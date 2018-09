Toni Nadal: "Sin las lesiones, de los 14 Grand Slam que ha perdido alguno habría ganado"

Voz 1173 00:00 Toni Nadal muy buenas noches el lo primero está viendo la final de ellos Open

Voz 1 00:05 eh qué te parece bueno yo yo creo que está

Voz 2 00:10 se le ha puesto muy cuesta arriba Del Potro era fundamental para perderlo siempre es Félix a priori era favorito Djokovic sí lo está demostrando

Voz 1173 00:24 qué pena que nuestra Rafael sufría mucho viendo los problemas con la rodilla supongo no sé

Voz 2 00:28 sí la verdad es que es una pena porque creo que Rafael hubiera podido ir cuanto y leer vencer le dio pinchazo de dos dos se puso cuesta arriba

Voz 1173 00:41 tú que has vivido montón hasta dos veces en la pista se sufre más cuando uno lo ve desde la distancia por la tele que que allí estando cerca

Voz 2 00:48 no sufre todo un igual pero más bien cuando estás en pista con el BOC si ves como se escapa la oportunidad taller guante ir yo no medir exactamente cuenta de lo que iba pasando entonces yo después cuando la con Rafael porque es tan claras no sabía que el me había dado tan pronto que no tan rápido

Voz 1173 01:20 nosotros no pasa igual que que te ha dicho has hablado con él que como está

Voz 2 01:24 eh bueno pues evidentemente él después Jaume

Voz 1 01:28 oye yo voy

Voz 2 01:32 que aquí ha hablado con él como sabía que al final pues perder siempre son siempre las todavía con los peores

Voz 1173 01:47 es una lesión crónica que a veces se le carga demasiado y es cuando reaparece el el dolor verdad

Voz 2 01:52 sí helado en la realidad es que es un tema crónico a medida que va haciendo partidos pues va forzando se está está rodilla hay acaba que causa problemas Él había tenido la prudencia

Voz 1 02:08 quiero jugar en Cincinnati

Voz 2 02:11 después del tanto pues dejó de participar en el torneo siguen tener mil prepara alguien creer la Copa Davis para cargado pero al final yo creo que la intensidad de los partidos de allí ha forzado esta situación

Voz 1173 02:32 pero Toni siendo una lesión crónica Se puede decir que Rafael juega siempre o casi siempre con con algo de dolor

Voz 2 02:39 no hay dolor se acostumbró a hacer Louis remake a veces es el dolor se me hace insoportable no puedes jugar y a veces pues bueno sabes que tienes dolor IVAs cuando de todos modos yo creo que hay muchos deportistas que nivel que una cosa u otra ciudad no

Voz 1173 03:01 vale de acuerdo estoy seguro de que sí de que uno machaca mucho al cuerpo pero el que siempre se juegue con dolor muchas veces tienen que ser muy duro supongo que tiene que ser complicado convivir con con ello el estar siempre con con dolor en una parte de tu cuerpo no

Voz 2 03:14 se es bastante complicado y hay veces sobre todo cuando el dolor se hace insoportable pues realmente complicado yo hablé con él ayer después de después de la derrota cuando fue a dormir después con él y estaba afectado normal porque ves la situación iríamos se cansó de tener dolor está claro pero la realidad es que también uno se tiene que dejar más de la cuenta de las cosas más no menos aunque estos sean momentos duros tiene que quejarse poco oí iba al lograr todo lo sucedido ha sido bastante positivo tanto el año pasado como este

Voz 1173 04:04 es es alucinante porque estamos hablando de que lleva más de una década más o menos con con los problemas juega con dolor uno se pregunta Toni en serio de lo digo dónde habría llegado Rafael sin las lesiones porque se ha perdido catorce Grand Slam en su carrera

Voz 2 04:19 se la verdad es que creo que si Rafael hubiera podido muchas veces médicos dije lo mismo le digo yo siempre digo lo mismo al final es lo que hay lo que hay es la realidad es es la que cuenta pero se especula cuál es cierto que ha sido bastante perjudicado por estas lesión es pedido bastantes toreros importantes es catorce alguno hubiera podio

Voz 1173 04:51 a mi recuerdo que ha ganado diecisiete pues eso es que estaríamos hablando de bueno ya no parece un extraterrestre ya no no sé qué no nos parecería concluye Toni por cierto que te parecía ayer lo la acción más comentada de de la final femenina lo de Serena Williams en la final decirle mentiroso el ladrón al juez de silla gritando llorando hoy el show

Voz 1 05:13 bueno a mí realmente

Voz 2 05:15 yo siempre digo lo mismo un cuento uno cuanto mejores menos cosas incorrectas debería ir se perdió los nervios ayer otra cosa es el tema del coaching se si el árbitro deberían haber tenía un poco más de pintura se aparte que la mayoría de los durante los partidos siempre cargos dices hiló normal es hablar todo el público puede hablar menos el concepto no tiene demasiado sentido a partir de aquí el comportamiento suyo después pues deja que desear porque bueno yo creo que el árbitro debería haber vertido de celuloide para te que que te voy a partir la un poco más raro y todo también complicado eh

Voz 1173 06:22 seguro pero yo creo que

Voz 2 06:25 error fue claramente de seda como comportamiento inapropiado

Voz 1173 06:33 que es como vivir claro porque una gran campeona empequeñece la la victoria de de la que ha ganado quiero decir hoy estamos más hablando del gesto de de Serena que de la victoria de Osaka

Voz 2 06:45 bueno a mí particularmente si estuviera de pos de Osaka cuando Le

Voz 1 06:53 pusieron el que Cain

Voz 2 06:58 hombre estado bien contento digo cerca de la editorial da igual al final la feo lo tiene Osaka en su caso y el público el que también que incorrecto pero en los periódicos a hablar de eso pero entonces tu casa

Voz 1173 07:16 eso sin duda para mí nada

Voz 2 07:19 yo decido lo que sí que queden pequinés ido pueda mías es el comportamiento de gran campeona como ella

Voz 1173 07:28 cuanto más grandes es mejor hay que saber comportarse

Voz 2 07:31 yo creo que sí porque además estás acostumbrado en esta situación no deberías pierdes los medios esa manera

Voz 1173 07:39 desde luego es así Toni Nadal muchísimas gracias por estar a estas horas en Carrusel