Las preguntas de Broncano, arenques fermentados y los consejos de Burque para Instagram

Voz 0874 00:16 hay un sector de la audiencia que siempre tiene la duda de saber si va a estar os y no va a estar no sé porque tiene esa fama de faltar a sus compromisos cuando es una de las personas yo creo que no es el más fiables que yo conocido siempre y además siempre en directo estoy riendo porque no sé si estaba está David

Voz 0470 00:35 lo bueno de asiste un respiro observa la diligencia eh yo no te interrumpa a la que dices he estado David yo soy un soy un que te escuchaba nada de fondo a lo he escuchado porque es que me he puesto en una camilla a la sombra a esos escépticos

Voz 0874 00:50 qué se piensan que no pero

Voz 0470 00:52 pero siete Chaves lo sabes lo que me dijo alguien me dijo

Voz 0874 00:55 hombre David Cano liado que está supongo que irá un día la radio te grabará todos los todas sus secciones de la temporada un solo día no es exacto no conocen nuestra nuestro sentido de la responsabilidad para empezar como demuestras ahí abajo donde estás ahora que estás en directo que es domingo que es la habrá que pactar ahora es muy fácil pero

Voz 0470 01:13 a una pregunta de actualidad de

Voz 0874 01:15 en Hoy por ejemplo vale quién ganó esta madrugada el Ibex Open femenino

Voz 0470 01:20 Naomi Osaka que hizo

Voz 0874 01:22 Serena Williams una Performance micro teatro sí sí rompió una raqueta insultó y luego se quejó vale

Voz 0470 01:29 aquel León pero claro viste igual esto lo podíamos haber grabado

Voz 0874 01:32 entre esa final que has ido pero verdad es verdad mañana

Voz 0470 01:38 por la mañana cuando los Trending dominio Twitter

Voz 0874 01:41 no queda certificado yo creo que estás ahí abajo en la Gran Vía

Voz 0470 01:43 estoy abajo y eso que hoy fíjate que habría estafado porque este es el séptimo año no

Voz 0874 01:48 empieza el séptimos eh

Voz 0470 01:51 porque importante cosas que estoy muy contento Javier

Voz 4 01:54 su lado seguir tú

Voz 0470 01:57 además hoy ETA a punto de no llegar porque y esto no es programa te voy a decir a las diez cincuenta me he despertado no me no es que me haya levanta me espera

Voz 0874 02:07 que cuánto cuánto cuánto agradezco que te hayas cambiado de piso

Voz 0470 02:12 he pensado que te has ido a vivir

Voz 0874 02:14 mitad de camino entre el teatro en el que se hace la resistencia

Voz 0470 02:17 Barret y la emisora de la Cadena SER cuarenta años yo estaba durmiendo pero entonces no puedo no puedo garantizar palés mucha frescura intelectual porque es el primer día llevo dos meses a vivir

Voz 0874 02:28 también te digo que esto no se va a notar

Voz 0470 02:30 pero joder pero sabes que de vez en cuando a uno de cada tres a cuatro suelto chiste bueno ya ya que hoy no te lo puedo garantizar vale vale vale lo cual sería una pena porque si no recuerdo mal es me en en la cabeza la última sección que hicimos que fue en julio que yo estaba en Londres

Voz 0874 02:43 sí esto es un desastre estás en Wimbledon fue un desastre no a mí no me pareció divertida pero si te escuchaba más si se te llegas te un aparato y lo que no funcionaba

Voz 0470 02:52 con jaleo sobre cuál estaría bien hoy en la temporada dando un giro de timón no no sé si lo puedo garantizar buena el primer giro de timones

Voz 0874 02:59 la perfección técnica que te escucha estás en la Gran Vía

Voz 0470 03:02 a mí me acerco mucho se acopla os Gamal

Voz 0874 03:05 nunca hemos certificado que estás en directo no sé si algún taxista o alguien que vaya en coche está escuchando la radio que si te viene la ley cuando lo veía lo que está ahí en la esquina

Voz 0470 03:14 ayer en patinete eléctrico tiene treinta y dos y tal

Voz 0874 03:16 hay me me acabo de acordar a Saiz estuvo por aquí Ignatius también que lo hemos comentado que el otro día estuvo estuviste en los tres tú Ignatius sí que que en la presentación de la SER con los mayores digamos no

Voz 0470 03:27 sí sí sí con la gente con la que nadie importante en la Academia

Voz 0874 03:30 con el mainstream que que a mí me me me hizo sentir cierto orgullo no de que os fijaran un sito ahí no la bueno en ella

Voz 0470 03:38 la Mara Torres exactas y dejaron lugar predilecto tampoco lo merece

Voz 0874 03:42 pues ahí Marc Torres no ha empezado pero no son como ya pero si te fijan no dimos un ruido e os tuvimos como como tres señoras sí sí sí sí ni comportamiento perfecto es como el niño que va la comunión perfecta efectivamente perfecta con lo cual está lo hace todo está pero pero me me recuerdo que en aquella en aquella presentación comenta tenemos en el trocito que tenemos grabado una conversación de tu yo escucho y luego pasa lo que pasa este verano lo contaba un partido muy importantes en verano pero lo hemos muy importante que no se pueden dar todavía realmente importante estamos ahí los dos en Manacor Manacor contra el mejor tenista de Manacor

Voz 0187 04:22 está embargada esa información a vivir

Voz 0470 04:27 no lo que aguardan vivir el a vivir lo mala

Voz 0874 04:29 para tu hay dijiste que lo has bordado para vivir

Voz 0470 04:32 eso lo estaba escuchando no me acordaba es que me pero fíjate que me Umbrete fíjate que me duele a mí romper palabra pero es que lo has cuenta no lo he contado pero lo he consultado y como un esa nivel como como dices pues trabajando si es verdad empezara vale vale

Voz 0874 04:50 te lo acabamos

Voz 0470 04:54 vale me encanta ese requiere también ha usado el el siete quiere que es no sé qué tiempos verbales ese su con gente

Voz 0874 05:05 genérico contiguo de poca sí sí

Voz 0470 05:08 es verdad lo sin que estamos ahora sí la anécdota por qué estaba vinculado a una Betania y televisiva pero sí

Voz 0874 05:17 sí además es básicamente lo hemos desvelado

Voz 0470 05:19 a ver si quiero decir quién quiere entender que aquí se quiere entender quién es el mejor tenista de Manacor te entiendo cuando gana

Voz 0874 05:27 por están los mejores tenistas quedado esa ciudad

Voz 0470 05:30 me coro hay mucha cuenta pero hay uno es cierto que los últimos años ha comentado que lo destacamos

Voz 0874 05:35 sí por si acaso sí sí

Voz 0470 05:37 sí siempre que me han acordado mucho mucho mucho tenis es decir mucho mucho mucho jugador de calidad ocurrió algo

Voz 0874 05:43 no se cruzaron dos tenistas gotitas uno de Manacor que es al que nos referimos quiere todos payaso y lo vamos a dejar ahí de momento si vamos a vamos a consulta con los abogados de la SER hasta donde podemos desvelar para que era una demanda hemos visto es que claro que sí que sí hombre yo estaba ahí lo estabas perdona soy tu único testigo yo puedo ahora desvirtuar la historia

Voz 0470 06:05 bueno hombre a ver si a ver único testigo con conocimiento

Voz 0874 06:07 no todo lo que pasaba totalmente sí sí sí sí entonces si te parece bien me pero vamos a ir haciéndolo poco a poco hay cuando tú me digas que ya estamos legalmente no exentos de cualquier responsabilidad contamos lo que por sí que es verdad que fue algo bastante choca también es verdad es que esa ese gran deportista nacido en Manacor que no tiene por qué ser que todos estamos pensando pero puede ser que estamos pasando a lo mejor no le parece bien que contemos esto

Voz 0470 06:34 eh cuando se cuando lo que se habla en la verdad que ganaría lesiona la verdad ha de prevalecer empezar porque se deportista al que estamos hablando se comportó como un señor demostró hoy sí sí pero refrendó su su imagen pública de Lleida gran pesar

Voz 0874 06:48 pero él no sabe lo que tú vas contando por ahí

Voz 0470 06:51 si alguna vez cuento algo ve contado algo

Voz 0874 06:54 la pura verdad si no no la verdad es la verdad pero la verdad se puede contar de muchas maneras

Voz 0470 06:59 bueno verdad que puede contar riéndose

Voz 0874 07:02 exacto bueno ahí lo dejamos de modelo no hablamos luego iremos tirando del hilo a raíz de esto cartoon con tu horario como se presente al año deportivamente tienes cada vez menos tiempo también

Voz 0470 07:12 pues sí tengo pero este año porque estoy tú también tú sabes también que yo he tenido épocas incluso antes de conocerte fue mi mejor época nivel físico yo temió épocas crecido

Voz 0874 07:22 te conocido en la segunda no

Voz 0470 07:24 yo he tenido épocas de ser un felino sabes han pues un animado sabe ser un bicho Un prodigio físico sin embargo ahora estoy en la mierda y este año me gustaría volver a entrenar hacer un poco más de un fin volver a la a la época buena mí

Voz 5 07:39 no

Voz 0470 07:39 mí me intentar cuadrar lo pero esto me lo dices como algo personal no intuyo que es un nexo con el un

Voz 0874 07:45 el tema porque tú sabes que con este debate del verano del cambio horario ha habido varios estudios que dicen que si nos quedamos con el horario de verano permanentemente habría más horas de luz por la tarde y eso seguramente fomentaría más ejercicio entre la población más deporte repercutiría incluso una salud pública del país estoy yo yo quería que tú miras es un poco en la calle como gran sociólogo callejero

Voz 0470 08:08 vale

Voz 0874 08:09 si la gente ha vuelto de verano con esa predisposición a intentar mejorar sus vidas porque hablamos muchos de los gimnasios pero seamos realistas el noventa y cinco por ciento de la gente que va a los gimnasios va para ver algo mejor reflejada en el espejo no no va por la salud deportiva

Voz 0470 08:24 no no va por no no no va por la inquietud atlética exacto ahí prevista para el deporte

Voz 0874 08:28 cómo vas tú entonces pregunta poco por ahí a ver

Voz 0470 08:30 la os pero si lo lo mezcle con esto de la hora que me han dicho Boix en una actividad deportiva

Voz 0874 08:35 es lo que yo te diga si si algo hemos aprendido en estos años

Voz 0470 08:39 así buenos años eh

Voz 0874 08:42 dándonos hemos reído eh si contáramos lo de

Voz 0470 08:46 no no era otra vez el año pasado a pregunta ya la planta nueve vamos a ver hola qué tal cómo estás quiero preguntar cosas rápida de nada porque te he dicho que no

Voz 6 09:00 no pues que te he dicho que no de lejos

Voz 0874 09:04 vale apunta Estrada de llevar todo buen pagador pero viene ahora seguro que la vuelta y te me parece una foto me estoy moviendo pues ha quedado quieto

Voz 0470 09:16 o sea no no pero está me está mirando a ver si que me gusta ver se escucha en directo la acusa a España porque me preguntaba ocho veces

Voz 0874 09:25 yo creo que tampoco vi la respuesta ha sido muy mal educada pero intenta hacer las paces con él no es que me aleja ahora con momentos casi me calienta eh sí sí sí

Voz 0470 09:36 a gente que lo ha visto no tienes un buen arranque tú tira el micrófono

Voz 0874 09:39 corriendo pronto otra vez yo creo que si no

Voz 6 09:42 vale pero

Voz 0470 09:51 disculpe he dicho que no debía cambiar su actitud no quiero que me Dina no se no lo que va a haber el nombre culpe en un rato igual no no no no no gracias es yo no lo estaremos siempre pero sabes que yo creo

Voz 0874 10:09 es la tercera vez sería muy

Voz 0470 10:12 tiene tiene fortaleza física se hombre se tu corriendo no saben ya yo soy rápido yo soy y tengo también cierta fortaleza pero es que esto sería un buen comienzo de temporada busca busca una bonita tranquila

Voz 0874 10:27 desde un poco de pan bueno

Voz 0470 10:30 hay una cosa es que no he dicho que es un abuelito tranquila junto a ese hombre ahora este hombre creo que es el hijo de una señora

Voz 0874 10:36 que tú le preguntas a la señora ver cómo reacciona

Voz 0470 10:39 al no nos vale vale acerca a los que ha levantado la mano ha levantado el dedo y aquí

Voz 6 10:51 claro que hay hay veces

Voz 0470 10:54 que la comunicación gestual usando Evolución Humana está maravillosa la cara tiene mucho músculo y con una combinación de tres o cuatro músculos claramente tuba es el peligro que además además del dedo levantado el dedo levantado y enseñar los dientes y cejas la sabes que ahí no se te va no se requiere

Voz 0874 11:14 sí no no es igual que antes usted quiere hacer creer

Voz 0470 11:17 el tema indicados se te odie te pisos igual que como tú

Voz 0874 11:20 explica este muy bien hundía el emoticonos berenjena berenjenas conduce a error esto no conduce

Voz 0470 11:26 no no no era era algo inequívoco que no sé qué día ser entrevistado buena busca busca alguien más vale que que perfil demográfico quieres

Voz 0874 11:34 me da igual

Voz 0470 11:37 cero

Voz 0874 11:39 el perfil demográfico alguien más fuerte que tú

Voz 0470 11:42 me voy a centrar en que no bueno pues en que no se persiga un ataque físico hola te voy a preguntar cosas tiene Parla Parla Llopart Pérez que se ha ido muy rápido a ver ahora vas a la educación es ahora ya no quiero a ver hola puede hacer un par de preguntas

Voz 6 12:06 claro que me estoy mal mucho pero sí sí es así como de las de te hemos más que todo el año

Voz 0874 12:18 le molesta el P

Voz 6 12:19 en el dedo martillo pero me iba haciendo Velenje Trinidad

Voz 0470 12:23 ay pobre mate lo aguanta entonces no quiero entrar

Voz 6 12:25 le puede ver un poquito a poquito

Voz 0874 12:28 pero cuando David lo primero preguntarle contarle cómo oyente por la nueva programación de vale

Voz 0470 12:31 que tanto te nada qué le parece la nueva programación de la SER está contento con este año

Voz 6 12:36 vale entonces yo seguiré trabajando Alida no hemos más si la si la si es un arranca en yo me duele decirlo que no lo sé yo lo que luego mola cuál la de la balear ahora no Shell laSexta la que está en la SER entonces cuando antes si eso acá en Miami lo son cachondo e yo el otro yo lo estoy todo lo demás hay que queda mi mujer y yo demos rojo cumple Pasapalabra que cada vez lo que ya sé que ya no hay más la Pasapalabra luego con todas las cosas se ponen Málaga me cambió digo a veces paisajes bien los que hay por ahí echados llegan como paisaje coño que se comentarles documental lo veo pero es precioso pero lo demás ya que Paisaje su favorito del mundo Canadá pulso a pulsar otro lado vuelva pusiera otro lado hasta un paisaje que el tren es hijo puta que tres cuál es el tren hijoputa porque es muy malo porque es que tren que crean en Estados Unidos el tiene que era un tren criminal que que que atropellado la gente poco toco poco más porque mira me he dicho que quería ahí si eso no siempre cuenta están buscando ya un miedo que el trabajo

Voz 0470 14:15 pero pero ha empezado usted como una entrevista normales un analista político en toda regla

Voz 6 14:19 bueno voy bueno me parece a mí es que espera es que ya con esto es mi padre se llamaba rugir cuando quieran tranviarios la madre de su padre que en que hay

Voz 0470 14:34 yo año están dando del siglo XIX

Voz 6 14:36 a mí me mi en año Mi padre su paz de él si pues era del siglo de mil ochocientos que tuvo que hacer unos unos papeles para las chicas tampoco calvicie porque usted usted en qué año nació para que la gente salga un eres El dia dos Arés ochenta y nueve que yo saldré con buena forma física a hablar pero de planta dice que me Danu

Voz 0470 15:02 bueno Ignacio estén bien en el ano algo común

Voz 6 15:05 lo que más me ha matado lo demás voy tirando

Voz 0470 15:10 por eso digo que tendrá sus achaques cómodo el mundo pero a nivel físico recibiendo la reflejado en el espejo parece un Adonis

Voz 6 15:21 ya no es el que más le voy a decir nada pues no ayer ayer estuve viendo todos la laSexta hijo de puta es al poco como te digo

Voz 0470 15:36 Julio pero bueno a mí no me suelte hombre que ya ha tildado hijo de puta ya dos personas

Voz 6 15:39 no pero no importa

Voz 0470 15:42 estamos en directo bueno querido estar de vuelta

Voz 6 15:44 Julio Medem Javier quieres que te pregunta algo más Julio lo deja claro para que no lo que estamos en directo dice pues

Voz 0874 15:52 no no se entiende muy bien el concepto

Voz 6 15:54 esta medio loco y allí se yo he cuando le he cogido si si como se llama asentados de sí por la noche aquí López yo no me acuerdo cómo se llama porque siempre que se luego salió pues ya que después de Podemos sí hombre que Pío me gusta mucho

Voz 0470 16:18 la primera votar cometer es políticas nítidas eh

Voz 6 16:26 queda mal

Voz 0470 16:28 vamos a que bueno eso cuando ahora mismo es usted el dueño de la nuevo

Voz 6 16:32 ah pero ya hay que seguir con nadie Él se llamaba arroje Rogelio Hervelle fue sargento ciento Bilbao que año a finales del siglo XIX pues por como se llamaba roja pues yo creo que sería rojo luego eran Herrero se los pueblos tranvías como estalló el movimiento

Voz 0470 17:03 fascista durante seis entonces

Voz 6 17:06 qué pasó pasó todo lo siguiente Julio de digamos hacia dónde nos lleva la historia porque no tenemos Santiago ilimitado cuando acabó el hechos de los que Sharon de tranvía vaya y luego después de dieciséis años volvía de de Jamal se jubiló tiene ya tengo más no no no

Voz 0470 17:27 es precioso porque estamos hablando de una cosa momentánea de la época que es absurda una cosa totalmente vana y usted no ha hablado de España está basado en una entrevista vacía

Voz 6 17:39 hacer bueno a SER Historia pues bueno eso lo agradezco juega Pericles lo que tenga complicado

Voz 0470 17:45 así haremos lo mejor Pueyo

Voz 6 17:47 igual que puede tardar había votado a Podemos

Voz 0470 17:50 me alegro porque queremos que clavaba en la entrevista

Voz 6 17:53 por qué yo no es que esté mal ni bien una pensión no está el ciento mil ciento quince con más dinero y pico noche quería Alemania que tengo sí hombre sí soy Enrico la pensión

Voz 0470 18:06 Javier qué hago es que que me cuenta las cosas Julio gusta

Voz 0874 18:09 la gente no voy a votar a Podemos

Voz 0470 18:11 a ver si lo echamos enseño vale polio gracias doy la mano apretón de manos se pero vaya fuerza física Julio casi me parte el metro

Voz 6 18:19 no como de

Voz 0470 18:22 sí tiene una mano de pelotari de julio es increíble esa fuerza vaya hostias puede penal que vaya vice le pero que se te ponen ya la mano otra vez a virgin vaya mano

Voz 0874 18:32 ya a entrevistar al delincuente

Voz 6 18:35 esto es para

Voz 0470 18:36 en julio me tengo que marchar porque claro lo que desea lo mejor coge su teléfono que deben vivir aquí voy a estar los domingos hasta ahora

Voz 6 18:45 ya pero es que me han Verónica por treinta de julio

Voz 0470 18:53 les deseo lo mejor a lo mejor entrevistado el año voy a votar a Julio ese tío y sigue hablando con la gente con los chavales dime te contigo

Voz 0874 19:06 que únicamente David mientras la foto confirma es que no era

Voz 0470 19:10 Juan Carlos Ortega no no no no no era Julio era un señor que tiene ya tenías que vele el perfil mayor pero a su vez hace increíble como una foto resuelto esto hay que yo voy avanzando tenga sube a las claro

Voz 0874 19:43 avisado pero queríamos saber cómo afecta realmente el cambio de hora a nuestros ritmos a la hora de hacer deporte para ello está con nosotros Javier López que es entrenador personal de impropias estudios centro de entrenamiento rendimiento y salud cómo estás Javier buenos días hola buenos días qué tal esta esta teoría que no estaban vendiendo hace solamente unos días tú corrobora señala que en verano se hace más deporte porque hay más horas de luz

Voz 9 20:07 bueno eso ya depende el muchas veces de la persona también es cierto que al tener más tiempo libre pues mucha gente que es activa así que es incrementar su actividad física pero otros por el contrario también las analíticas de practicar porque a tener más tiempo libre pues vale más comer más claro porque algunos la verdad

Voz 0470 20:30 aunque en principio mucho

Voz 0874 20:33 da la impresión de que además mucha gente igual al deporte con gimnasios y los gimnasio este proporcionan un espacio cerrado al fin y al cabo con lo cual hubiera igual que sea de día que de noche

Voz 9 20:43 exactamente sí sí el caso es querer hacer actividad física que el cuando lo importante

Voz 0874 20:50 sí pero igual que se decía que esa actividad física veces antes del verano hay mucha gente que lo hace por aquello de estar mejor cuando llevas menos ropa tú realmente crees que alguien su rutina por una cuestión de horario o estacional

Voz 9 21:03 a ver el cambio de horario si lo incluye en el rendimiento en los ritmos circadianos a la hora de entrenar pero realmente la adaptación en muy poquitos días nos hemos acostumbrado a un nuevo cambiar ahora también influye realmente claro

Voz 0874 21:22 el deporte de todas maneras sí que ayudaría a normalizar los ritmos circadianos no ante cualquier cambio

Voz 9 21:29 sí hombre conviene además en los días previos a los cambios ir adaptando las rutinas ejemplo adelantar o retrasar un poquito las ganas de comer París acostumbrando a cambiar vamos en cuestión de un par de semanas estamos completamente al azar

Voz 0470 21:45 esto es un poco la Javier qué pasa

Voz 0874 21:49 pues porque respeto a la micro no perdón

Voz 0470 21:52 es que soy con mucha energía porque en la charla conjunta que tenía noventa años ya si tenía la actitud de un chaval me ha revitalizado digamos que has visto a tu yo futuro mucho futuro yo querría ser así en el futuro sea sirviese la actitud era sensacional riéndose tomaba todos

Voz 0874 22:08 cuando la gente buscando a Podemos

Voz 0470 22:11 la mezcla entre reírse insultar a la gente cuando cuando él dejado hablar con él había un grupo de chavales al lado dado

Voz 0874 22:16 sé que echarlo también apunta arenga allí mismo oye no se presentado David Javier Javier es entrenador personal en hola Javier impropio estudios que pasa que David pues es lo que es lo que te van a todo lo que se ha visto no es esto

Voz 0470 22:30 porque se había olvidado que como como esto entre uno que me que me quería matar y Julio no hemos hablado del tema

Voz 0874 22:35 a diferencia de tuyo estás casi ahí a vosotros en la vida moderna a veces desvía la historia da igual si es verdad pero un buen profesional sabe luego en tu caso es verdad porque tú te acuerdas de que hablábamos he habíamos hablado

Voz 10 22:50 hemos empezado a hablar de lo de nada sabía lo del tenista de Manacor deporte es verdad y el cambio de hora de esto

Voz 0470 22:56 David este alguna duda que

Voz 0874 22:58 porque con el cambio de hora con el deporte que tú votas no si yo a tope no te te decían Javier que supongo como el jet lag que al final pues te acostumbras en cuestión de horas en cuestión de días no

Voz 9 23:09 exactamente si además el que los efectos son son los mismos que analizarla medidas qué tal fatiga cansancio es lo mismo

Voz 0874 23:19 aquí sobre todo en esta sección con David abogamos siempre porque la gente lleva una vida sana porque coman bien por supuesto porque vayan a la consulta de Ángela que cuesta cuántos son ciento cuatro luego no no nunca lo ha dicho a Javier arenga un poco a las masas para que aprovechen este este impulso esta inercia hay que la gente vaya a los gimnasios y contrate entrenadores personales

Voz 0470 23:38 arenga militar Javier

Voz 9 23:39 exacto que es es una muy buena inversión además para la salud que yo les animo a que se de procesión de profesionales cualificados a la hora de hacer deporte

Voz 0874 23:51 bueno si tú lo haces julio y lo ha hecho a lo mejor un poco

Voz 0470 23:54 bueno hombre porque Javier Pérez y tampoco el personal no sale pide tener una voz de radio sale pide física con el conocimiento de el cuerpo humano

Voz 0874 24:02 Javier López entrenador personal de impropio estudios es un centro de entrenamiento de rendimiento de salud gracias Javier un abrazo

Voz 9 24:09 muchas gracias hasta luego

Voz 0874 24:12 a la gente que hay en el estudio no sabe lo que vas a hacer ahora no lo sé la verdad

Voz 0470 24:17 no sabe si va a ser muy divertido a Angela

Voz 0874 24:20 bueno pues otro invitado invitaron lo conoces no no no no os conocéis no

Voz 0470 24:25 pues ahora sí gira antes te visto de lejos al que me he girado me suena a

Voz 0874 24:31 yo tuve una ex compañero tuyo

Voz 0470 24:33 pues no sabremos cruzado os habéis cruzado seguro

Voz 0874 24:36 seguro seguro

Voz 0470 24:38 pues es un programa que por las mañanas no tiene compromisos Javier

Voz 0874 24:42 venta de recuerdo los nombres es tres grandes estrellas de la David yo soy tónica árido hombre entonces ahora ahora explica

Voz 0470 24:51 ya qué

Voz 11 25:09 a Abi

Voz 0874 25:30 acaba de entrar Burke ya estoy viendo más de Burke de lo que que estoy haciendo

Voz 0187 25:35 yo nada

Voz 10 25:36 pues te has te has agachado lo cuento no escribo a pasar una no

Voz 0874 25:41 a la chita Rosa que tengo puedes puedes dar un paso atrás porque no monopolizar un espacio que no es tuyo

Voz 0187 25:49 que no es que me lo otro más escrito en plan dónde estás que no que no suena aquí está cogiendo mucha más adornos

Voz 0470 25:55 es un saludo a seis días

Voz 0874 25:57 qué tal muy bien muy bien Ramón eh ayer Levi oye Se le nota como once kilos he dicho si yo si se le nota mucho cuánto cuesta una consulta tuyo depende Ángela depende de qué depende preciso amigo o depende de lo el peso de la dificultad de la tarea depende de lo que de lo que tengamos que hacer tú por ejemplo cualquier ejecutivo de esta emisora va tu consulta tú lo primero que hace es expresar y decir Ángela

Voz 0470 26:21 yo quiero porque me has tú eres una uno de los tops de nutrición del mundo tienes tienes en tu consulta una una báscula de estas como la de los camiones que está en el suelo en el hall de entrada ya te sale un dato éste puede hacer cosas agrícola en la SER

Voz 0874 26:39 escáner no el nivel de grasa hace extensivo oye quieres hablar ese primer programa de la temporada

Voz 0187 26:48 no sé porque quieres hacerlo porque bueno porque he pensado sabe lo que vamos ya es que he pensado en el en vacaciones

Voz 0874 26:54 qué te has estado allí no donde sí

Voz 0187 26:56 todo en Suecia

Voz 1386 26:58 hombre Brahms trabajais yo he estado bastante por ahí

Voz 0187 27:00 si entonces bueno pues pensé Nelly dije atraerá

Voz 0470 27:03 ya sea lo que que es ella no haciendo porque yo he estado matando en el norte de Suecia

Voz 0874 27:09 democracia claro a ver de tú lo que es listo

Voz 0470 27:16 el el es una un harén que creo fermentado que es asqueroso ya lo has olido salineras generalizado y lo he probado eh no sé si con esto estoy de montando todo

Voz 0874 27:26 lo has probado pero has abierto una lata tú es

Voz 0470 27:29 quiero recordar que sí pero no hasta ahora llamas llamarlo tú no te lo he probado después de varios días esquiando un sitio allí muy áspero hecho polvo y cansado que necesita muy necesita cualquier cosa que me diese

Voz 0187 27:41 salieron arcadas no fue cada

Voz 0470 27:45 eh no os ha tiene que ser una cosa muy agresiva para cada pero recuerdo que esto era realmente jodido ya está ahora no voy a poder usarlo

Voz 0874 27:52 a ver qué es el no no vas a poder que es el de su rostro Maker

Voz 0187 27:55 pues es una un arenque bueno son plato es una una cosa típica de la gastronomía sueca y es un harén que fermentado durante varios días al sol que luego lo que hace es que se mete lata y ahí sigue su proceso de circunstancias

Voz 0874 28:08 claro porque he dicho esto quiere decir que esa lata está encima de la mesa cerrada la está inflada o qué porque se las bacterias están acumulando sí

Voz 0470 28:17 no voy a poder pero esto es lo que me todos los focos

Voz 0187 28:20 bueno es que todos todos no porque fíjate que yo tengo amigos suecos que me han dicho que no lo que no lo habían probado pero es verdad que para ellos es una delicatessen

Voz 0874 28:28 proteínas pero a pala si tiene muchas

Voz 0187 28:31 proteínas también tiene como está primero está hecho un poco salazón también hay que tener un poco de cuidado con las al porque tiene un regusto salado es la gente que es hipertensa pues bueno porque no pueden salvar el otro día paseando por las redacción

Voz 0874 28:46 buscar algún hueco a ves tan entonces si alguien se acercó a Atom y les dijo tú conoces algún sueco esto no una pregunta estúpida Tom qué tal estás aquí estoy gracias por venir un domingo que no te toca a ti te toca de lunes a viernes

Voz 1386 29:02 no hablamos cualquier día de la semana

Voz 0874 29:04 al menos el domingo también porque

Voz 0470 29:09 pero tonto no consideras que a esta hora no es bueno lo que he dicho descuento una ciudad física pronunciada está bien pero a esta hora en ayunas estafeta

Voz 1386 29:16 no lo vamos a ser el Pacte que ha dicho es verdad cartel Etienne nuestra parte cual que es riquísimo el sabor el olor que es muy por detrás en El amor decirte una cosa más tradicional

Voz 0187 29:31 no si nos ha estado desde pequeños al olor es decir igual a vosotros os pasa con la estatuilla gallega por ejemplo total claro

Voz 1386 29:41 eso hay que adaptar un poco hay que viene un poco tiene que venir un poco con lo poco a poco algo en piensa como adulto te gusta es un poste infancia aunque yo soy yo soy hijo de tres que adoro estar en qué

Voz 0470 29:55 qué isla discípula lo conversar en triples

Voz 1386 29:58 lo que no es muy buena en ha dado de sí

Voz 0874 30:00 sí sí

Voz 0470 30:03 policías de entonces se era la la Murcia sueca

Voz 0187 30:07 bueno la codicia en Galicia

Voz 0874 30:14 porque entonces he comprado una cosa primero y es que David ya está acostumbrado el sabor porque tuvo que probarlo con lo cual lo pueda aprobar duro eso es suficiente ahí te vea te voy a decir una cosa que me han contado Tom fuera de micrófono es un detalle que no tiene ninguna relevancia pero los suecos cuando abren una lata de este producto se ponen ropa vieja para luego tirarla normal

Voz 0187 30:34 que eh porque te queden el pelo

Voz 0470 30:38 es que eso es una bomba nuclear no viste demonio es un demonio a ver yo no sé dónde comprar David la ropa cara cara pero tengo cariño esta es una a favor si no

Voz 0874 30:49 Tom qué pensaría Gamesa por ejemplo o que se encontraría Pepa en este estudio si abrimos aquí ahora está la digo

Voz 1386 30:58 Pepa herido puesto la programación yo creo que tardará un mes en meses

Voz 0470 31:05 me desde el olor que sale adelante va no pero espera antes vamos a adoptar

Voz 1386 31:10 has de su viviendas de pisos abrir dentro del piso

Voz 0187 31:15 no habrá morbo esta hombres pero por qué habéis creado mira en la dale dale

Voz 1386 31:24 la pueblo tiene su lado perverso en Madrid

Voz 0187 31:27 dos mil seis algunas compañías aéreas como Air France y British Airways prohibieron llevarlas a bordo porque aquello se me está ocurriendo que sí

Voz 0874 31:37 en hay dos posibilidades David bueno hay tres Una que lo abramos aquí yo lo tuyo y vamos a ver de muchos amigos en esta emisión

Voz 0470 31:45 no no pero quiero decir que hay que más importante el Estado la radio ahí

Voz 0874 31:48 otra posibilidad que es irnos a la terraza de un inalámbrico esperando para que para que lo haga hacia la Gran Vía

Voz 1386 31:53 parte de los Olga esto es Madrid la tercera pues

Voz 0874 31:56 es verdad

Voz 0187 31:57 hay una planta bien

Voz 0470 32:00 es decir en la planta novena no afectaría a la radiodifusión así a día a la vida de los directivos de la cocina

Voz 0874 32:06 es lo que quiero decir Darío sería muy mala imagen que hay que decir

Voz 0470 32:09 hombre vamos a ver el olor no calla hacia abajo el nuevo director general de la SER es un tío campechano que le gusta decir que es un tío muy de la calle de oye pues se aunque igual de malos

Voz 0874 32:19 sí sí pero al mismo tiempo va muy bien vestido sí por supuesto da gusto verle le huele que alimenta

Voz 0187 32:26 muy bien tengo otra idea es una acción ecologista pongamos el Primark y lo abrimos allí yo creo esto es verdad la verdad

Voz 0874 32:36 que sí que ha madurado mucho salvado mucho con la idea de abrir esta lata aquí ir viendo un poco como como la semana iba avanzando ese Francino claro pues yo puedo decir que lo olores de tu chusma no

Voz 0470 32:52 lo ha traído claro pero

Voz 0874 32:54 es que tome metido miedo me con el olor de la

Voz 0470 32:57 te dicen no se puede abrir un poquito no es que problemas eso funciona dolorosas

Voz 1386 33:01 no es que sale como un nunca salpica

Voz 0470 33:08 ya que usted no sé si me parece demencial salpica te salpica se está hinchado claro en cuanto lo habrá hecho en Suecia esto se come con acompañado

Voz 0874 33:18 una cosa que tú lo estoy lo llevas en el bolso petróleo

Voz 0187 33:21 claro esto se come acompaña

Voz 0874 33:23 pero de esto mira es una bolsa

Voz 0187 33:26 es una bolsa no vamos a ver este no eh y luego te es miembro de la crisis no vamos a fomentar sabía quién es

Voz 0874 33:37 que bastante mal estas Suecia en el mundo sí sí sí

Voz 1386 33:43 tenía razón no es que al Dinamarca algo

Voz 0187 33:47 no llega hasta Dinamarca mira salmón nos gustaba por el por qué razón no no somos nada

Voz 10 33:57 no a hombres blandos a ver

Voz 1386 34:01 entonces yo creo que con tus manos que que hacemos haber pasado son muy prudente siento tu contrato está renovada

Voz 0874 34:11 nunca se sabe

Voz 1386 34:13 pensando en esto todo lo demás y el vienes ya

Voz 0187 34:16 qué tal esto parece desde la Guerra Mundial la estoy parece pero si una ex parece una mina

Voz 0470 34:22 es todo un diámetro como de si diez centímetros no Recio bueno venga

Voz 0187 34:26 botulismo aquí vamos bien vamos a hablar

Voz 0470 34:29 tú has filete vamos a ver yo yo entonces yo estoy loco estoy yo no yo

Voz 0187 34:36 no la que yo me quedo aquí me voy cuenta yo dirijo el estudio precisa en la lesión será la audiencia de la Ser ahí solamente

Voz 0874 34:46 me meto hasta la terraza se queda Manuel Burque rellenando esto sí

Voz 0187 34:49 cuando el tenéis que llevar el abrelatas no

Voz 0470 34:51 no pero si quieren me quedo yo Javi que vaya vaya

Voz 0187 34:54 por qué entonces la estrella la quiere porque yo tengo que acompaña se va a poner un directo Instagram no la gente que se metan Instagram de estoy intentando yo relanzar las redes de A vivir porqué a Javier les da igual bueno voy a Ángela me vais a dejar a mí solo en el estudio

Voz 1386 35:11 sí

Voz 0187 35:11 ah pues mira vengo de recibir un premio por Radio Gaga en el Festival de Vitoria así que desde aquí os digo que veáis Radio Gaga estoy aprobó esto vale muchísimo dinero hacer promoción en en la radio a esta hora vale no sé cuánto vale cinco mil el minuto no sé cuánto vale pues yo lo estoy haciendo gratis y otra cosa más también os podéis descargar buenismo bien el estupendo pero sí una promoción pero bueno más dejado aquí algo tengo que sacar porque mi sección me da que nos queda el tiempo

Voz 0470 35:43 voy a ver estamos entrenando a la terraza está entrando subiendo enciende la mochila estás que pasa no encima abrimos

Voz 0874 35:54 con cómo se llama esto Ángela porque hay mucha tele a ver yo era muy alejar esos aproximadamente y que por favor no no no no no no hablo total Bob esto es muy muy jodido que te has quedado Tom coche te te salpica eh

Voz 0187 36:14 no no no no no no no no no

Voz 0470 36:17 lo está abriendo no es también el que llevo una pistola

Voz 0874 36:20 salido corriendo eh

Voz 12 36:22 abre lo tu TAM espera que no se te

Voz 0470 36:25 no no no no me puedo acercar lo abre el hombre yo Dios es esto cómo desactivar una bomba eh si yo lo estoy viviendo como si estuviera no me puedo acercar estuvieron hasta que no se oye

Voz 1 36:35 pero por favor

Voz 0187 36:39 legado en la cara

Voz 0470 36:41 las primeras impresiones sueco impregnado de esto por Dios bendito es que parece un montón tome está ahora mismo pringado de de de de líquido en favor de todos acerca del demonio acercas pero pero mira lo que te lo que está saliendo me está entrando una curiosidad brutal tengo que salir las películas cuando no no no no podéis como huele la pera que huele describir el olor muy mal pero aquella que se parece a Gustavo eh huele mal la verdad yo me adapto yo pensaba que ha salpicado a la cara es la infancia huele a muchos Pío no hablan de Javier no no gracias acércate no no Ángela tan valiente que obliga a quién le bosques malditos acerca el olor lo aguanto pero

Voz 0874 37:40 oye pero en el manejo de la pelota no yo pero todo lo que no me salpicó poco a ver los oyentes quieren saber parecidos en otras olor ver si es que también te escucha poder comer los oyentes quiere saber a qué te recuerda este honor eso es adiós a que te recordamos si te vas a cortar sangre con eso para don pero hay que decir que Tom como con Garrido está muy bien pero para abrir latas se le pediría ayuda yo no no no no no que no quiero que me tengan la mano pues se pues se está alguien te chupa un poquito el abrelatas si tienes tu empresa no hay más

Voz 0470 38:21 que no tocarlo

Voz 3 38:25 el honor es absolutamente

Voz 0874 38:27 pero Javier a que a que huela calcetines huele a podrido de todo lo malo podrido ya sabes que yo me vuelvo al estudio que que ahora vas a venir oliendo tú no Javier José Javier Javier no te prometo que no me toques

Voz 0470 38:45 mira

Voz 0874 38:47 esto se está viendo por Instagram directo pero tengo una sensación que vale vale pero lo digo para que la gente se adelante

Voz 0470 38:53 oye que está yendo Javier no pero qué hacemos que seguir ahora no me está escuchando a nadie y uno Estepa hasta está volviendo Javier el estudio ahora para decirnos a qué huele exactamente Javier Yagüe desde aquí Javier Javier a ver me hace mucha gracia

Voz 0187 39:14 es muy huele y te lo digo en serio

Voz 0874 39:20 es el valor más horrible

Voz 0187 39:23 ah pues la mítica busca una mezcla podridos calcetines

Voz 0874 39:29 que se usaba si no es tanto no apretó imagínate eso metido en una lata bien apretado bien apretado mezclado con pescado podrido de repente explota hacia arriba

Voz 0470 39:39 está previsto que dicen haber escuchado mira yo dedicará una brut extra que saca todo este tu micro habitual esto no esto es el micro que usan para las conexiones de deporte

Voz 0187 39:52 todo esto es bastante millennials sabes no Javier sí

Voz 0470 40:00 bueno quiero saber si lo prueba no pero está dentro el estudio eh vamos a esto de lo que no que no sé si porque ya ha ido a la puerta vamos a ir al estudio con no no te protege meterlo todo Innova

Voz 0874 40:18 en radio me decían tú no va sí sí

Voz 0187 40:21 miedo de Estados Unidos con muchas ideas no sí sí donde has estado donde no debería ya te digo eh esto han dicho que van a venir es cierto Javier

Voz 0874 40:30 espero que no pero estoy viendo esta están viniendo no vale vale no para medir si sabes que esto es

Voz 0187 40:36 momento estoy desde aquí vienes que muchas gracias

Voz 0874 40:38 venir a toda costa sueco todos

Voz 0187 40:42 no vuelvan que hay una ducha en la planta seis

Voz 0874 40:44 si quieren usarla

Voz 13 40:47 venga vale vale

Voz 0187 41:02 puede tú qué pero estoy esperando mi mi mi sintonía no hacía falta que volviera a que han vuelto a pero Vide menisco lata

Voz 1386 41:16 no pero yo he dicho que no hacía nada aquí por favor cómo estáis pues una porque no no no no no no no quiero leer nada nada

Voz 0187 41:26 para retos

Voz 1 41:28 por favor

Voz 0874 41:32 a qué huele pero Belén no pero tome en serio

Voz 0470 41:39 a ver si es que no bueno hola

Voz 0874 41:42 pues sí pues sí que lo entiendo pero hay que preguntar de todo lo que es producto sueco innoven de sus hombres Toni que ya no sentirse en cuenta esto se va a quedar aquí mucho tiempo hay gente más es porque está rojo sabes sabes

Voz 0187 42:01 se te olvida después de de te vas de vacaciones y te dejas la basura en el cubo el bien y yo de él él tiene un nombre pues a eso

Voz 0470 42:08 hay una chica que no conozco que supongo que ha venido con Burke que está pasando lo están saltando las lágrimas quiero llorar

Voz 0874 42:13 a mí me está dando me está dando miedo Mara Torres la pobre claras cuando vengan a encuentra como todo no tuvo en la mano sin tocar que no tengo tiempo para ti Manuel hombre hay dos minutos dejaba a la chica por lo menos a la chica la chica ese Alma Andreu que tan buenos

Voz 0187 42:31 has te algún resumen

Voz 0874 42:34 tú por aquí he pensado seguro que sí

Voz 0277 42:36 pero el huele muy bien si es el mejor día que podría elegir para venir

Voz 0187 42:40 bueno te voy a hacer un resumen rápido en un minuto de mi sección que me ha robado a Broncano que mi madre robado días

Voz 0470 42:45 un poquito de tu madre no sabe para lo que he pasado un poco

Voz 0187 42:48 Tomás estaba odiar mi familia no les

Voz 0470 42:51 me yo le mando un beso a tu madre que

Voz 0187 42:53 te yo te quiero conectar con con el mundo Milenio el Javier esto ahora sí porque mi madre me dice mi madre quién dirige mi carrera dice que estás muy cerrado y estoy muy cerrado muy constreñido dice la psicóloga

Voz 0874 43:05 pues la gente que me habla de tu sección me sugiere que estoy demasiado abierto

Voz 0187 43:08 que te tires más que vendría cerrar un poco más porque ahora que han sido a Estados Unidos a cazar osos en Alaska reencontrado con tu propio yo bueno el caso es que tú sabes que me debes un beso esto es verdad y lo esto ya que no no porque yo llegué a mil Le dije si llegamos a mil eh personas viendo el directo de un beso

Voz 0874 43:29 discusión completamente es un beso

Voz 0187 43:32 no es que no te vas no te vas a casa después de la llegué a mil veintisiete después el tenista gran me debes un beso y la gente se lo ha pedido durante todo el verano pues bien hoy no va a pasar ya lo discutiremos los entresijos que vas a contar con ella como podría hacer a vivir para tener más de tres mil seguidores en Instagram tú tienes Instagram yo tengo esta gran millennials ya un poquillo me pilla mayor pero sí que es mayor cuanto mayor yo tengo treinta y cuatro Sweet te pilla mayor es ya ya estoy un poco pero dentro de poco e como si por la escuadra y cinco yo ochenta y tres días es además mayor cuando seguidores tienes esta gran tengo ochenta y seis mil oyentes estoy muy agresivo cómo hacemos para que toma el relevo de Javier crezca en redes porque

Voz 0874 44:23 el próximo porque piensas que yo quiero crecer en redes

Voz 0187 44:26 por qué te hace falta desaparecer con la edad en Instagram ya he visto que no

Voz 0874 44:31 es oyentes

Voz 0187 44:32 eh esta Graña he visto que no tiene Twitter me ha hecho pajarito que tienes pero así a un tuit que sí exacto pero queremos que crezca Instagram que es la red del momento entonces cómo hacemos para que crezca la red de A vivir

Voz 0277 44:46 pues hoy creo que ya hemos empezado mal porque hoy por ejemplo yo voy a subir el vídeo que acabo de grabar con los harén que sextos no vende en Instagram venden las cosas cookies arenque

Voz 0470 44:55 como un poco feo pero almas Isabel cobró también me ha visto Atom como como un héroe nórdico abriendo y salpicando a sí mismos precioso así lo épico así si si lo ponemos

Voz 0277 45:06 cámara lenta blanco y negro es una música así como de decir

Voz 0187 45:09 exacta lo que quiere que es volver a Javier Cuqui bueno hombre es lo más difícil Cuqui yo soy bastante perdóname mira mi mi mi pueblo sí sí es verdad es verdad que tú con qué cómo podemos hacer que Javier se ha Cuqui tú lo ves Cuqui con la camisa abierta a la hora de de sueco

Voz 0277 45:28 bueno por la mañana sí desayuna un café por ejemplo le ponemos a la ONU aguacate el aguacate también vende mucho

Voz 0187 45:33 eso sí hay que meter aguacate y que ha hecho algo de atrezzo que lo único que exacto ahora mismo por ejemplo qué podemos hacer para que es Javier vendiese en Instagram ahora mismo lo están grabando en directo

Voz 0277 45:45 para que todo el mundo se conectará en a Instagram Javier empezará subí

Voz 0187 45:49 estoy ahora mismo con lo que hay aquí me compré la nave sombrero de una crisis que a mí no me interesa pero a mí sí porque yo velo por tu seguridad Javier señaló no saben lo que es ser una estrella olvidada te importa yo he vuelto pero cada dos días despido yo despide estoy porque esto se ha acabado el tiempo y ahora me vas a dar el beso en los entregamos no va a pasar no vamos a pasarlo grabo por lo menos en este piso si iba a pasar porque me lo debe sobrepasar Javier que mis palabras no hay que es corazón pero tienes palabra gracias Manuel Burque Gracias Alma Andreu la David creo que os habéis equivocado regresando pero es tú lo sabrás mañana

Voz 0470 46:31 pero sobre todo en la vida moderna

Voz 0187 46:34 desde aquí recuerdos a Pepa atonía Carlas cuando encuentra en determinado olor

Voz 0470 46:38 hacia el sueco actual prueba

Voz 0187 46:41 suele haber no lo sé probado en y los probará números aquí tienes la boca al pueblo de Ikea aprobar eso saben que si Tom gracias por venir ha sido un placer compartir el buen olor de mi país

Voz 0470 46:53 así ha sido épico

Voz 0187 46:55 hasta siempre teniendo que vayas a Galicia lo que es comer estuve

Voz 14 47:06 ah

Voz 13 47:08 a a ah también

Voz 0187 47:59 a vivir que son dos días Javier del Pino