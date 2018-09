A vivir Madrid | Festival 16 Km la cultura inunda la Cañada

Voz 2 00:00 seguimos en A Vivir Madrid hemos abierto esta nueva temporada de nuestro consultorio nuestro cónsul Bop consultorio literario en este brama el primer domingo de septiembre en el que inicial

Voz 1751 00:33 esta esta andadura pop te quería presentar a Sarah

Voz 3 00:36 hola Sara encantado Sara

Voz 1751 00:38 tienes dieciocho años sin tengo llevas tres meses ya estudiando estética llevas viviendo desde que naciste en la Cañada Real verdad

Voz 0268 00:48 si mis abuelos llevan allí muchísimo tiempo en España desde que tenían seis años

Voz 1751 00:52 este año se celebra la tercera edición del Festival Internacional de Cine de seis kilómetros en la Cañada Itu bueno pues hasta una idea para fomentar la lectura que se está poniendo en práctica de que se trata ahora cuéntanos

Voz 0268 01:03 pues es como un intercambio de libros que también va más al tema solidario de que Si un niño viene libro también puede acoger uno may donaciones hay mucha gente que se ha volcado muchísimo y ha donado muchísimos libros para que sean un trueque sin que intervenga el dinero que sea algo mucho más solidario no hay pues hemos también formaba unas pegatinas donde si te metes en una web pues puedes ver el trayecto del libro hay hay los libros tienen historia

Voz 1751 01:36 es decir que esa web es bookcrossing no me decías bookcrossing punto com puede si tú te metes si la persona que encuentre ese libro pues puede meterse hacer una una reserva de hacer lo que le ha parecido donde lo ha encontrado los libros están repartidos por la Cañada todos o los avisos repartido también con el centro por otros lugares

Voz 0268 01:54 tenemos unas mesas donde los niños y la gente puede recoger libros y también vamos a soltarlos por Gran Vía vamos a soltarlos por el centro para que los libros tengan más trayecto

Voz 1751 02:06 vas a saltar de hecho uno que has traído pero sí he traído

Voz 0268 02:09 no no que es un cómic de Tor para soltarlo cuando salgamos para ver el trayecto

Voz 1751 02:14 en un lugar secreto pero tienes que guardar muy bien que las obras no se lo lleven por delante sólo de dos mil libros ahora es porque te ha gustado mucho o porque te quiero esa tarde

Voz 0268 02:25 pues la verdad es que es para dar oportunidad a otras personas a que lo lean ya que yo ya he leído para darle esa oportunidad a otras personas de tenerlo oí de soltó

Voz 1751 02:35 lo traduce para fomentar mucho más la cultura todo esto empezó porque un día estás en casa con tu libro favorito

Voz 0268 02:41 sí que es hambre

Voz 1751 02:44 entonces me propuso hacer este bookcrossing por la cañada porque se trata de exportar esa cultura hacía fuera no hizo bueno para ponerlo en práctica pues has contado con organizaciones han participado en muchas cuántos libros habéis liberado y en qué zonas

Voz 0268 03:00 pues la verdad es que ahora mismo estamos más centrados en el tema de Cañada si por fomentar la cultura entre los niños mi entre los adultos también hay de todo tipos de libros cuando acabé el el festival queremos liberal liberar todos los que sobren por todo el centro

Voz 1751 03:18 ha cogido de casa algunos porque decía lo que te sobra es verdad acogió algunos infantiles si Itu madre también ha hecho una aportación tu madre Jolie

Voz 4 03:26 sí ha costado cincuenta sobre lo que se creía que ya se lo bello ya ya para que otros lo disfruten vamos a los oyentes que estén atentos que este libro de la Cañada Se va a liberar cerca de la

Voz 1751 03:40 la vía quién lo encuentre por favor que no se escriba que se ponga en contacto con nosotros a parte de entrar en esa en esa página web en bookcrossing punto com a mi lado un año más porque estamos hablando ya de la tercera edición del Festival Internacional de Cine dieciséis kilómetros de la Cañada en acompaña a alguien que bueno pues que para mí significa mucho porque está haciendo un trabajo estupendo no desde la primera edición que es el actor Carlos Olalla Carlos qué tal buenos días

Voz 5 04:05 muy buenos días Puri m buenos días oyentes la verdad es que sí dos escuchando a Sara porque eso resume lo que es el festival de cine de Cañada como los vecinos y vecinas de Cañada han hecho suyos ese festival en esta tercera edición ya han aportado ideas que salen del corazón ideas tan poéticas solidarias como como la de Sara no

Voz 1751 04:27 y además es que este este año el festival bueno pues ya está más consolidado a ser la tercera edición siempre esa esa cosa no de que hay un cierto estigma no y lo que se trata es de aunar culturas de romper barreras de romper fronteras y que la cultura llegue a todas partes y claro visto eh

Voz 5 04:45 conocernos hay por desgracia a la gente de Madrid capital tiene una imagen totalmente distorsionada de Cañada es una imagen que nos llega muchas veces a través de los medios de comunicación donde nos hablan de un sector concreto de Cañada que mide un kilómetro donde se concentra así en un supermercado de la droga y los que quedamos pero es que Cañada mide dieciséis kilómetros Cañada tiene siete mil personas viviendo allí más de la mitad no tienen veinticinco años son Saras que están ahí con su corazón abierto desde el nueve que yo sueño como tú que vivo como tú y que quiero compartir mi vida y ahí estoy

Voz 1751 05:22 y Leo claro que es algo

Voz 2 05:24 no no es que de alguna manera bueno hay muchas

Voz 1751 05:27 dividida es que quiero que me avances alguna que que podamos y ahora mismo presenciar este fin de semana el festival duró unos días

Voz 5 05:34 inaugurado el viernes iba a estar hasta el domingo que viene en Cañada tenemos diferentes espacios donde proyectamos películas que ese es el eje fundamental ya que son Festival Internacional de Cine pero no sólo tenemos que tenemos arte urbano talleres y coloquios sobre género lo que queremos es visibilizar como la cultura es un nexo de unión como un festival de cine puede ser un lugar de encuentro de todos los vecinos

Voz 1751 06:00 sí a mi lado esta Hugo estuve o la hubo qué tal buenos días y bueno no se ha sumado a este festival con un proyecto precioso porque creo que entre el doce y el catorce septiembre eh vamos a poder ver rugby libertad que es un corto dirigido por ti no que empezó siendo un documental la idea pero no control

Voz 0708 06:21 pero bueno principio querían un documental de una hora pero no se podía porque ese no había tiempo me lo dijeron en julio a mediados de julio doce Cedric que tenemos que hacer una cosa más corta claro entonces me UTI ser que dura dos minutos otra minuto si al final se convirtió en un corto de quince porque me llevo Ana a hacer un casting ahí va a haber tiempo porque si no no de la fundación Voces y los organizadores

Voz 1751 06:51 de del festival yo no estoy

Voz 0708 06:54 ya no es original pero me pareció que podía presentar ese ese cortito una niña de ahí si ella me junto a todos los chicos y las niños de la niña que habían allí encontré a dos crías que eran un primo la no la verdad se una es Rubi y la otra es libertad así se llama el se llama no vi libertad entonces entre ella hicimos como si fuera Mi cámara y yo si ellas ellas llevaban

Voz 1751 07:25 en las llamas en cambio la Cámara una otros

Voz 0708 07:27 eh

Voz 4 07:29 parece que se la medida profesional Toni Ruiz lo intuíamos has venido este estudio

Voz 3 07:37 Berta esta mañana si aquí libertad qué tal buenos días qué tal es eso de llevar la cámara al hombro muy verdad te has pasado bien si le cuentas a los oyentes libertad que van a poder ver entre el doce y el catorce de septiembre que que trabajo habéis hecho que que habéis enseñado en la caña unos chicos como que si nos daba las tomate el huerto se hizo también con los patinetes nosotros

Voz 0708 08:10 estábamos rodando porque ella es hacen entrevistas también se estábamos rodando por la calle y de repente me dicen divierta me dice oye Rubí tiene una idea hay que te parece haber qué te parece si jugamos con el patinete por aquí por la calle porque no has podido idear nuestras nos ha ocurrido venga entonces echar una carrera algo pero uno un patinete de de de pies yo lo tengo

Voz 3 08:37 sí

Voz 0708 08:38 y el otro es el el el eléctrico es se que el juez Vaughn ese no ya

Voz 3 08:43 y quién ganó

Voz 1751 08:50 que que puedes enseñar tu del barrio que crees que es lo mejor de de

Voz 3 08:53 la libertad que es lo mejor de la Cañada que no sabe verdad lo mejor puede ser tú por ejemplo de que conoces a Rubí sois amigas desde hace tiempo verdad compartís juntas

Voz 1751 09:08 muchas experiencias todo todo no pero

Voz 3 09:11 todo algo te guardas tú parate sido un día llega un día ella vamos a escuchar un fragmento

Voz 1751 09:18 todavía no se ha proyectado pero sí que la gente de la fundación Voces Nos ha no sea enviado aquí a este programa A Vivir Madrid pues un pequeño fragmento de lo que podremos ver entre el doce el catorce de septiembre de este trabajo Rubi libertad

Voz 6 09:37 íbamos a mi casa

Voz 1751 09:46 ahí sale ella reportera intrépida haciendo entrevistas hubo de toda esta experiencia con qué te quedas

Voz 0708 09:55 para mi ha sido un una impresión bastante grande la cañada porque yo pensaba que era otra cosa he visto familias encantadora payos gitanos marroquíes que no me esperaba fíjate que yo me metí en esto porque cuando me lo realmente me me me metieron la SGAE que tengo amigos hay envidia me dijo Rubén Dávila se te apetece ayudar a una ONG en en la Cañada dijo yo no conozco lo dañadas y si me apetece me tiene en esta historia pero realmente lo hice porque a mí me ha dado la vida muchas cosas muy buenas yo no soy de aquí sabes qué nación Chile pero llevo cuarenta y ocho años aquí con lo cual este país que mi segundo me segunda patria se me dio todo lo que soy ahora entonces me creo que era el momento empezar a devolver lo que me han dado

Voz 1751 10:56 de todas maneras después de tanta trayectoria como la que tiene hubo estuve en el hecho de de descubrir no de sorprenderse de seguir sorprendiendo se yo creo que es es lo más que te ha podido pasar Carlos hay algo también de reivindicación no estáis reivindicando tenéis su manifiesto dentro de este festival el fortalecido de programas y planes que faciliten el acceso a la cultura no que promuevan la creación cultural de los ciudadanos y ciudadanas de de la Cañada Real

Voz 5 11:22 exacto y nosotros hemos puesto los recursos para que la gente de Cañada pueda tener su propio festival nuestro objetivo es que ellos cada cada vez lo vayan haciendo suyo el primer año y viendo la población de Cañada seleccionamos algún país como Rumanía como país invitado porque hay mucha población rumana en Cañada el segundo fue Marruecos y tercer año es una cultura la cultura gitana la verdad es que está siendo fascinante porque tenemos conciertos películas podemos descubrir esos valores que tiene la cultura gitana que nosotros por desgracia en los payos hemos perdido cómo es el valor de la palabra como una palabra vale más que cualquier contrato firmado el respeto por los mayores ese tipo de cosas entonces los ejes sobre los que se vertebra este año el festival son la cultura gitana y la igualdad de género porque hemos querido visibilizar que el tema del machismo da igual que que lleve una yihad es exactamente el mismo entonces y hay un trabajo que se ha hecho durante todo el año que es lo que queremos visibilizar en concreto por ejemplo este año se ha trabajado en la formación de dos grupos de mujeres mediadoras unas marroquíes otros gitanas para que ellas y actúen a través de la mediación con todos los problemas a los que se enfrenta el barrio