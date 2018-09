Marisa Paredes estrena su nueva película: Petra

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 00:09 lo Mastroianni en su libro de memorias que al ser mayor todo el mundo le veneraba le dejaban pasar les saludaban le escuchaban con mucha atención decía el actor italiano que tanto respeto me parecía una falta de educación

Voz 1995 00:26 pero que iban a escuchar a continuación sucedió en la última edición de los Premios Goya donde se reconocía toda la carrera de nuestra invitada

Voz 4 00:36 de que muchos directores confiaran en mí y ellos han tenido la suerte de que yo también confiaran en ellos

Voz 5 00:55 hola qué tal Toni Industria Mastroianni

Voz 1506 00:59 sí sí lo conocía además era exactamente esas eses es maravilloso no que estaba siempre en la verdad de las cosas eran sabio ya

Voz 1995 01:08 pero esa esa administración

Voz 1506 01:10 sí constantes de un poco

Voz 2 01:14 bueno qué quieres que te diga hay veces que hay tanta falta de respeto que es una especie con que es mi caso

Voz 1995 01:22 es la gran da la interpretación la gran actriz nadie sufre nadie sufren España como sufre hacía es verdad es es muy pesados

Voz 1506 01:34 yo soy muy pesado no no de verdad sinceramente Toledo sea la la recompensa mayor para un artista en general es que el público le quiera les mire les sienta no es decir que uno trabaja para compensar digamos muchas carencias no y también para que para que la gente te ha ves te sienta te te te comprenda en todo caso te ha mide pues de una manera muy simple que es lo hace bien hace bien su trabajo

Voz 1995 02:02 es curioso porque la suya el suyo es un oficio donde el Lego es fundamental porque es dinero no

Voz 2 02:08 bueno eso te iba a decir que el ego es bueno siempre que no sé

Voz 1506 02:13 va a ser uno de o el superego eso que

Voz 1995 02:15 eso es el Barcelona pero usted tiene que olvidarse de usted para interpretar la vida de otro vamos a hablar de la película que viene a presentarnos decía impenetrable Barça que un ejercicio extraordinario de ser alguien muy distinto a quién creemos que es usted pero eso tampoco encuentra sentido me olvido de mí misma para interpretar a otra recordando que que soy yo me niego está aquí encima de la mesa no no no yo no sé si la pregunta no

Voz 2 02:38 lo has hecho fatal fatal estoy como es la gran Marisa Paredes digitales este bueno no yo creo que lo que me has dicho a ver quién no ha oído la meritocracia gracias y reconocimientos

Voz 1506 02:57 bien que eligieron a una sí sí estaba en esta están francamente bien pero insisto en que a mí lo que me gusta es que bueno me gusta eso me gusta que me quieran los compañeros figúrate qué hermosura pero también es cierto que que si el público no bueno pues eso no no te Nole cautivas en definitiva

Voz 6 03:15 pues es un poco buenos banal no quiere decir nada hace falta llegar a la gente y para llegar a falta darle el alma no

Voz 1995 03:24 hace una semana presentaba la programación de la cadena SER es esto ya estaba aquí las rutilantes estrellas de este sacrosanto lugar yo les preguntaba cuál es nuestro primer recuerdo de la radio me parece que el primer recuerdo de de de la profesión de uno de lo que va a hacer el resto de vida es determinante

Voz 1506 03:41 sin duda

Voz 1995 03:42 cuál es el primer recuerdo que tiene Marisa Paredes de de de un escenario de de un cine cuál es su primer recuerdo asociado a tu profesión

Voz 6 03:50 mira yo lo he dicho alguna vez yo a la radio le debo mucho porque ahí

Voz 1506 03:57 esa parte digamos en aquel momento mucho más de que el folclore en el sentido de en definitiva a la canción española el flamenco etcétera etcétera a mí me emocionaba muchísimo y yo me pasaba cada vez que hoy a la radio me ponían interpretar la canción que fuera de Conchita Piquer de no sé de Lola Flores de era como parte de mi bueno me cultura en definitiva si se entonces yo recuerdo cómo mi madre compró una radio a plazos naturalmente digo en aquel momento figurase Telephone que no me acuerdo

Voz 2 04:29 esta es una marca no sé

Voz 1506 04:32 eh pequeñita si blanca muy mona me sentí la mujer más feliz del mundo bueno la niña ha salido el mundo porque pensé ahora lo tengo todo conmigo porque antes yo ya la radio por el por el patio donde otras vecinas tenían radio y yo lo oí no realmente te juro fue mi primer digamos contacto dramático no con la radio etcétera etcétera iba a partir de ahí bueno me primer tan también la primera vez que vive una función de teatro no era una función con Pepe Bódalo Ascó en el teatro Reina Victoria os recuerdo que lo vio aquello lo sentía que yo dije esto

Voz 1995 05:08 esto es lo que que era el teatro te le ha costado llegar a Madrid levantado en Madrid

Voz 2 05:15 a ella sí sí a mí en cambio mucho esta ciudad sí ha cambiado

Voz 1506 05:19 bien eh quiero decir se pongan como se pongan los que no les guste a mi me parece que Carmena está haciendo una labor fantástica que va a dejar Madrid

Voz 1995 05:27 pero volviendo a eso de la veneración hay mucha gente que cuestiona se presentará ahora a las doce de va a anunciar que se va a presentar de nuevo en esa agrupación de electores tendrá setenta y seis años cuando se a presentar un mandato de cuatro gente que precisamente cuestiona eso no la la edad si es un elemento determinante para poder ejercer un cargo de ese tiempo

Voz 1506 05:46 mira a mí me parece tremendo que sea la edad lo que bueno lo que cuestiona o lo que en definitiva da o no da las facultades a una persona no a mi me parece que las personas mayores en general tienen una experiencia de la vida y una experiencia profesional y una experiencia de tantas cosas que parece que eso aporta mucho valor añadido en lugar de eso es eso es que a mí me parece tremendo me parece tremendo que eso pues eso que la gente decida que a partir de una cierta edad ya no valen cuando en la mayoría de las veces esa gente vale mucho más que la gente más joven como siempre

Voz 1995 06:23 debemos cambiar algunas convenciones hablamos hace un rato sobre los estudios sobre si son determinantes sonó a la hora de que tú puedas tener acceso por más que luego se determinan el salario estudio va a ser un salario

Voz 2 06:34 mujer otro no el estudio es real

Voz 1995 06:37 de verdad si ha sido al máster ya te digo que es un tema del que vamos a hablar esta mañana bueno vamos a hacer una pequeña pausa enseguida tengo que decirle la comentas aceite hablamos con la gran dama de la actuación en España

Voz 1995 06:52 Marisa Paredes que viene a presentarnos Petra es una película dirigida por Jaime Rosales en unas segundas

Voz 3 06:58 si alguno se ha

Voz 1995 07:11 en el que viene a hablarnos de su nueva película

Voz 7 07:14 bueno a mí no me interesa especialmente justo eso no no no nos interesa el dinero pues actor tres al dinero no a mí si a mí me interesan mucho sí

Voz 5 07:30 dinero voy a unir una cosa con otra

Voz 1995 07:32 Ariza el poder y el dinero nunca te han interesado el nunca le interesaba el poder y el dinero

Voz 1506 07:38 no no realmente no es decir hombre el dinero me interesa como Jorquera cuando no los tengo hay realmente me preocupa en cuanto al poder es muy peligroso al poder no la prueba está en que hay muy poca gente que ejerza ese poder con honestidad no

Voz 1995 07:56 es asistió con nosotros a la tenemos aquí las televisiones están ofreciendo los la comparecencia de la ministra de Sanidad la piel la política perdió la parte de oratoria esto muy directa Hinault no ha hecho nada todos aunque sostiene que el hay grandes actores entre los políticos yo creo cada actores y peores política las dos cosas que hace mal pero la política de un poco de oratoria un poco de

Voz 1506 08:21 sí de elevarse seguro que sí lo estamos muy bajitos muy bajitos por lo decir fue a ya directamente en el hoyo no a mi me parece que bueno sí en efecto falta oratoria pero es que falta como cultura oral es decir aparte de que los argumentos sean interesantes IBI reales y auténticos es que bueno pues eso es decir tienen como una como una como una falta no de de de lo que tú dices de oratoria de pan la habrás pero no palabras palabras palabras de palabras que cuenten cosas y que digan cosas

Voz 1995 08:57 pero por ejemplo no que no es que no es crítica me parece que la situación lo que debemos valorar esa otra cosa casi tú vas a negar las irregularidades empezar a dejé el Liu número de Egipto donde el Ministerio Educación tiene anotado tu máster no parece que emocionalmente a los ciudadanos a los oyentes nos vaya a conquista hombre pues sí ha dicho que está en el registro dos siete cuatro barra dieciséis se pues se gente tiene todas las armas que vemos en el cine la televisión en la Serie A

Voz 1506 09:27 sí porque los textos yo estaba hablando de las obras y del texto que es fundamental es la base de un la abuela de teatro dio una buena película es que ellos es como si no tuvieran base es decir es como que hablan porque hay que hablar de determinadas cosas de determinados problemas que se presentan y naturalmente hay que darles una por lo menos una respuesta otra cosa es que lo consigan o no pero también está muy claro que hay una necesidad real de que la gente escuche la Verba la verdad es lo que está más lejos de todo esto

Voz 1995 09:58 hacía de guionistas a la vez

Voz 2 10:00 a vosotros no sabría qué hacer la verdad es que en Algunos hombres buenos

Voz 1995 10:05 eh vamos a volver al cine habláis de reconciliar durante digamos que lo más cercano que es estaba el poder que es lo que te preguntaba y es lo que mueve el dinero en este caso a la protagonista de de Petra tu película estuviste al frente de la Academia de Cine y digamos que esa parte es donde roza este algo es el mundo de la política que es lo que más te gustó y lo que menos te gusto

Voz 1506 10:24 de la Academia Ángeles lo sabía en ese momento no haber es que

Voz 2 10:29 a mí

Voz 1506 10:29 ese momento me parece de lo mejor que he podido ha acudido a lo que hemos podido pulir la Academia la Academia define no era un momento concretamente ese momento qué me estás contando en que estábamos prácticamente todo el país y muchos otros países en contra de la guerra de Irak Paul nos parecía una vamos una absolutamente una falacia no sabíamos que no había que lo había en fin armas atómicas en en Irak y la prueba está en cómo se ha desarrollado todo esto que ha sido realmente está siendo una feria no Ia ya entonces había parece que el hecho de coger un poco la la idea de decir en definitiva señores vamos a pasar a la acción eh estamos en una democracia no sino no gusta lo que está pasando tenemos todo el derecho a decirlo

Voz 1995 11:16 el suena que el cine tomó también la responsabilidad que tenemos grandes altavoces para poder utilizarlas en beneficio de todos

Voz 1506 11:22 claro claro claro bueno eso nos costó muy caro es decir un hubo gente que reaccionó con virulencia diciendo bueno pues no vuelva a ver una película española no hizo es tremendo es decir este país de verdad no sepa aceptar el hecho de que haya una parte de El País que quiere protestar por algo que luego resulta que se ve es

Voz 2 11:44 aparte países soñador cien personas que no sólo no no y que esa parte del país realmente se se convierte en algo colectivo no es eso de decir protestemos por algo injusto no

Voz 1995 11:55 Marisa ante esos contabas tu recuerdos de esa radio TDT Funke yo creo que ya no ya no se hace entre se vende vendes

Voz 1506 12:02 seguramente no me parece que de desapareció esa

Voz 1995 12:05 qué pena esos contrastes reconoce Telephone que finalizó este fin de semana en festival que concede el Festival de Venecia donde ganó Roma que es una película de de Alfonso Cuarón producida por Netflix sí que es una plataforma como bien sabes digital fíjate tú tú has asistido si van a poder comprarte una radio si no tienes que escuchar el del Patio de los vecinos si te puede escucha la bien cerquita a un mundo donde ya el cine es más un concepto que un lugar físico has vivido todo eso

Voz 1506 12:36 sí sí claro que lo vivido y lo sigo viviendo afortunadamente digo lo de viviendo sea

Voz 2 12:42 lo que te rondaré muere bueno mira eh

Voz 1506 12:47 a ver a mi me parece que los festivales primeros son parte fundamental de mostrar una serie de películas que probablemente algunas puedan no llegar a las pantallas pues por unos problemas de distribución que hay muy claros pero el hecho de que por ejemplo Cuarón a mí me parece un director extraordinario es haber una consecuencia muy clara de todo este movimiento no que estamos viviendo que es la revolución tecnológica no ocurre pues ocurre que evidentemente eso también implica una pérdida de cosas no el cine no es que haya muerto ni haya dejó de morir es difícil se muera así tal cual pero es cierto que hay otras formas de ver cine y hay otras formas de hacer pero desde luego no son la mejor es decir audio padece la época dorada el cine es otra pero yo

Voz 1995 13:38 no estoy de acuerdo contigo esto ya no estoy de acuerdo

Voz 2 13:41 a ver yo esto es una democracia yo siento yo a la gran dama del cine español llevarle la contraria pero dentro de no sé no sé cómo va a ser el futuro de no sé dónde vamos a estar no sé nada pero sí sé que dentro de veinte años dentro de cincuenta años

Voz 1995 13:57 alguien va a hacer una película cuenta la historia de alien islas va emocionar hacer reír nos va a aburrir puede decir por más que el formato la forma a la evolución lo saca todo va a cambiar pero alguien va a seguir haciendo de oficio alguien va en aquel momento habrá una gran dama de la interpretación europea que más del formato

Voz 8 14:18 no no pero es decir no es lo mismo ver una película El móvil

Voz 1506 14:24 que verlas en una pantalla grande rodeado de gente rodeado de gente en una especie de bueno atención especial a eso que está ocurriendo en la pantalla que es mucho más fácil que te llegue inquieto con nueva cuando una pantalla grande

Voz 9 14:39 el Nou seguridad y con otras personas también

Voz 2 14:43 sí sí no sé si

Voz 1506 14:45 dedo desde luego es una forma de

Voz 2 14:47 conectarse con la pantalla eco en las historias que cuenta lo que contamos que no con verlo en fin en formato pequeño por muy Tous

Voz 1995 15:01 atolón

Voz 8 15:01 no yo no yo yo y todo el mundo eh

Voz 1506 15:04 quiero decir uno hace películas para que se vean películas

Voz 1995 15:07 bien

Voz 1506 15:09 él sí que se vean bien y con la suficiente promoción para que la gente vaya a verlas

Voz 1995 15:15 de eso se trataba de lo más importante exige estamos de acuerdo matiza ahí

Voz 2 15:19 entonces que la gente vaya pero no te convencido totalmente como como no bebas no no bueno

Voz 1506 15:27 veces que una nueva cierta no

Voz 1995 15:30 casa Marisa Paredes que con Jaime Rosales un grandísimo director una película voy a decir dura en la película como la vida misma

Voz 2 15:42 ahora ya no te vamos a habremos de Petra

Voz 1995 15:51 por eso hace promoción que la gente vaya al cine a dónde dónde hay que ir pisando dura interpreta a una mujer obsesionada con el dinero

Voz 1506 15:59 sabes qué pasa que yo creo que es un personaje que no les queda nada más y eso es el perro es decir lo tremendo es que un personaje pueda vivir solo en función del dinero porque eso es osea vamos perder tantas cosas en medio no el dinero da algo algo nada más hay mucho más que el dinero entonces el tema si mucho más entonces el tema es como este personaje sea dar al dinero yo creo porque bueno yo creo no estoy segura porque no tiene nada más a lo que agarrarse

Voz 1995 16:30 es Woody Allen que este año oportunidad no hace películas que el dinero no da la felicidad pero ayuda da una sensación muy parecida en y leyó

Voz 2 16:39 pero sí ayuda qué duda cabe pero

Voz 8 16:42 de del dinero digamos que estamos hablando

Voz 1506 16:45 dinero bueno o que podríamos hablar que es un dinero absolutamente necesario imprescindible para una en fin para una gente trabajadora o para en el caso concreto de mi personaje que se llama Melissa por cierto es algo que ella va como acumulando es como los banqueros o como la gente multimillonarias riquísima esta que va acumulando objetivo en la vida

Voz 2 17:09 es una patología según la Organización Mundial de la segunda lo malo es que a la de tantos demasiados multimillonarios además no sobre todo en ninguno de nosotros si es la pena es que llegaremos a eso no yo no llegaría a multimillonaria no yo tenía

Voz 1995 17:27 no digo decía que si tú pese a la son el dinero tendrías dinero de vida llena de muchas cosas no sólo de ganar dinero Afar fue Marisa Paredes tiene una nueva película llama Petra dirigida por Jaime Rosales un verdadero honor un placer hablar contigo Marisa