Ana: "Me llamaron para un trabajo tras 16 años en paro. Pensé que era una broma"

Voz 1

00:00

me llamo Anna Hernández Gil soy de Málaga tengo sesenta y dos años estaba en paro pues no sé desde el dos mil dos si no recuerdo mal ahora ya han llamado para trabajar claro un par de meses nada por parado de larga duración en una residencia de ancianos en Málaga estoy muy muy muy contenta la verdad ya no me lo esperaba porque ella ya me había desahuciado yo sola entonces cuando me han llevado al me han dicho que era apta para trabajar pues yo dije se totalmente que sí que eso ya estaba para para trabajar con mi edad aquí muchísimo tiempo más yo creí en principio pensé que me estaban gastando una broma en principio yo dije y a qué teléfono porque yo me creo una broma pero claro ya donde déjame me dijeron que me me me dieron a elegir fecha de terminación de contrato yo lo exige pues la la la más larga no la la que tenga más tiempo y más tiempo era solamente hasta el dieciocho de octubre pero digo bueno aunque sea un par de meses si yo empecé el catorce de agosto y hasta el dieciocho de octubre algo a la gente bien tira la toalla vamos aquí no se puede tirar la toalla nunca está bien de salud y eres una persona de cincuenta sesenta cuarenta da igual que estamos preparadísima es para lo que sea