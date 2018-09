Juan Sabas: "Sé que es Extremadura, que no hay ni un tren ahí, pero queremos que nos traten igual"

Voz 0237 00:00 teníamos un entrenador cabreado en en la segunda división después de el partido entre el Extremadura

Voz 1 00:04 ayer el Granada Dani a ver cómo está Juan Sabas que que el partido acabamos mal eh

Voz 0237 00:11 hola buenas noches qué tal

Voz 1213 00:13 no sé yo bien cómo estás tú y yo

Voz 2 00:19 en femme fatal no

Voz 1213 00:23 al final qué palabra buscará si te callas he estado en todo y si a raja mucho al final que que es lo que hacemos tú has visto la jugada España desenfado bueno seguramente pues eso es lo que hay indudablemente nosotros somos autocríticos sabemos que hemos hecho las cosas mal hemos hecho concesiones atrás y que tenemos que mejorar mucho pero esa jugada es con uno de penalti expulsión clarísima y a mí me pitaron el anterior con un penalti me expulsaron Pío también lo pasó a vender ya sé que es Extremadura que que no hay mi tren aquí hay ferrocarril pero que no nos tomen por tontos que pongan un ferrocarril a pico Antón que luego la gente lo demanda que nos traten igual que no nosotros no queremos que no creo que no está cómodo demás no somos pobrecillo

Voz 0237 01:25 crees que hay cierta actitud en contra del equipo en los en los árbitros quiero decir que que diciendo venga como son pequeño mira esto no mar ninguna ahí ya está

Voz 1213 01:32 en serio piezas eso no sé qué pensar vamos a ver el el pasado domingo en Gijón yo entiendo que hay más de veintidós mil gargantas hay chillando al árbitro y que Ike más sencillo que se vaya que se decanto un poco en contra nuestra al final de la primera parte teníamos tres jugadores con con tres amarillas hay un posible penalti de un jugador nuestro que seguramente se les escriban a ver y al final pues salen puesto empeño no nos pitan una falta era más entrar puso no jugador y luego pues un penalti que bueno que sí que hay un leve contacto pero como ha habido penalti hoy nos lo han quitado yo tengo que estar enfadado yo tengo que que revisó reivindicar un poco el qué que no somos un pobrecito ni nada de lo que queremos ser queremos justicia y que queremos ser igual la gente no no nos han atracado en en los partidos hemos perdido porque nosotros no hemos hecho las cosas bien eso es así es la realidad que simplemente es eso no hay una jugada que hoy que muy clara hay que el partido va uno uno luego ya pues si cometemos errores bueno pues tendremos que mejorar muchísimo lo que mejore todo el mundo no

Voz 0237 03:00 bueno a mí yo te te digo la verdad entiendo que este mosqueado pero me cuesta que los árbitros vayan con animadversión hacia un equipo por pensar pues eso que seis pequeñito que vais a tener poca trascendencia etcétera etcétera

Voz 1213 03:13 bueno vamos nosotros intentaremos a mí también me cuesta creerlo pero la sensación es tú estás en la radio ahora yo tengo otras sensaciones a pie de campo mira a mi a mi me ha costado mucho trabajo llegar hasta di a mí se van cerrado cincuenta mil puertas yo no puedo tirarlo por tierra ni igual que el Mi jugadores se ha costado muchísimo llegar hasta allí El año pasado hubo cuatro entrenadores aquí momentos dificilísimo y al final se cocina no podemos tirarlo por tierra era no tampoco echamos la culpa a los árbitros no no pienses que mi que los empleamos cuadro partido Si hemos hecho un punto por los árbitros no no es así y nosotros hemos hecho las cosas mal pero voy por ejemplo yo creo que tengo motivos para estar enfadado

Voz 0237 04:06 vale pues nada mira yo lo que quería era escucharte después del calentón en la rueda de prensa

Voz 1213 04:11 nada nada

Voz 0237 04:14 no no no no

Voz 1213 04:18 fíjate no había visto la jugada en yo no había visto en a pie de campo que se ve fatal yo igual que yo no lo puedo ver yo soy consciente de que la labor de los hábitos él es complicada de dificilísimo yo en el campo no lo distingo bien la jugada el va más cerca pero luego viéndolo en la televisión va muy claro pero que bueno que escucha seguramente que en otro partido no piten un alguna algún bien no sean ahí hay ido compensen esas cosas no no tengo problema es lo primero lo hemos visto en encargos en la jugada arte en la el el diez pusieron no

Voz 1763 04:58 durante en la segunda parte el Extremadura yo creo que durante ese tramo no ha estado a estado mejor mejor que el Granada Iker tocáis merecido incluso poneros ponlo por delante además Iturralde decía penalti creo que te has equivocado sinceramente sala de prensa por por la expresión me parece a mí y luego otra otra cosa que tú eres un hombre de fútbol yo soy extremeño por parte de padre acoge tren de Madrid ganador moral de la maten al malo de la Mata me fui a a pesar de la verdad coño pero no no no digamos que Extremadura que no no creo que debamos mezclar churras con merinas sinceramente lo creo ya te digo que yo soy de la zona pero quiero decir que no creo que López toca el colegiado

Voz 0237 05:34 ando en Extremadura yo creo creo Juan que tú sabes que yo

Voz 1213 05:40 yo tampoco lo pienso ir yo te digo que yo puedo puedo cometer errores en rueda de prensa pues porque lo que dice hay pido disculpas y yo al final he yo sido mano y sabe cómo soy yo a lo mejor pues se detenido contar hasta diez Si fuera está no no tengo problema es evidente que que todos los equivocamos que yo pienso de ahí el árbitro no lo habrá visto no creo que intenten premeditadamente el favor dado a los pequeños simplemente dar un toque de poco tampoco somo aquí nosotros nos ha costado mucho trabajo llegar hasta ahí tenemos un trato de igualdad que tenemos sensación esa pues lo mejor es no bebo más allá de de lo que es nuestro club muy ido donde estamos y del comercio donde queremos estar no

Voz 0237 06:38 la la próxima es que contar hasta diez que sean los puntos vale quiero decir que yo veinte puntos con diez puntos no no llega no hombre Perez dijo que que que sean Victoria sabes que has de que llegue el banquillo va a ganar bueno

Voz 1213 06:55 vale que ya te digo que pido disculpa por por la expresión de las de la sala de prensa es verdad que lo ve mucha gente no no tengo porque así que pienso siempre la bondad de la gente que nos hace las llamas premeditadamente o sea que estamos enfadados hoy y mañana se lo había nosotros hemos hecho mal las cosas lo hemos que muchísimo para poder esta temporada en Segunda División

Voz 0237 07:29 ya no tengo nada más que decir he mola más final que al principio Juan Sabas que he visto es que tengas un muy buen final vale y eso que estamos al principio