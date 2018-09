Trato de favor o desmadre

Voz 1727

00:18

a diferencia a unos de otros que es la claridad con la que se responde políticamente a la utilización ventajosa de las instituciones públicas sea por acción omisión o ignorancia ignorancia por otra parte intolerable en un cargo público responsable precisamente de que todos los ciudadanos accedan en las mismas condiciones a los servicios que son de todos si todos los alumnos de aquel master recibieron un mail de su directora exhibiendo el este ir a clase no hubo trato de favor sino desmadre la universidad si no todos los alumnos recibieron es gmail Montón hizo el máster en situación de ventaja evidente pero es que su situación se complica por horas eldiario punto es pública esta mañana que alguien se metió en la web de la universidad y manipuló las notas de la ministra cuatro meses después de que acabara el curso con las actas ya cerradas según el diario Le cambiaron un no presentado por un aprobado fue en noviembre del año dos mil once a pesar de que ella insiste en que el curso lo terminó en junio de ese mismo año nos dicen en el PSOE que hay preocupación y que también hay preocupación en parte del Gobierno lo raro sería que no la huida la política es muchas veces injusta o cruel y en ocasiones se trunca en carreras prometedoras por vamos a llamarle suavemente torpezas no bien valoradas cuando ocurrieron pero el nivel de hartazgo es muy alto el nivel de exigencia muy alto también porque el listón lo han puesto los propios partidos el suyo entre otros cuando estaba en la oposición le vamos a preguntar directamente esta mañana la protagonista porque a las nueve Carmen Montón estará aquí en Hoy por hoy