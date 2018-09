La ciencia de la felicidad

Voz 1 00:00 Del Pino

Voz 0874 01:01 la temporada pasada claramente no aprobamos el máster en Ciencia porque vuelven a estar por aquí con cara de pegarnos es la bronca los colaboradores más listos del programa que son pero Piñera Javier Sampedro cómo estáis Eloy suspendido dos paros de tal cada cada vez hay hay novedades y por eso no va a estar no terminan hay que actualizar el plan de estudios no pero es quien bioquímico conductor en la dos de El Cazador de cerebros Javier Sampedro es doctor en genética y biología molecular colabora con el país os preguntaría pera tú donde has estado y Javier tú que has comido

Voz 4 01:33 no es lo que se pueda explican los dos porque por ejemplo en el campo tú sabes que de repente empieza la Mata Abbas lo matas empiezan a ver si si hay que hacer algo con esas hay que comérselo

Voz 0874 01:46 pero entonces pues no sé si luego las habas para fertilizante también la tierra otra vez algo si no para partir déjame hacer una llamada a mi suegra te digo porque hace falta comérselas todas

Voz 0902 01:57 si las leguminosas en general se pueden utilizar para el suelo si se fijan el nitrógeno atmósfera en la tierra Carles buenos días

Voz 1730 02:07 noventa y cinco por ciento del tiempo este verano ha sido hacer de papi pero es verdad que en la te quedan veinte la parte científica lo más científico hecho estuve en en un en un sitio de excavación de dinosaurios de Cuenca donde estaban en extrayendo huesos hay huevo

Voz 5 02:31 de hecho era un sitio muy curioso

Voz 1730 02:33 porque estaba cerca de un lago me me prohibieron

Voz 0902 02:35 estaban recogiendo la puesta a ver si me me prohibieron

Voz 1730 02:38 decir exactamente donde estaba porque era muy fácil encontrar fragmentos de huevos de dinosaurios en el en el mismo terreno porque cerca de un lago que en entonces cuando sube el lago anime en invierno pues esta cubierto pero cuando va bajando y con las lluvias se va limpiando es una zona donde los estratos se movieron es decir en lugar de estar los más antiguos abajo hubo movimiento de tierras y se ponen y se pusieron perpendiculares de manera que tú cuando vas caminando vas avanzando en tiempo es decir estás pisando sesenta y cinco millones de años cuando avanzas veinte metros estás a cincuenta y cuando avanzas veinte metros más estas a cuarenta es super interesante al ser limpiadas las las tierras encuentras pero allí mismo pequeños fragmentos de un centímetro de dinosaurios yo cogí uno lo que pasa es que lo he perdido

Voz 0874 03:26 María te has perdido serio perdices abogando por mantenerlo secreto para que nadie vaya a coger igual que es un llavero tú lo que lo quería extraer no sé qué pasada no encontró lo llevaba durante

Voz 1730 03:36 tiempo en el estribillo para enseñárselo a

Voz 0874 03:39 a la gente yo creo que es que lo tengo lo creo que lo puse al lado de un título beatle que tengo en casa esto es un delito no me comido lo sacaran luego bueno

Voz 1730 03:47 es que ellos precisamente no quieren que se explique dónde están este sitio porque dice ya me veo a todos los escuelas de niño irá a buscar fragmentos de huevos de dinosaurio en en ese sitio pero bueno ha desenterrado uno entero tengo eso sí que tengo la la evidencia osea tengo la foto nuevo que habían desenterrado y fue un viernes sin encontrar en el lunes ya estaba desenterrado y limpio ahora lo van a poner en escáneres para ver qué había dentro es decir para ver si por suerte o para ver qué hay que hay que hay que hay hay porque la gracia es que ellos han encontrado más huevos de dinosaurios tener un tamaño así como de unos treinta cuarenta centímetros sin sí sí da la casualidad de que el feto dinosaurio estaba a punto de colisionar entonces estaría bastante entero y con el escáner podrían ver el esqueleto de un feto dinosaurios entonces eso daría mucha información científica no

Voz 6 04:38 sí pero bueno me pasó eso curioso eh

Voz 1730 04:43 que es un sitio que eleven mucho potencial es el segundo año que buscaban un puede convertirte por ese precio que te he comentado los estratos puede convertirse en un sitio muy muy interesante que donde no quieren que vaya gente

Voz 6 04:55 para no empezar a sacar fragmentos y mientras tanto Javier comiendo

Voz 0874 05:01 experimento científico de los en todas partes cuecen exacto para mí un teléfono que solemos dar pero luego nos cuesta mucho guardar ese ratito al final para que ustedes si quieren hacer alguna consulta o buscar alguna opinión de nuestros científicos lo hagan seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve es también un número de whatsapp pueden dejar una nota de voz un enlace un número le llamamos seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve por ciento de todo lo que ha pasado en verano que lo iremos comentando poco a poco esas informaciones de hecho cobran un poco de peso había una buena que tú querías destacar por encima de toda espera a Javier son esos estudiantes españoles porque indica que hay futuro que han ganado el oro y el bronce en la Olimpiada Internacional de Física

Voz 1730 05:43 bueno es que me parece una noticia muy bonita yo sé que si hubiera sido campeón de pimpón seguro que estarían todos los medios cuando al ping pong con todo el respeto no es algo que vaya a mejorar el futuro de la vida de las personas pero hay estudiantes españoles que ganaron la Olimpiada a nivel mundial de de Física que apunté incluso los nombres para

Voz 6 06:06 para aceptar una clase y Alejandro

Voz 1730 06:10 Pell de o algo así es que me letras también viendo Félix Moreno y Joan Herranz fueron el bronce oro y bronce entonces Yerbabuena citarlos

Voz 0874 06:18 no citarlo porque como división significa que algo tenemos miremos hacia el horizonte bueno puede ser punta dice ver que al final eso ocurre cuando hay unos campeones en algo quiere decir que

Voz 1730 06:28 no puede haber una mejora de tu Javier de todo lo que ocurre

Voz 0874 06:30 en verano hay algo que te gustaría contar subrayar

Voz 0902 06:34 sí acuerdos pronto la niña híbrida una niña híbrida de neandertal Eden y soberano con lo conocimos en agosto sabemos que hace cincuenta mil años había tres especies humanas existiendo ahora somos nosotros los únicos que existe pero había los neandertales en Europa los humanos en Asia son de una antigüedad similares a los humanos modernos que estamos saliendo de de África llegando a Europa desde África justo entonces sabíamos que había habido cruces con nuestros ancestros sapiens entrenan detrás de sapiens porque nuestro genoma lleva fragmentos de Star y también entre de sapiens porque el genoma sobre todo asiáticos y las poblaciones oceánicas de las islas de Microgénesis Pacífico tienen ADN venís obrero en su genoma de manera que sabíamos que había cruces pero esto es la evidencia es una niña allí vida de primera generación que tenía una madre neandertal bueno exige ellos dos tenía unos trece años vivía en una parecido todos los restos de esta especie misteriosa asiática a la que sólo conocemos por su genoma pues lo con sus dos par de sus pares de cromosomas pues sólo en juego era el padre de Manu el otro ojo la madre en enderezar las mitocondrias Hernández pues era la hija de de estos a ver

Voz 0874 07:58 todo cuesta mucho saber las implicaciones que esto tiene para vosotros que sois expertos en esta cuestión no pero supongo que son incluso geográficas

Voz 0902 08:06 sí bueno entre otras cosas porque por lo que decía que la población de origen europeo llevan tan poco es menos del cinco por ciento te irás de origen asiático hubo oceánico llevan que no las poblaciones subsaharianas no lleva ninguno de los dos aunque si llevan a una especie arcaica africana que no conocemos todavía

Voz 0874 08:30 aplican hago los nacionalismos esto Javier

Voz 0902 08:33 no lo que pidan los nacionalismos es común a todas las personas ya vi a aplicar a gran parte de los animales que es proteger nuestro territorio nuestros intereses miopes Hinault extender el altruismo que sí funciona funcionan grupos familiares son tribus pequeñas extenderlo a toda la población humana que sería el que sería lo bese

Voz 0874 08:55 que no que no que marca el sentido común

Voz 7 09:05 la casa

Voz 0874 09:21 va vamos aquí básicamente siempre de lo importante que es ver el mundo con ojos de científico pues no ayuda a entendernos a nosotros mismos son dos grandes defensores de que la ciencia intervengan decisiones públicas y también que los científicos sean tenidos en cuenta en todos los ámbitos de la vida porque ayudan a comprender cualquier realidad entonces en la política económica la social nos llamó la atención descubrir que en Dinamarca uno de los países siempre dicen más felices del mundo según ese ránking anual de la ONU hay un físico español son físico de Albacete analizando base de datos para lograr que todos seamos un poco más felices tiene interés esta cuestión e mucho mucho

Voz 1730 10:00 porque la felicidad no se puede abordar de dos maneras una cosa es la felicidad individual y eso se trata más desde la perspectiva de la psicología pero es más difícil de analizar científicamente porque todos somos un poco diferentes entonces una receta para la felicidad

Voz 0874 10:14 Deferr

Voz 1730 10:15 servir a Ci U a Javier Guillén quizás no me sirve a mí pero luego está este análisis de felicidad colectiva no este análisis casi más epidemiológico no de de qué cosas pueden contribuir a mejorar el estado general de Dios y eso sería más como sociólogos pero claro sociólogos ahora están utilizando muchos datos Big Data hice necesitan físicos por ejemplo para analizar toda esta cantidad de datos masiva

Voz 0874 10:40 ese físico y analista de datos en el Instituto de la felicidad en Dinamarca es Alejandro cerrado cómo estás Alejandro buenos días

Voz 8 10:48 buenos días fui en hay una decena

Voz 0874 10:50 edición científica de lo que es la felicidad

Voz 8 10:55 es difícil dar una definición científica a mí lo que más me gusta no es científica de de Borges dice eso espetaba alguna vez en la única cosa que la actividad política a sí misma para mí esa es la mejor definición porque no va atiende condicionadas

Voz 9 11:13 simplemente dice que cuando eres feliz sabes perfectamente que lo que quiere pero eso es más o menos Ségolène felicidad

Voz 0874 11:19 pero su menos alejarlos lo que decía que el senador República

Voz 0902 11:22 ya no sobre la pornografía no que no sabía definirla pero que las reconocía cuando la de ahí

Voz 0874 11:30 en ese último informe mundial de felicidad de la ONU Dinamarca ocupa el tercer puesto España ocupamos el puesto número treinta y seis así que explícanos Alejandro que tiene que no tenga Albacete

Voz 8 11:45 pues ahí ahí en el informe de las Naciones Unidas se barajan seis variables distintas con esas seis variables Splitter setenta y cinco por ciento de la horquilla entre países Ellos son el quinto bruto la vida el soporte social la generosidad la corrupción y la sensación de libertad que en las últimas cuatro son basadas en encuestas subjetivas de toda forma que en Instituto lo que hemos visto es que en los países nórdicos y algo hacen bien diferente al resto es que redistribuye muy bien la riqueza por ejemplo Finlandia que están en el primer puesto hace año y con mucho más bajo que Estados Unidos sin embargo son mucho más felices y las razones que hay mucha menos gente viviendo en la miseria de que Estados Unidos tiene

Voz 0874 12:35 sentido ya no solamente el uno por ciento el que está feliz noventa y nueve

Voz 8 12:39 no exactamente porque falta

Voz 1730 12:43 que no tienen miseria o por tema de comparación es decir tú te sientes infeliz Si ves que otro tiene mucho más que tú

Voz 8 12:52 claro la comparaciones muy importante que ese es un tema candente ahora en la en las redes sociales no si vemos mucho que que el el sueldo que tengas no es lo importante en tu felicidad como te comparas con el resto no ir por ejemplo vemos que he estar desempleado en Dinamarca por ejemplo hace mucho más infeliz a la gente que con mucho más eh ratio de paro indias porque estar en el desempleo en Dinamarca es es te culpas alpinismo en España después de la crisis pues probablemente la gente se quedaba en el paro pero decía bueno todos estamos mal pero en Dinamarca es como como que te culpa Salvini

Voz 0874 13:31 claro va contra tanta autoestima de hecho había un artículo en el New York Times hace poco que decía que los países nórdicos también genera mucha infelicidad porque como tienen las necesidades básicas cubiertas como el trabajo y la salud hay más igualdad social los habitantes se viven viven más frustrados por hallar la felicidad en el éxito laboral por ejemplo no o el reconocimiento

Voz 8 13:52 sí de hecho ese informe salió desde el del Instituto nosotros podemos eso y es una de las de las cosas que se sirve a la felicidad que es algo subjetivo pero según van pasando los años vemos que la misma ley se cumple con timonel en este sentido por ejemplo lo que vemos es que los países más desfavorecidos un aumento de la riqueza hacia aumenta la felicidad pero en los países que son más ricos ya un aumento en la que está ya no va más felicidad otras cosas y a veces siento que estamos un poco perdidos no sabemos dónde buscarla

Voz 0902 14:27 la correlación existe hasta cubrir las necesidades básicas no es así cuando una vez cubiertas comida alojamiento etcétera tener mucho más dineros ya no no correlaciona con un aumento de la de la felicidad

Voz 8 14:43 el sector

Voz 0874 14:45 dejáis para gobiernos también creo que para clientes privados no sé me imagino que también puede haber una cierta manipulación de los datos puede ser interesante para una empresa saber en qué país comercializar un producto en función del carácter de sus habitantes

Voz 8 15:01 esa es una cuestión muy buena de momento no nos hemos tenido que enfrentar a nada si por ejemplo ahora estamos trabajando en en en una empresa pequeña en Dinamarca que ha aprovechado el hecho de que uno de los países más felices para decir bueno con nosotros queremos ser la empresa más peligro nada más y entonces enviamos encuestas anónimas que no tiene sentido que no mientan irá gente vemos que es muy muy sincera el que los datos se correlacionan muy bien con lo que solemos ver normalmente que las relaciones sociales es lo más importante en la villa la gente y la gente que se siente sola pues suelen ser los más infelices

Voz 1730 15:38 pero como digo cosas concretas como se hace una empresa como se convierte en la empresa en más feliz por ejemplo

Voz 8 15:46 pues lo primero es preguntar a la gente en encuestas anónimas porque no queremos hacer llamadas telefónicas au entrevistas cara a cara la gente tiene más reticencias para decir que es infeliz entonces

Voz 9 15:58 la que sean lo más anónimo posible claro porque no

Voz 1730 16:02 decidí hacer una encuesta hecha a todo lo que sean infelices

Voz 0902 16:05 quedan pues tiene que ser anónima

Voz 8 16:12 luego hacemos muchas preguntas pinta sobre en este caso las condiciones de trabajos que ve el manager y tienen amigos dentro de la empresa cosas que cree que sabemos que son muy importantes debemos cuáles son los puntos fuertes y los débiles de esa empresa el que normalmente desprevenidos curioso pero es tan fácil como preguntarle a partir de ahí hacemos ciertas intervenciones volvemos a preguntar a lo largo del tiempo para ver si esas intervenciones cambian la bici a largo plazo de los empleados

Voz 0874 16:45 claro tiene cierta lógica al final no sí sí sí

Voz 1730 16:50 una cosita que quizás sea un pelín pero no mucho porque tiene Alejandro no si sabes te te descubrimos vez a través de tu jefe que tu jefe vino a dar una conferencia en España que que que vimos que nos gustó mucho y entonces cuando buscamos información apareció un chaval de Albacete trabajando con él en la conferencia que ideó sobre felicidad alguien le dijo oye estáis diciendo que los países nórdicos son los más felices pero también es verdad que tiene más índices de suicidio y su respuesta fue muy interesante porque vino a decir mira esto era antes es una cosa que vimos qué ocurría pero tomamos consciencia implantar una serie de medidas sociales para prevenir esos suicidios de hecho ahora están bajando hablarnos Un un poquito de eso porque eso es importante al final es una causa de muerte bastante habitual que es prevenible entonces cómo cómo se logra

Voz 8 17:40 bueno el suicidio es un poco controvertida para medir la felicidad de un país no primero el objetivo es que en el ranking de la Organización Mundial de la Salud de dos mil quince y no dejaban de puesto ciento cinco ciento dos entonces está muy que realmente hayamos mucho suicidio han en los países nórdicos eso hay que desechar lo ya no no se suicidan tanto como la gente dice aun así suicidas por ejemplo en Dinamarca un accidente de coche sin no había obstáculos el medio se considera un suicidio en otro fallecer un caso claro de suicidio no se considera porque ciertas clima social y luego también depende de lo la facilidad que venga la gente desgraciadamente para consumar el suicidio no no es lo mismo Tomás botes de pastillas que por ejemplo en Finlandia que está en el no en el puesto treinta y cinco no sabemos que que es uno de los países con más armas este Copa entonces esto racionalmente pone fácil las cosas para quién decide quitarse la vida entonces el suicidio es un poco difícil de medir de de de considerar como variable que mide la la felicidad por ejemplo nosotros hemos trabajado mucho en el Gobierno de de Corea del Sur en Corea del Sur es un país que ha que ha crecido económicamente mucho que supuestamente tiene un consumo de antidepresivos muy majo que supuestamente es algo bueno pero lo tiene unos altos de algunos un ratio de suicidio muy alto nos dicen que son muy infelices entonces lo que parece es que realmente la depresión suicidio es un tabú allí y lo que hay que hacer es hablar más de eso y ofrecer ayuda

Voz 0874 19:20 Alejandro cerrado que se físico una lista de datos en el Instituto de la felicidad en Dinamarca ex de Albacete Alejandro pues nada sigue trabajando tu en lo tuyo y nosotros en tratar de ser más felices o hacer a la gente más feliz

Voz 0902 19:35 un abrazo gracias muchas gracias hasta luego te igualmente

Voz 0874 19:53 yo pensaba pero que no dejaría pasar el primer programa sin hablar de agua en la Luna o agua en Marte es mucho más favorito

Voz 1730 20:00 este verano ha habido dos grandes noticias el lago de veinte kilómetros en el subsuelo del Polo de Marte la evidencia que echaba evidencia de que en el pueblo de la luna también hay agua yo creo que tenemos que hablar en en profundidad de eso eh porque estamos viendo agua en muchos más sitios del Sistema solar de los que pensábamos ya sabemos que si hay agua

Voz 0874 20:20 probabilidad de que haya vida

Voz 1730 20:22 son dos noticias muy importantes que sí que tenemos