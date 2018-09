Carmen Monzón, sobre su máster: "No he cometido ninguna irregularidad"

Voz 1 00:00 buenos días acaba de decir la ministra escuchamos no he cometido ninguna

Voz 0385 00:06 me matriculé realice el Máster de Estudios Ingleses disciplinar este género en la Universidad Rey Juan Carlos Jiménez puso dos mil diez dos mil once una vez acabada la carrera de Medicina yo era portavoz de Igualdad ir con toda la humildad me apunté aún máster para estar mejor formada para desarrollar mejor mi labor parlamentaria ir poder llevar hacia adelante los temas que estaban relacionados con la igualdad que era ese momento en lo que yo estaba trabajando me título del Masters se encuentra en el registro de la Universidad Rey Juan Carlos folio ciento treinta y cuatro bajó el número seis mil setecientos cuarenta y nueve del libro oficial de registros de títulos seis sexto según consta en el reverso igualmente esté inscrito en el Registro Nacional de títulos

Voz 1995 01:14 creo que no cuestionaba el libro donde se registro con sino la irregularidad de la forma en la que lo consiguió la vista seguimos escuchan en directo la comparecencia de Carmen Montón en la sede de su Ministerio enseguida

Voz 0385 01:28 se me dieron desde el centro tanto a lo que respecta a la matriculación como a las cuestiones relacionadas con la presentación de ejercicios prácticas académicas materiales plazos de entrega etcétera El trabajo de investigación final todos y cada uno de estos pasos están acreditados ustedes comprenderán que fue hace ocho años ya a estas alturas me supone un gran esfuerzo recordar ir recuperar toda la información de entonces de hace ocho años con todo he guardado suficiente información para poder acreditar con claridad que cursó el máster de acuerdo con todas las instrucciones que se me dieron este no es un asunto nuevo por otro lado para mí puesto que ya me preguntaron en las Cortes valencianas ante la información publicada hoy por el diario punto es un medio que vaya por delante tengo que decir que respeto y que admiro si quisiera señalar punto por punto algunas aclaraciones respecto a la supuesta convalidación de una asignatura eh no hay ninguna convalidación no es posible para convalidar alguna asignatura es necesario previamente que el alumno lo solicite yo no es solicitado en ningún momento que se convalidará asignatura alguna Master insisto no es solicitado ninguna convalidación de ninguna asignatura no es posible y lo estoy afirmando dos respecto a la fecha del titulo el certificado oficial de mi expediente académico que solicite hace unos meses muestra con claridad que todas las asignaturas se cursaron en dos mil diez dos mil once y que las últimas asignaturas se aprobaron en la convocatoria de junio de dos mil once en él título oficial hay un error al figurar equivocadamente el año dos mil doce como el de finalización de los estudios por ello ya ha pedido una rectificación a la Universidad para que cambie el año y los sustituyan aquí les mostró la documentación que acredita ese cambio de de esta sustancia la modificación de Alarcos

Voz 1995 04:36 escuchamos en directo a las once y dieciocho minutos la comparecencia de la ministra

Voz 0385 04:43 el máster podía ser cursado a distancia así se me indicó en un correo electrónico enviado por la dirección del Master el ocho de octubre de dos mil diez y que tienen a su disposición on literalmente se me comenta está previsto que el máster se pueda cursar a distancia pero déjenme que lo lean con algo más de amplitud aquesta el correo electrónico yo escribo a la dirección del master hola Laura la directora por fin parece que ya soy alumna tuya

Voz 1995 05:26 no fuentes por cierto diferenciará

Voz 0385 05:31 las es algo por lo que estoy horrorizada perdona que te dé tanto la lata pero puedes decirme dónde puedo ver los horarios y el calendario de clases a lo que se me contesta o la Carmen por parte de Laura Nuño la directora del máster hola Carmen no te preocupes los materiales de las dos primeras sesiones los tienes en el Campus Virtual está previsto que el máster se pueda cursar a distancia también ayer hoy y mañana es la tercera sesión pero igualmente los materiales están en el campus lo curse a distancia no obstante acudía todas las clases a las que pude asistir el My Elmer creo que es bastante claro cómo ven respecto a las posibilidades de cómo se podía cursar este más respecto a la matriculación y el inicio del curso no son ciertas las afirmaciones puedo demostrar documentalmente con un correo electrónico también que fue admitida en el master el día treinta de septiembre el mismo mes en el que comienza el curso el mismo mes y aquí tengo también el correo electrónico donde desde la Secretaría se dice estimada alumna ha sido admitida en el máster de Estudios interdisciplinares de género con fecha el treinta de septiembre yo me incorporo al curso el treinta de septiembre y no en el mes de enero como se ha publicado en enero cuando acudo de forma más regular a las clases pero como ven un punto por punto estoy acreditando como lo curse nada que ver con otros casos que con ellos

Voz 1995 07:50 son las explicaciones de la ministra montón al paso esas que esta mañana afirmaba que la ministra obtuvo Master la Universidad Rey Juan Carlos plagado de irregularidades Mariola niega tajantemente cualquier irregularidad la ministra

Voz 0385 08:06 no para solucionar el problema

Voz 1 08:10 sí me dieron de todo rotundidad no cuando se dio la orden reguladora ahora esta relatando punto por punto o intentando rebatir punto por punto toda la información de esas supuestas irregularidades que recoge hoy el diario punto es En referencia pues a las convalidaciones a la matriculación a la asistencia uno a clase ha dicho que tiene aguardado documentación e información suficiente para acreditar que discurso ese máster que lo hizo con las instrucciones que les dieron desde la Universidad por ejemplo acaba de decir que con respecto a la fecha del título que el título aparece dos mil doce cuando ella cursó dos mil diez dos mil once distintas ha sido un error de la universidad y que ha pedido ya la rectificación en cuanto a la asistencia a clase me han dicho le habían dicho o le dijeron desde la universidad que podía cursar a distancia se curse ese máster a través del Campus Virtual dando explicaciones la ministra dice que ya se incorporó fue admitida el trece de septiembre al master y que a partir de enero

Voz 1995 09:34 bueno la la la forma elegida es la comparecencia de preguntas después entienda

Voz 1 09:40 sí sí por supuesto en a primera hora de la mañana signos informa hoy es más ella misma dijo que se iba a someter a todo tipo de plantas de los periodistas durara lo que durara la rueda de prensa