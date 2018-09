Carmena anuncia su nueva candidatura y dice que “no le preocupan las críticas y confía en sus concejales”

Carmena anuncia ya su candidatura y en tierra Ahora Madrid plaza eso sí el debate sobre cómo será esa plataforma de lectores que quiere encabezar pero que ella dice y asegura no va a crear dice que ahora no toca hablar de las elecciones que ellas alcaldesa hay que cualquier cuestión electoral queda relegada a la campaña electoral Manuela Carmena se ha presentado en la sala de prensa del Palacio de Cibeles confirmando ya que habló con Pablo Iglesias tal y como adelantó la SER ayer mismo que también ha hablado con Pedro Sánchez y que está dispuesta a sumar a su proyecto que hay que concretar todavía a todo el mundo de izquierdas pero no detalla mucho más como digo sobre cómo se va a articular esa agrupación de electores muchas preguntas en el aire estamos en el turno ahora mismo en el que intervienen los periodistas no ha hablado de nombres ni de las formas ni de las primarias pero de los críticos Marta ha dicho que no me preocupan las críticas confío en mis con

Voz 1410

01:17

la creación de esta plataforma como os digo y empieza el digamos en el punto cero están todos en determinar lo que sí creo es que es importante que se quede muy claro que no se trata de una plataforma de partidos se trata de una plataforma de individuos es decir de indebidos es bastante interesante soy yo pero que eso es algo como para reflexionar cuando un cargo electo llega a sus correspondientes escaños sean los que fueren ya no solamente hablo de lo municipal puedo hablar también de las otras instituciones las comunitarias au del Estado se debe al partido o se debe al compromiso electoral no es un debate muy interesante los electores eligen a unas determinadas personas no son los partidos los que gobiernan gobiernan los elegidos yo creo que eso es algo que es interesante no gobiernan los partidos gobiernan los elegidos no y eso que puede ser más difuso en los términos de las alternativas propias del Estado de la Comunidad es muy claro lo municipal que lo municipal estamos para resolver problemas de la gente y lo que los ciudadanos quieren es un concejal que resuelva es tócame resuelva lo otro que consiga que las escuelas están cerradas que dejen de estar los de los edificios abandonados dejen de están abandonados somos esencialmente gestores no gestores asépticos claro gestores con un programa estrategia yo creo escucharéis espero el día del pleno de la ciudad es el martes en el que yo voy a insistir mucho en lo que en son los objetivos estratégicos de este gobierno que yo diría que son fundamentalmente lo sabéis pero lo repito pues son fundamentalmente la solidaridad es la participación y la creatividad yo diría que son las tres claves pero eso hay que gestionarlo eso después hay que gestionarlo y esa es la clave hay que gestionarlo en concreto hay que tener capacidad de gestión hay que tener conocimientos profesionales que permitan llevar a cabo esa gestión algo de todo esto es lo que lo que iremos reflexionando sobre cómo mejorar lo que yo espero que pueda ser de la plataforma electoral del XIX para todas las fuerzas del progreso de Madrid