Laia: ""Ha sido un año duro, de muchos cambios, pero estoy muy contenta de estar aquí"

Voz 0699 00:00 es difícil que haciendo un programa yo algo de baloncesto no caiga estaréis pensando pero en serio que esto no es llenar por llenar el carrusel en quince días estaremos hablando de el acontecimiento más importante en la historia del baloncesto femenino en nuestro país el Mundial absoluto que se va a jugar en Tenerife nuestra selección tendrá en Estados Unidos el rival por soñar con lo máximo pero estas son horas de soñar ya así que vamos a hacerlo de la mano de nuestra capitana que encima vive hoy un día especial tras terminar el torneo de preparación en Cáceres ganando por cierto ochenta y dos a cincuenta y seis a Grecia la llama

Voz 1 00:29 hola o muy buenas noches hola buenas noches muchas felicidades

Voz 0699 00:35 de casi te puede preguntar de todo que te han preparado Portu cumple en la selección

Voz 2 00:40 ah bueno yo creo que mañana nada yo voy a ser el día no sorpresa aunque tengo un día de media del regalo que no bañera vamos a Madrid y bueno mañana que soy vamos a Madrid bueno tenemos un día completito antes de Nos ya para Tenerife que tenemos ya yo creo de no sé poco de la península y a centrarnos en lo que va a ser el campeonato tanto ha cumplido

Voz 0699 01:05 feliz por lo menos Sito

Voz 2 01:07 hombre esto si no ni que sea lo más que también al acabar tan tarde ahora para el partido y cenar tarde bueno yo me yo me espero el día de mañana cuando acabe todo el día de actos violentos iremos a cenar con las chicas que bueno ahí yo espero que sea el momento de día

Voz 0699 01:26 se sinceras si hace un año te digo que va a cumplir treinta y nueve años en la concentración con la selección que me hubieras dicho

Voz 1 01:34 no hace un año no hace un año

Voz 2 01:38 la lleno mañana que no y la verdad es que bueno te muy contenta a él estará ahí ha sido un camino largo de este año ha sido un año durísimo todo de muchas cosas de tomar decisiones de muchos cambios pero estoy encantada de la vida de estar aquí de poderlo compartir con este equipo

Voz 1 01:54 cómo ha sido la operación retorno

Voz 0699 01:56 Canarias no sé

Voz 2 01:58 sí muy bien yo ya en La Ventana de febrero ya un primer pasito de aproximación pero muy bien porque al final este grupo están muy rodados en muchos años y nacido nada raro ni nada pues era como bueno pues va a ser que no parecía que sí pero no yo estoy aquí otra vez y con problemas

Voz 0699 02:20 recuerdo que dijiste rebobinar un poquito vuelvo por presión popular por avalancha de cariño como fue ese momento

Voz 1 02:28 sí a lo mejor es que ahora te oigo me parece un poco de sombra unos o no pero si no es bueno

Voz 2 02:33 no no no porque a ver a sonar no es un secreto que no nos llevemos bien con con la gorra el equipo con las chicas si nosotros creo que me llevo bien con el cuerpo técnico saber que que el rollo que tenemos en el equipo es que es una decisión mía de de que yo pensaba que no estaría porque pensaba que me iba a retirar realmente en Australia que no estaría el nivel que se merece este equipo básicamente todo es a la que vi que no podía retirarme porque no australiana me dejaban y luego ya dije bueno con ficha la Euroliga ya me pongo otra vez las pilas pues entonces sí que aceptó venir aquí también bueno pues locas tiene mucho que ver la Federación y bueno en general todos pues me ha convencido

Voz 1 03:13 va pensando recordando

Voz 0699 03:15 esto estás tirando de memoria eh creo que tu última medalla fue de oro con la selección en Chequia si si cierras los ojos de qué color vez la próxima medalla Alaya

Voz 2 03:24 bueno yo cuanto antes una medalla que sea del color que sea la verdad que me parecería extraordinario te lo digo muy de corazón hacer un podio en un Mundial porque sería más pública checa sería Turquía sería Tenerife tres Mundiales encadena subiéndose a un podido aquí me parece que esto es una maravilla sea del color que sea la medalla

Voz 0699 03:48 tú también te digo que debe ser la leche jugar un Mundial en casa ver esa ilusión alrededor eh

Voz 2 03:53 bueno por eso justamente de esto se trata no yo creo que la Federación esto es un regalo que no están haciendo va porque nos lo merecemos porque nos lo hemos ganado llevamos una trayectoria buena yo creo que ha sido donados es de Tanos apostando seguimos apostando y queremos hacerlo sí que yo no quiero otra vez volver de no sé qué donde ganar una medalla que la gente me diga hostias hemos visto por la tele ha sido genial no no pues ven míralo en la pista State con nosotros vamos a compartirlo a mí me parece precioso esto

Voz 0699 04:24 sabes con esa pasión que le pones al baloncesto ya hablar yo no sé si quiero decir este último partido que ha jugado esta noche se parece como al dieciséis de agosto dos mil dos Canadá Vilagarcía de Arousa

Voz 2 04:39 bueno un poco pero no es que si no si no esto no se puede hacer así no se puede hacer vi con y nueve seguro que no sea que bueno estamos viviendo momentos muy bonito también sabe entonces yo estoy disfrutando mucho porque a lo mejor en Villagarcía de Arousa no sabía lo que me iba a pasar ahora ya tengo muchos tiros pegaban se lo que quiere se lo que cuesta llegar hasta aquí la verdad es que quiero

Voz 3 05:04 a echarlos porque no sé cuál

Voz 2 05:07 Thomas podré aprovecharlo con lo cual pues a disfrutarlo y aparte es que creo que está chicas este equipo ha hecho cosas muy bonitas y no hay que perder el el rumbo que hay que trabajar pero también hay que disfrutar

Voz 0699 05:20 llevas diez medallas con la selección en dieciséis campeonatos eh

Voz 2 05:26 ya es que antes que eran de bronce en el Europeo que a nosotras no sabían a miel porque era lo más alto ahora ganamos de otras cosas pero yo creo que es la el gen competitivo Sala la sensación del campeonato es decir no no es qué ha hecho lo que he podido esto esto da igual el color de la medalla porque esto realmente yo creo que es de lo que se trata si tienes una buena generación como la que tenemos y tal pues bueno aspiramos a lo más suaves también te digo que

Voz 0699 05:54 no hay manera de hacer que no nos crucemos con Estados Unidos en semifinales hablar con FIBA se lo que lo que se creo que podamos hacer de género lo medios yo qué sé ya

Voz 2 06:04 no no se confirma se confirma eso afirma la NASA confirmase es vino aquí no ha no hay pero los campeonatos hay que jugarlos ey yo obviamente todo el mundo está muy pendiente con los ojos puestos en Estados Unidos pero tenemos muchas cosas en el camino aún nosotras se entonces bueno cuartos del grupo

Voz 3 06:25 poco a ver qué tal

Voz 2 06:27 esto no esto no va a ser simple no va a ser simple porque no lo es nunca hay bueno tenemos un Estados Unidos en el camino pues el día que toca estas negras ya pensaremos en esto pero madre mía sabes queda mucho recorrido aún

Voz 0699 06:40 completa la frase conseguir una medalla en un Mundial en casa sería

Voz 1 06:47 bueno mal hablar si estamos ven ahora no

Voz 2 06:52 sería la leche puedo decir mágico otra vez pero mágico me lo había guardado mucho por las Olimpiadas de dos es bueno un regalo otra vez es un regalo es que no paran de llover no para de llover cosas de este grupo la verdad es que está consiguiendo cosas espectaculares lo que te digo otro mundial sea después de Karlovy Vary después de Turquía en Tenerife subimos ya sé que ya la gente no es considerado una de las potencias mundiales pero

Voz 1 07:19 no sois es cada año tenemos ya pero cada año queremos

Voz 2 07:22 darlo esto entonces volverlo a demostrar me parecería me parece sería mágico oí la leche y la oscuridad si me permites

Voz 0699 07:31 te permito ya que hablamos de regalo vamos a terminar con eso le hemos quitado ya una hora al día que no es de tu cumpleaños pero como mañana lo vais a celebrar las compañeras que estarán escuchando en la concentración de Cáceres te quieren hacer uno que que eliges así se ponen ahora hacer una recaudación para mañana

Voz 1 07:47 ya lo sé de hecho eso es un regalo poco autor regalado tengo que ya sé lo que me ha regalado tiene buena regalar no sé si lo puedo decir si tú Lombo sabes eres Kate pero un poco más largo pues eso moda

Voz 2 08:08 con patinetes grandes si un long una cosa de éstas para surfear es sobre asfalto como si dijésemos de momento ya me han dicho yo no me lo voy no me voy a subir ahora desde el Mundial daba ahora no me vaya a mí este verano en Girona sano me lo guardo como una cosa que qué hecho que probaba un verano que me gusta ahí pero guardo para cuando esto lo vaya a dejar de verdad ya me pueda romper las muñecas y no pero sí lo tengo a mi me parece que es un un regalo que será muy de todas entregado que me acordaré siempre cuando vosotros P pues ahí será una cosa de la selección y me parecía chulo tenerlo

Voz 0699 08:46 no está claro qué chulo y el regalo te lo hacen ellas pero el regalo no lo has hecho tú con el regreso si me permites la frase vale ya que pero militarmente Rice en bueno es una peli buena así que si viene un final feliz lo vamos a comprar Laya que muchas gracias por anotar que mañana porque hay un palizón y que gracias por el retorno vale

Voz 1 09:08 de nada muchas gracias a vosotros un beso no recuerdo que España está encuadrada en la primera fase del Mundial