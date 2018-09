Carrusel último tramo

Voz 1173 00:00 esta sintonía no que no que es la misma de ayer si la Rioja romper es tarea sordo yo en el tramo final de carrusel de coros del pasa pues hay

Voz 0699 00:14 vamos venga venga vamos a repasar un poquito todo lo que ha ocurrido en las últimas siete horas y media en este programa en un domingo Tanic en donde el fútbol sigue con el run run del debut de Luis Enrique con la selección aunque antes el primer protagonista esta hora es el ex entrenador del Real Madrid si Irán llevaba tiempo sin hablar tras su salida del club llevan tiempo cortitos si en entrenar pero parece que el banquillo le tira más de lo que pensábamos todos hoy en un partido de infantil de su crío con el Real Madrid le han preguntado por cómo está por su futuro inmediato el francés ha dicho esto seguramente que dentro de poco

Voz 1 00:50 voy voy a volver a a entrenar porque me gusta Hay bueno es lo que

Voz 0699 00:57 lo que he hecho todo medido declaraciones de los compañeros de Televisión Española que abrirán mal las especulaciones que vinculan al Manchester United

Voz 1883 01:04 si a Mourinho le sigue yendo mal

Voz 0239 01:07 digo yo otro patinazo de Mourinho que este caso no físico sino sino real

el de ayer que vieron bueno lo lo que yo digo es que además el primer partido nuestro nuevo seleccionador de Luis Enrique para que se compre la prensa y la colección eh lo haría si le gustara la prensa pero vamos que le guste o no todos le ponemos por las nubes casi somos más directos que si acierto en los cambios que De Gea para que los laterales son largos que Rodrigo tiene chispa que Saúl tiene la manija del equipo le ha dado la confianza y el rojiblanco ha respondido vamos Saúl ha respondido en el césped y también ha respondido hoy en rueda de prensa

Voz 1883 01:37 bueno fundamental para para la selección no doloso y al final sólo todos lo llevo once partidos con la selección así que no creo que sea una dental verdad que en mi rol en el equipo me siento importante creo que no necesito tener más o menos minutos pasa lo importante creo que todo lo que hago en mi trabajo hoy todo lo que viene es para bien del equipo y creo que eso es lo que me caracteriza

Voz 0699 02:01 yo creo que nos queda claro que Saúl ex jugador de referencia para Luis Enrique yo creo que merece la pena escuchar y analizarla en su nuevo papel más de acuerdo ya de paso que jugamos en Elche el martes contra Francia y que Saúl es de allí con lo que si nuestro seleccionador quiero hacer cambios estaría bien que no fuera Saúl al que le hará ilusión jugar en el Martínez Valero pero bueno que es una sugerencia que Luis Enrique hará lo que le dé la gana yo lo que pienso hacer Si Nos dejar Daniel es hablar con el seleccionador español

Voz 0458 02:24 como aclaró

Voz 0699 02:26 pero bueno con la que está justo por debajo de Luis Enrique con Luis de la Fuente que dirige a la sub veintiuno en esta tapa y tiene un ratito de charla creo de lo macho

Voz 0458 02:32 buen tío fue un gran lateral izquierdo del Athletic Club campeón de Liga y de Copa

Voz 0699 02:36 estará chulas a charlas entra también esta ocho uno lo de la segunda que me ha completado este fin de la cuarta jornada bueno de hecho sólo deja para mañana el Rayo Majadahonda Lugo pero mejor os contamos ya que hoy ha jugado un Depor Sporting con mucho sabor a Primera y que el Granada se asoma a la zona alta bueno ya puestos en los resultados y así queda más claro Reus uno Albacete dos Numancia uno Elche cero Extremadura uno Granada tres Córdoba cero Alcorcón cero y el casi recién terminados Depor uno Sporting cero con gol de Mary en el final de partido en el descuento de cuatro minutos del ocaso dado en la sala de prensa de segunda pues lo que tú decías lo que más llama la atención es esta reflexión de Juan Sabas el entrenador del Extremadura tras caer contra el Granada bueno reflexión

Voz 2 03:14 la bien rajada muy fácil pitar no sean nosotros acabamos de ascender somos los pobrecitos etc etc entonces ya cansa ya estoy un poco hasta los cojones de esto porque es que no pitan facilísimo facilísimo entonces ya hizo jugadas determinantes se su jugada de de ganar un partido eh o de perderlo como hemos perdido hoy ha hablado claro pues eso ya lo está

Voz 1883 03:38 luego luego lo llamamos a ver si quiere seguir hablando claro

Voz 0699 03:42 en sí estaría estarían que rectificara una declaración tan tan macarra como hablar yo creo yo creo que en caliente se dicen cosas y luego cuando lo piensa seguro seguro se dicen cosas matizadas bueno te vamos a dar bola la segunda aunque lo que más llama la atención del día es lo que ha dicho la hermana del Cholo en La Gaceta de los por la hermana del Cholo recuerdo es su agente Natalia Simeone ha hablado del futuro del entrenador del Athletic Italia compañero de Hachette Alberto Cerruti buenas noches

Voz 3 04:08 bueno no sé si efectivamente lo puedo confirmar en el semanal del domingo a la hermana del Cholo Natalia ha dicho que ante esos después Diego será entrenador en Italia porque les gusta mucho vivir en Milán el Inter es el equipo que siempre le acusara me gustaría volver a entrenar dice que el propio Diego lo ha confirmado en familia Si así que es la noticia del día la señora Natalia es también me latía de Giovanni Simeone que juegan supermercados en la televisión ayer y ha hablado también de de su sobrino y ha dicho que Giovanni un día podría colocar en el equipo por su su padre Cholo es lo que se llama desvelar

Voz 0699 05:00 en las conversaciones de familia en un periódico Alberto

Voz 3 05:04 sí sí sí pero la verdad es que que Cholo Simeone siempre lo ha dicho que en su futuro

Voz 0104 05:11 da el Inter eh yo soy amigo suyo

Voz 3 05:13 yo recuerdo es que siempre he dicho que iba entrenar el Atlético cuando estaba en Italia y estaba entrenando en Catania entonces tiene sus planes bien definidos yo creo que cuando el coma

Voz 1894 05:26 decisión y el Inter lo llamará

Voz 3 05:29 su próximo club CGAE tintas

Voz 0699 05:31 vale que no quede en un segundo plano lo que ha dicho Alberto soy amigo suyo hablando de Cholo tiene unos amigos Alberto que ya nos queríamos todos nosotros esto es un clásico es muy grande porque es un creo que eso es lo que es gracias gracias de rutina

Voz 0360 05:45 abrazo

Voz 0699 05:46 Jablonski será cuestión de tiempo dice Natalia sobre lo que sea muchos estarán pensando los aficionados de la Atlético de Madrid que no se escuchan en fin que además del fútbol de Segunda hay del de nuestra selección se ha jugado el partidazo que lo decías de Copa de las Naciones entre Francia y de Holanda otra vez en papel se ha salido haciendo jugadón enmarcando acabar pido Francia dos Holanda uno así que uno minutos de fútbol internacional va a tocar repasar en este último tramo de Carrusel pero un rato fuera del fútbol también vamos a pasar tenemos de hecho deporte en directo eh Amin hubiera encantado contaros que Rafa Nadal estaba jugando la FIA en el de Yuso pena hasta ahora pero bueno la lesión de rodilla le dejó sin opciones la final se juega igual la están jugando Del Potro Djokovic un partidazo así que bueno que no cuentes Zubiarrain cómo va qué tal aquello Zubi buena nota es

Voz 4 06:26 buenas bajo buenas noches pues no me estaba viendo un partido bastante bueno está dando Djokovic se insiste de este de labor por lo tanto en el marcador bastante de cara pero del puerto de los Dir muy fácil está luchando por lo que pasa es que de momento yo creo que Djokovic que te haciendo mejor y que parece éxito si sí que puede ser el campeón otra vez ruegas Djokovic grandes torneos así que vamos a ver lo que pasa también también a vuestra la verdad Lama hoy aquí pero no ha podido ser

Voz 0104 06:58 lo de la Copa Davis

Voz 0699 06:59 tanto que si a Djokovic le gusta ganar grandes torneos quién no

Voz 0104 07:02 diría yo me gustaría ganarlo a mí ya Zubi si lo jugáramos

Voz 0458 07:06 os iremos contando un abrazo Miguel Ángel Agudo aparejado les sí bueno extraños doble sería por bueno

Voz 0699 07:12 los menos habría una bueno no sería yo además vamos a hablar con Nadal de cómo está a ver el domingo no hemos aplicado vamos a hablar con Toni Nadal de cómo estás Raphael que a lo mejor con ellos se explica explicado bien queda más claro que os quede claro que Leo también no va a llevar un ratito en un ratito largo no tan largo como subir los lagos de Covadonga pero uno largo en esa subida ha ganado hoy la Thibaut Pinot pero lo importante ha sido lo que ha venido por detrás Nairo ha estado conservador no atacaba al líder a James ni de broma se iba por delante vino Nairo pasaba de tirar el líder se ha cabreado se lo ha recriminado en carrera Valverde el compañero de Nairo ha intentado ayudar pero no le daban

Voz 5 07:45 la vida no el problema es que yo acababa de entrar había hecho el esfuerzo para entrar me decía Nairo dale dale pero yo tenía que coger un poquito en cuanto cogido un poco de ahí ya le he dado

Voz 0699 07:54 eh y hasta vamos que ha quedado un poco al descubierto la forma de Nairo de reservón bueno ya has de Alejandro Valverde y Alejandro

Voz 0458 08:02 el es un tío muy importante yo creo que en esa en esa declaración deja deja caer que yo te voy a ayudar por cierto sino llegasen para Alejandro Valverde no se hubiera pasado de enero Quintana porque le ha echado una mano hasta

Voz 0239 08:11 nada pero Alejandro también lo decía Borja Cuadrado chico

Voz 0458 08:15 que ya voy que sé lo que tengo que hacer es decir que yo sé mucho de esto tengo treinta y ocho palos tengo más de ciento diez victorias profesionales ha ganado la Vuelta Ciclista a España sigue tranquilito voy ahora voy a la voy ahora

Voz 0699 08:27 sí pero pero déjame que cuando yo quiera qué más tenemos al Movistar Inter campeón de la Supercopa de fútbol sala tras prórroga y penaltis ante Jaén tenemos a la selección de baloncesto femenina apurando la preparación para el Mundial que se juega en dos semanas en Tenerife con muchas opciones de medalla y estará pensando que se nos olvida el motociclismo Dani bueno no no se me olvida lo que pasa es que el próximo Rato vamos a pasar con un protagonista fácil de adivinar es el gran protagonista de la semana en el motor por su quítame allá esa mano con valentía

Voz 0458 08:55 Nos Moss el jeroglífico fácil así que no

Voz 0699 08:57 nada estamos en Italia

Voz 8 09:39 como os anunciaban que vamos a abrir este tramo de Carrusel deportivo con un tetracampeón mundial que los días que está bien está en lo más alto del pódium en los días en donde no está también está en el peldaño que viene después hola Mela Chércoles muy buenas noches

Voz 4 09:54 bueno Ana Gamba como saludo desde el paddock del circuito Marco Simoncelli de Misano aquí exactamente desde el motor home de líder de Moto GP Marc Márquez que hoy ha sido segundo por detrás de Andrea Dovizioso que ha tenido un duelo precioso con Jorge Lorenzo su futuro compañero en Honda señor adelantar a estas mujeres entre ellos yo creo que eso les ha costado sobre todo en horas lo tenía la porque

Voz 9 10:15 ya es barcazas finalmente ha

Voz 4 10:17 diciendo bueno el caso es que pase lo que pase

Voz 9 10:20 en cada carrera es mal sale mal

Voz 4 10:23 tiene puntos de ventaja con sesenta y ocho no tenías la moto para conseguir la victoria pero este segundo puesto que tras una Ducati como de lo que iba fenomenal aquí y que habían entrenado además recientemente te de esa Gloria

Voz 0953 10:36 está claro que Bono

Voz 10 10:38 habíamos yo tocaría a su fin este fin de semana pero salimos con buen pie impuso la carrera no no no descartaba ganar pero bueno este año

Voz 0953 10:47 así cuando sales a pista tienes que entenderla las condiciones entonces el grite de que hay en la pista ya es allí donde he visto que lazos sobre todo Dovizioso iba súper sino lo que quería cuando se quería en pues yo quería quería gestionar lo lo conseguía ahí ha tocado luchar con con Jorge que lo tenía difícil pero bueno a ver quién no esto no rendirse nunca cuando no te rindas nunca a veces tiene sus recompensas y bueno hemos cruzado su error que también lo ha forzado porque lo están ustedes lo estábamos cogiendo

Voz 11 11:21 conocer gentes todo el fin de semana de Misano

Voz 12 11:24 con la negativa e con el rechazo de tu mano por parte de Valentino Rossi lo bien que acabado e incluso puede cambiar la película en cuatro días

Voz 0953 11:31 es bueno que yo tampoco entiendo poco el tiempo ya algo ya me pasaron muchas cosas hay muchas vueltas al tema ya ahora mismo fuerte con el de la acción misma ahí ya está ahí vamos que que bueno que habíamos motivación

Voz 10 11:48 pero lo mismo que siempre estaré pues yo soy de conseguir ese título

Voz 0953 11:53 que poco a poco pero quedaron

Voz 10 11:55 pues sí

Voz 12 11:56 Pacojó te pasas ya con campeón cinco veces campeón bueno cuatro veces campeón de Moto GP de Moto2 otra cinco iba camino de del séptimo en total el quinto de Moto GP Marc Márquez

Voz 0699 12:06 bueno ese es un lujazo en este tramo Decca José el hablar con Marc hola Marc muy buenas noches horas buenas noches quiero preguntarte si encima de la moto de hoy ha sido de las carreras divertidas de la normales como ha sido

Voz 12 12:19 bueno y sido de las sufridas Velasco

Voz 0953 12:21 vas Ortiz sólo justo los mucho porque

Voz 12 12:24 sí yo escuchaba demasiado al límite para seguirá las dos Ducati que faltar más de lo que de lo que sentía en ese momento pero pero bueno que toca sufrir a disfrutar Llesta

Voz 0953 12:36 ya hemos sabido personal

Voz 12 12:39 cuando tocaba hemos sabido aguantar ahí Si bueno Arsenal es veinte puntos que está de una oro

Voz 0699 12:44 te voy a ser sincero yo también he sufrido a ti te dará lo mismo pero cuando creo que os pasa Weiss uno al otro el otro alguno hacia mira que se dejen de pasar que que tire uno y que se acerquen a Dovizioso y hasta que al final se va a querer los dos eh

Voz 0953 12:58 sí pero caro aquí todos somos orgullosos de como Jorge confiaba en en su estilo

Voz 12 13:06 en tenis hacen en su ritmo eso también te voy tengo mi ritmo porque poco a poco iba cogiendo más confianza

Voz 0953 13:12 ya que cuando los no lo ha podido adelantar

Voz 12 13:14 sí cuando he conseguido adelantar a Jorge quería ponerme ritmo e incrementarlo poco a poco a poco nos hemos estado ahí los tres fuerzas pero una cosa no quita la otra Rajoy Robbie ha hecho la carrera para para ganar es la carrera perfecta a mí me tocaba defender lo que lo que tenemos que no perderemos posibles en el Campeonato de esa manera pues llegué aquí a cincuenta no es de salgo a sesenta y siete

Voz 0699 13:40 voy a ser sincero del todo es sufrido como creo que hemos sufrido todo pero también hemos disfrutado os habéis hecho seis adelantamientos devolviendo uno a otro que es un es una pasada Marc

Voz 0953 13:49 y ya sabes que cruzó por allí un adelantamiento tiene que si puedo a veces no puedo del pero sí sí puedo siempre intento revolver mes pero hay veces que por ejemplo las últimas cuentas quizá hubiese llegado detrás de Jorge pero difícilmente lo hubiese probado porque ya te digo era no lo tenía muy difícil cuando él se ponía delante para para adelantarlo

Voz 0699 14:12 a una caída de Lorenzo en la penúltima vuelta como se ve delante de ti a doscientos por hora como las visto

Voz 0781 14:17 bueno he visto que se ve

Voz 0953 14:20 poco a poco se ve venir íbamos incrementando los dos porque íbamos incrementando los dos el ritmo siempre hemos empezado a hacer vueltas rápidas personales y esto cuando pasas final de carrera el y ahí ahí hemos comprado muchos números pero pero bueno sí estábamos cogiendo a Dovi tampoco quería perder el rebufo de Lorenzo y poco a poco yo creo que casi no ha sido una caída un poco un poco extraña eh porque tampoco no no es que ha entrado

Voz 12 14:48 a pasar de todo pero ya te digo estábamos pegando fuerte

Voz 0699 14:51 sabes viendo la diferencia que llevas en la clasificación del Mundial eh yo quería preguntarte si tu pilotaje es un poquito más prudente o te cuesta contener te de pilotar más alegre como piloto astur

Voz 0953 15:01 no es el mismo esos mismos cuando tengo la la la sensación que puedo luchar por la victoria o la sensación de que de poder luchar una última vuelta lo hago como lo hice en Austria Hay como lo hubiese hecho aquí

Voz 12 15:14 es una de las sensaciones porque todos todos los puntos de este importante

Voz 0953 15:19 más de Luis que lo Sofía no que es la de oye me cae mejor manera para defenderse pues a Kaká sitúa al mismo tiempo te estás defendiendo

Voz 0699 15:29 como es ya está nos mira nos mira la clasificación

Voz 0953 15:33 esto de la el ADN lo tienes luego lo puedes ir modificando con la experiencia pero el ADN seis estaba pensando

Voz 0699 15:40 que antes de la carrera no se puede decir que lo has tenido unos días de vacaciones en San Marino porque ayer para terminar los entrenamientos Marc te hiciste una gymkana que que entonces caí State tuvieron que vender de Usain Bolt Trump

Voz 0953 15:51 sí sí sí ayer el los los entrenamientos no salieron como como esperaban en la clasificación me caí con el con el segundo neumático y bueno digo pues un poquito el el mar de dentro no en espíritu ese de nunca rendirse corriendo aunque sabía que sería muy justo y cogiendo a buscar la segunda moto no pude mejorar el tiempo pero ya te encuentro satisfecho no cuando cabaré entrenó de que al menos los los intentado

Voz 0699 16:16 yo pensaré cuando Tegueste que que ya no vas a hacer una vuelta eh

Voz 0953 16:21 yo tampoco yo no tengo no las tenía no no lo tenía claro es llegaba o no pero si no lo pruebas no lo sabes hacerlo provee llegué

Voz 0699 16:29 sí que luego no pude mejorar por una décima

Voz 0953 16:31 sí pero ya te digo después de todo eso también fue difícil volver a la concentración

Voz 0699 16:36 no ante cogieron un crono para lo distancia en metro no porque veloces tuviste

Voz 0953 16:41 bueno me cronometrados creo que fue dos dos minutos dos trece dos minutos doce más uno

Voz 0699 16:47 a Pepe dos catorce lo dejaremos en encantador

Voz 0953 16:51 dos minutos Cardone desde que me caigo hasta que me suban los segundos moto

Voz 0699 16:56 a cosas como son y luego Marc ya sé que no te quieres dedicar tiempo pero está lo de Rossi que a ver cómo te lo digo la mano llaman no será vas a ofrecer supongo

Voz 0953 17:08 no saber ya te digo tampoco no no no le doy muchas vueltas al tema lo que pasó creo que las circunstancias lo lo lo daban pero pero bueno no pasa nada Oye la vida sigue aquí no hay nadie imprescindible ya habéis visto que me ha afectado bien poco fue en fin de semana

Voz 0699 17:24 eso es verdad pero sí que las cosas pasan y hay que dejarlas atrás pero es una cuestión de educación de pasar página no Marc

Voz 0953 17:31 es una cuestión que no depende de mí pero yo ya hace tiempo que que la página ha pasado y repasado

Voz 0699 17:38 lo que no vimos en rueda de prensa fue algo que se pueda contar o termina estáis y cada uno se fue por su lado y punto

Voz 0953 17:43 no no no no lo lo que se vio ahí se quedó

Voz 0699 17:47 te han pitado en el podium eh que que eso ella es la guinda amarga de ya sé que tampoco te afecta mucho pero que es un poco desagradable Marc

Voz 0953 17:55 buenos pero es que vuelvo a repetir es una cosa que no depende de mí poco a poco pues que con el tiempo dicen que pone cada uno en su sitio no pues de nosotros seguiremos con el mismo estilo y con la misma dinámica Hay ya te digo si quiero ganar este título Si quiero seguir estando en este nivel yo no quiero ni puedo perder el tiempo en en externos o no

Voz 0699 18:18 la cuestión es no me sigas preguntando por Rossi vamos a otro sitio pues venga vamos a lo que resta de campeonato quedan seis carreras las próxima en Aragón co cómo afronta es lo que lo que te resta marcó sesenta y siete puntos sobre Dovizioso que no sé si es un colchón es una tranquilidad eso es una ventaja y ya está no le ponemos calificativos

Voz 0781 18:38 bueno es una una ventaja que él

Voz 0953 18:42 cómoda pero no es suficiente sea es una ventaja que la tienes que saber administrar porque porque las dos Ducati está yendo muy rápido en han ganado las las las tres últimas carreras en serio eso también estaban para ganar así que que se tiene que administrar porque con un cero que ellos ganen una entonces ya ves las dientes a los veces acercaría muchísimo así que se tiene que ir a mí administrando pero yo ya te digo el hambre de ganar yo también lo tengo eh lo intentaré pero en Aragón veremos dónde podemos luchar

Voz 0699 19:14 tengo un equipo de matemáticos haciendo cuentas dicho Marc necesita ochenta y cuatro puntos en las últimas seis carrera para ser campeón que les bastaría con hacer dos terceros y cuatro cuartos han hecho las cuentas bien o no haces cuentas

Voz 0953 19:27 pues es me pillas fuera de juego lo que las matemáticas pero no no no lo he pensado de momento yo creo que en Aragón aún no no se puede pensar en esto quedan seis carreras y tú puedes ganar cinco puntos más dentro de los límites los tienes que ganar porque porque luego nos vamos a la la gira Santi asiática que hay Tailandia este año que se suma una carrera más qué puede llover hay frío pueden pasar mil cosas en las motos todos tenemos que tocar madera pero existe el factor riesgo factor lesión Si bueno esto tenemos que ir pasito a pasito

Voz 0699 20:03 en que sepas que yo soy de letras eh así que las matemáticas me lo han hecho yo si tengo que hacer las cuentas tú te iba a decir una combinación que seguro no te iba a beneficiar así que vamos a dejarlo lo que me sé sí que me quiero que me cuentes es aunque sea con el colchón quién ves que es el el tipo que que más se preocupa de lo de los que vienen detrás Dovi Lorenzo le das opciones alguno más

Voz 12 20:25 pues mira que que me preocupaba

Voz 0953 20:27 un poco más llenas Lorenzo porque

Voz 12 20:30 estaba en un gran nivel de forma estaba yendo muy rápido porque hace una de arrasaba ese va recuperando va a Dovi y por desgracia para él

Voz 0953 20:40 por suerte para nosotros ha fallado ha fallado hemos conseguido tener estos bueno conseguir estos veinte puntos más de ventaja ya lógicamente Dovi es el que el que veo más el que está más cerca ya que veo más peligroso

Voz 0699 20:55 en el rollito con Jorge es distinto de los que sabéis qué vais a hacer compañeros au ves Sanín

Voz 0953 21:00 no no no con Jorge tenemos una una buena relación una relación de profesional tampoco ya te digo aquí en el paddock es muy difícil ser amigo

Voz 10 21:09 por qué te estás jugando pan de cada día

Voz 0953 21:12 la estás en pista así que lo lo bonito estén en estas relaciones de respeto profesionales no nos hablamos lógicamente somos expertos españoles Si hiciera será un año interesante

Voz 0699 21:24 días de pan idea de jamón porque ahí hay carreras muy sabrosas cuando está y los dos por medio de la bien no quiero dejar de terminar la entrevista Marc sin preguntarte por lo que ha pasado en Moto2 yo he visto muchas carreras pero te juro que no recuerdo que haya un piloto que en plena carrera le toque el freno a otro a doscientos por hora

Voz 0953 21:44 sí sí sí ha sido una acción desagradable desagradable deber Si yo creo que seguramente ahora el piloto se siente avergonzado de lo que de lo que ha hecho porque está muchas veces por encima en moto no sé ya llevaban dos vueltas y estaban pasando repasando los avisos los CDR en en las repeticiones pero no se te puede parar así de esa manera no sea tienes que saber es respirar pensar pero que le han puesto una sanción banderas negras más dos carros

Voz 0781 22:13 pero sí pero la ven insuficientes

Voz 0953 22:15 veo yo creo que tendría que vez que haber puesto una una sanción incluso más ejemplar incluso hasta el año que viene no coger la moto no porque porque ya te digo Si por alguna razón le ha pegado un poco más el otro sale por delante podríamos estar hablando de una desgracia claro

Voz 0699 22:31 que llevamos una entrevista de buen rollo y no quiero dramatizar pero sí un piloto Se acerca otro le toca el freno le frena la moto se va por delante quién te dice que no no estamos hablando de haber de de deportado a un hospital un golpe muy gordo

Voz 0953 22:47 es que de esto cuando es una cosa intencionada y aparte pues es que sea ese aviso claramente que que que deja la mano oí de apretar freno es ahí donde se tiene que sancionar fuerte para que todos los jóvenes dicen

Voz 0699 23:01 pues me incluyo yo porque soy joven también

Voz 0953 23:04 somos chavales que estamos aprendiendo y que y que tenemos que el profesor nos tiene que que llamar la atención no ahora otra cosa es que uno entre se puede leer toque al de alante te caigan como le ha pasado mi hermano quedan tocados por detrás ha caído pues estos son lances de carrera y puede pasar pero pero una cosa intencionada cuando nos estamos jugando la vida ya digo les le han puesto dos sanciones de dos carreras de penalización pero yo lo veo lo veo lo veo me he quedado corto

Voz 0699 23:32 yo creo que el profe le tenía que haber hecha de clase y castigarle hasta el curso que viene como dices tú pero bueno

Voz 0953 23:37 bueno no ha ido así pero ya te digo que sólo poniendo dos carreras así que son pocas pero ya es sumamente nunca se hace eso

Voz 0781 23:46 pero seguramente ya

Voz 0953 23:48 ya ya tendrán lo tendrán en cuenta para el futuro los en los que sufren

Voz 0699 23:52 estoy seguro de que si voy a finalizar con una fuera de contexto de estas ya que tenga la oportunidad de hablar contigo pues de hacerte una distinta una de que no sea de motos pero no no te preocupes es que de deporte si no nos John tranquilo estoy decisivo si ella no

Voz 0953 24:06 pues pues no todos sin gusto

Voz 0699 24:08 yo fuera porque si fuera por mí tirábamos hasta las doce y media pero bueno las cosas mejor

Voz 14 24:14 eh si pidiesen en la tele y un montón de deportes puedes elegir algo que ver que hace Mar Márquez para ver deporte en su tiempo libre

Voz 0699 24:22 que no sea moto que que que porque le da

Voz 14 24:26 pues como

Voz 0953 24:27 no noventa por ciento de los españoles me encanta me encanta el fútbol dirá otro que no pero pero me me gusta me gusta el fútbol me gusta verme en los partidos ahí sí soy un apasionado del fútbol

Voz 0781 24:43 perder bien bien este año

Voz 0953 24:45 después de las motos se pero como aparte de las motos pues me gusta mucho

Voz 0699 24:53 va bien bueno pues mira te lo voy a cambiar yo que voy a hablar de la selección luego qué tal Apis vista ayer el partido de España ha tenido la oportunidad de Vilobí Cherry y qué tal qué te pareció

Voz 0953 25:01 de bueno en yo que lo los me pareció bien primera aparte ahí en rodaje un poquito segunda parte mejor luego saber si se sufrió bien o sea no no nos cerramos bien me me lo también todo aquí en la tele bueno a mi me gusta me gusta mucho carácter de Luis Enrique el ya que no no no se corta para nada no para para poner lo que él mejor piensa así que que espero que vaya muy bien y que nos den muchas alegrías

Voz 0699 25:28 Camón menos que antes eh y somos un poco más verticales

Voz 0953 25:31 pero pero es que al final tocar tocar y es la efectividad estás igual ganar por uno cero está claro que el espectáculo tiene que estar pero lo importante es la efectividad ya te digo era primer partido se tiene que ir rodando todo

Voz 0699 25:46 bueno tú te quedas de la selección no descansa

Voz 14 25:51 Marc Márquez muchísimas gracias por estar en la SER eh

Voz 0699 25:54 enhorabuena por por la temporada gracias por atendernos una noche más

Voz 0953 25:59 venga muchas gracias a vosotros ahora

Voz 0699 26:02 bueno del fútbol pero voy a acabar con Mela Chércoles para que nos cuente el resto de cómo ha sido el día que ha ganado Dovizioso en Moto GP que ha quedado Marc Márquez el segundo puesto pero lo han hecho bien los españoles salían de Moto GP fuera de la caída de Lorenzo Mela

Voz 1104 26:16 si perdonan segundos saliendo al motor home I de de Márquez donde por cierto

Voz 0953 26:20 en la mesa principal sacó una los

Voz 1104 26:23 los trofeos se porque comparten otros con su hermano Alex que tenían ahí de As

Voz 0953 26:27 sí

Voz 1104 26:30 de ellos no les dejamos descansar además mañana Márquez tiene entrenamiento

Voz 0699 26:33 en comenta estrena mañana en esta pista

Voz 1104 26:35 con vistas a mejorar la moto para la se

Voz 0953 26:38 sí también pensando en dos mil diecinueve sirve esto

Voz 1104 26:40 te lo que decías es sensacional Dovizioso en el día de hoy

Voz 0781 26:43 sí ahora mismo es la moto más equilibrada

Voz 1104 26:46 ya partidas de la cuarta plaza tenía como consigna evitar la escapada a toda costa de Jorge Lorenzo cabeza primero le adelantado escapado del astillero gozar dos segundos y medio de ventaja y es una pena porque cuando Lorenzo más rápido divas enzarzado en una pelea con

Voz 10 26:59 a Marc Márquez hasta un adelantado

Voz 1104 27:01 ellos hizo probablemente le ha costado a Jorge las posibilidades de dar caza al italiano aunque luego se ha caído en la penúltima vuelta de la carrera ya abierto pues la posibilidad de quemar fuera segundos como te he dicho al principio de de la conexión pues concierto además puntos al frente de la general

Voz 0781 27:16 lo ha hecho fatal hoy ha sido Valentín

Voz 1104 27:18 no Rossi yo no recuerdo una paliza tan grande sufría porque proliferen en su casa ha entrado séptimo a diecinueve segundos de la cabeza y su compañero Maverick ha sido quinto con lo cual hoy Yamaha lleva ya ves

Voz 0781 27:30 en dos carreras consecutivas sin conseguir la victoria

Voz 1104 27:32 igualando su peor sequía de triunfos el año mil novecientos noventa y ocho las quince de noventa y siete y la es carretes noventa y ocho

Voz 0699 27:42 a mí me falta lo hemos comentado con Márquez pero lo del incidente de Nati por lo menos se contarlo yo sinceramente no recuerdo cosa igual me parece E iba a decir una falta de respeto no me parece gravísimo lo que ha federativa

Voz 0781 27:55 es una mascarada eso es el término

Voz 1104 27:59 bien es cierto que Pacojó yo no voy a defender que Mann si le había tocado las narices

Voz 0699 28:03 así que si penaltis que hay destacado

Voz 1104 28:05 lista Gisela estaban teniendo tiros entre ellos pero es que Felaco al piloto con antecedentes en el Mundial ya pegó una patada ahí un puñetazo en ocasión a un piloto de Moto tres años montó el pollo cuando estaba en su box ERE destrozando el ojo cocinando los paneles cuando estaba el equipo de Valentino Rossi le pegó un puñetazo a tu jefe y te echaron del equipo hace dos temporadas espero que emprenderá auxiliar es bueno es un tío de verdad que puede ser maravilloso y como cuando hubo el terremoto en su ciudad natal quien se despidió a misiones ayuda humanitaria pero es que luego se le acusa al tarde y es absolutamente bipolar puede salir por donde ha salido hoy está arrepentido aunque él quiere tiene que seguir tenga muy en cuenta también lo que ha hecho romance que de hecho

Voz 1894 28:46 a los Stewart los comisarios también con

Voz 1104 28:48 posiciones en la parrilla al próximo Gran Premio bueno

Voz 0699 28:51 en castizo diremos que ha sido una ida de olla pero es una ida de olla que puede costarle la vida a un compañero y eso es una ida de olla muy grave así que vamos a dejarlo en eso han hecho los italianos triplete en este gran premio tuyo en estas tres noches hemos eso triple eh

Voz 1104 29:05 pues sí él tuvimos a pueblos parado el viernes a Tito Rabat el sábado además Maker no ha ido nada mal déjame decirte que no hemos hablado del que Jorge Martín en una puedo ganar la carrera de Moto3 ha sido segundo por detrás de verdad Laporta en plena tienen

Voz 0953 29:19 insisto de lista pero esta vez las

Voz 1104 29:21 te ha sonreído se ha querido que se aquí en la penúltima vuelta aquí va líder de la general no solamente tenido suerte por el resbalón de su máximo rival sino porque además ya ha llegado a tocar la KTM de el italiano a la Honda del español no sólo con él de milagro esto ha permitido que recupere el liderato ahora tiene ocho puntos de ventaja al frente de la carretera que es un gran

Voz 0781 29:40 todos

Voz 1104 29:41 que se rompió el brazo izquierdo no tendrá que cae a través de nuevo líder del campeonato

Voz 0699 29:48 el galardón a primera caña la pago yo vale

Voz 1104 29:53 que sea un poquito más no con Pita jamón algo así

Voz 0699 29:55 vale venga la etapa también la caña Illa otros aparte mira ahí ya sabes la factura lo jefe vale muy bien Paco Grande un abrazo bueno pues nada yo creo que no es la apertura de este eh tomos como Rambla con un campeón como es Marc Márquez del que claro si se deja le preguntamos también de la selección que es nuestro próximo tema que la selección española de fútbol tiene que jugar la semana que viene contra Croacia ya está en España después de que en el debut Luis Enrique ganara ayer a la selección de Inglaterra por uno

Voz 0239 30:29 Carlos

Voz 1173 30:45 madrugada de viaje entrenamiento mañana a puerta abierta Saúl protagonista en sala de prensa hasta marque

Voz 0699 30:53 te bendice la llegada de Luis Enrique buen tío eh don titular ahí

Voz 0239 30:57 si Luis Enrique hoy el el conoce mucho no esto sí sí

Voz 0699 31:01 tanto te lo conoces que conozca el deporte de élite

Voz 15 31:04 hemos Mar Márquez Javier Herráez muy buenas noches hola qué tal buenas noches a todos Javi porque la verdad es que da gusto Dani Pacojo escuchará más Márquez ellos no estaba aquí madre mía cómo lo ve lo ha contado mejor que

Voz 0699 31:15 nosotros eh

Voz 0239 31:19 cocino Javi yo digo que al final hoy eso te has el pellejo estás a trescientos

Voz 0458 31:24 pico kilómetros por hora entienda la SER tranquilamente una charla sosegada el tiene el Mundial la mano podría estar cansado perfecta buenos que lo estará aseguró o no la adrenalina de David con con su moto peleando por una posición buena

Voz 15 31:37 aquí

Voz 0458 31:37 sí atiende tranquilamente charla relaja es un encanto si claro

Voz 15 31:40 no les relaja la la charla no en la SER está ahí con con Carlos Ródenas aquí en Alicante y la verdad que estábamos flipando con la espontaneidad no con la naturalidad que habla no eso es lo mejor de un deportista cuando debe ves que no está encorsetado que no tiene problemas al decir que le gusta una cosa os gusta la otra y eso te hace grande la vida cuando tú habla sin tapujos natural espontáneo y cercano pues es entonces en un grande

Voz 0699 32:04 Tanto Blair como él él no vosotros no sé bien no llega al regular el bueno la selección en el día después el viaje de regreso y los GAL pones de Saúl en esta selección

Voz 15 32:16 llegamos muy tarde hasta Alicante pero bueno es que había que salir de de Wembley la zona mixta tienen que entrenan los que no jugaron haya que hacer un trayecto de una hora y media hasta el aeropuerto para salir hasta hasta aquí hasta Alicante el cambio horario una hora una hora más aquí en España ya a las seis y media se ha metido en la cama los futbolistas eso sí mañana muy tranquila relajada

Voz 0239 32:36 que luego ya por la tarde entrenamiento en el Rico Pérez

Voz 15 32:38 de Alicante a las ocho de la tarde a las siete y media comparecido lo contábamos en Carrusel Saúl Ñíguez uno de los mejores de la selección española que no ha olvidado su pasado si quiere pasar página porque bueno le citaban porque es verdad que les citaba al siempre dando Lopetegui como eh bueno Lopetegui luego hierro evidentemente cogió el testigo de de Julen tras el cese de de Rubiales con la que el asunto lo que ya todo el mundo conoce aquí es verdad que Saúl precia que iba a jugar que va a jugar pero al final no jugó ni un minuto algo que sí que el ha pensado este verano bueno

Voz 1883 33:06 creo que que no es el momento de de hablar del pasado es verdad que le dio muchas vueltas en en el verano pero creo que ya no importa nada sobre todo vivió una experiencia inolvidable no es verdad me mundial a pesar de de no jugar estuve con el equipo como digo al portero que tenía que aportar el nombre tomé de ninguna mala manera porque en la Euro el anterior a Eurocopa me quedé fuera de la lista ahí ya me di me di muchas cosas me di cuenta de muchas cosas y al final lo que tengo que hacer es trabajar en equipo al final según las cosas bien Mbeki por todo lo demás todo lo demás

Voz 0699 33:41 pues todo lo demás llega de momento está llegando también en la selección la selección que recordamos Javi jugaba contra Croacia el martes en el Martínez Valero se supone que Luis Enrique va a tocar

Voz 15 33:51 tipo se tiene que tocarlo porque claro ahora ya no hay el carrusel de cambios porque hablamos de un partido oficial son tres cambios en los equipos claro y te aportan futbolista Si tienes que medir yo no sé cómo era esto Luis Enrique me cuentan que es bastante inflexible que es bastante rígido en todo tipo de normas pero hombre está está un poco por encima de todo y es que tampoco puedes poner a un futbolista creo ciento ochenta minutos a lo mejor un central sí que corre menos pero aún centrocampista o delantero luego tiene Liga Champions que puede sobrecargar a al personal pero es un partido frente a Croacia acaba de llegar sus nuevas normas el Congreso el desayuno a las nueve y media de la mañana todo el mundo ceden a las ocho y media no hay días libres dijo ayer Sergio Ramos no en la zona mixta en contábamos ayer en en en la Cadena SER bueno sí esto empezaba así veremos lo que pasa en los próximos pues va a convocatorias aunque me dicen que Luis Enrique no va a cambiar nunca nada que lo va a hacer siempre así así que veremos lo que pasa Antonio Romero

Voz 0699 34:46 muy buenas noches hola qué tal Pacojo buenas a todos con veinticuatro horas de digestión te ilusiona a esta selección

Voz 15 34:54 hombre me ilusiona mucho yo creo que la competición tiene tiene que coger vuelo

Voz 0699 34:57 pero que que el triunfo de ayer es un triunfo

Voz 15 35:00 de mucho mérito ante una rival que viene

Voz 0239 35:03 pero más que como mejor mundial bastante mejor mundial que hicimos nosotros y me parece que hay cosas que pulir ahí cosas que matizar porque sí el agro es evidente pero yo creo que el término ilusión es el que mejor define a lo que vimos ayer no un equipo con hambre un equipo al que Luis Enrique al margen de su trabajo que es evidente que acaba de empezar y que tiene buena pinta pero acabamos de empezar también le entre comillas beneficiado el hecho del relevo natural de futbolistas como Iniesta como Silva a los que no podías prácticamente tocar del once

Voz 16 35:34 dar Yell ha venido con otra idea con una manera de entender

Voz 0239 35:38 equipo y el fútbol más dinámico más vertical con una presión alta que quizá con eso futbolistas era más complicado con ello lo hemos ganado todo pero evidentemente ahora era más complicado ya está claro que que todo es más fácil porque ha encontrado un vestuario que ha hecho él sea su primera convocatoria es una una selección que quiere hacer a su imagen y semejanza y lo de ayer fue el primer paso Provence si fuera jugador de la selección quién te gustaría que maravilla no me preguntó si es decir a quién le va a ir bien con Luis Enrique en en esta selección bueno yo creo que le va a ir muy bien a la gente que tiene calidad y que ocurre mucho Saúl es un ejemplo claro y me parece que en este equipo

Voz 7 36:16 o la calidad

Voz 0239 36:18 viene de serie en casi todos los futbolistas pero con Luis Enrique van a tener para destacar van a tener que currar mucho van a tener que ver un ejemplo ayer disco que yo creo que no hizo un buen partido pero curro mucho yo creo que como es tan bueno está demostrando que quiere trabajar me parece con Luis Enrique le va a ir muy bien luego seguramente en el partido de ayer no fue un buen ejemplo porque sufrimos sobre todos los costados pero los a los defensas bien le va a ir bien porque sale bien la idea que tiene Enrique se plasma en el terreno en juego lo de la presión alta en defender más juntitos pues a poquito que defendamos un poco más juntos que en los últimos partidos los cuatro va a sufrir menos no yo creo que la calidad el esfuerzo iba a ser más coordinados y más estar más juntitos atrás va a beneficiar a todos y fundamentalmente a la gente que tenga que que currar en defensa

Voz 0699 37:08 Dani de lo que vimos ayer lo que más te va es ver a De Gea mejor el rango de Esaú

Voz 0458 37:13 los laterales largos es decir que que que tengo es deseable quiero ver ayer tuvo tuvo un buen día pero bueno esa acción final que generó polémica Iturralde le parecía parecía falta pero bueno no no se va a recuperar o no se va a recuperar David De Gea que es un gran portero en función de si mete una decía arriba no lo quiero ver coincide con Romero y que lo que hemos hablado evidentemente Saúl es un hombre que se puede haber beneficiado me gusta la idea de que disco ejerciera casi d3 cerrando atrás cuando en ese cuatro tres tres que no beneficia demasiado esos condiciones porque él encarna más la a la figura de de mediapunta pero el que bueno Juan cualquier posición y ya está y bueno yo sí sirve una una selección que que que promete cosa buena además los procesos de reconstrucción lo estamos viendo son muy complicados por ejemplo Holanda desaparecida en dos mil diez no con nosotros a la a la final y le está costando hoy por ejemplo aparecía los primeros brotes verdes con ese partido ante Francia a pesar de que han que han caído por ejemplo Alemania la Mancha fue campeón campeona del Mundo dos mil catorce desde entonces no la huele y hoy lo ha pasado muy mal para ganará a Perú dos uno es decir no ve una selección argentina fíjate lo que le está pasando e incluso en el caso de Brasil que venía muy fuerte pero con es Eladio pues si Francia ha ganado ahora cuatro dos muy claramente a corazón no pero no veo una supere selección creo que

Voz 14 38:19 el estamos bien hay que hay que reaccionar hay que volver a mostrarse fuerte en un gran un gran torneo oí creo que se pueda agarrar bien esa línea de de Lopetegui después lo que pasa pues ya se sabe lo que lo que ocurrió yo también soy yo soy optimista ahora

Voz 0458 38:36 hay que ver el equipo cuando hay que verle

Voz 0699 38:39 pues no estamos en la primera fase de de cualquier cosa es decir después del primer partido de Luis Enrique en en la selección Romero tendemos a buscar las siete diferencias siempre entre unos y otros yo no sé si no estamos pasando con las normas de un poco postureo afortunadamente ya hemos empezado a jugar y vamos a dejar esto en un segundo plano que te parece ate bueno yo no creo que no está mal que no estamos pues me pasan

Voz 0239 38:58 no simplemente contamos lo que lo que está sucediendo dentro a mí me parece postureo ahora bien los que han hablado públicamente de ello me refiero futbolistas parece que están de acuerdo en esto como todo Pacojó

Voz 0728 39:11 multados Si el resultado

Voz 0239 39:13 lo de ayer se prolonga en el tiempo pues todo van a comer en una mesa alargada van a ser colega no va a haber diferencias en El Vestuario lo del teléfono va a ser maravilloso y la normal de Luis Enrique con perdón cojonudo

Voz 0728 39:24 es empiezan a torcer las cosas empezaron a torcer

Voz 0239 39:27 partidos que esperemos que no y los resultados sobre todo por la enorme ya empezarán a tocar un poquito la nariz ya empezaremos a hablar de que el vestuario no está tan unido que no están todos con Luis Enrique a mí lo que la mejor noticia es que todos han asumido desde el primer día que el P todo nuevo tiene que se tienen que abrir la mente buenas y que todo suma para abrir las ventanas personalmente no creo que vayamos a ganar un Mundial porque los jugadores no estén con el teléfono móvil en la media hora de la comida o porque va a las nueve y media o las diez en punto pero sí que es en un computo general de apertura de ventanas para que corra un poco la brisa pues todo suma y humo para bien fantástico

Voz 0699 40:08 Herráez mañana el entrenamiento a puerta abierta no

Voz 15 40:10 sí sí me mañanas abierta por de verdad porque bueno siempre la selección española entre una puerta abierta en la ciudad en la que va a jugar al día

Voz 0239 40:15 siguiente siempre hay un cupo de entradas