De la Fuente: "No vamos a permitir que la competitividad baje un ápice"

Voz 1582 00:49 a usted ha sido seleccionador sub diecinueve cuando España consiguió el Europeo en dos mil quince el salto de la sub diecinueve la sub veintiuno a la que se puede evaluar en qué se nota MR

Voz 1 01:00 pues bueno yo realmente no he notado un cambio sinceramente notado simplemente vamos a cambio anotador de cambio y del entorno no hay mucho más seguimiento mediático mucha más atención pues y en ese aspecto sí en cuanto la entrenamiento a profesionalidad dedicación a la convivencia con los jugadores pues no porque realmente este grupo de jugadores concretamente es es un grupo que lo conozco perfectamente todos los han estado conmigo pero no en las categorías inferiores en la sub diecinueve sub dieciocho y entonces pues bueno pues es un todo continuidad de esa buena relación que además estábamos teniendo casi es el tema que profesional pues es no se aplica al profesional hacen una en una categoría que en otras

Voz 1582 01:48 vamos contra Irlanda del Norte el martes y se afrontando otra forma Mister este tipo de partidos cuando ya está uno clasificado

Voz 1 01:56 bueno es verdad que tardaron bastante más tranquilidad pero no con menos responsabilidad estamos tremendamente responsabilizado os queremos terminada de toda la fase clasificatoria ganando todos los partidos es un reto de que nos hemos marcado hay como parte de nuestra exigencia como parte nuestra profesionalidad porque estamos obligados a dar lo mejor de lo mejor y no nos vamos no vamos a permitir que fuera había tenido clasificación el competitivo la intensidad la dedicación profesionalidad baje más que un ápice sea no eso eso no no entrarle no no vamos a consentir y aparte ni yo Ramón y los jugadores porque están tremendamente implicados y son unos muy ambiciosos deportivamente muchísimo

Voz 1582 02:44 no estoy seguro de que es un reto apasionante pero estoy seguro de que no debe ser fácil conjuntar de diamante quiero decir Mikel Merino Carlos Soler Fornas Oyarzabal Borja Mayoral al Fabian son una generación de tela eh

Voz 1 02:59 sí sí es una generación brillantísima pero yo yo creo que insisto que les conocía de hace dos tres cuatro años cinco de ellos incluso no hay y la verdad es que hemos tenido muy buena mantenía muy buena relación durante este tiempo y es insisto es no está siendo nada difícil convivir con ella en tiene perfectamente cuál es el mensaje que que les hemos transmitido aquí no hay veinticinco o treinta jugadores de un nivel altísimo todos tienen el mismo derecho de jugar dinero jugaba quiero que lo entiendan así creo que lo entienden y en ese aspecto estoy tranquilo de momento de también tener un comportamiento impecable espero y confío además estrictamente convencido de que va a ser así no no me preocupa mucho de verdad

Voz 1582 03:42 los ha visto crecer desde categorías inferiores le quiero preguntar si hay alguno que haya pegado un salto de estos espectacular desde que lo cogió por primera vez hasta que lo tiene ahora en la sub veintiuno

Voz 1 03:52 bueno pues realmente de una generación que se veía que vamos que tenía iba conseguido objetivos importantes en el tanto en el plano colectivo como individualmente pero pues bueno son jugadores de porque ya han conseguido debutar con la absoluta con jugadores de esta misma edad pues tanto Marco Asensio como Rodrigo como bueno Dani Ceballos y también está convocado con con con la absoluta pues son los jugadores que quizás ha destacado más no pero bueno cualquiera es verdad que algunos jugadores que están actualmente la sub-veintiuno seguro que no bueno a no mucho tardar mucho van a ir debutando sucesivamente en el futuro la absoluta están llamados a ellos y además es que de alguna manera es lo que va a garantizar el futuro de nuestra selección y que para eso estamos trabajando también

Voz 1582 04:42 sin sin duda quiero preguntarle cómo es la relación entre los Luis es es decir entre usted y Luis Enrique porque en La Roda pasan los dos mucho tiempo hablan intercambian opiniones le pregunta por los jugadores jóvenes tiene que jugar la sub veintiuno de manera parecida a la absoluta quiero decir cómo es aquello

Voz 1 05:00 mira la relación es extraordinaria muy fluida la verdad es que ha mostrado desde el principio muchísimo interés en el trabajo que venimos amaine todas las categorías inferiores hay bueno pues conmigo especialmente pues pues la proximidad porque esos jugadores que que alguno pueden en un momento determinado tener presencia también con la absoluta algo más que que en otros compañeros pero vamos está siendo insisto la que ha tenido los y el interés en nuestro método de trabajo has ido desde el primer momento vamos no nos muy motivados no simplemente hemos hablado de jugadores y nosotros no tendremos que centrarnos en de que sigan desarrollando todo el potencial futbolístico que tienen estos chicos les vamos a intentar que el estilo que que ese método de trabajo que tanto tiempo llevaba aplicándose en la Federación pues les siga sirviendo para seguir creciendo y lo que queremos es que evidentemente sean en el futuro de la absoluta íbamos a darles todas las herramientas necesarias para que así sea no evidentemente luego a este nivel pues se trata de además de sacar el mejor rendimiento a los jugadores pues lógicamente con esa exigencia ganar partidos en el campeonato pues todo hay que buscar ese equilibrio pero bueno estamos preparados para ello los jugadores también estoy convencido de que de que se están haciendo bien las cosas y que bueno hay que seguir en esa senda pero vamos a intentar fundamentalmente pensar en los futbolistas el máximo rendimiento

Voz 1582 06:29 estarán pensando que estamos además en ciclo olímpico que la selección sub veintiuno es la que representa a España en este caso en los Juegos Olímpicos cuanta ilusión les hace estar en unos Juegos a seleccionador nacional

Voz 1 06:42 mira de verdad ahora lo que me hace muchísima verdad lo digo vacaciones es pensar en el Europeo pensar en europeo de lo que había muchos meses más europeo que con todo el tránsito meses que nos quedan por delante de formas León de preparación deben de mejorar que nos queda mucho por mejorar mucho trabajar y lo que pretendo es es que el jugador sigan con esa misma mentalidad pensando en que hay que mejorar y crecer todavía hay seguro que va a ser así entonces vamos a primero a dar a pensar en Irlanda como fase de preparación para el Europeo luego ya cuando llevemos europeo será otro cantar allí en una dura piedra de toque con todos los rivales que salen clasificados así que bueno primero vamos a la serie de paso a paso que nos queda mucho todavía para mejorar para puede tener más garantías de éxito en ese ese ilusionante europeo

Voz 1582 07:38 déjeme que determinen preguntándole por Borja Mayoral que ha pasado del hombre un verano esto de pensar mucho de comerse el tarro de último momento de mercado de fichajes y salidas como se lo ha encontrado bueno viendo el rendimiento en el primer partido y es que el cien

Voz 1 07:53 sí sí y bueno tenemos una relación también muy muy muy íntima la verdad es que no sabemos muy bien la aprecian mucho pues le conoció siendo un crío y la verdad que ha visto a todo su desarrollo entonces sabes que aquí le apoyamos esperamos toda lo Se apoya en todas las decisiones que toma y me parece que yo siempre que que el que él como cualquier otro compañero que adopte una decisión determinada si él está contento y feliz yo me alegra debe siempre le veo contento realmente están muy ilusionados lo que es un reto también muy bonito para él y seguro que le vendrá muy bien para salir formándose consiguiendo cumplir ese sueño que tiene de algún día ser jugador de su equipo que es el Real Madrid pues ahora de momentos en el en la Unión Deportiva Levante que es otro reto también apasionante

Voz 1582 08:44 yo entiendo que sí como lo es dirigir la selección sub veintiuno que es un poco el Instituto de de las selecciones quiero decir la universidad es la absoluta el Instituto es la sub veintiuno y el director del Instituto el Luis de la Fuente Luis que les vaya bonito porque si le va bonito a usted es que el futuro de la selección está asegurado

Voz 1 09:03 pues muy bien muy amable muchas gracias que que que sea así que vamos a trabajar para ellos muchas gracias estoy seguro de que será

