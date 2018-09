A vivir Madrid | Consultorio Literario de Bobpop

Voz 1 00:00 no mi le vino a la mente

Voz 1751 00:10 doce y treinta y dos a partir de este momento Nos disponemos a hacer vivió terapia juntos una temporada más ya sea pop en lo que hemos concluido en llamar bueno sido Joe que no te lo he consultado con permiso de la mandil el cónsul Bob Pop encanta cómo está bien está muy bien con su pop lo que suena Sara Montiel no es que es un homenaje cabeza Franklin esto es Sara Montiel

Voz 2 00:32 pero llegan no besos de fuego en inglés con

Voz 1751 00:34 es que tenía ella seis claro políticamente aprendía cómo tenía que entró en inglés idea antes lo iba leyendo así como suena no queda nada como es la fonética como Sara

Voz 1 00:45 cosa que no

Voz 1751 00:49 mejor que muchos gobiernos bueno la primera consulta la manda un oyente que como tú se acaba de mudar Bobby tiene un problema de convivencia

Voz 3 00:57 el SUI Adrian tengo veintiocho años y vivo en Lavapiés bueno me acabo de mudar con mi novia y su madre mi suegra no hacen más que entrometerse y que quiere controlarlo todo podría recomendar me algún libro para regalarle que nos deje un poco en paz hay algo más de libertad muchas gracias

Voz 2 01:12 gracias a ti Adrián mira te argumentar mono un libro no cuatro una inversión potente pero yo creo que va a merecer la pena hay una saga maravillosa que lleva años publicada el Lumen que es una autora Helena Ferrando que no son Monreal y que se llama las dos amigas son cuatro Nobel amiga estupenda o mal nombre las deudas del cuerpo y la niña perdida son cuatro los brazos que va a tu suegra en Pascua viva no va a tener tiempo para otra cosa no bate poder ni malestar en nada porque va a estar venga darle al libro fascinada por esta historia de esa historias que además le van a servir para una cosa muy importante y es darse cuenta de que no sirve de nada controlar nada ni lo propio y lo ajeno porque todo al final se nos va de las manos y esta tetralogía Helena Ferrando lo demuestra y además retrata muy bien distintas clases de maternidades que seguro que lo hacen reflexionar sobre esta manía que tiene dentro de meterse lo vuestro Racing Montaditos a Lavapiés que nos merece ir a una suegra chismoso

Voz 1751 02:05 todo el rato además todo el rato

Voz 2 02:08 he ido Puri yo no creerte sé que

Voz 1751 02:10 Elena Fernández un seudónimo como tú dices que no sé muy bien la autoría de secretos

Voz 2 02:16 es una mujer de hechos ha intentado desde Málaga la italiana se supone por en la novela y por todos los referentes ando desenmascarar la pero ella se niega hay funciona muy bien la Hernani Mato en ella porque no hay una una figura del escritor que lo que vemos muchísimas novelas que primero queremos saber quién nos cuenta las cosas y luego el que aquí no aquí vamos directamente al que no

Voz 1751 02:37 el otro día subiendo una entrevista que dio a un periodista italiano Paolo Di Stéfano hijo Ferran T no me arrepiento de mi anonimato descubrir la personalidad de quien escribe a través de las historias que propone a sus personajes de los objetos y paisajes que describe del tono de su escritura no es ni más ni menos que un buen modo de leer

Voz 4 02:53 muy bien y Juan

Voz 5 02:57 la siguiente consulta que nos ha llegado para Bob Pop al seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis trata sobre Bob Arrate el pensamiento circular ojo

Voz 4 03:06 buenos días pues mira te quería preguntar por qué este verano vino una amiga americana que estuvo en mi casa y me preguntó porque en España había tantas rotondas la verdad es que no los hubo explicárselo porque antes había cruces hay rotondas entonces tuve podría recomendar algún libro en el que explicase por qué los españoles tenemos esta pasión por las rotondas queme clarificar un poco esta situación lo comento mi amiga gracias

Voz 2 03:29 pues gracias a Di mira hay un libro perfecto para esto es que parece que ni pintado se llama exactamente Nación Rotonda eso es lo que se hace unos años de hecho el origen fue cuatro amigos ingenieros un arquitecto que en dos mil trece montaron un blog de ese mismo número Nación Rotonda dónde iban mostrando el antes y el después de espacios urbanos urbanísticos e incluso casi campestres españoles y cómo han ido cambiando a cargo del tiempo ya habían colocado ahí una rotonda horrorosas el libro está muy bien Mann Nación Rotonda lo ha publicado un editorial que que ese Free P H R E tiene las imágenes oraciones hilos autor ese pues con lo son los originales fueran Miguel Álvarez Esteban García y los hermanos Rafael Guillermo Trapiello no te ves gracias rotonda atómica le va a encantar además tiene Texas y como gracioso simpático pero lo maneja muy bien el español ya sólo con las fotos lo va flipado

Voz 1751 04:25 Bob cuál es la rotonda más fea que he visto en Madrid bueno

Voz 6 04:28 vida mira eh vi una en Leganés

Voz 1751 04:33 del mosso del Leganés que esto es real que dirige a ver como chiste estaba bien pero pero a lo mejor una inversión en obra pública de este calibre Jesús blanquiño por favor que es de Leganés acércate a este estudio mientras te lo vas contando cómo es decir es la rotonda es sabemos si si luego de ser Jesús niña qué tal buenos días qué tal buenos

Voz 7 04:55 sí sí de hecho sólo estaba comentando los compañeros ahí en el en el control digo yo hay una en Leganés hay muchas pero una especialmente fea está el las nada de Leganés Si vienes desde Madrid bueno pues tú entras allí un centro comercial que se llama Plaza nuevo pues es la primera rotonda que tú ves al entrada al Leganés y es una especie de monstruo hijo incluido porque son dos uno grande y uno pequeño están es y pues si algo así y luego después hay un buen que pone Leganés también con unas letras un poco bueno de aquella manera pero la la rotonda es muy vistosa con sus colorines está el donde estamos en la rotonda el ministro rotonda del mundo

Voz 1751 05:29 es es para no perderse vaya Jesús blanquiño gracias a la aportación de parte de Leganés el el pueblo de Leganés Bob la tercera consulta tiene que ver con la tele o que no sé si alguien te te ha visto ya entre leit motiv no porque empiezas cuando mañana empezamos la temporada mañana esta mañana a las once de la noche de Movistar Plus leitmotiv de ante una fuente de la fuente en pantalones cortos o no como digo que vamos ir de largo mañana vale mañana toca tocar noche vamos a escuchar lo que te pregunta hola Boff podría recomendar me un libro para poder diferenciar al Albert Rivera de Pablo Casado es que el otro día estaba viendo la tele

Voz 4 06:04 sin querer no podía diferenciar a uno del otro gracias

Voz 2 06:09 quedan preguntas que gran duda metódica que dificulta amiga pues mira entiende perfectamente lo que me cuentas lo que me pasa igual yo tremendo que te leas un libro una novela muy divertida estupenda que ha escrito Manuel García cuál que se llama el otro Manuel E a justamente de esto de dobles de gente que parezca misma pero además Trívez vamos una vez te léase libro de Actual que aparentemente sólo un entretenimiento muy bien hecho pero luego tiene bastante más chicha vamos a preguntarnos una cosa respecto ya no tanto a la tele sino de arbitrario realmente Casado es el autor de Rivera Rivera es el autor

Voz 1751 06:42 de Casado es errantes Helena Ferrando eso son ellos dos errante en realidad es España

Voz 2 06:49 citó a los dos es un el recambio del otro es decir si nos quedamos con uno de derechas que unos que del otro o tal vez no sean hacer pensar que los españoles estamos pide y Peace íbamos doble es decir que estos son las consecuencia de la generación mental que vivimos no lo sé acabaremos descubriendo que Rivera se hizo pasar por Casado para estudiar la Universidad de varas ya la casa de derecho

Voz 5 07:36 no puedo parar no puedo para ha sido Cáceres del verano parar mucho con esta canción Carolina durante durante Cayetano me parece un giro

Voz 8 07:45 bueno Bob eh hay otro asunto que quiero tratar contigo que tiene que ver con la actualidad madrileña ya sé por dónde vas qué tienen en común el Che Guevara Chiquito de la Calzada es parte de la letra ch y que ambos están muertos que han fallecido

Voz 2 07:59 pues es muy fuertes noticia que hemos leído esa semana es que una un grupo de ciudadanos con minúscula han lanzado una propuesta en change o RG otra otra che por ahí metida

Voz 6 08:10 donde piden que la estatua que hay del Che Guevara en

Voz 1751 08:15 Leganés donde está la la rotonda del monstruo sus vean la estatua del Che Guevara pura de Chiquito de la Calzada esto es real es una noticia El Mundo Today no no esto es una propia

Voz 2 08:25 esta que en Chencho hereje de gente que ha decidido que que hace y Elche pudiendo estar Chiquito como te quedas pues no sé es que la gente es que ocurre cosas un poco extrañas y a mí me parece muy inquietante y de hecho yo tengo un libro yo pero no sobre esta noticia he pensado mira voy a apostar fuerte Iber recomendar un libro muy potente muy difícil es decir para todo el mundo pero si entras en ese libro va a entender mucho de lo que está pasando

Voz 1751 08:51 sería un libro que podría leer

Voz 2 08:53 chiquito que hubiera podido leer Elche ambos bonus se yo leo de consenso no pero un libro Don donde se explica ambos personajes perfectamente libro del del semiólogo Roland Barthes se llama mitologías es pura semiótica es un libro donde reflexiona sobre el significado los mitos y en este caso es verdad que este equiparación del Che con Chiquito tiene que ver porque los dos son mitos de hecho Barthes en el libro dice una cosa una frase que y me encanta

Voz 1751 09:20 que es él

Voz 2 09:22 perdón era yo con la borrara muy a un poquito de agua aquí en directo

Voz 1751 09:26 si no la cosa es porque estabas hablando de Chiquito y a veces

Voz 2 09:32 pues mira en Roland Barthes en mitologías que el mito es un habla y esto es muy interesante la teoría y lo que de lo que habla Street brazos sobre los significados que creamos nivel muy alto esto yo me pregunto quiénes sustituir la obra de Elche por la obra de Chiquito o quieren sustituir lo que representa uno lo que representa a otro su significado quieren cambiar su significado de concordia tal vez piensa que Elche divide chiquito a una pues mi ahora no es una cuestión tan montería al final Sitel es título de Barthes que de verdad recomendó muchísimo porque era Rohan Barthes lleno del un montón de cosas y libro está muy muy bien

Voz 9 10:10 ja ja ja

Voz 10 10:13 ha dejado de ser de tener como primer cliente de importación exportación a los Estados Unidos y ahora en la Unión Soviética

Voz 11 10:21 pecado era nacidos después de los dolor borra chófer digo en un coche

Voz 10 10:30 cuando te pregunta qué es lo que pasaría cuando la ayuda soviética cesara

Voz 11 10:37 en este dedica estoy el volante

Voz 9 10:40 el resto de comercio naturalmente

Voz 11 10:45 vosotros podéis a no han robado nada

Voz 5 10:55 las dos Españas tiene algún chachachá bailado por Che Guevara Chiquito de la Calzada maravilló

Voz 1751 11:02 los chicha

Voz 2 11:05 quizá