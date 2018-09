Rivera denuncia que los semáforos están en amarillo más tiempo de lo normal

Pérez muy buenos días muy buenos días Pepa Bueno el fin de semana mira la verdad es que muy tenso tiene que ha pasado pero para hacer una tontería ya lo sé pero resulta que es que el sábado por la mañana me di cuenta de que no hemos sabido nada de Aznar en todo el verano y eso te puso tenso mucho muy tenso porque andar es como es como malo de James Bond sabes cuando no sabes nada de él es porque o lo tiene justo detrás o porque está a punto de destruir el mundo como los niños cuando están callados y tú crees que va a destruir el mundo claro yo sé que detrás no lo tengo así que que los titulares del futuro vengan dentro Careta

Voz 1022

02:42

ido hay interés Dime un poco feo eso como centro de mesa eso ya depende de los gustos de cada cual no sabes a mí por ejemplo Ikea no me dice nada Jupp en los armarios y que no explotan cuando dices eso porque no más visto mi montar uno yo a mí me Lenin ojo anda esperamos el viernes un beso un abrazo adiós