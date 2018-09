Voz 2 00:00 no lo hizo

Voz 0874 00:56 Óscar López buenos días qué tal Javier buenos días muy bien y supongo que para el verano es época de no leer no sean tus vacaciones eran no leer

Voz 1648 01:05 pues les has acertado sea claro esto no leo nada cuántos libros les al año tú pues calcula tres a la semana por cuatro doce por once meses pues demasiados bueno me lo paso bien pero es verdad que como en general son lecturas de trabajo pues a veces aciertas pero luego está aquellos libros que no acierta así que dejas de lado porque los que Lessing te gustan de es no hablar nunca de esos intentó no hablar nunca de poco salvo algún compromiso que todos tenemos verano intentamos no hablar intentamos

Voz 0874 01:35 pero siempre hay hablamos aquí de aquellos libios que no han gustado hemos leído que lo que nos han gustado que va a ser una temporada fuerte

Voz 1648 01:41 hombre es una temporada y yo creo que es fuerte si como todas las que en las que últimamente desde que salimos de la crisis las editoriales habían yo creo que echan el resto siempre sobre todo en el arranque de la temporada iban a ver títulos en otoño muy interesantes por ejemplo del del invitado que tenemos hoy pero va a haber libro dejó sí que hacía tiempo que no publicaba nueva novela Els hay unos cuantos magníficos de Giralt Torrente tenemos nuevo libro de Isaac Rosa de Eva García Sáenz de Urturi de Sara Mesa en diciembre e concretamente creo que el día uno se cumplen veinte años de el primer título de la de Harry Potter va a haber mucha movida con con todo esto y luego están también esos autores más mediáticos que tanto te gusta Nati habrán unos cuantos deportistas por ejemplo ahora publica Pau Gasol Un libro de liderazgo mezclado con Memorias deportivas suyas ya verás cómo se va a hablar mucho también

Voz 0874 02:33 en la Feria del Libro el año que viene no te digo nada vamos con la que es seguramente la apuesta literaria más fuerte quizá para la temporada que comienza se llama el Rey recibe publicado por seis Barral el autor Eduardo Mendoza

Voz 5 02:55 la tarea que me habían asignado aún siendo insustancial constituye una prueba de confianza debería haberme producido orgullo o al menos satisfacción pero no era así por una cuestión de principios el acontecimiento sobre el que debía escribir no me podía resultar menos atractivo una boda real me pareció una estupidez y un insulto como tantos jóvenes de mi generación en mis años de estudiante no sólo había sido un activo opositor al régimen dictatorial sino un ferviente partidario de la revolución a ultranza

Voz 0874 03:27 estamos superarla la escuchar protagonista junto con su amor neoyorquino esa ciudad americana es el personaje que no el autor el autor es Eduardo Mendoza cómo estás Eduardo buenos días hola buenos días qué tal todo esto empezó por cierto porque tú no querías escribir unas memorias que es lo que tienes que haber hecho no

Voz 0517 03:45 no sé lo que tenía que haber hecho pero desde luego se lo que decidí no hacer llegar a una edad pensé que a lo mejor tenía que escribir unas memorias porque porque sí porque tenía que dejar constancia de lo que había vivido luego pensé vaya aburrimiento más grande para mí para los lectores y para todo el mundo y entonces decidí hacer algo intermedio que es una novela sobre esta época

Voz 0874 04:08 sobre esta época esta primera novela pero esto va a ser una trilogía

Voz 0517 04:11 bueno sobre esta época hay otra otra hasta hasta alcanzar

Voz 6 04:16 me a mí mismo las tres leyes del movimiento que son cuáles son la inercia Mike no me la sé

Voz 0517 04:22 yo tampoco lo he sabido eh pero pero me olvidado

Voz 0874 04:27 te cimientos algunos de los que cuentas que deberían haber sido más importantes de lo que fueron pensábamos que era más importantes cuando sucedieron

Voz 0517 04:34 bueno una de las reflexiones del libro es justamente esta Mientras vivimos pensamos que hay acontecimientos importantísimos y hay cosas sustanciales y otras que están pasando simplemente nos enteramos un poco de refilón y luego resulta con el paso de los años que aquellas que no nos parecían tan importantes son muy significativas y otras que eran objeto de nuestra preocupación se quedan un poquito nada no

Voz 0874 05:05 como por ejemplo una con la que casi comience la novela de alguna manera con un tono no muy distinto de este que vas a escucha al mira

Voz 7 05:12 la plena verdad en mil nueve puntos cincuenta y seis diez repetirse en el Principado de Mónaco el cuento de la Cenicienta la AP norteamericanas Graves Kelly se convertiría en princesa al contraer matrimonio con Rainiero III P de Mónaco las revistas del corazón y los noticiarios Pedro

Voz 0517 05:32 sí el tono y el tipo de periodismo que tu personaje no les gusta nada no le gusta nada pero que tiene que practicar para ganarse los garbanzos y luego un acaba peor dirigiendo una revista de cotilleo pero bueno no de también de de la época a mí me interesaba mucho ver por ejemplo la evolución de este tipo de de ese tipo de revista de la evolución de la frivolidad que es tan significativa porque porque supone en el caso concreto de las revistas como digo pues es una un cambio no de las revistas sino del público lector de la demanda de una nueva una nueva sociedad que está pidiendo otro tipo de de de ídolos y estos ídolos encuentran su vehículo en este tipo de revistas

Voz 0874 06:23 hicimos allí como el público perdona de esa época compraba esa cuota como la gran boda real como tú cuentas de Raniero de Mónaco era aumente Kato bajito y feo

Voz 0517 06:31 pero sí pero era un príncipe que se casaba con una con una actriz con una actriz a la que la gente adoraba porque lo había visto en en en en películas además muy míticas como ambos solo ante el peligro de repente esta figura de un mundo casi mágico se casa nada menos y con un príncipe que el príncipe sean poquito que no respondan los cánones pues eso que le vamos a hacer no se puede tener todo pero bueno la verdad es que ya aquella boda yo la recuerdo como como uno de los Andes

Voz 0517 07:09 pequeño no no no no muy pequeño pero pero más pequeño de lo que soy ahora ya que yo fue una cosa tremenda incluso hicieron una película oí yo la fui a me llevaron a verla y me parece una tontería pero pero bueno yo sabía que estaba viendo algo muy importante

Voz 0874 07:27 la novela arranca con ese protagonista involucrado en una rueda de este tipo a partir de ahí Oscar que nos cuenta en el Rey recibe

Voz 1648 07:33 pues tenemos la Historia precisamente de este periodista de Rufo Batalla una especie de digo especie porque no es exactamente un alter ego del propio autor pero sí que tiene cosas de él que existe esa boda que comentáis de este país pequeño y desaparecido de Liborio este por de aristócratas que aparecían en la revista Hola que nunca sabías a qué se dedicaban pero que estaban en todas las fiestas no el entabla relación con él y con su esposa y eso va a tener importancia porque vamos a decir que como el Guadiana esta pareja van a ir apareciendo en a lo largo de la novela y cada vez que aparecen tienen una incidencia muy especial en la vida de en la vida de Rufo acción está primero ambientada en Barcelona mientras trabaja en esa revista pero luego el va a Nueva York Nueva York se convierte un poco también en el centro de la Historia porque lo que hace Mendoza es yo diría que mostrarnos regalarnos un un retrato político y social de todos aquellos años sesenta y setenta con todo lo que eso significa porque claro quiere ese habla del movimiento feminista del nacimiento del movimiento gay a ese habla de la igualdad racial evidentemente también salen acontecimientos de de fuera de Nueva York selva de la Primavera de Praga del asesinato de Carrero Blanco de Watergate demuestra también ese Nueva York más cultural y glamuroso de aquellos años un Nueva York que también existía aunque tengamos la imagen de que en aquellos años sólo era una ciudad sucia hay muy violenta pero también había es aparte de Nueva York y Eduardo Nos Lamont nos la muestra con esa mirada irónica con esa mirada tan precisa y tan nítida que tiene el a ratos humorística pero sólo a ratos lo digo porque nadie piense que esta es una parodia una novela de de humor al uso porque no lo es no es una enorme es una novela también donde tiene mucha importancia la música concretamente la música clásica donde los secundarios son fundamentales personajes como Ana Mario como Trump algunos de los cuales vamos a ver si luego tienen continuidad en esta trilogía bueno habéis dicho trilogía o tetralogía ya se verá en este libro que yo creo que son y yo creo que Mendoza lo que ha hecho ha sido utilizar la ficción para hablar un poco de todas esas vivencias que él tuvo en el pasado no por eso qué yo mientras la la leía pensaba que el título que tiene esta trilogía de las tres leyes del movimiento está muy bien pero también le podía ir muy bien un título ya por todos conocido que era que el de confieso que he vivido no

Voz 0874 09:44 ese Nueva York que habla Óscar Eduardo es es tú Nueva York en el que tú viviste trabajasen

Voz 0517 09:49 sí efectivamente yo pasé casi once años viviendo en Nueva York además de de rebote que son las cosas que realmente luego influye más en la vida yo llegué por eso por eso incluyó estos personajes casi casi de de de de cuento infantil porque porque así es como funcionan a veces las cosas yo llegué a Nueva York de una manera transitoria con intención de pasar un tiempo y marcharme enseguida acabé quedando me acabé muy vinculado a la ciudad a la que he seguido yendo a menudo aunque ahora hallar aquella Nueva York que yo conocí ya no es lo lo lo que es ahora no que es otra cosa totalmente distinta IBI este cambio tremendo que sufrió la la ciudad en los años setenta cuando llegue a la ciudad estaba pues un poco tocando fondo en una crisis económica y crisis de todo tipo muy grande la gente se iba de Nueva York las industrias

Voz 8 10:50 no había abandonado la ciudad no había dinero de todos

Voz 0517 10:55 estaba sucio era una ciudad peligrosa como se transformó

Voz 8 10:59 daba en la referencia mundial del glamour de la

Voz 0517 11:04 lo de la vanguardia del arte de la moda hay de todo y eso me parece un fenómeno ya de por sí interesantísimo y lo mismo pasó fíjate luego con con con mi Barcelona natal una ciudad que que todo el mundo consideraba que era una ciudad así insignificante dentro de las grandes ciudades del mundo y de repente se convierte en la la meta del turismo mundial si estos fenómenos que nunca sabes muy bien a qué responde pero que responden algo

Voz 6 11:39 es lo que me mueve a a a mandarle este personaje a dar vueltas por ahí en Nueva York es maravilloso en en el en ese pasaje

Voz 0874 11:47 fragmento en el que tú describe es como son los funcionarios españoles a los que él se encuentra en esta ciudad no que los españoles somos muy españoles cuando salimos fuera no

Voz 0517 11:56 sí es es verdad es verdad que llevamos

Voz 0874 12:01 el españolismo con nosotros un españolismo que

Voz 0517 12:03 que bueno eso pasa con muchos con mucha gente de muchos países un españolismo que que en España no ejercemos pero en cuanto nos encontramos fuera nos transformamos en en el casticismo y no sé por qué quizá por por un problema de de de perdida de de control de qué hago yo aquí quién soy yo y entonces uno se se se disfraza de de la imagen que los demás deben tener de de él yo yo no sé cuál es el el el la la cuestión psicológica que que hace pero desde luego eran así los funcionarios Piñol

Voz 0874 12:41 me ha cambiado mucho yo solía contar que los periodistas con los que yo me encontré muchas veces en Estados Unidos yo les llamaba corresponsales de paella porque hacía en playa todos los domingos seguramente cuando vivían en España no lo hacía

Voz 0517 12:51 no no claro claro no no una paella convocaba era una era una especie de de ritual y todos y vamos yo también eh día a día la semana pero con mucha frecuencia hoy toca la paella de allí nos reuníamos unos cuantos ahí no sé qué hacíamos nada pero comer una paella y con eso no hombre alimentaba las

Voz 1648 13:13 danzas y aventuras de Rufo Batalla son sólo una excusa Eduardo para para hacer ese retrato social y político de de la época

Voz 0517 13:21 yo quisiera que fueron personaje

Voz 9 13:23 que de verdad me gustaría a lo largo de estos de estos no

Voz 0517 13:30 tres o cuatro o los que sean pero yo creo que tres libros que compondrán su su historia que se vaya convirtiendo en un personaje cada vez más complejo oí más entero pero sí es verdad que que es un hombre que que está presente es es testigo de estos cambios históricos y sociales que que me interesan no no diré más pero sí tanto como es su vida no

Voz 0874 14:00 sí pero no no se siente cómodo en ninguna de las ciudades por lo menos no en Nueva York que Barcelona no sé dónde lo llevará después bueno

Voz 0517 14:07 es un personaje pasivo ve que las cosas están sucediendo Iker no hace nada Él simplemente es un observador yo creo que esta es una es una actitud que tenemos la inmensa mayoría de las personas no hay alguien que está que está moviendo los hilos de todo esto yo no hago más que enterarme por los periódicos la radio y la televisión y qué hago yo qué qué qué papel Pinto en esta gran función a la que a mí no me han asignado aparentemente en papel luego resulta que no es verdad claro porque porque porque hay unos que mueven los hilos pero pero los otros son los hilos

Voz 10 14:46 hay él esta siempre

Voz 0517 14:48 con esta inquietud que tú qué es lo que le hace meter las narices en todas partes enteras un poquito más de lo que pasa que por otra parte es lo que a mí me interesa también

Voz 1648 14:58 hemos discutido algunos de los que hemos leído el libro en relacionar Rufo sí sí es más ingenuo de lo que parece si es más listo y sin embargo se esconde tú qué dirías

Voz 0517 15:08 yo creo que es un poco a ver es un hombre con con con una mezcla con la que yo me identifico de de miedos temores inseguridades pero también una curiosidad y un atrevimiento que le hace meter las narices en todas partes él no es un protagonista de los acontecimientos pero sí de dicen ahí está pasando una cosa el va ir si se presenta a ver a ver qué pasa que es algo que yo he hecho toda la vida si me dicen mira ahí están hay una una batalla campal en mitad del esto pues yo voy a verla si no no me no me encierro en casa no no no hago acopio de arroz y patatas por lo que pueda pasar sino que es algo haber pienso hombre si pasa algo de esto no me lo pierdo llega un poco vive de esta manera no no no toma grandes iniciativas pero tampoco desaprovecha ninguna oportunidad desde luego lo que sí parece

Voz 1648 16:10 viendo la fauna que le rodea es casi el más normal de todos

Voz 0517 16:13 bueno si él se sorprende cómo me sorprendo yo de de de lo curioso es rara que es la gente que conoces a alguien y de repente descubres que que está como una regadera de eso nos pasa con con con muchísima gente o que simplemente bueno pues tienen unas convicciones tan firmes que que que que parecen libros de manual o que están convencidos de que van a llegar los marcianos en cualquier momento es este tipo de gente no que son los que nos rodean y los que forman la el tejido social

Voz 0874 16:54 de todos los libros que he leído que seguramente son todos porque ya sabes que soy súper fan yo creo que es en el que más Rozas el periodismo de alguna manera de manera tangencial en varias ocasiones primero porque protagonista arranca como periodista pero también lo critica has mucho criticas al periodismo como una profesión creo que escribes que te cuenta hoy lo que en realidad era importante ayer

Voz 0517 17:17 bueno el el periodismo es lo que es ir yo creo que tiene una una importancia fundamental fundamental la prensa la libertad de prensa la posibilidad de que las cosas salgan a la luz esto esto es lo más valioso que tenemos porque sino realmente estaríamos en continuo peligro pero también es verdad que a veces pues tiene un poder como todo poder que que que que tiene sus límites y los sobrepasa etc sí pero a mí me a mí me gusta mucho el periodismo no no no lo digo ahora para para dar coba me me parece me parece que es que es un trabajo muy muy bonito porque es muy importante y lo lleva a cabo una gente

Voz 9 18:05 muy callejera no no son grandes

Voz 0517 18:10 personalidades son gente que el pequeño periodismo de él que va

Voz 8 18:15 con con un grabador

Voz 0517 18:17 ver qué hace una foto el que el que toma una nota este el que el que va dejando constancia de la de la realidad práctica este a mí me me me gusta mucho

Voz 0874 18:31 cuál es el sentido de la historia de ese príncipe tu culo yo creo que a muchos lectores les va a sorprender esos dos planos que tiene la novela no de realidad el de ese país inventado

Voz 0517 18:42 bueno es un poco no no sé muy bien la verdad es que es que no no no escribo las novelas para que es cada una que cada cosa tenga un significado concreto pero éste sí tiene un significado vago que es igual qué qué creéis que

Voz 8 19:00 a la boda de de mono

Voz 0517 19:03 sacó acompañaba la vida cotidiana de aquellos años cincuenta tan grises y tan escasos pues también la presencia de estos personajes que salen en las revistas que no se sabe muy bien qué hacen y qué representa en pero que es un mundo paralelo mucho más brillante mucho más en el mundo de los sueños es lo que dice Shakespeare de de este material están hechos los sueños que que acompaña continuamente a lo que es la vida cotidiana que es bastante rutinaria hay bastante gris entonces este personaje pues estoy personaje y todo su séquito y todo su proyecto y toda su historia absurda llena de ataques sangrientos si batallas de este personaje acompaña un poco margine al mente a la vida del que en definitiva es un funcionario un nombre hombre sin atributos

Voz 1648 20:04 pasó por tu cabeza mientras escribía este personaje el el el país aquel de la película de los hermanos Marx que también es un país pequeño y estrambótico

Voz 0517 20:13 sí sí sí por supuesto por supuesto yo soy un gran un gran devoto de ahora no me acuerdo el nombre del país aquel pero idónea idónea pero no frión bueno pues un poco si estos estos países de todas formas además más este país es un país absurdo y imaginario de de de los hermanos Marx pero luego se convertirá cuando se deshaga la Unión Soviética en una o no pero pero pero tiene visos de convertirse en una de estas repúblicas soviéticas bálticas que todos los años participan en el Festival de Eurovisión

Voz 0874 20:57 que que promete hay mucha política en el libro hay que decirlo es mucho marxismo hay mucha explicación y mucho anarquismo habría que decir hay mucha revisión de personajes hacía algunas yo diría que muestras una cierta ambivalencia como Fraga por ejemplo a veces parece que te cae muy bien cuando arranca

Voz 0517 21:15 el proceso de reformas no

Voz 0874 21:17 el final del franquismo pero también se ponían bombín cuando eso ya era muy rancio

Voz 0517 21:21 si no no no es que no os vamos no algún juicio personal no no lo conocí no no es que no es no tengo pósters de Fraga era mi dormitorio Fragueiro pero sí me parece que que en un momento pues fue instrumentos de un cambio de un cambio no tanto de un cambio político como de un cambio de mentalidad que condicionó a la opinión publica y que hizo posible más fácil la transición el pues bueno y en un momento determinado desempeñó un papel no sé si agusto por ambición au elevado por las circunstancias pero pero le tocó hacerlo a él

Voz 0874 22:06 cosas que iban a sorprender mucho al lector los pasajes arrancan con citas en diferentes idiomas

Voz 9 22:13 hay una explicación a esto una vaga

Voz 0517 22:17 la confusa explicación que que no me convence ni a mí mismo pero yo no no quería dividirlo en capítulos pues pues no sé por qué porque no

Voz 10 22:28 así que pensé que esta especie de de

Voz 0517 22:33 lo saqué de una novela de Baroja de mi de mi querido Baroja que lo llama estampas coloreadas de vez en cuando una como un como un spot publicitario común corte que tiene que ver o no con lo que está pasando no Se da la referencia luego me he enterado de que todas se pueden encontrar en Internet y esto me ha dado un disgusto muy grande que yo quería que la gente me preguntara bueno esto de dónde está haciendo un libro encontré no es nada lo sabe todo el mundo pero pero pero bueno yo quería eso crear un poco así de ruptura me me interesa siempre la la ruptura en en toda narración para que si para volver a a recogerla como lo que es una narración escrita

Voz 0874 23:20 hay otro detalle que yo tampoco habría esperado una de tus novelas en la portada el gato Fritz idea tuya también

Voz 0517 23:27 bueno de también Fritz como como como los hermanos Marx son estos personajes que que marcan una época hay que que son no se sabe qué pero algo son

Voz 10 23:40 ah pues es esta especie de de

Voz 0517 23:44 intelectual disfrazado de hooligan o hooligan disfrazado de intelectual y un representante de la de la contracultura de aquellos años por su actitud manera de y además un un referente de de aquel Nueva York que yo me encontré que que qué era eso una una ciudad de gatos de Callejón pero no tuvo continuidad no no no hay seguido se quedó ahí bueno no podía tener continuidad porque que las las historias de de de Fritz no no eran como las de Snoopy rozaban la la pornografía desde luego era la incorrección política absoluta

Voz 8 24:34 así era muy mala

Voz 0517 24:37 Villa ya no me acuerdo de ver fumaba porros era un gato el gato que unos regala a los niños para que aprendan a

Voz 1648 24:48 oye y entre las vivencias personales que les regalas a tu protagonista Rufo Batalla ésta también la de el escándalo Watergate porque Rufo Batalla lo vive como algo todo muy exagerado o no a todo lo que pasa con Nixon

Voz 0517 25:00 sí claro y en eso sí en eso sí ya coincidimos bueno como en otras muchas cosas y Rufo yo yo llegué a Estados Unidos y en ese momento estaba todavía duró un año es hasta la dimisión de Nixon pero bueno estaba en plena efervescencia ya mi aquello me parecía una cosa extraordinaria viniendo de un país donde la salvajada más grande gozaba de total impunidad ver que Nixon que había hecho una cosa la verdad muy muy poco que me parecía muy poco delictiva como para pedir su cabeza no que unos habían entrado pero pero bueno claro con la Gürtel le claro pero pero bueno la cuestión es quién le le llamaron a capítulo el hombre tuvo que entregar los papeles tuvo que someterse finalmente pues acabó acabó rindiéndose no

Voz 0874 26:02 bueno pues es como digo el Rey recibe publicado por seis Barral el primero de una trilogía una tetralogía el día dieciocho por cierto presentase en muchos sitios pero dieciocho aquí en Madrid en la Fundación Telefónica lo único para los que te lo presentó la impresentable pero esa es otra

Voz 0517 26:15 si Eduardo Mendoza muchas gracias

Voz 0874 26:17 qué suerte gracias a vosotros hasta luego

Voz 0517 26:20 no no no

Voz 1648 26:37 la princesa

Voz 0874 26:39 muy mucha princesa pero Kelly cantando cantaba eh alguna recomendación para terminar Oscar

Voz 1648 26:49 la retorna de Donatella Di Pietro Antonio un libro que los captando ahora en Italia es un novelón una historia argumentar mente muy sencilla es la la historia de una niña de trece años que deja la casa que querella suya su auténtica familia resulta que la envían a la de sus padres biológicos y también de sus hermanos pero sin saber muy bien el motivo sólo sabe que la otra madre la echó de casa que la nueva crece no apreciar nadie que sus hermanas salvo una no quieren saber absolutamente nada de ella los días van pasando inexorablemente y ella se convierte en una mujer adulta es una novela cautivadora es una novela brutal una historia muy arriesgada porque se mueve mucho en el filo de la navaja ya que tanto la protagonista esta niña que será que será mujer como los familiares tienen reacciones que a veces pueden resultar difíciles de encajar pero si consigue es entrar en la historia insite en

Voz 0874 27:35 Jan es una pasada rector nada

Voz 1648 27:38 Óscar López a trabajar a seguir leyendo venga a un abrazo

Voz 5 28:07 a vivir que son dos días Javier del Pino