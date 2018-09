Marc Márquez: "Mi filosofía es la de que la mejor manera de defenderse es atacar"

Voz 0699 00:00 pues como os anunciaba que vamos a abrir este tramo de Carrusel deportivo con un tetracampeón mundial que los días que está bien está en lo más alto del pódium hiel los días en donde no está también está en el peldaño que viene después hola Mela Chércoles muy buenas noches

Voz 1104 00:15 US ráfagas acojo saludos desde el paddock del circuito Marco Simoncelli de Misano exactamente desde el motor home el líder de Moto GP Marc Márquez que hoy ha sido segundo por detrás de Andrea Dovizioso que ha tenido un duelo precioso con Jorge Lorenzo su futuro compañero en Honda señor adelantar hasta así seres entre ellos

Voz 1 00:33 yo creo que eso les ha costado sobre tan sólo tenía posibilidades barcazas finalmente a Dovizioso y bueno el caso es que pase lo que pase en cada carrera es mar sale más líder aquí llegados

Voz 1104 00:43 sí contiene puntos de ventaja con sesenta y ocho no tenías la moto para conseguir la victoria pero este segundo puesto detrás una Ducati como uno de que iba fenomenal aquí y bien entrenaba además recientemente te de esa gran gloria

Voz 0953 00:57 está claro que Bono

Voz 2 00:59 habíamos sido tocaría sufrir este fin de semana pero salimos con buen pie impulsen la carrera no no no descartaba ganar pero bueno este año

Voz 0953 01:08 así cuando sales a la pista tienes que entenderla las condiciones donde grite de que hay en la pista ya es allí donde he visto que las dos Ducati sobre todo Dovizioso iba súper sino hacía lo que quería cuando se quería quería cuando quería gestionar lo lo conseguía ahí ha tocado luchar con con Jorge que no tenía difícil pero bueno a ver quién no esto no rendirse nunca cuando no te rindas nunca a veces tiene su recompensa y bueno hemos cruzado su error que también lo ha forzado porque lo están ustedes lo estábamos cogiendo se empezó el fin de semana de Misano con la negativa a en el rechazo de tu mano por parte de Valentino Rossi los incas grabado e incluso puede cambiar la película en cuatro días bueno tampoco entiendo poco tiempo ya como hago ya me pasaron muchas cosas y hay muchos cuentan al tema ya ahora mismo fuerte yo tengo el tiempo es el de la acción misma ahí ya está ahí vamos que que bueno que había motivación pero lo mismo que siempre

Voz 3 02:10 Lorca nace en yo soy de conseguirlo

Voz 0953 02:13 es lo que poco a poco pero

Voz 2 02:15 que James

Voz 0953 02:17 Pacojó pasó un campeón cinco veces campeón bueno cuatro veces campeón de Moto GP uno de Moto dos o tres y cinco iba camino de del séptimo en total el título de Moto GP Marc Márquez

Voz 0699 02:27 bueno ese es un lujazo en este tramo de Carlos el hablar con Marc hola Marc muy buenas noches

Voz 0953 02:33 hola buenas noches yo no preguntarte si encima de la moto

Voz 0699 02:35 la debía sido de las carreras divertidas de la normales como ha sido

Voz 4 02:39 bueno había sido la sufridas de las que seis

Voz 0953 02:42 al suelo justo lo justo porque

Voz 4 02:45 yo poquito demasiado al límite para seguir a las dos Ducati tenía que pasar más de lo que se lo que se inicia lo que comenzó pero pero bueno me toca sufrir a disfrutar

Voz 0953 02:57 ya hemos abierto hemos sabido personal

Voz 4 02:59 no no tocaba hemos sabido aguantar ahí Si bueno agitan veinte puntos

Voz 0953 03:03 que te sale una oro

Voz 0699 03:06 el sincero yo también he sufrido tendrá lo mismo pero cuando veías creo que os pasáis uno al otro el otro alguno hacia mira que se dejen de pasar que que tire uno y que se acerquen a lo Vicioso ya está que al final se va a sacar los dos eh

Voz 0953 03:19 sí pero caro aquí todos somos orgullosos de cómo Jorge confiaba en en en su estilo

Voz 4 03:27 tenía hacen su ritmo eso también te hacen Mi ritmo porque poco a poco iba cogiendo más confianza

Voz 0953 03:33 ya que cuando se lo no la podía adelantar

Voz 4 03:35 cuando he conseguido adelantar a Jorge quería ponerme ritmo y incrementarlo poco a poco a poco nuestro mormón estaba ahí los tres fuerzas pero una cosa no quita la otra hoy Robbie ha hecho la carrera para para ganar es la carrera perfecta a mí me tocaba defender lo que lo que tengo que defender no perder los más puntos posibles en el Campeonato de esa manera pues llegué aquí a cincuenta y nueve y salgo A67

Voz 0699 04:00 voy a ser sincero del todo es sufrido como creo que hemos sufrido todo pero también hemos disfrutado puertos habéis hecho seis adelantamientos devolviendo uno a otro que según es una pasada Marc

Voz 0953 04:10 no ya sabes que por allí un adelantamiento tiene que si puedo a veces no puede haber pero sí sí puedo siempre intento revolver mes pero hay veces que

Voz 4 04:20 el temblor las últimas vueltas quizás hubiese

Voz 0953 04:23 dado detrás de Jorge pero difícilmente lo hubiese probado porque ya te digo era no lo tenía muy difícil cuando él se ponía delante para para adelantarlo

Voz 0699 04:32 y una caída de Lorenzo en la penúltima vuelta como se delante de ti a doscientos por hora como lo visto

Voz 0953 04:38 bueno he visto que se ve poco a poco se ve venir si íbamos incrementando los dos porque vamos incrementando los dos el ritmo siempre hemos empezado a hacer vueltas rápidas personales esto cuando pasa final de carrera el goal y ahí y ahí sigue vimos comprado muchos números

Voz 0699 04:56 pero pero bueno a mí

Voz 0953 04:58 estábamos cogiendo Dovi tampoco quería perder el rebufo de Lorenzo y poco a poco yo creo que casi no ha sido una caída un poco un poco extraña eh porque tampoco no no es que ha entrado

Voz 4 05:09 pasar de todo pero ya te digo estábamos tirando fuerte

Voz 0699 05:11 sabes viéndolo a diferencia que llevas en la clasificación del mundial yo quería preguntarte si tu pilotaje es un poquito más prudente o te cuesta contener te de pilotar más alegre como piloto astur

Voz 0953 05:21 no ese es el mismo esos mismos cuando tengo la la la sensación que puedo luchar por la victoria o la sensación de que de poder luchar una última vuelta lo hago como lo hice en Austria Hay como lo hubiese hecho aquí

Voz 4 05:35 su precio tiene las sensaciones porque todos todos los puntos de este importante

Voz 0953 05:40 más de nuestros ganó que es la de oye que hay mejor manera para defenderse pues atacar sitúa al mismo tiempo te estás defendía como sillas pero no nos mira

Voz 0699 05:52 mira la clasificación

Voz 0953 05:54 la el ADN lo tienes luego lo puedes ir modificando con la experiencia pero el ADN seis

Voz 0699 06:00 estaba pensando que antes de la carrera no se puede decir que has tenido unos días de vacaciones en San Marino porque ayer para terminar los entrenamientos Marc te hiciste una gymkana que que te caí State hubiese verde Usain Bolt Trump

Voz 0953 06:12 sí sí sí ayer el los los entrenamientos no salieron como como esperaban en la clasificación me caí con el con el segundo neumático y bueno esos pues un poquito el el mar de dentro no no en espíritu ese de nunca rendirse ir corriendo aunque sabía que sería muy justo y cogiendo buscar la suma moto no pude mejorar el tiempo pero ya te encuentro satisfecho no cuando entreno de que al menos los los intentando

Voz 0699 06:37 yo llegue a pensar que cuando Tegueste que que ya no llegabas a hacer una vuelta eh

Voz 0953 06:42 yo tampoco yo no no no las tenía no no lo tenía claro es si llega o no pero si no lo pruebas no lo sabes hacerlo provee llegué sí que luego no pude mejorar una décima la la vuelta pero ya te digo después de todo eso también fue difícil volver a la concentración

Voz 0699 06:56 no ante cogieron un crono para lo que hiciste en cien metros no porque veloces tuviste

Voz 0953 07:02 bueno me cronometraje creo que fue dos dos minutos dos trece dos minutos doce más uno catorce no dejaremos encantador

Voz 0699 07:10 sí

Voz 0953 07:12 dos minutos Cardoso desde que me caigo hasta que me suban los segundo mozo

Voz 0699 07:17 el asunto como son y luego Marc ya sé que no te quieres dedicar tiempo pero está lo de Rossi que a ver cómo te lo digo la mano llaman la vas a ofrecer supongo

Voz 0953 07:29 no sé ya te digo que tampoco no no no le doy muchas vueltas al tema falso lo que pasó creo que las circunstancias lo lo lo daban pero pero bueno no pasa nada Oye la vida sigue aquí no hay nadie imprescindible ya habéis visto que me ha afectado bien poco para el fin de semana

Voz 0699 07:45 eso es verdad pero sí que las cosas pasan y hay que dejarlas atrás pero es una cuestión de educación de pasar página no Marc

Voz 0953 07:52 es una cuestión que no depende de mí pero yo ya hace tiempo que que la página Se ha pasado y repasado lo que no vimos

Voz 0699 07:59 en rueda de prensa fue algo que se pueda contar o termina estáis y cada uno se fue por su lado y punto

Voz 0953 08:04 no no no no lo lo que se vio ahí se quedó

Voz 0699 08:07 te han pitado en el podium eh que que eso ya es la guinda amarga de ya sé que tampoco te afecta mucho pero que es un poco desagradable Marc

Voz 0953 08:16 buenos pero es que es muy bueno me Petit es una cosa que no depende de mí poco a poco pues que con el tiempo dicen que pone cada uno en su sitio no pues de nosotros seguiremos con el mismo estilo y con la misma dinámica Hay ya te digo si quiero ganar este título Si quiero seguir estando en este nivel yo no quiero ni puedo perder el tiempo en en externos

Voz 5 08:37 vale que la cuestión es

Voz 0699 08:40 no me sigas preguntando por Rossi vamos a otro sitio pues venga lo que resta de campeonato quedan seis carreras próxima en Aragón co cómo afronta es lo que lo que te resta Marc sesenta y siete puntos sobre Dovizioso que no sé si es un colchón es una tranquilidad es una ventaja y ya está y no le ponemos calificativos

Voz 0953 08:58 bueno es una una ventaja que es cómoda pero no es suficiente sea es una ventaja que la tienes que saber administrar porque porque las dos Ducati están yendo muy rápido en han ganado las las las tres últimas carreras en serio esto también estaban para ganar así que que se tiene que administrar porque con un cero que ellos ganen una entonces ya ves las dientes al lobo no se acercaría muchísimo así que se tiene que ir a mí administrando pero ya te digo el hambre de ganar yo también lo tengo eh lo intentaré pero en Aragón veremos dónde podemos luchar tengo un equipo de matemáticos

Voz 0699 09:37 lo cuentas irían dicho Marc necesita ochenta y cuatro puntos en las últimas seis carreras para ser campeón que le bastaría con hacer dos terceros y cuatro cuartos han hecho las cuentas bien no no haces cuentas

Voz 0953 09:48 pues me pilló fuera de juego que las matemáticas él me estaba bien pero no no no lo he pensado de momento yo creo que en Aragón aún no no se puede pensar en esto quedan seis carreras y tú puedes ganar cinco puntos más dentro de los límites los tienes que ganar porque porque luego nos vamos a la la gira asiática que hay Tailandia hace año que suma una carrera más qué puede llover hay frío pueden pasar mil cosas en las motos todos tenemos que tocar madera pero existe el factor riesgo factor lesión Si bueno esto tenemos que ir pasito a pasito

Voz 0699 10:24 en que sepas que yo soy de letras eh así que las matemáticas no pues yo creo que hacer las cuentas tú te iba a decir una combinación que aseguren no iba a beneficiar así que vamos a dejarlo lo que me sé sí que me quiero que me cuentes aunque sea con el colchón quién ves que es el el tipo que que máster de lo de los que vienen detrás Dovi Lorenzo le das opciones alguno más

Voz 0953 10:45 pues mira que que me preocupaba

Voz 4 10:48 un poco más si eran Lorenzo porque

Voz 0953 10:50 estaban en un gran nivel de forma estaba yendo muy rápido porque hace una década estaba estaba recuperando va a Dovi

Voz 1104 10:58 que por desgracia para él

Voz 0953 11:01 y por suerte para nosotros ha fallado ha fallado hemos conseguido tener estos bueno conseguir estos veinte puntos más de ventaja llegado lógicamente Dovi es el que el que veo más el que está más cerca ya que veo más peligroso

Voz 0699 11:16 en el rollito con Jorge es distinto desde que sabéis qué vais hacer compañeros au ves en Nin

Voz 0953 11:21 no no no con Jorge tenemos una una buena relación una relación de profesional tampoco ya te digo aquí en el paddock es muy difícil ser amigo que te estás jugando el pan de cada día osea ya estás en pista así que lo lo lo bonito escenas estas relaciones de respeto profesionales no nos hablamos lógicamente somos todos los españoles así hiciera será un año interesante

Voz 0699 11:44 hay días de pan idea de jamón porque ahí hay carreras muy sabrosas cuando está y los dos por medio

Voz 6 11:49 eh bien está bien no quiero de

Voz 0699 11:52 de terminar la entrevista Marc sin preguntarte por lo que ha pasado en Moto2 yo he visto muchas carreras pero te juro que no recuerdo que haya un piloto que en plena carrera le toque el freno a otro a doscientos por hora

Voz 0953 12:05 sí sí sí ha sido una acción desagradable desagradable deber así yo creo que si seguramente ahora el piloto se siente avergonzado de lo que de lo que ha hecho porque es muchas veces por encima en Moto2 no sé ya llevaban dos vueltas y estaban pasando pasándose avisos los CDR en en las repeticiones pero no se te puede parar así de esa manera no sea tienes que saber es respirar pensar pero que lo han puesto una sanción banderas negras más dos carrera eh pero la ven insuficiente la veo yo creo que tendría que haber es que a ver pues tú no haces una sanción incluso más ejemplar incluso hasta el año que viene no coger la moto no porque porque ya te digo Si por alguna razón le apretar un poco más el otro sale por delante podríamos estar hablando de una desgracia

Voz 0699 12:51 claro es que es una entrevista de buen rollo y no quiero dramatizar pero sí un piloto Se acerca otro le toca el freno le frena la moto Se va por delante quién te dice que no no estamos hablando de

Voz 5 13:03 a ver de de por lo menos a un hospital

Voz 0699 13:06 un golpe muy gordo

Voz 0953 13:08 es que de esto cuando eh es una cosa intencionada y aparte pues es que se ha visto claramente que que que deja la mano oí de apretar el freno es ahí donde se tiene que sancionar fuerte para que todos los jóvenes Isma incluso me incluyo yo porque soy joven también somos chavales que estamos aprendiendo y que y que tenemos que el profesor nos tiene que que llamar la atención no ahora otra cosa es que uno entre él es de toque al de alante es que caigan como les ha pasado mi hermano quedan tocado por detrás ha caído pues esas son antes de carrera ni puede pasar pero pero una cosa intencionada cuando nos estamos jugando la vida tiene digo les le han puesto dos sanciones dos carreras de penalización pero yo lo veo lo veo lo veo corto

Voz 0699 13:53 creo que el profe le tenía que haber hecha de clase y castigarle hasta el curso que viene como dices tú pero bueno

Voz 0953 13:58 bueno no ha ido así pero ya ya te digo que sólo pudiendo dos carreras Piqué son pocas pero ya es sumamente nunca se hace eso pero seguramente ya ya ya tendrán lo tendrán en cuenta para el futuro los en los que suben

Voz 0699 14:13 seguro de que si voy a finalizar con una fuera de contexto de estas ya que tengo la oportunidad de hablar contigo pues de hacerte una distinta una de que no sea de motos pero no no te preocupes es deporte Si no nos yo tranquilo estoy decisivo sí claro

Voz 0953 14:27 en el fondo todos da gusto

Voz 0699 14:29 yo fuera porque si fuera por mí tirábamos hasta las doce y media pero bueno es si pilla en la tele y un montón de deportes puedes elegir algo que ver que hacen Marc Márquez para ver deporte en su tiempo libre algo que no sea moto que que que porque le da

Voz 0953 14:46 pues como noventa por ciento de los españoles encanta me encanta el fútbol dirá otro que no pero pero me me gusta me gusta el fútbol me gusta verme en todos los partidos ahí

Voz 1104 15:02 soy un apasionado del fútbol tarde ya que en

Voz 0699 15:04 bien este año

Voz 0953 15:06 después de las moscas sea hombre claro pero aparte de las motos pues me gusta mucho

Voz 0699 15:14 bueno bueno pues mira te lo voy a cambiar yo que voy a hablar de la selección luego qué tal Apis vista ayer el partido de España ha tenido la oportunidad de Vilobí Cherry lo qué tal qué te pareció

Voz 0953 15:22 bueno yo que lo los me pareció bien primera aparte ahí en rodaje un poquito segunda parte mejor luego saber si se sufrió bien o sea no no nos cerramos bien es me me lo también todo aquí la tele Si bueno a mi me gusta me gusta mucho carácter de Luis Enrique eh ya no no no se corta para nada no para para poner lo que él mejor piensa así que que espero que vaya muy bien y que nos den muchas alegrías

Voz 0699 15:49 hemos menos que antes eh somos un poco más verticales

Voz 0953 15:51 pero pero es que al final tocar tocar el es la efectividad de da igual ganar por uno cero destacados el espectáculo tiene que estar pero lo importante es la afectividad ya te digo era primer partido se tiene que ir rodando todo

Voz 0699 16:06 bueno tú te quedas de la selección no te dejo descansar en Marc Márquez muchísimas gracias por estar en la SER enhorabuena por por la temporada gracias por atendernos una noche más

Voz 0953 16:20 venga muchas gracias a vosotros ahora

Voz 0699 16:22 vamos lo del fútbol pero voy a acabar con Mela Chércoles para que nos cuente el resto de cómo ha sido el día que ha ganado Dovizioso en Moto GP que ha quedado Marc Márquez el segundo puesto pero lo han hecho bien los españoles amén de Moto GP fuera de la caída de Lorenzo Mela

Voz 1104 16:37 sí perdona estoy saliendo del motor home I de de Márquez donde por ciento en la mesa principal saca

Voz 0953 16:42 una los

Voz 1104 16:43 los trofeos se porque comparte otros con con su hermano Alex que tenían ahí de Assen de aquí de un montón de ellos no les dejamos descansar además mañana Márquez tiene entrenamientos

Voz 0699 16:54 tal estrena mañana en esta pista

Voz 1104 16:56 en vistas a mejorar la moto para la sierra se quedan

Voz 0953 16:59 sí también pensando en dos mil diecinueve y respecto

Voz 1104 17:01 lo que decías sancionar dos Dovizioso en el día de hoy es la Ducati ahora mismo es la moto más equilibrada de la parrilla Partidos de la cuarta plaza tenía como consigna evitar la escapada todo a costa de Jorge Lorenzo que empezar primero le ha adelantado se ha escapado del yo a gozar dos segundos y medio de ventaja y es una pena porque cuando Lorenzo más rápido iba sea enzarzado en una pelea con ellos hasta seis veces un adelantado entre ellos y eso probablemente le ha costado a Jorge las posibilidades de dar caza al italiano aunque luego se ha caído en la penúltima vuelta de la carrera ya abierto pues la posibilidad de quemar fuera segundos como te he dicho al principio de de la conexión pues concierto además puntos afecte de la general pesquera estos fatal hoy ha sido Valentino Rossi yo no recuerdo eh una paliza tan grande y sufrió proliferen en su casa ha entrado séptimo a diecinueve

Voz 0953 17:45 desde la cabeza y su compañero Maverick

Voz 1104 17:47 ha sido quinto con lo cual hoy Yamaha lleva ya veintidós carreras consecutivas y conseguir la victoria igualando su peor sequía de triunfos que databa del año mil novecientos noventa y siete mil novecientos noventa y ocho las quince de noventa y siete y las siete primeras carretes noventa y ocho

Voz 0699 18:04 me falta bueno lo hemos comentado con Márquez pero lo del incidente Nati por lo menos seguir contarlo yo sinceramente no recuerdo cosa igual me parece iba a decir una falta respeto no me parece gravísimo lo que ha hecho fanático

Voz 1104 18:16 es una mascarada ese es el término bien es cierto que Pacojó yo no voy a defender que Mancini le había tocado las narices

Voz 0699 18:23 así que si penaltis quienes destacado dos veces verdad

Voz 1104 18:26 vista Gisela están teniendo tiros entre ellos pero es que es feliz dijo el piloto con antecedentes en el Mundial ya pegó una patada ahí un puñetazo en una ocasión a un piloto de Moto3 sayo montó el pollo cuando esa categoría en su box destrozando el Hope tirando los paneles cuando estaba el equipo de Valentino Rossi le pegó un puñetazo a tu jefe y te echaron del equipo hace dos temporadas espero que era auxiliar es bueno es un tío de verdad que pude ser maravilloso y como cuando hubo el terremoto en su ciudad natal quien se despidió a misiones ayuda humanitaria pero luego se les gusta es absolutamente tipo puede salir por ha salido no está arrepentido aunque él quiere tiene que seguir tenemos muy en cuenta también lo que ha hecho romance que de hecho los Stewart los comisarios las hacerlo también con seis posiciones en la parrilla al próximo Gran Premio bueno

Voz 0699 19:11 en castizo de oímos que ha sido una ida de olla pero es una ida de olla que puede costarle la vida a un compañero y eso es una ida de olla muy grave así que vamos a dejarlo en eso han hecho los italianos triplete en este gran premio tuyo en estas tres noches hemos eso triplete eh

Voz 1104 19:26 pues sí el tuvimos a pueblos parado el viernes a Tito Rabat el sábado llega más Maker no ha ido nada mal déjame decirte que no hemos hablado del que Jorge Martín en una puedo ganar la carrera de Moto3 ha sido segundo por detrás de verdad Laporta en plena tiene un historia mundialista pero está de la suerte le ha sonreído sea querido que se aquí en la penúltima vuelta aquí va líder de la general no solamente tenido suerte por el resbalón de su máximo rival sino porque además ya ha llegado a tocar la KTM de el italiano a la Honda del español no sólo con él de milagro esto ha permitido que recupere el liderato ahora tiene ocho puntos de ventaja al frente la categoría pequeña hizo una gran noticia pues un que ha sufrido mucho esta temporada recordemos que se rompió el brazo izquierdo en en agosto la guerra de ordeno y desde entonces venía penando proveen ahí está otra vez de nuevo líder del campeonato

Voz 0699 20:08 sí como ya ocurre azoteas pegadas las tres noches la primera caña tapa Goyo vale

Voz 1104 20:14 que sea un poquito más no cometa Pita jamón algo así

vale venga la tapa también la caña traspasa paso a partir de ahí ya sabes pasar la factura lo jefe vale muy bien un abrazo grande un abrazo bueno pues nada yo creo que

