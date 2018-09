No se hace periodismo ni en twitter ni en facebook

Voz 1910

00:00

yo quiero insistir en que el periodismo no debe confundirse con la comunicación las grandes redes de comunicación con vehículos formidables de de comunicación pero no son periodismo no se hace periodismo en Twitter Facebook en todo caso es son los instrumentos por los decide infunde el periodismo pero junto con otras muchas cosas que no lo son ahora también que habla muchísimo de las noticias falsas yo creo que siempre la fuga lo que es nuevo es el poderío que adquieren esas noticias falsas a través de su incursión en las redes y que eso se haga de manera organizada esta post verdad es un mecanismo intensivo de propaganda adquiere toda esa capacidad de manipulación porque parte de la idea de que no existe la verdad la verdad son los hechos no no me voy a poner a discutir la verdad y filosóficas religiosas pero de periodismo de sí que existe de verdad por supuesto la verdad existen los hechos que se comprueba verifican de acuerdo con unas reglas compartidas ya conocidas totalmente cierto que el periodismo necesita hoy día de grandes dosis de tecnología pero es también un totalmente cierto que los grandes periódicos se hacen con grandes redacciones