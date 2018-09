Natxo González: "Tenía ganas de vivir esto"

Voz 0699 00:00 Natxo González entrenador del Depor muy buenas noches

Voz 0811 00:03 hola buenas noches enhorabuena no sí posible gracias gracias gracias ha costado pero pero bueno al final lo hemos conseguido no

Voz 0699 00:11 bueno habría ganas además de debutar en Riazor por fin no

Voz 0811 00:14 sí sí bueno es un comienzo de temporada un poco raro no porque como bien sabe islas las primeras jornadas somos disputado fuera fuera de casa ahí sí sí había ganas de de puede poder competir con con tu gente no vivir un poquito esta primera experiencia como locales no

Voz 0699 00:32 ahora ya se te puede preguntar cómo te has sentido en tu primer partido en casa en tu nueva casa

Voz 0811 00:37 pues bien la verdad es que bien estaba expectante porque bueno no no había tenido el placer todavía de de poder vivirlo oí bueno bien al final es Sevilla un poquito en toda la historia de este de este club de de su afición y bueno bonita bonita experiencia

Voz 0699 00:54 bueno hay ganando en el noventa y tres que lleva a decir vale y sufriendo pero es un buen guión no y al final del partido

Voz 0811 01:01 sí yo creo que Justicia no de de de lo de lo visto no en el terreno de juego no creo que bueno ahí están las estadísticas como bien muy bien decía espero pero bueno he va pasando los minutos Tebas precipitando oí cuesta no y bueno gracias a Dios pues bueno no estará en esa última opción pues hemos conseguido ponernos por delante no

Voz 0699 01:25 cuando vuestros partidos les había costado bastante cerrar los partidos en el inicio de Liga hoy hoy si has sido buenos acostado pero pero lo habéis cerrado Aleix corregido algo o ha sido cuestión de que esta vez ha entrado de otra vez en no

Voz 0811 01:37 bueno la verdad es que estamos viviendo bueno estas primeras jornadas experiencia Se bueno pues el empate en Albacete en los últimos minutos de nuevo el otro día metes en el descuento y te empatan en la última jugada no yo creo que bueno un poquito de de pérdida de de concentración no vivo no el uno va poniendo de las nuevas experiencias que que va viviendo como como colectivo oí bueno hoy hoy no somos en otra otra vez pues bueno a una situación similar que en un puesto por delante en el dos cuente la verdad es que luego no no nada o para más

Voz 0699 02:06 ahora llega la que no les gusta un entrenador a la plantilla del Depor IB David Simón Krohn Dehli Vicente Gómez Bergantiños Fede Cartabia dice jugó tiene una plantilla para subir a Primera me va a decir el entrenador si hay muchos equipos que tienen una plantilla

Voz 0811 02:20 sí sí no es una realidad no el hilo lo sabéis cómo está como Astorga categoría la Segunda División con con muchos equipos con mucha historia en su gran mayoría Can pasan por primera proponía división es verdad había al final hay que hay que reconocer el de poles por con con todo lo que lleva por detrás Sun en su historia Hay por supuesto que vamos a tener esa esa presión por decirlo de alguna forma ahí tenemos que convivir con ella pero también bueno reportes gestionarla sabemos o se tipo categoría es que muy larga muy muy dura una línea muy estrecha entre de ganar empatar y le di que bueno estos esto es la regularidad si somos capaces de estar ahí

Voz 0699 03:08 también entre los mejores también te digo yo Nacho que no no quiero ser yo el que la presión eh que es verdad que uno mira la plantilla ahí es así y es verdad que uno mira las plantillas de Segunda división ya hay unos plantaciones impresionantes pero hablando de la segunda a en Zaragoza se entrenó al Reus en el Alavés crees que el deporte un poco porque conoces como pocos la categoría que dijo Juan este no va a llegar a primera bueno otra vez pregunta de presión la verdad

Voz 0811 03:32 es bueno para mí para mi yo obviamente un es un placer no insatisfacción no el poder en poder entrenar bueno como como como el Depor no llegado aquí por por pues bueno pues después de trabajar mucho mucho tiempo bueno pues sí que puede ser uno de los de los aspectos a la hora de mi contratación no experiencias que ido viviendo y conocer un poquito de la de la categoría no pero como bien dices bueno es una categoría muy bonita para ver desde fuera Hay yo no

Voz 0458 04:07 sin duda además que debe ser difícil Joe misterio arrancar un proyecto con diecisiete cambios ha perdido jugadores obviamente muy muy importantes Vicente me parece me parece capital creo que he hecho un partido hace además Mister te quiero preguntar has jugado muy bien con el factor Fede Cartabia de Carles Gil que además habían tenido problemas físicos sino los podía Sporting poner de inicio lo has puesto en un momento cumbre quiero que quiero que me cuentas es abrazo que te has pegado con Fede Cartabia en jugar de mucha calidad que lo ha hecho muy bien y le has querido reconocer a salir de la banda las pegado un abrazo no había habido mucha tensión no durante durante el partido también

Voz 0811 04:39 si al final bueno era era un poco la elección musical me da fe de de inicio poner a Carlos no que eran los boxeadores que que bueno que no podían competir un poquito en esas posiciones de de de ataque no bueno yo decido pone la a Carlos y luego sabía que que en un partido cerrado que podía ser pues uno son jugadores distintos no son jugadores que son capaces de de de de bueno de en espacios muy reducidos genera faltas genera generador T situaciones de peligro al igual que entonces en partido sobre todo muy buenos jugadores con este con ese talento son los que te pueden dar un poquito la ese plus esa y esa victoria no

Voz 0699 05:19 bueno pues enhorabuena por el debut en Riazor que ya tenía ganas de jugar en Riazor ya sabe lo que es su casa si sacaba la entrevista y sacaba la presión la próxima vez de esta mañana más presión

