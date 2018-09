Acento Robinson: 'Asier de la Iglesia, bailando bajo la lluvia' (09/10/18)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser acento Robinson

Voz 1546 01:05 pintor Robinson ha sido la Iglesia tiene treinta y cinco años es de Zumárraga el País Vasco gran tierra el pasado seis de agosto comunicó que había recibido una oferta de un equipo profesional de baloncesto de la Ligue francesa en principio no era de sorprender dado a que los números de hacerlo en el baloncesto español son superlativos dentro de la Liga era así llevado muchos tempranas destacando en las canchas de España y sin embargo nunca llegó la llamada de la

Voz 4 01:36 debe principalmente desde los veintinueve años padece de esclerosis múltiple

Voz 1546 01:42 a los franceses se echaron para atrás

Voz 4 01:45 la cuenta que Asier

Voz 1546 01:48 junto a otros dos mil personas en el mundo sufren esclerosis

Voz 1913 02:01 hace ciento cincuenta años que un neurólogo francés describió por primera vez la esclerosis múltiple no quiere decir que antes no existieran enfermedad pero al documentar documentarlo sí pudieron describir un síntomas su evolución investigar las causas buscar tratamientos ha pasado siglo y medio y la mayoría de las preguntas claves siguen sin respuesta es la enfermedad dos mil catorce

Voz 5 02:22 porque a cada uno se manifiesta de una forma a cada uno le le pero danza regresa de una manera no hay un patrón definido de lo que es la esclerosis múltiple

Voz 1913 02:33 es Gerardo García presidente de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple sabe bien de lo que habla porque a él le diagnosticaron la enfermedad cuando era muy malo

Voz 5 02:42 empecé empecé desde el año ochenta y cinco tenía sentido sueños eh no no hay un patrón definido de aquí de edad

Voz 1913 02:55 te va empezó muy joven tuvo que abandonar la vida laboral porque no podía bajar la escalera del sótano en el que trabajaba empezó con muletas hoy va en silla de ruedas por obligación me dice es que una de las certezas sobre esta enfermedad es que no se para nunca todos los no

Voz 5 03:12 no no separa pues es una progresión que los pues oye a ver cómo estoy cada día cada día en cada día te tenían una sorpresa sea cada día te levantas dice Bono a ver cómo que qué es lo que lo que me falla hoy

Voz 1913 03:31 otra certeza que no es una enfermedad mortal esclerosis nos queda fatal más

Voz 5 03:38 estás obligado a seguir viviendo con con lo que tienes porque además lo vas a seguir teniendo toda la vida y además tiene una vida larga dejó de mucho pero es que se si te olvidas tan larga como la de todo tiene que seguir viviendo con los que tienen la mejor manera que sepa

Voz 1913 03:56 lo dieron Yell ha querido vivirla sin saltarse nada ni lo laboral trabaja como voluntario al frente de la asociación española que agrupa a los cerca de cincuenta mil enfermos de esclerosis múltiple que hay en este país ni tampoco quiere perderse nada en lo personal

Voz 5 04:11 yo en el año dos mil nueve me casé con una novia que yo tenía hace años me rango Ramos y me casé y no estoy casado Manuel

Voz 6 04:23 no saben nuestra vida no acaba

Voz 5 04:28 con esclerosis múltiple no ha sido el final

Voz 1546 04:32 la es otro paciente con el que hablamos en el gimnasio del centro que estamos visitando

Voz 7 04:35 vino caminando sin ayuda siquiera de un bastón entonces poco a poco el enfermedad ha ido evolucionando a nivel motor y con motivo bueno pues ahora vas con ayuda de dos muletas irían pues hemos ido haciendo frente a las diferentes dificultades que tiene según vamos viendo los síntomas hacemos una rehabilitación preventiva encaminada a mejorar la calidad de vida

Voz 1913 04:59 es la terapeuta de Manuel trabajan juntos desde que a él le diagnosticaron la enfermedad de eso hace dieciocho años tuvo que dejar su profesión como restaurador de muebles y ahora trabaja como voluntario para conseguir que los espacios públicos sean accesibles para todos

Voz 7 05:13 yo la verdad es que no me puedo quejar ha tenido una evolución bastante buena dentro en este tipo de enfermedad luchando por conservar tu autonomía personal y tu tu vida cambie lo menos posible dentro de lo de lo complicado que es el día a día con esta enfermedad

Voz 1913 05:29 esclerosis múltiple hay más incógnitas que respuestas pero sí sabemos que algunas de las recomendaciones de hace unos años eran erróneas

Voz 5 05:37 da que antes solamente había

Voz 8 05:40 eh empezado tomando cortisona lo único que había ahí mejor no te muevas porque si te mueves gastas

Voz 5 05:50 tú en tus energías para hacer otras cosas

Voz 1913 05:53 el mejor no te muevas se ha cambiado Fórum mueve todo lo que puedas se ha demostrado que el ejercicio físico protege el sistema nervioso y ralentiza el avance de la enfermedad el deporte es un buen aliado de la esclerosis Souto

Voz 9 06:06 todos los tierra debutó acierte la Iglesia que ha hecho una gran temporada en la Liga eh

Voz 10 06:15 así se como esas eso

Voz 1546 06:20 con curiosa cuando los franceses echan para atrás historias sorprendido

Voz 11 06:26 a ellos me escribieron

Voz 12 06:28 es sociales para poder contar conmigo les disminuye teléfono me llamaron al explicarme pues me explicaron dónde estaba

Voz 11 06:35 de la ciudad donde era el equipo francés la Liga que era

Voz 12 06:40 las condiciones económicas el piso o la oferta en pie

Voz 11 06:46 yo les dije oye mira es es que no sé si sabéis

Voz 12 06:50 que va en España hay casi todo el mundo que está en el mundo del baloncesto sabe que tengo es que es es múltiple tengo

Voz 11 06:57 desde hace seis años pues cada cierto todo

Voz 12 07:00 voy yo no querría cambiar mi médico de aquí estoy muy a gusto

Voz 11 07:05 pues tendría que venir cada seis meses

Voz 12 07:07 el duelo Baker boina se que si tienes múltiple que puedas jugar al baloncesto profesional uf CAI ellos en teoría bueno en teoría no habían visto tres partidos el entrenador había visto las estadísticas que tenía el año pasado y le gustaba antes yo había que tenía las condiciones para fichar por el equipo había rendido tengo el currículum perfecto para fichar por el equipo pero al saber que tengo es que es múltiple que es un asterisco que tengo ahí yo es como tener los ojos azules verdes o había pasado tres esguinces la la temporada pasada haber tenido un cruza o roto que tengo más de que me pasen cosas sí pero no tiene por qué pues echaron para atrás yo no exento me hizo gracia hay me saca una foto en el aeropuerto de Tenerife que venía de vacaciones pensando que no iba a ver muchos bum hiló mucho aún pues al final durante cuatro años con múltiples yo fui el mejor jugador de la fase de ascenso ballet durante cuatro años no ha habido ningún equipo en España que me haya querido fichar

Voz 1546 08:04 no es culpa el equipo francés por eso no ha nombrado el equipo porque claro es que nunca se llegó esa ese llamada de la ACB precisamente porque ya sabían no hay ningún ningún equipo resalta

Voz 12 08:17 de segunda división no me quería fichar porque yo ya es que tienes que es múltiples que aunque jugó bien ese año es que tienes que vamos a fichar entonces claro tendría que decir muchos nombre de muchas equipos ID directores deportivos que huido que han dicho es el tema no es meterse en la caña con el equipo francés entre fue una circunstancia que pasó y ya está y luego pasa que si quería cómo decirlo porque al final en el mundo laboral a la gente como una enfermedad sea es que son múltiples sea otro tipo de enfermedad cuando tienes una discapacidad quería que beneficios fiscales pero a nivel de encontrar trabajo pues es muy fastidiado yo por lo menos yo lo tengo cosa si a día de hoy pues tengo trabajo entonces no me importa

Voz 11 08:57 entre comillas pero hay gente que pues vives

Voz 12 09:00 su trabajo no tiene facilidad de encontrar trabajo y que por tener escaso múltiple aunque tengas ningún perfecto para ese puesto de trabajo que no te cojan pues la gente no se lo merece y la gente lo pase muy mal

Voz 1546 09:12 porque de puede confesar que cuando yo me

Voz 12 09:14 muy pronto lo entendí

Voz 1546 09:17 caramba fichó a tener hijos es múltiple sin embargó una vez que lo piense un poco más no creo que esto ante una injusticia sientes discriminados poquito puedes desarrollar tu profesión por lo visto has podido no es injusto porque tus números avala el hecho de que tú eres capacitado para jugar

Voz 12 09:37 eso está claro luego la falta información hace eso porque yo en muchas entrevistas sea televisión radio cuando me presenta me dice que tengo ELA y eso les seis laterales totalmente contrario que entre dos y cinco años te mueres tienes una pelea de muerte muy cercana no es la misma enfermedad iba a mí me presentan en muchas radios muchos periódicos en muchas televisiones así la iglesia jugador con ELA al final yo entiendo que unen un empresario importante de una empresa o de un jugador de un equipo de deportivo no quiera fichar a una persona con él que sabe que en dos meses no va a poder ni caminar o tres meses antes entiendo en esa parte que no quiera fichar precarias es la Fanta información que todavía es que yo siempre digo cuando voy a congresos de médico siempre digo quién ha escogido es que os lateral y es que os es múltiple quién ha elegido ese nombres que os y lateral suena mucho mejor porque es una parte es que es muy todo el cuerpo al final eso sí laterales mucho más grave entonces la falta de información de la gente repercute en que la gente tenga miedo a fichar a una persona con Lahm una enfermedad pensando que no sabe qué que múltiples se piensan que es un bastó una silla de ruedas que el que piensan que en dos meses basta en Asia ruedas cuando el ochenta por ciento de las cosas que te pasan con que es múltiple no son visibles yo sino lo oye o a contar nadie se da cuenta que de un ojo del del ojo derecho ve un cuarenta por ciento que no siento el noventa por ciento La piel que tengo problemas de vejiga que me envió encima eso nadie será cuenta la gente se da cuenta así un bastó una ciudad ruedas tú puedes estar visiblemente a la vista tienes razón múltiple y puedes estar andando corriendo saltando y luego llevas un pañal del ojo derecho no ves nada no siguientes muchas parte de tu cuerpo y eso la gente no lo ve en dos cabalgando por la calle dirá no a este está genial estén no tiene nada puedes tener cosas pero puedo tener muchas cosas y estar fastidiado pero jugar a baloncesto muy bien

Voz 1546 11:18 por ejemplo aquí estamos hablando de un señor tú en este caso que no siente noventa por ciento de la piel no no tiene sensibilidad en los dedos no citaba no sé qué pero no me ética en las tazas a mansalva como me imagino mí me hubiese imaginado que meramente atrapar la balón a votar tres destreza de mano hipócrita sin tener serían las manos Valle es ven conveniente pero en tu caso no lo es no

Voz 12 11:48 hombre es el baloncesto depende todo para meter canastas depende del noventa por ciento las manos y sobretodo la Cécilia de las yemas de los dedos al final como todo y cuando tú vas cumpliendo años en en el nivel deportivo tu casi deportista sabes que no tienes el físico de los veinte años y tienes que ir adaptando te a tu físico al fútbol moderno al baloncesto moderno tienes que ir adaptando lo que tú ya puedes dar yo al no sentirás manos pues tuve que adaptar mi juego pues no tiro movimiento no otras vote tiro sólo balones doblados negarle el balón y veo las manos como las tengo bloqueadas voy al rebote antes hacía para jugar profesional hacía diez cosas bien eh ya hago tres cosas si esas tres cosas e intentó hacer la excelente Amelie me limito muchas cosas la gente en los equipos este el año pasado no sé de mucha cuenta pero con tanta entrevista y tanto diciendo que no tiró otras vote este año van a defender diferente pero al final la vida ante las dificultades tienes dos maneras a decir pues no lo voy a intentar yo con veintinueve años puede decir mira yo no voy a aprender ahora tiraba baloncesto a intentar corre porque yo tengo en la planta de los pies dormidas el me voy aprendiera a correr a Tirana baloncesto tenía dos opciones y la opción decir así él quiere sigue jugando baloncesto yo sí me da igual que categoría es igual yo me divertí igual jugando con los amigos en una cancha en la calle Un tres por tres callejero que jugando cuando juega ACB yo me divierto me gusta el baloncesto antes

Voz 1546 13:11 sí

Voz 12 13:11 no tuve la esta de decir lo dejo que ya el primer partido de juega con las manos dormidas hice el partido Mi vida que igual hice tres de veinte en tiros fallaba todas claro no sentía decía esto que es tiraba hay pum pum mal al final has tirado millones de tiros y bueno pues supe adecuar mi estado físico el que tengo ahora por ejemplo al no ver viendo el ojo derecho pues voy más

Voz 1546 13:35 al final pues

Voz 12 13:36 es que tiene dos maneras yo siempre digo él que es feliz en su vida es porque no tiene maravilloso porque se da cuenta de las cosas buenas que tiene la vida yo vale tengo doce lesiones cerebrales tengo cosas malas pero tengo no sé si cerebro maneja novecientas cosas pues si tengo doce cosas mal tengo ochocientas hípico bien me centro lados de cosas que tengo mal pues estoy el día habano síntomas manos Jo en tu me apoye los pies no sé lo tengo en fuego no tengo en balde de agua del ojo derecho no veo Si estoy pensando en eso eh sería infeliz toda la vida pero me levanto y es una cosa que es un poquito entrenamiento personal pues es una cosa que siempre ha sido así que veo pues bueno no sé si todas las cosas bien pero me centro en las cosas buenas que tengo en el día a día

Voz 1546 14:16 es que yo tengo algo de esclerosis múltiple porque celebro dice Michael hablas castellano vamos sale sale de pero es otra cosa no

Voz 12 14:28 es otra cosa es ver eso es ya que te gusta hablar

Voz 1546 14:30 así para la gente pemiten Jiri ese sonríe oye por cierto entiendo que tenis veintinueve años no cuando diagnosticaron con con esto no porque fuiste a un médico que que te está pasando para que alguna dolencia de algún tipo voy al médico en primer lugar

Voz 12 14:51 yo estaba las tres de la tarde estaba dormido viendo el telediario y cuando fui a cambiar de cadena pues me di cuenta que el dedo gordo tenía dormido en tu mecido como una mala postura en torno a todos nos ha pasado es más importancia el cabo las dos horas es pues tenía otros dos dedos Ivonne tampoco fui al fisio del equipo el fisio el equipo va pata fieras te pata pero a los dos días ya tenía la otra mano dormida entera entonces sé que yo ya era raro porque tú puedes tener un pinzamiento de un nervio en el cuello y siete duerme un brazo como hay mucha gente que le pase

Voz 0505 15:27 pero a cabo las tres cuatro días

Voz 12 15:29 me fui un día al baño a las cinco de la mañana ya apoyar los pies pues no sentía los pies ya dije es imposible porque tienen que ser cuarenta nervios pajaritos brazo los pies ya vas al médico de cabecera y el Mehdi carecerá tuve suerte hay gente no tiene esa suerte eh lo intuyó muy fácil muy rápido el mando a neumología neurología una resonancia magnética que ibas a de ahí a los diez días me dice la neuróloga bueno chaval tienes esclerosis múltiple kleenex

Voz 1546 15:57 sabes lo que era

Voz 11 15:58 cuando le detectaron no yo

Voz 12 16:02 el Govern tenía veintinueve años estaba ahora tengo treinta y cinco con la misma mentalidad que siempre me dijo que estaba sonríe de medio te pasa porque te ríes y digo si yo

Voz 13 16:10 pero va mejor la enfermedad Hinault

Voz 12 16:13 pues esto es lo siento no he llegado porque siempre estoy riéndome tienes alguna pregunta ahí lo normal es preguntar pudiese dentro de cinco años tener hijos dentro de ETA al preguntas que tienes de la vida yo que soy medio tonto pues dije puedo seguir jugando baloncesto me dijo la chica sí hombre lo que puedas puedes ir a una o apreté decir que las preguntas que tiene que tengas en frenazo no tengas enfermedad pasa lo mismo que tú tampoco Michael tú vas al médico le dices he dentro de cinco años como voy a estar una persona dance que es múltiple la duda que tienes que dentro de un tiempo sea X cómo voy a estar si voy a poder tener hijos si voy a poder cuidarlos y voy a poder salir a correr si voy a poder jugar a baloncesto siga poder conducir que esa pregunta nadie la tiene voy a día de hoy el que está sano sano más levanta la mañana la gente abre los ojos va a desayunar y sienten normal abrir los ojos ver ir a desayunar Arbas el desayuno que no cundía te levantas abre los ojos y Novés Otero la barriga vas a urgencias te encuentran cualquier cosa

Voz 11 17:08 es decir en la vida hay que disfrutarla hay vivir el día a día

Voz 12 17:10 yo me levanto todos los días la mañana apoyar los pies en el suelo me siento treinta segundos en la esquina de la de la cama y pienso como esto

Voz 11 17:18 una radiografía de Mi cuerpo vivo el día a día

Voz 1546 17:21 según me ve en esos Spain en esos seis años desde el diagnóstico tú has notado

Voz 14 17:29 un pensamiento radical no está sin línea como como con Val

Voz 12 17:35 progreso hola asfalto en los cuatro primeros años patria años y medio pues bueno pues tuve brotes tuve un día que no movía la pierna derecha del ojo derecho no afectó bastante pues bueno tuve cosas

Voz 11 17:50 es un medicamento que también

Voz 12 17:52 en que me hizo perder un mes quince kilos y estuve fatal en un mes quince kilos imagínate María llegar más buena penúltimo año y medio con con la nueva medicación estoy me ha asentado no tenía ningún cambio las lesiones que tengo hoy el tengo un cuarenta por ciento discapacidad lo tengo desde hace cuatro años los últimos dos años no pasa absolutamente nada así que a día yo estoy muy muy asentado pues tiene sus cosas que son la fatiga y lo que ya tengo que es no sentir las manos ver mal del ojo derecho el dormir mal pero buenas cosas ya las tengo ya estoy llevo seis años y las te tumbado pero a día de hoy también hay que darse cuenta que es la es que es es una zona que tiene tanta gente en el mundo tiene dos millones y medio de personas que se investiga mucho las yo siempre digo cuando voy a charlas que digo yo doy muchas charlas en España digo Sáenz de las cuenta que yo cojo un micrófono ni voy por Madrid o por Donosti chillando que los últimos veinte años tienes que has es múltiple en los últimos veinte años salgan a diez años de esperanza de vida yo que voy con un altavoz diciendo por la calle que si investigamos y se investiga en España que me llamó la sesenta y un años de media Nos vamos a morir a los noventa y uno

Voz 15 18:54 no

Voz 12 18:55 todo el mundo estaría hay que investigar y investigar porque es que es múltiple en los últimos veinte años gano diez años de esperanza de vida José yo creo que me merezco como todo el mundo el mil la misma esperanza de vida que cualquier otro entonces yo estoy en la lucha de que se investigue de que ella hacemos con ruido exigiendo generamos más dinero para la investigación porque hoy en día en España verdad Kiss como diez euros por paciente cosa cosa que os es múltiple en España cuatrocientos cincuenta mil euros al año para veintiséis centros de investigación un veintiséis mil veintisiete mil personas y es como casi diez euros por partido cuarenta cuarenta y siete mil personas en cuarenta y siete mil son cuatrocientos cincuenta mil euros una miseria yo la estoy centrada en este año quiere conseguir cien mil euros en recaudar en las cosas que hago yo el baila con EM recaudar en lo que hago yo si consigo a cien mil euros digo digo un treinta por ciento de lo que consigue el Gobierno de España no me fastidie

Voz 1546 19:47 no vamos a hablar de aquello pero conozco muy bien a a Ramón Arroyo que te colocas la bueno hicimos si quiere curioso sus médicos decía no obstante que no es buena idea no es plan realmente euro que acaso esas cosas no porque eso es muy difícil y tal no sé qué pero el existe esa bueno ese consejo digamos no porque entendía que anímicamente es que le hacía sentir más vivo escuchen Nati estoy escuche tan entusiasmado extracciones con tu baloncesto es como es como se tu estado anímico ahí Ud afrontar las dificultades de la vida no el estado anímico bueno tú entiendes lo de Ramón cuando hoy no no no debes hacerlo pero claro él piensa que hay mayor beneficio en poder hacerlo anímicamente que no hacerlo

Voz 12 20:41 si al final yo conozco a Ramón Barea charlas con él al final yo tenga ese frenazo al veterano inflada tú tienes que hacer en la vida va a ser feliz lo que te gusta que no nadie te pongo una limitación múltiple hace años cuando vetan a Ramón pues a los médicos los neurólogos no aconsejaban hacer deporte ya a día de hoy vas a Neurología de tengan escaso múltiple te aconsejan actividad física que esto va modernizando ese antes te decían no puedes hacer deporte dejada hacer deporte que es muy malo no tiene que ver es que al final tú no puedes no mueves la pierna derecha titular hecha no la tienes al tiene la cabeza

Voz 1546 21:13 me has comentado hace momento que es lograr generar cien mil cien mil euros has empezado muy bien a generado de cómodo de unos treinta y cinco mil entiendo de unas pulseras con un lema en en particular cuéntenos eso

Voz 12 21:29 sí es una frase que lleva desde los quince años diciendo la misa mi gente cercana que es no esperes a que pase la tormenta aprende a bailar bajo la lluvia eh la explico que en la vida tenemos problemas como una gripe una angina un dolor de muelas que sabemos que esa tormenta estas de bajo el paraguas es que en una semana dos semanas diez días se va ir la tormenta ahí pues trabajo bravas esperando a que se pase ese problema problemas en la vida que como es es que os es múltiple como es cuando se fallece un familiar tuyo que deje te echan del trabajo tu novia te deja hay esos problemas la tormenta va a estar siempre encima ya no se va a ir ese tormenta de qué me sirve estar debajo paraguas Say momento en tu vida hay todo el mundo necesita un tiempo critique cerrará el paraguas iban porque al final viene otra entonces pues todo el mundo siempre decía esa frase en las charlas y todos los lados y la gente me dice que camisetas algo saqué pulseras quinientas para en mi pueblo ya los amigos

Voz 11 22:23 si el primer día tenía tres mil vendidas saque cinco mil tenía rusa se ha hecho

Voz 12 22:29 diría era unas pulsera llegue ahora día a día de hoy es un movimiento que es el baila con M que dentro de una semana más hay unas gafas que va a hacer una marca de él baila con EM unas botellas de vino va alguna marca de vino de La Rioja va a secar una botella de vino va a haber que arropa el lo buenos que sacará un movimiento del bailan M que mucha gente que tiene la enferma ea pues está dando ideas está haciendo este fin de semana en Carnaval Solidario en Galicia del baila con m pues bueno que la gente sudando cuenta que que hay que moverse EEI yo cuanto más recaude sobre todo para demostrar que sí medita Ricardi para investigación pues mucho mejor

Voz 16 23:04 no hola

Voz 10 23:32 los oyentes que quiere

Voz 1546 23:34 ah a a nosotros mismos cómo cómo podemos ayudar hay una hay un portal hace un hueco donde entrar Hay que hemos de hacer

Voz 11 23:46 baila con EM punto RG ya hay

Voz 12 23:49 la NASA quiere una pulsera hay una página web una organización sin ánimo de lucro que es la que estaba organizando bueno voy haciendo la venta online yo no tengo tiempo para Pacer todo es así que he puesto una una tienda que está ahí esto todo es a través de la es que es múltiple España las es que España que que hace un proyecto que se llama El M1 que al cabo del año se recauda todo el dinero que ha hecho para investigación entre toda la gente que hace eventos y a los científicos españoles

Voz 17 24:18 al que tenga más a la mejor idea pues LB

Voz 12 24:21 ese dinero

Voz 17 24:22 para sacar que era un mejor medicamento

Voz 18 24:28 te Benach ha sido desde el miércoles ha sido una semana emociones llega así a la culminación esos cuatro días en la pista como la que ha tirado dos pinito entrado el público gritando NT se había mucha versión que recibe el balón te olvida que tirarme a sus sensaciones raras pero bueno he tenido la oportunidad tirar que es muy bonito y el público quiso durante un virus Distribuidor

Voz 1546 24:52 de la élite del basket no han como fue experiencias como sentías mariposas en el vientre

Voz 11 25:02 bueno yo en mi carrera

Voz 12 25:04 deportiva haya jugado pues muchos amistosos contra equipos de ACB pues bueno pues al final no era un partido ACB oficial pero no pero había jugado ante equipos ACB y bueno el los nervios era que había muchas cámaras de televisión sólo me enfocaba a mí porque era el protagonista de la historia Hay que hacer pues bueno sabía que tenía el dábamos había dicho que tenía dos minutos para jugar que me la tenía que tirar obligatorio estaba muy nervioso pero el tiro que iba a tener no por jugar porque la semana había entrenado con ellos ahí estuve una semana entrenar con ellos y bueno

Voz 11 25:35 pues al final e íntimo

Voz 12 25:38 feria ante nadie pueden ser mejores peores pero yo entreno y lo hago bastante bien lo que puedo

Voz 0505 25:43 pero no me puse nervioso la verdad que soy una persona

Voz 12 25:45 bastante estable ni las cosas

Voz 11 25:48 me vuelve para atrás ni las cosas buenas

Voz 12 25:50 es disfruté del momento vi que durante la semana hice lo que quería que era el final dar mucha difusión las que es múltiple la gente que tenías que es ese sintió no identificada porque hay gente que no puede hacer deporte yo no hago deporte porque los demás no pueden cada uno hace lo que lo que puede pelas y la gente pues al final les gusta a la gente que tienes que es múltiples que salga en la las televisiones que es múltiple la radio en los periódicos para que la gente que no tienes que entienda lo que nos pasa nosotros pues lo que te digo que la gente si no estás en Asia ruedas un bastón así pues

Voz 1546 26:19 tú dices querer acometer y te dicen va prosistas de lujo tienes otras cosa es que no lo ves cómo quieres así se esperaba que el templo la pasada fuiste el jugador más velar la Liga entre mil quinientos jugadores sí mil cuatrocientos noventa y nueve no padecía de ese esa armería

Voz 12 26:41 da no es no es la enfermedad es un cuarenta por ciento de discapacidad pues en una final

Voz 1546 26:46 cuando las manos es que no puedo imaginar por ejemplo yo qué sé Cristiano Ronaldo en la Juve jugando esta temporada con los pies dormidos cuando quiere chutar a puerta

Voz 12 26:58 le iba a costar durante un tiempo Peral tiempo si el cese se centra en qué cosas puede hacer no va a ser el mismo jugador podría ser buen jugador de fútbol

Voz 1546 27:08 eh

Voz 12 27:08 centrándose lo que puede hacer con esas limitaciones si te encuentras Iker es seguir jugando como antes no vas a poder jugar eso está clarísimo sin duda tras Icex hoy esto ya no puedo hacer que puedo hacer que puedo aportar al equipo igual no es el mejor jugador que antes yo por ejemplo a día de hoy creo que soy mucho mejor jugar de baloncesto que antes aunque tenga las limitaciones y aprendió mucho y me gustaría tener esta cabeza con la tenía veinte la pero ya no eche para atrás no se puede echar atrás pero sigue disfrutaba hoy yo no esperaba ser el jugador que era porque lo que digo en los diez mejores jugadores nueve eran profesionales sólo entrenaban yo a día de hoy como nadie en ningún equipo fichar tuve que buscaban trabajo cotidiano de estar en un taller con diez horas de pie estoy preparando eventos para sacar dinero voy a trasladar entrenador cuando puedo llegue y los los diez mejores valorados de la Liga pues todos vivían beso eran la mayoría americanos mi soy el primero que me sorprendió ser el mejor jugador de la Liga el más valor o por lo menos me sorprendió mucho porque no me esperaba esto aunque

Voz 1546 28:12 me veía bien no me esperaba ese nivel de baloncesto que he tenido más contento que así es de la Iglesia es un placer hablar contigo está muy bien escucharte cómo estás con los mensajes esto que como camuflados esas carencias pues subrayando las virtudes que tenemos como podemos ir hacia adelante unos dentro de las dificultades que busca la vida tú intentando ayudar como todos tenemos que ayudar generando de enero para mayor investigación en este libro y enfermedades que la vida a ser es un placer charlar contigo te deseo suerte gracias por estar con nosotros gracias a un abrazo

Voz 19 29:00 vale ya

Voz 22 32:49 con acento Robinson hay infinidad de historias que tiñen de leyenda al deporte y más en un deporte como el ciclismo que siempre va ligado a momentos épicos pero esta es una de esas historias que se va adornando con el paso del tiempo para darle un tinte de leyenda que en realidad no tiene es la historia del muro de pata

Voz 1914 33:10 una de las pruebas clásicas del ciclismo el Tour de Flandes una prueba con un elemento diferencial los llamados muros Se trata de subidas breves como máximo dos kilómetros y medio pero muy duras y además sobre un terreno adoquinado unas subidas que suenan así ese pavés recuerda a épocas pasadas a trabajo y sufrimiento los propios flamencos se refieren a los adoquines como Kinder copie cabezas de niños por su tacto irregular y su disposición anárquica uno de esos muros es el de ver en el corazón de Bélgica corre el año mil novecientos ochenta y cuatro y estamos en crisis Bergen en Flandes allí vive un granjero que se pasa el día observando la finca de su vecino parte de esa tierra le pertenece pero no sabe cuándo ni cómo ni por qué ese terreno llano es suyo el hombre cree firmemente que se lo robó a él o en alguna disputa entre sus respectivos antepasados el odio y la envidia le corroe el granjero no puede dejar de mirar ese trozo de tierra el sentimiento aumenta cuando además ve pasar a los ciclistas por esos adoquines ahora llamados el muro de Cope Mehr mastica su rencor pero a la vez decide que esto no puede quedar así que tiene que hacer algo al respecto decide crear su propio muro

Voz 0933 34:28 un muro que pase por su granja en la colina de ver la carrera tiene que venir por aquí por la puerta de migrar y seré yo el que saborea la gloria

Voz 1914 34:39 los flamencos son orgullosos así que nuestro protagonista empieza a fabricar su propio muro donde antes sólo había tierra trabaja de sol a sol desbrozar el terreno lo Alisa dispone cada uno de los adoquines total sólo trescientos sesenta metros de longitud pero con picos alcanzando el veinte por ciento de pendiente una pared en toda regla lo bautiza como pater ver qué significa muro del Prado o Tierra de pastoreo pasa por supuesto delante de la puerta de su casa en mil novecientos ochenta y seis sólo dos años después de haber tenido esa idea la carrera pisa por primera vez el pato ver nuestro protagonista puede disfrutar de ella tranquilamente

Voz 0933 35:19 en su propia casa que se fastidie el vecino me habrá robado las tierras pero los ciclistas pasan ahora por mi casa será devuelto con creces ha merecido la pena el trabajo de sol a sol ha compensado todos estos años una historia curiosa verdad

Voz 1914 35:32 una historia que se ha repetido hasta la saciedad que de tanto repetirse parece real pero no es así la subida en Muro de ver lo hizo el Ayuntamiento de Cruise Bergen fue uno ahora en beneficio del pueblo váter Bird era un camino de tierra por el que sólo podía pasar maquinaria agrícola así que el Ayuntamiento decidió arreglarlo en mil novecientos ochenta y cuatro para ayudar a un vecino que vivía en la cima también el ayuntamiento el que decidió poner adoquines porque era más estético aunque también resultó más caro poco tiempo después en mil novecientos ochenta y seis el Tour de Flandes ascendía el Pati Alberto empezaba a formarse a la leyenda del granjero enfadado una leyenda tan atractiva como falsa que ha llegado hasta nuestros días

Voz 1546 36:21 aquí estamos con más acento Robinson hace momento de momento Luis hemos y yo estamos pues conversando sobre una de nuestras experiencias que Ana ya sé que la pala Luis no existe el deber de Cheste

Voz 6 36:39 un romance un rato con

Voz 1546 36:43 Cabaynal un caballo más que caballo un caballo estamos hablando de luz Canarias cuando ustedes no estaban escuchándonos yo dije y Luis es como me My fair Lady o de la y teniendo sexo en el mundo aquí no es la que caballos hablamos de purasangre si hablamos de Ferraris con cuatro piernas y tal pues nunca que tendría el la falta de llamar a lujo Canarias casi mendigos no no no pero estamos hablando de un cava Ello normalito de varios que piso los palacios más fantásticos del mundo la que desde caballos y nosotros nos enamoramos completamente de ese animal con cuarzo piedras una Colita sí pues Luis le vino guapo

Voz 0505 37:40 bueno nosotros le llamamos como bien recuerdas Un chico de barrio porque fue exactamente lo lo que contaban y es más esa frase ese nombre salió en alguna de las entrevistas es era un chico de barrio era una película de Walt Disney de de de de esas que ponen después de comer en las que en las que lo imposible ocurre y es básicamente que un caballo de un país tercermundista

Voz 1546 38:04 como en aquel momento

Voz 0505 38:06 un potro de un par de tercermundista desde el punto de vista de los caballos se cuele en la fiesta más glamurosa de de de la historia del Tour entonces fue maravilloso todo esto nace porque en verano cuando estamos de vacaciones en verano de dos mil trece hay una noticia que salta la todas las las páginas que es que un caballo español ha ganado un un un Limited una categoría de de de Huerta de tercera cuarta categoría en Burdeos

Voz 1546 38:34 sí pero la banca

Voz 0505 38:37 estoy rompe la banca todas la gente española que fue allí haber a correr a Canarias apostó por no ir reventó reventó la banca en el sentido físico es decir no había dinero para pagar a toda la gente que ha de

Voz 1546 38:47 catorce euros su victoria todo lo que sabía

Voz 0505 38:52 correcto en todos los

Voz 1546 38:54 claro si quedaban anecdótica

Voz 24 39:02 la jornada arranca a las cinco y media de la mañana diaria entrenamiento a entrenamiento el potro demostraban un potencial fuera de lo común a bromear hablar de que puede ser un caballa de Grupo I

Voz 1 39:18 los Boñar los Boñar lo intuye

Voz 24 39:21 el grupo uno lo conforman aquellas carreras del máximo nivel que siguen las del grupo II y el Grupo III pero también es pronto para eso así que habrá que empezar por el cuarto escalón lo que se conoce como un listo

Voz 26 39:39 el debut internacional de lupus en Burdeos

Voz 1 39:42 nadie cuenta con el las encuestas pagan su victoria catorce a uno de sus rivales

Voz 27 39:48 son franceses irlandeses ingleses

Voz 24 39:52 caballos del primer mundo

Voz 28 39:54 Guardo muy bien cuando los previos de la carrera que iban preparando los en cada uno sus caballos Jiménez y miraba al resto de los caballos bueno intimida un poco

Voz 29 40:03 bueno menos lo pasan muy bien sobre todo porque ahora que empieza a pensar que qué hacemos aquí esto delante

Voz 1 40:12 a la cabeza

Voz 30 40:19 el mio de salida pero seriedad

Voz 1 40:21 es demasiado José estaba muy tranquilo lo tiraba por él porque era su paso natural Del Potro IED Fassi de que lo ha sufrido nada y que la fábrica que está empezando a sufrir para pensar no

Voz 31 40:51 ciento diez

Voz 1 40:52 los todavía el depósito

Voz 32 40:56 eh

Voz 24 40:59 aquel día el Hipódromo se quedó sin fondos decenas de españoles viajaron a Burdeos y apostaron por no hizo por aquel potro que un día costó once mil euros ya están ofreciendo seiscientos mil

Voz 29 41:14 no vuelve que aguanta ese tirón yo creo que la decisión de decir que no es por viento todo

Voz 33 41:20 hay mucha gente como los otros que piensa que realmente es de más nivel del templo demostró sería que todavía la mejora puede ser

Voz 6 41:27 muy grande seiscientos mil son muchos euros en caballos y te puede dar un golpe uniendo en vos estábamos estos canales sean Voltor realmente locos

Voz 29 41:36 el timón pasará hay dijimos vamos a vamos a seguir porque estamos de un sueño que lleguemos a la realidad

Voz 0505 41:46 eso no nos hizo seguir la pista de lujo hablamos con los fútbol los dueños con los hermanos Bolaños una pareja de de de locos de los caballos canario que son fantásticos maravillosos himnos dijeron oye si quieres contar la historia de uso el pasado está muy bien pero es que en octubre este caballo va ir a al gran al Gran Premio de Arco a una carrera en The Lancet

Voz 1546 42:10 pues bien

Voz 0505 42:12 que si queréis hacer el viaje con nosotros será un placer y es ahí donde nos nos metemos en un viaje fantástico con un caballo de dos años que no está llamado ni por raza ni por historia ni por Otegi gris no sé cómo no sé cómo decirlo

Voz 1546 42:30 es que para estar donde está Eros Javier Rico si era Nabás rico raciales

Voz 0505 42:36 esa milagro en en Navarra

Voz 14 42:39 les compran para nueve mil once mil

Voz 1546 42:42 pero estoy de mil euros en una subasta once mil euros

Voz 35 42:47 no somos lo pide la de triunfo donde es el es más ya que el derbi en inglés no hay carrera

Voz 1546 42:57 para caballos de suicida más prestigioso in El Mundo estamos hablando de no el final de Champions todo hablando de un Mundial nueve mil once mil euros Luis note compra una entrada buena para es decir con once mil euros tú estés

Voz 4 43:20 con prismáticos viéndolo sentado en ese lugar para ver secadero cueste más costó museo canarios

Voz 0505 43:29 yo te cuento cuando Canarias es comprados son once mil euros cuando gana en Burdeos esa carrera que revienta la banca comienza a costar seiscientos mil los hermanos Bolaños los dueños del caballo que hacen ostrás ha costado once mil seiscientos mil lo normal es que en un mundo tan frágil como el de los caballos normales vender pero claro en uso Canarias era el pasaporte a una serie de carreras ya una serie de de de sueños que no que no que no podían desperdiciar por lo tanto no venden porque era el pasaporte a la entrada por lo que dices tú a la final de la Champions en en grado máximo muy profesional

Voz 1 44:09 muy generoso con muchísima ilusión

Voz 36 44:17 estaba allí

Voz 1 44:22 yo creo que está por ver nada

Voz 37 44:26 visto quizás a Goliat

Voz 1 44:31 eso sabes qué pasa que les Ulinho todavía amabilidad natural

Voz 38 44:39 para él todo Juli juego

Voz 39 44:41 yo recuerdo perfectamente con con Juan Porres

Voz 0505 44:45 desde

Voz 39 44:46 como realizador en red

Voz 0505 44:48 de acuerdo lo que es pasear por el por el hipódromo de Sam

Voz 11 44:53 en sentir

Voz 0505 44:55 estabas en una película de esas de de pasión y lujo era tremendo el nivel el nivel de dinero en el nivel de pasta el nivel de de exclusividad yo me sorprendí muchísimo con con el mundo del del de los caballos y en ese mundo de sangre azul de de pedigrí el Turquía aquí de puro por pura ir de millones de dólares un avión Ico Navarro que bajo ningún concepto podía ganar no estaba programado para ganar pero que bueno que que montado por un por un poner

Voz 1546 45:27 lo que belga por ser por algo así como el Zidane de lo que dicen los dos

Voz 0505 45:32 de los noventa de del del el italiano que ha

Voz 1546 45:34 afincado en mejores jinetes que de él se Fermoso hito que buscar muy humor el belga el belga lo cual no estoy eh y cuando le no puedes criticarle pero es que pasó es como si fuésemos novelistas no estemos Hinault Square da en nuestros máquina de escribir el último toque de drama que es trágico porque no esto es una Madrid nuestro chico de barrio lo bordó labor Ia falte de muy pocos metros si lo son no no encharcado ver desvalido para gaita miden medio paso y pierde por

Voz 6 46:31 unas cabeza hiera a bueno

Voz 24 46:40 todo ocurrirá en mil cuatrocientos metros en menos de noventa segundos tiempo de sobra para que si gana cambie su vida y la de los que les rodean del futuro como el

Voz 6 47:02 si ya era es un fenómeno sería inmediatamente conocida en todo el mundo tendría valor como semental estaremos hablando entorno a los dos millones de euros poco más pues igual se puede convertir en tres villanos te digo tres millones ya que no están ha sido la púrpura si estuviesen ha sido una popular pues igual el de tres serían porque claro que es un sueño con el corazón y la cabeza me que fuera prepara sí creo que puede ganar yo creo que sí está entre los tres primeros es un éxito sin precedentes son una historia muy bonita para las carreras de David y Goliat un poco sabes está imbatido no su Canorea meses porque les llamo David yo creo te magnífico

Voz 24 48:00 faltan cinco minutos para la carrera Enrique tiene que hablar con el choque Cristo su Miguel jamás ha montado a Luzón sólo le ha visto en vídeos además esa misma tarde montará otros cinco caballos en otras tantas carreras número tres para no hizo chaquetilla verde Christoph

Voz 26 48:58 segundo en una de las mejores carreras del mundo tu con todo mérito y desde ese momento el mejor potro español de la historia dueño

Voz 24 49:10 Adrien porque sus dueños se niegan a aceptar alguna de las ofertas que superan el millón de euros es semifinal cuando se entiende lo que significa definir a un caballo como divertido

Voz 1 49:29 yo todo lo que

Voz 0505 49:34 hay dos momentos en la historia de Informe Robinson de estos once años en los que lo he pasado literalmente mal osea de estar nervioso como si me estuviera jugando mi dinero que fueron con la con el preolímpico de Carolina Rodríguez en Londres Hicks y caso que se casó Felipe desde aquí llena la buena y segundo con la carrera de Canarias en el recuerdo la sensación de de ser parece ser parte de ese de ese equipo y el final de esa carrera de verdad yo creo que de los momentos de Informe Robinson de los de los diez diez once años esa carrera es uno de los mejores momentos del programa y el y el final pues que te voy a contar en ese ese ese final a agónico que entra por segundo y en segundo lugar a Conti esa sensación extraña de

Voz 11 50:27 los dueños de entrenador de de Canarias de

Voz 0505 50:32 hace hace dos meses hace dos días hubieran firmado un segundo puesto de manera pero con sangre y en ese momento es la rabia de no haber ganado que hubiera convertido al caballo bueno ya lo es de algún sin sin duda sin duda es el mejor caballo de la historia del mejor de la historia de España es nulo Canarias lo es si lo lo ese habiendo sido segundos hubiera sido oprime pero ya hubiera sido bueno la la locura el caballo

Voz 24 50:56 siguió compitiendo siguió

Voz 0505 50:59 ha ganado ganó quedó sexto en una cadena en una carrera importante en las dos mil Guineas son muy bien cuál es solamente bueno solamente a no esa carrera hizo grandes éxitos aquí en Madrid

Voz 11 51:16 pero la carrera de de del uso comenzó comenzó a un poco ya pagarse hay

Voz 0505 51:21 para actualizar la vida de de luz o Canarias pues tendré que decir que que en este momento ya se retiró el año pasado y en estos momentos tan la llegada Torre Duero bueno

Voz 1546 51:30 pasándolo lo empíricamente este año

Voz 0505 51:32 me cuentan que que ha sido su primer año como como semental que ha cubierto treinta y seis Yeguas y que están muy ilusionados esperando ver nacer a a los próximos hijos de de luz o Canarias así que igual dentro de un año a estas fechas ya empezamos a tener noticias de de los hijos denucia del uso que sin duda es el mejor caballo de carreras de la historia de España dueño el sin saberlo un un cuento maravilla

Voz 1546 51:57 eso ha sido lo peor de todo es que no lo Cano poquito es suficientemente rápido justo si iba la mano delantera derecha So un un resbalón ahí que hago en diez hará también de la cosa es cierto que sentimos tan tan su mente orgullosos de él no dispara abrazarle y besarle llamarle para siempre nos hizo Nos hizo un regalo maravilloso conocerlo e ICO me alegro ya que Copito XXXVI eso cuenta eso cuentan

Voz 0505 52:42 esta está en su nueva vida de chico de barrio de esta bien

Voz 1546 52:45 ahí estará ya ahora comiendo yerba sentado entre en un pajar las Carlos el pecho

Voz 41 52:55 su historia historia no de yo fui segundo en

escribe nos Twitter arroba acento Robinson

