que pasó ha cambiado a los otros vosotros Ana vi Joaquín sobre todo trabajáis mucho en cuenta toma el sector financiero han cambiado sus reglas del juego

Voz 0132 16:55 bueno han cambiado algunas pero hablabais antes de de algo muy importante que son las expectativas y la confianza no al final el Un sistema se monta en base a una confianza si no hay confianza poco puedes hacer lo curioso es que había una casa con varios perros guardianes cuando se acercaba el ladrón ladrón entonces los supervisores en su día pues no dijeron nada se estaba fomentando una especulación que tendrían que haber detectado los reguladores pues tampoco hicieron su función las agencias de calificación había basura que no detectaron o no no supieron transmitir final bueno si tienes un Fondo Monetario Internacional que dijo en dos mil siete está todo bien y en dos mil ocho lo peor ha pasado porque esto ha sido así lo han reconocido pues es complicado después creerte creerte lo que te vayan a decir cierto es que se ha hecho un gran esfuerzo ha habido regulación se han limpiado los balances de los bancos están supervisado salvo algunas excepciones y sí sí que se ha hecho un esfuerzo lo que pasa es que al final ahí esto que que que el que le llaman la creatividad de las finanzas que que al final pues es un poco como una hidra no le cortas una cabeza y te salen tres entonces hay productos que no están regulados que siguen que siguen por ahí la gente sigue con la presión de de obtener rentabilidad con lo cual es complicado ponerle puertas al campo y también pues se acotar cosas cuando la gente no no quiere ser acotada no

Voz 0958 18:26 bueno lo una de las primeras cosas de las declaraciones que hace trampa cuando llega a la Casa Blanca es que quiere cambiar o transformar la Ley Dodd Frank que era la la la ley central de regulación que nació en Estados Unidos después de esta crisis no es decir que los intereses de del sector financiero como de todos los sectores en realidad cuando afectan a tus intereses de volver a una cierta desregulación o una cierta Auto real acción están vigentes y las armas de destrucción masiva financieras como las denominó Warren Buffett vuelven en estos momentos a estar vigentes decía Galbraith que la memoria de los desastres de un de de un de un acontecimiento financiero de este calibre duren una generación y cuando llega la generación siguiente se vuelven a cometer los mismos errores a veces con fórmulas distintas no eso es lo que tenemos que aprender el otro es algo que decía Cecilia ahora hace unos meses un grupo de economistas encabezados por un economista australiano fantástico que se llama este fin se acercaron a las puertas de la London School of Economics implantaron las tesis como hizo Lutero en su momento las tesis de la Nueva Economía dijeron tenemos que aprender los economistas de lo que ha pasado en estos últimos diez años no podemos seguir enseñando la economía de la misma manera hay cosas que han fracasado y que eso eran estrepitosamente una farsa tenemos que denunciar este tipo de cosas y sin embargo el Cecilia sitúa sin tú no me corriges en el mundo académico no ha habido esta reflexión sobre cómo se llama cómo se enseña la economía no se ha hecho una autocrítica suficientemente potente de porqué en los economistas no supimos avisar a la gente de que llegaba esta crisis y luego corregir los efectos de la crisis con más rapidez

Voz 0538 20:10 claro yo creo que al principio hubo mucha retórica si os acordáis diciendo que habría que reformar el capitalismo me acuerdo del propio Sarko

Voz 7 20:17 le hemos ahora que había creer

Voz 0538 20:19 más el capitalismo pero en realidad que ha que ha pasado los bancos están mejor financiados hay muchas cosas que sean corregido pero todo bastante superficial porque por ejemplo las empresas siguen siendo las mismas sí que

Voz 0958 20:32 monopolio humano monopolio

Voz 0538 20:35 ya mundial está cada vez más concentrada de esa manera yo creo que lo lo fundamental fundamental que no ha reconocido ni la crisis ni la ciencia económica anhela política es que no se ha reconocido que el Estado eh el Estado está apoyando a los bancos porque lo sigue apoyando y en cambio no apoya a las personas que pierden su hogar no estamos los países endeudados porque el Estado ha apoyado a los bancos y a su vez los bancos sufren la baja calidad de la deuda cuando cual la baja calidad del valor de la deuda aquí nadie se preocupa de eso todo la preocupación oficial yo por lo menos lo que yo digo siempre en la grandes reuniones es que lo importante es la deuda pública que lo importante es la inflación y que lo importante es la rigidez del mercado de trabajo y eso lo estamos oyendo todas las semanas cuando sabemos perfectamente que la crisis no tienen nada que ver con eso que jamás saldremos de la de esa situación que hay ahora en la que no hay inflación no no hay demanda efectiva no hay salarios no hay nada vamos al

Voz 0874 21:41 ahora vamos a entrar en ese concepto de la desigualdad que ha dejado como herencia esta crisis antes quiero que saludemos muy rápidamente alguien que quizás pueda ayudar a encontrar respuestas a esta cuestión así las cosas han cambiado vamos a imaginar que es como nuestro Leonardo Di Caprio en en Wall Street Francisco Vidal ex economista jefe de Intermoney cómo estás Francisco buenos días

Voz 0815 21:59 hola buenos días muchos profesionales vínculos

Voz 0874 22:02 los a a eso que se llama los mercados no es una expresión que nos da un poquito de miedo a todos es muy abstracta dicen en privado que han aprendido más bien poco de la crisis ese acuerdo en esto

Voz 11 22:14 cuenta que hay una cosa importante acaba de citar la la cita Galbraith no la Lega lo frágil que él puede ser la memoria sobre todo en los mercados mercados es verdad que hay una renovación bastante fuerte de del personal suele haber una media de edad más joven ya hay tiene ha vivido en los últimos años en un entorno con los bancos centrales que han tenido que hacer unos deberes duros con la política monetaria muy pasional en el que la búsqueda de y de rentabilidad ha llevado a asumir mayor riesgo por algunos mayor riesgo les ha ido mejor opinan bueno pues no hemos aprendido nada eso es francamente un error y el que el que crea que este escenarios de los bancos centrales que ha ayudado a que riesgo parezca que no están tan peligroso que puede continuar así va a sufrir en el futuro Ivana iba a tener que recordar oiga estuviera pagan cada uno osea invierto por más dinero del que tengo pues si sólo vas a hacer va a ser un un riesgo importante y sí que ha habido quién estamos en mercado desde hace más tiempo sí que hemos aprendido la vigilia apalancamiento oiga si usted está analizando manco mide cómo está ese banco dando los préstamos no no sea que estoy dando otra vez como en EEUU en dos mil siete dos mil ocho gigantes estemos va dando la legislación estemos dando de unos préstamos malos que es pues que éramos eh vamos a analizar bien qué es lo que tenemos es grande pero que ocurre que desgraciadamente hay quién eso pues no lo tiene tan presente está viviendo un poco de las políticas monetarias expansivas que han ayudado a hacer más fácil una rentabilidad

Voz 0874 23:46 sí a los ricos más ricos que le dirías Francisco a quienes dicen repiten aquello de que los mercados se regulan solos

Voz 11 23:52 desgraciadamente no se regulan solos y además es un entorno muy sensible como pueden arrastrar rápidamente a la economía real hay que ser muy cuidadosos con la regulación de los mercados y también anteriormente esta amenaza detrás no está amenaza de dar marcha atrás a la legislación no Fran eso es un error necesitas unas legislaciones claras sólidas y sobre todo unas reglas de juego que se transmitan claramente al resto de mercados arresto el mercado de Restoy interviniente si no haces eso va a volver a caer en los errores del pasado es que desgraciadamente insisto las actividades humanas necesitan una serie de reglas de juego porque sino muchas veces estamos viendo en los mercados pero habría quien se le dejasen construiría en Doñana sería peor lo compraría ese es el problema que tenemos presente

Voz 0874 24:41 ese ya termino contigo Francisco que ves en el en el horizonte cercano es ves ves riesgos similares repetición de errores realmente

Voz 11 24:49 a mí lo que me preocupa insisto es en que la legislación americana la Ley Dodd Frank había supuesto grandes avances eso es dividir la banca comercial de la de la banca de inversión mayor control de activos que habían creado algún problema con las titulizaciones haya esa tentación de de dar la la la vuelta también hay que avanzar hacia una mayor coordinación global porque al final Estados Unidos avanzó muy rápido en dos mil diez pero Europa vamos dando pasito sino unos coordinados con los estadounidenses y los estadounidenses chinos sino a esa coordinación global de las regulaciones volverás desde esos agujeros que también hablabais no vas ver quién esté buscando el hueco para crear productos para crear formas de evadir otra vez la la regulación y podemos generar un problema similar yo creo que hay que insistir bueno en este momento es tener mucho cuidado con palabras como de regulación y después también va a ser importante ver por dónde podemos afinar las las regulaciones que sean generados

Voz 0874 25:47 tenemos años Francisco Vidal está jefe de Inter Money gracias Francisco un abrazo un poco de esa desigualdad de hecho adujo tienen puesto periódico en el país se Antón Costas mencionaba como los ricos son cada vez más ricos y cómo hay que poner coto a esa tendencia una de ellas o convence a los empresarios de que los salarios bajos es verdad que te pueden dar más beneficio anualmente pero que a largo plazo Si tú no subes los aleros otros trabajadores no va a ser una buena empresa

Voz 0958 26:20 bueno es muy difícil explicar esto porque muchas veces los empresarios están en el cortísimo plazo no hacen ese tipo de valoraciones en el en el medio plazo no pero claro entre las lecciones de lo que está ocurriendo de lo que ha ocurrido en todo este tiempo hay consecuencias económicas muy importantes como la que tú mencionas qué consecuencias políticas también muy importantes que en estos momentos quizás sean las más las más significativas somos más pobres en general somos más desiguales los datos los habéis Dau frecuentemente en este programa Si somos mucho más precarios este es un elemento de la precariedad estructurales tiene que ver directamente con lo que ha ocurrido estos últimos años estamos menos protegidos porque esto bienestar también a dar señales de debilidad etcétera etcétera y hay dos elementos que son verdaderamente importante de de la como consecuencia de lo que ocurrido

Voz 7 27:08 la primera la desconfianza

Voz 0958 27:10 ciudadana la desconfianza ciudadana que yo creo que está en el origen de la crisis de representación política de la aparición de los populismos de los indigna de nuevos partidos que no aparecen con el nombre de partidos movimientos etcétera etcétera y los problemas de la democracia es decir Ahora cada vez más en los sondeos que hace el CIS y que hacen las las empresas demoscópicas es decir si algún ciudadano le preguntan buen usted es demócrata dice bueno yo sí sé prefiero la democracia evidentemente a un sistema autoritario pero pero a continuación inicial algo que no se decía antes siempre que la democracia arregle Mis problemas económicos es decir la democracia como un elemento instrumental y esto está está en estos momentos en el corazón de y de los problemas que tenemos ese desequilibrio que se produjo en otros momentos de la historia

Voz 7 27:52 ya

Voz 0958 27:53 entre el sistema económico el capitalismo y el sistema político la democracia está en estos momentos de nuevo vigente en todas parte del mundo está vigente en los países autoritarios está vigente en los países populistas está vigente en los países emergentes y cuando uno ve cómo se reúne el Eurogrupo reunido ayer y antes de ayer no hay ni una sola medida de todas aquellas que nos están prometiendo ve en vez de reforma del euro para que no vuelva a suceder las cosas que han ocurrido uno se alerta mucho no

Voz 0538 28:22 bueno vamos a ver yo creo que ahí hay la el primer igualdad es que se ha roto el contrato social que se hizo después de la de la Guerra Mundial y en ese sentido la la redistribución se ha vuelto del revés nos ha vuelto del revés estamos pasando por problemas importantes en ese en ese sentido pero hay que decir que no siempre fue así fijaos en en el claro en la década de los setenta de los ochenta mejoró mucho la distribución de la renta con después en los noventa empero un poco pero cuando realmente ha empezado a sea invertido completamente porque hay una transferencia de rentas de los salarios hacia los beneficios

Voz 0874 29:04 Cecilia renta de riqueza es riqueza

Voz 0538 29:06 efectivamente gracias por la gracias por la acotación de renta riqueza en ese sentido nos encontramos con un tipo de crecimiento económico que qué hace que lo precarización de lo de los de los salarios la gente no puede llegar a fin de mes y al final se le echa siempre la culpa a del desempleo a la globalización ya la tecnología no es cierto ni la globalización y la tecnología tienen digamos sepuede se les puede culpar del del crecimiento de la precarización del mercado de trabajo es más bien una nueva forma de funcionamiento que un envío que se ha implantado y que esta crisis no la ha llevado para atrás sino que al contrario la reforzado en la que los directivos de las empresas que son cada vez menos empresas menos directivos lo beneficios cada vez más grandes en lugar de usar adaptarlos en salarios incluso en lugar de adaptarlos entre bajar los precios lo que hacen es que es lo que hacen en reinvertir en la empresa

Voz 7 30:07 esa crezca aquellos ello ganen más

Voz 0538 30:09 entonces qué es lo que ocurre que hoy día todo lo que el sentido que podía tener ese viejo debate que tampoco lo vamos a sacar ahora entre que era más importante los interesados accionista o los intereses de los gestores ha dejado de de tener sentido porque ahora mismo son una cúpula muy pequeña de directivos los que están mandando en la economía mundial una economía mundial en la que uno trabaja todo el mes y a pesar de eso no tiene recursos para para

Voz 0874 30:36 pero pronto pero pero que nadie piense que hablamos de las grandes corporaciones internacionales hablamos incluso de empresas de tamaño medio que ya

Voz 0538 30:42 claro en este sistema de productividad macro

Voz 0874 30:45 más rentabilidad máxima salarios bajos

Voz 0538 30:47 España por ejemplo todo lo que es el sector allí en España vivimos son fenómeno que a mí me parece tremendo y es que sea crecimiento a corto plazo muchos beneficios me lo llevo calentito como se dice aquí pero que estamos volví vamos a ver en España se confunde los intereses de el turismo los intereses de la Academia española el turismo es la principal actividad económica en España se confunden con los intereses de la construcción la construcción lo que le interesa es construir aunque luego no sí habrá nada tenemos El País lleno de infraestructuras que muchísimas no valen para nada seguimos construyendo infraestructuras y polideportivos que luego no hay dinero ni para encender las luces no entonces ese ese tipo de de problema yo creo que que que es un problema a nivel global pero que también la tenemos aquí al lado de que lo tenemos que abordar

Voz 7 31:37 el tema es que ese nuevo funcionamiento al que hacía referencia a tiene su nueva está soportado en en esa retórica en la que también que me comentabas no lo que aquí un poco el discurso en determinados lugares ha sido en principio de negación de la crisis no hablemos de pobreza aquí que estamos igual que en Rumanía igual que en África igual que es decir una parte generación una parte de culpabilizar acción clara es decir hemos vivido por encima de nuestras posibilidades el discurso a veces se traslada determinados colectivos claro bien los migrantes quitar el empleo es decir la culpabilizar acción el el olvido definitivo en el momento de la recuperación lo que hemos eso es lo que se ha vivido en términos casi de de discurso de de Río de retórica lo que ha servido en términos económicos sociales es que la crisis afecta especialmente a los que menos tenían a los que partían de una situación de vulnerabilidad ahí ha concentrado sus efectos un periodo largo durísimo durísimo donde mucha gente ha perdido todo lo que tenía incluida la las expectativas y la fuerza para para seguir peleando y ahora en este momento un conformismo los que siguen todavía hay olvidados definitivamente ya no existen ya no está en el discurso no está en el imaginario de la crisis ya hay quienes todavía siguen hay evidentemente quiénes no sean recuperado incluso quienes ya estaban antes de que está comenzar sobre tema

Voz 0815 32:54 permitir que estoy en Sevilla yo sí pero no me puedo levantar la mano como como vosotros no lo cierto es que que estos días con lo con la conmemoración de los diez años estamos hablando más de crisis de lo que hemos hablado los dos últimos años porque había desaparecido de nuestro vocabulario no habíamos ya la la crisis se ha convertido en la nueva normalidad y están todos esos indicadores que comentaban Joaquín y Cecilia que demuestran ese ese aumento de la de la desigualdad la y yo recordaba también cuando cuando Cecilia citabas a Sarkozy no aquella aquella famosa declaración que hablaba no de reformar como ya he dicho sino de refundar no más todavía a refundar el sistema económico y lo cierto es que a la vuelta de diez años tenía razón Sasser refundado saben lo que pasa no se ha refundado en el sentido de que pensábamos lo que esperábamos que nos que nos prometieron la crisis o la llamada crisis ha servido para alterar las reglas de juego de forma muy muy profunda ha servido para dar una vuelta de tuerca a la relación entre los entre los trabajadores y las empresas entre la sociedad del mundo y el mundo financiero la crisis definitiva yo creo que ha sido una una gran oportunidad aquel discurso inicial de aquellos primeros años de de esta década en los que nos decían un poco ese pensamiento positivo o no de que la crisis es una oportunidad incluso esa idea un poco tonta de que que además parece que es mentira de que crisis en chino escribe igual que oportunidad no pues esto quién quién realmente lo ha entendido ha sido el el sistema económico que ha que ha utilizado la crisis para para refundar se para alterar las reglas del juego para aumentar sus sus sus niveles de de ganancia esto quién lo entendió perfectamente boya donde empezó esta esta conversación con ese recuerdo a Josep Fontana no porque yo creo que él con la con la lucidez y con las con la mirada de luces largas

Voz 12 34:38 el historiador pues entendía perfectamente irregular algunos textos suyos no donde hablaba de que aunque aunque estemos aquí

Voz 0815 34:44 contando diez años de crisis esto forma parte de un proceso de transformación mucho más largo y profundo que viene de los últimos cuarenta años estos diez años lo que ha supuesto una vuelta de tuerca más más rápida y más profunda seguramente no lo que ha permitido la crisis es agravar y acelerar procesos que venían de de como digo de las décadas anteriores el balance es es evidente que la crisis ha dejado muchos perdedores pero también cómo estáis comentando antes ha dejado muchos ganadores muchos beneficiados

Voz 0132 35:12 estaba pensando en en aquel relato que se construyó a raíz de lo movimiento Ocupa Wall Street que nación en dos mil once en verano in y hablaban todo el tiempo de de somos el noventa y nueve por ciento de la población frente al uno por ciento que acumula la mayor parte de la riqueza no como pues con con más o menos esa progresiva salida de de del Hoyo pues se ha ido atemperándose yo ese relato pero es cierto que la foto que ha quedado aunque no todo el noventa y nueve por ciento lo esté pasando muy mal la foto que queda es de trabajadores pobres de gente que está en Wall Mart catorce horas diarias y luego no puede pagar pues las cosas básicas para sus hijos incluso en España gente que también se está matando a trabajar y necesita ayuda todas no entonces al final toda esa gente aparte de la falta de expectativas y de no saber muy bien por dónde tirar es caldo de cultivo de de discursos que al final pues eh están proponiendo en Europa es un giro hacia la derecha no demonizar a a colectivos que llegan un tragar con cosas que que en otro momento no no se habrían planteado y luego también cómo queda la foto para para seguir contribuyendo al Estado si esa gente cada vez tiene contratos peores como como vamos a tener una hucha no como vamos a tener un colchón colectivo qué tipo de derechos les van a quedar a esa gente que trabaja muchas horas con contratos de falso si cobrando en B

Voz 0874 36:43 esto es como la clave del futuro no yo yo creo que

Voz 0958 36:45 es lo que ha hecho la crisis la lo que llamamos la clara recesión es mutar es decir ahora ya no vivimos una recesión porque el mundo está en crecimiento con crecimiento débil a veces es decir pero merecimiento está creando empleo es decir las cifras de empleo de hoy no son las mismas que hace dos tres cuatro cinco años el problema es son los aspectos estructurales que han queda entre nosotros entre los cuales están los que tú mencionabas ahora la sociedad del descenso la sociedad low cost es decir una nueva forma de vivir y una nueva forma de pensar distinta de la que teníamos antes de la de la crisis que ocurre con todos los que se han quedado por el camino es decir que efectivamente han desaparecido de nuestra de nuestra de nuestras vidas no así que tenemos que tenemos que valorar lo que está ocurriendo para no creer que hemos entrado como pensábamos en el año dos mil siete y los años anteriores

Voz 8 37:35 en una etapa de

Voz 0958 37:37 de florecimiento otra vez de las cosas no es decir la sociedad que que que ha quedado es muy distinta de la sociedad que había antes y ahora tenemos que trabajar con esos elementos el aumento de la precariedad que es un elemento estructural estructural de nuestra vida no hay no hay no es difícil que conozcamos Urrusolo joven que no tenga un contrato precario en el caso en el caso de que trabaje eso que antes era excepcional que afectaba sólo a una parte de la gente que se incorporaba al mercado de trabajo ahora es casi generalizado es el noventa y nueve por ciento de la gente la que está en esas situaciones por eso tenemos que en mi opinión no caer en la trampa de de seguir hablando como hablábamos hace cinco años soldados pero tampoco creer que estamos en estos momentos en la anormalidad o si estamos en la normalidad Ésta es la nueva normalidad

Voz 0874 38:24 esa Isaac me gustaría que tu como escritor acabar un poco con este relato no cómo convences a esa juventud después de haber visto cómo determinados movimientos como Occupy Wall Street acaban descafeinado como les convences de que se movilicen

Voz 8 38:38 bueno yo yo me digamos me me encomienda otra vez a a Fontana no a la porque

Voz 12 38:42 lo cual en el en uno de los cortes que ha dispuesto al principio en el hablaba de citaba gran si no se refería

Voz 0874 38:49 pese al pesimismo de la razón me faltaba la otra la otra parte de la fe

Voz 0815 38:51 que era muy de Fontana también no viene el optimismo de la voluntad lo que cuentan era un optimista mixtas no entonces yo creo que no no podemos caer en el obviamente en el derrotismo pese a que el balance como decía de esta década invita a ello no porque han sido pérdidas en todos los los sentidos yo como como seguramente hacia también Fontana teniendo a a mirar los los aunque sean escasos y aunque sean breves y aunque sean de poco alcance pues los los elementos digamos positivos esperanzadores en estos diez años no hablamos antes de ese cambio de mentalidad pero también cosas que han sucedido en estos diez años que que parecían imposibles en dos mil ocho no porque si algo ha hecho esta década se agachó la crisis ha sido también forzarla la verosimilitud todo aquello que parecía imposible en dos mil ocho acabó ocurriendo en el sentido negativo pero también en el positivos a cosas que que si si volviéramos atrás le contáramos a quiénes éramos en dos mil ocho lo que ha ocurrido en esta década no son las que no se lo creería no por el lado negativo como decía pero también por el lado positivo yo porque ha habido que ha habido en ciertos momentos ciertos destellos de de de luz en este tiempo en cuanto a la movilización ciudadana en cuanto a ciertas experiencias a ciertos proyectos acreditadas iniciativas a ese a ese cambio como decía de de mentalidad de fondo que se va extendiendo en cada vez más gente que a lo mejor no nos van a permitir vivir mejor este año en el año que viene pero yo creo que que dejan ahí algo para para el

Voz 0874 40:11 pues nada mejor ese mensaje para acabar esta conversación con Cecilia Castaño Kiko Lorenzo Joaquín Estefanía Ana Fuentes y el escritor Isaac Rosa os agradezco este domingo no no creo que salgamos todos con ganas de tirarnos por la ventana algo positivo ha quedado hasta luego gracias hasta luego

