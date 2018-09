Márquez: "Aquí no hay nadie imprescindible"

Voz 0699 00:00 y luego Marc ya sé que no te quieres dedicar tiempo pero está lo de Rossi que a ver cómo te lo digo la mano llaman no será vas a ofrecer supongo

Voz 1415 00:09 no yo ya te digo tampoco no no le doy muchas vueltas al tema fases lo que pasó creo que las circunstancias lo lo lo daban pero pero bueno no pasa nada Oye la vida sigue aquí no hay nadie imprescindible si habéis visto que me ha afectado bien poco para el fin de semana

Voz 0699 00:25 eso es verdad pero sí que las cosas pasan y hay que dejarlas atrás pero es una cuestión de educación de pasar página no Marc

Voz 1415 00:32 es una cuestión que no depende de mí pero yo ya hace tiempo que que la página Se ha pasado y repasado

Voz 0699 00:38 lo que no vimos en rueda de prensa fue algo que se pueda contar o termina estáis y cada uno se fue por su lado y punto

Voz 1415 00:44 no no no no luego lo que se vio ahí se quedó

Voz 0699 00:47 a ti te han pitado en el podium eh que que eso ya es la guinda amarga de ya sé que tampoco te afecta mucho pero que es un poco desagradable Marc

Voz 1 00:56 buenos pero es que es muy buena