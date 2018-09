las bombas dan trabajo dice el roto en el país de Castellón claro que la venta de armas proporciona puestos de trabajo por supuesto igual que la explotación sexual que el tráfico de drogas es que el tráfico de personas por el Mediterráneo pero no estamos hablando de trabajo estamos hablando de catadura moral de un país yo espero que España no tenga la más alta posible gracias Pau

Voz 7

01:58

pérdida de vender armas a nadie de que estamos hablando para compensar un poco a la gente que pierde los trabajos pues que se modifiquen las fábricas dicen en otras cosas que el texto es como si le diéramos un cuchillo no sé si no lo dijéramos vale pero no mates a los que tienen más de sesenta años de edad eso no es así las armas son para matar no deberían de existir esa es la primera