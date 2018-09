Escucha las noticias de las 08:00 (10/09/2018)

son las ocho las siete en Canarias qué tal está muy buenos días los políticos independentistas catalanes encarcelados creen que no es poco Blair ningún diálogo ninguna negociación con el Gobierno de España mientras ellos estén en prisión hemos estado en la cárcel de Lladó Nurse en Barcelona hemos entrevistado a Raül Romeva era el consejero de Exteriores del guber por Esquerra Republicana cuando ocurrieron los hechos del otoño pasado que han acabado con su procesamiento que allí en prisión ha concedido una entrevista a esta emisora a nuestros compañeros Pablo Tallón Griselda Pastor buenos días Griselda hola buenos días y la conclusión de esa entrevista Griselda es que según Romeva entre los políticos presos no hay dietas sean de Esquerra o de Puigdemont todos niegan haber cometido delito y creen por tanto que es imposible entenderse con el Gobierno de Sánchez ni con cualquier Gobierno si ellos continúan en la cárcel

Voz 0738

00:59

también tiene no es que no quieran dice pero mantiene que una negociación requiere condiciones que no se dan literalmente no puedes plantear una negociación con rehenes políticos es citación textual dice que hay unidad entre los presos y anuncia que no negociarán tampoco ninguna rebaja judicial de los cargos porque aunque saben los años de cárcel que se juegan quieren la absolución o denunciar una farsa política es otra citación el preludio de un otoño difícil porque Romeva también en respuesta al Gobierno de Sánchez dice que con unos en la cárcel y otros en Bruselas la situación no puede ser normas